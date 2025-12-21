Les 11 meilleurs créateurs de chatbots pour automatiser les discussions avec les clients en [année]

Les chatbots sont de nouveau à l'honneur. Cette fois-ci, les plateformes de chatbots basées sur l'IA fournissent des réponses précises en temps réel au lieu de débiter des réponses rigides et scriptées.

Cette évolution modifie les interactions quotidiennes avec les clients pour la plupart des entreprises en ligne. Les discussions des chatbots IA gèrent désormais tout, des simples FAQ au dépannage complexe.

En effet, environ 60 % des utilisateurs âgés de 25 à 34 ans ont déclaré avoir utilisé des chatbots sur des sites web de vente directe aux consommateurs (D2C).

Auparavant, pour créer des chatbots avancés, il fallait engager des développeurs ou apprendre un nouveau langage de script. Aujourd'hui, les créateurs de chatbots modernes vous permettent de concevoir des chatbots personnalisés à l'aide de créateurs visuels, de flux glisser-déposer et de modèles d'IA qui comprennent le langage naturel (même si vous avez des connaissances techniques limitées).

Dans ce guide, nous allons explorer les meilleurs créateurs de chatbots et leurs forfaits, afin que vous puissiez réaliser l'automatisation des discussions et développer votre entreprise sans avoir à reconstruire l'ensemble de votre infrastructure.

Les 11 meilleurs créateurs de chatbots en un coup d'œil

Voici une comparaison côte à côte des meilleurs créateurs de chatbots, couvrant les fonctionnalités clés, les tarifs et les évaluations réelles des utilisateurs pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Assistance interne à l'équipe et automatisation des tâches Agents IA, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, intégrations approfondies Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. Botpress Agents IA personnalisés avec LLM et base de connaissances Pipelines RAG, bots multi-agents, assistance LLM, synchronisation en temps réel, logique API Forfaits gratuits et payants à partir de 89 $/mois par utilisateur. Intercom Service client évolutif grâce à une IA proactive Bot IA Fin, créateur sans code, routage en direct, intégrations CRM Forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur Chatbase Agents IA formés à partir de données internes Téléchargement de fichiers PDF, intégrations Slack/Notion, assistance multilingue, automatisation des tâches Forfaits gratuits et payants à partir de 40 $/mois par utilisateur. Dialogflow NLP multilingue et chatbots contextuels Détection d'intention NLP, assistance pour plus de 14 canaux, générateur de flux CX, analyses Tarification personnalisée Tidio IA + chat en direct pour les petites entreprises Chatbot Lyro, créateur par glisser-déposer, tableau de bord de chat en direct, analyse des chatbots Forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur Chatfuel Flux de chatbot pour Facebook, Instagram, WhatsApp Intégrations Meta, agents IA, déclencheurs de commentaires, intégrations Stripe et Shopify. Forfaits payants à partir de 23,99 $/mois par utilisateur. Ada Assistance IA d'entreprise via chat, SMS et voix Agents IA, automatisation vocale, déclencheurs CRM, personnalisation, intégrations d'entreprise Tarification personnalisée IBM Watsonx Assistant Des chatbots sécurisés, évolutifs et adaptés aux entreprises. Créateur visuel, LLM, conformité HIPAA, assistance multicanal, tableaux de bord de performance Forfaits gratuits et payants à partir de 140 $/mois par utilisateur. Kommunicate IA hybride et assistance humaine Intégration Dialogflow/OpenAI, transfert vers un agent en direct, analyses, assistance multicanal. Forfaits gratuits et payants à partir de 100 $ par utilisateur.

Que rechercher dans les créateurs de chatbots ?

Imaginez que vous dirigiez une entreprise de commerce électronique en pleine croissance et que vous souhaitiez disposer d'un chatbot pour répondre aux questions courantes des clients et transmettre les prospects qualifiés à votre CRM. Vous n'avez probablement pas le temps d'apprendre un nouveau langage de programmation ou d'assembler cinq outils différents.

Les meilleurs créateurs de chatbots vous aident à créer des interfaces de discussion suffisamment structurées pour rester fidèles à votre marque, tandis que l'IA comble les lacunes avec des réponses précises. Ils s'intègrent également à vos outils et à votre base de connaissances existants, afin que le bot puisse agir sur toutes vos données clients au lieu de faire des suppositions.

Recherchez un créateur de chatbot qui offre :

Un générateur visuel avec conception de flux par glisser-déposer, permettant aux non-développeurs de créer des chatbots et de mettre à jour rapidement la logique.

Options de personnalisation du widget de chat, du ton et du contenu, afin que votre bot reflète votre marque sur tous les sites web et applications.

Modèles NLP et IA intégrés, afin que votre chatbot IA puisse comprendre le langage naturel et traiter les variations des questions des clients.

Intégrations avec les CRM, les services d'assistance, les outils d'analyse tels que Google Analytics et les canaux de messagerie tels que Facebook Messenger et WhatsApp.

Des tableaux de bord pour analyser les performances des chatbots et suivre les taux de résolution afin d'ajuster les flux en fonction des discussions réelles.

Top 11 des meilleurs créateurs de chatbots

Nous avons répertorié ci-dessous les 10 meilleurs créateurs de chatbots, des outils intuitifs de type glisser-déposer aux plateformes avancées de chatbots IA dotées de puissantes fonctionnalités d'analyse et d'intégration.

1. ClickUp (idéal pour l'assistance interne des équipes, l'acheminement des tâches et l'assistance aux projets)

Optimisez votre communication grâce aux fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp

La plupart des équipes ne rencontrent pas de difficultés parce qu'elles manquent d'informations. Elles rencontrent des difficultés parce que ces informations sont dispersées entre différents outils ou enfouies dans des documents obsolètes. C'est un exemple classique de dispersion du travail. Les employés finissent par passer une grande partie de leur journée à fouiller dans différents canaux au lieu d'aider les clients ou de faire avancer les projets.

ClickUp transforme ce chaos en un espace de travail IA convergent unique. Avec ClickUp AI Agents et ClickUp Brain, vous pouvez créer des expériences de chatbot IA internes qui s'intègrent directement à votre environnement de travail. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez réaliser avec ClickUp.

Agent IA Chat + automatisation pour l'assistance interne

Créez des agents IA personnalisés avec des instructions et des responsabilités prédéfinies grâce à ClickUp AI Agents

Les agents IA ClickUp agissent comme des bots d'assistance internes qui connaissent votre environnement de travail sur le bout des doigts. Ils répondent aux questions de votre équipe, extraient les réponses des documents et des tâches, et peuvent même acheminer les demandes vers des flux de travail structurés afin qu'aucune information ne soit perdue.

Vous pouvez ajouter des agents de chat dans ClickUp Chat afin qu'ils surveillent des canaux spécifiques, répondent aux questions internes répétitives, publient des résumés quotidiens ou résument les longs fils de discussion. Cela signifie que les équipes informatiques ou opérationnelles peuvent utiliser ClickUp Chat et AI Agent Chat pour trier les tickets internes, répondre aux questions courantes de type « comment faire pour... » et acheminer les demandes vers les files d'attente appropriées sans qu'un agent humain n'ait à intervenir à chaque fois.

Utilisez des agents prédéfinis ou créez des flux de travail personnalisés dans le chat pour gérer vos projets.

Lorsqu'un collègue remplit un formulaire de demande, l'agent peut créer une tâche structurée et envoyer une réponse IA via ClickUp Brain pour confirmer que la demande a été enregistrée. Ce niveau d'automatisation réduit le besoin d'intervention d'un agent humain pour chaque mise à jour de routine.

Concierge d'assistance interne toujours disponible grâce à l'IA

ClickUp BrainGPT étend votre chatbot IA au-delà de la fenêtre de votre environnement de travail pour l'intégrer à votre bureau et à votre navigateur, afin que l'IA puisse fournir l'assistance pour les discussions internes où que vous travailliez.

Voici comment l'utiliser pour améliorer l'assistance interne et la croissance de votre entreprise :

Posez des questions approfondies sur toutes vos données clients : ClickUp BrainGPT peut effectuer des recherches dans vos applications professionnelles et sur le Web à l'aide de plusieurs modèles d'IA. Vous pouvez poser des questions telles que « Quels bugs ouverts bloquent nos trois principaux comptes ? » ou « Montrez-moi les tendances dans les discussions récentes du chatbot concernant les problèmes de facturation. » Il extrait ensuite des informations des tâches, des documents et des outils connectés pour fournir des réponses contextuelles plutôt que des extraits isolés.

Choisissez le modèle d'IA adapté à chaque flux de travail interne : ClickUp BrainGPT prend en charge plusieurs modèles d'IA, tels que ChatGPT et Gemini, dans le cadre d'un système de permissions de sécurité unique, vous permettant de sélectionner la meilleure option pour chaque tâche. Comme tout fonctionne sous le contrôle de la confidentialité de ClickUp, les modèles tiers ne s'entraînent pas sur vos données de l'entreprise.

Automatisations sans code avec l'IA Automation Builder

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Le générateur d'automatisation IA de ClickUp vous permet de décrire ce que vous souhaitez automatiser dans un langage simple, et il vous suggère une automatisation complète avec des déclencheurs et des actions. Vous pouvez partir de plus de 100 modèles d'automatisation, puis affiner le flux au lieu d'écrire du code ou d'assembler plusieurs générateurs de chatbot.

Par exemple, vous pouvez créer des règles telles que :

« Lorsqu'un formulaire intitulé « Panne urgente » est soumis, créez une tâche P1, attribuez-la à l'ingénieur de garde et publiez une mise à jour dans le canal de discussion des incidents. »

« Lorsqu'un ticket dans Intercom ou Zendesk est marqué comme « demande de fonctionnalité », créez une tâche liée pour le produit, ajoutez le compte client et déplacez-le dans la liste des commentaires. »

Comme ces automatisations s'appuient sur toutes vos données clients et vos systèmes existants, vous pouvez établir des connexions avec des sites web, des canaux de messagerie et des outils d'assistance. Vous pouvez ensuite choisir d'analyser les performances du chatbot et le volume des demandes internes à l'aide des champs personnalisés et des tableaux de bord ClickUp, plutôt que d'exporter les données dans des feuilles de calcul séparées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Centralisez les discussions, les tâches et les documents internes liés aux chatbots dans un seul environnement de travail grâce à ClickUp Chat et ClickUp Brain.

Connectez ClickUp à des outils tels qu'Intercom, Zendesk, l'e-mail et bien d'autres encore afin que les discussions externes avec les clients deviennent des tâches liées avec un historique complet.

Suivez les files d'attente des demandes internes, les tendances en matière de réponses et les indicateurs SLA dans les tableaux de bord ClickUp pour voir où les agents IA et les automatisations réduisent le travail manuel.

Effectuez des recherches dans ClickUp et les applications connectées grâce à Enterprise AI Search , puis transformez les réponses en tâches ClickUp ou mises à jour ClickUp en un seul clic.

Limitations de ClickUp

Actuellement davantage axé sur l'assistance interne aux équipes que sur les cas d'utilisation des chatbots en contact avec la clientèle.

Certaines fonctionnalités d'IA, telles que les agents personnalisés et les résumés, nécessitent un module complémentaire ClickUp Brain payant.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 500 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Cette note publiée sur G2 souligne :

L'un des ajouts les plus remarquables est l'outil d'IA ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui m'a permis de gagner un temps et des efforts considérables.

L'un des ajouts les plus remarquables est l'outil d'IA ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui m'a permis de gagner un temps et des efforts considérables.

2. Botpress (idéal pour créer des agents IA personnalisables avec une intégration LLM approfondie)

via Botpress

La plupart des plateformes de chatbot vous offrent soit un kit d'outils simple, soit un kit d'outils complexe destiné aux développeurs. Botpress vise à combler cette lacune en offrant aux équipes un contrôle précis sur le comportement des agents IA, sans pour autant sacrifier un générateur visuel.

Botpress vous permet de créer des chatbots avancés et des agents IA qui puisent dans votre site web, vos fichiers et votre base de connaissances interne. Son Knowledge Agent synchronise le contenu en temps quasi réel, tandis que les pipelines RAG (retrieval-augmented generation) aident votre bot à répondre aux questions complexes des clients avec un meilleur contexte.

Vous pouvez intégrer des modèles d'IA populaires provenant de fournisseurs tels que OpenAI et Anthropic et créer des interfaces de discussion qui fonctionnent sur des sites web, des widgets de chat et des canaux de messagerie.

Les meilleures fonctionnalités de Botpress

Empilez plusieurs agents IA dans un seul bot, tels que des agents de connaissances, des agents de personnalité et des agents de résumation.

Formez des chatbots personnalisés sur des sites Web, des PDF et des documents à l'aide de pipelines RAG afin que les discussions des chatbots restent adaptées au contexte.

Déployez des bots sur des sites web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et d'autres plateformes.

Étendez les flux avec des actions JavaScript, des appels HTTP et des intégrations avec des outils existants pour un contrôle total.

Utilisez des outils d'analyse pour évaluer les performances des chatbots et affiner les flux en fonction des données réelles des utilisateurs.

Limitations de Botpress

Courbe d'apprentissage plus longue pour les petites équipes ou les spécialistes du marketing sans connaissances techniques.

La publication sur des canaux Meta tels qu'Instagram ou Facebook nécessite une installation supplémentaire.

Les fonctionnalités natives de diffusion et de campagne sont plus légères que les plateformes complètes d'automatisation du marketing.

Tarifs Botpress

Paiement à l'utilisation : gratuit

Plus : 89 $/mois

Équipe : 495 $/mois

Géré : 1 495 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Botpress

G2 : 4,5/5,0 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Botpress

Cette critique publiée sur G2 indique :

J'apprécie la combinaison de LowCode et ProCode, ainsi que l'intégration de divers outils permettant de créer rapidement des chatbots basés sur RAG. L'interface utilisateur est intuitive et facile à comprendre.

J'apprécie la combinaison de LowCode et ProCode, ainsi que l'intégration de divers outils permettant de créer rapidement des chatbots basés sur RAG. L'interface utilisateur est intuitive et facile à comprendre.

📽️ Vous souhaitez créer votre propre agent ClickUp AI personnalisé ? Voici comment ClickUp utilise l'IA pour faciliter l'automatisation des tâches :

3. Intercom (idéal pour développer le service client grâce à des chatbots IA proactifs)

via Intercom

Lorsque le volume du service client augmente, les équipes finissent souvent par utiliser plusieurs outils : e-mails, chat en direct, boîtes de réception partagées et appels téléphoniques. Cette fragmentation rend difficile la fourniture d'une expérience cohérente.

Intercom s'attache à unifier ces canaux en une seule plateforme de service client basée sur l'IA. Son chatbot IA, Fin, optimisé par OpenAI, peut répondre aux questions des clients à l'aide de votre centre d'aide, de votre base de connaissances et des discussions précédentes, puis transférer l'appel à un agent humain si nécessaire.

Fin est spécialement conçu pour fournir des réponses précises et s'intègre aux données du chat en direct afin que les discussions semblent naturelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Utilisez Fin pour répondre aux questions courantes des clients à l'aide de votre centre d'aide et de votre base de connaissances IA.

Créez des flux de chatbot à l'aide d'un générateur visuel sans code pour réaliser l'automatisation du routage, des FAQ et de la capture de prospects.

Connectez les bots à votre site web, vos applications mobiles et autres canaux de messagerie pour offrir une expérience cohérente.

Transférez automatiquement les problèmes complexes à des agents humains tout en conservant l'intégralité du contexte de la discussion.

Intégrez des outils tels que Salesforce, HubSpot et Google Analytics pour associer les interactions avec les clients aux indicateurs de l'entreprise.

Limites d'Intercom

Les tarifs les plus élevés peuvent être trop élevés pour les petites entreprises.

La personnalisation des bots est limitée par rapport aux plateformes destinées aux développeurs.

Les performances de l'IA dépendent fortement de la qualité de votre base de connaissances IA.

Tarifs Intercom

Essentiel : 39 $/mois par utilisateur

Avancé : 99 $/mois par utilisateur

Expert : 139 $/mois par utilisateur

Fin IA Agent : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Intercom

G2 : 4,5/5,0 (plus de 3 650 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 1 120 avis)

Ce que les utilisateurs pensent d'Intercom

Cette revue Capterra met en avant :

Disposer d'un chat d'assistance en direct alimenté par l'IA et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est un outil extrêmement utile pour de nombreuses entreprises. Chaque fois que les clients ont des questions, le chat peut essayer de les aider, même en dehors des heures de bureau.

Disposer d'un chat d'assistance en direct alimenté par l'IA et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est un outil extrêmement utile pour de nombreuses entreprises. Chaque fois que les clients ont des questions, le chat peut essayer de les aider, même en dehors des heures de bureau.

4. Chatbase (idéal pour les agents d'assistance alimentés par l'IA et formés à partir de vos données)

via Chatbase

Les équipes de service client sont soumises à une pression constante, qu'il s'agisse de traiter un volume croissant de tickets ou de répondre sur plusieurs plateformes.

À mesure que les entreprises se développent, le volume de questions répétitives des clients peut submerger même les équipes bien dotées en personnel : « Où en est ma commande ? » et « Comment puis-je annuler ? »

Chatbase propose une approche plus intelligente. Ce créateur de chatbot vous permet de former un chatbot IA à partir de votre propre contenu, tel que des articles du centre d'aide et de la documentation produit, lui permettant ainsi de fournir des réponses rapides et riches en contexte sans intervention humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Chatbase

Formez vos agents à partir de vos propres données en téléchargeant des fichiers PDF, des documents du centre d'aide ou des URL publiques.

Connectez-vous à des outils tels que Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk et bien d'autres pour extraire et mettre à jour les données personnalisées pour chaque client.

Personnalisez les actions de l'IA pour permettre au bot d'effectuer des tâches telles que la reprogrammation de réunions, la modification d'adresses ou le routage de problèmes complexes.

Modifiez facilement les réponses des bots grâce à l'interface « Chat Logs » (Historique des conversations) et au filtre de score de confiance.

Fournissez une assistance multilingue dans plus de 80 langues grâce à la détection automatique de la langue et à la traduction automatique.

Limitations de Chatbase

Pas de générateur de flux visuel ni de possibilité de définir des chemins de discussion

Personnalisation limitée de la capture de prospects ; seuls les champs de base tels que le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone sont disponibles.

Pas de chat en direct intégré ni de communication proactive sur des plateformes telles que Facebook ou WhatsApp.

Tarifs Chatbase

Tarification personnalisée basée sur le crédit

Évaluations et avis sur Chatbase

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5,0 (plus de 70 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Chatbase

Cette critique de Capterra a retenu :

Jusqu'à présent, l'expérience a été formidable. Nous avons pu créer un chatbot sur mesure qui partage des informations pertinentes sur notre entreprise.

Jusqu'à présent, l'expérience a été formidable. Nous avons pu créer un chatbot sur mesure qui partage des informations pertinentes sur notre entreprise.

5. Dialogflow (idéal pour les expériences avancées en NLP et les chatbots multilingues)

via Google

De nombreux chatbots tombent en panne lorsque les utilisateurs posent des questions légèrement différentes.

C'est là que le service client prend du retard. Si votre bot ne parvient pas à comprendre l'intention, votre équipe finit par intervenir manuellement, ce qui va à l'encontre de l'objectif de l'automatisation.

Dialogflow, la plateforme de chatbot IA de Google, est spécialement conçue pour répondre à ce besoin. Au lieu de s'appuyer sur des flux fixes, elle utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre l'intention de l'utilisateur et extraire des données significatives des discussions, quelle que soit leur formulation.

Les meilleures fonctionnalités de Dialogflow

Comprenez précisément l'intention des utilisateurs grâce à des phrases d'entraînement et des entités personnalisables.

Assistance pour le déploiement de chatbots IA sur plus de 14 plateformes, notamment des sites Web, des applications de messagerie et des assistants vocaux.

Tirez parti du générateur de flux de Dialogflow CX pour créer des interfaces de discussion contextuelles plus avancées.

Intégrez-les de manière transparente via des API et des webhooks pour établir des connexions avec vos outils et systèmes existants.

Analysez les performances des chatbots grâce à des outils de formation intégrés, au suivi des solutions de secours et à l'analyse des entrées des utilisateurs.

Limites de Dialogflow

Nécessite des connaissances en codage pour stocker les données clients ou personnaliser les discussions du chatbot.

Il manque une interface visuelle de type glisser-déposer pour créer des flux de chatbot.

Pas d'intégration native du chat en direct pour le transfert à un humain

Courbe d'apprentissage plus raide avec Dialogflow CX pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs Dialogflow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dialogflow

G2 : 4,4/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 25 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Dialogflow

Cette critique de Capterra note :

DialogFlow facilite la gestion des prises de rendez-vous et la transmission d'informations aux clients lorsque vous l'intégrez à vos applications de chat que les clients utilisent habituellement pour communiquer avec vous.

DialogFlow facilite la gestion des prises de rendez-vous et la transmission d'informations aux clients lorsque vous l'intégrez à vos applications de chat que les clients utilisent habituellement pour discuter avec vous.

6. Tidio (idéal pour combiner le chat en direct et les chatbots IA afin d'offrir de l'assistance aux petites entreprises)

via Tidio

Les petites entreprises et les équipes réduites ont rarement les ressources nécessaires pour répondre en temps réel à tous les messages des clients. Si l'on ajoute à cela les différents fuseaux horaires, les clients peuvent facilement attendre plusieurs heures pour obtenir une réponse basique.

Tidio combine le chat en direct, la personnalisation des widgets de chat et les fonctionnalités des chatbots IA dans une seule interface, ce qui vous permet d'automatiser la première ligne d'assistance tout en pouvant intervenir dans les discussions si nécessaire.

Son chatbot IA, Lyro, apprend à partir de vos FAQ et de votre base de connaissances, puis répond automatiquement aux questions des clients. Il est conçu pour réduire rapidement la charge de travail des petites équipes sans exiger d'expérience en codage.

Les meilleures fonctionnalités de Tidio

Formez automatiquement le chatbot Lyro à partir de votre FAQ et de votre contenu d'assistance.

Gérez le chat en direct, les chatbots IA et les canaux de messagerie à partir d'un seul tableau de bord.

Utilisez le générateur par glisser-déposer pour créer des flux de chatbot personnalisés.

Effectuez une connexion avec des outils de e-mail, avec Google Analytics et avec des CRM pour obtenir des informations plus approfondies.

Surveillez les performances des chatbots grâce aux rapports intégrés et aux statistiques de discussion.

Limitations de Tidio

Complexité des flux limitée par rapport aux plateformes destinées aux développeurs

Le forfait Free inclut la personnalisation de la marque et limite le volume des chatbots.

Tarifs Tidio

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Croissance : 59 $/mois par utilisateur

Plus : 749 $/mois par utilisateur

Premium : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tidio

G2 : 4,7/5,0 (plus de 1 840 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 575 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Tidio

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Tidio est un outil très pratique pour gérer les chats clients et automatiser les discussions basiques. L'interface est claire, facile à prendre en main et s'intègre bien à la plupart des sites web.

Tidio est un outil très pratique pour gérer les chats clients et automatiser les discussions basiques. L'interface est claire, facile à prendre en main et s'intègre bien à la plupart des sites web.

7. Chatfuel (idéal pour la vente et l'assistance directement sur les plateformes Meta)

via Chatfuel

La plupart des marques de commerce électronique perdent des clients potentiels en raison de parcours de messagerie interrompus.

Un acheteur ajoute un produit à son panier, mais n'acheve jamais son achat. Ou bien il pose une question sur Instagram et attend des heures avant d'obtenir une réponse. Maintenant, multipliez cela par des centaines d'interactions quotidiennes.

Chatfuel résout ce problème en transformant vos canaux Facebook, Instagram et WhatsApp en moteurs de vente et d'assistance entièrement automatisés. Son générateur de flux intuitif et ses agents IA alimentés par ChatGPT vous aident à créer des interfaces conversationnelles. Ceux-ci gèrent tout, de la récupération des paniers abandonnés et la prise de rendez-vous à la qualification des prospects et le routage des chats en direct.

Les meilleures fonctionnalités de Chatfuel

Créez et automatisez des flux de chat sur Facebook, Instagram et WhatsApp sans codage.

Gérez les paniers abandonnés, les ventes incitatives et la capture de prospects à l'aide d'agents de messagerie alimentés par l'IA.

Répondez aux commentaires, mentions et messages privés grâce à des déclencheurs et à l'automatisation.

Intégrez-les à Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify et Zapier.

Utilisez les analyses intégrées et les tests A/B pour optimiser les flux et les performances des campagnes.

Limitations de Chatfuel

Impossible de dupliquer les flux des chatbots sur différents canaux

Assistance multilingue limitée pour les audiences internationales

Pas de widget de chat web natif pour les sites web en dehors des plateformes Meta.

Les cas d'utilisation avancés (par exemple, NLP personnalisé ou appels API) nécessitent une installation technique.

Tarifs Chatfuel

Business for Facebook : 23,99 $/mois par utilisateur

Entreprise pour WhatsApp et Instagram : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 400 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Chatfuel

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Chatfuel

Cet avis partagé sur G2 indique :

J'ai utilisé la méthode par blocs pour créer un bot. Je suis maintenant passé aux flux et j'adore ! Facile à comprendre, facile à gérer, aucune compétence en code requise, c'est parfait !

J'ai utilisé la méthode par blocs pour créer un bot. Je suis maintenant passé aux flux et j'adore ! Facile à comprendre, facile à gérer, aucune compétence en code requise, c'est parfait !

8. Ada (Idéal pour l'automatisation du service client de niveau entreprise sur tous les canaux)

via Ada

La plupart des équipes d'assistance des entreprises sont prises dans un cycle vicieux : attentes croissantes des clients, volume imprévisible de tickets et mosaïque de systèmes qui ralentissent tout.

Ada aide les entreprises à sortir de ce cycle en proposant un service client axé sur l'IA qui automatise les interactions par voix, chat, SMS, etc.

Le principal atout de cet outil de communication basé sur l'IA est son intégration approfondie dans l'entreprise : Ada se connecte directement aux CRM, aux passerelles de paiement, aux plateformes de billetterie et aux outils d'analyse. Il synchronise ensuite vos données clients afin d'offrir des expériences plus personnalisées et plus fiables.

Les meilleures fonctionnalités d'Ada

Formez des agents IA à gérer de manière autonome des millions de discussions avec les clients à l'aide de votre documentation, de vos FAQ et de vos flux de travail existants.

Intégrez plus de 30 outils d'entreprise tels que Salesforce, Shopify et Contentful pour extraire des données et déclencher des actions en temps réel.

Déployez des agents vocaux IA pour automatiser l'assistance téléphonique, remplacer les serveurs vocaux interactifs par une IA conversationnelle et réduire le temps de traitement des agents jusqu'à 42 %.

Formez vos agents IA au fil du temps à l'aide de tests, de commentaires et de tableaux de bord pour favoriser une amélioration continue.

Assistance pour plus de 50 langues et évolutivité transparente sur les canaux numériques à fort trafic, avec une disponibilité et une sécurité de niveau entreprise.

Limitations d'Ada

Les tarifs ne sont pas accessibles au public et nécessitent une consultation.

Les avis Trustpilot soulèvent des inquiétudes concernant la facilité d'utilisation et la satisfaction client.

Visibilité limitée sur la complexité de l'installation sans démonstration du produit

Moins adapté aux petites entreprises ou aux start-ups en phase de démarrage en raison de son orientation vers les grandes entreprises.

Tarifs Ada

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ada

G2 : 4,6/5 (plus de 160 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent d'Ada

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Nous achevons chaque semaine un rapport sur les chatbots et effectuons des vérifications quotidiennes afin de nous assurer que nos clients reçoivent instantanément des réponses pertinentes.

Nous achevons chaque semaine un rapport sur les chatbots et effectuons des vérifications quotidiennes afin de nous assurer que nos clients reçoivent instantanément des réponses pertinentes.

9. IBM Watsonx Assistant (idéal pour les agents virtuels de niveau entreprise)

via IBM

Imaginez une banque internationale qui traite plus de 10 000 requêtes clients par jour, allant de la réinitialisation de mots de passe à la vérification du statut des prêts hypothécaires. Son équipe d'assistance est débordée et son chatbot traditionnel n'est pas en mesure de gérer des discussions nuancées et multilingues.

C'est là que IBM Watsonx Assistant fait la différence. Conçu pour les environnements d'entreprise, cet outil d'IA dédié au service client aide les équipes à créer des agents virtuels.

Ces outils fonctionnent généralement sur le Web, les appareils mobiles et les canaux de messagerie, tout en respectant des exigences strictes en matière de données et de conformité. Grâce à un générateur visuel sans code et aux modèles linguistiques d'IBM, vous pouvez créer des flux de discussion qui s'appuient sur votre base de connaissances et effectuent des connexions avec les systèmes de back-office.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watsonx Assistant

Créez des chatbots alimentés par l'IA à l'aide d'un générateur visuel accessible aux non-développeurs.

Intégrez des applications tierces et des canaux de communication tels que les SMS, WhatsApp et les widgets de chat en ligne.

Utilisez les tableaux de bord intégrés et les indicateurs NLP pour analyser les performances des chatbots et améliorer les intentions.

Déployez des bots dans des environnements hautement réglementés grâce à des fonctionnalités qui offrent l’assistance pour les implémentations conformes à la norme HIPAA et le traitement sécurisé des données clients.

Étendez les interfaces de discussion avec des intégrations vocales et téléphoniques pour les scénarios de centre d'appels.

Limitations d'IBM Watsonx Assistant

L'intégration peut sembler complexe en raison des exigences d'inscription et de vérification.

Moins de tutoriels et de ressources d'apprentissage que les autres plateformes de chatbot

L'intégration avec des applications tierces peut nécessiter des connaissances techniques.

Tarifs IBM Watsonx Assistant

Lite : Gratuit

Plus : tarification selon les spécifications de l'utilisateur

Enterprise : tarification selon les spécifications de l'utilisateur

Évaluations et avis sur IBM Watson Assistant

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent d'IBM Watsonx Assistant

Cette évaluation G2 a permis de mettre en évidence les points suivants :

Il est impressionnant en matière de traitement du langage naturel et rend notre service client plus réactif et l'utilisateur plus intuitif.

Il est impressionnant en matière de traitement du langage naturel et rend notre service client plus réactif et l'utilisateur plus intuitif.

10. Kommunicate (le meilleur pour les chatbots hybrides IA + assistance humaine)

via Kommunicate

Imaginez qu'un client se connecte à votre site web à 2 heures du matin avec une question de facturation trop nuancée pour un simple bot, mais trop urgente pour attendre le lendemain matin. De nombreux créateurs de chatbots effectuent l'automatisation de tout ou s'appuient entièrement sur des agents humains.

Kommunicate propose un modèle hybride. Vous pouvez créer des chatbots personnalisés ou effectuer une connexion avec des moteurs d'IA tels que OpenAI, Dialogflow et Amazon Lex, puis ajouter une couche de chat en direct en temps réel.

Les discussions avec les clients peuvent commencer avec un bot, puis être transférées à un agent humain au sein du même widget de chat si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Kommunicate

Créez des chatbots personnalisés à l'aide de la fonction glisser-déposer ou intégrez-les à des moteurs de chatbot IA de pointe tels que OpenAI, Dialogflow et Amazon Lex.

Effectuez l'automatisation des discussions des chatbots tout en offrant la possibilité à un agent de prendre le relais en temps réel pour les interactions complexes avec les clients.

Connectez votre chatbot à plusieurs canaux de messagerie, notamment WhatsApp, Facebook Messenger et les widgets de chat de sites web.

Accédez à des analyses détaillées des performances des chatbots afin d'améliorer les interactions avec les clients et d'optimiser les délais de résolution.

Utilisez les données clients pour personnaliser les réponses, attribuer les discussions aux équipes et déclencher des actions sur des plateformes telles que HubSpot et Salesforce.

Limites de Kommunicate

Le créateur visuel de chatbot peut sembler limité pour les utilisateurs avancés.

Certaines intégrations nécessitent des connaissances techniques ou l'assistance d'un développeur.

Le tableau de bord de rapports et d'analyse manque d'options de personnalisation.

Tarifs Kommunicate

Starter : 40 $/mois par utilisateur

Professionnel : 200 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kommunicate

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Kommunicate

Cette évaluation G2 note :

Nous avons grandement bénéficié de l'utilisation de Kommunicate, qui a considérablement amélioré notre traitement des demandes des clients et augmenté leur satisfaction. C'est formidable, car vous pouvez établir une connexion avec différents canaux tels que Facebook, WhatsApp et le chat en ligne, le tout en un seul endroit.

Nous avons grandement bénéficié de l'utilisation de Kommunicate, qui a considérablement amélioré notre traitement des demandes des clients et augmenté leur satisfaction. C'est formidable, car vous pouvez établir une connexion avec différents canaux tels que Facebook, WhatsApp et le chat en ligne, le tout en un seul endroit.

Voici 3 autres créateurs de chatbots utiles qui s'alignent sur les fonctionnalités que nous avons déjà présentées :

ManyChat : vous permet d'automatiser l'ensemble du parcours client sur les réseaux sociaux afin de stimuler les conversions grâce à des mises à jour des commandes et des suggestions de produits.

Landbot : vous aide à créer des chatbots interactifs et visuellement attrayants pour votre site web, WhatsApp ou vos flux de travail internes.

Voiceflow : combine la conception de discussions, la cartographie des flux et les outils de test dans un seul environnement de travail afin que vous puissiez prototyper, tester et déployer des agents vocaux et de chat sur tous les canaux.

