Comment utiliser Claude pour améliorer votre productivité en 2026

75 % des travailleurs du savoir utilisent déjà l'IA générative dans leur travail. Mais ils ne considèrent l'IA que comme un simple assistant.

Vous ouvrez des assistants IA tels que Claude, posez une question, copiez la réponse et collez-la dans un document, une tâche ou pour discuter. Puis vous recommencez. Encore et encore.

Claude est idéal pour réfléchir, rédiger et résoudre des problèmes. Mais lorsqu'il est utilisé de cette manière, ses résultats restent isolés. Les idées ne sont pas automatiquement reliées à vos tâches, vos projets ou les flux de travail de votre équipe. Cela implique davantage d'étapes manuelles, plus de changements de contexte et moins de suivi.

L'utilisation de Claude pour améliorer votre productivité est particulièrement efficace lorsque vous l'intégrez à votre flux de travail quotidien. Ce guide vous montrera comment procéder.

Et si vous avez besoin d'outils d'IA contextuelle plus puissants, où l'IA s'intègre directement dans votre travail et ne se contente pas de l'accompagner, poursuivez votre lecture jusqu'à la fin, car nous allons vous présenter ClickUp!

Le véritable problème de productivité que Claude résout

Votre journée est une succession de changements constants. Vous passez sans cesse de votre forfait de projet à un tableur, à vos e-mails et à une douzaine d'autres onglets. Ces changements de contexte vous font perdre votre concentration.

Les petites tâches répétitives aggravent la situation. Mettre en forme des rapports. Nettoyer des notes. Rédiger sans cesse les mêmes mises à jour. Ces tâches ne semblent pas difficiles, mais elles consomment discrètement le temps et l'énergie destinés à un travail plus approfondi et stratégique.

Cette prolifération des tâches est aujourd'hui le principal obstacle à la productivité. Le problème ne réside pas dans la charge de travail, mais dans la charge cognitive. Chaque outil, onglet et transfert demande à votre cerveau de se réinitialiser. Au fil du temps, cette charge mentale ralentit la prise de décision, réduit la clarté et sape l'élan.

👀 Le saviez-vous ? 42 % des perturbations au travail proviennent de la gestion simultanée de plusieurs plateformes, des e-mail et des allers-retours entre les réunions.

Claude est conçu pour réduire cette charge mentale. Développé par Anthropic, Claude est un modèle linguistique à grande échelle (LLM) qui fonctionne grâce à une discussion naturelle. Il peut vous aider à réfléchir, rédiger, résumer et analyser sans avoir besoin de commandes rigides ou d'invites techniques.

Contrairement aux modèles plus simples, Claude peut :

Suivez des instructions détaillées

Conservez le contexte lors de longues discussions

Vous aider à travailler sur vos problèmes plutôt que de vous donner une réponse ponctuelle

Affinez vos idées et transformez vos pensées éparses en résultats clairs.

Bien utilisé, Claude devient moins un chatbot qu'un partenaire de réflexion.

💡 Conseil de pro : ajouter un nouvel outil d'IA à votre arsenal, même s'il est intelligent, peut entraîner une prolifération incontrô lée des outils d'IA. Cette prolifération imprévue et non supervisée d'outils d'IA entraîne un gaspillage d'argent et des risques de sécurité accrus. L'espace de travail IA convergent de ClickUp offre une plateforme unique où les projets, les documents, les discussions et l'intelligence artificielle fonctionnent ensemble. Au sein de ClickUp, l'IA contextuelle connaît et comprend votre travail. Vous passez ainsi moins de temps à copier-coller et plus de temps à faire avancer votre travail.

Comment commencer à utiliser Claude pour le travail ?

Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'IA, mais que vous avez l'impression de simplement « jouer » avec, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens utilisent Claude comme ils utiliseraient un moteur de recherche : ils posent une question, parcourent la réponse, puis passent à autre chose. C'est utile, mais cela permet rarement de gagner du temps.

Le changement s'opère lorsque vous cessez de considérer Claude comme un outil de recherche et commencez à le traiter comme un coéquipier. Un coéquipier a besoin de contexte. D'instructions claires. Et d'un partage de la compréhension de ce qui constitue un « bon » résultat.

