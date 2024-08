Les 10 meilleures alternatives de Microsoft Copilot pour faciliter votre vie et vos flux de travail en 2024

Pouvez-vous vous souvenir d'une époque antérieure à l'IA ? Honnêtement, je ne peux pas.

J'utilise l'IA presque tous les jours pour rédiger mes e-mails, résumer des réunions et créer des présentations.

Et parmi mes outils IA préférés basés sur de grands modèles de langage, Microsoft Copilot est l'un de ceux auxquels je reviens fréquemment - surtout lorsque j'utilise d'autres programmes Microsoft 365.

Mais Microsoft Copilot a ses inconvénients. Il n'offre aucune intégration pour les outils en dehors de Microsoft 365 et dispose d'une assistance limitée pour la génération de codes et de sorties de texte humanisées. La technologie IA peut également être lente, traitant des données limitées à la fois (elle plafonne à 500 lignes d'informations sur Excel).

C'est alors que j'ai commencé à me demander s'il existait une alternative à Microsoft Copilot (avec des capacités d'IA) que je pourrais utiliser à la place Mes collègues ont eu la gentillesse de partager leurs recommandations et j'ai compilé mes propres recherches pour dresser une liste définitive.

Dans ce guide, je couvrirai les 10 meilleures alternatives à Microsoft Copilot en détail et mentionnerai leurs fonctionnalités, avantages, limites et prix.

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Microsoft Copilot

En tant que technologie d'IA générative, Microsoft Copilot n'est pas mauvais. Mais il y a quelques éléments qui peuvent devenir un obstacle dans votre travail.

Par exemple, il ne peut pas se souvenir des discussions précédentes et n'est pas très doué pour produire du code. De plus, ses productions écrites sonnent clairement comme étant écrites par l'IA (sans aucune personnalité).

D'après mon expérience, vous feriez mieux d'opter pour des alternatives à Microsoft Copilot qui vous offrent les capacités d'IA suivantes.

Mémoire conversationnelle à long terme: Ce qui m'a particulièrement gêné avec Microsoft Copilot, c'est son incapacité à se souvenir des informations à travers de multiples interactions. Un assistant IA idéal devrait être en mesure de vous fournir des réponses pertinentes, tout en tenant compte des informations partagées lors de vos discussions précédentes

Ce qui m'a particulièrement gêné avec Microsoft Copilot, c'est son incapacité à se souvenir des informations à travers de multiples interactions. Un assistant IA idéal devrait être en mesure de vous fournir des réponses pertinentes, tout en tenant compte des informations partagées lors de vos discussions précédentes Réponses humanisées : Les outils d'IA sont réputés pour leur façon répétitive et algorithmique de répondre aux invites, instructions. Étant donné que j'utilisais Microsoft Copilot pour le contenu, les réponses mécaniques représentaient un défi majeur pour moi, et j'ai dû déployer beaucoup d'efforts pour humaniser constamment le contenu

Les outils d'IA sont réputés pour leur façon répétitive et algorithmique de répondre aux invites, instructions. Étant donné que j'utilisais Microsoft Copilot pour le contenu, les réponses mécaniques représentaient un défi majeur pour moi, et j'ai dû déployer beaucoup d'efforts pour humaniser constamment le contenu **Personnalisation : Microsoft Copilot n'a pas de personnalité. Je sais que c'est une chose étrange à dire à propos d'un modèle d'IA, mais votre assistant IA devrait généralement comprendre votre style d'écriture, votre ton et votre vocabulaire uniques, et être capable de les reproduire sans sonner générique

Confidentialité des données : Forbes a souligné que Microsoft prétend offrir une "protection gratuite des données commerciales" aux utilisateurs Business connectés avec Microsoft Entra ID, en s'assurant que leurs données de discussion ne sont pas sauvegardées et utilisées à des fins de formation. Toutefois, cette protection n'est pas étendue aux utilisateurs individuels de Microsoft Copilot Pro

: Forbes a souligné que Microsoft prétend offrir une "protection gratuite des données commerciales" aux utilisateurs Business connectés avec Microsoft Entra ID, en s'assurant que leurs données de discussion ne sont pas sauvegardées et utilisées à des fins de formation. Toutefois, cette protection n'est pas étendue aux utilisateurs individuels de Microsoft Copilot Pro Compétence en matière de codage: Les capacités de codage de Microsoft Copilot sont incohérentes. Bien qu'il puisse offrir des suggestions utiles, le code comporte des bugs et la qualité des résultats dépend fortement de la capacité du développeur à faire des invitations précises

Sur ce, voici 10 alternatives à Microsoft Copilot que vous devriez essayer.

