Comment développer votre marque LinkedIn en tant que chef de produit

Une chef de produit a récemment publié sur LinkedIn un article au sujet du lancement d'une fonctionnalité qui s'est soldé par un échec total. Elle a expliqué ce qui n'avait pas fonctionné, ce qu'elle avait appris et comment elle aborderait les choses différemment à l'avenir. L'article a été vu 10 000 fois et lui a valu trois offres d'emploi.

Son collègue a lancé une fonctionnalité qui a connu une grande réussite le même mois et n'a rien publié. Aucun recruteur ne l'a contacté. 😶‍🌫️

Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur en matière de produits, mais qui montre sa façon de penser. Si les gens ne peuvent pas voir comment vous raisonnez, ils ne peuvent pas se souvenir de vous. Et c'est pourquoi LinkedIn est plus important que les chefs de produit ne veulent bien l'admettre.

Ce guide explique comment développer de manière authentique votre marque LinkedIn en tant que chef de produit. De plus, nous verrons comment ClickUp vous aide au suivi et à la présentation de votre travail de chef de produit. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Pourquoi LinkedIn est important pour les chefs de produit

En tant que chef de produit, votre réseau est votre valeur nette. LinkedIn est la principale plateforme sur laquelle les recruteurs vous trouvent, où vous développez votre leadership éclairé et où vous restez connecté aux dernières nouveautés dans votre champ.

Voici pourquoi c'est important :

Les opportunités de carrière viennent à vous : un profil solide vous permet de recevoir des messages pour des positions qui correspondent à votre expérience et à vos attentes salariales.

Apprenez auprès des meilleurs : vous aurez accès à des cadres de travail et à des réflexions qui vous prendraient des années à développer par vous-même.

Renforcez votre crédibilité : vos futurs employeurs et collaborateurs peuvent voir comment vous raisonnez avant même de vous rencontrer lors d’une réunion.

Restez à la pointe des évolutions du secteur : votre fil d'actualité devient un flux d'apprentissage sélectionné par des professionnels qui résolvent actuellement des problèmes votre fil d'actualité devient un flux d'apprentissage sélectionné par des professionnels qui résolvent actuellement des problèmes de gestion de produit.

🧠 Anecdote amusante : le projet de refonte de LinkedIn en 2012 (nom de code « Project Katy ») s'inspirait de la pop star Katy Perry : l'idée était de s'éloigner d'une interface web de style années 1990 pour passer à quelque chose de plus moderne et épuré.

Comment établir une base solide sur LinkedIn

Considérez votre profil LinkedIn comme un portfolio de produits toujours actif, qui fonctionne même pendant votre sommeil. Voici comment établir les bases qui vous permettront d'attirer les bonnes opportunités.

💬 Optimisez votre profil LinkedIn

L'optimisation commence par la compréhension de la manière dont les recruteurs et les responsables du recrutement trouvent des candidats sur la plateforme.

Le placement stratégique de mots-clés favorise la visibilité

Les recruteurs recherchent des titres, des compétences et des domaines d'influence.

Si votre profil indique « a travaillé sur des fonctionnalités », mais que les recherches portent sur « Stratégie produit » ou « Gestion de la feuille de route », vous n'apparaîtrez pas.

Placez des mots-clés pertinents (essentiellement du référencement LinkedIn) à trois endroits stratégiques : votre titre (« Senior PM | Product Strategy & B2B SaaS »), le premier paragraphe de votre section « À propos » et dans les descriptions des rôles. Testez vous-même en recherchant « Product Manager [votre ville] » et observez quels profils sont les mieux classés.

🔍 Le saviez-vous ? Dans une étude portant sur les profils LinkedIn, le simple fait de combiner un emplacement et quelques compétences rares a permis d'identifier un profil de manière unique avec une probabilité d'environ 75 % sur un échantillon d'environ 970 millions d'utilisateurs.

Les médias riches transforment les affirmations en preuves.

Dire que vous avez lancé une fonctionnalité ne signifie rien sans preuve.

Les preuves convertissent.

Exemples :

Démonstration de 90 secondes via un enregistrement d'écran

Captures d'écran des indicateurs de lancement

Présentations stratégiques

Tableaux de bord analytiques

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Clips pour des présentations claires. Concentrez-vous sur le contexte : ce qui a changé, pourquoi c'était important et l'impact une fois le produit lancé. C'est ainsi que vous transformerez « J'ai créé X » en une histoire de décisions, de compromis et de résultats. Enregistrez des présentations de produits avec ClickUp Clips. Utilisez ClickUp Clips pour mettre en évidence comment une fonctionnalité a modifié le flux de travail.

La quantification permet de distinguer les profils solides des profils faibles.

Chaque point de votre expérience doit contenir au moins un nombre : pourcentage de variation, montant en dollars, délai ou volume.

Remplacez « amélioration de l'engagement des utilisateurs » par « augmentation du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de 12 000 à 31 000 en 4 mois après avoir repensé l'intégration sur la base de 40 entretiens avec des utilisateurs ».