Rendez-vous sur claude.ai et créez votre compte pour commencer.

Une fois que vous êtes inscrit, la fonctionnalité la plus importante à comprendre est celle des « projets ». Un projet est un dossier dédié dans lequel Claude mémorise le contexte clé de toutes les discussions relatives à ce projet. Cela peut inclure des guides de style, des documents de référence ou des profils d'utilisateurs.

via Anthropic

Ce sont les projets qui font de Claude un outil de productivité cohérent, et non une simple aide ponctuelle. Ils réduisent les répétitions, améliorent la qualité des résultats et accélèrent chaque nouvelle invite par rapport à la précédente.

Pour assurer la productivité de votre première session, suivez ces étapes :

Commencez par une tâche concrète : ne posez pas de questions abstraites. Choisissez une tâche réelle et récurrente que vous effectuez chaque semaine, comme la rédaction d'une mise à jour de projet ou l'analyse d'un rapport avec l'IA

Fournissez le contexte dès le départ : avant de demander quoi que ce soit, donnez à Claude les informations de base. Téléchargez le brief du projet, collez votre guide de style ou expliquez l'objectif de la tâche.

Itérez plutôt que de recommencer: la première tentative de Claude est un brouillon. Au lieu de démarrer un nouveau discuter, répondez à sa réponse avec des commentaires spécifiques tels que « Rendez le ton plus formel » ou « Ajoutez une section sur les risques budgétaires ». la première tentative de Claude est un brouillon. Au lieu de démarrer un nouveau discuter, répondez à sa réponse avec des commentaires spécifiques tels que « Rendez le ton plus formel » ou « Ajoutez une section sur les risques budgétaires ».

Pour bien utiliser Claude, il faut savoir formuler des invites efficaces. Les invites vagues donnent des résultats génériques. Ajouter du contexte rend les résultats beaucoup plus pertinents.

Claude Free vs. Claude Pro

Vous vous demandez si la version gratuite vous suffira ? Voici une comparaison rapide entre les versions gratuite et pro de Claude pour vous guider :

Capacités Claude Gratuit Claude Pro Limites d'utilisation Quotas de messages quotidiens/par session réduits ; réinitialisation de la session toutes les 5 heures environ ; peut atteindre ses limites relativement rapidement. Limites d'utilisation nettement plus élevées (environ 5 fois plus pour la version gratuite) ; plus de messages et quotas étendus. Téléchargement de fichiers Assistance mais limite (fichiers plus petits, total quotidien limite) Capacité de téléchargement et traitement plus importants et plus étendus Projets / mémoire contextuelle Non disponible pour un contexte persistant d'une session à l'autre. Prend en charge les projets/bases de connaissances pour un contexte continu Accès à l'API L'accès à l'API est séparé et n'est pas lié à la version gratuite. L'accès à l'API est séparé et n'est pas lié à Pro.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

8 façons d'utiliser Claude pour améliorer la productivité de votre équipe

Anthropic a analysé environ 100 000 discussions réelles avec Claude. Selon leurs estimations, les tâches qui prennent environ 90 minutes sans IA sont achevées en environ 18 minutes avec Claude. Cela donne pour résultat un gain de temps d'environ 80 % par tâche.

Vous souhaitez utiliser Claude pour améliorer la productivité de votre équipe? Nous avons les conseils qu'il vous faut !

Nous avons sélectionné des processus qui prennent des heures à réaliser, mais qui suivent un schéma que l'IA peut automatiser et accélérer.

Automatisez les feuilles de calcul et les requêtes de bases de données

Votre équipe passe des heures à se débattre avec des feuilles de calcul. Le nettoyage des données, la rédaction de formules et la recherche d'informations clés peuvent prendre beaucoup de temps. Vous savez que les réponses se trouvent dans les données, mais les obtenir peut être lent et source d'erreurs.

Téléchargez un fichier CSV dans Claude et demandez-lui de l'analyser en anglais simple. Il peut générer des formules complexes, nettoyer des données désordonnées ou même rédiger des requêtes SQL pour vous.

💬 Voici quelques invitations et instructions à essayer :

Ce fichier CSV contient des mises en forme de date incohérentes. Standardisez-les au format MM/JJ/AAAA.