Les 10 meilleures alternatives à Microsoft Copilot

1. ClickUp (Meilleur pour la création de contenu IA et la gestion de projet)

concentrez-vous sur le travail en profondeur et laissez les tâches répétitives à ClickUp Automation_

Ce que je place dans les favoris ? Vous pouvez également utiliser l'outil IA Writer pour générer des idées, créer des plans d'articles et rédiger du contenu via ClickUp Brain - ce qui en fait un outil idéal Outil de création de contenu IA pour la plupart des utilisateurs. Et ce n'est pas tout. Vous ne manquez jamais les mises à jour importantes grâce à ClickUp Chat. Il vous permet de discuter, d'attribuer, de communiquer et de partager des pièces jointes et des mises à jour à l'échelle de l'entreprise en temps réel avec votre équipe.

En outre, des modèles personnalisés tels que le Modèle de remue-méninges ClickUp permettent de générer facilement des idées et d'en discuter avec votre équipe, créant ainsi un espace propice à la collaboration et à l'innovation.

Modèle de brainstorming ClickUp

Conçu pour l'efficacité et l'innovation, ce modèle capture efficacement les idées et facilite l'intégration transparente des retours d'information. Que vous lanciez de nouveaux produits, que vous planifiiez des évènements ou que vous stimuliez simplement la créativité, il permet à votre équipe d'en faire plus en affichant des vues personnalisées telles que :

Vue Liste pour collecter des idées pour plus tard

L'affichage Échéancier pour organiser les idées en fonction de la priorité et de l'effort à fournir

Vue Équipe pour créer des espaces de brainstorming dédiés à des équipes spécifiques

L'affichage par étapes pour forfaiter et exécuter ces idées étape par étape

Affichage des priorités pour classer les idées les plus importantes sur lesquelles se concentrer

ClickUp meilleures fonctionnalités

Visualisez les échéanciers, les dépendances et les priorités de vos projets avecAffichages ClickUp Décomposer les tâches complexes en étapes gérables grâce aux sous-tâches générées par l'IA viaTâches ClickUp Créer des champs personnalisés pour des données de projet spécifiques (par exemple, sous-traitants, budgets)

Examinez et annotez des documents, des images et des forfaits à l'aide deClickUp Révision Effectuer des calculs d'estimations, de quantités et de matériaux avecClickUp Estimations de durée Travaillez simultanément avec votre équipe grâce à la modification en cours et à la collaboration en temps réel à l'aide deClickUp Documents* Utilisez des documents préconstruitsModèles ClickUp pour différents types de projets (par exemple, construction, gestion des clients)

Accédez à vos projets et gérez-les en déplacement grâce à l'application mobile

Connectez-vous à d'autres outils via des intégrations faciles pour améliorer votre flux de travail

Les limites de ClickUp

L'accès complet à ClickUp Brain nécessite un forfait payant

Prix ClickUp

Forfait Free

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (6,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. IBM Watson Studio (Meilleur outil d'IA multilingue pour les développeurs)

la loi sur la protection de l'environnement a été votée par le Parlement européen Tabnine Tabnine est essentiellement un compagnon de codage alimenté par l'intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs d'écrire du code plus rapidement en suggérant les prochaines lignes de codage. C'est comme avoir quelqu'un qui connaît bien votre style de code, et qui peut s'occuper de toutes les choses ennuyeuses et répétitives.

De plus, il travaille avec pratiquement n'importe quel langage de programmation ou éditeur de code que vous utilisez.

Cela fait de Tabnine l'un des meilleurs Outils d'IA disponibles pour le développement de logiciels .

Cependant, il n'y a pas que de la magie. La qualité de ses suggestions dépend de la complexité du code et de la quantité d'informations avec lesquelles il doit travailler. Moins le code est compliqué, plus Tabnine peut aider.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Générer du code efficacement et automatiser les tâches répétitives

Discussion alimentée par l'IA pour une assistance tout au long de votre parcours de développement

Expérimentez des suggestions de code adaptées à votre style et au contexte de votre projet

Protection de la propriété intellectuelle grâce à des données de formation soigneusement sélectionnées

Les limites de Tabnine

La qualité des suggestions de code peut varier en fonction de la complexité du code et des données disponibles

Le fait de trop se fier à un outil d'IA peut nuire à vos capacités de résolution de problèmes

Prix de Tabnine

Free

Pro : 12 $/utilisateur/mois (gratuit pendant 90 jours)

Enterprise : 39$/utilisateur/mois

G2 : 4.2/5 (40 commentaires)

Capterra : Pas assez d'avis

4. ChatGPT (Meilleur pour les réponses de type humain)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider ChatGPT Je me souviens de l'époque où ChatGPT est devenu une sensation sur Internet - mon flux LinkedIn était rempli de gens qui l'expérimentaient (et qui riaient de ses premières hallucinations).

