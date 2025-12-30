Les meilleurs modèles Miro de cartographie des processus pour visualiser les flux de travail

Avez-vous déjà essayé d'expliquer un processus et vu tout le monde acquiescer... mais rester perplexe ?

C'est ce qui se passe lorsque les flux de travail n'existent que dans la tête des gens.

La cartographie des processus permet d'y remédier. Avec les bons modèles, vous pouvez transformer des flux de travail confus en visuels clairs que tout le monde peut facilement comprendre. Et avec Miro, vous n'avez pas besoin de partir d'un tableau vierge. Ses modèles de cartographie des processus prédéfinis aident les équipes à travailler plus efficacement et à améliorer leurs processus.

Dans cet article, nous examinerons les meilleurs modèles de cartographie des processus Miro que vous pouvez utiliser pour visualiser vos flux de travail et les améliorer sans trop réfléchir. Nous vous expliquerons également comment utiliser les modèles de cartographie des processus ClickUp pour transformer ces visuels en flux de travail exploitables que vous pouvez réellement exécuter et suivre.

🎥 À voir : Vous découvrez la cartographie des processus ? Cette courte vidéo présente les bases et vous guide à travers des exemples concrets pour vous aider à vous lancer en toute confiance.

Aperçu des modèles gratuits de cartographie des processus

Que sont les modèles de cartographie des processus Miro ?

Les modèles de cartographie des processus Miro sont des dispositions visuelles prêtes à l'emploi qui aident les équipes à visualiser le déroulement réel du travail. Plutôt que de dessiner des formes à partir de zéro, vous commencez avec un modèle structuré et vous y ajoutez simplement vos étapes, vos décisions et vos rôles.

Dans Miro, ces modèles sont créés dans un souci de clarté et de collaboration à distance. Grâce à des éléments de diagramme tels que les actions, les points de décision et les transferts, ils permettent à tout un chacun de comprendre le processus en un coup d'œil.

🎉 Anecdote amusante : la cartographie des processus n'était pas à l'origine un diagramme « agréable à avoir ». Elle a d'abord été utilisée comme un outil d'efficacité. Lorsque Frank et Lillian Gilbreth ont introduit les diagrammes de processus en 1921, leur objectif était simple : assurer la visibilité du travail afin que le gaspillage ne puisse plus être caché.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de cartographie des processus Miro ?

Un modèle de cartographie des processus Miro bien conçu rend un processus clair, même pour quelqu'un qui le voit pour la première fois. Voici ce qui distingue vraiment un excellent modèle d'un modèle moyen 👇

Points de départ et d'arrivée : indique clairement où le processus commence et où il se termine sans demander de contexte.

Points de décision faciles à repérer : met en évidence les choix à faire, afin que l'impact des différentes options sur le résultat soit évident. Si approuvé → faites ceci. Si rejeté → faites cela.

Rôles et relations définis : définit clairement qui est responsable de quoi. Cela réduit la confusion et évite les problèmes de transfert.

Conçu pour la collaboration : comprend un espace pour les notes, les commentaires, les retours d'information et les itérations afin que l'équipe puisse collaborer en temps réel et créer une version unique et partagée de la vérité.

Flexible, pas rigide : ne vous enferme pas dans une seule façon de travailler et vous permet d'étendre, de raccourcir ou d'adapter le modèle à votre cas d'utilisation.

Misez sur la clarté : préservez la clarté et la lisibilité des visuels grâce à des formes cohérentes, un encombrement minimal et des libellés simples afin de faciliter le suivi et l'amélioration des processus.

📌 Le saviez-vous ? Le marché mondial des systèmes de gestion des flux de travail a atteint 10,1 milliards de dollars. Ce même marché devrait continuer à croître, sous l'impulsion de la transformation numérique et des besoins en matière de travail hybride. Cette croissance est motivée par un besoin fondamental. Les entreprises ne paient pas pour avoir plus d'outils, elles paient pour avoir plus de clarté. Et les modèles de cartographie des processus reflètent cette évolution. Ils rendent les points de départ et d'arrivée évidents, mettent en évidence les chemins décisionnels, indiquent clairement la propriété et restent flexibles à mesure que le travail évolue.

Modèles gratuits de cartographie des processus Miro

Miro propose une gamme de modèles gratuits de cartographie des processus qui aident les équipes à passer de la discussion à la clarté en quelques minutes.

Voici quelques-uns des meilleurs.

1. Modèle de cartographie des processus Miro

via Miro.

Le modèle de cartographie des processus Miro vous aide à décomposer n'importe quel flux de travail en actions étape par étape, du début à la fin. Il rend visibles tous les transferts, décisions, retards et boucles de retouche, afin que rien ne reste caché.

Au fur et à mesure que vous mappez chaque étape, le modèle encourage naturellement la pensée lean, c'est-à-dire qu'il vous pousse à vous demander si une action apporte vraiment une valeur ajoutée au client, si elle est nécessaire pour se conformer à la réglementation ou si elle existe simplement parce que « c'est comme ça qu'on a toujours fait ».

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en évidence les points de décision afin de voir facilement où le processus se ramifie, revient en arrière ou ralentit.

Définissez dès le départ la propriété et la portée, afin que tout le monde s'aligne sur une vision unique et fiable du processus actuel.

Créez une base solide qui rend les améliorations, l'automatisation ou la refonte des processus beaucoup plus efficaces.