Écrivez une formule Google Sheets qui extrait toutes les équipes commerciales de la région « Ouest » au deuxième trimestre.

« Créez une requête SQL pour trouver les cinq meilleurs clients en fonction de la valeur totale des achats à partir de ces données. »

Vous devez toujours copier la formule ou les données nettoyées et les coller dans votre feuille de calcul.

💡 Conseil de pro : avec ClickUp Brain, vous pouvez passer cette étape. Posez des questions sur n'importe quelle donnée de feuille de calcul dans un langage simple et obtenez des réponses instantanément. Au lieu de créer des formules ou d'exporter des données nettoyées, vous pouvez demander des informations telles que « Montrez-moi toutes les équipes commerciales de la région Ouest au deuxième trimestre » et passer directement de la réflexion à l'action, sans quitter votre environnement de travail.

Transformez des données brutes en visuels instantanés

Vous avez besoin d'un diagramme pour une présentation ? Vous n'avez pas le temps de vous battre avec un outil de création de diagrammes complexe... ni les compétences en conception nécessaires pour le rendre attrayant ?

La fonctionnalité Artifact de Claude peut vous aider ! Utilisez-la pour générer des diagrammes et des diagrammes directement dans la fenêtre de chat. Il vous suffit de fournir vos données, de spécifier le type de visualisation souhaité, et Claude créera un aperçu interactif.

💬 Cet outil est idéal pour créer :

Diagrammes à barres, graphiques linéaires et diagrammes circulaires à partir de données numériques

Organigrammes et diagrammes de processus à partir d'une description écrite

Diagrammes pour mapper les structures des équipes

Ces images peuvent être parfaites pour des brouillons internes rapides. Mais vous devrez les peaufiner pour obtenir des présentations soignées destinées aux clients.

💡 Conseil de pro : si vous avez besoin de diagrammes et de rapports de projet qui se mettent à jour automatiquement avec des données en temps réel, essayez les tableaux de bord ClickUp. Les tableaux de bord extraient des données en temps réel à partir des tâches, des listes et des documents afin que vos chiffres restent à jour. Avec les cartes IA, les tableaux de bord franchissent une étape supplémentaire. Plutôt que de simplement afficher des diagrammes statiques, les cartes IA vous permettent de poser des questions sur vos données et d'obtenir des informations instantanées. Vous pouvez faire apparaître des tendances, des résumés, des obstacles ou des mises à jour sur l'avancement des travaux dans un langage simple. Vous n'avez pas besoin de filtrer ou de calculer quoi que ce soit manuellement.

Prototypez vos idées sans code

Voici un scénario familier. Une excellente idée pour une nouvelle fonctionnalité est bloquée dans un document. Pourquoi ? Parce que les membres non techniques de votre équipe ne peuvent pas créer une version fonctionnelle pour la tester. Vous attendez des ressources techniques. Cela ralentit l'innovation et rend difficile l'adhésion des parties prenantes.

Avec Claude, vous pouvez générer des artefacts de code fonctionnels. Sans écrire une seule ligne de code. Cela permet à tout le monde de créer et de tester rapidement des idées.

💬 Essayez de créer :

Maquettes de pages d'accueil : obtenez du code HTML et CSS fonction pour voir à quoi ressemble une page.

Calculatrices simples : créez des outils interactifs, tels qu'un calculateur de prix, à partir d'une description.

Démonstrations de produits : créez des prototypes cliquables pour le partage avec les parties prenantes afin d'obtenir rapidement leurs commentaires.

🧠 Anecdote amusante : bien que le calculateur d'économies ClickUp ci-dessus ne soit qu'indicatif, les utilisateurs réels de ClickUp ont débloqué des économies considérables depuis qu'ils sont passés à ClickUp. 40,9 % des personnes personnalisées utilisant ClickUp ont remplacé au moins trois outils.

54,7 % des clients déclarent dans leurs rapports avoir réalisé des économies en changeant de fournisseur.

Rédigez et effectuez la modification en cours sur des documents d'entreprise

Rédiger la première ébauche d'un document professionnel est un travail fastidieux. Regarder une page blanche, essayer de structurer des rapports ou s'assurer que le ton est juste prend des heures qui pourraient être consacrées à du travail plus stratégique.

