15 meilleures alternatives à Snagit pour une capture d'écran et une modification en cours sans effort

Snagit est un outil de capture et d'enregistrement d'écran populaire pour la création de contenu. Il est intuitif, facile à utiliser et assez polyvalent, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de découpage pour Mac et Windows.

Le logiciel vous permet de faire des captures d'écran, d'enregistrer des vidéos d'écran de haute qualité et d'ajouter des annotations pour communiquer des processus de manière transparente.

Cependant, une fois que vos besoins de modification en cours de vidéo avancent, cet outil peut ne pas suffire. Si Snagit est parfait pour les débutants, il peut être frustrant de passer d'un outil à l'autre pour achever un seul projet. Et comme si cela n'était pas assez limitatif, Snagit n'a pas de forfait gratuit. 😑

En tant que personne ayant déjà collé à ces déceptions, laissez-moi vous aider à trouver la meilleure alternative Snagit disponible.

Des outils de modification robustes aux logiciels d'enregistrement d'écran gratuits, il y en a pour tous les goûts. Commençons par le début !

Que rechercher dans une alternative à Snagit ?

En cherchant l'alternative idéale à Snagit, j'ai pris en compte quelques attributs pour trouver les meilleures options disponibles.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à rechercher :

Capacités d'édition : Optez pour un outil puissant qui offre des fonctionnalités d'édition avancées, telles que l'ajout de transitions, l'animation de texte et l'édition audio. Snagit ne dispose pas de ces fonctionnalités, c'est pourquoi il est préférable d'opter pour un outil plus complet

Compatibilité: Recherchez des outils de modification en cours qui sont compatibles avec tous les appareils et systèmes d'exploitation. Snagit est spécifiquement conçu pour les utilisateurs de Windows et de Mac. Mon travail consiste à choisir un outil qui fonctionne également pour les utilisateurs de Linux

Coût: Choisissez des outils de modification en cours qui proposent un forfait gratuit ou dont le prix est raisonnable pour leurs fonctions afin de gérer votre budget

Facilité d'utilisation: Choisissez un outil qui ne nécessite qu'une courbe d'apprentissage minimale, voire nulle. Il vous sera ainsi facile d'y naviguer régulièrement

En évaluant les outils en fonction de ces facteurs, j'ai trouvé les 15 meilleures alternatives à Snagit pour continuer à créer du contenu plus efficacement.

Les 15 meilleures alternatives à Snagit pour une capture d'écran et une modification en cours faciles

Voici 15 des meilleurs outils d'enregistrement d'écran que vous pouvez utiliser comme alternative à Snagit :

1. ClickUp (Le meilleur pour une communication rationalisée avec enregistrement d'écran intégré)

Suite de gestion du travail entièrement fonctionnelle, ClickUp est une excellente alternative à Snagit. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités de collaboration robustes, c'est facilement l'une de mes meilleures solutions pour la capture et la modification en cours des écrans et des enregistrements d'écran.

Voici deux de ses fonctionnalités avancées qui prouvent pourquoi :

utilisez ClickUp Clip pour créer sans effort des enregistrements de votre écran et de votre webcam_

Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, je peux enregistrer tout mon écran ou des parties spécifiques et les partager avec mon équipe. Il me permet également de transformer tout enregistrement d'écran en tâche, ce qui signifie que je peux l'utiliser pour assigner des tâches et partager des idées, ce qu'il n'est pas possible de faire verbalement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

avec ClickUp Brain, transcrivez tous vos enregistrements d'écran avec précision en quelques secondes, grâce à la puissance de l'IA

Si ce n'était pas assez utile, ClickUp Brain va encore plus loin. Il me permet de transcrire le contenu de mon enregistrement d'écran capturé pour en faciliter la compréhension. Ainsi, quel que soit le contenu de l'écran de mon ordinateur, je peux générer des transcriptions précises - avec horodatage et extraits - et les partager avec mon équipe afin de minimiser les risques de mauvaise communication.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Capturez simultanément votre écran et votre webcam pour créer des tutoriels et des présentations attrayants