✅ Idéal pour : les analystes commerciaux et les équipes opérationnelles qui cartographient les flux de travail actuels afin d'identifier les goulots d'étranglement et les possibilités d'amélioration dans Miro.

📊 Alerte statistique : selon un sondage Camunda, 50 % des processus organisationnels sont déjà partiellement ou totalement automatisés, et 90 % des décideurs informatiques prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'automatisation au cours des 24 prochains mois.

2. Modèle de cartographie des processus et de l'organisation Miro

via Miro.

La plupart des équipes ont des diagrammes d'organigrammes, des documents de processus et des responsabilités répartis à différents endroits. Le modèle de cartographie organisationnelle et des processus Miro rassemble tout cela.

Cela vous aide à comprendre qui fait quoi et comment le travail circule entre les personnes. Les cartes de processus de haut niveau montrent comment l'entreprise fonctionne au quotidien, en décomposant le travail en fonctions essentielles telles que l'équipe commerciale, le marketing, les opérations, les finances ou l'assistance, avec les principaux processus qui existent au sein de chacune d'elles.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Standardisez la visualisation des processus à l'aide d'un gabarit et d'une légende partagés qui facilitent la compréhension de chaque tâche et décision.

Assurez-vous que la documentation reste précise et à jour en effectuant le suivi des modifications et en établissant un rythme régulier pour les mises à jour.

Alignez les réunions sur le travail réel en documentant qui se réunit, à quelle fréquence et pourquoi, afin que les discussions favorisent l'exécution plutôt que de la perturber.

✅ Idéal pour : les fondateurs et les équipes en pleine expansion qui ont besoin d'une source unique et fiable pour cartographier la structure organisationnelle et documenter les processus de bout en bout.

3. Modèle de carte de processus de base Miro

via Miro.

Le modèle de cartographie de processus Miro Basic utilise des couloirs pour rendre les flux de travail complexes faciles à comprendre du début à la fin. Le travail se déroule de gauche à droite en étapes pratiques, de sorte que même quelqu'un qui voit le processus pour la première fois peut rapidement comprendre ce qui se passe.

Chaque ligne indique qui est responsable à chaque étape, ce qui rend les transferts visibles et permet de repérer les endroits où les retards surviennent généralement. Les approbations, les rejets et les exceptions sont affichés avec la même clarté, ce qui garantit que les cas particuliers sont traités de la même manière à chaque fois et que le processus reste prévisible tant pour les équipes que pour les clients.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Séparez les flux de travail quotidiens des cas exceptionnels en montrant où le processus reste simple et où des vérifications supplémentaires ralentissent les choses.

Affichez les retouches et les boucles de rétroaction afin que les équipes puissent voir où le travail est repris et décider si ces étapes sont vraiment nécessaires.

Simplifiez le processus en utilisant des visuels pour chaque étape, décision, début et fin afin que les équipes puissent le suivre et le réutiliser sans confusion.

✅ Idéal pour : les équipes et les organisations chargées des processus qui souhaitent comprendre comment le travail s'effectue réellement entre les différents rôles et services

4. Modèle de cartographie des processus d'expérience client Miro

via Miro.

Le modèle de cartographie des processus d'expérience client Miro est un plan complet et détaillé qui décrit comment un client navigue dans votre entreprise. Il commence par la zone de maturation, où les prospects arrivent et où une première relation de confiance s'établit. C'est là que les gens vous découvrent grâce à des recommandations, du contenu, des actions de sensibilisation ou des discussions. Le processus passe ensuite à l'équipe commerciale, où les discussions se transforment en propositions, suivis, approbations ou rejets.

Une fois la transaction conclue, la cartographie passe à l'intégration, puis à la gestion des clients. Les livrables, les vérifications, les commentaires et la communication continue sont présentés étape par étape. Enfin, le processus se termine par le départ, qui est considéré comme une partie planifiée de l'expérience. Les transferts finaux, les commentaires et les recommandations sont inclus afin que les clients repartent avec une impression claire et positive.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Clarifiez la qualité des prospects en indiquant qui avance, qui fait une pause et qui abandonne avant que le temps de l'équipe commerciale ne soit gaspillé.

Gérez chaque résultat commercial en mappant les refus et les changements au lieu de supposer un parcours linéaire.

Identifiez rapidement les inefficacités en séparant l'automatisation du travail manuel et en mettant en évidence les boucles et les retards.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent avoir une vue d'ensemble du parcours client afin d'offrir une expérience client plus cohérente, du premier contact à la fin du contrat.

💡 Conseil de pro : les parcours clients sont rarement monocanaux. Une étude omnicanale largement citée a révélé que 73 % des acheteurs utilisaient plusieurs canaux au cours de leur parcours. C'est exactement pour cette raison que les cartes de processus doivent montrer les points de contact numériques, les transferts entre équipes et les endroits où une communication incohérente nuit à l'expérience.

5. Modèle de flux de processus BPMN Miro

via Miro.

Les normes BPMN sont largement utilisées pour documenter les processus afin que les équipes d'entreprise, opérationnelles et techniques puissent toutes comprendre le même diagramme sans risque d'interprétation erronée.

