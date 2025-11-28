Modèles gratuits de listes de surveillance cryptographiques pour surveiller votre portfolio

La cryptomonnaie était autrefois une curiosité nocturne. Aujourd'hui, c'est une stratégie sérieuse. Que vous vous y intéressiez pour la technologie ou pour les rendements, le suivi de vos investissements est essentiel pour prendre des décisions plus intelligentes.

Selon certains rapports, 39 % des personnes interrogées aux États-Unis déclarent acheter et conserver des cryptomonnaies pour se protéger contre l'inflation, mais beaucoup continuent de s'appuyer sur un ensemble disparate d'applications d'échange, d'onglets ouverts et de feuilles de calcul à moitié remplies.

Un simple modèle de liste de surveillance crypto ne vous permettra pas de prédire la prochaine hausse. Mais il vous offrira une vue claire et centralisée de vos tickers, prix, points d'entrée et notes afin que votre stratégie reste organisée, même lorsque les marchés ne le sont pas.

Dans cet article, nous partageons les meilleurs modèles gratuits de listes de surveillance cryptographiques pour vous aider à surveiller votre portfolio de manière plus structurée et avec moins d'approximations.

Aperçu des 13 modèles de liste de surveillance crypto

Voici un tableau résumé de tous les modèles ClickUp et autres modèles de listes de surveillance cryptographiques :

Que sont les modèles de liste de surveillance crypto ?

Un modèle de liste de surveillance crypto est simplement un outil structuré permettant de suivre les cryptomonnaies que vous souhaitez surveiller avant de vous lancer dans une transaction. Il centralise les prix, les cibles et les notes afin que vos décisions restent cohérentes.

La plupart des modèles de liste de surveillance crypto comprennent des champs structurés tels que :

Symbole boursier, nom de l'actif et bourse

Prix actuel, prix d'entrée et date d'ajout

Cibles, stops et étiquettes de risque de base

Notes, liens vers des recherches et statut (par exemple, En observation, Entré, Sorti)

Vous pouvez enregistrer vos transactions, regrouper vos actifs par secteur ou par thème, et établir une connexion entre votre liste de surveillance et une simple feuille de portfolio qui affiche la répartition, les pertes et profits non réalisés et les performances au fil du temps.

Que vous préfériez une liste ClickUp ou une disposition Google Sheets, le principe est le même : une seule liste de surveillance à laquelle vous faites confiance, au lieu de dix onglets dont vous vous souvenez à peine.

📖 À lire également : Comment créer une stratégie de gestion des risques du portfolio

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de surveillance crypto ?

Un bon modèle de liste de surveillance crypto permet de conserver des données claires, à jour et prêtes à l'emploi. Vous devriez pouvoir le parcourir en quelques secondes et savoir quels actifs nécessitent votre attention aujourd'hui.

Recherchez des modèles qui :

Utilisez des colonnes claires pour le symbole boursier, l'actif, le prix, la quantité, la date et les notes.

Facilitez l'enregistrement des transactions, le suivi des pertes et profits et l'affichage de la répartition de base de votre portefeuille.

L'assistance prend en charge les filtres ou les étiquettes afin que vous puissiez vous concentrer sur les actifs les plus pertinents.

Fonctionnement parfait avec les fonctions de prix en direct ou les formules d'importation simples.

Connectez-vous à votre flux de travail plus large pour la recherche, les tâches et les révisions.

Un modèle de liste de surveillance crypto performant prend également en charge un processus reproductible. Vous pouvez réutiliser les mêmes étapes chaque semaine : ajouter des tickers, revoir les niveaux, mettre à jour le statut et enregistrer les résultats. C'est ainsi que vous tirez les leçons des transactions passées au lieu de répéter les mêmes erreurs.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain lit vos listes de surveillance, vos transactions et vos portfolios et transforme vos recherches éparses en résumés concis que vous pouvez réellement utiliser. Posez une question simple, et il extrait le contexte des tâches, des documents et de votre feuille de calcul liée, puis répond avec les symboles boursiers, les dates et les niveaux de prix exacts dont vous avez besoin. ClickUp Brain peut également rédiger des cibles et des limites à partir de vos notes et suggérer les champs manquants afin que votre modèle reste cohérent au fil du temps. L'IA examine les entrées du journal des transactions, identifie les informations manquantes et invite à tenir des registres complets et cohérents.

Les 13 meilleurs modèles de listes de surveillance cryptographiques

Le suivi des fluctuations des cours des cryptomonnaies peut rapidement devenir compliqué. Un jour, vous consultez les cours dans une application d'échange ; le lendemain, vous jonglez entre des listes de surveillance dans Sheets, des captures d'écran dans des chats et des notes enfouies dans des documents.

Cette accumulation est ce qu'on appelle la prolifération du travail: lorsque vos informations sont dispersées dans différentes applications et différents documents.

ClickUp vous aide à regrouper toutes ces informations dans un espace de travail IA convergent. Vous pouvez conserver votre liste de surveillance crypto, vos données de portefeuille, vos notes de recherche et vos tâches de révision dans le même espace de travail. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, vous suivez vos actifs, définissez des rappels et enregistrez vos transactions là où vous planifiez déjà votre travail.

Ces 13 modèles gratuits de listes de surveillance cryptographiques vous offrent différentes options pour réfléchir et travailler à partir de listes, tableaux, feuilles et documents. Choisissez celui qui correspond à votre style, puis ajoutez-y les fonctionnalités de ClickUp pour transformer les nombres en un processus fiable.

1. Modèle d'écosystème blockchain ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Regroupez les tâches du projet dans un aperçu simple du portfolio pour voir l'exposition avec le modèle ClickUp Blockchain Ecosystem.

Le modèle ClickUp Blockchain Ecosystem vous offre une vue d'ensemble des projets, des personnes et des jalons d'une chaîne ou d'un secteur. Au lieu de documents éparpillés et de notes ad hoc, vous disposez de listes et de tableaux qui indiquent les protocoles que vous suivez, ce qu'ils développent et les dates clés.

Vous pouvez ajouter des tâches pour les L1, L2 et les principales applications, puis stocker des liens vers des livres blancs, des audits et vos analyses. Les vues telles que Tableau, Liste et diagramme de Gantt vous permettent de voir plus facilement comment les échéanciers de développement s'alignent sur votre portefeuille et votre liste de surveillance.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les L1, L2 et dApps avec leurs statuts pour la recherche, les tests, les audits, le lancement et la maintenance.

Ajoutez des champs personnalisés pour les symboles boursiers, les secteurs, les notes sur l'offre en circulation et les indicateurs clés de la chaîne.

Définissez des rappels avant les déblocages, les votes ou les cotations afin de pouvoir décider si un actif reste dans votre liste de surveillance ou non.

Associez les tâches à une feuille de suivi cryptographique distincte afin que les données de recherche et les données de prix restent connectées.

✨ Idéal pour : les équipes de recherche et les opérateurs de protocole qui cartographient les chaînes et les applications tout en reliant chaque projet à une liste de surveillance cryptographique structurée.

📖 À lire également : Comment organiser ses finances

2. Modèle de gestion de portefeuille ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une bibliothèque de recherche avec des étiquettes pour le secteur, le risque et la conviction via le modèle de gestion de portefeuille de ClickUp.

Les cryptomonnaies côtoient désormais les actions et les ETF dans de nombreux portefeuilles. Le modèle de gestion de portefeuille ClickUp vous aide à traiter votre liste de surveillance crypto comme un véritable portefeuille. Organisez les positions ouvertes, les entrées prévues et les idées à surveiller dans une seule liste. Vous pouvez ensuite utiliser les champs personnalisés pour le symbole boursier, le type d'actif, le prix d'entrée, la taille et la conviction.

Les vues « Positions ouvertes », « Liste de surveillance » et « Transactions fermées » vous permettent de voir où votre temps et votre capital sont alloués. Vous pouvez également enregistrer des notes sur les raisons pour lesquelles vous êtes entré, ce que vous surveillez et ce qui vous ferait sortir.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les positions ouvertes et les éléments de votre liste de surveillance en un seul endroit grâce à des champs dédiés aux symboles boursiers, aux prix et aux thèses.

Regroupez-les par secteur ou par thème pour voir comment votre portfolio est orienté avant d'ajouter de nouvelles transactions.

Ajoutez les dates des prochaines révisions afin de toujours savoir quand réexaminer un actif ou rééquilibrer votre portefeuille.

Créez un tableau de bord simple pour votre portefeuille, indiquant la répartition, les pertes et profits non réalisés et le nombre de transactions actives.

✨ Idéal pour : les traders et les gestionnaires de portefeuille qui souhaitent regrouper leur liste de surveillance crypto, leurs positions actives et leur cadence de révision dans un seul aperçu de portefeuille.

💡 Conseil de pro : transformez vos analyses de portefeuille en un flux de travail reproductible grâce aux tableaux de bord ClickUp. Vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp pour extraire des données en temps réel de votre liste de portefeuille et les répartir par actif, nombre de transactions ouvertes et tâches marquées comme à haut risque. Ainsi, votre « analyse de portefeuille » n'est plus un simple tableur. Elle devient plutôt un ensemble de widgets qui se mettent à jour automatiquement à partir des mêmes données que celles déjà gérées par votre équipe.

3. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos budgets de trading par bourse et par actif à l'aide du modèle de gestion financière ClickUp.

Trader sans budget peut souvent s'avérer difficile pour les traders. Vous pouvez obtenir des résultats, mais vous ne saurez pas comment ni à quel prix. Le modèle de gestion financière ClickUp fournit un tableau de bord pour gérer vos finances, couvrant des indicateurs clés tels que les échanges, les frais, les réserves de trésorerie et les pertes et profits réalisés.

Vous pouvez définir des budgets de trading mensuels par bourse ou par stratégie, enregistrer les dépôts et les retraits, et étiqueter chaque entrée avec un symbole boursier ou une catégorie. Comme tout cela se trouve dans ClickUp, vous pouvez joindre des fichiers CSV provenant des bourses, télécharger des reçus et stocker des notes fiscales à côté de chaque enregistrement. Cela facilite grandement les revues et les rapports de fin d'année.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des budgets pour chaque bourse ou stratégie et comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles.

Étiquettes pour les entrées par symbole boursier, type d'actif et stratégie pour voir où va réellement votre capital.

Ajoutez des fichiers CSV, PDF et des relevés en tant que pièces jointes pour faciliter la préparation des déclarations fiscales et les audits.

Utilisez les vues « Ce mois-ci », « Par bourse » et « Par actif » pour prendre des décisions plus éclairées concernant votre portefeuille.

✨ Idéal pour : les traders actifs qui suivent le suivi des budgets, des frais et des pertes et profits sur les différentes bourses, et qui relient ces informations aux actifs figurant sur leur liste de surveillance.

📮 ClickUp Insight : Près de 4 personnes sur 10 déclarent que l'instabilité financière est leur principale préoccupation lorsqu'elles envisagent un portfolio, et l'incertitude figure en tête de liste. Au lieu de deviner où vont votre temps et votre argent, suivez chaque heure passée dans ClickUp grâce à la fonctionnalité intégrée de suivi du temps. Marquez les tâches par client ou par source de revenus, enregistrez les heures facturables et utilisez les champs personnalisés pour stocker les tarifs et les paiements. Grâce aux tableaux de bord ClickUp, vous pouvez voir en temps réel combien de temps vous investissez, ce que cela vaut et quels sont les projets les plus rentables.

4. Modèle d'accord d'investissement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Archivez les contrats signés, les reçus et les avenants à des fins de rapports à l'aide du modèle de contrat d'investissement ClickUp.

Le modèle d'accord d'investissement ClickUp vous aide à organiser les SAFT, SAFE, warrants de jetons et autres documents transactionnels dans un seul document ClickUp structuré. Les sections consacrées aux conditions, à l'acquisition des droits, aux droits et aux détails des virements bancaires côtoient les commentaires et les tâches liées à la diligence raisonnable et aux signatures.

Vous pouvez suivre le statut d'un contrat, de « Brouillon » à « Signé », et définir des rappels pour les jalons importants, telles que la première date d'acquisition ou l'expiration du délai de blocage. Ensuite, liez chaque contrat au ticker ou au projet correspondant dans vos vues « Écosystème blockchain » ou « Gestion de portefeuille ». Ainsi, lorsqu'un jeton est débloqué sur votre feuille, vous voyez également le contexte juridique et la thèse initiale qui sous-tendent l'attribution.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les transactions SAFT, SAFE ou les bons de souscription avec des champs pour le symbole boursier, l'allocation, l'acquisition et le blocage.

Suivez les signatures, les procédures KYC, les financements et les éléments de checklist de clôture avec des statuts clairs.

Ajoutez les brouillons, les versions annotées et les PDF finaux en pièces jointes pour obtenir une piste d'audit claire.

Reliez chaque transaction à l'entrée de la liste de surveillance afin que les évaluations et les décisions restent liées aux conditions réelles.

✨ Idéal pour : les investisseurs providentiels, les fonds et les opérateurs qui souhaitent regrouper les documents transactionnels, les conditions juridiques et les données de la liste de surveillance dans un même environnement de travail.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de feuilles de calcul pour planifier efficacement votre retraite

5. Modèle de suivi des actifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Joignez des captures d'écran et des factures afin que les audits et les mises à jour soient faciles à lire à l'aide du modèle de suivi des actifs de ClickUp.

Perdre la clé d'un portefeuille ou oublier sur quel appareil se trouve une phrase de récupération est un risque qu'aucun tableur ne peut résoudre à lui seul. Le modèle de suivi des actifs ClickUp vous offre un registre centralisé pour tout ce qui sous-tend votre portefeuille crypto.

Vous pouvez enregistrer vos portefeuilles, appareils matériels, comptes d'échange, NFT et licences avec des champs pour le propriétaire, la méthode d'accès, l'emplacement de sauvegarde et la date de dernière vérification. Vous pouvez également ajouter des étiquettes « Haute valeur », « Conservation » ou « Stockage à froid » afin de pouvoir trier rapidement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos portefeuilles, vos sauvegardes de clés, les détails de vos appareils et vos licences.

Définissez des tâches récurrentes pour tester les sauvegardes, faire tourner les clés API ou vérifier les listes d'accès.

Joignez des captures d'écran et des factures comme pièces jointes pour prouver l'achat et la détention.

Créez des liens entre votre liste de surveillance et vos listes de portefeuille pour obtenir une vue d'ensemble complète de « l'emplacement réel de tout élément ».

✨ Idéal pour : les particuliers et les équipes qui recherchent à la fois commodité et sécurité tout en conservant leurs registres d'actifs à proximité de leur liste de surveillance cryptographique et des données de leur portfolio.

🤯 Fait amusant : les analystes estiment qu'une part importante de tous les bitcoins jamais minés est inaccessible en raison de clés perdues ou de portefeuilles oubliés. Ce chiffre est souvent cité comme représentant environ 20 % de l'offre totale de bitcoins.

6. Modèle de liste ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez vos données, vos recherches et vos exécutions au même endroit grâce au modèle de liste ClickUp.

Le modèle de liste ClickUp est le moyen le plus simple de transformer une liste de surveillance crypto en un système à faire fonctionnel. Chaque ligne correspond à une cryptomonnaie, et chaque cryptomonnaie contient tout ce dont vous avez besoin pour agir : symbole, cours actuel, date d'ajout, thèse, cible et seuil de déclenchement.

Vous pouvez utiliser une liste comme liste de surveillance principale et la diviser par vue : « Haute conviction », « Court terme », « Long terme » ou « Nécessite des recherches ». Les commentaires permettent de stocker les questions et les suivis, tandis que les pièces jointes contiennent les captures d'écran ou les PDF dont vous aurez besoin plus tard.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Capturez l'historique des actifs avec le symbole boursier, le prix, la thèse et la prochaine étape dans une seule vue.

Filtrez par secteur, conviction ou date de catalyseur pour vous concentrer chaque jour sur un petit ensemble.

Ajoutez des sous-tâches pour les entrées, les sorties et les révisions afin de pouvoir suivre la même routine à chaque fois.

Regroupez les transactions achevées dans une vue séparée pour voir comment vos idées de liste de surveillance ont évolué au fil du temps.

✨ Idéal pour : les traders et les chercheurs qui souhaitent disposer d'une liste de surveillance cryptographique simple, qu'ils peuvent mettre à jour en quelques minutes et sur laquelle ils peuvent agir sans changer d'outil.

📖 À lire également : Résumé de « The Psychology of Money » (La psychologie de l'argent)

7. Modèle de feuille de calcul ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Configurez votre liste dans ClickUp : donnez-lui un nom, choisissez un espace et sélectionnez les éléments à importer.

Le bitcoin a atteint des sommets historiques le 6 octobre 2025, avant de reculer peu après , les fluctuations économiques ayant déclenché un sentiment général d'aversion au risque. Les actualités, les fils de discussion et les diagrammes évoluent toujours très rapidement dans le domaine des cryptomonnaies. Le modèle de feuille de calcul ClickUp vous aide à consigner ce que vous avez vu, quand vous l'avez vu et pourquoi cela était important, afin que vous puissiez comprendre vos décisions passées.

Chaque ligne peut contenir un symbole boursier, le nom de l'actif, le prix au moment de la note, la date, un résumé de la thèse, le lien vers la source et un statut simple tel que « À surveiller », « Entré » ou « Passé ». Vous pouvez ajouter des champs pour la fenêtre catalytique, l'étiquette de risque et le score de conviction.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez une feuille de recherche avec des colonnes pour le symbole boursier, le prix, la thèse et les liens vers les sources.

Filtrez par étiquette ou par période pour trouver les installations les plus pertinentes chaque semaine.

Liez les lignes prometteuses aux tâches de votre liste de surveillance ou de votre portfolio Listes pour exécution

Conservez les commentaires et les pièces jointes (diagrammes, PDF, fils) liés à chaque ligne.

✨ Idéal pour : les analystes et les traders qui souhaitent disposer d'une fiche de recherche structurée qui offre une connexion facile à leur liste de surveillance crypto et à leurs flux de travail de portefeuille.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles Excel gratuits pour mieux gérer votre budget

8. Modèle Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consultez les informations en quelques secondes grâce à des niveaux de prix clairs et des étapes suivantes à suivre à l'aide du modèle Kanban ClickUp.

Si vous pensez en colonnes plutôt qu'en lignes, le modèle Kanban ClickUp transforme votre liste de surveillance crypto en un tableau clair. Définissez des colonnes telles que « À surveiller », « Entrée prévue », « Acheté », « Réduit » et « Vendu », puis faites glisser les cartes au fur et à mesure que les transactions évoluent.

Chaque carte peut afficher le symbole boursier, le prix actuel, la date d'entrée, la cible, le stop et une brève thèse. Vous pouvez ensuite regrouper les couloirs par secteur, conviction ou compte afin de voir les tendances d'un seul coup d'œil. Ce tableau permet un examen quotidien rapide : vérifiez ce qui se trouve dans « Entrée prévue », confirmez les niveaux de prix, puis passez à « Acheté » ou revenez à « À surveiller ».

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez visuellement les pièces, de leur observation à leur vente, grâce à des colonnes claires et simples.

Ajoutez les données clés sur chaque carte afin de ne pas avoir à ouvrir chaque panneau détaillé.

Regroupez-les par secteur ou par niveau de risque pour équilibrer votre portfolio.

Utilisez des filtres et des limites de travail en cours (WIP) pour éviter de surcharger une colonne.

✨ Idéal pour : les penseurs visuels qui souhaitent disposer d'une liste de surveillance cryptographique qu'ils peuvent lire en quelques secondes au lieu de faire défiler une longue feuille.

💡 Conseil de pro : transformez vos notes cryptographiques en un flux de travail axé sur la voix avec ClickUp Brain MAX Lorsque les marchés évoluent rapidement, le goulot d'étranglement est généralement votre vitesse de frappe, et non votre réflexion. La fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX vous permet de dicter les mises à jour de votre liste de surveillance, vos idées de trading et vos entrées de journal tout en gardant les yeux rivés sur le diagramme. Il vous aide à transformer votre discours en un texte clair et structuré jusqu'à 4 fois plus rapidement que la saisie au clavier. Mais ce n'est pas tout. Comme il est connecté à votre environnement de travail ClickUp, ces notes peuvent instantanément devenir des tâches, des commentaires ou des mises à jour sur vos modèles de liste de surveillance crypto. ClickUp Brain MAX s'appuie également sur plusieurs modèles d'IA haut de gamme tels que GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 et Gemini 2. 5 Pro, et sélectionne automatiquement le plus adapté à votre activité. Pour les cryptomonnaies en particulier, vous pouvez : Dictez de nouveaux tickers avec des entrées, des invalidations et des notes, et demandez à ClickUp Brain de les ajouter directement à votre liste ClickUp ou à votre vue Kanban pour votre liste de surveillance crypto.

Expliquez votre raisonnement après une transaction (« J'ai vendu SOL à X $ parce que le financement a grimpé en flèche et que le discours s'est calmé »), puis demandez-lui de résumer la leçon et de la lier à cette tâche pour une révision future.

Posez des questions telles que « Quels titres de ma liste de surveillance se situent à moins de 3 % de leur cible ? » ou « Résumez les pertes et profits réalisés cette semaine et les plus grands gagnants de mon portfolio », et obtenez des réponses basées sur vos tâches réelles, vos documents et vos fichiers Google Drive liés (y compris les feuilles de calcul de votre liste de surveillance) au lieu de conseils génériques. Obtenez des résumés détaillés et des synthèses de haut niveau avec ClickUp Brain MAX

9. Modèle de forfait Business pour banquiers d'investissement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez des décisions éclairées lorsque votre mandat couvre à la fois des jetons et des actions à l'aide du modèle de forfait Business ClickUp Investment Bankers.

En août 2025, les fusions-acquisitions mondiales ont atteint environ 2 600 milliards de dollars depuis le début de l'année, et de nombreuses équipes évaluent désormais les jetons parallèlement aux actions, aux prévisions de revenus et aux tendances sectorielles. Le modèle de forfait Business ClickUp Investment Bankers vous offre une disposition axée sur les documents, dans laquelle vous pouvez combiner des indicateurs en chaîne avec une analyse classique du marché.

Vous pouvez structurer des sections pour le paysage du marché, l'ensemble concurrentiel, les moteurs de revenus, l'économie des jetons et les risques clés. Les symboles boursiers et les prix de votre liste de surveillance crypto peuvent être référencés directement dans ces sections, afin que votre plan reste lié aux données en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Élaborez un plan unique qui couvre la taille du marché, les comparaisons, la conception des jetons et les notes de risque.

Joignez des modèles, des notes de service et des checklists de diligence en tant que pièces jointes à chaque section.

Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance à chaque partie du plan afin de faire avancer le travail.

Renvoyez vers votre liste de surveillance crypto et vos listes de portefeuille pour une consultation rapide.

✨ Idéal pour : les équipes d'investissement qui équilibrent leur exposition aux jetons et aux actions et qui ont besoin d'un plan structuré lié à leur liste de surveillance et à leurs recherches en cours.

📖 À lire également : Guide complet sur la matrice de croissance-part de marché de BCG

10. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez un journal des modifications apportées à l'allocation, aux cibles et aux risques afin de pouvoir consulter les résultats ultérieurement grâce au modèle ClickUp Project Tracker.

Les marchés évoluent selon leur propre calendrier. Les rééquilibrages d'indices, les réunions politiques et les changements boursiers peuvent tous avoir une incidence sur votre portefeuille. Le modèle ClickUp Project Tracker vous aide à planifier et à suivre le travail récurrent lié à votre liste de surveillance crypto.

Configurez des tâches pour les révisions hebdomadaires de la liste de surveillance, les rééquilibrages mensuels et les sessions stratégiques trimestrielles. Utilisez les vues Calendrier, Gantt et Échéancier pour voir quand les évènements clés se concentrent, puis attribuez des propriétaires afin que quelqu'un soit toujours chargé de vérifier les risques et l'exposition. Vous pouvez également joindre des captures d'écran ou des notes d'échange de chaque révision pour plus de documentation.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez des vérifications régulières de votre liste de surveillance et de votre portfolio avec des propriétaires clairement identifiés.

Mappez les évènements externes (dates de déblocage, décisions politiques, publications économiques importantes) dans votre calendrier de révision.

Joignez des notes et des fichiers en tant que pièces jointes à chaque évaluation afin de conserver un historique de vos décisions.

Utilisez les vues pour voir tous les travaux de révision à venir sur l'ensemble des comptes et des stratégies.

✨ Idéal pour : les traders et les responsables des opérations qui souhaitent que les analyses des portfolios soient effectuées selon un calendrier précis, plutôt qu'uniquement après des fluctuations importantes des cours.

💡 Conseil de pro : ClickUp AI Notetaker peut se joindre à vos appels Zoom ou autres appels pris en charge, enregistrer l'audio, générer une transcription et mettre en évidence les actions à entreprendre et les décisions prises lors de la réunion. Invitez l'assistant de prise de notes IA à votre revue mensuelle de portefeuille, puis liez le résumé directement aux tâches afin que les suivis s'intègrent immédiatement dans votre flux de travail.

11. Modèle OKR ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comparez les indicateurs avant et après dans une seule feuille pour une analyse claire à l'aide du modèle OKR ClickUp.

De bonnes habitudes mènent à de bons résultats. Le modèle OKR ClickUp vous permet de définir des objectifs trimestriels pour votre processus crypto et de les lier directement à votre liste de surveillance et à vos données de trading.

Vous pouvez définir un objectif tel que « Améliorer la discipline en matière de risque » avec des résultats clés tels que « Enregistrer 100 % des entrées avec le prix, la date et la thèse » ou « Maintenir le drawdown maximal en dessous d'un pourcentage défini ». Chaque résultat clé peut être lié à un onglet, une liste ou un tableau de bord spécifique. À chaque révision, vous pouvez mettre à jour la progression, ajuster les cibles et noter ce qui a fonctionné ou non.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transformez des objectifs vagues (« mieux trader ») en résultats clés spécifiques et mesurables.

Liez chaque KR à des données en temps réel : liste de surveillance, fiche de recherche ou tableau de bord de portfolio.

Planifiez des vérifications afin de voir les tendances avant la fin du trimestre.

Passez en revue les objectifs achevés pour découvrir quelles habitudes ont fait la plus grande différence.

✨ Idéal pour : les traders et les petites équipes qui souhaitent associer leurs listes de surveillance cryptographiques et leurs habitudes de trading à des objectifs clairs et faciles à suivre.

📖 À lire également : Modèles gratuits de portefeuille d'investissement pour le suivi et la gestion de vos actifs

12. Modèle de suivi de portefeuille crypto Google Sheets par SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Certains traders préfèrent rester dans Sheets, en particulier lorsqu'ils veulent avoir un contrôle total sur les formules. Le modèle Google Sheets Crypto Portfolio Tracker de SpreadsheetPoint vous offre une liste de surveillance et un portefeuille cryptographiques prêts à l'emploi dans une seule feuille.

Vous pouvez enregistrer le symbole, la quantité, le prix d'achat et la date d'achat, puis utiliser des formules pour calculer la valeur actuelle et les pertes et profits. Des filtres et des diagrammes simples vous permettent de voir facilement quels actifs dominent votre portefeuille et lesquels ont peu d'impact.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le symbole boursier, la quantité, le prix d'achat et le prix actuel dans un seul tableau gratuit.

Utilisez des formules d'importation pour actualiser les données de prix sans saisie manuelle.

Ajoutez des notes et des étiquettes pour la stratégie, le secteur ou la conviction.

Enrichissez le modèle avec vos propres diagrammes et indicateurs au fur et à mesure de votre apprentissage.

✨ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'une liste de surveillance crypto et d'un outil de suivi de portefeuille gratuits sur Google Sheets, qu'elle peut personnaliser à mesure que sa stratégie évolue.

💡 Conseil de pro : les agents IA de ClickUp peuvent surveiller les listes ou les tableaux de bord et déclencher des actions lorsque quelque chose semble anormal, comme des champs manquants ou des dates périmées. Vous pouvez configurer un agent pour qu'il analyse chaque matin les tâches de votre liste de surveillance importée et crée une tâche chaque fois qu'un symbole boursier manque une cible, un seuil ou une note de cours récente. Cela vous aidera à garder votre processus bien organisé sans avoir à effectuer de vérifications manuelles. Confiez les vérifications de routine et maintenez facilement votre liste de surveillance à jour grâce aux agents ClickUp AI.

13. Modèle de diagramme crypto par Template. Net

Les nombres sont utiles, mais les diagrammes sont plus faciles à mémoriser. Le modèle de diagramme crypto de Template.net vous permet d'importer les données de votre modèle de liste de surveillance crypto ou de Google Sheets et de les transformer immédiatement en visuels clairs.

Vous pouvez afficher la répartition par actif, les tendances des prix au fil du temps ou les changements dans la dominance des principales positions. Remplacez les diagrammes à barres par des diagrammes linéaires, ajustez les libellés et mettez en évidence les niveaux clés qui vous intéressent. Une fois configurés, ces visuels sont facilement exportables pour des rapports, des fils de discussion ou des mises à jour d'équipe.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transformez les données de votre liste de surveillance et de votre portfolio en diagrammes clairs pour une lecture rapide.

Visualisez la répartition par actif, secteur ou niveau de conviction.

Marquez les entrées et les sorties pour étudier le timing et les résultats des transactions.

Exportez des images soignées pour vos mises à jour, vos critiques ou vos publications sur les réseaux sociaux.

✨ Idéal pour : les traders et les rédacteurs qui souhaitent disposer d'un moyen rapide de transformer les données de leur liste de surveillance crypto en diagrammes afin de prendre des décisions et de communiquer.

🤯 Anecdote amusante : le gouvernement américain détient désormais des dizaines de milliards de dollars d'actifs cryptographiques saisis, dont une importante réserve de bitcoins, ce qui montre à quel point les actifs numériques font désormais partie intégrante des bilans nationaux.

ClickUp votre jeu crypto au niveau supérieur

La plupart des gens commencent avec un système disparate : des applications d'échange pour les prix, une liste de surveillance dans Google Sheets, des notes dans le chat et le sentiment intuitif qu'il leur manque quelque chose. Au fil du temps, ce système disparate devient une charge de travail supplémentaire et il devient plus difficile de voir quelles transactions sont vraiment importantes.

ClickUp offre un espace dédié à votre liste de surveillance crypto. ✨

Centralisez plusieurs points de données dans des listes ou des tableaux, joignez des pièces jointes, planifiez des tâches de révision et connectez le tout à des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble simple de votre portefeuille. Avec ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker et AI Agents, vous pouvez résumer des données, dicter des notes, enregistrer des réunions et réaliser des automatisations. Si cela correspond à ce que vous recherchez, inscrivez-vous à ClickUp et commencez à créer un environnement de travail où votre liste de surveillance, votre portefeuille et vos prochaines étapes cohabitent enfin.