Ajoutez des commentaires ou des instructions à vos enregistrements et partagez-les instantanément via des liens pour faciliter la collaboration

Stockez automatiquement vos enregistrements dans le cloud, pour y accéder facilement depuis n'importe quel appareil

Incorporez des clips directement dans les fichiersDocuments ClickUp pour une documentation plus complète du projet

Favoriser des discussions et des prises de décision plus productives en partageant des clips pour examen par l'équipe

Les limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une légère courbe d'apprentissage

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Icecream Screen Recorder (Meilleur pour l'enregistrement et la modification en cours d'un écran de base)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information Enregistreur d'écran Icecream Icecream Screen Recorder est un outil de capture d'écran disponible pour Windows, Mac et les appareils Android.

Pour moi, l'interface simple de l'outil est son meilleur aspect. Si vous êtes débutant, vous le trouverez également très complet.

Icecream Screen Recorder héberge presque toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour créer du contenu de capture d'écran de base. Il vous permet également d'enregistrer de l'audio et d'ajouter l'affichage de votre webcam à un enregistrement d'écran.

Meilleures fonctionnalités d'Icecream Screen Recorder

Utilise les fonctionnalités de modification d'écran de base telles que les annotations, les formes et le texte

Capturez l'intégralité de l'écran ou des zones sélectionnées selon vos besoins

Gérer les captures d'écran et les vidéos facilement dans l'application

Exportation du contenu capturé dans plusieurs formes, y compris MP4 et JPEG

Limites d'Icecream Screen Recorder

Fonctionnalités de modification en cours avancées limitées par rapport à d'autres éditeurs

La version gratuite comporte des filigranes sur les enregistrements

Prix de l'enregistreur d'écran Icecream

Free Forever

Licence d'un an: $29.95 (facturé annuellement)

$29.95 (facturé annuellement) Licence à vie: $79.93 (en une seule fois)

$79.93 (en une seule fois) Package Video PRO: $217 (une seule fois)

G2: 4.1/5 (20+ reviews)

4.1/5 (20+ reviews) Capterra: 4/5 (30+ avis)

3. Greenshot (Meilleur pour capturer et annoter rapidement des captures d'écran)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information Screenpresso Le prochain sur ma liste des meilleures alternatives à Snagit est Screenpresso, un outil de capture d'écran qui fait également office de enregistreur d'écran .

Le logiciel est assez facile à naviguer et dispose d'un éditeur intégré, de sorte que vous n'avez pas à passer d'une application à l'autre pour créer un tutoriel avec des captures d'écran.

Screenpresso vous permet de publier vos résultats sur Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. pour les partager directement avec votre équipe - un avantage considérable, à mon avis.

Les meilleures fonctionnalités de Screenpresso

Créez des tutoriels avec des annotations et des voix off

Utilisez un éditeur intégré robuste pour annoter et améliorer les images capturées

Partage rapide des captures grâce à un simple lien URL

Sauvegarder les captures dans le stockage cloud en toute sécurité

Limites de Screenpresso

Courte durée d'enregistrement vidéo dans la version gratuite

Assistance limitée en matière de formes de fichiers pour les exportations

Prix de Screenpresso

Free Forever

Pro: $14.99/utilisateur (une seule fois)

$14.99/utilisateur (une seule fois) Enterprise: 438 $ (une seule fois)

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: NA

6. Loom (Meilleur pour l'enregistrement et le partage de captures d'écran vidéo)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information Loom Loom est un outil d'enregistrement d'écran professionnel populaire, doté de capacités de modification en cours avancées et d'une interface conviviale.

Il vous permet de créer des messages vidéo de haute qualité, alimentés par l'IA, et de les modifier, de les partager et de les intégrer pour faciliter la collaboration. En outre, l'outil vous permet également de résumer des vidéos d'écran avec l'IA .