Dans le modèle de flux de processus BPMN Miro, chaque processus commence par un déclencheur qui peut être une demande client, une décision interne, un évènement système ou une action planifiée. Le cœur du processus est constitué de blocs de tâches. Chaque tâche représente une action spécifique effectuée par une personne ou un système et est placée dans un couloir afin d'indiquer clairement la propriété et la responsabilité.

Le flux se déplace ensuite vers des points finaux définis, indiquant si une demande est achevée, rejetée, mise en pause ou fermée en raison d'une exception.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Montrez où les décisions sont prises en mappant les approbations, les rejets, les pauses et les boucles, afin que les équipes sachent où le travail peut changer, ralentir ou s'arrêter.

Affichez les tâches qui peuvent être effectuées simultanément, afin d'aider les équipes à éviter de faire du travail étape par étape lorsqu'elles n'en ont pas besoin.

Améliorez le processus ensemble en permettant aux équipes d'ajouter des commentaires et de mettre à jour le flux au fil du temps.

✅ Idéal pour : les Teams qui souhaitent mapper des flux de travail réels et aligner plusieurs parties prenantes sans s'appuyer sur une documentation longue et obsolète.

🎯 Avantage ClickUp : les cartes mentales ClickUp mettent l'accent sur la structure et la logique. Elles vous aident à décomposer un processus en étapes plus petites, à organiser les dépendances et à voir comment tout s'articule. Les cartes mentales sont particulièrement utiles lorsque vous concevez ou affinez un processus avant de le finaliser dans un flux de travail définitif. Organisez vos projets, vos idées et vos tâches dans ClickUp cartes mentales grâce à un plan visuel flexible.

6. Modèle de processus Miro Agentic Document-To-Flowchart

via Miro.

Le modèle de processus Miro Agentic Doc-to-Flowchart montre comment des idées brutes et non structurées peuvent être transformées en un système visuel structuré à l'aide de flux de travail agencés. Vous n'avez pas besoin d'entrées parfaites : des pensées vagues, des notes autocollantes, des textes courts, des images ou des croquis suffisent. L'idée est simple : ajoutez toutes vos inspirations et laissez le système leur donner un sens.

L'agent prend le relais et transforme ces entrées en sorties prédéfinies, telles que des tableaux, des invites, des extensions logiques et des décompositions d'idées. À partir de là, vous êtes encouragé à expérimenter, par exemple en ajoutant de nouvelles idées, en changeant de direction, en développant des caractères ou en rompant le flux. Le modèle reste flexible, tout comme le travail créatif réel, qui évolue rarement en ligne droite.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Générez plusieurs résultats structurés en parallèle, des moodboards de création d'univers à la conception des caractères et d'environnements, en utilisant la même source d'inspiration sans dupliquer les efforts.

Retracez chaque idée jusqu'à sa source grâce à des liens visuels, rendant la collaboration facile et transparente.

Visualisez l'ensemble du processus créatif au fur et à mesure de son déroulement, avec des documents et des images placés côte à côte afin que chacun puisse suivre la transformation des idées brutes en concepts aboutis.

✅ Idéal pour : les équipes travaillant sur des projets liés aux jeux, aux films, à l'animation, à la narration, à l'image de marque ou à la création d'univers, où les idées évoluent rapidement et doivent rester cohérentes.

📌 Le saviez-vous ? Selon un sondage mondial réalisé par McKinsey, 23 % des organisations ont déployé des systèmes d'IA agentielle dans au moins une fonction de l'entreprise, tandis que 39 % ont déjà commencé à tester des agents IA dans leurs flux de travail. Cette évolution montre que les équipes vont au-delà des projets pilotes et ont besoin de méthodes structurées pour transformer des idées non structurées en systèmes utilisables.

7. Modèle de diagramme de processus de conception Miro

via Miro.

Le modèle de diagramme de processus de conception Miro est un système de décision visuel qui aide les équipes à mapper la manière dont les idées de conception sont créées, testées et améliorées. Après avoir défini un point de départ, le flux passe par la définition de l'objectif, l'exploration d'idées, la construction de prototypes et le test de solutions.

Les points de contrôle aident les équipes à faire une pause, à examiner ce qui fonctionne et à décider s'il faut améliorer une idée ou aller de l'avant. Si quelque chose ne fonctionne pas, le flux revient naturellement en arrière au lieu de pousser les équipes à avancer sans réfléchir.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Évaluez les idées à l'aide de critères pratiques tels que la faisabilité, le temps, le budget, les besoins des utilisateurs, les règles de la marque et les limites techniques.

Affinez la conception finale en améliorant les détails tels que la disposition, l'espacement, la cohérence, l'accessibilité et le polissage visuel afin qu'elle soit prête à être publiée.

Stockez les informations contextuelles importantes dans le document annexe en ajoutant des résumés, des exigences, des recherches et des notes, afin que toute personne rejoignant le projet ultérieurement comprenne à la fois les décisions prises et le raisonnement qui les sous-tend.

✅ Idéal pour : les équipes de conception, les équipes produit, les agences et les non-concepteurs qui souhaitent comprendre et améliorer le processus de conception sans avoir à se fier à de longs documents ou à des transferts peu clairs.

⚡ ClickUp Super Agents pour l'exécution des processus Même le meilleur flux de travail peut échouer si personne ne le maintient. C'est là que les Super Agents interviennent. Ils peuvent surveiller vos flux de travail, effectuer des rappels pour les équipes concernant les étapes en retard, signaler les approbations manquantes et veiller à ce que vos processus cartographiés fonctionnent toujours de la même manière. Considérez-les comme de petits coéquipiers qui n'oublient jamais aucune étape.

8. Modèle de diagramme de flux à couloirs Miro

via Miro.

Contrairement à un organigramme classique qui ne montre qu'une séquence d'étapes, le modèle d'organigramme à couloirs Miro divise le processus en couloirs horizontaux. Chaque couloir représente un acteur spécifique, tel qu'une équipe, un rôle, un client ou un système. Chaque tâche est placée dans le couloir de la personne ou du système qui en est responsable, de sorte que la propriété est toujours visible. Lorsque le travail passe d'un couloir à un autre, le transfert est également facile à repérer.

L'organigramme se concentre sur des tâches réelles, telles que la vérification d'informations, le traitement de demandes ou la livraison de résultats, et inclut également des chemins pour les exceptions. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, les étapes suivantes sont déjà cartographiées. Cela rend le modèle particulièrement utile pour l'intégration, car les nouveaux membres de l'équipe peuvent rapidement voir comment le travail s'organise, où ils s'intègrent et avec qui ils doivent travailler.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez les transferts en mettant en évidence les passages de relais entre les équipes ou les systèmes, afin de rendre visibles les retards et les lacunes en matière de propriété.

Créez une compréhension commune grâce à des noms de voies et des libellés de décision bien définis, afin que tout le monde interprète le processus de la même manière.

Ajoutez des détails utiles aux étapes, tels que des notes, des estimations de durée ou des outils, afin que les équipes puissent rapidement identifier les points faibles et les domaines à améliorer.

✅ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui souhaitent structurer des flux de travail complexes impliquant plusieurs personnes ou systèmes

9. Modèle de cartographie des résultats Miro

via Miro.

Le modèle de cartographie des résultats Miro vous aide à démarrer n'importe quel projet avec les résultats souhaités, puis à travailler étape par étape vers ce qui doit être construit.

Il vous permet de définir un objectif commun, de cartographier les principaux acteurs impliqués et de vous concentrer sur les résultats souhaités plutôt que sur les fonctionnalités. Le modèle effectue ensuite la connexion entre ces résultats et un impact commercial mesurable et les traduit en éléments de backlog exploitables.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Encouragez une planification pratique en aidant les équipes à réfléchir en termes d'actions combinées qui créent un réel changement.

Réduisez les retouches en rendant la logique derrière les décisions visible pour les concepteurs, les ingénieurs, les spécialistes du marketing et les équipes produit.

Adaptez-vous en toute confiance au changement en permettant aux équipes de changer de tactique ou de mener de nouvelles expériences sans perdre de vue le résultat souhaité.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes stratégiques qui souhaitent aligner les objectifs, les résultats pour les utilisateurs et les priorités du backlog tout en restant flexibles à mesure que les plans évoluent.

10. Modèle de carte des points de contact clients Miro

via Miro.

Le modèle de carte des points de contact client Miro vous aide à visualiser l'expérience complète de vos clients avec votre marque sur un seul échéancier. Il divise le parcours en étapes telles que la sensibilisation, l'achat, l'intégration, l'utilisation, l'assistance et le renouvellement, afin que vous compreniez ce dont les clients ont besoin à chaque phase.

Chaque point sur l'échéancier représente un moment clé où le client interagit avec votre marque, par exemple en visitant le site web, en discutant avec l'équipe commerciale, en utilisant le produit ou en contactant l'assistance.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mappez plusieurs parcours clients réels afin que votre parcours reflète la manière dont les gens découvrent, explorent, quittent et reviennent vers votre produit.

Identifiez les points faibles et les points forts à chaque point de contact afin de comprendre ce qui frustre les clients et ce qui renforce leur confiance.

Alignez les équipes interfonctionnelles en offrant aux services marketing, produit, conception, équipe commerciale et équipe d'assistance une vision commune de l'expérience client.

✅ Idéal pour : les équipes produit, UX et opérations qui souhaitent cartographier étape par étape les interactions avec les clients et améliorer le flux de travail entre les équipes à chaque point de contact avec le client.

⚡ Archive des modèles : une fois que vous avez décodé le parcours client, l'étape suivante consiste à décider quoi créer et quand. C'est là que les modèles de feuille de route produit Miro aident les équipes à transformer les informations sur les clients en priorités produit claires. Ils sont particulièrement utiles pour : Relier les points faibles des clients aux fonctionnalités prévues

Visualisation des échéanciers sur plusieurs versions ou trimestres

Aligner les produits, la conception et l'ingénierie autour des priorités

Limites de l'utilisation de Miro pour la cartographie des processus

Miro est idéal pour une cartographie rapide et collaborative, mais certains utilisateurs signalent quelques problèmes récurrents lorsque vos diagrammes de flux de travail deviennent complexes ou nécessitent une maintenance à long terme. Voici les limitations les plus couramment mentionnées par les clients sur les sites d'avis et dans les discussions entre utilisateurs :

Les grands tableaux peuvent être lents ou donner l'impression de manquer de réactivité , en particulier lorsqu'ils contiennent beaucoup de contenu ou que de nombreux collaborateurs travaillent simultanément.

La recherche peut s'avérer difficile sur les grands tableaux , ce qui rend fastidieuse la recherche d'un commentaire ou d'une note spécifique dans des mois de documentation sur les processus.

