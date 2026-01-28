Comment rédiger un forfait Business avec Claude IA

Vous passez des semaines à définir des objectifs, à élaborer des stratégies et à établir des projections. Tout le monde est d'accord sur le plan, mais le lundi arrive. Les délais s'accumulent, les tâches changent et les décisions sont prises à la volée, tandis que le plan d'affaires passe tranquillement au second plan.

Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Le défi n'est pas de créer un plan, mais de maintenir une connexion entre ce plan et le travail réel de votre équipe. Bain a constaté que 88 % des transformations d'entreprise ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs initiaux.

Dans cet article, nous vous montrerons comment transformer un forfait Business traditionnel en un système vivant, avec une visibilité et une exploitation.

Vous découvrirez comment des outils tels que ClickUp peuvent vous aider à relier stratégie, tâches et discussions afin que votre plan ne reste pas simplement dans un dossier, mais guide réellement les décisions quotidiennes de votre équipe et vous aide à atteindre vos objectifs.

C'est parti !💪🏽

Qu'est-ce que Claude et pourquoi l'utiliser pour la planification d'entreprise ?

Claude est un assistant IA développé par Anthropic, conçu pour gérer des discussions complexes et générer des textes nuancés et adaptés au contexte.

Claude vous aide à trouver des idées, à explorer les hypothèses du marché, à rédiger des sections structurées et à affiner le langage afin qu'il soit clair et professionnel, plutôt que précipité ou vague.

Claude se distingue dans le domaine de la planification d'entreprise par son sens du contexte. Il est capable de suivre de longues discussions, de se souvenir des informations précédentes et de vous aider à structurer des idées éparses en un récit cohérent. Cela le rend particulièrement utile lorsque vous travaillez sur un document comportant plusieurs sections, comme un plan d'affaires.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation du contexte et à la commutation s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail ClickUp, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Comment utiliser Claude pour la planification de l'entreprise

Planifier une entreprise peut sembler compliqué. Vous avez des dizaines d'idées qui vous trottent dans la tête. En même temps, vous avez une page blanche devant vous. C'est là que Claude entre en jeu. Considérez-le comme un coéquipier qui se souvient de ce que vous avez déjà partagé, pose des questions intelligentes et vous aide à transformer vos pensées éparses en plans concrets avec des jalons clairs.

Pour tirer le meilleur parti de Claude, ne le traitez pas comme un simple moteur de recherche. Donnez-lui suffisamment de contexte pour travailler, partagez les informations importantes et continuez à développer ce qu'il vous propose jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

Suivez ces étapes et vous passerez d'idées vagues à un plan que vous pourrez réellement mettre en œuvre.

Étape 1 : Définissez votre vision de l’entreprise avec Claude

Vous avez une douzaine d'idées géniales, mais vous avez du mal à les intégrer dans une vision unique et cohérente ? C'est plus courant chez les fondateurs que vous ne le pensez. C'est tout aussi dangereux. Si vous ne savez pas exactement où vous allez, votre business plan devient une feuille de route qui ne mène nulle part, et chaque section semblera décousue et faible.

C'est le moment idéal pour utiliser Claude comme partenaire de réflexion. Au lieu de lui demander simplement de rédiger un plan, vous pouvez lui poser des questions approfondies pour vous aider à cristalliser vos idées abstraites en déclarations concrètes. Il peut vous aider à découvrir ce que vous voulez vraiment construire.

Mais n'oubliez pas qu'un document de vision créé de manière isolée peut facilement se perdre dans un dossier et être négligé par l'équipe même qui est censée lui donner vie. C'est pourquoi il doit être conservé là où le travail est réellement effectué.

💡 Conseil de pro : ajouter un autre outil d'IA à votre flux de travail peut sembler utile, mais sans plan, cela peut rapidement créer une prolifération d'IA. Trop d'outils sans supervision peuvent entraîner un gaspillage d'argent et augmenter les risques de sécurité. L'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp rassemble tout. Les projets, les documents, les discussions et l'IA sont tous regroupés au même endroit, afin que votre travail reste connecté. L'IA comprend le contexte de ce que vous faites, ce qui vous permet de passer moins de temps à déplacer des informations et plus de temps à accomplir votre travail.

Rédigez votre énoncé de mission

Votre équipe ne cesse de peaufiner la déclaration de mission, mais celle-ci semble toujours pouvoir s'appliquer à n'importe quelle entreprise. Vous obtenez finalement une phrase claire et bien écrite, mais dont personne ne se souvient et dans laquelle personne ne se sent investi. Elle ne motive pas votre équipe et n'explique pas clairement aux clients pourquoi vous existez.

Une déclaration de mission forte doit faire le contraire. Elle doit être spécifique, orientée vers l'action et ancrée dans des émotions réelles afin que les gens puissent immédiatement comprendre ce que vous représentez.

👀 Le saviez-vous ? Seuls 55 % des managers expliquent le « pourquoi » des projets en reliant les tâches à des défis ou des objectifs plus larges. Cela signifie que 45 % d'entre eux privilégient les processus plutôt que les objectifs, ce qui peut entraîner un manque de motivation et d'enthousiasme chez les membres de l'équipe. Même les employés les plus performants ont besoin de voir l'importance de leur travail et de trouver un sens à ce qu'ils font.

Claude aide à transformer des idées floues et incomplètes en un langage clair et pertinent qui trouve un véritable écho.

🛠️ Donnez-lui des instructions telles que : « Aidez-moi à rédiger une déclaration de mission pour un abonnement à une boîte de café durable qui s'adresse aux milléniaux soucieux de l'environnement en fournissant des grains d'origine unique issus de fournisseurs éthiques. » via Claude

Demandez-lui ensuite de répéter l'opération afin de rendre le langage plus précis ou plus convaincant sur le plan émotionnel. Une bonne déclaration de mission n'est pas simplement une phrase que vous rédigez une fois pour toutes. C'est un guide vivant pour votre entreprise.

Au fur et à mesure que vous le peaufinez, utilisez ces principes pour transformer votre mission de quelque chose de générique en quelque chose qui touche réellement les gens :

Spécificité : évitez les formulations vagues telles que « fournir un excellent service » et concentrez-vous plutôt sur des résultats tangibles.

Orienté vers l'action : utilisez des verbes forts qui décrivent ce que votre entreprise fait activement à faire.

Axé sur le public : indiquez clairement qui bénéficie de votre travail et pourquoi cela devrait les intéresser.

Différenciation : indiquez ce qui rend votre approche unique par rapport aux autres acteurs du marché.

Identifiez votre proposition de valeur unique

Si vous ne pouvez pas répondre à la question « Pourquoi un client devrait-il vous choisir plutôt qu'un autre ? » en une seule phrase claire, vous avez un problème de positionnement. Cette confusion rend votre marketing inefficace et laisse les investisseurs se demander si vous comprenez vraiment votre marché.

Votre proposition de valeur unique (UVP) est au cœur de votre avantage concurrentiel. Utilisez Claude pour tester vos idées. Demandez-lui de jouer l'avocat du diable et de pointer les failles de votre UVP initiale.

🛠️ Par exemple, invitez-le à suivre les instructions suivantes : « Mon UVP est « un logiciel de gestion de projet de haute qualité ». Critiquez cette affirmation et suggérez trois alternatives plus convaincantes qui se concentrent sur un point faible spécifique des clients. » Cela vous aidera à aller au-delà d'une simple liste de fonctionnalités. via Claude

Une proposition de valeur unique (UVP) forte définit clairement ces quatre éléments :

Cible : À qui vous adressez-vous précisément ?

Problème résolu : quel problème spécifique éliminez-vous pour eux ?

Facteur clé de différenciation : pourquoi êtes-vous le meilleur choix pour résoudre ce problème ?

Preuve : Quels éléments ou fonctionnalités uniques viennent étayer votre affirmation ?

Décrivez votre marché cible

Définir votre marché comme « tout le monde » est une erreur classique qui indique aux investisseurs que vous n'avez pas fait vos devoirs. D'un autre côté, le définir de manière trop restrictive peut donner l'impression que votre entreprise est petite et peu évolutive. C'est un équilibre difficile à trouver, que de nombreux fondateurs ne parviennent pas à atteindre. Cela peut aboutir à un business plan qui semble déconnecté de la réalité.

Vous pouvez utiliser Claude pour trouver le juste équilibre. Invitez-le à réaliser une analyse de segmentation du marché pour votre secteur d'activité, puis à développer des profils clients détaillés.

🛠️ Par exemple, demandez-lui de « créer un profil client pour le directeur d'une petite agence de marketing submergé par la prolifération des outils, en incluant ses frustrations quotidiennes, son budget logiciel et ce qu'il recherche dans une solution ». Cela vous oblige à être précis et vous aide à identifier les niches mal desservies. via Claude

Étape 2 : Rédigez votre résumé exécutif

Votre résumé exécutif est primordial, mais il est souvent rédigé à la hâte et truffé de jargon. S'il n'est pas convaincant, les investisseurs ne poursuivront pas leur lecture.

Le résumé exécutif doit être une synthèse concise et percutante de l'ensemble de votre plan, rédigée après que toutes les autres sections aient été achevées. Il doit être confiant sans être arrogant, précis sans être écrasant.

🛠️ Vous pouvez saisir les sections achevées de votre business plan dans Claude et lui demander de « rédiger un résumé d'une page destiné à un investisseur sur la base du contenu du business plan suivant ». via Claude

Un bon résumé exécutif comprend principalement :

Accroche d'ouverture : une phrase unique et percutante qui attire l'attention.

Description de l'entreprise : ce que vous faites et pour qui, énoncé clairement.

Opportunité commerciale : la taille de l'enjeu et pourquoi c'est le bon moment

Aperçu de la solution : comment votre produit ou service répond à un besoin critique du marché

Modèle d'entreprise : une explication simple de la manière dont vous gagnez de l'argent.

Traction : toute la progression que vous avez réalisée jusqu'à présent (par exemple, utilisateurs, revenus, recrutements clés).

Équipe : pourquoi votre équipe est la mieux placée pour réussir

Aperçu financier : projections clés et votre demande de financement, le cas échéant.

Étape 3 : Élaborez les sections principales de votre business plan

Lorsque vous élaborez votre forfait Business, vous devez jongler entre les études de marché, les spécifications des produits, les stratégies marketing et les modèles financiers. Nous savons que cela représente beaucoup de travail.

Mais procédez étape par étape et veillez à la cohérence de ces sections. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Réalisez une analyse de marché

Les entrepreneurs se retrouvent souvent bloqués dans l'analyse de marché, soit noyés sous les données, soit fournissant un aperçu superficiel qui manque de crédibilité. Cette section doit prouver que vous comprenez votre secteur, vos clients et vos concurrents à un niveau approfondi. Une analyse faible donne l'impression que votre idée d'entreprise n'est qu'une supposition.

Utilisez Claude pour synthétiser les rapports de marché accessibles au public et identifier les principales tendances.

🛠️ Par exemple, invitez-le à « agir en tant qu'analyste d'études de marché pour le secteur B2B SaaS. Identifiez les cinq principales tendances et expliquez les principaux moteurs de croissance. » via Claude

Pour une analyse concurrentielle, demandez-lui d'identifier les concurrents directs, indirects et potentiels. Vérifiez toujours les affirmations de Claude à l'aide de recherches récentes et citez vos sources, car ses connaissances ont une date limite (à moins que vous ne lui demandiez de rechercher directement et explicitement sur le web).

Votre analyse de marché doit couvrir les points suivants :

Aperçu du secteur : état actuel de votre secteur et principales tendances

Taille du marché : votre marché potentiel total (TAM), votre marché potentiel exploitable (SAM) et votre marché exploitable réalisable (SOM), avec une méthodologie claire.

Moteurs de croissance : les forces qui alimentent l'expansion du marché

Analyse de la clientèle : comportements d'achat et facteurs décisionnels de vos clients cibles.

Paysage concurrentiel : qui sont les principaux acteurs et comment se positionnent-ils ?

Esquissez l'organisation et la gestion

Voici un conseil de pro : les investisseurs misent sur les équipes, pas seulement sur les idées. Si votre business plan minimise l'expertise de votre équipe ou ignore des lacunes évidentes dans votre structure organisationnelle, cela soulève un signal d'alarme majeur. Cela indique que vous ne disposez pas des bonnes personnes ou que vous ne savez pas ce dont vous avez besoin.

Utilisez Claude pour vous aider à rédiger des biographies professionnelles qui mettent en valeur votre expérience pertinente pour votre entreprise. Demandez-lui d'identifier les rôles clés à pourvoir en fonction de l'étape de développement et du modèle de votre entreprise.

Soyez honnête au sujet des lacunes éventuelles. Déclarer « Nous prévoyons d'embaucher un vice-président de l'équipe commerciale au troisième trimestre » démontre une conscience de soi et une réflexion stratégique, ce qui est bien mieux que de prétendre que vous n'en avez pas besoin.

Décrivez vos produits ou services

Les fondateurs commettent souvent l'une des deux erreurs suivantes : soit ils se perdent dans un jargon technique qui déroute le lecteur, soit ils restent trop vagues quant aux avantages pour le client.

La section consacrée à votre produit doit être à la fois techniquement précise et facile à comprendre pour un non-spécialiste. Il s'agit là d'un équilibre difficile à trouver. Demandez à Claude de vous aider à trouver cet équilibre.

🛠️ Demandez-lui d'« expliquer mon produit, un outil de planification basé sur l'apprentissage automatique, comme si vous vous adressiez à un investisseur avisé qui n'est pas ingénieur en informatique ». Veillez à couvrir les fonctionnalités principales, les avantages qu'elles offrent aux clients, votre étape de développement actuelle, toute propriété intellectuelle et votre feuille de route pour le produit. via Claude

Pour chaque fonctionnalité, articulez le « et alors ? », c'est-à-dire l'argument de vente unique et la différenciation du produit qui expliquent pourquoi un client devrait s'y intéresser.

Élaborez une stratégie marketing et commerciale

Un produit brillant sans stratégie de commercialisation est une cause fréquente d'échec des start-ups. Les fondateurs sont tellement enthousiasmés par ce qu'ils construisent qu'ils négligent de planifier la manière dont ils vont réellement acquérir des clients. Cette omission peut donner à votre plan d'affaires un aspect naïf et irréalisable.

👀 Le saviez-vous ? 35 % des start-ups échouent en raison d'une demande insuffisante, ce qui prouve que même les produits brillants ont besoin d'une stratégie de commercialisation solide pour survivre.

Utilisez Claude comme une application de brainstorming pour explorer différentes idées marketing et différents scénarios d'acquisition de clients.

🛠️ Invitez-le à définir une stratégie marketing et commerciale couvrant votre positionnement, votre modèle de tarification, vos canaux promotionnels et votre processus de vente. Par exemple, demandez-lui de « développer trois stratégies différentes d'acquisition de clients pour une nouvelle application mobile destinée aux étudiants, y compris les coûts estimés et les taux de conversion potentiels ». via Claude

Votre stratégie doit inclure :

Positionnement : comment vous souhaitez que votre marque soit perçue sur le marché

Stratégie de tarification : votre modèle de tarification et sa justification

Canaux de promotion : les canaux spécifiques que vous utiliserez pour atteindre vos clients cibles.

Processus de vente : le parcours étape par étape, du prospect au client payant.

Fidélisation de la clientèle : votre forfait pour maintenir l'engagement des clients et réduire le taux de désabonnement

Créez des projections financières

Rien ne détruit plus rapidement la crédibilité que des projections financières irréalistes. Les investisseurs ont vu des milliers de diagrammes de croissance en « crosse de hockey » et ont un intérêt plus grand pour la logique derrière vos nombres qu'pour les nombres eux-mêmes. Si vous ne pouvez pas défendre vos hypothèses, vos projections ne valent rien.

C'est là que de nombreux fondateurs non financiers se sentent intimidés. Vous pouvez utiliser Claude pour structurer vos états financiers, mais vous devez fournir les hypothèses de base.

🛠️ Demandez-lui : « Aidez-moi à établir une projection ascendante des revenus pour une entreprise SaaS basée sur un modèle d'abonnement. Posez-moi des questions pour clarifier mes hypothèses concernant les prix, le taux de désabonnement et le coût d'acquisition des clients avant de générer le nombre. » Créez toujours trois scénarios : prudent, modéré et optimiste. Documentez chaque hypothèse. via Claude

Vos projections financières doivent inclure :

Prévisions de revenus : basées sur vos hypothèses en matière de prix et de volume des ventes.

Structure des coûts : une ventilation de vos coûts fixes et variables

Flux de trésorerie : état indiquant les entrées et les sorties d'argent.

Analyse du seuil de rentabilité : le moment où votre entreprise devient rentable.

Besoins de financement : combien d'argent vous avez besoin et à quoi il servira

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'un endroit où stocker tous les éléments de votre plan ? Essayez gratuitement le modèle de forfait Business de ClickUp! Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de forfait Business de ClickUp comme source unique d'informations, du résumé exécutif aux données financières. Considérez ce modèle comme votre « quartier général du business plan » : chaque section devient un élément traçable que vous pouvez réellement faire avancer. Utilisez la vue Thèmes pour organiser les domaines clés, la vue Échéancier pour planifier votre calendrier d'exécution et la vue Plan d'affaires pour stocker les documents du plan à un seul endroit. Suivez ensuite les progrès grâce aux statuts intégrés (À faire, En cours, À réviser, Terminé), afin que votre plan reste à jour au fur et à mesure de son élaboration.

Les meilleures suggestions pour rédiger un business plan avec Claude

Obtenir des résultats décevants avec un outil d'IA peut être frustrant. Mais la plupart du temps, le problème ne vient pas de l'IA elle-même, mais des instructions. Lorsque vos instructions sont vagues ou trop générales, le résultat a tendance à être tout aussi générique.

Si vous souhaitez que le contenu de votre business plan soit plus solide et plus utile, vous devez rédiger des consignes efficaces pour l'IA afin de fournir à Claude un contexte clair et des instructions spécifiques. Cela aidera l'IA à comprendre ce que vous essayez d'accomplir et à produire des résultats qui feront réellement avancer votre travail.

👀 Le saviez-vous ? Claude réduit le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche de 80 %, passant de 90 minutes à 18 minutes, démontrant ainsi la rapidité de l'IA pour la rédaction de plans d'affaires.

Tableau présentant des exemples de suggestions pour les différentes sections de votre business plan :

Section du plan d'affaires Exemple d'invite Énoncé de mission 🛠️ « Rédigez trois options de déclaration de mission pour une marque de soins de la peau vendue directement aux consommateurs et ciblant la génération Z. Rendez chacune d'elles progressivement plus spécifique et plus convaincante sur le plan émotionnel, en mettant l'accent sur des ingrédients sains et la durabilité. » Analyse de marché 🛠️ « Jouez le rôle d'un analyste d'études de marché. Identifiez les cinq principales tendances qui influencent le marché mondial de l'apprentissage en ligne et expliquez en quoi chacune d'entre elles représente une opportunité ou une menace pour une nouvelle application d'apprentissage des langues. » Analyse concurrentielle 🛠️ « Analysez vos concurrents tels que Duolingo et Babbel. Identifiez les lacunes dans leurs offres qu'une nouvelle application linguistique alimentée par l'IA pourrait exploiter. Soyez précis quant aux besoins non satisfaits des clients, comme la pratique avancée de la discussion. » Projections financières 🛠️ « Aidez-moi à établir une projection ascendante des revenus pour un jeu mobile freemium. Posez-moi des questions sur mes hypothèses concernant le coût d'acquisition des utilisateurs, le taux de conversion vers la version payante et le revenu moyen par utilisateur avant de générer un nombre de chiffres. » Résumé 🛠️ « À partir des sections suivantes du business plan, rédigez un résumé exécutif convaincant d'une page qui donnerait envie à un investisseur en capital-risque d'en savoir plus : [collez ici les sections achevées] ».

Limites de l'utilisation d'une IA autonome pour la planification commerciale

Se fier uniquement à un outil d'IA autonome comme Claude pour votre business plan peut entraîner des erreurs critiques. Vous pourriez vous retrouver avec un plan basé sur des informations obsolètes ou des inexactitudes factuelles, complètement déconnecté de la réalité de votre entreprise.

👀 Le saviez-vous ? 60 % des responsables informatiques signalent le défi que représentent les données cloisonnées, qui conduisent à des plans générés par l'IA qui sont imparfaits et déconnectés de la réalité de l'entreprise.

Cela s'explique par le fait que les outils d'IA, malgré toute leur puissance, ont des limites inhérentes. Comprendre ces limites vous aide à utiliser l'IA comme un partenaire puissant, et non comme un substitut imparfait à votre propre réflexion stratégique.

Voici les principales lacunes dont vous devez être conscient avant de compter sur l'IA pour réfléchir à votre place :

Limites des connaissances : les modèles d'IA peuvent ne pas être en mesure d'accéder aux données ou aux actualités du marché en temps réel, de sorte que leurs informations peuvent être obsolètes depuis des mois, voire des années.

Aucune validation : ils ne peuvent pas vérifier leurs propres résultats et peuvent présenter des informations inexactes en toute confiance.

Dépendance au contexte : la qualité du résultat dépend entièrement de la qualité et du contexte de vos invitations.

Problème d'isolement : le plus gros problème est que le contenu est créé de manière cloisonnée, sans lien avec vos plans de projet, vos tâches et le plus gros problème est que le contenu est créé de manière cloisonnée, sans lien avec vos plans de projet, vos tâches et la collaboration de votre équipe , ce qui entraîne une prolifération massive de contextes.

Aucune responsabilité : une IA ne peut pas suivre si le plan est exécuté ou si les jalons sont atteints.

Comment ClickUp comble le fossé en matière de planification IA

Votre business plan n'est utile que s'il est en phase avec le travail de votre équipe, et c'est là qu'un environnement de travail convergent comme ClickUp entre en jeu.

Tout est regroupé au même endroit. Votre plan, vos tâches, vos projets et vos discussions sont tous réunis. Ainsi, lorsque vous effectuez une mise à jour ou attribuez une tâche, celle-ci est reliée à la vision d'ensemble. Votre business plan n'est plus seulement un document, il devient une feuille de route qui guide réellement le travail de votre équipe.

Plus besoin de passer d'un onglet à l'autre ou de copier des informations d'un outil à l'autre. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, lié et prêt à être utilisé. Du suivi de la progression à la coordination de tous les participants, ClickUp facilite le passage de la planification à l'action.

Obtenez des réponses instantanées et contextuelles avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain, l'IA native de ClickUp, comble le fossé entre la planification et l'exécution en utilisant le contexte du travail réel de votre équipe. Comme elle a accès à vos projets, documents, tâches et discussions dans ClickUp, elle fournit des réponses réelles, pertinentes et fondées, et non des suggestions génériques.

Vous pouvez lui poser des questions en anglais courant :

Quel est le statut du lancement au troisième trimestre ?

Résumez les commentaires de ce document client.

Qu'est-ce qui bloque cette initiative ?

Il vous suffit de taper @Brain dans un commentaire de tâche ou un message de chat pour obtenir instantanément des informations tirées des données en temps réel de l'environnement de travail.

Essayez ClickUp Brain ! Obtenez tout le contexte de travail avec ClickUp Brain.

Par exemple, vous pouvez inviter ClickUp Brain à :

🛠️ « Créez un plan de commercialisation pour une start-up SaaS B2B qui se lance sur un marché saturé, en incluant les jalons clés, les indicateurs de réussite et les risques liés à la mise en œuvre. »

ClickUp Brain vous aide à effectuer des recherches sur votre secteur d'activité afin que vous puissiez créer des forfaits Business complets.

Une autre suggestion peut être :🛠️ « Rédigez un plan de campagne marketing pour le lancement d'un nouveau produit écologique, en incluant la cible, les messages, les canaux et les indicateurs clés de performance. »

Rédigez un plan marketing structuré avec ClickUp Brain, en vous basant sur les recherches que vous avez effectuées précédemment.

Grâce à des invitations comme celles-ci, ClickUp Brain facilite la transformation des idées en tâches réalisables, aidant ainsi à mettre en œuvre les plans au lieu de les laisser dormir dans un document.

💡 Conseil de pro : Dans ClickUp Brain, vous pouvez passer d'un LLM à l'autre (y compris Claude) en fonction de vos besoins : utilisez un modèle pour des résumés rapides, un autre pour une rédaction plus précise et un autre encore pour un raisonnement plus approfondi. Ainsi, vous n'avez pas besoin de copier-coller entre les outils ni de perdre le contexte. Conservez tout dans votre environnement de travail afin que l'IA puisse répondre en fonction des tâches, des documents et des projets sur lesquels vous travaillez déjà. Utilisez plusieurs LLM à partir d'une seule interface dans ClickUp Brain.

Concrétisez votre business plan avec ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet de collaborer en temps réel sur votre business plan, tout en gardant une connexion étroite avec son exécution.

Lorsque vous définissez vos objectifs, vos jalons ou vos stratégies, vous pouvez sélectionner n'importe quel texte et le transformer instantanément en tâche. Attribuez-la à un collègue, ajoutez une date d'échéance et associez-la à un projet, le tout sans quitter le document.

Créez et liez des tâches ClickUp exploitables dans ClickUp Docs.

📽️ Regardez cette vidéo pour découvrir comment les modèles et les fonctionnalités de ClickUp peuvent transformer tout type de planification en une feuille de route réalisable :

Suivez votre progression et restez aligné grâce aux tableaux de bord ClickUp

La planification ne s'arrête pas une fois le travail commencé. Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez suivre en temps réel la progression réalisée par rapport à votre business plan.

Les tableaux de bord vous permettent de transformer les données de votre environnement de travail en informations visuelles (diagrammes, graphiques et échéanciers) qui montrent le suivi du travail au sein des équipes et des initiatives. Partagez-les avec les parties prenantes pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde sans avoir à établir de rapports manuellement.

Obtenez des informations générales ou affichez les détails grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Passez plus rapidement du plan à la réalisation

Les outils d'IA tels que Claude accélèrent la planification commerciale et la rendent moins intimidante. Ils vous aident à organiser vos idées, à rédiger des sections et à dépasser le stade de la page blanche. Mais la rapidité seule ne suffit pas pour créer un impact.

Un business plan n'a d'importance que s'il reste lié à son exécution. Lorsque les objectifs, les tâches et les discussions sont répartis entre différents outils, même le meilleur des plans finit par être ignoré.

ClickUp aide à combler cette lacune en réunissant la planification et le travail dans un même espace. Votre business plan cohabite avec les tâches qui lui donnent vie, ce qui permet aux équipes de rester alignées et d'agir conformément à la stratégie.

Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Commencez modestement en reliant un plan à un travail réel. Essayez ClickUp gratuitement et transformez dès aujourd'hui votre planification en progression. ✨

Foire aux questions (FAQ)

Claude peut rédiger toutes les sections d'un forfait Business, mais il a besoin de vos informations pour les détails spécifiques à votre entreprise, les hypothèses et les décisions stratégiques. Considérez-le comme un accélérateur, et non comme un substitut à votre intuition de fondateur.

L'utilisation de Claude seul produit des documents isolés, tandis que ClickUp Brain fonctionne au sein de votre espace de travail connecté. Cela signifie que les sections de votre forfait Business peuvent être directement liées à des tâches, des échéanciers et la collaboration de l'équipe pour une exécution concrète.

Claude excelle dans les sections narratives telles que les résumés exécutifs, les analyses de marché et les descriptions de produits, où il peut synthétiser les informations et rédiger un texte convaincant. Les projections financières, en revanche, nécessitent davantage de supervision humaine et de validation des hypothèses.

Un forfait élaboré avec l'aide de Claude peut être prêt à être présenté aux investisseurs si vous validez toutes les affirmations, le contenu est personnalisé en fonction de votre entreprise spécifique et vous vous assurez que les projections financières sont basées sur des hypothèses défendables. Les investisseurs évaluent la réflexion qui sous-tend le forfait, et pas seulement son aspect esthétique.