Ils ont récemment modifié leur forfait Free, cependant, de sorte que vous aurez maintenant besoin d'un forfait payant si vous souhaitez éditer des vidéos dans Loom.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez votre écran tout en capturant des séquences de webcam

Capture des actions de l'écran et de l'audio, y compris l'entrée du microphone

Générer des transcriptions pour tous vos enregistrements d'écran

Permettre aux membres de l'équipe de laisser des commentaires et des réactions sur les vidéos pour des discussions collaboratives

Les limites du Loom

La plupart des fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans la version premium

Prix du Loom

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 12,5$/mois par créateur

12,5$/mois par créateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2,060+ reviews)

4.7/5 (2,060+ reviews) Capterra: 4.7/5 (450+ commentaires)

7. Lightshot (Le meilleur pour la recherche et le partage de captures d'écran)

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Phares Lightshot est une autre alternative à Snagit que vous devez prendre en considération. Il s'agit d'un outil de capture d'écran personnalisable disponible pour Windows, Mac, Google Chrome, Firefox, IE et Opera.

Bien qu'il soit doté d'un intervalle de fonctionnalités, j'apprécie particulièrement l'option de recherche d'images, qui facilite la navigation et le partage des captures d'écran.

Lightshot meilleures fonctionnalités

Faites des annotations rapides avec des outils de modification de base comme le texte, les flèches et les formes

Utilisez l'option de recherche intégrée pour trouver des images similaires en ligne

Téléchargez instantanément les images capturées vers le cloud pour générer un lien partageable

Imprimez directement les images capturées à partir de l'application

Limites de Lightshot

Limité à la fonction de capture d'écran, pas d'enregistrement vidéo

Manque de possibilités de modification en cours

Prix de Lightshot

Free Forever

G2: 4.7/5 (130 critiques)

4.7/5 (130 critiques) Capterra: 4.8/5 (30+ commentaires)

8. PicPick (Meilleur pour la capture d'écran et la modification en cours)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information Zight Zight (anciennement CloudApp) est plus qu'un simple outil de capture d'écran. Cette alternative de Snagit alimentée par l'IA peut également créer des vidéos captivantes.

Pour commencer, il vous permet de générer des transcriptions, de résumer le contenu, ajouter des légendes et même de traduire le texte de l'écran. En outre, Zight permet de créer des GIF et d'annoter des captures d'écran, comme n'importe quel logiciel de capture d'écran classique.

Les meilleures fonctionnalités de Zight

Glissez-déposez facilement des fichiers pour les télécharger sur le cloud

Améliorez les captures d'écran avec du texte, des flèches et des surlignages à l'aide d'outils d'annotation simples

Enregistrez automatiquement vos captures sur le cloud pour un accès et un partage faciles

Collaborez avec votre équipe et donnez votre avis sur le contenu visuel

Limites de Zight

L'espace de stockage de la version gratuite est limité

Prix de Zight

Free Forever

Pro: 7,95 $/mois

7,95 $/mois Teams: 8$/mois

8$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1,220+ reviews)

4.6/5 (1,220+ reviews) Capterra: 4.6/5 (180+ avis)

10. Monosnap (le meilleur pour la capture d'écran flexible et l'annotation)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information Studio OBS Une autre alternative à Snagit que je recommande vivement est OBS Studio, un logiciel polyvalent d'enregistrement d'écran outil .

Le logiciel dispose d'un intervalle de fonctionnalités innovantes. Il vous permet de de mixer des vidéos et de l'audio de créer des paramètres, de réorganiser la disposition des vidéos, etc. En outre, il assiste tous les systèmes d'exploitation : Windows, MacOS et Linux.