La création de diagrammes précis peut s'avérer frustrante , car Miro s'apparente davantage à un Tableau blanc collaboratif qu'à un outil de modélisation détaillée des processus, en particulier pour la notation de processus complexes.

La mise à jour des cartes de processus peut devenir une corvée , et certains utilisateurs affirment que les tableaux deviennent rapidement obsolètes lorsque les processus changent fréquemment.

L’installation peut sembler manuelle et fastidieuse, surtout si votre processus ne correspond pas parfaitement à un modèle et que vous finissez par créer vous-même la structure.

Modèles alternatifs de cartographie des processus Miro

Miro est idéal pour visualiser des idées, mais de nombreuses équipes souhaitent finalement que ces visuels se transforment en travail réel et traçable. C'est là que ClickUp trouve naturellement sa place. Il va au-delà des diagrammes et prend en charge la gestion des processus métier en reliant la cartographie des processus à l'exécution, à la propriété et au suivi des progrès en un seul endroit.

1. Modèle de tableau blanc ClickUp Processes Map

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les flux de travail en plusieurs étapes à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Processes Map.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Processes Map est un outil de productivité qui illustre la progression du travail d'une étape à l'autre, en décrivant précisément ce qui doit être fait à chaque étape. Le plus intéressant, c'est qu'il ne sert pas seulement à planifier comme un tableau blanc normal, mais qu'il est relié à des tâches réelles, de sorte que votre carte des processus peut réellement se transformer en travail terminé.

Les tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour la réflexion visuelle. Vous pouvez esquisser des flux de travail, cartographier des étapes, ajouter des points de décision et collaborer avec votre équipe en temps réel. Cela ressemble beaucoup à l'utilisation d'un tableau blanc, mais avec un avantage de taille. Contrairement aux outils qui s'appuient sur des intégrations de tableaux blancs externes, les tableaux blancs ClickUp sont directement intégrés à la plateforme.

Cela signifie que les équipes peuvent cartographier un processus visuellement, puis transformer instantanément les étapes, les formes ou les sections en tâches exécutables. Le résultat est une transition plus fluide entre la conception et l'exécution du processus, sans perte de contexte ni de clarté.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Transformez vos plans en travail concret en convertissant les éléments à prendre en tâches ClickUp avec des personnes assignées, des catégories, des étiquettes de priorité, des dates d'échéance, etc.

Analysez plus rapidement le flux de travail à l'aide de couleurs de catégories qui séparent visuellement la planification, l'exécution et les tâches de type checklist dans les processus de grande envergure.

Comprenez instantanément le tableau grâce à une légende intégrée qui explique chaque catégorie, ce qui facilite la compréhension du schéma de processus pour les nouveaux membres de l'équipe et les parties prenantes.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent visualement mapper des processus en plusieurs étapes et définir des objectifs, des activités et des actions à chaque étape.

💬 Petit rappel à la réalitéBeaucoup de problèmes liés aux processus ne sont en réalité pas du tout des problèmes de processus. Il s'agit plutôt de problèmes liés à la dispersion du travail. Lorsque les étapes se trouvent dans un outil, les approbations dans un autre, les propriétaires dans un document et les commentaires dans un tableau séparé, les équipes perdent rapidement en clarté. La cartographie des processus permet de mettre en évidence cette fragmentation afin que vous puissiez enfin voir où les informations sont dispersées et ce qui doit être regroupé.

2. Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez les flux de travail basés sur les rôles à l'aide du modèle de diagramme de flux de processus ClickUp, avec les décisions, les transferts et les responsabilités.

Le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp est essentiellement un système de diagramme de flux prêt à l'emploi sur Tableau blanc.

Il divise le flux de travail en deux parties principales : les acteurs du processus et les activités du processus.

Les acteurs du processus indiquent qui est impliqué, à l'aide de colonnes verticales pour chaque rôle, tandis que les activités du processus indiquent ce que chaque rôle fait réellement. Vous placez les étapes du flux de travail dans la colonne du rôle concerné, ce qui clarifie les responsabilités et rend l'ensemble du processus réaliste, et non pas seulement théorique sur le papier.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Clarifiez instantanément les résultats en libellant les chemins décisionnels avec Oui/Non, afin que la logique soit facile à suivre.

Développez facilement le processus en dupliquant les étapes et les blocs de décision sans avoir à reconstruire la disposition.

Partagez et collaborez facilement en invitant vos collègues à apporter leur contribution ou à examiner ensemble le flux.

✅ Idéal pour : les équipes qui gèrent les transferts entre les services tels que l'équipe commerciale, la livraison et la réussite client.

📮 ClickUp Insight : Près de la moitié des travailleurs ont envisagé l'automatisation, mais ne sont jamais passés à l'action. Le manque de temps, la surcharge d'outils et l'incertitude constituent souvent des obstacles. ClickUp change la donne. Grâce aux agents IA, vous pouvez créer en quelques minutes, et les commandes simples en langage naturel rendent l'automatisation accessible. Avec des fonctionnalités telles que l'attribution automatique des tâches et les résumés générés par l'IA, ClickUp rationalise le travail sans imposer une courbe d'apprentissage abrupte. 💫Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré à la création de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures d’effort manuel en informations instantanées.