C'est l'un des principaux atouts de Claude. Il se charge pour vous des tâches fastidieuses que sont la génération, le perfectionnement et la restructuration de contenu écrit.

💬 Invitez Claude à vous aider :

Rapports et propositions : fournissez vos données et la structure souhaitée, et Claude générera un brouillon soigné.

Procédures opératoires normalisées et documentation : décrivez un processus et obtenez en retour un décrivez un processus et obtenez en retour un document mis en forme contenant la procédure opératoire standardisée

Communications internes : rédigez des annonces à l'échelle de l'entreprise, des mises à jour de politiques ou des notes de service à l'équipe en utilisant le ton approprié.

💡 Conseil de pro : au lieu d'écrire dans un outil d'IA séparé et de coller les résultats dans votre travail, vous pouvez créer et modifier du contenu au même endroit où vous gérez vos projets. Rédigez des documents parallèlement à vos tâches et à vos échéanciers à l'aide de ClickUp Docs, afin que tout reste en connexion. Grâce à son outil AI Writer intégré, vous pouvez transformer vos idées en brouillons, mises à jour ou forfaits sans changer d'outil.

Découvrez comment utiliser l'IA pour rédiger de la documentation grâce à nos meilleurs conseils :

Rédigez des e-mails de suivi en quelques secondes

Après chaque réunion, c'est toujours la même chose. Quelqu'un doit rédiger l'e-mail de suivi. Ajoutez à cela les comptes rendus aux clients et les mises à jour internes, et ces petites tâches rédactionnelles commencent à s'accumuler. Elles prennent du temps, ralentissent les équipes et entraînent parfois des suivis manqués.

Ce type de rédaction est répétitif et prévisible, ce qui le rend particulièrement adapté à l'IA.

Pour utiliser Claude ici, collez vos notes de réunion ou un bref résumé de la discussion. Indiquez-lui ensuite le ton que vous souhaitez (formel, amical ou urgent) et demandez-lui de rédiger le e-mail de suivi à votre place.

💬 Cela travaille bien pour :

Récapitulatifs de réunion avec éléments à prendre

Mises à jour du statut des clients

Suivi interne des projets

Premiers contacts et e-mails de présentation

Renforcez votre stratégie et vos forfaits d'entreprise

La réflexion stratégique est un travail difficile. Elle consiste à rassembler des données sur le marché, à repérer les lacunes de votre plan et à transformer des idées confuses en arguments clairs. Ce type de réflexion demande du temps et de la concentration, ce qui fait qu'il est facile de la remettre à plus tard.

Résultat, les équipes prennent souvent des décisions sur la base d'informations incomplètes.

Claude peut vous aider en jouant le rôle d'un partenaire de réflexion. Vous pouvez l'utiliser pour organiser vos pensées, explorer différentes options et décomposer des idées complexes en étapes plus claires.

Document stratégique Comment Claude peut vous aider Analyse de marché Synthétise le contexte sectoriel dans une évaluation concurrentielle. forfait d'affaires Rédigez des résumés exécutifs ou des sections sur les opportunités de marché à partir de points de données. Cadre décisionnel Options de structures avec avantages et inconvénients systématiques Analyse SWOT Organise les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces

Voici un exemple d'analyse SWOT généré à l'aide de Claude :

Résumer les réunions et extrayez les éléments d'action

Votre équipe vient d'avoir une discussion très constructive, mais les notes sont désordonnées et personne ne sait exactement qui est responsable de quoi. Les éléments à prendre en charge sont perdus, les décisions sont oubliées et l'élan donné par la réunion disparaît.

👀 Le saviez-vous ? Selon un sondage ClickUp, 64 % des personnes interrogées ont du mal à définir les prochaines étapes à suivre dans près de la moitié de leurs réunions.

Claude excelle dans le traitement de longs textes et l'extraction d'informations structurées. Vous pouvez télécharger une transcription de réunion, coller des notes détaillées et demander des résultats spécifiques, tels qu'une checklist des éléments à mener avec les propriétaires et les délais.