J'utilise ChatGPT depuis des mois maintenant (en particulier GPT-4 et 4o), et j'aime la grande variété de plugins disponibles dans le magasin GPT. Cela me permet de faire exécuter à GPT de nombreuses tâches générées par l'IA au sein d'une seule interface, comme la rédaction d'un nouvel article de blog, la création d'un code de site Web, l'actualisation du contenu existant, l'analyse de données et le test de mon code.

L'une de ses fonctionnalités que j'aime beaucoup est que, contrairement à Microsoft Copilot, il peut se souvenir des discussions précédentes et générer des sorties basées sur ce dont il se souvient

Mais j'ai toujours du mal avec le fait que le nombre d'invites est limité par utilisateur. En tant que créateur de contenu, j'ai besoin d'une certaine granularité dans mes invites, et ChatGPT limite la profondeur à laquelle je peux aller. Une fois la limite atteinte, GPT-4 passe à GPT-3.5, ce qui revient à passer d'une conversation avec un docteur à une conversation avec un stagiaire surchargé de travail et fortement caféiné.

Si cela vous dérange aussi, il existe d'autres solutions ChatGPT alternatives qui peuvent faire un travail similaire.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Effectue un large intervalle de tâches, depuis la réponse à vos questions jusqu'à la mise en forme de textes créatifs

Discutez avec GPT 4 et demandez-lui d'effectuer des analyses de données, de créer des modèles et de résumer de grandes quantités d'informations

Accédez à des centaines de plugins soumis par les utilisateurs à partir de la boutique GPT qui supprime la nécessité de générer des invitations, instructions

Limites de ChatGPT

ChatGPT génère parfois des informations incorrectes ou trompeuses en raison de son manque d'expérience du monde réel et de sa dépendance à l'égard des données d'entraînement

Le modèle peut présenter des biais présents dans ses données d'entraînement, ce qui peut conduire à des résultats potentiellement injustes ou discriminatoires à l'égard de certains publics

La version gratuite de ChatGPT éprouve souvent des difficultés dans les tâches nécessitant du bon sens ou une compréhension du monde réel, alors que GPT Plus est plus performant

Prix de ChatGPT

Free : gratuit

Plus : 20 $/mois

Teams : 25$/mois

ChatGPT évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (554 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (50 commentaires)

5. Claude (Meilleur pour les équipes de contenu)

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement claude AI Claude IA est en quelque sorte le cousin citadin de ChatGPT. L'assistant d'écriture à intelligence artificielle est vraiment bon pour des choses comme écrire un article de blog, créer du texte pour des pages web, résumer des articles, corriger votre écriture, mettre à jour le contenu existant, répondre à des questions, et même vous aider à coder.

Le plus intéressant, c'est que, contrairement à Microsoft Copilot, vous n'avez pas à vous soucier des demandes super longues ou compliquées ; Claude peut toutes les traiter grâce à sa formidable mémoire conversationnelle. On dirait que quelqu'un a pris ses amandes.

Mais voici où je pense que Claude échoue par rapport à Microsoft Copilot : Claude ne peut pas accéder à Internet pour le moment, il ne sera donc pas en mesure de trouver des informations à jour pour vous comme certains autres outils IA peuvent le faire.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Accès gratuit à un modèle d'assistant IA de premier plan (Claude-2), qui est l'un de ses modèles de langage les plus performants

Obtenez 100 000 jetons et travaillez avec des invitations plus complexes

Convertissez des textes de toute longueur en résumés concis

Les limites de Claude

Contrairement à certains concurrents, Claude ne peut pas accéder à l'information du Web en temps réel ni la traiter

Claude ne dispose pas de fonctionnalités telles que la création d'images, l'analyse de données et la navigation sur le web

Comme d'autres outils d'IA construits sur de grands modèles de langage, Claude peut générer des textes qui peuvent ne pas être entièrement exacts et qui nécessitent une vérification des faits

Prix de Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Teams : 25$/mois

G2 : 4.7/5 (22 commentaires)

Capterra : Pas assez de commentaires

A lire également : Outils d'IA pour la création de contenu

6. Simplifié (Meilleur pour les modèles de contenu)

la loi sur les droits de l'homme a été votée par le Parlement européen la loi sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales Si votre équipe marketing est à la recherche d'une alternative à $$$a Microsoft Copilot, Simplified est la solution idéale l'assistant IA idéal pour votre lieu de travail.

