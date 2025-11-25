Modèle de référencement hors page pour les backlinks et le développement de la marque

Nous sommes prompts à louer l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur et l'esthétique générale d'un site web lorsqu'ils sont remarquables. Nous accordons souvent du crédit au contenu lorsqu'il est bien classé dans les moteurs de recherche... et à juste titre. Mais il existe un autre aspect qui permet à un site de vraiment toucher son public, un aspect qui n'est pas toujours mis en avant.

C'est là que le référencement sur page et hors page font discrètement le gros du travail à faire.

En réalité, 96,55 % du contenu ne reçoit jamais de trafic provenant des résultats de recherche Google, ce qui signifie que seule une petite fraction des pages web atteint réellement son public. L'optimisation hors page pour les moteurs de recherche fait ici toute la différence.

Bien sûr, cela couvre de nombreux aspects à la fois, de la création de liens et des mentions de marque aux avis et aux signaux communautaires (qui indiquent aux moteurs de recherche que votre site est fiable). Le référencement hors page comportant de nombreux aspects, il est rare que le travail soit effectué par une seule personne.

Dans cet article, nous allons donc explorer des modèles de checklists SEO hors page utiles qui peuvent fournir l'assistance nécessaire à vos efforts et donner à votre travail les meilleures chances d'être vu.

Aperçu des modèles de checklists SEO hors page

Voici un tableau résumé de tous les modèles de checklists SEO hors page ClickUp:

Que sont les modèles de checklists SEO hors page ?

Les modèles de checklists SEO hors page sont des guides structurés et prêts à l'emploi qui vous aident à planifier, organiser et suivre toutes les activités réalisées en dehors de votre site web afin d'améliorer votre classement dans les moteurs de recherche et votre autorité en ligne.

Ils décrivent les tâches, les bonnes pratiques et les indicateurs pour les domaines clés du référencement hors page.

En exemple, la réussite de Zapier montre à quel point un référencement naturel efficace peut être déterminant. À lui seul, son blog génère 1,6 million de visites organiques chaque mois, soit un trafic dont la valeur est d’environ 3,7 millions de dollars. Un seul article ciblant les « meilleures applications de listes de tâches » génère 58 800 visites mensuelles, tandis que les pages de destination programmatiques représentent 16 % de son trafic organique global. Même de petites études de recherche ont permis d'obtenir des backlinks provenant de plus de 90 domaines à haute autorité. Ce qui relie tous ces nombres, c'est la puissance du référencement hors page de Zapier. Ces backlinks, mentions de marque et hubs de contenu sont des signaux indiquant aux moteurs de recherche que le site est crédible et mérite un meilleur classement.

C'est pourquoi le référencement hors page est pertinent pour tous ceux qui souhaitent sérieusement augmenter leur trafic et leur autorité. Et pour faciliter le processus, vous pouvez vous appuyer sur un modèle de checklist SEO hors page.

Voici ce qu'ils peuvent faire pour vous :

Obtenez des backlinks de haute qualité provenant de sites réputés et analysez les profils de vos concurrents.

Suivez les mentions de votre marque pour renforcer votre autorité, même sans liens.

Renforcez votre visibilité grâce à votre engagement sur les réseaux sociaux et les communautés en ligne.

Améliorez votre référencement local grâce à la maintenance des fiches d'entreprise et des citations précises.

Faites la promotion de contenus de qualité grâce à des articles invités, à la syndication et à la sensibilisation des influenceurs.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de checklist SEO hors page ?

Les bons guides s'accordent sur les principes de base. Le référencement hors page désigne le travail effectué en dehors de votre site web pour gagner la confiance des internautes.

Les checklists les plus utiles se concentrent sur les backlinks de haute qualité, les mentions de marque, les listes et avis locaux, la participation réfléchie à la communauté et le suivi régulier. Lorsque ces tâches sont organisées et répétées, elles améliorent le classement dans les moteurs de recherche et génèrent plus de trafic à partir des résultats de recherche.

Dans cette optique, un modèle de checklist SEO hors page efficace doit rendre le travail simple, reproductible et facile à suivre.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle :

✅ Étapes pour obtenir et créer des backlinks de haute qualité, récupérer les liens rompus et comparer votre profil avec celui de vos concurrents.

✅ Tâches à effectuer pour surveiller les mentions de la marque et les backlinks naturels, rejoindre des forums et des communautés en ligne pertinents, et planifier une promotion douce du contenu.

✅ Éléments de référencement local pour mettre à jour votre profil Google Business, ajouter des citations cohérentes et inviter à laisser des avis réfléchis.

✅ Une petite section de suivi utilisant les comptes Google Search Console et Google Analytics pour surveiller le classement des mots-clés, le trafic de référence et la façon dont les robots des moteurs de recherche voient votre site.

✅ Un modèle de checklist SEO hors page imprimable et adapté au travail en équipe, avec les propriétaires, les dates d'échéance, les liens internes vers les tâches connexes sur la page et un espace pour les suivis techniques SEO.

Les 9 meilleurs modèles de checklists SEO hors page

Un référencement efficace est rarement le fait d'un seul individu.

Le référencement hors page dépasse les capacités d'une seule personne. Même avec des applications de checklist quotidienne, essayer de gérer tout cela seul peut rapidement se transformer en une liste désordonnée de tâches à moitié terminées.

Et ce n'est pas seulement le volume des tâches qui compte, c'est aussi leur dispersion. La dispersion s'installe lorsque les backlinks sont suivis dans un tableur, les mentions dans un autre et les mises à jour des actions de communication sont noyées dans les fils de discussion.

ClickUp résout ces problèmes en tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, réunissant toutes les applications, données et flux de travail. Au lieu de passer d'une application à l'autre ou de repartir de zéro à chaque fois, votre flux de travail SEO réside dans un hub unique et connecté où le contexte reste intact. Dans cette optique, voici des modèles gratuits de checklists SEO hors page :

1. Modèle de checklist SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez vos efforts de référencement hors page grâce au modèle de checklist SEO ClickUp.

Vous vous souvenez de la scène dans Matrix où Neo voit enfin le code derrière tout cela et comprend comment toutes les pièces s'imbriquent ? C'est exactement ce qu'apporte une bonne checklist SEO. Le modèle de checklist SEO ClickUp offre cette clarté aux équipes.

Elle organise tout, de la recherche de mots-clés à courte et longue traîne à la réparation des liens rompus, en tâches gérables, afin qu'aucune étape de votre stratégie SEO ne soit négligée. Vous pouvez même utiliser des outils d'IA pour suivre le classement des mots-clés, planifier l'optimisation du contenu et surveiller les liens rompus. Cela vous aide à garder un œil sur les progrès techniques du référencement sans perdre de vue les délais ou la propriété de l'équipe.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recherchez des mots-clés cibles, suivez-les dans vos tâches et alignez-les sur vos objectifs de contenu.

Vérifiez les liens rompus et surveillez les corrections techniques SEO en cours grâce à des tâches récurrentes.

Créez un plan du site, soumettez-le aux moteurs de recherche et suivez la progression de l'indexation.

Utilisez des tableaux de bord pour surveiller la visibilité des résultats de recherche, les liens internes et l'ensemble des efforts de référencement.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour suivre les tâches de référencement sans oublier aucun détail important.

2. Modèle de checklist de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Divisez vos projets en étapes détaillées et attribuez clairement la propriété grâce au modèle de checklist de projet de ClickUp.

Le modèle de checklist de projet ClickUp est un cadre puissant et flexible qui vous aide à organiser chaque phase de votre projet, de la planification à l'exécution. Il est conçu pour décomposer les tâches en étapes réalisables, ce qui vous permet de l'adapter parfaitement à votre référencement hors page.

Au lieu de vous demander qui s'occupe de quoi, ce modèle de liste de tâches présente chaque étape dans l'ordre, attribue des rôles clairs et permet à l'ensemble du processus de se dérouler sans heurts.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des délais et effectuez le suivi des dépendances pour éviter les retards et les goulots d'étranglement.

Utilisez des tableaux de bord et des calendriers pour suivre la progression en temps réel et apporter les ajustements nécessaires.

Générez des rapports pour comprendre les performances et identifier les domaines à améliorer.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets complexes nécessitant clarté, responsabilité et exécution fluide du début à la fin.

💡 Conseil de pro : Le meilleur atout de ClickUp est sans doute son IA, ClickUp Brain. Comme elle est intégrée, elle peut accéder à vos tâches, documents et projets et connaît déjà le contexte. Vous n'avez donc pas besoin de copier-coller des informations dans un autre outil ni de réexpliquer ce sur quoi vous travaillez. Transformez des données SEO éparpillées en informations instantanées grâce à ClickUp Brain

3. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez des outils centralisés qui permettent aux équipes de se concentrer davantage grâce au modèle de checklist hebdomadaire ClickUp.

La plupart des gens consacrent environ 60 % de leur temps à ce que les experts appellent « le travail autour du travail ». Cela signifie qu'ils passent des heures à passer d'une application à l'autre, à assister à de longues réunions ou à essayer de suivre les informations au lieu de faire avancer les choses.

Grâce au modèle de liste de contrôle hebdomadaire de ClickUp, vous disposez d'une feuille de route hebdomadaire pour le travail de référencement hors page de votre équipe. Il vous permet de planifier des tâches à l'avance, de définir des rappels et de voir les éléments qui prennent du retard.

Ce modèle de feuille de route SEO vous permet également de clarifier les tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer chaque jour. Cette sécurité vous garantit de ne pas perdre de vue les tâches récurrentes et mineures.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez à l'avance vos tâches hors page de la semaine, telles que la communication, les partages sur les réseaux sociaux ou les mentions.

Suivez la progression jour après jour pour ne rien oublier.

Automatisez les tâches récurrentes : les vérifications hebdomadaires, les analyses des mentions de marque ou les audits de liens n'ont plus besoin d'être réinitialisés à chaque fois.

Ajustez vos priorités à tout moment tout en gardant une vue d'ensemble de la charge de travail hebdomadaire.

✨ Idéal pour : les professionnels ou les équipes très occupés qui souhaitent établir une routine hebdomadaire claire afin de réduire l'encombrement numérique et se concentrer sur du travail important.

4. Modèle de feuille de route SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Traduisez vos objectifs SEO de haut niveau en tâches plus petites et faciles à suivre grâce au modèle de feuille de route SEO de ClickUp.

La récente mise à jour majeure de Google a rappelé à tous que les classements de recherche changent constamment. Ces mises à jour générales sont conçues pour faire ressortir le contenu le plus utile et le plus axé sur les utilisateurs, et elles peuvent bouleverser des catégories entières de sites.

Cela signifie que ce qui fonctionnait il y a quelques mois n'a peut-être plus le même poids aujourd'hui. Le modèle de feuille de route SEO ClickUp vous aide à vous préparer précisément à cela. Il vous permet de définir vos objectifs SEO, de suivre votre progression et de donner un sens à ce qui semble souvent insurmontable dans l'optimisation des recherches. Vous pouvez hiérarchiser des tâches telles que la recherche de mots-clés et la création de liens.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos efforts hors page, tels que les backlinks, les mentions et la communication, en étapes claires.

Évaluez la progression réalisée et identifiez les éléments qui contribuent à améliorer la visibilité de votre site.

Adaptez rapidement vos priorités lorsque les mises à jour des algorithmes modifient le classement des mots-clés.

✨ Idéal pour : les professionnels du référencement et les stratèges de contenu qui ont besoin d'un forfait à long terme s'adaptant facilement aux changements d'algorithmes.

🧠 Le saviez-vous ? Avant Google, le premier véritable moteur de recherche était Archie, créé en 1990 pour indexer les fichiers FTP. Il ne recherchait même pas les sites web, mais seulement les listes de fichiers sur les serveurs. Cela semble primitif aujourd'hui, mais c'était révolutionnaire pour trouver des informations en ligne à l'époque.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain Max va encore plus loin avec la fonction Talk to Text de ClickUp, qui vous permet de dicter vos idées, de rédiger du contenu ou d'attribuer des tâches à l'aide de votre voix, à une vitesse quatre fois supérieure à celle de la saisie au clavier. Imaginez que vous terminez un appel avec un client et que vous dites instantanément : « Créez une tâche de suivi pour mardi prochain avec tous les points d'action. » Brain Max l'enregistre, l'attribue et la relie automatiquement au bon document ou au bon collègue. Évitez de taper et mettez votre stratégie en action grâce à la fonctionnalité Talk To Text de ClickUp

5. Modèle ClickUp pour la recherche et la gestion SEO

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression au fil du temps et partagez les résultats avec votre équipe grâce au modèle de recherche et de gestion SEO de ClickUp.

La recherche SEO consiste en réalité à comprendre les informations, à repérer les tendances et à transformer les données en décisions qui renforcent la visibilité. Pour les équipes, le défi réside rarement dans le manque de données, mais plutôt dans la manière de conserver toutes les recherches. Le modèle de recherche et de gestion SEO de ClickUp résout ce problème.

Le modèle combine le suivi des mots-clés, l'analyse de la concurrence et la planification des tâches afin que votre équipe puisse voir les détails et avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez ainsi facilement mesurer les performances, ajuster les campagnes et garder tout en lien avec vos objectifs.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le suivi des performances des mots-clés ciblés et ajustez votre stratégie lorsque les classements changent.

Planifiez et gérez la création de liens ou les mises à jour de contenu parallèlement à la recherche de mots-clés.

Comparez l'activité de vos concurrents et réagissez en apportant vos propres améliorations.

✨ Idéal pour : les équipes SEO qui souhaitent disposer d'un seul endroit pour gérer leurs recherches, leurs campagnes et le suivi des performances.

🧠 Le saviez-vous ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les liens comportaient des étiquettes « UTM » ? Le « U » vient de Urchin Software, une société rachetée par Google en 2005. Cette acquisition a donné naissance à Google Analytics, l'un des outils web les plus utilisés aujourd'hui.

6. Modèle de gestion de projet SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des résultats réguliers grâce à un plan coordonné à l'aide du modèle de gestion de projet SEO ClickUp.

Imaginez ceci. Une entreprise lance une nouvelle gamme de produits et l'équipe marketing s'en occupe déjà. Les rédacteurs rédigent des articles de blog, les concepteurs peaufinent les pages d'accueil et les développeurs corrigent les problèmes de vitesse du site. Pendant ce temps, les dirigeants veulent savoir comment se déroule la campagne et quelle est la prochaine étape.

Le modèle de gestion de projet SEO de ClickUp est la solution qu'il vous faut. 💯 Il rassemble tous les éléments d'une campagne SEO dans un seul et même hub organisé. La recherche, le contenu, les corrections techniques et les rapports ne sont plus cloisonnés et peuvent désormais être gérés de manière collaborative. De la définition des objectifs et de l'audit du contenu des sites web à l'attribution du travail et à la mesure des résultats, vous n'avez plus besoin de courir après les différents éléments grâce à ce modèle.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez des tâches tout au long du flux de travail de référencement et suivez leur progression.

Organisez vos mots-clés, vos recherches et vos données de performance dans un espace centralisé.

Suivez votre budget et vos ressources en ayant une visibilité sur le temps et l'effort consacrés à chaque tâche.

Simplifiez la communication afin que les mises à jour et les prochaines étapes soient toujours claires.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui gèrent des campagnes SEO complètes et souhaitent suivre tout, de la stratégie à l'exécution, en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : considérez les agents ClickUp comme des coéquipiers qui ne se lassent jamais des tâches répétitives. Ces outils SEO basés sur l'IA peuvent répondre à des questions, générer des mises à jour, suivre la progression et même faire ressortir des informations à partir d'outils tels que Google Drive, GitHub ou Salesforce, le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt. Par exemple, si vous demandez : « Combien de backlinks avons-nous obtenus cette semaine ? », un agent peut instantanément extraire ces données, les résumer et même suggérer les prochaines étapes. Vous pouvez également créer des agents personnalisés sans toucher une seule ligne de code. Il vous suffit de lui indiquer la tâche à accomplir (comme les rapports hebdomadaires sur la progression du référencement ou la surveillance des mentions des concurrents), de choisir les sources de données, et il fonctionne en mode automatique.

7. Modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez clairement les différentes phases de votre campagne, du lancement à la conclusion, à l'aide du modèle de gestion de campagne marketing ClickUp.

Liquid Death et Yeti ont mené une campagne qui a attiré l'attention de tous en lançant un mini-refroidisseur en forme de cercueil original. Cette campagne ludique et inattendue s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les médias. La leçon à en tirer est simple : lorsque des idées créatives s'accompagnent d'une planification claire, les résultats peuvent être inoubliables.

Le modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp vous aide à apporter le même niveau de réflexion à vos campagnes. Il regroupe tous les éléments en un seul endroit, du contenu et des échéanciers aux budgets et aux rôles de l'équipe, afin que vous n'ayez jamais l'impression de jongler avec trop de choses à la fois.

Cela rend également les ajustements en cours de campagne moins stressants. Que vous ayez besoin de changer un titre, de modifier une date de publication ou d'affiner les messages d'un canal, vous disposez déjà de la structure nécessaire.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez le travail lié au contenu, à la conception, à la promotion, à la communauté et à l'analyse dans un seul et même espace.

Utilisez des vues telles que le Calendrier ou l'aperçu par phase pour rester au courant du calendrier.

Communiquez les résultats grâce au suivi intégré afin que toutes les parties prenantes puissent voir l'évolution.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui lancent des campagnes et qui souhaitent coordonner, contrôler et assurer la visibilité de leurs projets, de la conception à l'évaluation.

8. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez le travail en tâches gérables avec des statuts clairs grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp.

De plus en plus, les gens accomplissent davantage en moins de temps, ce qui prouve que l'efficacité passe par une planification minutieuse. Pour les équipes, cela sert de rappel que les résultats compteront toujours plus que les heures travaillées.

Le modèle de gestion des tâches ClickUp vous aide à mettre cette idée en pratique au quotidien. Il rassemble tout votre travail en un seul endroit, vous offrant ainsi une vue d'ensemble claire de ce qui est en cours, de ce qui a été achevé et de ce qui nécessite votre attention.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez votre progression grâce à des vues telles que la liste, le Tableau ou le Calendrier.

Attribuez les responsabilités afin que chacun sache sur quoi se concentrer.

Utilisez les automatisations et les champs pour gagner du temps sur les mises à jour répétitives.

✨ Idéal pour : les équipes et les personnes qui recherchent un moyen simple mais adaptable d'organiser leurs tâches et de garantir une visibilité sur leur progression.

Vous avez besoin d'aide pour la gestion de projet SEO ? Regardez cette vidéo :

9. Modèle de rapport SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les tendances au fil du temps grâce aux options de rapports trimestriels du modèle de rapport SEO ClickUp.

Le modèle de rapport SEO ClickUp vous aide à transformer des nombres épars en une histoire SEO cohérente. Vous pouvez suivre le trafic, les mots-clés, les prospects et bien plus encore tout en utilisant des visuels tels que des graphiques et des diagrammes pour rendre vos informations faciles à comprendre.

Vous pouvez également configurer des avis récurrents, mettre à jour les indicateurs à l'aide de champs personnalisés et suivre de près les performances.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des rapports prêts à être présentés à vos clients avec une vue claire du trafic, des mots-clés et des conversions.

Conservez toutes les données SEO dans un environnement de travail partagé pour faciliter la collaboration.

Utilisez des graphiques et des diagrammes pour traduire des indicateurs complexes en récits compréhensibles par les parties prenantes.

✨ Idéal pour : les responsables SEO et les équipes de marketing numérique qui souhaitent suivre les performances de manière cohérente et présenter les résultats avec clarté.

Le seul trafic que vous aimerez, avec ClickUp

Le référencement hors page est la force silencieuse qui détermine si votre travail touche réellement les gens.

Un flux de travail solide est également directement lié à votre checklist SEO on-page, garantissant ainsi que votre contenu est bien optimisé. Grâce à une checklist organisée pour la recherche de mots-clés, vous pouvez aligner vos efforts hors page sur ce que les gens recherchent réellement.

Et n'oubliez pas : les tactiques de référencement hors page ne sont efficaces que lorsqu'elles reflètent une réelle autorité qui apparaît dans les pages de résultats des moteurs de recherche. C'est la combinaison d'une structure et d'une stratégie qui permet d'obtenir des résultats.

Les modèles que nous avons explorés ne visent pas à créer des checklists pour le plaisir, mais à aider votre équipe à aller de l'avant en toute confiance. Ce qui distingue ClickUp des autres outils, c'est la façon dont il rassemble tous ces éléments mobiles en un seul endroit. Vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre pour suivre les backlinks, les mentions ou les actions de sensibilisation.

Si vous êtes prêt à clarifier votre flux de travail, le meilleur point de départ est d'utiliser un modèle.

Foire aux questions (FAQ)

Le référencement hors page englobe toutes les activités que vous faites en dehors de votre site web pour améliorer sa visibilité et sa fiabilité. Considérez-le comme la réputation de votre site dans le monde numérique au sens large. Il comprend les backlinks, les mentions de marque, les signaux sociaux et les partenariats qui indiquent aux moteurs de recherche que votre contenu est crédible et mérite d'être classé.

Un audit commence par examiner qui renvoie vers votre site et si ces liens sont utiles ou nuisibles. Ensuite, passez en revue les mentions de votre marque, votre activité sur les réseaux sociaux et les avis en ligne pour voir comment votre entreprise est perçue. Enfin, comparez votre profil à celui de vos concurrents pour identifier les opportunités où vous pourriez manquer de visibilité.

Le référencement hors page repose essentiellement sur les backlinks, l'autorité en ligne et la confiance de la communauté. Des backlinks de haute qualité, des avis positifs, un engagement social et du contenu invité jouent tous un rôle. Ensemble, ils constituent les signaux que les moteurs de recherche utilisent pour déterminer la fiabilité de votre site.

Plusieurs outils peuvent vous aider au suivi des backlinks, à la mesure de l'autorité de domaine et à la surveillance des mentions de marque. Il s'agit notamment de plateformes spécialisées dans l'analyse des liens, l'écoute sociale et le suivi de la concurrence. Le meilleur choix dépendra de vos besoins : un outil léger pour de petites vérifications ou une plateforme complète pour des campagnes plus importantes.

Commencez par dresser la liste des éléments de base : vérifiez les liens retour, demandez des avis, publiez du contenu invité et restez actif sur les plateformes sociales où se trouvent vos clients. Ensuite, adaptez la liste à votre secteur d'activité. Par exemple, un café local peut se concentrer sur son référencement dans les blogs culinaires, tandis qu'une agence de design peut se concentrer sur la publication d'articles invités sur des sites créatifs.

Citons par exemple l'exemple de la stratégie initiale d'Airbnb, qui consistait à renforcer la confiance envers la marque grâce à des blogs invités et des partenariats, ce qui lui a permis de se faire connaître avant de devenir un nom familier. Citons également l'approche de HubSpot, qui a créé des outils gratuits qui ont généré un nombre considérable de backlinks provenant de blogs et d'entreprises du monde entier. Ces campagnes démontrent comment des idées créatives en dehors de votre site web peuvent lui redonner de l'autorité et attirer l'attention sur lui.