💬 Vous pouvez obtenir des résumés dans différentes mises en forme :

Un résumé exécutif contenant uniquement les décisions de clé

Notes détaillées avec horodatage

Une checklist des éléments de checklist avec les propriétaires et les échéances

Un e-mail de suivi pré-rédigé

💡 Conseil de pro : au lieu de vous débattre avec des notes désordonnées après chaque appel, l'assistant de prise de notes IA de ClickUp écoute et capture tout pour vous. Il enregistre automatiquement les réunions, transcrit ce qui a été dit et transforme la discussion en un résumé clair que vous pouvez lire plus tard. Les notes comprennent le nom de la réunion, la date, les participants, les points clés à retenir et une liste des éléments à prendre. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour trouver exactement ce dont vous avez besoin dans la transcription sans avoir à la lire en entier. Tout cela se trouve dans votre environnement de travail ClickUp, de sorte que vos notes sont connectées à vos tâches et à vos projets, et ne sont pas bloquées dans un document ou une application séparés. Enregistrez automatiquement vos réunions, obtenez des transcriptions instantanées et recevez des éléments à entreprendre clairs et immédiats grâce à ClickUp AI Notetaker.

Créez des flux de travail et des automatisations personnalisés

Votre équipe est prise dans une boucle de processus répétitifs en plusieurs étapes qui épuisent sa capacité. Vous savez que ces flux de travail pourraient être automatisés, mais leur mise en place semble trop complexe sans développeur, et le travail manuel se poursuit donc.

Claude peut agir comme un concepteur de flux de travail. Décrivez un processus en anglais simple et obtenez en retour un plan d'automatisation structuré.

💬 Il peut vous aider à :

Documenter un processus : décrivez le fonctionnement d'un flux de travail et Claude créera un plan étape par étape.

Générer des scripts : obtenez un code de démarrage pour des outils d'automatisation tels que Zapier ou Make.

Mapper une logique : travaillez sur des scénarios conditionnels « si-alors » et identifiez les cas limites potentiels.

Il existe de nombreuses autres façons d'utiliser Claude pour débloquer la productivité sur votre lieu de travail. La clé est d'être créatif et de rester à l'affût des tâches que vous pouvez facilement confier à l'IA.

Bonnes pratiques pour améliorer la productivité dans les flux de travail à l'aide de Claude

Passer d'une utilisation occasionnelle de l'IA à de réels gains de productivité nécessite un changement d'habitudes. Ces pratiques s'appliquent que vous utilisiez Claude, ClickUp Brain ou tout autre outil d'IA.

Définissez les exigences et laissez Claude se charger de la mise en œuvre.

🚩 Vous êtes frustré par les résultats génériques et inutilisables fournis par l'IA. Cela se produit lorsque vous êtes trop vague ou que vous essayez de dicter chaque étape, ce qui vous fait perdre du temps. La meilleure approche consiste à définir clairement le « quoi » et à laisser l'IA s'occuper du « comment ».

✅ Soyez précis quant au résultat souhaité, mais flexible quant à la méthode.

Invite faible : « Rédigez une mise à jour du projet. »

Exemple de commande : « Rédigez une mise à jour du projet à l'intention de nos parties prenantes non techniques. Abordez le statut de l'échéancier, les implications budgétaires du récent retard du serveur et les trois priorités principales de la semaine prochaine. Le ton doit être confiant et professionnel. »

Des exigences claires vous évitent des cycles de révision sans fin.

Utilisez des cycles d'itération rapides

Vous considérez la première réponse de l'IA comme le produit final, ce qui conduit souvent à des déceptions. Vous devriez plutôt afficher le résultat initial comme un brouillon, un point de départ à affiner.

✅ Adoptez un flux de travail itératif.

Générer le résultat initial Identifiez rapidement ce qui est du travail et ce qui doit être amélioré. Fournissez des commentaires spécifiques et ciblés pour guider l'IA. Tirez parti des éléments de la réponse qui ont fait preuve de réussite.

Claude mémorise le contexte de votre discussion, de sorte que chaque amélioration s'appuie sur la précédente. Et si vous souhaitez rendre votre boucle de rétroaction encore plus puissante en référençant les données du projet en temps réel au fur et à mesure que vous itérez, essayez ClickUp Brain.

Commencez simplement et progressez petit à petit.

🚩 Vous essayez de résoudre un problème complexe et multiforme en une seule invite massive. Cela submerge souvent l'IA, ce qui donne des résultats confus ou incomplets.

✅ Une meilleure approche consiste à diviser la tâche en étapes plus petites et plus faciles à gérer.

En exemple, lorsque vous créez un rapport, demandez à Claude de :

Résumer les conclusions clés tirées des données du sondage des utilisateurs de la pièce jointe. « Maintenant, transformez ces conclusions en trois recommandations principales. » Mettez en forme cela comme un rapport d'une page comprenant un titre, un résumé et les trois recommandations.

Cette approche permet non seulement d'obtenir de meilleurs résultats, mais aussi d'identifier plus facilement les points qui posent problème.

Quels gains de productivité attendre de Claude ?

Le paramètre clé pour la réussite de l'adoption de l'IA consiste à fixer des attentes réalistes en matière de gains de productivité:

Domaines à fort impact : l'IA excelle dans la création de premières ébauches, le traitement de grands ensembles de données, la synthèse de recherches et la génération de code standard.

Domaines d'impact modéré : c'est un partenaire fiable pour la modification en cours et le peaufinage de travaux existants, trouver des idées et apprendre de nouveaux concepts.

Domaines où son impact est moindre : il peine à accomplir les tâches qui nécessitent des données en temps réel, une expertise approfondie et pointue dans un domaine particulier ou une action physique.

Les principaux avantages de Claude ne résident pas toujours dans le gain de temps précieux. Ils proviennent plutôt de la réduction des frictions. Claude facilite la rédaction, accélère l'analyse des informations et rend les tâches techniques moins intimidantes.

🤝 Rappel amical : le temps que vous gagnerez en utilisant Claude dépendra de la clarté avec laquelle vous expliquerez ce dont vous avez besoin et de l'adéquation de la tâche avec l'IA.

Limites de l'utilisation de Claude pour améliorer votre productivité

Parfois, Claude vous donne des informations erronées en toute confiance. D'autres fois, il semble se retrouver coincé dans une boucle. Être réaliste quant à ses limites aidera votre équipe à mieux l'utiliser.

Risque d'hallucination : /IA peut générer des « faits » qui semblent plausibles, mais qui sont incorrects. Cela est particulièrement vrai pour certains points de données, noms ou dates spécifiques.

Limites contextuelles : dans les discussions très longues, il peut commencer à « oublier » des détails ou des instructions mentionnés précédemment.

Aucune capacité d'exécution : il ne peut pas réellement effectuer d'actions dans vos autres applications.

C'est pourquoi de nombreuses équipes finissent par chercher des moyens de rapprocher l'IA du lieu où le travail est réellement effectué, au lieu de la garder à l'écart. ClickUp résout ce problème en intégrant directement l'IA dans votre flux de travail.

Comment utiliser ClickUp AI comme alternative

ClickUp Brain

Vous en avez assez de jongler entre plusieurs outils d'IA ? ClickUp Brain est là pour vous aider.

Il s'agit de l'assistant IA natif de ClickUp, intégré directement à votre environnement de travail. C'est pourquoi il a accès à votre contexte de travail réel : vos projets, vos tâches, vos documents et vos communications d'équipe. Il ne se contente pas de répondre à vos invites, il répond en comprenant votre travail.

Recevez des mises à jour instantanées depuis votre espace de travail grâce à ClickUp Brain.

Cela permet de pallier les principales limites de Claude.

Connaissance du contexte : au lieu de lui fournir manuellement le contexte, ClickUp Brain connaît déjà les échéances de votre projet, la structure de votre équipe et l'historique des tâches.

Exécution directe : ClickUp Brain peut générer des tâches, mettre à jour leur statut et créer des documents directement dans votre espace de travail, entre autres actions puissantes.

Données en temps réel : vous pouvez effectuer une requête sur les données réelles et en direct de votre environnement de travail, et non un ensemble de données d'entraînement statique et obsolète.