OBS Studio meilleures fonctionnalités

Enregistrement d'écrans en haute résolution jusqu'à 4K

Création de transitions de scènes complexes avec plusieurs sources d'enregistrement

Améliorez le contenu capturé avec des filtres et des effets vidéo

Mixez l'audio avec des options avancées pour la musique de fond et l'entrée de microphone

Diffuser en direct directement sur des plateformes telles que YouTube et Twitch

Limites d'OBS Studio

Principalement axé sur l'enregistrement vidéo, et non sur les captures d'écran

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une légère courbe d'apprentissage

Prix d'OBS Studio

Free Forever

G2: 4.6/5 (120 critiques)

4.6/5 (120 critiques) Capterra: 4.7/5 (1 050 commentaires)

12. Droplr (Meilleur pour les captures d'écran simples et modifiables)

la société de gestion de l'eau a été créée par la société de gestion de l'eau de l'Union européenne Capture FastStone FastStone Capture est un autre outil robuste de capture d'écran que j'ai utilisé et apprécié. Il permet de réaliser des captures d'écran et des annotations de pages Web, d'objets d'écran, de menus, etc. sans effort. En outre, il offre des fonctionnalités d'enregistrement d'écran qui vous permettent de capturer l'activité de l'écran.

FastStone est également disponible sous forme d'extension pour le navigateur Chrome, ce qui vous permet de l'utiliser sur différents appareils - et c'est un avantage considérable pour moi.

FastStone Capture meilleures fonctionnalités

Capturez des écrans à l'aide de différentes méthodes, y compris à main levée et en faisant défiler les fenêtres

Annotez et améliorez les captures à l'aide d'un puissant éditeur intégré

Partagez facilement les captures par e-mail et via des services cloud tels que OneNote, Word, Excel, etc.

Utilisez la version portable de l'outil pour un accès en déplacement sans installation

Limites de FastStone Capture

Interface utilisateur obsolète

Possibilités minimales de modification en cours de la vidéo

Prix de FastStone Capture

Licence à vie: $19.95 (une seule fois)

$19.95 (une seule fois) Licence familiale: $49.95 (une seule fois)

G2: 4.7/5 (27 commentaires)

4.7/5 (27 commentaires) Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (Meilleur pour l'annotation et le partage de captures d'écran)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système d'enregistrement de MangoApps Enregistreur MangoApps MangoApps est une plateforme d'environnement de travail qui offre une série de fonctionnalités. Cependant, son outil de capture vidéo se démarque pour moi.

MangoApps Recorder (anciennement TinyTake) vous permet de créer, d'annoter et de partager des captures d'écran en quelques clics. L'outil dispose également d'une interface intuitive et de capacités personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de MangoApps Recorder

Ajoutez des commentaires et des annotations à vos captures

Téléchargement automatique des captures sur le cloud pour un accès facile

Collaborez en utilisant des liens partagés et des commentaires sur les captures

Limites de MangoApps Recorder

Pas de forfait Free ; les forfaits payants sont relativement plus chers

Peut avoir des problèmes de performance sur les appareils plus anciens

Certains utilisateurs signalent des bugs et des pépins

Prix de MangoApps Recorder

Basique: 99$/mois

99$/mois Standard: $149/mois

$149/mois Pro: $299/mois

$299/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (120+ commentaires)

4.2/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (140+ avis)

Capturez et modifiez des captures d'écran avec la meilleure alternative à Snagit-ClickUp

Les captures d'écran et les enregistrements d'écran peuvent sembler anodins, mais ce n'est pas le cas. Comme ces ressources facilitent la création de contenu, la communication et la collaboration, il est essentiel de s'assurer qu'elles sont de premier ordre et optimisées.

À faire dans une certaine mesure, Snagit présente toutefois divers inconvénients qui le rendent inadapté à mes différentes exigences. Évaluez les différentes alternatives de Snagit dans le contexte de vos besoins individuels pour choisir ce qui vous convient le mieux.

Si vous n'arrivez pas à choisir, optez pour ClickUp.

Cet outil de gestion du travail tout-en-un utilise l'IA pour vous aider à capturer et modifier des enregistrements d'écran, afin que vous puissiez créer, communiquer et collaborer. En outre, il offre également un intervalle vraiment large d'outils pour vous permettre de rester créatif et productif. Alors, n'attendez pas.. s'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui.