Comment /IA crée des moments « eurêka » pour les responsables marketing

Vous fixez les indicateurs de campagne qui n'ont aucun sens. L'engagement a grimpé en flèche la semaine dernière. Mais pourquoi ?

Pendant que votre équipe débat des titres et des hashtags, vous consultez votre tableau de bord IA pour trouver la réponse : un petit segment d'audience que vous aviez presque ignoré est à l'origine de cette augmentation. Cette information remodèle votre message et votre confiance dans les données qui le sous-tendent.

Utiliser l'IA dans le marketing, c'est découvrir des modèles qui affinent votre instinct et rendent vos décisions marketing un peu plus intelligentes. La plupart des équipes rencontrent des difficultés non pas parce qu'elles manquent de données, mais parce que ces données sont dispersées à trop d'endroits. La dispersion du travail ralentit la compréhension, retarde les décisions et rend les résultats marketing moins fiables.

Dans ce guide, nous explorerons comment l'IA crée des moments « eurêka » pour les responsables marketing et comment ClickUp aide à combler le fossé entre intuition et information. 👀

Que sont les moments « eurêka » en marketing ?

Dans le domaine du marketing, un moment de révélation correspond au moment où des données éparses, les résultats d'une campagne et les comportements des clients prennent soudainement tout leur sens.

C'est lorsque qu'une tendance se dessine, qu'un nouveau segment d'audience s'intéresse à votre produit, qu'un message subtil suscite un engagement plus fort ou qu'un changement de timing double les conversions. Ces moments transforment l'information en informations exploitables.

Pourquoi les responsables marketing ont besoin de l'IA pour obtenir des informations plus approfondies

Les données marketing ont explosé dans les domaines du référencement, des réseaux sociaux, de la publicité et des e-mail. Elles augmentent plus rapidement que la plupart des équipes ne peuvent les interpréter manuellement. L'IA vous aide à comprendre ce qui se cache derrière ces nombres et à prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.

Voici comment l'IA améliore chaque canal :

SEO : repère les lacunes cachées en matière de mots-clés, décode l'intention de recherche et prédit quel contenu va connaître la plus forte croissance.

Publicités : identifie le public, le moment et la plateforme qui offrent le meilleur retour sur investissement et ajuste automatiquement les enchères.

e-mail : envoie des messages au moment où chaque contact est le plus susceptible d'ouvrir, de cliquer et de convertir.

Réseaux sociaux : trouve les sujets tendance, effectue le suivi du sentiment à l'égard de la marque et identifie les publications qui intéressent votre public.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre espace de travail.

Les principales façons dont l'IA permet de découvrir des informations marketing révolutionnaires

Une nouvelle campagne de marque obtient des résultats inégaux selon les régions. Votre plateforme d'IA détecte instantanément que l'engagement est plus élevé lorsque le texte publicitaire correspond à l'intention de recherche locale. Grâce à cette information, vous savez exactement où réorienter votre budget et comment adapter votre message.

Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont l'IA aide à découvrir des informations marketing révolutionnaires. Examinons quelques autres exemples d'utilisation de l'IA dans le marketing:

Segmentation de l'audience et prédiction du comportement

/IA analyse les comportements, le timing et les préférences pour créer des micro-segments qui évoluent en temps réel.

Par exemple, un outil marketing basé sur l'IA peut remarquer que les acheteurs en semaine cliquent sur les publicités « pratiques », tandis que les navigateurs du week-end s'intéressent davantage aux articles sur le mode de vie. Il ajuste automatiquement les campagnes, garantissant ainsi la pertinence de vos messages sans modifications manuelles.

De plus, l'analyse prédictive ajoute une couche supplémentaire en repérant les risques de perte de clientèle ou les clients personnalisés susceptibles de passer à un niveau supérieur. Vous pouvez ainsi agir avant qu'ils ne s'en aillent.

💡 Conseil de pro : les micro-segments formés par des séquences d'évènements comportementaux (et non démographiques) sont ceux qui réagissent différemment aux offres. Les modèles d'amélioration temporelle montrent que les segments sensibles au temps surpassent les cohortes statiques.

Optimisation des performances des campagnes

L'IA apprend à partir des indicateurs de performance de vos campagnes. Lorsque votre taux de clics baisse, elle teste une nouvelle création ou réoriente vos dépenses publicitaires vers les canaux les plus performants.

Par exemple, une marque de vente au détail utilise l'IA pour réaffecter ses budgets publicitaires en cours de campagne et constate une augmentation de 22 % des conversions, le tout sans intervention humaine.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits marketing dans Excel et ClickUp

Analyse des sentiments

Les outils d'analyse des sentiments basés sur l'IA détectent les émotions qui se cachent derrière les commentaires des clients, qu'il s'agisse d'un tweet, d'un avis ou de discuter avec l'assistance. L'utilisation de l'IA pour l'analyse des données permet de signaler une frustration croissante liée aux retards de livraison ou de repérer un engouement grandissant pour une nouvelle fonctionnalité d'un produit.

Une marque de produits de beauté détecte rapidement les sentiments négatifs concernant ses emballages grâce à des alertes IA et les modifie avant qu'ils ne se transforment en problème de relations publiques, ce qui constitue un bon exemple d'utilisation. C'est ce qu'on appelle une gestion proactive de la marque.

🧠 Anecdote : Le terme « analyse des sentiments » est probablement apparu pour la première fois vers 2003 (Nasukawa & Yi), tandis que l'« opinion mining » s'est popularisé peu après (Dave et al. ).

Cartographie des performances du contenu

/IA vous montre pourquoi une publication fonctionne bien. Elle analyse la façon dont différents publics réagissent au ton, aux visuels et au timing sur différentes plateformes.

Par exemple, une marque B2B pourrait découvrir que les vidéos courtes, basées sur des données, sont plus efficaces que les articles de blog auprès des professionnels de la technologie. Grâce à ces informations, les spécialistes du marketing peuvent miser davantage sur ce qui trouve un écho favorable et personnaliser le contenu tout au long du funnel.

Informations sur l'attribution

Il a toujours été difficile de savoir quel point de contact marketing génère une vente. L'IA résout ce problème en suivant chaque parcours utilisateur, des clics publicitaires aux mentions sur les réseaux sociaux, jusqu'au paiement final.

Instance, une entreprise de logiciels a découvert que ce n'étaient pas ses publicités display, mais ses e-mails « d'essai gratuit » qui faisaient le plus à faire en matière de conversion. Grâce à cette information, elle a ajusté ses dépenses et vu son retour sur investissement monter en flèche.

🔍 Le saviez-vous ? Le rapport d'attribution de contenu de Superpath souligne que les équipes qui utilisent des méthodes mixtes (assistances + expériences + attribution de modèles) sont beaucoup plus susceptibles de fournir des rapports sur l'influence du contenu sur les revenus.

Détection des anomalies

L'IA surveille vos campagnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et signale instantanément toute activité inhabituelle. Il peut s'agir d'une baisse soudaine de l'engagement, d'un pic de trafic dû à une publication virale ou de clics suspects laissant présager une fraude publicitaire.

Supposons qu'une application de fitness constate une augmentation soudaine des désabonnements du jour au lendemain. L'IA détecte un lien rompu dans le pied de page de son e-mail avant que le problème ne s'aggrave. Une telle prise de conscience en temps réel permet d'économiser de l'argent et de préserver la réputation de l'entreprise.

💡 Conseil de pro : maintenance d'un manuel des anomalies. Lorsqu'une alerte se déclenche, vos étapes de réponse doivent être des modèles (vérification des journaux de campagne, vérification des versions, validation de l'échantillon ou des utilisateurs perdus) afin de pouvoir trier rapidement. La conception du NAB met l'accent sur la valeur des alertes précoces et exploitables.

L'IA dans les flux de travail marketing : de l'information à l'exécution

Voici comment l'IA établit la connexion entre les différents éléments de votre flux de travail marketing :

Collecte et établit la connexion des données

L'IA extrait des données de tout, y compris votre CRM, vos tableaux de bord publicitaires, les réseaux sociaux, les analyses de sites Web et les interactions avec les clients.

ClickUp Formulaire facilite cette tâche en vous permettant de recueillir des informations directement auprès des clients, des prospects ou des envois de vos campagnes.

Centralisez l'information avec ClickUp Formulaires. Obtenez des informations dans un format cohérent grâce aux formulaires ClickUp.

Chaque envoi se transforme automatiquement en une tâche ClickUp, avec des champs personnalisés, des assignés et des dates d'échéance. Vous pouvez même utiliser la logique conditionnelle pour adapter les questions en fonction des réponses, afin que les équipes ne voient que ce qui est pertinent.

Transforme les données brutes en informations exploitables

Elle analyse les données en profondeur pour mettre au jour des tendances qui pourraient échapper à l'œil humain, comme le public qui réagit le mieux à un message donné.

ClickUp Brain est un assistant contextuel alimenté par l'IA qui comprend chaque recoin de votre espace de travail, y compris les tâches, les documents, les chats, les formulaires et les tableaux de bord. Il vous suffit de demander : « Quelles campagnes ont généré le meilleur retour sur investissement au dernier trimestre ? » ou « Quels sont les commentaires les plus fréquents des utilisateurs dans nos derniers formulaires d'envoi ? »

Demandez à ClickUp Brain d'analyser les données de votre environnement de travail

Imaginons que votre équipe vient de terminer une campagne multicanale. ClickUp Brain identifie que les publicités sociales ciblant les « chefs d'équipe à distance » ont obtenu le taux de conversion le plus élevé, tandis que l'engagement par e-mail a été moins bon. Cette information provient directement des données déjà présentes dans votre environnement de travail.

Recommande la prochaine étape

Une fois les informations claires, les outils d'IA vous suggèrent ce que vous devez faire. Ils vous indiquent les étapes spécifiques à faire, telles que la réaffectation des dépenses publicitaires ou l'ajustement d'une création.

Demandez à ClickUp Brain de vous donner des recommandations basées sur des informations marketing

ClickUp Brain vous donne la réponse à votre question « Quelle est la prochaine étape ? » en se basant sur les analyses de votre espace de travail. Vous obtenez des informations exploitables après analyse de vos tâches, de la progression de vos campagnes et de vos données de performance afin de mettre en évidence les points qui nécessitent votre attention et pourquoi. Il repère même les inefficacités et signale les goulots d'étranglement afin de garantir le bon déroulement de vos campagnes marketing basées sur l'IA.

Pour stimuler votre créativité, l'AI Writer for Work de ClickUp Brain rédige les documents dont vous avez besoin à partir de ces informations.

📌 Exemple : si ClickUp Brain constate une baisse d'engagement pour une campagne publicitaire en cours, il peut recommander de tester un nouveau titre. En quelques secondes, l'AI Writer for Work génère trois nouvelles options de titres directement dans votre espace de travail, prêtes à être examinées.

Utilisez l'AI Writer for Work de ClickUp Brain pour rédiger du contenu marketing en quelques secondes *

Voici quelques exemples d'invites :

Rédigez trois variantes d'annonces ciblant le public très performant des « passionnés de technologie ».

Générez un e-mail de suivi pour les prospects qui ont participé à notre webinaire mais qui ne se sont pas convertis.

Rédigez un brief créatif basé sur les informations issues de la campagne dans cette tâche.

Automatise et exécute

L'IA se synchronise avec les plateformes marketing, telles que les outils de e-mail, les gestionnaires de publicités ou les CRM, afin de mettre en œuvre les actions recommandées.

ClickUp Automatisations vous permet de définir des règles simples de type « si ceci, alors cela » ou de créer des chaînes d'automatisation en plusieurs étapes pour gérer des flux de travail complexes. Supposons qu'une nouvelle demande de campagne arrive, Automatisations crée instantanément une tâche, l'attribue au bon concepteur et en informe le responsable marketing.

Définissez des règles « si ceci, alors cela » pour gérer les tâches répétitives avec ClickUp Automations

Voici quelques règles dont vous pouvez définir les paramètres dans votre outil de gestion de campagne:

Si le statut d'une tâche de campagne passe à « Prêt pour révision », informez le directeur artistique.

Si la date d'échéance d'une campagne publicitaire n'est pas respectée, modifiez automatiquement la priorité de la tâche en « Urgent ».

Si un rapport analytique est téléchargé dans Docs, joignez-le en tant que pièce jointe à la tâche de campagne en cours.

🧠 Anecdote amusante : la courte publicité Bulova diffusée le 1er juillet 1941 (à 14 h 29 sur WNBT, avant un match entre les Dodgers et les Phillies) est largement considérée comme la première publicité télévisée payante de l'histoire des États-Unis. Elle a coûté 9 dollars à Bulova et montrait une combinaison horloge-mapper avec le slogan « L'Amérique fonctionne à l'heure Bulova ».

Surveille et optimise en temps réel

Après le lancement, l'IA continue d'observer. Elle effectue le suivi des taux de clics, des conversions et du sentiment, et apporte des ajustements instantanément.

Créez des agents ClickUp Ambient personnalisés pour surveiller, analyser et fournir des rapports sur le travail en arrière-plan. Choisissez parmi :

Agents prédéfinis pour les flux de travail marketing quotidiens, tels que l'envoi de mises à jour aux clients et l'acheminement d'éléments pour révision.

Des agents personnalisés pour automatiser les processus complexes spécifiques à chaque équipe

Activez ClickUp Agents pour être sûr de ne jamais négliger les tâches marketing importantes mais fastidieuses.

Par exemple, vous pouvez configurer l'agent préconfiguré « Rapport hebdomadaire » pour qu'il compile automatiquement chaque vendredi les données de vos tableaux de bord publicitaires, de votre CRM et de vos plateformes sociales. Il génère un résumé concis des succès, des points à améliorer et des ressources les plus performantes.

Voici comment configurer des agents IA pour le marketing:

Enfin, toutes ces données sont réinjectées dans le système. L'IA tire des enseignements de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné, affinant ainsi automatiquement les campagnes futures.

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Obtenez des informations en temps réel

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux responsables marketing une vue en direct des indicateurs clés de performance marketing tels que les résultats des campagnes, les dépenses publicitaires, les conversions et la progression du contenu, tous issus de différentes sources. Vous pouvez personnaliser les cartes pour suivre exactement ce qui importe à votre équipe, notamment la vitesse d'acquisition de prospects et l'engagement par canal.

Ajoutez des cartes IA à vos tableaux de bord ClickUp pour afficher des informations en temps réel

Les cartes IA de ClickUp Brain affichent des informations en temps réel directement dans votre tableau de bord. Elles résument les tendances, mettent en évidence les anomalies et suggèrent même les prochaines actions à entreprendre en fonction de ce qui se passe dans votre environnement de travail.

Par exemple, si le CTR de votre campagne payante augmente soudainement, une carte IA peut mettre en évidence cette tendance, en expliquer la cause possible et recommander de développer des créations similaires.

Éliminez la prolifération de l'IA générative

Pour approfondir ces informations, tournez-vous vers ClickUp Brain MAX. Grâce à un hub IA unifié, il vous donne accès à des modèles tels que ChatGPT, Claude et Gemini sans avoir à changer d'onglet.

Éliminez la prolifération de l'IA en accédant à ChatGPT et à d'autres modèles d'IA dans ClickUp Brain MAX*.

Son intelligence contextuelle la rend unique. ClickUp Brain MAX exploite le graphique de travail, ce qui lui permet de comprendre vos tâches, vos projets, vos relations et même les outils connectés. De plus, l'interface vocale de la plateforme facilite le brainstorming ou la dictée des prochaines étapes.

Et comme ClickUp Brain MAX est un fournisseur, prestataire de plusieurs modèles d'IA en un seul endroit, vous obtenez toujours les meilleurs résultats pour chaque cas d'utilisation.

⚡ Archive de modèles : Le gestionnaire de campagnes marketing ClickUp organise toutes vos activités marketing en un seul endroit. Obtenir un modèle gratuit Suivez, coordonnez et mesurez la progression de vos initiatives marketing grâce au modèle de gestion de campagne ClickUp. Les statuts personnalisés du modèle de campagne marketing, tels que Bloqué, Terminé et Fait, vous aident à suivre les progrès, tandis que les champs personnalisés tels que Contenu final, Brouillon et Approbation permettent de sauvegarder les informations essentielles de l'équipe.

🧠 Anecdote amusante : la plus ancienne publicité imprimée connue au monde provient de Chine, datant d'environ 960-1276 après J.-C., pour la boutique d'aiguilles fines de Jinan Liu. Elle comportait un logo (un lapin tenant une aiguille) et promettait « des aiguilles de qualité supérieure... prêtes à l'emploi chez vous en un rien de temps ».

Exemples concrets d'informations marketing générées par l'IA

Dans tous les secteurs, les marques utilisent l'IA pour découvrir des informations qui transforment les campagnes, personnalisent les expériences et développent la créativité.

Voici comment des entreprises de premier plan ont utilisé l'IA dans la publicité:

1. Starbucks

Grâce à sa plateforme d'IA « Deep Brew », Starbucks analyse les données de l'application et des programmes de fidélité (historique des achats, emplacement, météo) afin de proposer des offres et des suggestions personnalisées. Cela permet d'accroître l'engagement des clients et de fréquenter les achats.

Plus d'informations sur sa technologie d'IA :

2. Sephora

Sephora propose un outil « artiste virtuel » qui utilise la reconnaissance faciale et l'IA pour permettre aux utilisateurs d'« essayer » virtuellement des produits de maquillage et de recevoir des suggestions de produits personnalisées. La campagne a permis d'augmenter les taux de conversion et de réduire les retours en donnant confiance aux clients avant l'achat.

3. Heinz

Heinz a transformé la question « À quoi ressemble le ketchup selon le monde ? » en une campagne marketing innovante alimentée par l'IA. En partenariat avec DALL-E, la marque a généré des images surréalistes et pleines d'esprit représentant du ketchup dans des scénarios inattendus tels que « du ketchup dans l'espace » et « du ketchup dans le futur ».

La campagne a permis de mieux comprendre les sentiments et les préférences visuelles des clients afin d'influencer les futurs emballages personnalisés.

🔍 Le saviez-vous ? Les tituli picti (murs peints) de Pompéi servaient à la fois de propagande politique et de publicité pour des produits : des enseignes et des peintures murales faisaient la promotion des combats de gladiateurs, des théâtres, des tavernes et même des blanchisseries. La publicité fait partie intégrante de la vie quotidienne depuis des siècles.

Défis et considérations éthiques

Voici quelques-uns des principaux défis (et zones d'ombre éthiques) liés à l'utilisation de l'IA :

Risques liés à la confidentialité des données : l'IA en temps réel se nourrit des données des utilisateurs, mais cela implique la collecte et l'analyse d'un grand nombre d'informations sensibles. La plupart des gens ne se rendent pas compte de la quantité de données qu'ils partagent, et le respect des lois telles que le RGPD et le CCPA est un exercice d'équilibre constant.

Biais dans l'algorithme : l'IA apprend à partir de données historiques, ce qui signifie qu'elle peut accidentellement reproduire les biais humains. Cela peut se manifester dans le ciblage publicitaire, la sélection du public ou même les recommandations de produits, ce qui nuit à la confiance des clients et à la réputation de la marque.

Absence de contexte humain : /IA ne comprend pas toujours le ton, la culture et les émotions qui se cachent derrière les commentaires.

Problèmes de transparence : Avez-vous déjà essayé d'expliquer pourquoi une IA a pris une certaine décision ? Il n'est pas facile pour les modèles d'évoluer, même les spécialistes du marketing ont du mal à retracer la logique derrière les recommandations, ce qui rend la responsabilité difficile.

Consentement et friction liée à la désinscription : certains systèmes rendent plus difficile pour les utilisateurs de refuser ou de révoquer leur consentement. Ces « dark patterns » peuvent rapidement se retourner contre eux, entraînant des réactions négatives ou des sanctions.

Risques liés à la sécurité des données : le traitement d'énormes ensembles de données en temps réel augmente les risques de fuites ou de cyberattaques. Le cryptage et les audits sont utiles, mais la sécurité totale reste une cible mouvante.

🔍 Le saviez-vous ? Les panneaux d'affichage (ou du moins les grandes affiches extérieures) remontent à très loin : les Égyptiens utilisaient des monuments (comme des obélisques) pour annoncer des lois ou des traités ; puis, des structures plus modernes, telles que de grandes affiches ou des panneaux d'affichage, ont fait leur apparition aux États-Unis vers les années 1830, avec le développement de la publicité routière.

Indicateurs permettant de mesurer l'impact « révélateur »

Utilisez cette checklist pour suivre si vos moments « eurêka » ont réellement un impact sur l'engagement des clients, leur fidélisation et le retour sur investissement ! 🏹

✅ Taux d'activation : mesurez la rapidité avec laquelle vos campagnes traduisent les informations en actions, comme le lancement de nouveaux segments d'audience ou le test d'un message affiné.

✅ Fidélisation des audiences engagées : vérifiez si les audiences identifiées grâce à vos informations pertinentes restent engagées plus longtemps ou se convertissent de manière plus régulière au fil du temps. Une fidélisation durable témoigne d'une compréhension significative du comportement des utilisateurs.

✅ Temps nécessaire à l'obtention d'informations (TTI) : suivez le temps nécessaire pour découvrir des informations précieuses et agir en conséquence. Un TTI plus court signifie que vos outils d'IA et vos flux de travail permettent d'obtenir des avancées plus rapides.

✅ Amélioration des conversions : comparez les taux de conversion des campagnes avant et après avoir agi sur un moment « eurêka ». Une nette augmentation prouve que l'information s'est traduite par un impact réel sur l'entreprise.

✅ NPS ou évolution du sentiment à l'égard de la marque : vérifiez si les campagnes inspirées par des informations issues de l'IA conduisent à une meilleure perception de la marque, à un NPS plus élevé ou à un meilleur sentiment sur les réseaux sociaux et les plateformes d'avis.

✅ Références et croissance organique : évaluez si les actions marketing basées sur l'IA, telles que le ciblage personnalisé ou l'optimisation du contenu, génèrent davantage de références, de mentions ou d'engagement organique.

✅ Gains d'efficacité : évaluez le temps que votre équipe gagne en matière d'analyse, de rapports ou de planification de campagnes après avoir adopté les informations fournies par l'IA.

🧠 Anecdote : L'argument clé de vente (USP) en tant que concept marketing officiel a été popularisé au milieu du XXe siècle (il ne s'agit pas d'une publicité spécifique, mais d'un changement radical dans la manière dont les créatifs abordaient les campagnes). Il met l'accent sur un avantage unique et distinct que les autres marques ne revendiquaient pas ou ne pouvaient pas revendiquer.

Suscitez des moments de révélation plus intelligents avec ClickUp

Transformez chaque donnée en une étincelle qui guidera votre prochaine grande décision.

L'IA transforme le bruit en nuances, et ClickUp transforme cette clarté en une exécution confiante. ClickUp Brain vous aide à identifier des tendances dans le contenu, les publicités et le comportement de l'audience, tout en suggérant des actions ancrées dans le contexte réel. Les automatisations prennent en charge les tâches répétitives, et les cartes IA fournissent des informations dès qu'elles apparaissent.

Les utilisateurs expérimentés font confiance à ClickUp, car cet outil permet de suivre chaque décision et de mesurer chaque résultat. Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

L'IA aide les responsables marketing à aller au-delà des indicateurs superficiels. Elle analyse le comportement des clients, leurs intentions d'achat et leurs tendances d'engagement afin d'identifier les audiences les plus susceptibles de se convertir. Les outils d'IA ciblent et automatisent l'optimisation, réduisant ainsi le gaspillage publicitaire et garantissant un meilleur retour sur investissement pour vos campagnes, avec moins d'approximations.

Oui, absolument ! L'IA ajoute un coéquipier supplémentaire pour gérer les données, les rapports et les informations 24 heures sur 24. Les petites équipes peuvent l'utiliser pour automatiser le travail répétitif, comprendre plus rapidement leur public et prendre des décisions fondées sur des données.

Oui. L'IA établit la connexion entre les informations provenant de tous vos canaux, y compris les plateformes publicitaires, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les e-mails, pour vous offrir une vue d'ensemble de vos performances. Cela vous aide à comprendre comment les efforts payants et organiques s'influencent mutuellement, à identifier les facteurs qui génèrent des résultats et à affiner vos stratégies.

ClickUp intègre l'IA directement dans votre flux de travail. Vous pouvez planifier des campagnes, générer des idées de contenu, résumer des rapports et suivre les résultats. Avec ClickUp Brain, les équipes peuvent instantanément transformer les informations en tâches, automatiser les mises à jour de routine et gérer les projets marketing, de la stratégie à l'exécution, sans changer d'outil ou d'onglet.