🎥 Bonus : pour voir comment ces organigrammes se traduisent en flux de travail réels, regardez cet aperçu des flux de travail dans ClickUp :

3. Modèle de cartographie de processus de bout en bout ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comprenez qui fait quoi et quand grâce au modèle de cartographie de processus de bout en bout ClickUp.

Une autre excellente alternative aux modèles de cartographie des processus Miro est le modèle de Tableau blanc ClickUp Processes Map.

Le modèle s'articule autour de trois groupes d'éléments définis : les activités terminales marquent le début et la fin du processus, les éléments d'activité représentent le travail réel effectué à chaque étape, et les éléments de décision mettent en évidence les points de contrôle clés où le flux de travail se divise en fonction d'un résultat positif ou négatif, reflétant ainsi des scénarios réels où les processus ne se déroulent pas toujours de manière linéaire.

Pour aller encore plus loin, ClickUp BrainGPT ajoute une couche intelligente à vos processus mappés. Vous pouvez poser des questions sur vos flux de travail, générer des résumés, rédiger des documents ou même créer des automatisations à l'aide d'un langage simple et naturel.

Demandez à ClickUp BrainGPT d'analyser la répartition du travail et de rééquilibrer les charges de travail afin d'améliorer l'efficacité.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Clarifiez instantanément les responsabilités en mappant chaque action sur le rôle ou le service approprié, pour plus de clarté.

Assurez la cohérence entre tous les participants grâce à un système de légendes uniforme afin que le processus reste clair, même lorsque plusieurs personnes effectuent des modifications en cours.

Transformez votre cartographie des processus en une exécution réelle en convertissant les étapes en tâches ClickUp avec des propriétaires, des délais et un suivi.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations et les propriétaires de processus qui ont besoin de démêler les flux de travail multi-équipes et de les transformer en visuels faciles à suivre que tout le monde peut réellement exécuter.

4. Modèle de cartographie des processus PDCA ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez les améliorations itératives des processus à l'aide du modèle de cartographie des processus PDCA de ClickUp.

Le modèle de cartographie des processus PDCA de ClickUp transforme le concept « Planifier, Faire, Vérifier, Agir » en un système exécutable. Le principe est simple : vous identifiez une opportunité d'amélioration, vous la planifiez correctement, vous la testez, vous examinez les résultats, puis vous conservez ce qui a fonctionné.

Visuellement, le modèle combine un tableau blanc PDCA circulaire pour le brainstorming et le suivi des flux avec une vue Liste qui transforme chaque idée en une véritable tâche ClickUp.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Synchronisez les tâches réelles avec le Tableau blanc afin que les mises à jour, les propriétaires et les dates d'échéance restent connectés partout.

Organisez le travail par étape PDCA à l'aide du sélecteur Plan/Do/Check/Act intégré pour que les tâches restent filtrables.

Visualisez les cycles d'amélioration grâce à un Tableau blanc PDCA à code de couleur qui montre ce qui est planifié, exécuté, révisé ou standardisé.

✅ Idéal pour : les équipes et les responsables de processus qui souhaitent mettre en place des cycles d'amélioration continue sans perdre en clarté, à l'aide d'un système visuel unique basé sur les tâches.

Voici ce qu'un utilisateur réel dit à propos de l'utilisation de ClickUp pour gérer et exécuter ses flux de travail :

ClickUp m'offre un véritable « système d'exploitation professionnel ». J'apprécie particulièrement la possibilité de passer facilement des Tableaux blancs aux documents, aux tâches et aux tableaux de bord sans perdre le fil. C'est la seule plateforme qui me permet de cartographier l'ensemble d'un plan de service, de convertir les nœuds en tâches, de créer des automatisations autour du flux de travail, puis de suivre l'exécution en un seul endroit. Elle permet de centraliser mon travail avec les clients, les sprints de produits et les projets internes, au lieu de les disperser entre différents outils.

ClickUp m'offre un véritable « système d'exploitation professionnel ». J'apprécie particulièrement la possibilité de passer facilement des Tableaux blancs aux documents, aux tâches et aux tableaux de bord sans perdre le fil. C'est la seule plateforme qui me permet de cartographier l'ensemble d'un plan de service, de convertir les nœuds en tâches, de créer des automatisations autour du flux de travail, puis de suivre l'exécution en un seul endroit. Elle permet de centraliser mon travail avec les clients, les sprints de produits et les projets internes, au lieu de les disperser entre différents outils.

5. Modèle de cartographie des processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la cartographie des processus comme un projet à l'aide du modèle de cartographie des processus ClickUp.

Le modèle de cartographie des processus ClickUp vous offre une méthode étape par étape pour documenter n'importe quel processus, visualiser son fonctionnement réel, puis l'améliorer grâce à une structure. Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez cartographier le processus, que ce soit à l'aide d'un organigramme, d'un diagramme à couloirs ou même d'une carte de la chaîne de valeur. Il existe également une barre de progression intégrée qui indique automatiquement la partie du travail de cartographie des processus qui est achevée, afin que vous sachiez toujours où vous en êtes.

Vous disposez de 22 sous-tâches bien séquencées qui vous guident du début à la fin. Ces tâches vous guident à travers chaque phase, notamment l'alignement des parties prenantes, la mise en place de la documentation, la compréhension du processus actuel, l'identification des problèmes et des gaspillages, la conception de l'état futur amélioré et, enfin, le déploiement et la standardisation du nouveau processus.

