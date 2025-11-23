Plus de 15 meilleurs modèles de sites web Figma pour un design web époustouflant

Chaque projet de site web commence par un forfait. Mais avec une page blanche, il peut falloir une éternité pour trouver l'inspiration et se lancer. Ensuite, des heures sont consacrées à la refonte des boutons et de la navigation. Les délais sont repoussés à mesure que vous reconstruisez les mêmes composants, et ce qui devrait être un travail créatif se transforme en un travail répétitif.

Avec les modèles de site web Figma, vous ne partez pas de zéro. Vous partez d'un travail déjà terminé.

Des pages d'accueil SaaS qui vendent aux portfolios qui impressionnent, ces modèles de sites web Figma vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour concevoir et adapter rapidement des sites web réactifs.

Que sont les modèles de site web Figma ?

Les modèles de site web Figma sont des dispositions prédéfinies créées dans Figma, un outil de conception et de collaboration basé sur le cloud. Chaque modèle comprend généralement des composants tels que des barres de navigation, des grilles, des boutons, des formulaires et des systèmes typographiques qui respectent les bonnes pratiques en matière de conception réactive.

Comme ils sont entièrement modifiables dans Figma, vous pouvez adapter ces modèles à l'identité de votre marque et aux besoins de votre projet sans avoir à tout refaire à partir de zéro. Les modèles de sites web Figma sont également conçus dans un esprit de collaboration. Les équipes peuvent partager, commenter et itérer sur les designs en temps réel, tandis que les développeurs peuvent extraire les ressources et le CSS directement depuis Figma lorsqu'il est temps de passer à la construction.

💡 Conseil de pro : utilisez un modèle comme base, puis enregistrez votre version personnalisée dans une bibliothèque de designs partagés. Cela garantit que chaque projet reste conforme aux directives de votre marque dès le début.

Les meilleurs modèles de site web en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé des modèles de lancement de produit Figma et ClickUp listés dans cet article :

Modèles de sites web Figma

Avec autant d'options disponibles dans la communauté Figma et d'autres bibliothèques, il peut être difficile de savoir quels modèles valent la peine d'être utilisés. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de passer en revue des centaines de fichiers. Le travail est terminé pour vous.

Vous trouverez ci-dessous les meilleurs modèles de sites web Figma dans des catégories clés telles que les pages d'accueil, les portfolios, les SaaS, le commerce électronique, les blogs et les tableaux de bord. Chaque modèle est livré avec des dispositions et des composants prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser en fonction de votre marque.

Modèle de page d'accueil minimaliste

via Figma

Le modèle de page d'accueil minimaliste combine une disposition achevée avec un système de conception prêt à l'emploi. Outre un en-tête hero, les logos des clients, les points forts des services, les témoignages et les CTA, il comprend des échelles typographiques, des variantes de boutons, des jetons de couleur et des jeux d'icônes.

Il présente une structure claire, où les calques sont bien libellés et organisés grâce à la mise en page automatique, ce qui vous permet de mettre à jour le contenu sans altérer le design.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Réduisez le temps d'installation grâce à des sections prédéfinies et des composants réutilisables.

Assurez la cohérence de votre marque grâce à un guide de style intégré.

Adaptables à différents secteurs grâce à leurs dispositions flexibles.

🔑 Idéal pour : les agences et les entreprises qui souhaitent disposer d'une page prête à l'emploi et d'un système de conception réutilisable pour leurs futurs projets.

2. Collection de kits de pages d'accueil

La collection gratuite Landing Page Kit Collection fournit 13 modèles de pages d'accueil pour bureau et appareils mobiles, avec l'assistance d'un système de conception complet. Elle comprend 7 packs d'icônes, un ensemble de drapeaux, plus de 10 modèles de pieds de page, plus de 250 styles globaux et plus de 100 composants et variantes.

Tout est organisé de manière claire pour vous permettre de combiner rapidement les sections et de maintenir la cohérence entre les différentes pages.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Réutilisez des éléments d'un projet à l'autre au lieu de tout recréer à partir de zéro.

Personnalisez les pieds de page et les sections afin d'adapter les dispositions à différents secteurs d'activité.

Évoluez rapidement lorsque vous gérez plusieurs sites ou campagnes client.

🔑 Idéal pour : les freelances et les équipes produit qui ont besoin de créer rapidement plusieurs pages d'accueil tout en conservant une conception cohérente.

3. Modèle de site web pour portfolio de développeur web SinanTokmak

Le modèle de site web SinanTokmak Web Developer Portfolio de Johann Leon comprend 12 pages web préconstruites pour 4 tailles d'écran réactives, ce qui facilite la création d'une présence en ligne professionnelle qui fonctionne sur n'importe quel appareil. Le fichier comprend des styles clairs, des composants réutilisables et une structure entièrement Auto Layout pour plus de cohérence et une personnalisation facile.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de présenter votre biographie, vos compétences, vos projets et vos articles de blog dans une disposition cohérente qui met en valeur à la fois votre travail et votre personnalité.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez les dispositions du blog et des études de cas pour raconter l'histoire derrière votre travail.

Gagnez du temps d'installation grâce à un CV, un portfolio et un blog au design professionnel.

Concevez un portfolio ou un site web personnel léger en fonction de vos besoins.

🔑 Idéal pour : les freelances et les designers qui souhaitent créer un portfolio mettant en valeur leur marque personnelle dans une mise en forme épurée et moderne.

👀 Le saviez-vous ? Les créateurs de sites web basés sur l'IA peuvent aider à réduire les taux de rebond de 15 % en moyenne, et près de 90 % des sites web les mieux évalués s'appuient sur ces outils pour optimiser leurs performances, leur référencement ou leur contenu.

4. Modèle de conception de portfolio Bentolio

Bentolio Portfolio Design Template est un modèle de portfolio personnel élégant d'une page, basé sur la disposition Bento Grid, une tendance de conception connue pour ses blocs épurés et sa narration très visuelle.

Chaque section est organisée en modules qui peuvent être utilisés pour mettre en valeur des projets, des compétences, des coordonnées ou des informations personnelles de manière visuellement structurée. Le design met l'accent sur la clarté et l'équilibre, offrant une expérience de navigation agréable qui convient parfaitement aux professionnels de la création.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Intervertissez les tuiles pour réorganiser la grille sans avoir à retravailler toute la page.

Fournissez un aperçu rapide de vos compétences et de vos projets sans avoir à faire défiler sans fin ou à passer d'une page à l'autre.

Obtenez des plans de travail prédéfinis pour des sections telles que Accueil, Projets, À propos, Contact, Blog.

🔑 Idéal pour : les créatifs qui souhaitent un portfolio axé sur le visuel, léger, facile à maintenir et immédiatement mémorable.

💡 Conseil de pro : même les meilleurs modèles ne peuvent remplacer un forfait de projet structuré. En associant les modèles Figma à un logiciel de gestion de projet de site web, vous vous assurez que vos efforts de conception sont soutenus par des échéanciers et une gestion du périmètre.

5. Modèle de site web SaaS et application

Le modèle de site web SaaS & App Template est spécialement conçu pour les plateformes SaaS, les entreprises d'applications et les fournisseurs de services informatiques. Vous bénéficiez de plusieurs variantes de page d'accueil et d'une bibliothèque de composants flexible basée sur un système de grille Bootstrap. Le fichier est entièrement organisé en couches, ce qui permet des modifications en cours rapides et une personnalisation mix-and-match.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des diagrammes, des tableaux de bord et des sections de témoignages pour fournir l'assistance à votre storytelling axé sur la conversion.

Réorganisez les sections pour concevoir des pages pour les lancements, les études de cas ou les expériences de tarification.

Obtenez des options de page d'accueil pour la croissance SaaS, des présentations de produits aux forfaits d'abonnement.

🔑 Idéal pour : les startups SaaS et les développeurs d'application qui ont besoin d'une page d'accueil optimisée pour la conversion afin de présenter leurs produits.

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'optimisation de sites web

6. Modèle de site web SaaS unique

Conçu à la fois pour le design et le développement, le modèle de site web Singular SaaS offre des blocs réactifs, des composants UI kit et des dispositions adaptées aux mobiles, ce qui le rend facile à adapter pour les pages d'accueil ou les présentations d'applications.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez rapidement des pages uniques grâce à une bibliothèque de blocs glisser-déposer.

Utilisez des animations intégrées et du code HTML/CSS validé par le W3C pour une utilisation dans le monde réel, et pas seulement pour des maquettes.

Assurez la cohérence de vos designs grâce aux fonctionnalités Smart Layout et de la typographie de couleur.

🔑 Idéal pour : les startups SAAS, les équipes produit et les agences marketing qui ont besoin d'une solution de conception à code.

7. Modèle d'interface utilisateur pour blog sur l'IA (thème sombre)

AI Blog Website UI Template est un modèle au thème sombre conçu pour les éditeurs spécialisés dans l'IA et la technologie. Il comprend des dispositions pour la page d'accueil, les actualités, les articles de blog, les podcasts, les ressources et les pages de contact, avec une typographie au pixel près et des dispositions automatiques réactives. La palette sombre ajoute une touche moderne et professionnelle, agréable à l'œil et idéale pour les longues sessions de lecture.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Développez votre plateforme grâce à des pages prédéfinies pour les blogs, les podcasts, les actualités et les ressources.

Offrez une expérience de lecture cohérente grâce à trois tailles d'écran réactives.

Utilisez le système de recherche intégré, spécialement conçu pour les contenus axés sur la technologie et l'IA.

🔑 Idéal pour : les rédacteurs techniques et les chercheurs en IA qui souhaitent créer un blog riche en contenu avec une esthétique moderne et sombre.

ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui suscite le plus d'intérêt. Par exemple, les travailleurs non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création facile d'extraits de code.

8. Modèle de blog polyvalent MetaBlog

MetaBlog Multipurpose Blog Template combine des dispositions épurées et une grande flexibilité. Il propose des thèmes sombres et clairs, ce qui vous permet de prévisualiser et de concevoir deux identités visuelles différentes. Le modèle suit la méthodologie Atomic Design, ce qui signifie que chaque bouton, carte et section est réutilisable.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez d'une typographie épurée et d'espaces blancs équilibrés avec des sections pour les images principales, les cartes de blog, les articles de fonctionnalité, etc.

Utilisez des composants réutilisables tels que des boutons, des cartes, des en-têtes et des pieds de page pour obtenir un design cohérent.

Convertissez facilement votre design en HTML/Webflow avec un espace et une disposition clairs.

🔑 Idéal pour : les créateurs de contenu qui souhaitent lancer des blogs avec des composants de conception réutilisables qui ne les limitent pas à un seul style.

9. Modèle de site web e-commerce pour meubles

Le modèle Furniture eCommerce Template comprend une page d'accueil, une grille de boutique, des pages détaillées sur les produits, un panier, une page de paiement, des tableaux comparatifs et même un blog proposant des conseils de style. Le design utilise une palette de couleurs douces et neutres qui met en valeur les photos des produits, ce qui le rend idéal pour présenter des visuels liés à la décoration intérieure et au style de vie.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez d'un flux e-commerce complet (boutique → panier → paiement) déjà conçu.

Utilisez des dispositions épurées, axées sur les images, pour mettre en valeur les photographies de meubles et de décoration.

Renforcez votre autorité et créez du contenu inspirant pour accompagner votre boutique grâce à la disposition du blog lifestyle.

🔑 Idéal pour : les petites marques de mobilier et les architectes d'intérieur à la recherche d'une vitrine prête à l'emploi, moderne et axée sur l'esthétique visuelle.

⌛ Astuce pour gagner du temps : les flux de travail de conception web sont rarement linéaires. De la collecte des exigences et des itérations de conception aux révisions des parties prenantes et aux transferts de développement, les allers-retours constants peuvent devenir chronophages et chaotiques. La puissance combinée de l'IA et des automatisations peut vous aider à attribuer automatiquement des tâches, à transmettre les commentaires à la bonne équipe et à déclencher les validations lorsqu'un design est prêt à être révisé. Regardez cette vidéo pour libérer vos équipes des tâches administratives et gagner jusqu'à 26 heures par semaine.

10. Modèle de site web pour abonnement à une newsletter

Le modèle de site web d'abonnement à la newsletter est conçu pour les plateformes qui se concentrent sur la création et la gestion de newsletters. L'utilisation cohérente d'une palette de couleurs vertes vives, associée à une typographie épurée et à des illustrations 2D légères, lui confère un aspect frais et accessible. Bien que certaines modifications de conception puissent être nécessaires (comme la suppression des ombres supplémentaires), sa structure minimaliste et fonctionnelle le rend facile à adapter.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Couvrez l'ensemble du parcours utilisateur, de la connexion et de l'abonnement à la facturation et aux flux d'actualités.

Choisissez parmi une variété de modèles pour les actualités, les blogs, les sondages, les opinions, etc.

Remplacez les illustrations provisoires et modifiez la couleur, la police de caractère et la disposition pour les adapter à votre marque.

🔑 Idéal pour : les petites entreprises et les créateurs qui souhaitent proposer un modèle de newsletter par abonnement.

11. Modèle de tableau de bord pour la gestion des tâches

Le modèle de tableau de bord de gestion des tâches vous offre un système de gestion des tâches moderne, axé sur la clarté et la convivialité. Il comprend des tableaux Kanban, des flux de tâches en plusieurs étapes et des panneaux de messagerie intégrés. Le design utilise une esthétique légère et minimaliste, avec des libellés de couleur pour indiquer les priorités et les statuts.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des cartes de tâches modulaires qui affichent les commentaires, les balises et les pièces jointes afin de pouvoir présenter un exemple de flux de travail en direct.

Essayez différents modèles de navigation (tableau de bord, projets, tâches, messages, utilisateurs) pour refléter les applications de productivité populaires.

Combinez un système typographique épuré avec des accents de couleurs contrastées pour que les longues sessions de travail restent agréables pour les yeux.

🔑 Idéal pour : les designers qui présentent des prototypes qui doivent avoir un aspect soigné tout en reflétant les fonctionnalités réelles de collaboration.

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de gestion des tâches pour améliorer vos flux de travail

12. Application Web – Modèle de tableau de bord et d'outil d'évaluation de la durabilité

Pour les organisations qui ont besoin de suivre et de rendre compte de leurs initiatives en matière de développement durable, ce modèle d'application web sur le développement durable fournit un tableau de bord prêt à l'emploi pour visualiser la progression et générer facilement des rapports sur le développement durable.

Il comprend des tableaux de bord pour la gouvernance, la chaîne d'approvisionnement, la durabilité environnementale et sociale, ainsi que des outils d'évaluation interactifs. Ses fonctionnalités de conception, telles que la notation par domaine, les indicateurs de maturité et les panneaux de suivi des améliorations, le rendent pratique pour les rapports ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) des entreprises.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Simulez de véritables évaluations d'entreprise, avec des intervalles de notation et des informations exploitables.

Incluez des éléments de rapports visuels tels que des cadrans, des indicateurs à code couleur et des tableaux structurés qui rendent votre rapport prêt à être présenté en salle de réunion.

Adaptez l'outil d'évaluation et les composants du tableau de bord à différents indicateurs de durabilité ou KPI.

🔑 Idéal pour : les consultants ESG et les responsables du développement durable qui ont besoin d'un moyen professionnel pour présenter les données de performance et assurer le suivi de l'avancement des projets par rapport aux objectifs de développement durable.

🌟 Bonus : le développement de sites web est une entreprise délicate. Sans un outil intelligent et centralisé, les exigences du client, les discussions sur la conception, les commentaires Figma, les descriptions de wireframes, etc. sont dispersés dans différents outils, ce qui entraîne des ambiguïtés et des retards. ClickUp Brain MAX apporte le calme dans ce chaos. Il permet de : Transformez les longs fils d'e-mail complexes contenant toutes les exigences de vos clients en tâches claires et structurées.

Créez des plans de site avec des versions alternatives pour différents parcours utilisateurs et des conventions de nommage de page optimisées pour le référencement.

Déplacez automatiquement les tâches d'un statut à l'autre, informez les équipes lorsque des ressources sont envoyées pour révision et générez régulièrement des rapports d'avancement pour les parties prenantes. Il regroupe les données et les flux de travail de tous les systèmes et vous permet de gérer l'ensemble du processus à partir d'un seul tableau de bord. Voici à quoi cela ressemble en pratique ⬇️

13. Modèle de site web pour entreprises et coaching

Le modèle de site web pour entreprises et coachs est particulièrement utile pour les fournisseurs de services qui souhaitent attirer, informer et convertir des clients potentiels de manière élégante. Ce qui le rend unique, c'est l'inclusion d'une page de vente structurée et d'un flux de webinaires, qui vous permettent non seulement de présenter vos services, mais aussi de créer un parcours qui incite les prospects à réserver ou à acheter.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez de pages de webinaires et de rediffusions prêtes à l'emploi, qui vous feront gagner un temps précieux lors de la mise en place d'ateliers en ligne ou d'évènements en direct.

Utilisez le design intégré de la page de vente qui met l'accent sur la persuasion pour augmenter les conversions.

Équilibrez votre image de marque personnelle et la présentation de vos services grâce à une structure de conception simple mais efficace.

🔑 Idéal pour : les coachs en entreprise et personnels qui souhaitent créer un site web professionnel pour présenter leurs services et les témoignages de leurs clients.

14. Modèle de site web pour ONG

Ce modèle de site web pour ONG est un système de conception soigné et fonctionnel destiné aux organisations à but non lucratif et caritatives. Il comprend 8 dispositions structurées, dont une page d'accueil, une page de dons, une page d'évènements, un blog, une page médias, etc., ce qui en fait une base prête à l'emploi pour des causes importantes. La conception allie accessibilité et fiabilité pour les organisations qui dépendent des dons et de l'assistance de la communauté.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez un guide de style et des composants réutilisables, garantissant la cohérence de toutes les pages.

Utilisez une typographie et des images épurées pour mettre en avant la narration et la transparence et renforcer la confiance des donateurs.

Adaptez des pages prêtes à l'emploi pour les évènements et les médias afin de présenter des témoignages percutants sans partir de zéro.

🔑 Idéal pour : les associations caritatives, les ONG, les initiatives en faveur des personnes handicapées et de l'accessibilité, les organisations locales ou tout projet axé sur le bien social et la collecte de fonds.

15. Modèle de site web pour café

Le modèle de site web Café est conçu pour les restaurants qui souhaitent communiquer leur saveur et leur hospitalité à travers leur design. Il comprend 3 dispositions uniques pour la page d'accueil et plus de 12 pages internes couvrant les menus, les réservations, les évènements, les biographies de l'équipe et les sections de blog. Une typographie audacieuse et des dispositions axées sur les images permettent de mettre en valeur les plats signature, les promotions ou les spécialités du chef.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez des structures prêtes à l'emploi pour les réservations, qui vous permettront de convertir facilement les visiteurs en clients.

Mettez en valeur vos photos culinaires grâce à des pages dédiées aux menus et aux galeries qui aident les restaurants à susciter instantanément l'appétit.

Facilement adaptables aux cafés, bars, boulangeries et restaurants gastronomiques qui ont besoin à la fois de simplicité et de profondeur.

🔑 Idéal pour : les propriétaires de cafés qui souhaitent disposer d'un site web bien conçu pour présenter leur établissement, leur menu, leur ambiance, leur équipe et les détails de réservation.

16. Modèle de conception de site web pour location de voitures

Le modèle de conception de site web pour location de voitures capture parfaitement le parcours de l'utilisateur en combinant des visuels épurés et des flux de réservation intuitifs, ce qui facilite la recherche et la réservation d'un véhicule. Il met l'accent sur la clarté et la conversion en incluant des pages dédiées à la consultation des modèles de voitures, à la comparaison des prix et à l'achevement des réservations en quelques clics seulement.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des flux de réservation prédéfinis pour faciliter la visualisation du processus de location et le rendre encore plus facile à personnaliser.

Ajoutez des tableaux comparatifs pour les modèles de véhicules, les prix et les fonctionnalités clés afin d'aider les utilisateurs à faire des choix plus rapides et plus sûrs.

Mettez en avant les éléments qui inspirent confiance aux clients, tels que les avis, les FAQ, les politiques et suffisamment d'espace pour les photos afin d'avoir un impact maximal.

🔑 Idéal pour : les services de location de voitures, les start-ups automobiles et les agences de voyage qui souhaitent augmenter leurs conversions en ligne.

Pourquoi utiliser les modèles de site web Figma

Les modèles de sites web Figma vous donnent une longueur d'avance considérable en vous permettant de passer directement à la phase de travail de conception proprement dite, sans avoir à partir d'une page blanche. Au lieu de recréer à partir de zéro les boutons, les grilles, les dispositions et la navigation, vous commencez avec une base soignée et prête à la modification en cours, qui respecte les bonnes pratiques modernes en matière d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur.

Voici pourquoi les équipes font confiance aux modèles Figma :

Gagnez du temps grâce à des composants, des sections et des systèmes réactifs prédéfinis.

Assurez la cohérence entre les pages grâce à des styles partagés et des éléments réutilisables.

Collaborez plus rapidement en partageant des fichiers, en ajoutant des commentaires, en révisant et en itérant en temps réel.

Transférez proprement grâce à des calques, des jetons et des spécifications organisés que les développeurs peuvent utiliser immédiatement.

Réduisez les erreurs de conception grâce à des espaces, une typographie et une accessibilité conformes aux normes de l'industrie.

✨ Astuce de productivité : utilisez vos modèles Figma avec une bibliothèque de composants partagée pour faciliter les mises à jour sur plusieurs designs. De plus, vous pouvez utiliser une checklist pour le lancement d'un site web afin de vous assurer que rien ne soit oublié.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de site web Figma ?

Un bon modèle de site web Figma vous offre la liberté d'ajuster les dispositions tout en conservant une qualité d'utilisation et de conception constante sur toutes les pages. Il doit également donner aux équipes une longueur d'avance sans limiter leur capacité à personnaliser le site de manière personnalisée en fonction des besoins spécifiques de la marque. Principaux indicateurs de qualité :

Dispositions réactives conçues pour le bureau, les tablettes et les mobiles.

Composants réutilisables (boutons, barres de navigation, cartes, modaux, formulaires) qui s'adaptent à la croissance de votre site.

Organisation claire des fichiers avec des noms explicites, une disposition automatique et un espace cohérent.

Jetons de conception évolutifs pour la typographie, les couleurs, les systèmes de grille et les ombres.

Conception axée sur l'accessibilité (police lisible, contraste, espace, hiérarchie des éléments)

Types de modèles :

Faites votre choix en fonction de ce que vous souhaitez créer :

Modèles de pages d'accueil : axés sur la conversion, idéaux pour les lancements et les campagnes

Modèles de portfolio : présentations de projets, études de cas, biographies et dispositions héroïques.

Modèles pour le commerce électronique : grilles de produits, flux de panier, paiement et filtres

Modèles SaaS/startup : tableaux de prix, sections de fonctionnalités, témoignages, tableaux de bord

Modèles de blog/contenu : cartes de catégorie, dispositions d'articles, expériences de lecture

Modèles de tableaux de bord et d'application web : interface utilisateur d'analyse, cartes, tableaux, panneaux d'administrateur

En choisissant dès le départ le type de modèle approprié, vous réduisez considérablement le temps d'itération et vous vous assurez que votre conception correspond bien à l'objectif de votre site web.

🤔 Vous n'êtes pas fan de Figma ? Voici des alternatives à Figma avec des systèmes de composants et des fonctionnalités de collaboration plus performants.

💡 Conseil de pro : vérifiez toujours l'organisation des fichiers du modèle avant de l'utiliser. Par exemple, un modèle bien structuré comportera des composants tels que des boutons et des titres configurés avec la disposition automatique et une nomenclature cohérente (bouton/primary, bouton/secondary).

Limites de l'utilisation de Figma pour les modèles de sites web

Si les modèles Figma vous donnent une longueur d'avance, ils ne constituent pas une solution achevée pour créer un site web en ligne. Voici quelques limites à garder à l'esprit :

Conception uniquement, non prêt pour le développement : les modèles Figma fournissent la structure, les visuels et les modèles d'interface utilisateur. Mais ils ne comprennent pas de code fonctionnel. Vous devrez toujours confier la conception à un développeur ou utiliser un créateur de site pour le rendre fonctionnel.

La personnalisation nécessite des compétences : les modèles permettent de gagner du temps, mais pour les adapter à votre marque, il faut bien maîtriser les outils Figma. Sans connaissances en conception, vous risquez de vous retrouver avec une typographie inadaptée, des problèmes d'espace ou des dispositions défectueuses.

Considérations relatives aux performances : certains modèles comportent des composants volumineux et détaillés qui peuvent alourdir les fichiers Figma et ralentir le travail, en particulier dans les environnements collaboratifs.

Non conçu pour la gestion complète du design : Figma ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires pour planifier des campagnes, assurer le suivi des livrables, gérer les échéanciers et surveiller les performances.

📚 À lire également : Les meilleurs créateurs et générateurs de sites web basés sur l'IA

Modèles de sites web Figma alternatifs

Les modèles Figma prennent en charge l'aspect créatif de la conception web, mais ils ne résolvent pas le défi le plus important : gérer tout ce qui se passe autour de la conception.

ClickUp propose un ensemble de modèles axés sur les sites web qui complètent Figma en gérant la gestion de projet de site web de bout en bout.

Si les tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour organiser des discussions virtuelles sur la conception et recueillir des commentaires, les automatisations de ClickUp réduisent les frais administratifs liés à l'envoi manuel des conceptions, de leur création à leur révision, puis à leur approbation finale.

Vous pouvez également connecter les tableaux Figma aux modèles de gestion de projet dans ClickUp, ce qui permet de synchroniser automatiquement l'état de la conception avec les listes de tâches.

Voici les meilleurs modèles ClickUp 👇

Modèle de forfait de projet de site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez le lancement de votre prochain site web de A à Z grâce au modèle de plan de projet de site web de ClickUp.

Le lancement d'un site web ne se résume pas à la conception. Il implique également une stratégie, des délais, des tests et une collaboration. Le modèle de plan de projet de site web ClickUp transforme ce processus complexe en un flux de travail structuré et traçable afin que votre équipe puisse passer du concept au lancement sans rien oublier.

Au lieu de partir de zéro, ce modèle vous offre un plan de projet préétabli avec des listes et des vues pour chaque phase de la création du site web, de la recherche initiale au déploiement final. Vous pouvez attribuer des propriétaires, fixer des dates d'échéance, suivre les budgets et surveiller la progression à chaque étape, le tout en un seul endroit.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez chaque étape du lancement de votre site web en un seul endroit en regroupant les tâches, de la recherche au développement, tout en suivant l'échéancier et le budget en temps réel.

Glissez-déposez les tâches pour ajuster instantanément les dates, les dépendances et les jalons, et harmonisez les délais entre les équipes interfonctionnelles.

Équilibrez les charges de travail dans la vue Charge de travail afin d'identifier les collègues surchargés ou sous-occupés et de redistribuer les tâches avant que des retards ne surviennent.

Suivez vos dépenses avec le suivi des coûts, le Cost Tracker, pour comparer les coûts estimés et réels à chaque étape et garder le contrôle de votre budget.

🔑 Idéal pour : les équipes qui lancent de nouveaux sites web ou qui refondent des sites existants et qui ont besoin d'une structure claire pour gérer les tâches, les budgets et les validations en un seul endroit.

2. Modèle de forfait de projet de conception de site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque phase créative et respectez votre calendrier grâce au modèle de plan de projet de conception de site web de ClickUp.

Après avoir mappé l'ensemble de votre projet de site web dans le modèle précédent, concentrons-nous sur l'une des étapes les plus critiques, à savoir l'étape de conception.

Le modèle de plan de projet de conception de site web ClickUp offre aux équipes créatives un espace dédié à la planification, à la conception et à la révision de chaque livrable, des maquettes fonctionnelles aux dispositions finales. Avec seulement deux vues principales, liste et Tableau, il simplifie et accélère votre flux de travail de conception web.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les tâches de conception en éléments gérables tels que les maquettes, les mises à jour de contenu et les commentaires des clients dans la vue Liste afin de structurer et de simplifier votre flux de travail.

Déplacez facilement les tâches d'une étape à l'autre dans la vue Tableau pour rationaliser les révisions et les corrections.

Donnez la priorité à la livraison grâce à des indicateurs intégrés et des statuts clairs qui mettent en évidence les modifications urgentes et les approbations en attente, afin que rien ne passe inaperçu avant le lancement.

🔑 Idéal pour : les designers et les gestionnaires de projet créatifs qui ont besoin d'un moyen simple et visuel pour gérer les tâches de conception de sites web, les révisions et les validations dans le cadre d'un cycle de production rapide.

3. Modèle de conception web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les demandes de conception, les commentaires et les validations, le tout dans un espace organisé avec le modèle de conception Web ClickUp.

Alors que le modèle précédent se concentre sur la réalisation d'un seul projet de conception de site web, le modèle ClickUp Web Design Template est conçu pour les équipes de conception qui gèrent plusieurs sites web, comme un studio de création interne ou une agence.

Il établit la connexion entre l'accueil des clients, la hiérarchisation des priorités et la charge de travail des designers dans un système continu, afin que vous puissiez livrer plus rapidement sans épuiser votre équipe.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Centralisez toutes les demandes de conception grâce au formulaire de demande de conception intégré qui recueille les détails du projet et crée automatiquement des tâches dans votre environnement de travail.

Suivez la progression dans le tableau État de la conception en déplaçant les demandes à travers différentes étapes telles que Conception, Besoin d'informations, Révision par le client et Approuvé afin que les concepteurs et les clients restent sur la même longueur d'onde.

Classez vos projets par ordre de priorité en fonction de leur complexité et des capacités de votre équipe à l'aide des vues Par complexité et Capacité des concepteurs afin d'équilibrer efficacement la charge de travail.

Adaptez facilement votre flux de travail grâce à l'afficher Nouvelles demandes de conception qui offre visibilité et possibilité de tri aux projets actifs et entrants.

🔑 Idéal pour : les studios de design, les freelances ou les équipes internes qui gèrent des projets où la gestion des boucles de rétroaction et l'allocation des ressources sont aussi importantes que la qualité du design.

4. Modèle de forfait de projet de refonte du site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez un coup de jeune à votre site web en toute clarté et confiance, de la conception à la refonte, grâce au modèle de forfait de projet de refonte de site web ClickUp.

Après avoir abordé la planification et la conception d'un nouveau site web, passons à la refonte et à l'itération des sites existants.

Le modèle de plan de projet de refonte du site web ClickUp aide les équipes à gérer le processus complexe de mise à jour des pages web existantes. Contrairement à d'autres modèles qui vous fournissent une liste complète, celui-ci se concentre sur des modèles de tâches individuelles. Chaque activité de refonte devient une tâche réutilisable que vous pouvez ajuster, dupliquer et attribuer à votre équipe.

Vous pouvez rapidement créer des tâches telles que « Mettre à jour la disposition de la page d'accueil » ou « Actualiser les pages produits ». Attribuez-les à votre équipe et suivez leur progression en un seul endroit. Cela facilite la gestion des travaux de refonte qui changent souvent.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Réutilisez et effectuez la modification en cours des tâches de refonte au fur et à mesure que votre projet évolue afin de rester flexible sans repartir de zéro.

Suivez chaque étape du processus de refonte grâce à des vues intégrées qui permettent de faire passer facilement les tâches de « en cours » à « À réviser » puis à « Achevé ».

Simplifiez la collaboration grâce à des sous-tâches, des commentaires et des pièces jointes stockés au même endroit afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde concernant les prochaines étapes.

🔑 Idéal pour : les équipes de conception web ou de marketing qui effectuent régulièrement des refontes et ont besoin d'une installation flexible et réutilisable pour le suivi des modifications et des validations.

5. Modèle de développement de site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le suivi du code, l'assurance qualité et le déploiement dans un seul flux de travail grâce au modèle de développement de site web ClickUp.

Après avoir planifié, conçu et repensé votre site web, l'étape suivante consiste à le créer à l'aide du modèle de développement de site web ClickUp.

Il s'agit d'un modèle au niveau du dossier. Il vous offre un espace de travail achevé avec plusieurs listes, tableaux et vues de progression déjà configurés. Vous trouverez des listes telles que Backlog et Sitemap, qui vous aideront à organiser vos tâches tout au long du cycle de développement.

La vue Tableau intégrée suit chaque étape du travail, y compris la découverte, l'examen des besoins, le développement, les tests et la mise en ligne. Vous pouvez facilement passer d'une vue à l'autre, voir ce qui est en cours et suivre la progression de chaque fonctionnalité vers son achèvement.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez et déployez en toute confiance en suivant le suivi des tâches de développement, les mises à jour de code et les déploiements de fonctionnalités dans un espace structuré.

Assurez la cohésion entre les designers, les créateurs de contenu, les développeurs et les chefs de projet grâce à des vues partagées et des flux de travail cohérents qui permettent à l'équipe de rester synchronisée.

Surveillez la progression et les dépendances dans les vues tableau et liste afin d'identifier rapidement les goulots d'étranglement et d'éviter les retards.

Dupliquez votre installation de développement personnalisée pour les versions futures afin de maintenir un processus de développement cohérent et reproductible.

🔑 Idéal pour : les développeurs web, les responsables techniques et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un cadre adaptable pour tout gérer.

Laissez ClickUp Agents gérer votre flux de travail en arrière-plan Les agents ClickUp vous aident à faire avancer la création de votre site web en surveillant pour vous les tâches, les dépendances, les validations et les échéances. Ils acheminent automatiquement le travail, informent les propriétaires lorsque les designs ou les ressources sont prêts, signalent les obstacles et génèrent des résumés d'avancement afin que rien ne vienne ralentir la conception, le contenu et le développement. Pendant que votre équipe travaille, les agents s'occupent des tâches fastidieuses. Agents ClickUp AI

6. Modèle de forfait de production de site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez vos équipes et franchissez tous les jalons du lancement à l'aide du modèle de plan de production de site web ClickUp.

Une fois votre site créé et testé, l'accent est mis sur la production, où chaque mise à jour en direct et chaque publication de contenu doivent se dérouler sans heurts. Le modèle de plan de production de site web ClickUp aide les équipes à gérer les publications en cours et à surveiller les ressources en direct sans perturber votre site.

Il est conçu pour une collaboration structurée entre les développeurs, les chefs de projet, les gestionnaires de contenu et les équipes d'assurance qualité. Grâce à des fonctionnalités telles que les récits d'utilisateurs et l'étiquette de priorité, vous pouvez gérer les corrections de bogues, les ajustements de performances ou les déploiements de fonctionnalités comme pour n'importe quelle sortie de produit.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez, suivez et approuvez les mises à jour de contenu ou de conception avant leur mise en ligne afin que chaque modification se déroule sans heurts et sans erreur.

Effectuez du travail par thème afin d'identifier rapidement les goulots d'étranglement et de résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.

Effectuez la maintenance d'un site prêt à la production en gérant les mises à jour en continu afin de toujours l'améliorer et de garantir sa stabilité.

🔑 Idéal pour : les agences numériques, les équipes produit et les responsables web supervisant les lancements multi-équipes.

7. Modèle ClickUp pour la création de pages web

Obtenir un modèle gratuit Créez et gérez chaque page web en toute clarté à l'aide du modèle ClickUp Building Web Pages Template.

Le modèle ClickUp Building Web Pages est utile pour transformer votre plan de site en pages web dynamiques bien structurées, afin que vous puissiez planifier, concevoir et publier chaque page de manière organisée.

Au lieu de gérer le site web comme un seul grand projet, ce modèle se concentre sur les pages qui composent votre site. Il regroupe tout, des brouillons de texte et des commentaires sur la conception aux liens vers les pages, dans un seul environnement de travail afin que votre équipe puisse collaborer sans confusion.

Vous pouvez visualiser la progression de plusieurs façons : la vue Plan du site montre comment les pages sont reliées entre elles, tandis que les vues Tableau et Liste affichent le statut de chaque tâche en temps réel. Et si vous coordonnez des échéanciers, la vue Diagramme de Gantt vous aide à suivre les livrables et les retards sur un calendrier codé par couleur.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez clairement chaque type de page en séparant les pages principales, les pages produits et les pages d'assistance afin que les équipes puissent concevoir et développer en parallèle.

Centralisez les conceptions et les commentaires du client directement dans les tâches afin d'accélérer et de faciliter les révisions.

Capturez efficacement les commentaires grâce à des statuts tels que « Mise à jour requise » et « En cours de révision » qui permettent de garder les boucles de rétroaction visibles et organisées.

🔑 Idéal pour : les agences à la recherche d'un outil de conception web pour créer des sites web multipages où chaque page nécessite une attention particulière.

8. Modèle de planificateur de site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos idées en un plan de site structuré grâce au modèle ClickUp Website Planner.

Le modèle ClickUp Website Planner vous offre une feuille de route complète pour votre projet web, transformant un processus désordonné impliquant plusieurs équipes en un flux de travail clair et visuel.

De la première session de brainstorming à la révision finale, chaque étape, de la conception à la mise à l'essai, est mappée. Vous pouvez attribuer des niveaux d'effort et afficher le travail sous plusieurs angles ( vue Kanban, diagramme de Gantt ou échéancier ) afin de garantir une livraison prévisible et fluide.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez rapidement les déséquilibres dans la charge de travail grâce aux niveaux d'effort intégrés et aux étiquettes d'équipe qui indiquent qui est surchargé et qui est disponible.

Simplifiez les révisions créatives à l'aide d'étapes claires telles que « Révision interne » et « En cours » afin de rationaliser les commentaires entre les équipes.

Renforcez la responsabilité à chaque étape grâce à des tâches qui indiquent la propriété, les équipes requises et les dates d'échéance afin d'éliminer toute confusion et tout double emploi.

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les studios de design ou les start-ups qui ont besoin de coordonner plusieurs disciplines (rédaction, design et développement) lors de la planification et de la réalisation d'un nouveau site web.

9. Modèle ClickUp pour le cahier des charges d'un site web

Obtenir un modèle gratuit Définissez dès le premier jour des attentes et des livrables clairs grâce au modèle ClickUp Website Scope of Work Template.

Avant même d'écrire la première ligne de code, chaque projet de site web a besoin d'une chose : de la clarté. Le modèle ClickUp Website Scope of Work Template pose les bases nécessaires.

Les documents ClickUp détaillés permettent de stocker à l'avance tous les détails du projet, tels que les objectifs, les livrables, les délais et les coûts, afin que tout le monde s'accorde sur ce qui est en cours de réalisation et à quel moment. Ce document complet sur l'étendue des travaux peut être lié aux tâches ClickUp, afin que les équipes travaillant sur les modules de conception, la création de contenu, les intégrations et les activités de lancement puissent rapidement vérifier ce qui est inclus dans le périmètre et ce qui doit être approuvé.

Ce modèle est destiné aux équipes et aux clients qui souhaitent éviter toute confusion pendant l'exécution.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez dès le départ les objectifs, les résultats attendus et les tarifs afin de fixer des attentes claires et d'éviter toute mauvaise communication ultérieure.

Documentez chaque hypothèse et règle de contrôle des modifications afin que toutes les parties prenantes restent alignées à mesure que le projet évolue.

Attribuez des propriétaires, des échéanciers et des répartitions des tâches à chaque phase afin de garantir la responsabilité et d'éviter tout flou dans les responsabilités.

Maintenance de la transparence grâce à des barèmes tarifaires et des tableaux de coûts intégrés qui assurent la visibilité des budgets et le contrôle des dépenses.

🔑 Idéal pour : les agences, les consultants et les gestionnaires de projet internes qui ont besoin de formaliser les accords et la portée des projets de développement web.

10. Modèle de forfait de projet de migration de site web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transférez votre site en toute simplicité et en toute sécurité grâce au modèle de forfait de projet de migration de site web ClickUp.

La migration d'un site web est l'un des projets numériques les plus délicats. Outre le transfert des fichiers, vous devez protéger l'équité des liens et la confiance des utilisateurs.

Le modèle de plan de projet de migration de site web ClickUp aide les équipes à planifier, tester et exécuter les migrations de manière structurée et en toute confiance. Il divise le processus en plusieurs phases afin que chaque dépendance et redirection soit gérée en synchroniser.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Forfait les migrations en phases structurées avec des points de contrôle intégrés et des étapes de révision pour vous assurer que rien n'est oublié.

Préservez la valeur SEO et les performances de votre site en suivant les redirections, les audits de métadonnées et les tâches de test dans une vue organisée.

Identifiez rapidement les risques grâce à des statuts tels que « Bloqué » et « En cours de révision » qui signalent les goulots d'étranglement avant qu'ils n'affectent les échéanciers.

Réunissez les équipes techniques et non techniques dans un environnement de travail partagé où les développeurs, les spécialistes du marketing et les parties prenantes restent alignés en temps réel.

🔑 Idéal pour : les équipes marketing et informatiques qui gèrent les transferts de domaine, les changements de CMS ou les refontes à grande échelle.

11. Modèle de tableau blanc ClickUp Sitemap

Obtenir un modèle gratuit Mappez visuellement l'ensemble de la structure de votre site grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Sitemap.

Avant que les wireframes ou les maquettes ne prennent vie, chaque site web de qualité commence par un plan du site clair.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Sitemap offre à votre équipe un moyen visuel de planifier la structure de votre site, des menus de niveau supérieur aux sous-pages imbriquées. Vous pouvez glisser-déposer et réorganiser les éléments en temps réel. De cette façon, il est facile d'harmoniser le flux de contenu et les parcours des utilisateurs avant d'écrire le code.

Que vous esquissiez vos premières idées ou finalisiez la structure approuvée d'un site, les tableaux blancs ClickUp vous offrent un environnement de travail intuitif où vous pouvez réfléchir avec votre équipe, utiliser des connecteurs pour mapper les parcours des utilisateurs, enregistrer vos idées sur des notes et attribuer des codes couleur aux éléments pour plus de clarté visuelle.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez l'architecture complète de votre site web en un coup d'œil pour repérer instantanément les liens manquants et les doublons de contenu.

Collaborez en direct avec des designers, des développeurs et des stratèges de contenu à l'aide de commentaires et de notes autocollantes pour affiner vos idées en temps réel.

Glissez-déposez des éléments au fur et à mesure que votre projet évolue afin de clarifier les relations entre les pages et d'organiser votre structure.

Convertissez les sections approuvées du plan du site en tâches réalisables afin de faire le lien entre la planification et l'exécution sans installation manuelle.

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les stratèges de contenu et les équipes web qui ont besoin d'un moyen simple mais puissant pour s'aligner sur la structure du site avant de le créer.

📚 À lire également : Modèles gratuits de plan de site pour visualiser votre site web

12. Modèle de page d'accueil ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concevez et testez plus rapidement des pages à fort taux de conversion grâce au modèle de page d'accueil ClickUp.

Les pages d'accueil sont efficaces lorsqu'elles offrent un équilibre entre un contenu convaincant, un design épuré et des appels à l'action clairs. Mais comparer différentes approches et garder une trace de ce qui fonctionne (et de ce qui ne fonctionne pas) peut s'avérer compliqué. Au lieu de signets éparpillés ou de captures d'écran aléatoires, le modèle de page d'accueil ClickUp vous offre un espace centralisé pour étudier côte à côte les choix de conception, les styles de copie et les CTA.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Évaluez les marques leaders en enregistrant et en analysant leurs pages d'accueil afin d'étudier leurs messages et leurs modèles de disposition.

Quantifiez les discussions sur la conception grâce à des champs de notation qui évaluent objectivement le contenu et la convivialité.

Suivez les éléments de conception récurrents, tels que l'emplacement des boutons et le ton utilisé, afin d'identifier ce qui génère systématiquement des clics et des conversions.

Créez une archive d'inspiration partagée avec ClickUp Docs, où votre équipe peut stocker des liens et des notes pour de futures refontes.

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les designers et les stratèges en croissance à la recherche d'un système pratique pour analyser, comparer et reproduire des pages d'accueil très performantes.

13. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et optimisez chaque flux utilisateur grâce au modèle ClickUp User Flow Template.

Toute expérience produit réussie commence par la compréhension du comportement réel des utilisateurs.

Le modèle ClickUp User Flow transforme ces parcours invisibles en mapper clairs et visuels qui montrent chaque action et chaque résultat tout au long du processus. Au lieu de deviner où les utilisateurs pourraient se perdre, vous pouvez voir leur parcours étape par étape. Cela permet ainsi de concevoir des expériences plus intelligentes et plus fluides.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Transformez les parcours utilisateurs complexes en organigrammes clairs et visuels que tout le monde peut comprendre instantanément.

Identifiez rapidement les points de friction afin d'affiner le parcours de l'utilisateur avant le lancement et d'éviter les abandons.

Comparez différents flux côte à côte (comme le paiement en tant qu'invité ou l'inscription) pour trouver l'expérience la plus intuitive.

Alignez les équipes UX, produit et développement autour d'un plan de partage afin de réduire les allers-retours et d'accélérer les prises de décision.

🔑 Idéal pour : les concepteurs de produits, les chercheurs en expérience utilisateur et les développeurs qui ont besoin d'un moyen pratique de mapper le comportement de l'utilisateur et la conception.

Forfait et créez des sites web plus rapidement avec ClickUp

Les modèles Figma vous donnent une longueur d'avance sur le plan créatif grâce à des maquettes, des kits d'interface utilisateur et des systèmes de conception qui vous font gagner des heures de travail de disposition. En les associant aux modèles de sites web de ClickUp, vous pouvez passer rapidement de la conception à la réalisation. De plus, tout, de la planification du contenu au suivi des tâches de développement, reste organisé en un seul endroit.

De plus, l'IA,automatisations et les intégrations de ClickUp permettent de faire avancer les projets. Elles attribuent instantanément des tâches, génèrent des copies, synchronisent les mises à jour entre les outils et suivent la progression sans microgestion.

Ensemble, les modèles Figma et les modèles ClickUp créent un parcours fluide, de l'idée au lancement.

Inscrivez-vous sur ClickUp de manière gratuite et créez des sites web plus rapidement et plus intelligemment.