Cette spécificité prouve que vous mesurez l'impact, comprenez les causes et communiquez clairement les résultats.

📖 À lire également : Comment réaliser l'automatisation de la création de contenu grâce à l'IA

💬 Utilisez la section « Expérience » pour raconter une histoire.

La plupart des chefs de produit font une liste de leurs responsabilités (« gestion de la feuille de route », « collaboration avec les ingénieurs »), mais les meilleurs profils révèlent comment vous diagnostiquez les problèmes et créez de la valeur.

Une petite vérité pour tous les chefs de produit : si vous avez déjà hésité à décrire votre expérience par crainte qu'elle semble trop générique ou « pas assez expérimentée », ne vous inquiétez pas, tous les chefs de produit ressentent cela. Ce qui compte, c'est la clarté de la réflexion, pas la perfection. Les anecdotes spécifiques sont toujours plus convaincantes que les affirmations lisses.

Défi : définir les enjeux et le contexte

Présentez chaque rôle en décrivant la situation dont vous avez hérité afin que les recruteurs comprennent le niveau de difficulté.

« Produit hérité avec un taux de désabonnement de 60 %, aucune différenciation par rapport à 4 concurrents et une équipe d'ingénieurs proposant des fonctionnalités dont personne ne voulait » : cela montre à un responsable du recrutement que vous êtes capable de gérer le chaos et l'ambiguïté. La formulation du défi prouve que vous comprenez les problèmes commerciaux et ne vous contentez pas d'exécuter des tâches.

Action : présentez votre méthodologie et vos compromis.

Expliquez votre processus en 2 ou 3 phrases concises, en mettant l'accent sur ce que vous n'avez plus à faire.

« J'ai mené des entretiens sur les tâches à accomplir auprès de 25 clients perdus, j'ai découvert qu'ils avaient acheté pour le cas d'utilisation A, mais que nous avions optimisé pour le cas d'utilisation B, j'ai supprimé trois fonctionnalités en cours de développement pour reconstruire le flux de travail principal », ce qui démontre une réflexion structurée.

Les compromis révèlent votre jugement ; tout le monde peut dire oui à tout, mais les chefs de produit stratégiques savent ce qu'il faut éliminer.

📖 À lire également : Comment utiliser la détection des tendances (avec des exemples)

Résultat : prouvez l'impact à l'aide de nombres et de résultats.

Concluez avec des indicateurs commerciaux qui comptent pour les dirigeants.

« Réduction du taux de désabonnement de 60 % à 18 % en deux trimestres, augmentation de la valeur moyenne des contrats de 14 000 dollars grâce à des ventes incitatives, amélioration de la vitesse de l'équipe en supprimant 40 % des retards accumulés » : votre travail de chef de produit est directement lié au chiffre d'affaires et à l'efficacité.

Si vous avez lancé un produit qui a échoué, assumez-le et expliquez ce que vous en avez appris. L'honnêteté renforce davantage la crédibilité qu'un parcours sans faute.

📮 Insight ClickUp : 19 % des personnes ayant participé à un sondage ne savent pas ce qu'est une carrière diversifiée, et 18 % sont freinées par le fait de ne pas savoir par où commencer. Le désir est là, mais la feuille de route fait défaut. Avec ClickUp Brain, vous n'aurez plus jamais à vous demander quoi faire ensuite. Il vous suffit de demander « Comment lancer un produit ? » Brain peut instantanément effectuer des recherches sur le Web, analyser les dernières stratégies à l'aide de plusieurs LLM et vous fournir un plan étape par étape adapté à vos objectifs. Que vous ayez besoin d'une analyse de marché, d'une checklist pour votre premier client ou de conseils pour créer plusieurs sources de revenus, chaque réponse est immédiate, exploitable et étayée par des données réelles. Votre feuille de route est toujours à portée de main.

💬 Créez une routine de contenu de leadership éclairé

Rédigez chaque mois un article approfondi sur un problème spécifique que vous avez résolu, et non des conseils génériques que tout le monde connaît déjà.

Choisissez une décision telle que « Comment j'ai hiérarchisé 47 demandes de fonctionnalités avec trois ressources d'ingénierie » et expliquez votre processus exact :

Montrez les tensions : mentionnez les résistances des parties prenantes auxquelles vous avez été confronté, le projet favori du PDG que vous avez abandonné et les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision.

Utilisez des éléments concrets : faites une capture d'écran de votre feuille de calcul de priorisation, citez la discussion Slack embarrassante, montrez les analyses avant et après.

Concentrez-vous : 800 mots sur une seule décision valent mieux que 2 000 mots couvrant Tout ce que vous savez sur la gestion de produit.

Maintenez un rythme régulier : un article toutes les 3 à 4 semaines vous permet de conserver une bonne visibilité sans vous épuiser ni sacrifier la qualité au profit de la fréquence.

Les articles longs contenant des exemples concrets, des tensions réelles et des actualités du secteur sont partagés car ils sont immédiatement utiles à d'autres chefs de produit confrontés à des problèmes similaires.