Une fois votre processus clairement cartographié, ClickUp veille à ce qu'il se déroule sans heurts et sans effort manuel constant. Les automatisations ClickUp aident les équipes à simplifier les étapes répétitives et à réduire les transferts une fois qu'un processus est mis en place. Vous pouvez configurer des règles qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour les statuts, informent les parties prenantes ou déclenchent des actions de suivi en fonction de ce qui se passe dans votre flux de travail.

Automatisez les transferts, les approbations et les mises à jour avec ClickUp Automatisations.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez la responsabilité en désignant une personne chargée de piloter l'ensemble de l'effort de cartographie, du début jusqu'au déploiement.

Divisez le travail en micro-étapes à l'aide de checklists de tâches afin de vous assurer que rien n'est oublié lors de la cartographie ou de l'exécution.

Stockez tout le contexte au même endroit en joignant les procédures opératoires normalisées, les captures d'écran et les fichiers de référence directement aux tâches du processus.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations et de la gestion de projet qui gèrent des processus interfonctionnels et qui ont besoin de transferts clairs et d'une exécution fiable.

🎯 Bonus : l' ClickUp BrainGPT peut analyser vos processus cartographiés, résumer les flux complexes, suggérer des améliorations et même vous aider à générer des procédures opératoires normalisées ou des idées d'automatisation directement à partir de vos flux de travail. De plus, grâce à la fonction Talk-to-Text, il vous suffit de dicter les étapes de votre processus, vos décisions ou vos exceptions, et BrainGPT les convertit instantanément en texte structuré. Transformez vos idées brutes en documentation claire et exploitable avec ClickUp BrainMAX.

6. Modèle de tâche ClickUp Simple Process Map

Obtenir un modèle gratuit Documentez et séquencez des flux de travail simples à l'aide du modèle de tâche ClickUp Simple Process Map.

Le modèle de tâche ClickUp Simple Process Map commence par des invites écrites simples qui guident votre réflexion. Tout d'abord, vous identifiez ce qui doit être fait au tout début. Ensuite, vous dressez la liste de tout ce qui doit être fait, sans vous soucier de l'ordre. Ce n'est qu'une fois que tout est visible que le modèle vous demande de classer les éléments dans l'ordre dans lequel ils doivent être réalisés.

Ce modèle est particulièrement utile car il permet de saisir le contexte et la propriété. Les champs personnalisés ClickUp vous permettent de définir le type de processus, d'expliquer son objectif et sa portée à travers un agenda, et de désigner une seule personne comme responsable de l'ensemble du processus.

Le processus est divisé en sous-tâches, chacune représentant une étape définie du processus. Cela transforme la documentation du processus en un outil pratique, facile à effectuer la maintenance et prêt à être mis en œuvre.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez visuellement la progression grâce à une barre de progression qui indique la part du travail de cartographie des processus qui a été réellement effectuée.

Centralisez votre cartographie des processus en liant les diagrammes directement à la tâche pour un accès instantané et une recherche simplifiée.

Appliquez la séquence correcte à l'aide des dépendances dans ClickUp pour montrer ce qui doit être fait en premier et où se trouvent les goulots d'étranglement.

✅ Idéal pour : les équipes et les responsables des opérations qui souhaitent documenter et séquencer rapidement des processus réels sans créer de cartes de processus lourdes ou trop sophistiquées.

7. Modèle de cartographie des processus ClickUp Swimlane

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez la propriété et les transferts entre les rôles à l'aide du modèle de cartographie des processus ClickUp Swimlane.

Le modèle de cartographie des processus ClickUp Swimlane est un système de cartographie des processus qui vous aide à documenter qui fait quoi, quand et dans quel ordre au sein d'un processus. Le modèle commence par vous aider à nommer le processus que vous cartographiez, tel que l'intégration des clients, le recrutement, l'exécution des commandes ou la gestion de l'assistance. Cette étape simple permet de définir le contexte et de s'assurer que tout le monde sait exactement en quoi consiste le flux de travail.

Chaque ligne représente un rôle ou une équipe spécifique, et chaque étape placée dans une ligne appartient à son propriétaire. À l'intérieur de ces lignes, vous ajoutez des boîtes d'action pour le travail réel à effectuer, comme l'envoi de propositions ou la collecte de documents. Comme chaque étape est liée à un rôle et affichée dans l'ordre, le processus devient reproductible, ce qui apporte clarté et responsabilité sans explications supplémentaires.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les limites des processus en indiquant précisément où commence et où se termine le flux de travail, afin d'éliminer toute confusion quant à leur portée.

Plannez les points de décision réels à l'aide de points de contrôle oui/non au lieu de supposer un processus linéaire.

Visualisez les transferts et les séquences à l'aide de flèches de flux, ce qui permet de repérer facilement les changements de propriété et les goulots d'étranglement.

Standardisez la cartographie des processus grâce à une légende intégrée afin que tout le monde utilise le même langage visuel et comprenne instantanément le flux.

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles, RH et en contact avec la clientèle qui cartographient des flux de travail en plusieurs étapes avec des transferts et des validations fréquents.

8. Modèle de carte mentale simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez les concepts en branches connectées grâce au modèle de carte mentale simple ClickUp.

Le modèle de carte mentale simple ClickUp est un outil convivial pour les débutants qui permet de transformer une idée chaotique dans votre tête en quelque chose qui a vraiment du sens. Vous commencez par une idée principale au centre, comme un projet, un plan ou un processus, puis vous construisez des branches autour de celle-ci. Chaque branche divise l'idée en plusieurs parties, et les branches plus petites approfondissent les détails.

Le principal avantage de ce modèle est qu'il prend en charge deux modes de travail différents : le mode Tâches et le mode Vierge.

En mode Tâches, chaque nœud est connecté à de véritables tâches ClickUp et sous-tâches, ce qui vous permet de visualiser l'ensemble de votre projet sous forme d'arborescence plutôt que sous forme de longue liste fastidieuse. En mode Vierge, cependant, il fonctionne comme un tableau de brainstorming gratuit, où les nœuds représentent des idées, vous permettant de réfléchir ouvertement sans aucune pression.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ne convertissez les idées en tâches concrètes que lorsqu'elles sont réalisables, ce qui vous aidera à passer sans heurts de la planification à l'exécution.

Réduisez la surcharge mentale en conservant toutes les idées, étapes et connexions dans un système visuel organisé.

Passez facilement du mode vierge au mode tâches pour réfléchir librement ou planifier l'exécution sans installation supplémentaire.

✅ Idéal pour : les équipes et les individus qui souhaitent réfléchir à des idées de manière visuelle et convertir les bonnes idées en tâches uniquement lorsqu'ils sont prêts à les mettre en œuvre.

9. Modèle de carte conceptuelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez comment les idées s'articulent entre elles et mènent à des résultats concrets à l'aide du modèle de carte conceptuelle de ClickUp.

Le modèle de carte conceptuelle ClickUp vous aide également à décomposer une grande idée en plusieurs parties plus petites. Le concept principal vous permet de rester concentré, car tout ce que vous ajoutez par la suite crée une connexion avec cette idée centrale.

À partir de là, vous ajoutez des sous-concepts, qui sont essentiellement les piliers principaux de votre thème principal. Par exemple, si votre concept principal est « Stratégie de contenu », vos sous-concepts pourraient être Recherche d'audience, Création de contenu, Distribution et Suivi des résultats.

Chaque idée est liée à un résultat attendu, ce qui vous oblige à réfléchir au-delà de « ce qu'il faut faire » et à vous concentrer sur « ce que cela permettra d'accomplir ». Cela fait de la carte conceptuelle un moyen axé sur les résultats pour planifier et expliquer des idées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez les relations logiques entre les idées à l'aide de connecteurs avec libellés qui montrent comment les concepts mènent aux résultats.

Restez organisé à grande échelle grâce à une hiérarchie codée par couleur qui rend même les maps volumineuses faciles à comprendre.

Collaborez avec vos équipes en capturant et en établissant des connexions entre les contributions de chacun sur un canevas partagé.

✅ Idéal pour : les équipes chargées des processus qui planifient des stratégies, élaborent des cadres d'apprentissage ou gèrent des projets complexes nécessitant une logique et des résultats concrets.

10. Modèle de tableau blanc pour plan de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, analysez et améliorez vos projets de manière visuelle à l'aide du modèle de Tableau blanc ClickUp Work Plan.

Le modèle de Tableau blanc ClickUp Work Plan s'inspire de la méthodologie DMAIC, largement utilisée dans l'amélioration des processus.

Il guide les équipes tout au long du processus de planification, de la définition du problème au contrôle des performances après l'exécution. Présenté sur un Tableau blanc, il fonctionne comme un diagramme de gestion de projet évolutif, facilitant la compréhension des priorités et rendant la collaboration plus efficace en temps réel. Cela le rend particulièrement utile lors des séances de brainstorming, des ateliers de planification ou des réunions internes où l'alignement est important.

Les équipes peuvent utiliser ce modèle pour décomposer les objectifs, identifier ce qui doit être mesuré, analyser les lacunes, planifier les améliorations et décider comment les résultats seront suivis.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Vous pouvez ajouter des notes autocollantes, déplacer des éléments et élaborer votre plan étape par étape jusqu'à ce qu'il vous semble achevé et logique.

Plannez toute la logique de votre projet sur un seul Tableau blanc afin que chacun comprenne le pourquoi, le quoi et le comment avant même qu'une seule tâche ne soit créée.

Concevez non seulement le travail, mais aussi le système de suivi et de contrôle dès le départ, afin que les améliorations perdurent longtemps après que l'exécution soit terminée.

✅ Idéal pour : les analystes commerciaux et les équipes opérationnelles qui souhaitent planifier visuellement des projets axés sur l'amélioration avec des objectifs, des actions et des résultats

Quand la cartographie des processus rencontre l'exécution dans ClickUp

Les modèles de cartographie des processus Miro constituent un excellent point de départ. Ils vous aident à visualiser les flux de travail et à clarifier les processus complexes. Si votre objectif est la discussion, la découverte et la compréhension commune, Miro est la solution idéale.

Mais une fois le processus mis en place, le prochain défi est l'exécution. C'est là que ClickUp se distingue. Les modèles de cartographie des processus ClickUp vous aident à transformer les visuels en actions.

Si vous souhaitez que vos cartes de processus ne se contentent pas d'être esthétiques, ClickUp vaut la peine d'être exploré. Commencez à cartographier, à exécuter et à faire avancer vos flux de travail avec ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui.