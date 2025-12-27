Snagit ou ClickUp Clips : quel est le meilleur outil de capture d'écran ?

La capture d'écran a été inventée par Xerox PARC dans les années 1970, lorsque les ingénieurs avaient besoin d'un moyen rapide de montrer ce qui se passait sur un écran d'ordinateur sans avoir à se déplacer jusqu'au bureau de quelqu'un.

Cette simple phrase « Laissez-moi vous montrer » a désormais différentes versions plus avancées sous la forme d'outils de capture d'écran. Des créateurs indépendants qui expliquent leurs flux de travail aux petites entreprises qui documentent leurs processus à travers différents fuseaux horaires, les attentes sont plus élevées.

Dans cet article, nous allons donc comparer deux des meilleurs outils de capture d'écran : Snagit et ClickUp Clips, afin de déterminer lequel correspond le mieux à votre travail.

Voici une comparaison rapide des deux outils de capture d'écran:

Aspect Snagit ClickUp Clips Objectif principal Capture d'écran, annotation et enregistrement de vidéo autonomes pour les tutoriels et la documentation Enregistrement d'écran rapide et intégré pour la communication d'équipe, le signalement de bugs et les démonstrations de tâches dans le cadre des flux de travail des projets. Options de capture Captures d'écran, capture avec défilement, vidéo plein écran/partielle, fenêtres d'applications Écran, onglet actuel, fenêtre d'application ou audio uniquement ; jusqu'à 45 minutes Outils de modification avancés Annotations avancées (texte, flèches, surlignages), découpe vidéo de base, modèles, tampons Découpage de base ; transcription IA avec horodatage, annotations vocales Capacités IA Aucun natif Transcription automatique, recherche de transcriptions via ClickUp Brain, conversion en tâches Intégrations Limité ; exportation vers des fichiers/liens, fonctionne avec n'importe quelle plateforme Natif à ClickUp (Docs, Chat, tâches) ; plus de 1 000 applications via l'écosystème ClickUp. Partage/Collaboration Partage de fichiers, liens ; aucune visibilité native de l'équipe Intégration automatique dans les tâches/commentaires/chat ; accès à l'équipe, commentaires horodatés Tarifs Abonnement à 39 $/an (2025+) ; options héritées uniques ~63 $. Inclus dans tous les forfaits ClickUp (gratuit à Enterprise) Plateformes Windows, Mac ; application autonome Basé sur le Web dans ClickUp ; accès multiplateforme Points forts Précision d'annotation supérieure, enregistrement illimité, interface utilisateur intuitive pour les professionnels Intégration du flux de travail, augmentation de la productivité grâce à l'IA, gratuit pour les équipes de gestion de projet. Limitations Pas d'IA, manque de contexte d'équipe, coût supplémentaire pour les mises à niveau Vidéo uniquement (pas de captures d'écran avancées), limite de 45 minutes, nécessite un compte ClickUp.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Découvrez la convergence avec ClickUp Remplacez les outils autonomes par l'environnement de travail IA convergent de ClickUp.

ClickUp est une plateforme complète de gestion de projet et de productivité qui rassemble un large éventail d'outils de travail dans un espace de travail unique et unifié. Elle vous évite la dispersion dans votre travail et vous offre des tâches, des documents, un chat, des Tableaux blancs, des automatisations et bien plus encore.

Premier environnement de travail IA convergent au monde, il intègre directement des capacités IA dans les surfaces de travail quotidiennes telles que les tâches, les documents, les chats et les flux de travail, plutôt que dans un module complémentaire, afin d'éviter les changements de contexte.

Découvrez en exclusivité comment cela fonctionne !

Fonctionnalités de ClickUp

Découvrons quelques-unes des excellentes fonctionnalités qui font de ClickUp une alternative remarquable à Snagit:

Fonctionnalité n° 1 : enregistrement d'écran intuitif

Pour les équipes qui ont besoin d'une communication claire et de transferts fluides, ClickUp Clips change la façon dont vous capturez, expliquez et exploitez les informations.

Vous pouvez enregistrer votre écran, votre caméra et votre audio, puis intégrer instantanément ces enregistrements dans les tâches ClickUp, les documents, les chats ou les commentaires ClickUp sans quitter votre environnement de travail.

Enregistrez votre écran ou votre voix pour présenter à votre équipe les mises à jour ou les changements importants avec ClickUp Clips

Voici comment cela peut vous aider :

Plusieurs options d'enregistrement : capturez votre écran entier, une seule fenêtre ou un onglet de navigateur, avec l'audio en option.

Stockage centralisé : accédez à tous les enregistrements sauvegardés dans le Hub Clips afin de pouvoir les organiser, les rechercher et les consulter à nouveau.

Commentaires horodatés : laissez des commentaires à des moments précis dans un Clip afin que tout le monde sache exactement à quelle partie de la vidéo se réfère le commentaire.

Informations exploitables : créez une tâche directement à partir d'un Clip, en associant les enregistrements au travail exploitable et en conservant les commentaires et les suivis au même endroit.

Partage et intégration transparents : intégrez des clips dans des tâches, des documents, des chats ou des commentaires, ou partagez-les en externe via un lien.

Clips vocaux pour plus de clarté : laissez des commentaires vocaux sur Clips pour expliquer rapidement des points subtils ou fournir des conseils.

💡 Conseil de pro : marquez ou apposez des étiquettes sur les clips dans le Hub pour les processus récurrents tels que l'intégration, les tutoriels logiciels ou les mises à jour de produits.

Fonctionnalité n° 2 : transcriptions alimentées par l'IA

Avec ClickUp Brain activé, chaque Clip que vous enregistrez est automatiquement transcrit. Cela signifie que votre équipe peut lire le texte pendant la lecture du Clip ou parcourir rapidement la transcription pour trouver les points clés sans avoir à revoir la vidéo dans son intégralité.

Accédez aux transcriptions générées par ClickUp Brain pour éviter de revoir les Clips

Vous pouvez accéder à la transcription complète avec les horodatages dans la barre latérale droite, et en cliquant sur un extrait, vous accédez instantanément à ce moment dans le Clip, ce qui rend la navigation fluide.

Demandez à ClickUp Brain de résumer vos Clips pour obtenir des informations rapides

De plus, lorsque vous posez une question à ClickUp Brain, celui-ci recherche des réponses dans toutes vos transcriptions Clip. Vos enregistrements deviennent ainsi une base de connaissances consultable, idéale pour les équipes asynchrones ou lors de l'intégration de nouveaux membres.

Vous pouvez également inviter le résumeur de transcription IA à vous fournir un résumé de la discussion.

Par exemple, imaginons qu'un propriétaire de petite entreprise enregistre une présentation d'un nouveau tableau de bord de rapports clients. Au lieu d'envoyer la vidéo complète à son équipe, il copie les extraits clés de la transcription indiquant les indicateurs à vérifier quotidiennement.

Un créateur de contenu qui révise un tutoriel peut également mettre en évidence des instructions précises issues de la transcription afin de les inclure dans un brouillon de blog ou des procédures opératoires normalisées.

📮 ClickUp Insight : 50 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage indiquent que le vendredi est leur jour le plus productif. Il pourrait s'agir d'un phénomène propre au monde du travail moderne. Les vendredis sont généralement moins chargés en réunions, ce qui, combiné au contexte accumulé au cours de la semaine de travail, pourrait se traduire par moins d'interruptions et plus de temps pour un travail approfondi et concentré. Vous souhaitez maintenir votre productivité du vendredi tout au long de la semaine ? Adoptez les pratiques de communication asynchrone avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail ! Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips, obtenez des transcriptions instantanées grâce à ClickUp Brain, ou demandez à l'assistant IA de ClickUp de intervenir et de résumer les points importants de la réunion pour vous !

Lorsque vous avez besoin d'une coordination en temps réel ou d'une communication hybride sur le lieu de travail, tournez-vous vers ClickUp Chat. Envoyez des messages, créez des canaux et organisez vos fils de discussion directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Envoyez des mises à jour asynchrones à votre équipe à l'aide de ClickUp Chat

Il coexiste avec les tâches, les documents et les Clips, donc :

Les discussions restent connectées au travail

Vous pouvez transformer un message instantané en tâche en un seul clic.

Les fils de discussion intégrés et les messages directs rendent les mises à jour asynchrones claires.

Par exemple, si un membre de l'équipe regarde un Clip sur les modifications de conception mais a une question complémentaire, il peut la poser directement dans le chat.

Passez rapidement des appels audio ou des visioconférences avec votre équipe à l'aide de ClickUp SyncUps

Et lorsque vous souhaitez une communication claire en face à face, ClickUp SyncUps vous permet de passer des visioconférences légères directement depuis le chat ou un canal sans avoir à faire passer votre équipe par Zoom ou Teams. Grâce à cet outil, vous pouvez :

Passez instantanément un appel avec votre équipe.

Partagez votre écran si des éléments visuels peuvent vous aider dans l'instant.

Enregistrez la session et sauvegardez-la dans votre Hub Clips, avec les transcriptions et les résumés IA.

Par exemple, supposons que vous intégriez un nouveau membre dans votre équipe. Vous pourriez enregistrer un Clip avec des étapes guidées, utiliser le chat pour répondre aux questions de manière asynchrone, et organiser une brève session SyncUp pour des démonstrations en direct.

🚀 Avantage ClickUp : exprimez vos idées, notes, scripts ou instructions à voix haute et laissez la fonction Talk to Text de ClickUp les transformer en texte clair et soigné en temps réel. Optimisé par ClickUp BrainGPT, Talk to Text devient un raccourci vers la productivité. L'IA comprend le contexte, applique un formatage intelligent et peut connecter automatiquement les @mentions, les tâches, les documents ou les liens en fonction de ce que vous dites. Accédez à toutes les transcriptions de vos discussions précédentes avec ClickUp BrainGPT Par exemple, si vous réfléchissez à un script de vidéo tout en révisant vos enregistrements Clips, vous pouvez passer à Talk to Text pour exprimer vos idées naturellement. ClickUp transforme instantanément vos paroles en un brouillon organisé dans l'éditeur. Vous pouvez même inclure des @mentions de vos coéquipiers, taguer des tâches pour les suivis ou créer un plan pour votre prochain tutoriel.

Tarifs ClickUp

Voici ce qu'en dit Alexis Valentin, responsable du développement commercial international chez Pigment:

Les fonctions de ClickUp, telles que la possibilité de prendre une capture d'écran avec le plug-in ClickUp puis de la faire apparaître en pièce jointe à une tâche, nous facilitent la vie au quotidien.

Les fonctionnalités de ClickUp, telles que la possibilité de prendre une capture d'écran avec le plug-in ClickUp puis de la faire apparaître en pièce jointe à une tâche, nous facilitent la vie au quotidien.

Découvrez d'autres outils d'enregistrement d'écran :

Qu'est-ce que Snagit ?

via Snagit

Snagit (qui fait désormais partie de Camtasia) est un logiciel de capture d'écran et d'enregistrement pour Windows et macOS. Il étend les fonctions de capture d'écran de base avec des outils avancés de modification en cours, d'annotation et de vidéo pour créer du contenu visuel tel que des tutoriels et de la documentation.

La plateforme capture des captures d'écran de l'ensemble de l'écran, de zones spécifiques, de fenêtres ou de contenus défilants tels que les longues pages web. Les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos d'écran avec superposition audio et webcam, puis les modifier en cours dans plusieurs formats, tels que des fichiers GIF ou MP4.

🧠 Anecdote amusante : le terme « screencast » a été inventé en 2004 lorsque le journaliste Jon Udell a demandé à ses lecteurs de trouver un nom pour « cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'enregistrer son écran comme un film ». Les utilisateurs Joseph McDonald et Deeje Cooley ont suggéré « screencast », et Udell l'a adopté publiquement sur son blog. Depuis, ce mot est devenu officiel.

Fonctionnalités de Snagit

Découvrons quelques-unes de ses fonctionnalités qui favorisent la collaboration asynchrone sur le lieu de travail:

Fonctionnalité n° 1 : modes de capture

Capturez exactement ce dont vous avez besoin avec Snagit ( source )

Snagit vous offre un contrôle total sur ce que vous capturez. Vous pouvez capturer l'écran entier, une zone spécifique, la fenêtre d'une application ou même de longues pages défilantes telles que des articles Web ou des documents. La capture défilante est pratique lorsque vous ne souhaitez pas assembler manuellement plusieurs captures d'écran.

Il prend également en charge les captures programmées, les écrans multiples, la visibilité du curseur et les préréglages personnalisables. Ainsi, une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez répéter rapidement et de manière cohérente le même type de capture.

Fonctionnalité n° 2 : modification en cours d'images et annotations

Transformez vos captures d'écran en explications claires et partageables avec Snagit ( source )

L'éditeur de Snagit est l'une de ses principales valeurs. Il vous offre des outils simples tels que des flèches, des surlignages, du texte, des étapes et des flous. Cela le rend utile pour transformer des captures d'écran brutes en présentations prêtes à l'emploi.

Des fonctionnalités telles que Smart Move permettent de repositionner les éléments de manière nette, tandis que Smart Redact peut masquer automatiquement les informations sensibles telles que les adresses e-mail ou les nombres.

Extrayez du texte utilisable à partir d'images à l'aide de Snagit ( source )

Snagit peut extraire du texte modifiable à partir d'images à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Vous pouvez récupérer du texte directement à partir de captures d'écran, ce qui est utile pour copier des données à partir d'éléments visuels, de documents numérisés ou d'écrans d'interface utilisateur.

Combiné à des modèles et au traitement par lots, cela facilite la réutilisation des informations capturées dans des rapports ou des documents internes.

Tarifs Snagit

Particuliers : 39 $/an

Étudiants/enseignants : 20 $/an

Entreprise : 48 $/an par

🔍 Le saviez-vous ? L'un des premiers screencasts emblématiques jamais créés a été réalisé pour l'application web Backpack en 2005. Cette vidéo a eu une telle influence qu'elle a contribué à lancer le style moderne de démonstration de produits que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le marketing SaaS. Elle a montré que l'enregistrement de votre écran pouvait littéralement définir l'identité d'un produit.

Snagit vs ClickUp Clips : comparaison des fonctionnalités

Lorsque vous comparez Snagit et ClickUp Clips, ne vous limitez pas à l'enregistrement et aux captures d'écran de base. Ces deux outils ont des approches différentes. ClickUp intègre l'enregistrement d'écran dans une plateforme complète de gestion du travail, tandis que Snagit est une suite autonome dédiée à la capture et à la modification en cours.

Pour vous faciliter la tâche, comparons les fonctionnalités offertes par les deux outils.

Fonctionnalité n° 1 : capture et enregistrement

ClickUp

ClickUp Clips met l'accent sur la rapidité et le contexte. Vous pouvez enregistrer votre écran (avec audio) et le Clip est automatiquement joint à une tâche, un document ou une conversation. Pas besoin d'exporter ou de télécharger : tout est stocké dans le Hub Clips et prêt à être commenté ou transformé en action.

Snagit

Snagit offre des fonctionnalités de capture en plein écran, par zone, par fenêtre, par défilement, par étapes, ainsi que des vidéos de durée illimitée et des superpositions de webcam. Cela vous donne plus de contrôle sur ce que vous souhaitez capturer, ce qui le rend idéal pour les tutoriels et la documentation.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! ClickUp est plus rapide pour les mises à jour asynchrones de l'équipe, tandis que Snagit est plus performant pour les captures détaillées et autonomes. Tout dépend si vous accordez plus d'importance au contexte ou à la profondeur de la capture.

Fonctionnalité n° 2 : IA et collaboration

ClickUp

ClickUp Brain fonctionne avec Clips, les tâches, documents et le chat. Les enregistrements sont transcrits automatiquement, consultables et faciles à retrouver par la suite.

De plus, vous pouvez poser des questions à l'outil de transcription IA, extraire des informations des Clips précédents et conserver le contexte des discussions grâce aux commentaires et à la discussion.

Snagit

Snagit simplifie les choses : il ne propose pas de transcription, de résumés ou de collaboration basée sur l'IA. Le partage se fait généralement par l'exportation de fichiers ou de liens, les commentaires étant gérés ailleurs.

🏆 Gagnant : ClickUp ! En effet, ses outils d'IA s'intègrent parfaitement dans le mode de travail actuel des équipes.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations et accessibilité de la plateforme

ClickUp

ClickUp est conçu pour être au cœur de votre travail. Il se connecte nativement à plus de 1 000 outils tels que Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira, etc. Ces intégrations vous permettent de synchroniser des tâches, de déclencher des automatisations et de garder les discussions et les mises à jour directement liées au travail en cours.

De plus, la plateforme fonctionne sur le Web, les ordinateurs de bureau (Mac et Windows) et les appareils mobiles (iOS et Android).

Snagit

D'autre part, Snagit vous permet d'exporter vos captures vers Google Drive, OneDrive, e-mail ou le service Screencast de TechSmith. Cela fonctionne bien si votre objectif est de partager des visuels finis, mais cela ne crée pas de connexion entre votre travail et un système plus large.

Il s'agit d'un outil destiné aux ordinateurs de bureau, disponible sur Windows et Mac. Il fonctionne bien sur les machines modernes et semble étroitement intégré au système d'exploitation. La capture mobile est possible grâce à l'application iOS de TechSmith, mais celle-ci sert davantage de complément.

🏆 Gagnant : ClickUp, pour sa large gamme d'intégrations et sa flexibilité sur tous les appareils et tous les emplacements.