J'ai été époustouflé par leur vaste collection de modèles IA pour l'écriture, les images, la conception, l'édition et la création de vidéos. Le seul inconvénient est qu'il y a beaucoup trop d'outils différents à utiliser, ce qui peut être écrasant pour un premier public.

Les meilleures fonctionnalités de Simplified

Répondez à vos divers besoins créatifs, de la rédaction d'IA au montage vidéo, sur une seule interface intuitive

Collaborez avec votre équipe et gagnez du temps grâce aux commentaires et aux modifications en cours en temps réel

Maintenez une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes grâce à sa collection de modèles de conception, de vidéo et de rédaction

Limites simplifiées

L'assistant de rédaction IA peut parfois produire des sorties imparfaites, ce qui nécessite une intervention humaine

La palette d'outils est large, mais certaines fonctionnalités n'ont pas la profondeur des outils d'IA spécialisés

Prix simplifiés

Pro : 9 $/mois

Simplifié : 24$/mois

G2 : 4.6/5 (4.5K avis)

Capterra : 4.7/5 (256 avis)

7. Writesonic (Meilleur pour la rédaction SEO)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Writesonic-1-1400x647.png Writesonic /$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement la société de l'information est une société de l'information, et non une société de l'information Lorsqu'il s'agit de rédaction d'IA axée sur le référencement, peu d'outils peuvent tenir la dragée haute à Writesonic.

L'assistant de rédaction IA est l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot pour la rédaction d'articles de blog SEO, et il est très bien évalué par les professionnels du référencement avec lesquels j'ai travaillé.

Ainsi, alors que certains outils peuvent vous donner un charabia d'entreprise comme "comprendre la compréhension globale, à l'épreuve du temps à l'échelle", Writesonicest beaucoup plus humain dans ses efforts. Et il travaille bien pour les formes de contenu autres que les blogs.

Writesonic vous offre également un chatbot avancé, Chatsonic, qui est parfait pour les images et l'exploration des sujets en vogue. La plateforme dispose également d'une interface intuitive.

Toutefois, si vos exigences en matière de rédaction sont différentes, vous pouvez envisager de passer en revue certaines des plateformes suivantes Les alternatives de Writesonic à la place.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles de contenu pour différents types de contenu et générez du contenu personnalisé à l'aide d'invitations simples

Alignez le contenu généré avec la voix de votre marque en téléchargeant des échantillons de voix de votre marque

Vérifiez automatiquement l'originalité du contenu avec un vérificateur de plagiat intégré (bien que des vérifications supplémentaires soient recommandées)

Rationalisez vos flux de travail en intégrant l'outil IA à des plateformes telles que Zapier et WordPress

Obtenez des réponses aux questions et générez des réponses créatives via Chatsonic, l'outil d'IA conversationnelle de Writesonic

Clipsez avec n'importe quel format de fichier, y compris des images, des PDF, des sites Web et même des clips audio

Les limites de Writesonic

Il peut être difficile de s'y retrouver dans l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme

Les performances peuvent varier étant donné que l'assistant d'écriture IA est hébergé dans le cloud (bien que ce ne soit pas un problème récurrent)

Prix de Writesonic

Free

Chatsonic : 12

Individuel : 16

Standard : 79

G2 : 4.7/5 (1.9K commentaires)

Capterra : 4.8/5 (2K+ avis)

8. GitHub Copilot (Meilleur pour les équipes de logiciels)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Github-copilot.png Copilote GitHub /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission GitHub Oh, que serait la vie d'un codeur sans GitHub Copilot.

Nous entendons parler de l'IA qui prend en charge les emplois de développeur, mais GitHub est probablement en train de sauver les emplois de développeur pour qu'ils ne deviennent pas trop ennuyeux ! (Cette blague me vient d'un de mes amis développeurs)

Voici comment cela fonctionne : L'IA suggère des lignes de code ou même des fonctions entières au fur et à mesure que vous tapez, en fonction du contexte de votre code et du langage de programmation que vous utilisez.

C'est comme si vous aviez un partenaire de codage hautement qualifié qui peut vous aider pour les tâches répétitives, vous suggérer des améliorations et même apprendre de nouveaux modèles de codage.

Si vous souhaitez que votre développeur se concentre sur la résolution de problèmes, le Copilot de GitHub en est l'exemple type productivité via l'IA. Cela en fait l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot pour les codeurs.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Gagnez du temps grâce à l'expertise de l'outil IA pour accélérer le codage en suggérant des extraits de code pertinents

Travaillez avec différents langages de programmation et frameworks

Découvrez de nouveaux modèles de codage et des solutions basées sur des suggestions intelligentes

Limites de GitHub Copilot

Attention aux variations potentielles de la qualité et de la pertinence des résultats générés par l'outil IA

Apprendre à utiliser efficacement les suggestions de l'outil d'IA peut s'avérer difficile

Prix du GitHub Copilot

Free

Teams : 4 $/mois

Entreprise : 21 $/mois

G2 : 4.5/5 (138 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (21 commentaires)

9. IntelliCode (Meilleur pour les suggestions de codage intelligentes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Intellicode.png Intellicode par Microsoft /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Intellicode de Microsoft IntelliCode est un assistant d'écriture de code piloté par l'IA qui analyse les modèles de code pour fournir des suggestions intelligentes (c'est dans le nom !) pour achever le code.

En gros, l'outil qui apprend de votre code et vous suggère la meilleure façon de terminer vos lignes ou de mettre en forme votre code.

C'est l'une des alternatives les plus uniques à Microsoft Copilot qui offre une grande valeur aux équipes de développement. Les codeurs que je connais adorent son interface épurée et ses suggestions de code.

IntelliCode meilleures fonctionnalités

Obtenez des suggestions contextuelles pour optimiser votre effort de code

Identifie les schémas récurrents et suggère des implémentations optimales

Personnalisez l'outil IA pour qu'il corresponde à vos préférences en matière de code

Limites d'IntelliCode

Envisager d'autres approches pour des bases de code entièrement nouvelles

S'attendre à des inexactitudes potentielles dans les suggestions

Prix d'IntelliCode

Free

G2 : 4.5/5 (3.5K+ critiques)

Capterra : 4.8/5 (1.6K+ commentaires)

10. Wipro Automatisation (Meilleur pour l'automatisation du flux de travail)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Wipro-Holmes.png Wipro Holmes /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Wipro Holmes Wipro Holmes est une plateforme d'apprentissage automatique qui aide les entreprises à automatiser leurs processus d'affaires grâce à l'IA.

Mais c'est ici que l'outil IA se distingue comme l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot - $$ipro Holmes peut prédire et prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Je l'ai trouvé assez habile pour gérer les problèmes technologiques courants, mais il n'a pas toujours fait de miracle pour les problèmes non informatiques. Cela en fait un outil IA de niche qui fonctionne mieux pour les entreprises qui ont juste besoin d'une solution d'automatisation informatique.

Wipro Holmes meilleures fonctionnalités

Donner aux utilisateurs plus de 40 solutions préconfigurées pour les problèmes courants de bureau, d'ordinateur portable et de logiciel

Répondre aux requêtes et aux problèmes, et créer des tickets de service avec l'assistant conversationnel alimenté par l'IA

Identifier et traiter proactivement les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur l'expérience utilisateur grâce à la maintenance prédictive

Libérer le personnel informatique pour des tâches complexes en permettant aux utilisateurs de résoudre eux-mêmes les problèmes

Limites de Wipro Holmes

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des connaissances techniques de base pour une utilisation optimale

Les solutions préconfigurées peuvent ne pas répondre à tous les problèmes spécifiques

Wipro Holmes se concentre principalement sur les problèmes informatiques de l'utilisateur final, et non sur les processus d'entreprise plus larges

Prix de Wipro Holmes

Non disponible

Wipro Holmes évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : Non disponible

Ne pas se contenter d'utiliser l'IA, la maîtriser

L'intelligence artificielle n'est plus l'affaire du futur - je la vois déjà utilisée par des équipes dans tous les secteurs d'activité, et tout le monde l'adore !

Et pourquoi pas ? Lorsqu'elle est utilisée avec une formation adéquate, la bonne outils d'IA peuvent vous aider à gagner du temps, à améliorer la productivité et à renforcer la collaboration avec votre équipe de manière plus significative.

Mais avec autant d'outils d'IA sur le marché, il est important que vous fassiez des recherches et que vous identifiiez d'abord vos besoins exacts. Dans mon cas, j'ai réalisé que Microsoft Copilot n'était pas idéal pour tout mon travail en raison de son exposition limitée en dehors de l'écosystème Microsoft 365.

Je voulais que mon assistant IA m'aide à créer du contenu, à collaborer avec mon équipe et à gérer mes tâches quotidiennes plus efficacement. Après avoir essayé un tas d'outils d'IA différents (y compris Microsoft Copilot), j'ai trouvé ce qui me convenait parfaitement : ClickUp.

Avec ClickUp Brain, je suis toujours à quelques invites près pour créer des idées et en discuter avec mon équipe. Vous pouvez l'essayer gratuitement ici et voir s'il vous convient !