Capacités Claude ClickUp Brain Connaissance du contexte Nécessite une saisie manuelle du contexte pour chaque tâche. Comprend naturellement vos projets, vos tâches et votre équipe Exécution Suggère des actions et du contenu Créez directement des tâches, rédigez des documents et exécutez des automatisations dans ClickUp. Collaboration en équipe Les résultats sont isolés et nécessitent un partage manuel. Le contenu généré par l'IA est instantanément disponible pour votre équipe. Accès aux données Limite aux données de formation statiques et passées (à moins que vous ne lui envoyiez une invitation, des instructions pour effectuer une recherche sur le Web) Accède en temps réel aux informations de votre environnement de travail et permet également l'accès au Web.

La partie la plus intéressante ?

Ce n'est pas la seule superpuissance IA que ClickUp offre pour votre productivité. Contrairement aux outils IA autonomes, l'IA de ClickUp est conçue pour agir, pas seulement pour donner des conseils. Vous pouvez également utiliser :

Super agents ClickUp AI : agents autonomes qui surveillent votre espace de travail et agissent en votre nom. Ils peuvent trier les tâches, signaler les risques, mettre à jour les statuts, acheminer le travail et suivre les règles que vous définissez, sans intervention manuelle. : agents autonomes qui surveillent votre espace de travail et agissent en votre nom. Ils peuvent trier les tâches, signaler les risques, mettre à jour les statuts, acheminer le travail et suivre les règles que vous définissez, sans intervention manuelle.

Accélérez vos flux de travail grâce aux super agents quasi humains de ClickUp.

Champs IA : champs intelligents qui génèrent, résument ou classifient automatiquement les données. Ils peuvent par exemple étiqueter des tâches, évaluer leur priorité, extraire des informations clés ou rédiger des résumés à mesure que le travail est créé ou mis à jour. : champs intelligents qui génèrent, résument ou classifient automatiquement les données. Ils peuvent par exemple étiqueter des tâches, évaluer leur priorité, extraire des informations clés ou rédiger des résumés à mesure que le travail est créé ou mis à jour.

Remplissage automatique par IA : remplit automatiquement les détails des tâches tels que les descriptions, les propriétaires, les priorités ou les échéanciers en fonction du contexte. Cela élimine le travail d'installation répétitif et garantit la cohérence des tâches entre les équipes. : remplit automatiquement les détails des tâches tels que les descriptions, les propriétaires, les priorités ou les échéanciers en fonction du contexte. Cela élimine le travail d'installation répétitif et garantit la cohérence des tâches entre les équipes.

Création de tâches alimentée par l'IA : transformez le texte contenu dans les notes de réunion, les documents ou les fils de discussion en tâches structurées avec des assignés, des dates d'échéance et des sous-tâches, sans avoir à les mettre en forme manuellement.

Créez automatiquement des tâches à partir de discuter, de documents et plus encore grâce à ClickUp AI.

Résumés, mises à jour, stand-ups et catch-ups générés par l'IA : générez instantanément des mises à jour de projet, des résumés d'avancement, des comptes rendus de discuter et des rapports d'état à partir de données en temps réel, afin que les rapports ne ralentissent pas les équipes.

Pour les équipes qui souhaitent encore plus de puissance, ClickUp BrainGPT propose un compagnon IA de bureau doté de capacités de conversion voix-texte. Vous pouvez également accéder à plusieurs LLM au sein de cette super application IA unique !

Utilisez plusieurs modèles d'IA à partir d'une seule application dans ClickUp Brain et ClickUp BrainGPT.

Comment commencer à utiliser ClickUp pour votre équipe dès aujourd'hui

Les assistants IA les plus efficaces éliminent les frictions entre la réflexion et l'action. Cela commence par le contexte. L'IA travaille mieux lorsqu'elle comprend vos projets, vos documents et vos priorités.

Claude est idéal pour les tâches individuelles, telles que la rédaction de texte ou l'exploration d'idées. Mais pour la productivité d'une équipe, l'intégration l'emportera toujours sur l'isolement. ✨

ClickUp rend cela possible en ajoutant une couche d'IA intuitive à votre environnement de travail actuel. Vous pouvez essayer :

Transformez vos notes de réunion en tâches

Résumer automatiquement les mises à jour des projets

Rédaction de documents à l'aide de l'IA, en fonction du contexte de la tâche

Vous n'avez pas besoin de tout changer dès le premier jour. Commencez modestement, avec un cas d'utilisation simple. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!