ClickUp Clips vs Snagit sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour comprendre clairement ce que les utilisateurs réels pensent du débat ClickUp vs Snagit. Bien qu'il n'y ait pas eu de fils de discussion spécifiques sur les deux plateformes, nous avons compilé quelques avis individuels.

Les utilisateurs de Snagit n'ont que des éloges à faire sur la plateforme :

J'utilise Snag-it depuis des lustres (plus de deux décennies, en fait), et il est très performant sans faire trop de choses. Bien sûr, il existe d'autres outils qui font des choses différentes, mais l'important est de rester simple (ou presque).

J'utilise Snag-it depuis des lustres (plus de deux décennies, en fait), et il est très performant sans faire trop de choses.

Bien sûr, il existe d'autres outils qui font des choses différentes, mais l'important est de rester simple (ou presque).

Un utilisateur estime que son prix est injustifié alors qu'il s'agissait initialement d'un outil gratuit :

Bien que je sois un fan de Snagit (et de Camtasia), je ne suis pas disposé à être contraint de souscrire un abonnement pour un produit pour lequel une simple recherche sur Google permet de trouver un large intervalle d'alternatives classiques ou même gratuites/open source. Honnêtement, il s'agit en fin de compte d'un outil de capture d'écran avec annotation et enregistrement vidéo. Il valait son prix auparavant, mais il ne vaut pas le triplement effectif de son prix ni la taxe d'utilisation continue qui accompagne l'abonnement.

Bien que je sois un fan de Snagit (et de Camtasia), je ne suis pas disposé à être contraint de souscrire un abonnement pour un produit pour lequel une simple recherche sur Google permet de trouver un large intervalle d'alternatives classiques ou même gratuites/open source. Honnêtement, il s'agit en fin de compte d'un outil de capture d'écran avec annotation et enregistrement vidéo. Il valait son prix auparavant, mais il ne vaut pas le triplement effectif de son prix ni la taxe d'utilisation continue qui accompagne l'abonnement.

Un utilisateur de ClickUp a déclaré :

Bonjour, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de tâches, de projets et de bases de connaissances. J'ai essayé pratiquement tous les outils commerciaux sérieux qui existent. Ce que j'aime chez ClickUp, c'est essentiellement ce qu'ils vendent : une seule application pour tout. J'apprécie vraiment le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et la base de connaissances est également très solide. Ils ont récemment publié une amélioration considérable du chat, nous sommes donc en train de remplacer Slack.

Bonjour, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de tâches, de projets et de bases de connaissances. J'ai essayé pratiquement tous les outils commerciaux sérieux qui existent. Ce que j'aime chez ClickUp, c'est essentiellement ce qu'ils vendent : une seule application pour tout. J'apprécie vraiment le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et la base de connaissances est également très solide. Ils ont récemment publié une amélioration considérable du chat, nous sommes donc en train de remplacer Slack.

Un autre utilisateur a estimé que cet outil centralisait les informations :

Correctement structuré, il élimine les silos d'informations entre les services. Ainsi, lorsqu'une information est mise à jour ou modifiée dans un service, comme tous les autres services puisent leurs informations au même endroit, leurs données sont mises à jour simultanément, même s'ils consultent ces données d'une manière totalement différente. ClickUp est un système absolument génial. En termes de rapport qualité-prix et de facilité d'utilisation, je n'ai jamais rien vu d'aussi performant.

Correctement structuré, il élimine les silos d'informations entre les services. Ainsi, lorsqu'une information est mise à jour ou modifiée dans un service, comme tous les autres services puisent leurs informations au même endroit, leurs données sont mises à jour simultanément, même s'ils consultent ces données d'une manière totalement différente.

ClickUp est un système absolument génial. En termes de rapport qualité-prix et de facilité d'utilisation, je n'ai jamais rien vu d'aussi performant.

Quel outil de capture d'écran est le meilleur ?

Le verdict est tombé ! 🏁

Snagit est excellent dans ce pour quoi il a été conçu. Si votre objectif principal est de créer des captures d'écran soignées, des annotations détaillées ou des tutoriels autonomes, avec des fonctionnalités de modification de base, il offre une grande cohérence. Mais dès que la discussion porte sur les décisions, les suivis et les collaborations, il montre ses limites.

Avec ClickUp Clips, les enregistrements sont directement intégrés aux tâches, aux documents et aux commentaires, avec des transcriptions IA, des commentaires horodatés et la possibilité de transformer ces moments en tâches de suivi. Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