Nous avons discuté avec Jacob Goldschein, PDG d'Orca, une agence de rédaction fantôme LinkedIn pour les fondateurs et les opérateurs, de la manière dont les chefs de produit peuvent utiliser le storytelling de manière authentique.

Il nous a dit :

Chaque histoire de produit commence par ce qui vous a inspiré à devenir chef de produit : ce qui vous a donné envie d'aimer les produits, de créer quelque chose de vos propres mains, à partir de vos propres idées et réflexions. […] En tant que chef de produit, toute votre vie est essentiellement une histoire de création et d'idéation, ce qui est tout à fait unique.

Chaque histoire de produit commence par ce qui vous a inspiré à devenir chef de produit : ce qui vous a donné envie d'aimer les produits, de créer quelque chose de vos propres mains, à partir de vos propres idées et réflexions. […] En tant que chef de produit, toute votre vie est essentiellement une histoire de création et d'idéation, ce qui est tout à fait unique.

💡 Conseil de pro : utilisez les moments « eurêka » issus des commentaires des utilisateurs comme une mine d'or de contenu. La prochaine fois qu'un client dira quelque chose qui changera votre façon de voir le produit, rédigez rapidement un article expliquant ce changement de perspective. Cela vous fera paraître curieux, et non moralisateur.

Comment ClickUp peut vous aider à rester cohérent

Développer votre présence sur LinkedIn en tant que chef de produit consiste en du travail similaire à celui de votre produit : clarté, itération et boucles de rétroaction. Vous pensez déjà en termes de systèmes.

La solution marketing de ClickUp vous permet de traiter votre marque personnelle de la même manière, comme un système vivant qui s'améliore à mesure que vous en savez plus sur votre public, votre voix et votre propre réflexion sur les produits.

Commencez ici. 🏁

Explorez clairement les idées émergentes.

Votre meilleur contenu provient généralement de problèmes réels liés aux produits : discussions sur les compromis, tensions avec les clients, conflits de priorités, divergences d'alignement.

Visualisez les angles stratégiques de votre contenu à l'aide des tableaux blancs ClickUp

ClickUp Tableaux blancs vous aide à transformer ces moments en récits clairs.

Vous pouvez mapper les anecdotes que vous souhaitez partager :

Une leçon tirée d'une rétrospective de sprint

Une décision de priorisation où les contraintes ont donné la forme à l'orientation

Une découverte surprenante issue d'une session de recherche

Par exemple, créez un tableau intitulé « Signaux de leadership en situation de conflit » dans le logiciel de gestion de marque. Vous pouvez ajouter des notes autocollantes pour décrire ce qui s'est passé, ce que vous avez pris en considération, la décision que vous avez prise et pourquoi elle était importante.

Cela vous permettra d'avoir une vision claire et structurée avant de rédiger votre projet.

Rédigez vos publications LinkedIn là où vous réfléchissez.

Vos réflexions évoluent à travers les spécifications, les notes de réunion, les résumés de recherche, les commentaires sur la feuille de route et les journaux de décision.

Affinez les versions multi-formats de vos publications dans ClickUp Docs afin de garantir la cohérence de votre message.

ClickUp Docs vous permet de convertir cette réflexion en récits partageables sans avoir à changer d'outil. Par exemple, rédigez un article sur la hiérarchisation des fonctionnalités :

Version préliminaire 1 : Explication complète des priorités contradictoires entre la conception et l'ingénierie.

Version 2 : Un script carrousel percutant qui décompose le concept en trois panneaux.

Version 3 : Légende d'un paragraphe pour une publication rapide

Section de référence : Notes réelles issues d'appels avec les parties prenantes et journaux de décisions

Ce système transforme votre expérience de travail en un atout narratif cohérent.

De plus, vous pouvez également utiliser Docs pour centraliser vos brouillons de publication, vos idées de légendes et vos modèles d'engagement.

🚀 Avantage ClickUp : vous pouvez bénéficier de l'avis d'experts dans votre processus de réflexion grâce à la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp. Demandez des commentaires structurés via la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) dans ClickUp Supposons que vous souhaitiez qu'un chef de produit senior vérifie votre raisonnement expliquant pourquoi l'équipe d'ingénierie a rejeté votre proposition de réduction de la portée du projet. Mettez en évidence ce paragraphe spécifique dans le document et ajoutez-y un commentaire. Ajoutez une note : « Veuillez vérifier le raisonnement, le ton et la clarté. » Ils réagissent directement aux points à améliorer. Vous renforcez, résolvez et avancez.

Créez une dynamique reproductible

En tant que chef de produit, votre emploi du temps est rempli de revues de sprint, de sessions de grooming, de synchronisations avec les parties prenantes et de changements constants de contexte. Sans système, l'intention de « publier aujourd'hui » s'envole.

Affinez votre rythme de publication grâce aux tâches récurrentes de ClickUp afin de créer un système de publication cohérent et évolutif.

Utilisez les tâches récurrentes de ClickUp pour transformer votre contenu en un rythme opérationnel reproductible.

Configurez des modèles de tâches récurrentes basés sur vos piliers de contenu. Par exemple :

« Partagez un enseignement produit de cette semaine » tous les vendredis.

« Décomposez une décision relative à une fonctionnalité et les compromis envisagés » tous les mardis.

« Partagez la publication d'un collègue ou du fondateur et ajoutez un commentaire pertinent » tous les mercredis.

Chaque tâche peut inclure des invites, des liens de référence et votre « angle d'approche » en fonction du niveau de sophistication de votre public (débutant, praticien, dirigeant). Lorsque la tâche réapparaît dans votre calendrier de contenu LinkedIn, vous construisez en fait un système qui s'alimente lui-même.

🚀 Avantage ClickUp : la fonction Talk to Text de ClickUp vous permet de conserver vos meilleures idées suffisamment longtemps pour les concrétiser. Supposons que vous passiez d'une synchronisation de feuille de route à une révision avec les parties prenantes et qu'une excellente idée pour LinkedIn vous vienne à l'esprit, quelque chose de pertinent tiré d'un véritable compromis produit que vous avez géré la semaine dernière. Il vous suffit de l'exprimer à voix haute dans ClickUp BrainGPT, l'assistant IA de bureau, pour qu'elle soit immédiatement transformée en tâche dans votre environnement de travail. L'idée est ainsi conservée, prête à être peaufinée ultérieurement. Pour en savoir plus, cliquez ici :

Transformez vos expériences de travail en contenu pertinent.

Votre travail consiste à clarifier les ambiguïtés, à interpréter les données, à formuler des décisions et à articuler les compromis. C'est cette réflexion qui témoigne d'un jugement solide en matière de produits, et c'est exactement ce qui renforce votre crédibilité sur LinkedIn. Le défi consiste à la mettre en forme de manière claire, convaincante et facile à lire.

Tirez des conclusions claires et pertinentes de votre travail sur les produits à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré aux réseaux sociaux, vous aide à traduire vos notes de travail en publications riches en informations qui montrent votre profondeur.

Tirer parti de :

Rétrospectives avec des points de vue divergents

Transcriptions d'appels clients où les objections ont changé de direction

Notes sur la hiérarchisation des fonctionnalités qui expliquent votre raisonnement

Résultats expérimentaux qui ont modifié vos hypothèses de feuille de route

Ensuite, guidez ClickUp Brain pour faire ressortir clairement votre raisonnement plutôt que de résumer l'évènement.

✅ Essayez cette suggestion : Résumez ce fil de commentaires clients dans un message expliquant comment hiérarchiser les fonctionnalités en fonction des besoins concurrents des parties prenantes. Écrivez à la deuxième personne, de manière directe et réfléchie, sans clichés.

Un utilisateur de ClickUp partage comment nous l'avons aidé à éliminer la prolifération des tâches:

ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour rédiger des articles, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également des modifications en cours sur ce que j'ai écrit (génial !). Docs m'aide également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des Outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire.

J'utilise principalement l'IA pour rédiger des articles, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également des modifications en cours sur ce que j'ai écrit (génial !). Docs m'aide également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

Mais ce n'est pas tout !

Générez des accroches et des transitions alternatives à l'aide de ClickUp Brain pour maintenir le flux de rédaction

ClickUp Brain vous aide à tester différents tons, variations d'accroches et exemples de formulation. Imaginons que votre introduction semble trop académique.

Mentionnez @Brain et demandez trois versions :

Une franchise

Une analyse

Une approche légèrement ludique

Choisissez le style qui correspond à votre ton sur LinkedIn et peaufinez-le dans le même document ClickUp.

🧠 Anecdote amusante : bien que les chefs de produit soient parfois appelés les « mini-PDG » de leurs produits, certains commentaires suggèrent qu'ils sont assez rares en proportion: certaines entreprises comptent plus de vice-présidents que de chefs de produit, et ces derniers sont statistiquement des « licornes » car leur rôle couvre à la fois les domaines des affaires, de la conception, de l'ingénierie et des données.

Adaptez votre contenu à votre cycle de travail.

Votre emploi du temps comprend déjà des revues de sprint, des sessions de synchronisation de l'équipe, des sessions de raffinement du backlog, des discussions sur la feuille de route et des entretiens individuels. Il est plus facile d'être cohérent sur LinkedIn lorsque votre calendrier de publication s'inscrit dans le rythme de cette réalité.

Alignez vos habitudes de publication sur vos véritables habitudes de travail à l'aide du calendrier ClickUp

Le calendrier ClickUp regroupe vos tâches, vos appels et vos priorités dans un flux visuel unique.

Ici, ClickUp Brain examine vos tâches ayant une priorité élevée, votre charge de travail et vos périodes de concentration habituelles afin de bloquer automatiquement du temps pour la rédaction, afin que vous puissiez écrire lorsque votre énergie favorise une bonne réflexion, et non lorsque la date limite vous met sous pression.

Supposons que la planification du sprint vous apporte toujours plus de clarté le mardi. ClickUp Brain programme la fin de matinée du mardi comme fenêtre de rédaction. Supposons que les vendredis soient plus légers après les comptes rendus. Il marque le vendredi après-midi pour la publication. Le rythme de votre contenu suit désormais celui de votre produit.

⚡️ Archive de modèles : le modèle de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp rassemble l'ensemble de ce flux de travail afin que chaque publication suive le même cycle. Le modèle de calendrier pour les réseaux sociaux comprend déjà des espaces pour le stockage d'idées, la rédaction de libellés de statut, la programmation de publications et le suivi de l'engagement. Il vous suffit d'y intégrer vos piliers et de commencer à produire.

Laissez les performances guider l'orientation future de votre contenu.

Analysez les modèles d'engagement à l'aide des tableaux de bord ClickUp afin d'affiner votre stratégie de contenu

Les tableaux de bord ClickUp indiquent les sujets qui renforcent la confiance et ceux qui échouent. Supposons que vous effectuiez le suivi :

Commentaires positifs sur les publications montrant de véritables discussions entre les parties prenantes

Nombre élevé de sauvegardes sur les publications décomposant les modèles mentaux

Faites forte impression grâce à des carrousels courts et percutants.

Cela vous indique que la valeur que porte votre public au raisonnement pratique et aux récits concrets sur la prise de décision est élevée. Vous pouvez donc miser davantage sur cet aspect.

🚀 Avantage ClickUp : les publications LinkedIn efficaces reposent souvent sur la clarté visuelle. ClickUp Révision vous aide à peaufiner vos carrousels, vos analyses d'interface utilisateur et vos publications narratives sur les produits sans avoir à rechercher des commentaires dans les chats. Annoter et affiner efficacement les publications visuelles à l'aide de ClickUp Révision Téléchargez vos brouillons d'images, vos carrousels ou vos courts clips vidéo directement dans votre tâche. Vos réviseurs peuvent cliquer n'importe où sur le visuel et laisser des commentaires précis liés à des images ou des sections exactes.

📖 À lire également : Stratégies créatives de gestion de marque (avec exemples)

Comment développer votre réseau et interagir de manière authentique

Un profil solide ne sert à rien si personne ne le voit.

Votre réseau professionnel détermine votre portée, et votre engagement détermine votre visibilité. Voici comment établir des connexions qui débouchent réellement sur des opportunités.

📌 Suivez et interagissez avec les leaders du domaine de la gestion de produits.

En suivant les bonnes personnes, vous obtiendrez du contenu précieux dans votre fil d'actualité et vous vous ferez remarquer lorsque vous vous engagerez de manière réfléchie.

Lenny Rachitsky : ancien chef de produit chez Airbnb, il publie la newsletter la plus populaire sur les produits et partage des analyses approfondies sur la croissance, la fidélisation et des conseils de carrière. ancien chef de produit chez Airbnb, il publie la newsletter la plus populaire sur les produits et partage des analyses approfondies sur la croissance, la fidélisation et des conseils de carrière.

Shreyas Doshi : ancien chef de produit chez Stripe, Twitter et Google, connu pour ses modèles mentaux et ses cadres de priorisation qui remettent en question la pensée conventionnelle. ancien chef de produit chez Stripe, Twitter et Google, connu pour ses modèles mentaux et ses cadres de priorisation qui remettent en question la pensée conventionnelle.

Elena Verna : Conseillère en croissance qui décompose les stratégies PLG et les indicateurs d'activation à l'aide d'exemples concrets d'entreprises. Conseillère en croissance qui décompose les stratégies PLG et les indicateurs d'activation à l'aide d'exemples concrets d'entreprises.

Gibson Biddle : Ancien vice-président de Netflix qui enseigne la stratégie produit à travers des études de cas et ses sessions « Ask Me Anything » (Demandez-moi n'importe quoi). Ancien vice-président de Netflix qui enseigne la stratégie produit à travers des études de cas et ses sessions « Ask Me Anything » (Demandez-moi n'importe quoi).

💡 Conseil de pro : interagissez de manière stratégique avec leur contenu. Commentez lorsque vous avez quelque chose de substantiel à ajouter, comme une expérience similaire, un contre-argument avec un raisonnement ou une question complémentaire qui approfondit la discussion. « Super article ! » n'apporte aucune valeur ajoutée, mais « Nous avons essayé cette approche de hiérarchisation chez [Entreprise] et avons constaté qu'elle échouait lorsque les parties prenantes avaient des indicateurs de réussite contradictoires. Je suis curieux de savoir comment vous gérez cette tension » suscite des discussions qui vous permettent de vous faire remarquer.

📌 Rejoignez les communautés et les évènements PM

via Product School

Les communautés vous permettent d'entrer en contact avec des pairs confrontés à des problèmes similaires et créent des opportunités de collaboration.

Product School : organise des webinaires gratuits avec des chefs de produit issus de grandes entreprises et anime des rencontres locales dans plus de 20 villes.

Mind the Product : communauté mondiale avec des évènements régionaux, canaux Slack organisés par spécialité (B2B, consommation, IA/ML)

Women in Product : programmes de mentorat et évènements de réseautage axés sur l’assistance aux femmes occupant des rôles de chef de produit.

Product-Led Alliance : communauté spécialement destinée aux chefs de produit travaillant sur des stratégies de croissance axées sur les produits.

Reforge : cours premium avec apprentissage en groupe et réseau d'anciens élèves composé de chefs de produit seniors et de responsables de la croissance.

Participez à des évènements avec un objectif autre que celui de collecter des contacts. Interrogez les intervenants sur les défis spécifiques auxquels vous êtes confronté, présentez-vous à 3-5 personnes qui ont un intérêt sincère pour leur travail et faites un suivi dans les 48 heures, en faisant référence à votre discussion.

🔍 Le saviez-vous ? Les cadres qui publient sur LinkedIn voient actuellement leur contenu obtenir jusqu'à 4 fois plus d'impressions que les utilisateurs LinkedIn classiques, ce qui fait de la présence des dirigeants un puissant amplificateur.

📌 Collaborez sur le contenu

La co-création de contenu favorise les relations plus rapidement que le réseautage passif et positionne les deux collaborateurs comme des leaders d'opinion. Voici ce que vous pouvez essayer :

Taguez quelqu'un : rédigez un message sur un cadre que vous avez appris d'un autre chef de produit, taguez-le et expliquez comment vous l'avez appliqué (il le partagera souvent et s'engagera).

Articles collaboratifs : contactez des chefs de produit travaillant sur des problèmes similaires et rédigez ensemble un article LinkedIn comparant vos approches en matière de découverte, de hiérarchisation ou de gestion des parties prenantes.

Format de l'interview : demandez à un chef de produit que vous admirez si vous pouvez l'interviewer au sujet d'un lancement récent, puis publiez l'interview sous forme d'article, en lui attribuant tout le crédit et la visibilité.

Articles récapitulatifs : créez un article intitulé « Ce que 5 chefs de produit ont appris des lancements ratés » en recueillant de courts témoignages auprès de votre réseau, en accordant à chaque collaborateur un crédit.

La collaboration crée une visibilité mutuelle et renforce la réciprocité. Lorsque vous aidez quelqu'un d'autre à se faire connaître, cette personne s'en souvient et vous rend la pareille.

Lorsque nous avons interrogé Jacob sur l'équilibre entre le leadership éclairé professionnel et l'expression personnelle, il a répondu que cela dépendait du contexte :

Si nous travaillons dans un domaine très technique, les opinions personnelles ne devraient représenter qu'environ 5 % des publications. Si vous travaillez dans un secteur comme le SaaS, où de nombreuses personnes développent des produits similaires au vôtre, c'est votre personnalité qui vous permettra de vous démarquer.

Si nous travaillons dans un domaine très technique, les opinions personnelles ne devraient représenter qu'environ 5 % des publications. Si vous travaillez dans un secteur comme le SaaS, où de nombreuses personnes développent des produits similaires au vôtre, c'est votre personnalité qui vous permettra de vous démarquer.

🧠 Anecdote amusante : Le concept de marque personnelle a été officiellement introduit dès 1997, lorsque Tom Peters a publié l'article The Brand Called You dans Fast Company, déclarant aux lecteurs : « Nous sommes les PDG de nos propres entreprises : Me Inc... notre tâche la plus importante est d'être le responsable marketing de la marque appelée Vous. »

Indicateurs clés de suivi pour développer votre marque personnelle LinkedIn en tant que chef de produit

Construire une marque personnelle sur LinkedIn sans suivre les performances, c'est comme lancer des fonctionnalités sans analyse (une blague de chef de produit, on n'a pas pu résister). LinkedIn fournit des indicateurs clairs qui montrent ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. 📊

Consultations de profil

Le nombre de vues hebdomadaires de votre profil permet de mesurer votre visibilité et l'efficacité de votre contenu.

Une augmentation après la publication de contenu ou la participation à des discussions vous indique que ces activités génèrent du trafic. Visez une croissance régulière : 50 vues par semaine comme base de référence, 200+ si vous publiez activement.

La section « Comment les gens vous ont trouvé » révèle si ce sont les mots-clés de recherche ou votre contenu qui génèrent des visites.

Apparitions de profils sur LinkedIn

📖 À lire également : Comment contacter des recruteurs sur LinkedIn

Demandes de connexion pour la connexion

La qualité des demandes entrantes est plus importante que la quantité. Si des recruteurs, des responsables du recrutement ou des chefs de produit seniors vous contactent spontanément, c'est que votre positionnement fonctionne.

Une sélection sélective basée sur la pertinence par rapport à vos objectifs est préférable à une croissance arbitraire.

💡 Conseil de pro : Transformez le jargon produit en explications. Une simple publication expliquant par exemple « Ce que nous entendons réellement par empathie de l’utilisateur dans les décisions produit » aide les non-chefs de produit à comprendre votre univers et renforce votre autorité dans ce domaine.

Impressions et taux d'engagement des publications

Les impressions indiquent la portée, mais le taux d'engagement (likes + commentaires + partages divisés par les impressions) révèle la résonance.

Une publication avec 5 000 impressions et 2 % d'engagement est plus performante qu'une publication avec 10 000 impressions et 0,5 % d'engagement.

Différents sujets suscitent différents niveaux d'interaction significative :

Publications sur la hiérarchisation des priorités : génèrent souvent un engagement élevé de la part d'autres chefs de produit qui partagent leurs propres approches et cadres de travail.

Histoires d'échecs de produits : suscitez la discussion, car les gens veulent apprendre des erreurs sans les commettre eux-mêmes.

Stratégies de gestion des parties prenantes : suscitez l'adhésion générale, car ce défi concerne tous les contextes de produits et toutes les tailles d'entreprises.

💡 Conseil de pro : passez en revue chaque mois vos cinq publications les plus performantes afin d'identifier les tendances en matière de sujet, de format et de ton, puis misez davantage sur ce que votre public trouve intéressant.

Exemples de profils LinkedIn réussis pour les chefs de produit

Les profils efficaces suivent des schémas clairs : positionnement stratégique, preuves tangibles de l'impact et engagement constant. Voici des chefs de produit dont les profils démontrent ce qui fonctionne.

Rishab Jolly

via LinkedIn

Rishab Jolly est chef de produit senior chez Microsoft, où il dirige la stratégie et l'exécution d'Azure Application Insights. Son profil montre comment les chefs de produit techniques peuvent développer leur leadership intellectuel sans occuper de titre de direction.

Ce qui fait le succès de sa marque, c'est sa cohérence associée à sa spécificité. Il partage ses connaissances sur le storytelling et l'influence des parties prenantes avec sa communauté LinkedIn de plus de 20 000 membres, en publiant des cadres et des leçons tirées de la création d'outils de développement à grande échelle. Il anime également le podcast Curious Soul, dans lequel il interviewe des leaders technologiques de Microsoft, Meta et d'autres entreprises, puis réutilise les informations clés dans le contenu LinkedIn.

La leçon : choisissez un créneau (tel que la gestion de produits cloud ou le storytelling auprès des parties prenantes) et appropriez-vous-le en effectuant régulièrement la création de contenu.

📣 SME Speaks : Au sujet de ses hésitations à se mettre en avant, Jacob a été direct : C'est inévitable. Nous sommes à une période où le marketing dirigé par le fondateur est la clé de la réussite, en particulier dans le domaine du B2B. Vous pouvez avoir peur de vous mettre en avant, et c'est le cas de la plupart des gens au début, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il s'agit plutôt de comprendre que c'est inévitable si vous voulez continuer à vous développer. C'est inévitable. Nous sommes à une période où le marketing dirigé par le fondateur est la clé de la réussite, en particulier dans le domaine du B2B. Vous pouvez avoir peur de vous mettre en avant, et c'est le cas de la plupart des gens au début, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il s'agit plutôt de comprendre que c'est inévitable si vous voulez continuer à vous développer.

Adrienne Tan

via LinkedIn

Adrienne Tan est cofondatrice et PDG de Brainmates, l'un des cabinets de conseil en gestion de produits les plus reconnus d'Australie. Forte de plus de deux décennies d'expérience, elle a façonné la manière dont les organisations de divers secteurs abordent la stratégie produit, la valeur client et la croissance de l'entreprise.

Son expérience met en évidence des contributions mesurables : lancement de la première conférence nationale sur la gestion de produits en Australie, mentorat de nouveaux responsables produits et conseil aux entreprises sur les cadres centrés sur le client. Chaque rôle est directement lié à des résultats tels que l'amélioration de l'adéquation entre le produit et le marché, un meilleur alignement de la mise sur le marché et une agilité commerciale accrue.

💡 Conseil de pro : Commencez à documenter vos expériences produit comme s'il s'agissait d'arcs narratifs. Rédigez une courte série d'articles qui présentent une hypothèse, un résultat surprenant et ce que vous changeriez la prochaine fois. Cela permettra à vos abonnés d'être aux premières places pour observer votre état d'esprit axé sur la croissance.

Stephanie Neill

via LinkedIn

Stephanie Neill est responsable produit chez Stripe et possède près de 20 ans d'expérience à la tête d'équipes chez The New York Times, IAC et Twitch. Son profil montre comment mettre en avant son leadership sans recourir à des affirmations abstraites. Elle a créé et développé des communautés de produits à travers les États-Unis et dirige des équipes qui se concentrent sur l'intégration de l'apprentissage automatique afin d'optimiser les opérations et d'améliorer l'expérience client.

Les points forts de son expérience relient son travail aux résultats commerciaux : taille de l'équipe, impact sur les revenus et complexité technique. Son profil allie vision stratégique et mise en œuvre pratique, montrant qu'elle est capable à la fois de définir une orientation et d'obtenir des résultats. La leçon à retenir : quantifiez votre impact en tant que leader à travers la croissance de l'équipe, la contribution aux revenus et la portée technique.

💡 Conseil de pro : commentez de manière stratégique avant de publier. Interagissez avec les fondateurs, les designers ou d'autres chefs de produit sur leurs publications pendant une semaine avant de partager les vôtres. L'algorithme de LinkedIn diffusera naturellement votre visibilité sur leurs réseaux.

Erreurs courantes à éviter par les chefs de produit en matière de stratégie de marque sur LinkedIn

Voici une liste des erreurs à éviter lorsque vous essayez de développer votre marque LinkedIn en tant que chef de produit :

Résumé des responsabilités, pas du raisonnement : Rédigez un bref récit décrivant un défi produit récent, votre raisonnement et son impact. Cela montre votre approche en matière de décisions produit.

Ne publiez que des mises à jour sur les lancements ou les promotions : partagez les compromis, les échecs et les informations sur les utilisateurs qui se cachent derrière ces lancements. Les publications sur les processus témoignent de la véritable profondeur du travail de chef de produit.

Les publications semblent génériques ou motivantes : Ancrez chaque idée dans une situation réelle : ce qui s'est passé → ce que vous avez essayé → ce qui a changé. Cela rend l'apprentissage crédible.

Ne vous contentez pas d'aimer les publications : ajoutez des commentaires avec votre point de vue ou le cadre que vous appliqueriez. Un point de vue cohérent renforce la reconnaissance.

Votre profil met davantage en avant l'entreprise que votre rôle : précisez ce que vous avez influencé, impulsé ou changé. Ne laissez pas le « nous » vous effacer.

Les compétences sont répertoriées sans preuve : étayez chaque compétence par un exemple spécifique tiré de votre expérience ou de votre contenu. Montrez > expliquez

🔍 Le saviez-vous ? Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a révélé que les personnes qui gèrent activement leur image de marque personnelle ont beaucoup plus de chances de progresser dans leur carrière et d'être reconnues que celles qui ne le font pas.

📖 À lire également : Les meilleurs générateurs de légendes IA pour le contenu et les vidéos destinés aux réseaux sociaux

Construisez en public, réfléchissez dans ClickUp

Chaque produit performant raconte une histoire faite d'intentions, de compromis et d'enseignements tirés au fil du temps, tout comme chaque chef de produit performant. LinkedIn récompense davantage la clarté de la réflexion que le raffinement, et votre crédibilité s'accroît lorsque vous montrez votre raisonnement plutôt que vos performances.

ClickUp transforme ce raisonnement en rythme.

Par exemple, tandis que ClickUp Brain capture les idées dès qu'elles surgissent, Docs les transforme en récits percutants et les tâches récurrentes vous permettent de maintenir votre élan même pendant les semaines chargées. Ce qui commence comme une documentation réfléchie devient une preuve tangible de votre jugement en matière de produits, exactement ce que recherchent les recruteurs et vos pairs.

Après tout, la visibilité est un autre produit à gérer. Avec ClickUp comme environnement de travail, vos idées évoluent avec la même précision que celle que vous apportez à chaque lancement.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions

Il est recommandé de publier deux à trois fois par semaine. Cela permet de maintenir votre profil actif tout en vous laissant suffisamment de temps pour réfléchir à vos idées, analyser votre travail et partager des informations pertinentes, plutôt que de vous précipiter pour publier tous les jours.

Partagez ce que vous apprenez grâce à votre travail concret sur les produits. Par exemple, expliquez comment vous avez abordé une décision relative à une fonctionnalité, quels compromis ont influencé le résultat final, ce que vous avez appris d'une expérience infructueuse ou comment les commentaires des utilisateurs ont influencé l'orientation prise. Les gens sont plus sensibles au processus de réflexion et à l'honnêteté qu'à la théorie.

Le mode Créateur vous aide si vous souhaitez élargir votre audience et vous faire connaître grâce à des sujets spécifiques. Un profil standard convient parfaitement si votre objectif est de renforcer votre crédibilité et d'attirer discrètement des opportunités. Le choix dépend de ce qui est le plus important pour vous : la visibilité ou la simplicité.

Concentrez-vous sur vos propres expériences plutôt que de répéter les cadres de travail courants des chefs de produit. Lorsque vous parlez de votre travail quotidien, votre point de vue devient naturellement unique.

Concentrez-vous sur vos propres expériences plutôt que de répéter les cadres de travail courants des chefs de produit. Lorsque vous parlez de votre travail quotidien, votre point de vue devient naturellement unique.

ClickUp vous aide à rester cohérent en regroupant tout au même endroit. Vous pouvez planifier votre calendrier de publication hebdomadaire, rédiger du contenu dans ClickUp Docs, stocker des exemples de référence et suivre les idées que vous souhaitez développer sous forme de tâches ClickUp.