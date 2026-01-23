LinkedIn Premium en vaut-il la peine ? Avantages, inconvénients et alternatives

Avec plus de 1,2 milliard d'utilisateurs répartis dans plus de 200 pays, LinkedIn est la plus grande plateforme de réseautage professionnel au monde.

Tout comme votre présence sur les réseaux sociaux, votre présence professionnelle sur cette plateforme est plus importante que jamais. Que vous recherchiez des clients, exploriez de nouvelles opportunités d'emploi, attiriez des talents ou cherchiez à obtenir davantage d'entretiens d'embauche, LinkedIn occupe une place prépondérante.

Bien sûr, le compte LinkedIn Premium pourrait débloquer davantage d'informations et de fonctionnalités.

Mais il vous laisserait entièrement libre de gérer les discussions et les suivis, ce qui n'est pas une mince affaire.

Cela dit, si vous vous demandez comment booster votre présence sur LinkedIn grâce au compte Business Premium pour les entreprises, ce guide est fait pour vous.

Ce que propose LinkedIn Premium

LinkedIn propose des forfaits premium dans 4 catégories principales : Carrière, Entreprise, Ventes et Recrutement. Chacune d'entre elles cible un public spécifique et comprend un ensemble de fonctionnalités, des sous-catégories et des tarifs distincts.

Voici un aperçu rapide de chaque forfait et de ses principales fonctionnalités 👇

Forfait Premium Idéal pour Principales fonctionnalités incluses Tarifs (approximatifs)* Carrière Premium Demandeurs d'emploi, professionnels à la recherche d'un rôle Consultez tous les visiteurs de votre profil, bénéficiez de 5 crédits InMail, accédez aux informations sur les candidats, aux données salariales et à LinkedIn Learning. ~29,99 $/mois Business Premium Fondateurs, consultants, professionnels indépendants Navigation illimitée, informations sur l’entreprise, filtres de recherche avancés, 15 crédits InMail ~59,99 $/mois Sales Navigator Équipe commerciale, fondateurs effectuant des activités de prospection, partenariats Recherche avancée de prospects et de comptes, alertes prospects, intégrations CRM, 50 limites InMail ~99,99 $/mois Recruiter Lite Responsables du recrutement et recruteurs Recherche avancée de candidats, informations sur le recrutement, InMail, suivi des candidats ~170 $/mois

👀 Le saviez-vous ? Le taux de réponse moyen aux e-mails à froid est de 5,1 %, tandis que les messages privés sur LinkedIn obtiennent un taux de 10,3 %, soit deux fois plus. Pourtant, 90 % des efforts de prospection continuent de se concentrer sur les e-mails.

Avantages de LinkedIn Premium

Découvrons ensemble les avantages de LinkedIn Premium afin de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Visibilité améliorée et informations sur votre profil

Avec LinkedIn Premium, vous pouvez voir qui a affiché votre profil (jusqu'à 365 jours) et comment les gens vous ont trouvé, que ce soit par le biais d'une recherche, d'un flux, de connexions partagées ou de pages d'entreprise. Ces informations sont importantes lorsque vous avez besoin d'un avantage concurrentiel.

Par exemple :

Lorsqu'un responsable du recrutement affiche votre profil → contactez-le par message privé personnalisé pour vous présenter ou lui faire part de votre intérêt pour la position.

Lorsqu'un client potentiel ou un prospect vous consulte → réagissez immédiatement, tant que vous êtes encore présent dans son esprit.

Lorsque les recruteurs recherchent vos compétences, vous savez exactement quels mots-clés génèrent du trafic et pouvez optimiser votre profil en conséquence.

Les comptes Premium Business bénéficient également d'un badge doré sur leur profil, ce qui peut être un gage de crédibilité auprès d'employeurs et de clients potentiels. Vous pouvez également consulter les profils de manière anonyme et effectuer des recherches illimitées, en filtrant par titre de poste, taille de l'entreprise, emplacement, secteur d'activité ou compétences.

💡 Conseil de pro : utilisez des modèles de suivi des prospects pour segmenter vos connexions LinkedIn en fonction de leur niveau d'engagement. Cela vous évitera de traiter les prospects froids de la même manière que les prospects chauds prêts à être convertis.

InMail pour une communication directe

Avec les forfaits Premium, vous bénéficiez de 3 mois de crédits InMail renouvelables pour contacter des membres LinkedIn en dehors de votre réseau. Cela s'avère utile lorsque vous essayez d'entrer en contact avec des décideurs ou des équipes de recrutement qui ne verraient normalement pas votre demande de connexion.

Cependant, voici quelques informations importantes à connaître au sujet des InMails ⚠️

Il existe trois types d'InMails : gratuits, payants (pour Sales Navigator et Recruiter Lite) et sponsorisés (plateforme LinkedIn Ads).

InMail sert à établir un premier contact ; vous ne pouvez pas envoyer un autre message à la même personne à moins qu'elle ne vous réponde.

Si le destinataire répond dans les 90 jours, LinkedIn rembourse votre crédit InMail sur votre compte.

Les messages InMail sont limités à 200 caractères pour l'objet et à 1 900 caractères pour le corps du message

✏️ Note : les recruteurs doivent maintenir un taux de réponse InMail d'au moins 13 % sur 100 messages ou plus envoyés au cours de chaque période d'évaluation de 14 jours.

Recherche avancée et filtres de prospects

LinkedIn Premium vous offre des options avancées de recherche et de filtrage. Vous pouvez affiner vos prospects en fonction de leur niveau hiérarchique, de la taille de leur entreprise, de leurs années d'expérience ou de leur secteur d'activité. Cela est important lorsque vous créez des listes de prospects, effectuez le suivi des tendances de recrutement de vos concurrents ou identifiez les décideurs au sein des comptes cibles.

Forfait Filtres de recherche et de prospects disponibles Carrière Premium Filtrer par entreprise, emplacement, secteur d'activité Premium Business Recherche d'entreprises par secteur d'activité, emplacement du siège social et effectifRecherche de prospects par entreprise actuelle/ancienne et intitulé du posteRecherche de prospects par zone géographique, nom et établissement scolaire Sales Navigator Tout ce qui est inclus dans Premium Business, plus : Rechercher des prospects par ancienneté, fonction et changements d'emploi récents Rechercher par intérêt des acheteurs et connexions mutuelles Rechercher par signaux d'intention des acheteurs Filtrer par listes personnalisées de prospects/comptes Rechercher des entreprises par chiffre d'affaires annuel et effectif par service Rechercher dans les comptes enregistrés et filtrer par listes de comptes personnalisées Rechercher des entreprises synchronisées dans votre CRM Recruiter Lite Recherche par titre de poste, emplacement, entreprise, compétences et évaluations Filtrage par établissement scolaire, secteur d'activité et langues parlées Recherche avancée de candidats avec filtres de certification

💡 Conseil de pro : utilisez la recherche booléenne pour créer des requêtes ultra-ciblées. Combinez des mots-clés avec des opérateurs pour filtrer exactement ce dont vous avez besoin : ET : Requiert tous les termes (par exemple, « équipe commerciale ET responsable »)

OU : Comprend n'importe quel terme (par exemple, « PDG OU fondateur »)

PAS : Exclut les termes (par exemple, « manager PAS stagiaire »)

Guillemets » : recherche des expressions exactes (par exemple, « responsable des réseaux sociaux »)

Parenthèses ( ) : termes de groupes pour les recherches complexes (par exemple, « (ventes OU marketing)PAS responsable »).

Apprentissage et développement

LinkedIn Premium donne accès à plus de 20 000 cours dispensés par des experts du secteur et axés sur les compétences les plus recherchées aujourd'hui. Vous trouverez des cours sur tous les sujets, des formules Excel aux bases de l'IA en passant par la gestion de projet.

📚 En savoir plus : Les meilleures communautés de chefs de produit à rejoindre pour réseauter

La plupart d'entre eux comprennent des évaluations, des fichiers d'exercices et des transcriptions vidéo. Chaque fois que vous achevez un cours, vous obtenez un certificat qui s'affiche automatiquement sur votre profil LinkedIn avec un badge de vérification.

Les meilleures offres d'emploi et informations sur les candidatures

via LinkedIn

En tant qu'utilisateur premium, vous pouvez comparer votre candidature à celles des autres candidats. LinkedIn met en évidence les compétences et l'expérience qui vous manquent et montre en quoi votre profil correspond aux exigences du poste.

Inconvénients de LinkedIn Premium

Le compte LinkedIn Premium vaut-il son prix ? Découvrez ses inconvénients si vous envisagez un abonnement.

Forfaits Premium haut de gamme

Le coût peut rapidement grimper, surtout si vous n'êtes pas activement à la recherche d'un emploi ou de prospects. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Forfait Tarifs mensuels* Tarif mensuel (facturé annuellement)* Premium Careers 29,99 $/mois 19,99 $/mois Premium Business 59,99 $/mois 47,99 $/mois Sales Navigator Core 99,99 $/mois 79,99 $/mois Sales Navigator Advanced 149,99 $/mois 108,33 $/mois Recruiter Lite 170 $/mois 140 $/mois

Vous bénéficiez d'un mois d'essai gratuit sur tous les forfaits, mais vous devrez fournir vos informations concernant votre carte de crédit.

Les fonctionnalités peuvent ne pas se concrétiser.

La liste des offres proposées dans le cadre des forfaits Premium est exhaustive, et vous n'utiliserez probablement pas toutes les fonctionnalités.

Ce que vous devez également savoir, c'est que :

Faibles taux de réponse : l'envoi d'un InMail ne garantit pas une réponse. Surtout si vous envoyez des modèles de messages sans effort et que votre profil manque de substance. Si votre public cible n'est pas réceptif aux InMails, vous ne ferez que gaspiller vos crédits.

Recherche avancée trop complexe : les filtres de recherche avancée peuvent être superflus si vous réseautez de manière occasionnelle ou si vous ne postulez qu'à quelques offres d'emploi par mois. La plupart des demandeurs d'emploi n'ont pas besoin de filtrer par effectif ou par technologie, une recherche basique suffit.

Navigation privée redondante : si un utilisateur disposant d'un compte gratuit consulte votre profil en mode privé, vous ne verrez pas ses informations, même avec un compte premium. Cela va à l'encontre de l'objectif de la fonctionnalité « Qui a consulté votre profil » lorsqu'une grande partie des visiteurs naviguent de manière anonyme.

Crédits InMail inutilisés : les crédits expirent après trois mois s'ils ne sont pas utilisés. Si vous n'êtes pas activement à la recherche de prospects ou d'un emploi, vous verrez ces crédits se reporter et disparaître sans jamais les utiliser.

👀 Le saviez-vous ? Les membres sont 87 % plus susceptibles d'accepter votre InMail si vous disposez d'un profil LinkedIn achevé. LinkedIn Premium ne vous sera d'aucune utilité si vous ne construisez pas une image de marque personnelle à laquelle les gens peuvent s'identifier.

Fonctionnalités d'IA à intelligence limitée

LinkedIn propose des outils d'IA dans toutes ses offres premium :

Message Assist : générez des messages personnalisés grâce à l'IA pour gagner du temps et augmenter les taux de réponse des acheteurs.

Account IQ et Lead IQ : réduisez le temps consacré à la recherche grâce à des informations instantanées sur les comptes et les prospects, fournies par l'IA.

Informations basées sur l'IA concernant les offres d'emploi : évaluez votre adéquation avec un poste et obtenez des conseils personnalisés pour vous démarquer auprès des recruteurs.

Assistant de rédaction de profil IA : améliorez votre profil et démarquez-vous pour multiplier les opportunités.

Coaching et apprentissage basés sur l'IA : bénéficiez de conseils personnalisés sur votre carrière et de recommandations de ressources.

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation du contexte et à la commutation s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

LinkedIn Premium en vaut-il la peine ? Cas d'utilisation

L'évaluation des avantages et des inconvénients nous amène à la question ultime : l'abonnement LinkedIn Premium en vaut-il la peine ?

Honnêtement, cela dépend.

