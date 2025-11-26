Modèles de tableaux monday.com gratuits pour toutes les équipes

Il est surprenant de constater à quel point les petits contretemps liés aux projets, tels que le travail manuel répétitif, la confusion quant à la propriété des tâches et la recherche d'informations auprès des collègues, finissent par nous faire perdre du temps et de l'énergie.

Selon le Project Management Institute, les entreprises gaspillent 120 000 dollars pour chaque million de dollars investi en raison de mauvaises performances des projets.

Les modèles de tableaux monday.com sont conçus pour briser ce cercle vicieux. Ces modèles personnalisables prêts à l'emploi simplifient l'installation des projets en fournissant une base pour tout, des tâches quotidiennes aux lancements de produits majeurs.

Vous pouvez facilement les adapter à votre équipe, ce qui vous évite de devoir tout recommencer à zéro à chaque fois qu'un nouveau projet se présente. Dans cet article, nous vous présentons quelques-uns des modèles de tableaux personnalisables les plus utiles pour vous aider à démarrer.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau monday.com ?

Un modèle de tableau monday.com est une configuration de tableau prête à l'emploi. Il contient des groupes, des éléments, des colonnes, des automatisations et des vues préconfigurés, conçus pour prendre en charge un flux de travail particulier.

Lorsque vous appliquez un modèle, monday.com génère automatiquement un nouveau tableau avec tous les éléments déjà structurés, ce qui vous permet de commencer immédiatement à utiliser le flux de travail sans avoir à configurer manuellement le tableau.

De cette façon, les équipes peuvent enregistrer, réutiliser et effectuer des modifications en cours sur des éléments spécifiques pour répondre aux besoins de leur projet. Voici ce que vous pouvez faire avec le modèle de tableau Monday idéal :

✅ Organisez vos tâches grâce à une structure claire de groupes , d'éléments et de colonnes pour un suivi facile.

✅ Permettez une personnalisation flexible des colonnes, des vues et des flux de travail pour différents types de projets.

✅ Assistance pour les automatisations des tableaux qui simplifient les actions répétitives telles que les changements de statut ou les mises à jour des tâches.

✅ Facilitez la collaboration grâce à l'attribution de tâches, aux commentaires et aux notifications en temps réel au sein du Tableau.

✅ Facilitez l'enregistrement, la duplication et la réutilisation des tableaux en tant que modèles pour vos futurs projets.

💡 Conseil de pro : les tableaux modèles peuvent être tout aussi utiles pour vos routines personnelles et vos rappels quotidiens. Un utilisateur de Reddit a expliqué comment l'utilisation d'un seul tableau pour son travail et ses tâches personnelles lui avait permis d'éviter de répartir ses tâches entre différentes applications et notes autocollantes.

Aperçu des modèles de tableau

Voici un aperçu des modèles de tableaux monday.com et des alternatives ClickUp:

Modèles de tableaux monday.com gratuits

Très bien, plongeons-nous dans les modèles de tableaux monday.com gratuits que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement !

1. Modèle de gestion de portefeuille de projets

via Monday

Ce ne sont pas toujours les grands projets qui vous épuisent. Parfois, ce sont les petites mises à jour et les changements de priorités qui rendent votre journée particulièrement difficile. Ce modèle de gestion de portefeuille de projets vous aide à regrouper tous vos projets en un seul emplacement.

Désormais, au lieu de vous battre contre un million de choses qui se passent partout, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur un seul espace.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez tous vos projets, échéances et tâches sur un tableau organisé.

Recueillez les nouvelles demandes de projet et gérez les approbations sans allers-retours supplémentaires.

Suivez les budgets, les échéanciers et les tâches de l'équipe grâce à des mises à jour simples.

Partagez des fichiers, des notes et des mises à jour en temps réel, là où le travail est effectué.

Utilisez des tableaux de bord, des tableaux Kanban ou des échéanciers pour suivre votre portefeuille de projets à votre façon.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent plusieurs projets, portefeuilles de clients ou initiatives interfonctionnelles.

2. Modèle de campagnes clients pour les agences

via Monday

Une récente étude de PWC a révélé que la plupart des équipes très performantes ont un point commun : elles utilisent des outils de gestion de projet dotés de fonctionnalités issues du centre de modèles qui les aident à travailler plus intelligemment.

En tant qu'agence, vous avez probablement déjà été confronté à des commentaires éparpillés, des fils de discussion enfouis dans vos e-mails et des délais changeants. Le modèle Campagnes clients pour les agences organise chaque phase de la campagne (briefings, validations, tâches, échéanciers et commentaires des clients) dans un environnement de travail synchronisé. Ainsi, votre équipe et vos clients restent alignés, sans chevauchements ni confusion.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les informations client, les tâches de campagne et les mises à jour dans un tableau clair.

Facilitez la collaboration avec vos clients grâce à des formulaires personnalisables et des contacts synchronisés.

Suivez les commentaires, les approbations et la progression des campagnes sans avoir à rechercher les mises à jour.

Gérez la charge de travail de votre équipe tout en gardant un œil sur les objectifs à long terme.

Automatisez les tâches routinières et les rappels afin de ne rien oublier d'important.

✨ Idéal pour : les agences de marketing, les équipes créatives et les chefs de projet en contact avec la clientèle.

👀 Anecdote amusante : Léonard de Vinci était également un grand fan des listes de tâches. Ses célèbres carnets contiennent des checklists de choses à apprendre, de personnes à rencontrer et de projets à essayer.

3. Modèle de demandes et d'approbations de projet

via Monday

Le plus grand problème dans la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu.

Le plus grand problème dans la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu.

Cette vieille citation de George Bernard Shaw reste d'actualité, en particulier lorsqu'il s'agit de demandes de projet. Si vous pensez que tout conserver dans vos e-mails vous aidera à vous en souvenir, détrompez-vous. Les allers-retours constants risquent de masquer les détails importants.

Le modèle de demandes et d'approbations de projets centralise toutes les demandes de projets entrantes dans un seul tableau, afin que rien ne se perde dans les e-mails ou les feuilles de calcul. Il prend en charge les formulaires de demande personnalisés, les notifications en temps réel et les rappels automatisés pour rationaliser les approbations et assurer la cohérence entre tous les participants.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rassemblez les demandes de projet en un seul endroit grâce à des formulaires personnalisables et partageables.

Tenez toutes les parties prenantes informées grâce à des mises à jour et des notifications en temps réel.

Suivez les approbations, les commentaires et les échéances sans avoir à courir après les gens.

Triez et gérez les demandes par statut, date ou équipe à l'aide de groupes simples et codés par couleur.

Utilisez l'automatisation pour informer les demandeurs lorsque leur projet est approuvé ou nécessite des modifications.

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les équipes opérationnelles et les responsables de service qui traitent les demandes internes ou celles des clients.

💡Conseil de pro : ClickUp Brain ajoute un niveau supplémentaire d'assistance à la gestion de vos projets. Il s'agit d'un assistant alimenté par l'IA qui peut résumer les commentaires, répondre aux questions liées aux projets et organiser les notes directement dans votre environnement de travail. Grâce à cette fonctionnalité, vous passez moins de temps à rechercher des informations et plus de temps à créer.

4. Modèle de planificateur de réseaux sociaux

via Monday

Les réseaux sociaux sont aujourd'hui sans doute l'un des secteurs les plus importants d'une entreprise. Cependant, contrairement à d'autres départements, les réseaux sociaux sont souvent gérés par une petite équipe chargée d'une douzaine de tâches. Tous les deux jours, une nouvelle tendance émerge, accompagnée de délais et de ressources créatives.

Ce modèle de planificateur de réseaux sociaux rassemble vos publications, vos plans et vos données de performance dans un espace organisé que vous pouvez réellement gérer. Il vous permet d'importer vos indicateurs de réseaux sociaux directement dans le Tableau, afin que toutes vos informations et ressources soient regroupées en un seul endroit.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Stockez vos ressources créatives, vos textes et vos fichiers de campagne dans un environnement de travail partagé.

Planifiez le contenu par plateforme, date de publication et statut à l'aide de colonnes claires et personnalisables.

Importez les indicateurs des réseaux sociaux et effectuez la connexion de fichiers externes en quelques clics seulement.

Affectez des membres à votre équipe, fixez des dates d'échéance et suivez facilement l'avancement du contenu.

Utilisez des groupes codés par couleur pour trier les campagnes, surveiller les résultats et repérer rapidement les tendances.

✨ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les équipes marketing et les créateurs de contenu qui jonglent avec des campagnes multicanales.

📮 ClickUp Insight : près de 28 % des employés considèrent que le travail invisible fait simplement partie du rôle d'un bon coéquipier, mais pour 10 % d'entre eux, ils ont l'impression que ce sont toujours les mêmes personnes qui finissent par assumer la charge supplémentaire. Ce qui commence comme un travail d'équipe peut facilement se transformer en frustration silencieuse lorsque le partage de la charge n'est pas équitable. La bonne nouvelle, c'est que l'assistance ne doit pas toujours venir d'un collègue. Que vous recherchiez un ancien document, que vous vérifiiez le statut d'une tâche dont personne ne se souvient ou que vous essayiez de trouver la personne qui a traité une demande similaire l'année dernière, ClickUp Brain peut vous aider à localiser rapidement ce dont vous avez besoin, en veillant à ce que personne ne se sente exclu.

5. Modèle d'intégration client personnalisé

via Monday

L'intégration des clients est un moment crucial qui nécessite une planification et une exécution minutieuses. Un démarrage difficile peut donner le mauvais ton. Ce modèle vous permet de gérer l'ensemble du processus d'intégration, de la réunion de lancement à la mise en œuvre et à la formation des clients, sur un seul tableau.

Ils offrent une visibilité sur l'avancement et le temps passé, aidant les équipes internes à rester alignées et les clients à se sentir soutenus à chaque étape.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Gérez chaque étape de l'intégration, des appels de lancement aux transferts de clients, dans un seul tableau.

Suivez la progression, le temps investi et les prochaines étapes avec une visibilité totale pour votre équipe.

Assurez la coordination des équipes commerciales, marketing et clientèle sur une plateforme partagée.

Affectez des propriétaires, fixez des délais et partagez les mises à jour afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Adaptez facilement le tableau aux besoins spécifiques de chaque client en matière d'intégration.

✨ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client, les gestionnaires de comptes et les équipes d'aide à la vente axées sur l'engagement après-vente.

6. Modèle de développement de produit

via Monday

Pour maintenir un produit sur la bonne voie, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il faut également équilibrer les objectifs de sprint, gérer les bugs et s'assurer que la feuille de route reste claire pour toutes les personnes impliquées.

Ce modèle de développement de produit permet aux équipes de planifier, suivre et gérer facilement les sprints Scrum, depuis la hiérarchisation des tâches en attente jusqu'aux rétrospectives de sprint. Il comprend des outils pour cartographier votre vision du produit à l'aide d'une feuille de route de haut niveau, effectuer le suivi des tickets de bogues et organiser des rétrospectives collaboratives.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Gérez votre backlog et vos priorités de sprint avec une propriété et un suivi clairs.

Définissez les objectifs du produit à l'aide d'une feuille de route de haut niveau avec une connexion aux tâches d'exécution.

Suivez les bugs, les commentaires des clients et les résolutions dans un tableau organisé.

Organisez des rétrospectives efficaces grâce aux commentaires de l'équipe et aux points d'action regroupés en un seul endroit.

Restez informé de l'avancement des sprints et de l'amélioration continue grâce à des mises à jour claires et partagées.

✨ Idéal pour : les chefs de produit, les équipes d'ingénieurs et les équipes Agile chargées des sprints et des lancements.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

Limitations des modèles monday.com

Satisfait dans l'ensemble, mais sérieusement frustré par quelques fonctionnalités de base.

Satisfait dans l'ensemble, mais sérieusement frustré par quelques fonctionnalités de base.

C'est ainsi qu'un utilisateur de Reddit a résumé son expérience avec monday.com.

Avant de vous lancer, il est utile de savoir où les choses pourraient être un peu moins fluides :

De nombreux modèles proposent une installation générale, ce qui signifie que vous devrez souvent les modifier et les personnaliser en fonction de votre projet spécifique.

Les limites d'automatisation des forfaits gratuits et bas de gamme peuvent rendre difficile la rationalisation complète de vos flux de travail.

Les journaux d'activité dans les modèles ne donnent pas toujours une vue détaillée des mises à jour ou des modifications apportées à plusieurs tableaux.

Il n'y a pas d'espace intégré pour le partage d'idées ou le brainstorming, vous aurez donc peut-être besoin d'outils supplémentaires pour une collaboration créative.

Les tableaux plus grands et les modèles complexes peuvent ralentir les temps de chargement, en particulier à mesure que votre environnement de travail s'agrandit.

Modèles de tableaux alternatifs

La plupart des modèles de tableaux sont trop génériques pour s'adapter à votre flux de travail réel ou trop rigides pour s'adapter à l'évolution de vos processus. Vous vous retrouvez avec un tableau qui semble organisé, mais qui n'aide pas réellement votre équipe à avancer plus rapidement.

ClickUp adopte une approche différente en tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde.

Les modèles de tableau dans ClickUp ne sont pas seulement des dispositions visuelles : ils intègrent des automatisations, des documents connectés et des relations intelligentes entre les tâches qui reflètent réellement la manière dont le travail est effectué. Ils éliminent la dispersion du travail en connectant vos tableaux directement à tout ce dont votre équipe a besoin : fichiers, communications, échéanciers et rapports.

Fini les mises à jour manuelles : tout le contexte est regroupé en un seul endroit où les humains et les agents travaillent ensemble pour faire avancer les projets.

Voici 15 des meilleurs modèles ClickUp qui relient réellement votre travail quotidien à vos objectifs plus larges :

1. Modèle de tableau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos tâches de manière claire et connectée grâce au modèle de tableau ClickUp.

Même avec des tableaux de bord à leur disposition, 43 % des équipes continuent de recourir à des feuilles de calcul pour s'organiser. Cela s'explique souvent par le fait que les tableaux de bord ne donnent pas une vue d'ensemble ou ne sont pas assez flexibles pour le travail quotidien.

Le modèle de tableau ClickUp résout ce problème en fournissant un flux de travail entièrement personnalisable qui fonctionne comme un outil de suivi visuel en temps réel.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Personnalisez les colonnes en fonction de votre flux de travail et assurez-vous que tout reste aligné.

Visualisez les tâches, les statuts et la progression dans une vue unique du Tableau.

Regroupez les tâches par sprint, priorité ou propriétaire sans changer d'outil.

Suivez les mises à jour et faites avancer les tâches grâce à de simples actions de glisser-déposer.

Utilisez les vues Tableau intégrées sans perdre de vue vos objectifs ou votre échéancier.

✨ Idéal pour : les équipes de projet, les chefs de service et les équipes à la recherche d'un tableau de projet personnalisable.

Puisque nous parlons de visualisation des données, les chefs de projet peuvent suivre la progression et les objectifs en temps réel à l'aide d'un tableau de bord de gestion de projet personnalisable. Voici une courte vidéo expliquant comment cela fonctionne :

2. Modèle de tableau de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Offrez à votre équipe un espace organisé pour planifier, suivre et livrer via le modèle de tableau de projet ClickUp.

La gestion de projet implique souvent de trouver un équilibre entre tous les éléments sans sacrifier la qualité ni manquer les délais. Cependant, lorsque vos listes de tâches, vos mises à jour et vos commentaires se trouvent dans des domaines disparates, la situation devient difficile.

Conçu pour ces moments-là, le modèle de tableau de projet ClickUp offre les fonctionnalités suivantes pour tout regrouper dans une seule vue.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez les projets complexes en tâches gérables et en flux de travail clairs.

Suivez la progression des tâches, les échéances et les responsabilités dans un seul tableau.

Collaborez avec votre équipe et partagez les mises à jour du projet avec les parties prenantes.

Personnalisez les vues et les colonnes en fonction de la taille et de la portée de votre projet.

Obtenez une vue d'ensemble de votre projet sans perdre de vue les détails.

✨ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, les chefs de projet et les équipes opérationnelles qui gèrent des projets collaboratifs.

3. Modèle de tableau Kanban simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez un moyen simple de rester organisé grâce au modèle de tableau Kanban simple ClickUp.

Le modèle Kanban ClickUp est un outil flexible qui aide les équipes à visualiser et à gérer leurs flux de travail. Il propose des statuts, des champs et des vues personnalisés. Il est ainsi facile de suivre les progrès, de décomposer les grands projets et de repérer les goulots d'étranglement.

Grâce à des outils de gestion de projet intégrés tels que le marquage, les sous-tâches et les dépendances entre tâches, les équipes peuvent améliorer la transparence et optimiser l'utilisation des ressources pour une productivité accrue.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez la progression des tâches grâce à un simple glisser-déposer entre les colonnes.

Divisez les projets volumineux en étapes plus petites et plus faciles à gérer.

Identifiez rapidement les goulots d'étranglement et ajustez les priorités sans avoir à deviner.

Améliorez la communication en donnant à chacun une visibilité sur le statut des tâches.

Personnalisez les colonnes, les libellés et les flux de travail en fonction des besoins de votre projet.

✨ Idéal pour : les équipes qui recherchent un moyen clair et visuel de suivre les tâches, les flux de travail et les étapes des projets.

4. Modèle de tableau de gestion de projets multiples ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Profitez de la tranquillité d'esprit que procure le fait de regrouper tout votre travail au même endroit grâce au modèle de tableau pour projets multiples ClickUp.

Près de 60 % des chefs de projet gèrent jusqu'à cinq projets à la fois. Avec autant de choses à faire en même temps, il est tout à fait normal que certains détails leur échappent. Mais le modèle de tableau Kanban Simple Sprints de ClickUp vient à votre rescousse. Ce modèle aide les équipes Agile à planifier, exécuter, configurer et suivre leur travail avec clarté.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez vos sprints grâce à des vues prédéfinies du Tableau et de la liste pour une meilleure visibilité.

Estimez les tâches et suivez leur avancement au cours de chaque cycle de sprint.

Personnalisez les flux de travail et les automatisations pour les adapter à votre processus Agile.

Suivez la progression des sprints et identifiez les obstacles en temps réel.

Assurez-vous que votre équipe reste alignée sur les objectifs, les échéanciers et les prochaines étapes.

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui jonglent simultanément avec plusieurs projets ou sprints Agile.

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

5. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

Obtenir un modèle gratuit Restez concentré sur la vue d'ensemble même lorsque les détails changent grâce au modèle de feuille de route Kanban View de ClickUp.

Les feuilles de route traditionnelles semblent souvent excellentes au premier abord... jusqu'à ce que les plans changent. Lorsque vous ajustez les objectifs et les tâches, vous prenez conscience de l'effort considérable nécessaire pour mettre à jour manuellement ces éléments.

Le modèle de feuille de route Kanban View de ClickUp facilite les ajustements à la volée sans avoir à tout recommencer à chaque fois que vos priorités changent. Offrez à votre équipe un moyen flexible et visuel de gérer les feuilles de route comme un document évolutif.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez une feuille de route visuelle claire grâce à une fonction simple de glisser-déposer.

Ajoutez, déplacez ou supprimez facilement des tâches à mesure que vos projets évoluent.

Attribuez des propriétaires et des échéances pour intégrer la responsabilité dans le flux de travail.

Alignez votre feuille de route sur la progression du projet et les commentaires en temps réel.

Partagez les mises à jour avec les parties prenantes dans un format facile à suivre et à adapter.

✨ Idéal pour : les chefs de produit, les planificateurs de projet et les équipes de direction qui s'alignent sur des feuilles de route stratégiques.

6. ClickUp Kanban pour le développement de logiciels

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez votre flux de travail de développement à l'aide de ce modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel.

Les projets logiciels sont connus pour leur nature imprévisible. Les blagues sur les développeurs qui reçoivent des ajouts improvisés à la portée du projet ne sont pas tout à fait infondées.

Le modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel aide les équipes à visualiser et à gérer leur flux de travail en représentant les tâches sous forme de cartes qui passent par chaque étape du développement. Il propose des tableaux Kanban personnalisables, vous permet de définir des limites pour le travail en cours (WIP) et comprend des tableaux de bord pour suivre la durée du cycle.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez chaque étape du processus de développement grâce à des tableaux Kanban personnalisables.

Définissez des limites pour les travaux en cours afin d'éviter les goulots d'étranglement et la surcharge de travail de votre équipe.

Rationalisez les demandes d'admission et organisez tout dans un seul flux de travail.

Suivez la durée du cycle et surveillez les performances de votre équipe grâce à des tableaux de bord en temps réel.

Ajustez les priorités et gérez les tâches de développement avec une attribution claire des responsabilités et un suivi de la progression.

✨ Idéal pour : les équipes de développement, les testeurs QA et les chefs de produit logiciels pour le suivi des demandes de fonctionnalités et des bugs.

👀 Anecdote amusante : les organigrammes sont nés dans l'industrie sidérurgique. En 1921, les ingénieurs industriels Frank et Lillian Gilbreth ont introduit les organigrammes pour mapper les processus d'usine.

7. Modèle de planification agile de sprint ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez à votre équipe les outils nécessaires pour planifier en toute confiance grâce au modèle de planification agile Sprint de ClickUp.

Sans un plan solide, même les meilleures équipes peuvent perdre leur concentration. Mais ce n'est pas le cas avec le modèle de planification agile Sprint de ClickUp. Ce modèle vous aide à planifier chaque sprint avec clarté, à suivre les dépendances et à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez vos sprints à l'aide de tableaux personnalisables qui s'adaptent à la taille de n'importe quel projet.

Visualisez les tâches, les dépendances et les échéances dans un échéancier facile à suivre.

Suivez la progression des sprints du début à la fin grâce à des mises à jour claires sur leur statut.

Alignez les parties prenantes sur les objectifs, les échéanciers et l'allocation des ressources dans un espace partagé.

Ajustez rapidement vos plans et vos priorités en fonction des commentaires ou de l'évolution des besoins.

✨ Idéal pour : les équipes Scrum, les chefs de projet Agile et les équipes de développement qui exécutent des cycles de sprint itératifs.

8. Modèle de tableau de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque sprint et suivez les dépendances grâce au modèle de planification agile de sprints ClickUp.

Le modèle de tableau de conception ClickUp facilite l'organisation des concepts, le partage de visuels et la collaboration avec votre équipe ou vos clients sans les allers-retours habituels. Vous pouvez suivre chaque étape de votre projet grâce à des statuts, des champs et des échéanciers personnalisés spécialement adaptés au travail de conception.

Le modèle facilite également la collecte de commentaires, la gestion des révisions et l'organisation de toutes les ressources créatives en un seul endroit pour un travail d'équipe fluide.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rassemblez les éléments de conception, les brouillons et les commentaires dans un tableau unique et organisé.

Visualisez vos idées créatives à l'aide d'images, de vidéos et de notes, le tout dans un seul et même espace.

Créez des environnements de travail collaboratifs où votre équipe peut contribuer et partager des mises à jour.

Partagez vos tableaux avec vos clients ou vos parties prenantes pour obtenir rapidement leurs commentaires et leur validation.

Personnalisez les flux de travail en fonction du processus créatif de votre projet.

✨ Idéal pour : les équipes de conception, les agences de création et les équipes interfonctionnelles qui gèrent les ressources de conception et les commentaires.

💡 Conseil de pro : pour les équipes qui souhaitent encore améliorer leur productivité, ClickUp Brain MAX offre des fonctionnalités avancées telles que : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes sans quitter votre flux de travail. Plus besoin d'activer/désactiver des onglets pour trouver ce dont vous avez besoin.

Utilisez Talk to Text pour mettre à jour le statut des tâches, créer de nouveaux éléments de tableau ou attribuer du travail aux membres de l'équipe à l'aide de la voix, sans les mains, pendant que vous êtes en réunion ou que vous examinez les mises à jour du projet.

Accédez à plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini dans un environnement de travail contextuel unique qui comprend la structure de votre Tableau, les flux de travail de votre équipe et l'historique de vos projets. Essayez ClickUp Brain MAX, l'IA qui connaît vos projets sur le bout des doigts. Oubliez la multiplication des outils d'IA. Utilisez votre voix pour générer des automatisations de tableaux, remplir des modèles avec des données de projet réelles et obtenir des réponses instantanées sur le statut des projets.

9. Modèle ClickUp « Getting Things Done » (Faire avancer les choses)

Obtenir un modèle gratuit Accomplissez vos tâches à faire sans vous sentir dépassé grâce au modèle Getting Things Done de ClickUp.

Les listes de tâches interminables au travail donnent l'impression de travailler dur, mais rarement d'avancer. Le modèle Getting Things Done (GTD) de ClickUp, inspiré de la méthode de David Allen, vous aide à saisir, organiser et gérer vos tâches de manière à clarifier votre esprit.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rassemblez les tâches, les idées et les éléments à mener dans un tableau organisé.

Triez les tâches par priorité, contexte ou projet en affichant des vues personnalisables.

Divisez les grands projets en étapes plus petites et plus faciles à gérer.

Vérifiez et mettez à jour régulièrement vos tâches pour rester à jour dans vos engagements.

Utilisez des catégories claires telles que « Prochaines actions », « En attente » et « Un jour » pour maintenir votre flux de travail.

✨ Idéal pour : les personnes et les équipes qui utilisent les méthodes GTD pour la saisie, la hiérarchisation et l'exécution des tâches.

10. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients personnalisé

Obtenir un modèle gratuit Faites en sorte que chaque nouveau client se sente en priorité grâce au modèle d'intégration client ClickUp.

On parle beaucoup de l'IA qui volerait vos emplois, mais lorsqu'il s'agit de l'intégration des clients, l'élément humain reste primordial. 68 % des entreprises affirment que la personnalisation est très importante, et 64 % considèrent l'amélioration de l'expérience client comme leur priorité absolue.

Tout commence par un processus d'intégration fluide et bien pensé, qui permet aux clients de se sentir valorisés dès le début. Ce modèle d'intégration client vous aide à atteindre cet objectif.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Guidez les nouveaux clients tout au long du processus d'intégration grâce à une procédure claire et détaillée pour chaque étape.

Suivez les tâches, les échéanciers et les jalons dans un environnement de travail partagé.

Alignez vos équipes chargées de la réussite client, de l'équipe commerciale et de l'équipe d'assistance sur un même plan.

Automatisez les suivis, les mises à jour et les rappels pour éviter les étapes manquées.

Personnalisez l'expérience d'intégration pour répondre aux besoins de chaque client sans perdre en cohérence.

✨ Idéal pour : les équipes commerciales, de réussite et de service client qui souhaitent rationaliser les processus d'intégration des nouveaux clients pour les utilisateurs.

11. Modèle de matrice de sélection pour le recrutement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Constituez une équipe qui correspond à vos objectifs et évolue avec vous en adoptant le modèle de matrice de sélection de recrutement ClickUp.

Trouver les bonnes personnes pour votre équipe ne se résume pas à examiner des CV. Ce qui compte vraiment, c'est que chaque candidat soit évalué de manière équitable en fonction des critères qui importent vraiment pour le rôle. Pour vous aider dans cette tâche, le modèle de matrice de sélection des candidats ClickUp vous aide à structurer votre processus de recrutement.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez et suivez toutes les candidatures à un emploi dans un tableau unique et structuré.

Évaluez les candidats à l'aide de critères clairs tels que les compétences, l'expérience et les qualifications.

Comparez les candidats côte à côte pour prendre des décisions plus objectives.

Rationalisez le processus de recrutement grâce à des vues personnalisables et au suivi des statuts.

Partagez vos commentaires avec votre équipe de recrutement en temps réel afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

✨ Idéal pour : les équipes RH, les recruteurs et les responsables du recrutement qui évaluent les candidats selon des critères structurés.

👀 Anecdote amusante : les Post-it sont devenus des outils de flux de travail par hasard. À l'origine, il s'agissait d'une expérience ratée dans le domaine des adhésifs, mais les Post-it ont trouvé leur utilité lorsque les gens ont commencé à les utiliser pour organiser leurs idées sur les murs.

12. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez chaque projet en une expérience d'apprentissage grâce au modèle de rétrospective de projet de ClickUp.

La finalisation d'un projet est un jalon important, mais prendre le temps de réfléchir à son déroulement est ce qui aide vraiment les équipes à progresser. Le modèle de rétrospective de projet ClickUp vous offre un moyen simple de revenir sur le projet et de tirer des enseignements des succès et des échecs.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Identifiez ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être amélioré.

Identifiez les domaines à améliorer et définissez des étapes claires pour les projets futurs.

Évaluez les performances de votre équipe par rapport aux objectifs de manière ouverte et structurée.

Encouragez les commentaires honnêtes et renforcez la collaboration grâce à des réflexions partagées.

Documentez les leçons apprises et les bonnes pratiques à mettre en œuvre avec votre équipe.

✨ Idéal pour : les équipes de projet, les Scrum Masters et les chefs d'équipe qui mènent des rétrospectives ou des analyses rétrospectives.

13. Modèle d'assistance informatique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Permettez à votre équipe informatique de se concentrer sur la résolution des problèmes, plutôt que sur leur tri, grâce au modèle d'assistance informatique ClickUp.

Lorsque les demandes informatiques s'accumulent, cela peut rapidement affecter votre équipe et vos clients. Ici, le modèle d'assistance informatique de ClickUp offre à votre équipe d'assistance un moyen simple et organisé de gérer les demandes et de résoudre les problèmes plus rapidement.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les tickets d'assistance et suivez leur statut dans un tableau centralisé.

Attribuez des tâches et collaborez avec vos collègues pour résoudre efficacement les problèmes.

Suivez la progression, les échéances et les mises à jour des clients avec une visibilité claire.

Effectuez l'automatisation des mises à jour et des rappels routiniers pour éviter de manquer des demandes importantes.

Conservez un historique consultable des tickets, résolutions et commentaires passés pour référence future.

✨ Idéal pour : les équipes d'assistance informatique, les services d'assistance internes et les responsables du service client pour le suivi des tickets informatiques.

14. Modèle de rapport de dépenses d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle sur les finances de votre entreprise grâce au modèle de rapport de dépenses professionnelles ClickUp.

Si vous pensez que les dépenses professionnelles sont un frein, essayez de mettre de l'ordre dans vos reçus éparpillés. Le modèle de rapport de dépenses professionnelles ClickUp vous aide à organiser votre suivi financier. Vous pouvez facilement enregistrer, classer et surveiller toutes vos dépenses professionnelles dans un environnement de travail organisé.

Ce modèle rationalise les approbations et les rapports, rendant la gestion financière plus simple et plus transparente.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez, mettez à jour et suivez les notes de frais dans un environnement de travail partagé.

Visualisez les tendances en matière de dépenses et identifiez les domaines dans lesquels des économies peuvent être réalisées.

Surveillez les budgets, effectuez le suivi des remboursements et gérez les approbations en toute simplicité.

Organisez vos documents financiers pour les audits, les rapports ou les prévisions.

Collaborez en temps réel avec les équipes financières ou les responsables pour le suivi des dépenses.

✨ Idéal pour : les équipes financières, les chefs de service et les chefs de projet qui surveillent les budgets et les dépenses.

15. Modèle de calendrier éditorial pour le blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concentrez-vous sur l'écriture, pas sur la gestion de votre emploi du temps, grâce au modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp.

Un créateur de contenu a deux tâches à plein temps : créer du contenu et l'organiser. Cette dernière ne devrait pas faire partie de la description de poste. C'est pourquoi le modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp vous offre un moyen simple de planifier vos idées et de suivre les échéances.

➡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez et organisez tout le contenu de votre blog dans un tableau clair et personnalisable.

Fixez des délais, attribuez des tâches et suivez la progression du projet, de la ébauche à la publication.

Collaborez en temps réel avec des rédacteurs, des éditeurs et des collaborateurs.

Identifiez les lacunes dans le contenu et planifiez à l'avance pour une publication cohérente et dans les délais.

Suivez le statut des publications, les approbations et les commentaires dans un flux de travail éditorial partagé.

✨ Idéal pour : les équipes de contenu, les responsables marketing et les blogueurs qui planifient des flux de travail éditoriaux et des échéances.

Améliorez vos lundis grâce aux modèles gratuits de ClickUp

La gestion de projets est déjà suffisamment difficile sans avoir à passer des heures à configurer les mêmes tableaux. Au lieu de vous imposer cette tâche fastidieuse, pourquoi ne pas opter pour des modèles prêts à l'emploi ?

Les modèles de tableaux Monday.com constituent un bon point de départ lorsque vous souhaitez simplifier l'installation et vous lancer rapidement.

Cependant, si vous recherchez plus de flexibilité et de contrôle créatif, les modèles ClickUp offrent ce petit plus que votre équipe appréciera.

De la planification de projet et des tableaux de sprint aux flux de travail d'intégration et aux calendriers éditoriaux, ClickUp vous propose des modèles prêts à l'emploi qui évoluent avec votre équipe. Prêt à simplifier vos processus et à gagner du temps ?