Pour certains professionnels, les fonctionnalités premium se traduisent directement par des contrats conclus ou des offres d'emploi. Pour d'autres, c'est de l'argent dépensé pour des outils qu'ils n'utiliseront jamais pleinement.

Quand le compte Premium est-il pertinent ?

✅ Si vous utilisez activement le forfait Free de LinkedIn pour développer votre marque personnelle et élargir votre réseau, le forfait Premium vous permettra de renforcer votre crédibilité. Vous pouvez suivre l'engagement et affiner votre stratégie de communication grâce aux indicateurs et aux informations qu'il fournit.

Voici quelques instances où Premium est utile :

Quand LinkedIn Premium est-il pertinent ? Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Vous souhaitez décrocher l'emploi qui vous correspond le mieux Les demandeurs d'emploi qui postulent activement à plusieurs rôles peuvent personnaliser leurs candidatures à l'aide des informations sur les candidats et contacter les responsables du recrutement par le biais d'InMails personnalisés. Les membres Premium ont 2,6 fois plus de chances d'être embauchés via la plateforme. Vous disposez d'un budget pour investir dans une plus grande efficacité en matière de génération de prospects Les filtres avancés et les recommandations de prospects de Sales Navigator rendent la prospection plus efficace. L'intégration CRM rationalise la communication et la gestion des prospects, réduisant ainsi le temps de recherche de plusieurs heures. Vous recrutez pour plusieurs rôles à la fois La recherche avancée de candidats, les dossiers de projet et les crédits InMail de Recruiter Lite vous permettent de trouver et d'organiser plus rapidement les talents. Recruiter Lite est susceptible d'être rentable si vous recrutez 5 candidats ou plus par an. Vous êtes consultant ou freelance et vous proposez vos services Les décideurs des entreprises cibles acceptent rarement les demandes de connexion spontanées. Une prise de contact personnalisée avant d'envoyer une demande de connexion peut vous aider.

❌ Simplifions encore davantage votre prise de décision. Si vous appartenez à l'une de ces catégories, Premium pourrait ne pas être rentable :

Scénario Pourquoi Premium n'est pas à la hauteur Vous réseautez de manière informelle Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Premium pour publier du contenu, participer à des discussions et accroître votre visibilité. La version gratuite permet déjà de nouer des relations de manière organique. Vous ne suivez pas les suivis InMail permet d'engager la discussion, mais Premium n'offre aucun moyen de gérer les réponses, les rappels ou le contexte de la relation continue. Les suivis manqués érodent rapidement le retour sur investissement. Votre volume de diffusion est faible Envoyer quelques messages ou candidatures chaque mois ne justifie généralement pas le coût récurrent des forfaits Premium. Vous recherchez l'automatisation ou la structure Premium ne fournit pas de flux de travail, de séquences ou de pipelines de prospects. Il s'agit d'une couche d'accès, et non d'un système d'exécution. Vous n'avez pas d'objectif à atteindre dans un délai précis Sans résultat concret (entretiens, embauches, contrats), Premium devient souvent un abonnement inutilisé plutôt qu'un levier de performance.

👀 Le saviez-vous ? Les InMails ont un taux d'ouverture 2,5 fois plus élevé (57,5 %) que les e-mails (21,6 %). Pour vous assurer que vos InMails obtiennent des réponses, personnalisez-les en fonction de l'activité récente et adoptez une approche chaleureuse. Ne soyez pas trop commercial dans votre premier message.

📚 En savoir plus : Comment réseauter lors d'une conférence : conseils pour vous aider à vous préparer

LinkedIn Premium vs version gratuite : aperçu

Voici une comparaison des principales fonctionnalités de LinkedIn et de ce que vous obtenez avec les forfaits gratuits et payants.

Fonctionnalité Compte LinkedIn gratuit Forfait Premium Consultations de profil 5 derniers (jusqu'à 90 jours) Liste complète (365 jours) avec données démographiques Crédits InMail Aucun 5 (Carrière), 15 (Entreprise) Filtres de recherche Filtres de base pour filtrer les recherches par personnes, emplois, publications, groupes, entreprises, écoles et évènements. Filtres de recherche avancés avec filtrage booléen. Utile lorsque vous souhaitez rechercher de nombreuses personnes en dehors de votre réseau de 1er, 2e et 3e degré. Fonctionnalités IA NA Accessible dans une sélection de régions géographiques. Suivi des candidats NA Suivez qui affiche vos offres d'emploi et le statut des candidatures Intégration CRM NA S'intègre à HubSpot, Salesforce, Oracle et bien d'autres encore. Utilisation mensuelle de la recherche de personnes Recherches limitées pour les personnes qui ne font pas partie de vos premières connexions Illimité (bien que le forfait pour les demandeurs d'emploi comporte une limite) Ressources d'apprentissage Accès limité Accès à plus de 20 000 cours Limites de connexion 30 000 connexions de premier degré 30 000 connexions de premier degré Recommandations et mentions Demandez des recommandations et affichez-les sur votre profil Identique au forfait Free

Cela dit, la réussite du réseautage repose sur la stratégie et la cohérence, et pas seulement sur les fonctionnalités premium. Vous pouvez vous développer sur LinkedIn et gérer vos relations sans problème, même avec un forfait gratuit.

📚 En savoir plus : Les meilleurs blogs à suivre pour les ingénieurs logiciels afin d'obtenir des informations utiles

Alternatives à LinkedIn Premium

Nous avons divisé les alternatives à LinkedIn Premium en deux sections : les outils de réseautage et les outils d'automatisation LinkedIn.

Les outils de réseautage comprennent :👇

1. AngelList (idéal pour le recrutement dans les start-ups, le réseautage entre fondateurs et les investissements en phase de démarrage)

AngelList met en relation les professionnels des start-ups, les fondateurs et les investisseurs au sein d'un même écosystème. Les demandeurs d'emploi peuvent consulter les rôles dans les start-ups. Ils obtiennent d'emblée des informations sur les intervalles de salaire et les détails des participations. Les fondateurs peuvent l'utiliser pour trouver des cofondateurs et recruter des talents en phase de démarrage. Les investisseurs peuvent rechercher des opportunités sur la plateforme.

Contrairement à LinkedIn, qui s'adresse à un large public professionnel, AngelList est spécialement conçu pour le recrutement, la levée de fonds et le réseautage des start-ups à l'étape du démarrage.

Principales fonctionnalités d'AngelList

Données transparentes sur les salaires et les actions : affiche les intervalles de rémunération et les pourcentages d'actions avant que vous ne postuliez, éliminant ainsi les offres surprises à la baisse.

Site d'offres d'emploi dédié aux startups : filtre les rôles par étape de financement, taille de l'entreprise, technologies utilisées et flexibilité du télétravail pour des recherches ciblées.

Mise en relation d'investisseurs et de fondateurs : met en relation les start-ups avec des investisseurs et cofondateurs potentiels en fonction du secteur d'activité, de l'étape de développement et des intérêts.

Listes de talents sélectionnés : les recruteurs créent des listes privées de candidats qu'ils souhaitent suivre en vue de futurs rôles ou présentations.

Syndicats pour investisseurs : permet aux investisseurs providentiels de mettre en commun leurs capitaux et de co-investir dans des start-ups avec des investisseurs principaux expérimentés.

Limitations d'AngelList

Une orientation trop restrictive limite l'utilité pour les professionnels en dehors de l'écosystème des start-ups et du capital-risque.

La concurrence pour les rôles peut être intense, car les rôles attirent des candidats du monde entier prêts à travailler pour des actions.

Tarifs AngelList

Traditionnel : 0,1 % de la taille du fonds + 10 000 $/an

Service complet : 0,15 % de la taille du fonds + 20 000 $/an

📚 En savoir plus : Astuces pour augmenter votre productivité [sans s'épuiser]

2. Bumble Bizz (idéal pour un réseautage professionnel sans pression, axé sur les relations)

Bumble Bizz applique le principe du « swipe right » (glisser vers la droite) des applications de rencontre au réseautage professionnel. Créez un profil Bizz distinct mettant en avant vos compétences, votre secteur d'activité et ce que vous recherchez : mentorat, collaborateurs, clients ou opportunités d'emploi. L'application vous montre les professionnels à proximité, et vous glissez vers la droite pour effectuer une connexion ou vers la gauche pour passer.

Matches débloque la messagerie directe sans les formalités des demandes de connexion LinkedIn ou des InMails. Il peut être utilisé par les freelances, les consultants et les entrepreneurs qui souhaitent établir un réseau sans pression et moins transactionnel.

Principales fonctionnalités de Bumble Bizz

Mise en relation par glissement : parcourez les profils et glissez vers la droite sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez établir une connexion pour créer un réseau mutuel.

Mode professionnel séparé : permet de basculer entre les modes « rencontres », « amitié » et « réseautage pour l’entreprise » au sein de la même application.

Recherche par emplacement : trouvez des professionnels près de chez vous pour créer un réseau local, organiser des rencontres ou trouver des opportunités de collaboration.

Filtrage par intérêts et objectifs : filtre les correspondances en fonction de ce qu'elles recherchent : recrutement, partenariats, mentorat ou clients freelance.

Messagerie directe sur Match : débloque la possibilité de discuter instantanément sans attendre d'être accepté ni dépenser de crédits InMail.

Limitations de Bumble Bizz

Une base d'utilisateurs plus réduite que celle de LinkedIn signifie moins de cadres supérieurs et de professionnels spécialisés dans des secteurs de niche.

Une interface trop décontractée peut sembler inappropriée pour les secteurs conservateurs ou les situations de réseautage de haut niveau.

Tarifs Bumble Bizz

Tarification personnalisée

3. Xing (idéal pour le réseautage professionnel dans les pays germanophones d'Europe)

Xing domine le réseau professionnel en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec plus de 20 millions d'utilisateurs dans la région DACH. Il fonctionne comme LinkedIn, mais avec une plus forte pénétration du marché local et des fonctionnalités adaptées à la culture d'entreprise européenne.

Les professionnels l'utilisent pour trouver des emplois, participer à des évènements professionnels et rejoindre des groupes spécialisés axés sur les marchés germanophones. Si votre public cible ou votre entreprise opère dans les pays germanophones d'Europe, Xing offre souvent un meilleur engagement que LinkedIn pour les connexions régionales.

Principales fonctionnalités de Xing

Domination du marché DACH : présence plus forte que LinkedIn en Allemagne, en Autriche et en Suisse pour les connexions d’entreprises locales.

Découverte d'évènements et réseautage : parcourez les évènements professionnels, les conférences et les rencontres avec fonctionnalité intégrée de réponse et de réseautage entre participants.

Groupes spécifiques à un secteur d'activité : rejoignez des communautés de niche axées sur les secteurs d'activité des entreprises allemandes, où vous trouverez des discussions animées et des offres d'emploi.

Fonctionnalité ProJobs : site d'offres d'emploi premium avec des annonces exclusives provenant d'entreprises ciblant spécifiquement le réseau professionnel de Xing.

Confidentialité conforme au RGPD : contrôles plus stricts des données et transparence conformes aux réglementations européennes en matière de confidentialité.

Limitations de Xing

Sa portée mondiale limitée en dehors des pays germanophones le rend inefficace pour le réseautage international.

Une base d'utilisateurs plus réduite que celle de LinkedIn signifie moins de connexions sur les marchés non européens.

Tarifs Xing

Tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : vous vous sentez épuisé par le réseautage et la prospection constants ? Utilisez le time blocking, qui consiste à consacrer 90 à 120 minutes par jour à un domaine spécifique, comme l'image de marque sur LinkedIn ou la prospection. Cela vous évitera la fatigue liée aux changements de contexte et vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats qu'en vous dispersant tout au long de la journée.

1. ClickUp (idéal pour centraliser vos actions de communication, vos suivis, la planification du contenu et la gestion des relations sur LinkedIn)

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp.

Lorsque vous réseautez sur LinkedIn, vous avez besoin d'un environnement de travail centralisé pour gérer vos contacts et vos suivis, ainsi que d'un endroit où planifier votre contenu et suivre vos résultats.

Découvrez ClickUp, un environnement de travail convergent basé sur l'IA. Il unifie vos flux de travail et vos outils, vous permettant ainsi de gérer votre présence sur LinkedIn à partir d'un seul endroit. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Disposer d'un outil de gestion des contacts ou d'un emplacement centralisé pour stocker tous vos contacts d'entreprise et leurs informations facilite la gestion de vos relations.

Lorsque vous gérez des prospects, des clients et des interactions à grande échelle, vous avez besoin du modèle de liste de contacts de ClickUp pour tout garder sous contrôle.

Utilisez ce modèle pour :

Obtenez un modèle gratuit Recherchez facilement des contacts et filtrez-les en fonction de leur priorité grâce au modèle de liste de contacts ClickUp.

Capturez les coordonnées via un formulaire : recueillez les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, profils LinkedIn et notes sans changer d'outil.

Stockez les informations sur vos clients à l'aide de statuts personnalisés tels que « Premier contact », « Actif », « Désengagé », « Inactif », « Prospect » ou tout autre statut pertinent.

Organisez vos contacts à l'aide des vues personnalisées : vue Liste pour un aperçu rapide, vue Tableau pour un suivi visuel du pipeline ou vue Tableur pour des données triables.

Ajoutez 11 champs personnalisés différents, tels que le profil Facebook, l'emplacement, l'adresse e-mail du conférencier, le profil Instagram et l'évaluation, afin de sauvegarder les informations essentielles sur vos contacts et de visualiser facilement leurs données.

Attribuez des tâches de suivi directement à partir des fiches de contact aux membres de l'équipe avec des dates d'échéance et des étiquettes de priorité.

💡 Conseil de pro : enregistrez des modèles de messages pour différents scénarios de communication dans ClickUp Docs. Utilisez les modèles de messages et les suggestions de ClickUp Brain pour créer des messages personnalisés et plus humains. Ainsi, votre équipe n'aura pas besoin de repenser ses systèmes à partir de zéro et n'aura pas à faire de compromis avec des messages qui semblent robotiques.

Une fois que vous avez suivi vos contacts, l'étape suivante consiste à les faire progresser dans votre entonnoir de vente.

Vous avez besoin d'un système pour qualifier les prospects, planifier les suivis et conclure des ventes sans laisser passer aucune opportunité.

Le modèle de pipeline commercial de ClickUp vient à votre secours. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Obtenez un modèle gratuit Visualisez l'ensemble de votre entonnoir de vente en un seul coup d'œil grâce au modèle de pipeline de vente de ClickUp.

Visualisez les étapes d'une transaction, du premier contact à la conclusion fermée, dans 4 vues ClickUp différentes.

Automatisez la création de tâches lorsqu'un prospect passe d'une étape à l'autre : déclenchez des e-mails de suivi, planifiez des appels de découverte ou attribuez des propositions.

Suivez la valeur des transactions et effectuez la prévision des revenus en filtrant les opportunités actives par date de clôture et taille potentielle du contrat.

Définissez des rappels pour les check-ins afin de ne jamais manquer un suivi.

Intelligence contextuelle alimentée par l'IA

ClickUp Brain, une IA contextuelle, comprend votre système de communication car il réside dans ClickUp. Il dispose du contexte de vos listes, tâches, documents, champs CRM et notes.

Il peut générer des messages de sensibilisation, des résumés et des tâches de suivi en fonction de votre flux de travail réel.

Pour votre communication sur LinkedIn, l'assistant IA peut résumer les publications LinkedIn, extraire les points faibles spécifiques à chaque rôle et relever les informations clés que vous pouvez utiliser dans votre message.

Utilisez ensuite BrainGPT pour réécrire votre message de communication dans différents tons. Vous pouvez même créer différentes versions avec plusieurs angles (axées sur la valeur, axées sur les problèmes, axées sur les idées). Testez ces variations pour voir ce qui résonne le mieux avec chaque ICP.

Rédigez des e-mails de prospection à froid sur LinkedIn avec ClickUp Brain.

N'oubliez pas d'humaniser le contenu généré par l'IA et d'ajouter votre personnalité au message.

Si vous débutez avec le contenu généré par l'IA, nous avons créé cette vidéo pour vous.

De plus, si taper tout ralentit votre travail, vous pouvez utiliser la fonction Talk-to-Text de ClickUp. Avec Talk-to-Text, vous pouvez :

Marquez automatiquement vos collègues, vos tâches ou vos documents pendant que vous dictez en utilisant des @mentions et des liens contextuels.

Obtenez un vocabulaire personnel qui remplit automatiquement les noms de produits, les acronymes et les mots les plus utilisés pour que le texte dicté vous ressemble.

Transformez vos mémos vocaux en texte structuré et attribuez-les comme tâches.

Accédez à ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres modèles d'IA sans changer d'application, ce qui réduit la prolifération de l'IA

Configurez des flux de travail d'automatisation

Lorsque vous gérez des campagnes de communication à grande échelle, il est impossible de tout faire manuellement. Vous avez besoin de flux de travail automatisés par l'IA qui continuent de fonctionner même lorsque vous ne surveillez pas chaque réponse.

Cependant, lorsque vous effectuez l'automatisation de vos interactions sur LinkedIn à l'aide de l'IA, veillez à configurer les limites suivantes :

Définissez des demandes de connexion quotidiennes

Envoyez des demandes de connexion à intervalles réguliers

Envoyez des messages pendant les heures de travail de vos prospects afin d'optimiser les taux de réponse et de paraître plus humain.

Grâce aux automatisations sans code de ClickUp , vous pouvez créer des flux de travail basés sur des déclencheurs qui s'activent lorsque vous envoyez une demande de connexion sur LinkedIn. Ils effectuent la prospection en arrière-plan.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Définissez des règles « si ceci, alors cela » dans Automatisations qui vous feront gagner du temps et vous éviteront d'oublier des étapes. Les automatisations peuvent également être liées à des dates d'échéance à venir, à des changements d'affectation ou même à des évènements de suivi du temps, garantissant ainsi que les tâches restent systématiquement libellées.

🚀 Avantage ClickUp : les Super Agents de ClickUp sont vos coéquipiers IA qui font le gros du travail à votre place. Avec Super Agents, vous pouvez : Déclenchez automatiquement des tâches de suivi lorsqu'un prospect ne répond pas dans un délai défini.

Acheminez les prospects à forte valeur ajoutée vers des membres spécifiques de votre équipe en fonction du territoire, de l'expertise ou de la charge de travail, ce qui est essentiel lorsque vous gérez plusieurs prospects

Envoyez des séquences de communication personnalisées qui s'adaptent en fonction des réponses des prospects sans mises à jour manuelles.

Synchronisez votre activité LinkedIn avec votre CRM afin que vos nouvelles connexions enrichissent automatiquement votre liste de contacts avec des données enrichies. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les Super Agents et leur fonctionnement 👇

Principales fonctionnalités de ClickUp

Collaboration audio et vidéo instantanée : lancez lancez ClickUp SyncUps directement à partir des tâches pour discuter des stratégies de prospection, examiner les listes de prospects ou passer en revue les séquences de suivi en temps réel.

Intégrations ClickUp : ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications et offre des intégrations natives avec les CRM, les plateformes de e-mail et les outils d'automatisation, vous permettant ainsi de centraliser les données sur les prospects et d'éliminer les changements de contexte. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications et offre des intégrations natives avec les CRM, les plateformes de e-mail et les outils d'automatisation, vous permettant ainsi de centraliser les données sur les prospects et d'éliminer les changements de contexte.

Recherche à l'échelle de l'entreprise : trouvez instantanément des coordonnées, des discussions passées ou des modèles de communication dans votre environnement de travail ClickUp et les applications connectées à l'aide de trouvez instantanément des coordonnées, des discussions passées ou des modèles de communication dans votre environnement de travail ClickUp et les applications connectées à l'aide de la recherche d'entreprise.

Hub de connaissances centralisé : stockez toutes les stratégies LinkedIn, les modèles de communication et les guides de réseautage dans stockez toutes les stratégies LinkedIn, les modèles de communication et les guides de réseautage dans ClickUp Docs afin que toute votre équipe ait accès aux mêmes informations.

Limitations de ClickUp

Les fonctionnalités étendues s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage qui peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Ne permet pas d'effectuer l'automatisation de la programmation des publications LinkedIn de manière native.

Tarifs ClickUp

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Écoutez l'avis d'un critique G2:

J'utilise ClickUp pour gérer mes tâches quotidiennes. Il regroupe tous les outils dont nous avons besoin en un seul endroit, et c'est génial ! J'apprécie particulièrement l'aperçu rapide qu'il offre sur les projets et la possibilité d'utiliser des tableaux de bord pour le rendre encore plus visuel. J'aime également la possibilité de personnaliser les champs, les statuts et les vues.

J'utilise ClickUp pour gérer mes tâches quotidiennes. Il regroupe tous les outils dont nous avons besoin en un seul endroit, ce qui est génial ! J'apprécie particulièrement l'aperçu rapide qu'il offre sur les projets et la possibilité d'utiliser des tableaux de bord pour le rendre encore plus visuel. J'aime également la possibilité de personnaliser les champs, les statuts et les vues.

💟 Bonus : outils et stratégies pour augmenter la productivité de votre entreprise

Les outils d'automatisation LinkedIn tiers peuvent gérer des tâches répétitives telles que l'extraction de données sur les prospects et la planification des suivis sans déclencher les systèmes de détection de LinkedIn. En voici quelques-uns que vous devriez connaître :

1. Phantombuster (idéal pour extraire et enrichir les données de prospects LinkedIn à grande échelle)

PhantomBuster est une plateforme cloud qui facilite la collecte, l'organisation et l'exportation de données structurées depuis LinkedIn sans avoir à les copier-coller manuellement. Elle propose une gamme d'outils spécifiques à LinkedIn qui vous permettent de créer des listes à partir de recherches, de pages d'entreprise, de membres de groupes, d'activité de profil et d'engagement sur les publications.

Vous pouvez extraire les informations clés des profils publics, les informations sur les entreprises et les métadonnées d'activité dans des feuilles de calcul ou des systèmes CRM, puis centraliser ces données dans un environnement de travail unique pour une utilisation en aval. Vous bénéficiez également d'un hub « LinkedIn Leads » qui vous permet de filtrer, regrouper et gérer efficacement les prospects LinkedIn collectés.

Principales fonctionnalités de Phantombuster

Automatisation de l'extraction de profils : extrait les noms, les titres de poste, les informations sur l'entreprise et les coordonnées à partir des recherches LinkedIn ou des résultats Sales Navigator.

Enrichit les données sur les prospects : extrait les adresses e-mail et les numéros de téléphone des profils LinkedIn à partir de sources de données tierces.

Intégration avec les CRM et les logiciels de gestion des prospects : transfère les données extraites sur les prospects directement vers HubSpot, Salesforce ou Google Sheets sans exportation manuelle. transfère les données extraites sur les prospects directement vers HubSpot, Salesforce ou Google Sheets sans exportation manuelle.

Planification des flux de travail : exécute Phantoms en mode automatique à intervalles réguliers afin de maintenir une activité de prospection constante.

Limitations de Phantombuster

Risque de restrictions du compte LinkedIn en cas de dépassement des limites quotidiennes ou d'activité inhabituelle

Nécessite des outils de recherche d'adresses e-mail distincts pour un enrichissement complet des contacts, car LinkedIn ne publie pas de liste d'adresses e-mail.

Tarifs Phantombuster

Starter : 69 $/mois

Pro : 159 $/mois

Équipe : 439 $/mois

Que disent les utilisateurs réels à propos de Phantombuster ?

Écoutez l'avis d'un critique G2:

Ce que j'apprécie le plus chez PhantomBuster, c'est la facilité avec laquelle il est possible d'automatiser la prospection et la génération de leads sur LinkedIn sans avoir à coder quoi que ce soit. Les modèles sont très intuitifs et, une fois que vous avez configuré quelques flux de travail, ils vous font gagner des heures chaque semaine. J'apprécie également beaucoup la possibilité d'enchaîner différentes automatisations, par exemple l'extraction de profils, l'enrichissement des données et l'envoi automatique de demandes de connexion personnalisées. C'est un outil fiable, bien documenté, et l'équipe d'assistance est rapide et efficace.

Ce que j'apprécie le plus chez PhantomBuster, c'est la facilité avec laquelle il permet d'automatiser la prospection et la génération de leads sur LinkedIn sans avoir à coder quoi que ce soit. Les modèles sont très intuitifs et, une fois que vous avez configuré quelques flux de travail, ils vous font gagner des heures chaque semaine. J'apprécie également beaucoup la possibilité d'enchaîner différentes automatisations, par exemple l'extraction de profils, l'enrichissement des données et l'envoi automatique de demandes de connexion personnalisées. C'est un outil fiable, bien documenté, et l'équipe d'assistance est rapide et efficace.

📚 En savoir plus : Comment améliorer la productivité de vos employés : techniques et outils

2. Expandi (idéal pour exécuter en toute sécurité des séquences de communication LinkedIn conditionnelles en plusieurs étapes)

La plateforme de prospection LinkedIn Expandi fournit un environnement de travail centralisé pour gérer vos contacts LinkedIn. Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les prospects et les filtrer selon des critères tels que le titre du poste, l'entreprise, le secteur d'activité et les signaux d'engagement.

Expandi comprend également une boîte de réception intelligente qui regroupe les messages et simplifie le suivi des discussions. Pour évaluer les performances de vos campagnes, vous disposez d'outils d'analyse et de rapports avancés. Il se connecte à d'autres outils pour intégrer les informations sur les prospects LinkedIn dans des flux de travail plus larges.

Principales fonctionnalités d'Expandi

Automatisation basée sur le cloud : exécute les campagnes à partir d'adresses IP dédiées plutôt que depuis votre navigateur local afin de minimiser le risque de détection.

Séquences intelligentes avec logique conditionnelle : déclenchent différents parcours de suivi selon que les prospects acceptent, répondent ou ignorent votre prise de contact.

Campagnes multicanales : combine les InMails LinkedIn, les demandes de connexion et les e-mails de prospection dans un seul flux de travail.

Test A/B pour les messages : teste simultanément plusieurs variantes de messages afin d'identifier celle qui génère le taux de réponse le plus élevé.

Suppression automatique des demandes en attente : supprime les demandes de connexion restées sans réponse après le délai que vous avez spécifié afin de garder votre profil propre.

Limites d'Expandi

Prix plus élevé que les autres outils d'automatisation LinkedIn, en particulier pour les utilisateurs individuels.

Risque de restriction du compte lorsque les utilisateurs mènent des campagnes trop agressives

Tarifs Expandi

Entreprise : 99 $/mois

Agence : Personnalisé

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Expandi ?

Écoutez l'avis d'un critique G2:

Ils sont sur le point d'y arriver. J'ai été impressionné par leur service client à chaque fois que nous avons interagi. C'est ce qui les distingue des autres. Ils prennent clairement au sérieux les commentaires de leurs clients et s'efforcent de perfectionner leurs intégrations. Lorsque nous avons rencontré des problèmes d'intégration ou de facturation, leur équipe s'est immédiatement mobilisée pour les résoudre. Bravo. C'était rare et impressionnant.

Ils sont sur le point d'y arriver. J'ai été impressionné par leur service client à chaque fois que nous avons interagi. C'est ce qui les distingue des autres. Ils prennent clairement au sérieux les commentaires de leurs clients et s'efforcent de mettre en place les intégrations adéquates. Lorsque nous avons rencontré des problèmes d'intégration ou de facturation, leur équipe s'est immédiatement mobilisée pour les résoudre. Beau travail. C'était rare et impressionnant.

3. Dux Soup (idéal pour la prospection LinkedIn via un navigateur avec une automatisation légère)

Dux-Soup automatise les tâches de prospection sur LinkedIn grâce à une extension Chrome qui s'exécute directement dans le navigateur.

Les professionnels de l'équipe commerciale l'utilisent pour consulter des profils, envoyer des demandes de connexion et nourrir des prospects à grande échelle tout en imitant le comportement humain pour éviter d'être détectés. L'outil s'intègre aux CRM et prend en charge des séquences de messagerie personnalisées pour des campagnes de sensibilisation efficaces.

Principales fonctionnalités de Dux Soup

Planification de campagnes goutte à goutte : répartit les demandes de connexion et les messages tout au long de la journée afin de simuler des modèles d'activité organiques.

Marquage et notes de profil : marque les prospects avec des étiquettes personnalisées et ajoute des notes privées visibles uniquement par vous pour une meilleure organisation des prospects.

Recommandations de compétences à grande échelle : recommande automatiquement les compétences sur les profils cibles afin d'accroître la visibilité et l'engagement avant d'envoyer des demandes.

Exportation CSV pour synchroniser le CRM : télécharge les données des prospects dans des feuilles de calcul pour les importer manuellement dans HubSpot, Salesforce ou d'autres systèmes.

Limitations de Dux Soup

Pas d'intégrations CRM natives : synchronisation des données prospects via des exportations et importations CSV manuelles.

Analyses basiques par rapport aux plateformes cloud, ce qui rend plus difficile le suivi des performances des campagnes sur plusieurs séquences.

Tarifs Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 $/mois

Équipe Turbo : 55 $/mois

Agence cloud : 99 $/mois

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dux Soup ?

Un critique G2 déclare :

Dux-soup est toujours à la recherche de professionnels du marketing talentueux pour nous aider à mieux communiquer avec notre marché. J'utilise Dux-soup depuis plus d'un an. C'est le meilleur outil d'automatisation pour LinkedIn et il offre une connexion avec de nombreux produits CRM.

Dux-soup est toujours à la recherche de professionnels du marketing talentueux pour nous aider à mieux communiquer avec notre marché. J'utilise Dux-soup depuis plus d'un an. C'est le meilleur outil d'automatisation pour LinkedIn et il offre une connexion avec de nombreux produits CRM.

4. Dripify (idéal pour la prospection et le suivi des performances sur LinkedIn en équipe)

Dripify propose une suite de fonctionnalités axées sur la création et l'exécution de séquences d'engagement LinkedIn en plusieurs étapes, le suivi des indicateurs de performance et la gestion des activités de l'équipe à partir d'un tableau de bord central.

Les utilisateurs peuvent extraire des données structurées sur les prospects, filtrer ces derniers en fonction de critères tels que leur titre ou leur entreprise, puis les exporter pour une analyse plus approfondie.

Une boîte de réception intégrée vous permet de centraliser vos discussions LinkedIn. Dripify fournit également des modèles et des outils de rapports pour soutenir vos efforts de prospection sur LinkedIn.

Principales fonctionnalités de Dripify

Générateur visuel de flux de travail : interface glisser-déposer pour créer des campagnes en plusieurs étapes avec des branches conditionnelles basées sur les réponses des prospects.

Outils de collaboration en équipe : partagez des modèles de campagne, attribuez des prospects aux membres de votre équipe et surveillez les performances collectives en matière de prospection à partir d'un seul tableau de bord.

Limites de sécurité intégrées : limite automatiquement les actions quotidiennes afin de respecter les limites recommandées par LinkedIn et de réduire le risque d'interdiction.

Notation et filtrage des prospects : classe les prospects en fonction de leur niveau d'engagement et filtre les prospects les plus prometteurs pour un suivi à priorité élevée.

Intégrations CRM natives : synchronise directement les données des prospects avec Pipedrive, HubSpot et Salesforce sans exportation manuelle.

Limitations de Dripify

Retard occasionnel dans la synchronisation des webhooks avec certaines plateformes CRM lors de transferts de données volumineux

Personnalisation limitée pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler de manière précise le timing des actions au-delà des fenêtres de sécurité prédéfinies.

Tarifs Dripify

Basique : 59 $/utilisateur/mois

Pro : 79 $/utilisateur/mois

Avancé : 99 $/utilisateur/mois

Enterprise : personnalisable

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dripify ?

Selon un critique de G2:

J'utilise Dripify pour ajouter des prospects provenant de LinkedIn, et j'apprécie le fait qu'il me permette d'automatiser la connexion et l'envoi de messages afin de commencer à établir automatiquement des relations. J'aime la façon dont je peux effectuer une recherche, et le fait qu'il automatise la connexion avec les personnes trouvées dans ma recherche et l'envoi de messages. L'installation initiale est très facile, et l'automatisation est meilleure, plus rapide et plus efficace, ce qui a incité mon équipe à passer d'Octopus à Dripify.

J'utilise Dripify pour ajouter des prospects à partir de LinkedIn, et j'apprécie le fait qu'il me permette d'automatiser la connexion et l'envoi de messages afin de commencer à établir automatiquement des relations. J'aime la façon dont je peux effectuer une recherche, et le fait qu'il automatise la connexion avec les personnes trouvées dans ma recherche et l'envoi de messages. L'installation initiale est très simple, et l'automatisation est meilleure, plus rapide et plus efficace, ce qui a incité mon équipe à passer d'Octopus à Dripify.

Alors, LinkedIn Premium en vaut-il la peine ?

LinkedIn Premium peut s'avérer très utile lorsque vous travaillez à l'obtention d'un résultat spécifique, qu'il s'agisse d'accéder à un nouveau rôle, d'accélérer le processus de recrutement ou d'ouvrir des portes pour des discussions avec l'équipe commerciale. Utilisé de manière occasionnelle, il peut souvent sembler décevant. Utilisé de manière ciblée, il peut raccourcir les échéanciers et faire émerger des opportunités que vous n'auriez pas pu atteindre autrement.

Ce qui importe autant que l'abonnement lui-même, c'est la manière dont vous organisez le travail qui l'entoure. Le réseautage, les suivis, les idées de contenu, les discussions et les prospects perdent tous de leur valeur lorsqu'ils sont dispersés dans des notes éparses et des rappels à moitié oubliés. Associer l'activité LinkedIn à un système centralisé comme ClickUp permet de transformer les connexions en progressions constantes, et non en simples notifications supplémentaires.

Des outils de gestion des contacts à la création de contenu, en passant par la gestion des tâches et la mise en place d'automatisations, ClickUp rationalise vos efforts de réseautage. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et tirez parti de ClickUp pour développer votre présence sur LinkedIn.

Foire aux questions

Non, vous n'avez pas besoin d'un compte Premium pour recevoir des offres sur LinkedIn. Vous pouvez postuler à des emplois via LinkedIn Apply, même avec un forfait Free. Plus que les fonctionnalités Premium, ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie de recherche d'emploi solide : cibler les bons rôles, personnaliser vos candidatures et assurer un suivi stratégique. Cependant, vos chances d'être embauché sont multipliées par 2,6 grâce aux fonctionnalités Premium telles que InMail et les informations sur les candidats.

Non. Vous ne recevez que 5 crédits InMail par mois avec Premium Career et 15 avec Premium Business. Sales Navigator offre 50 crédits par mois. Les crédits non utilisés sont reportés pendant trois mois, mais ils ne sont jamais illimités.

Le prix de Premium Career est de 29,99 $ par mois, mais il passe à 19,99 $ par mois avec une facturation annuelle. Le prix des autres forfaits peut atteindre 170 $ par mois.

Vous avez accès à plus de 20 000 cours sur LinkedIn Premium. La qualité et la valeur de ces cours varient en fonction de votre niveau d'expertise.

Les petites entreprises bénéficient d'un badge doré et de fonctionnalités assistées par l'IA avec LinkedIn Premium Business. Elles peuvent afficher les profils des personnes qui ont consulté le leur jusqu'à 365 jours auparavant et envoyer 15 crédits InMail par mois. Cela en vaut la peine si les entreprises parviennent à conclure des contrats de grande valeur, prouvant ainsi que le retour sur investissement vaut bien l'investissement mensuel de 59,99 $.