Plus de 50 invites Perplexity IA à essayer

Perplexity /IA est très efficace pour trouver des informations et citer des sources. Mais c'est la manière dont vous posez vos questions qui fait toute la différence.

Considérez les invites comme des commandes au restaurant. « Quelque chose de bon » vous donne ce qu'il reste. « Des nouilles épicées, avec un supplément d'ail et sans cacahuètes » vous donne exactement ce que vous voulez.

Même principe, meilleurs résultat.

La magie opère lorsque vous ajoutez du contexte : ce sur quoi vous travaillez, le niveau de détail souhaité ou la manière de mettre en forme que vous préférez.

Les étudiants construisent des arguments plus solides grâce à des citations fiables.

Les chercheurs font émerger plus rapidement les études de niche

Les spécialistes du marketing découvrent des informations exploitables

Nous avons rassemblé les meilleures invitations Perplexity AI à utiliser dès maintenant. Et en bonus, nous nous intéresserons à ClickUp, une alternative innovante et contextuelle qui combine IA, documentation et flux de travail. 🕵

Qu'est-ce que Perplexity IA ?

Perplexity IA est un moteur de recherche conversationnel alimenté par de grands modèles linguistiques (LLM). Il traite les requêtes en langage naturel et renvoie des réponses synthétisées, en citant des sources provenant de l'ensemble du web.

La plateforme utilise l'intelligence artificielle pour comprendre le contexte, ce qui signifie que vous pouvez poser des questions complémentaires et qu'elle se souvient de ce dont vous parlez. Elle extrait des informations en temps réel, les traite et présente les réponses dans un format mis en forme lisible avec des citations cliquables afin que vous puissiez tout vérifier.

Que sont les invites Perplexity IA ?

Les invites Perplexity IA sont les questions ou les instructions que vous saisissez pour obtenir des réponses spécifiques. Plus vous fournissez de détails et de contexte, meilleure sera la réponse.

Une invite basique telle que « Expliquez le référencement naturel » vous donnera un aperçu général, mais une invite plus détaillée telle que « Expliquez le référencement naturel pour les entreprises locales à l'aide d'exemples d'optimisation sur page » vous fournira des informations ciblées qui correspondent à vos besoins.

✅ Exemple d'invite, instructions :

« Comparez les 5 meilleurs outils de marketing par e-mail pour les petites entreprises en 2025. Indiquez les niveaux de prix, les fonctionnalités remarquables et une limite par outil. Présentez-les sous forme de tableau comparatif avec les sources. »

Cette approche est précise, facile à analyser et oriente Perplexity vers des réponses structurées et vérifiables.

🧠 Anecdote amusante : « Perplexity » est en fait une mesure statistique utilisée pour évaluer les modèles linguistiques. Plus la perplexité est faible, plus le modèle prédit le texte avec précision.

Comment rédiger des invites Perplexity efficaces

Voici un processus étape par étape pour créer des modèles d'invites d'IA qui fournissent des réponses utiles. 👇

Étape n° 1 : définissez vos besoins

Avant de saisir quoi que ce soit dans l'outil d'IA, déterminez ce que vous souhaitez en retirer.

Vous recherchez une définition rapide, une comparaison détaillée, des données statistiques ou des instructions étape par étape ? Commencez par noter votre objectif final.

Par exemple, si vous êtes :

En tant que spécialiste du marketing préparant une présentation de campagne, vous pourriez avoir besoin de données d'analyse de la concurrence montrant quelles tactiques ont stimulé l'engagement au cours du dernier trimestre.

Étudiant rédigeant une revue de littérature sur la politique climatique, vous avez besoin de recherches récentes montrant comment différentes études établissent des connexions entre elles.

Créateur de contenu vérifiant une affirmation sur le comportement de l'utilisateur, vous avez besoin de la source originale de cette statistique

Connaître votre objectif vous aide à créer une invite, instructions qui vous permettra d'y parvenir en une seule fois.

🧠 Anecdote amusante : le terme « IA » a été inventé en 1956 lors d'un atelier d'été à l'université de Dartmouth. Les participants pensaient qu'une IA de niveau humain pourrait être mise au point en un été. Près de 70 ans plus tard, nous y travaillons toujours !

Étape n° 2 : rassemblez les détails du contexte

Rassemblez maintenant les détails spécifiques qui formeront votre réponse. Réfléchissez aux personnes qui liront ces informations, au secteur dans lequel vous travaillez, à la période concernée et aux contraintes auxquelles vous êtes confronté.

Voici une checklist des éléments à prendre en compte pour devenir ingénieur en invites, instructions:

Cible ou niveau de lecture (cadres supérieurs, étudiants de première année, amateurs)

Secteur ou niche dans lequel vous travaillez (commerce électronique direct au consommateur, dispositifs médicaux, développement de jeux indépendants)

Focus géographique , si cela a de l'importance (ciblant le marché australien, comparant les réglementations de l'UE et des États-Unis)

Période qui vous intéresse (données du quatrième trimestre 2024, tendances historiques depuis 2010, prévisions émergentes pour 2026)

Objectif de votre recherche (présentation aux investisseurs, bibliographie d'un mémoire, preuves à l'appui d'un article de blog)

La différence est énorme. Un créateur de contenu qui demande « Comment les équipes éditoriales de publications telles que le Washington Post et Reuters utilisent-elles les outils d'IA pour accélérer la vérification des faits sans sacrifier la précision, avec des exemples spécifiques d'outils et de flux de travail » obtient des informations sur les pratiques des salles de rédaction, les outils utilisés et les détails de mise en œuvre que vous pouvez consulter ou adapter.

Étape n° 3 : choisissez votre format de sortie

Décidez comment vous souhaitez que Perplexity présente les informations.

Avez-vous besoin d'un résumé que vous pouvez insérer dans un rapport, d'une liste à puces pour une diapositive de présentation, d'un tableau comparatif présentant les avantages et les inconvénients, ou d'exemples détaillés accompagnés d'explications ?

Ajoutez ceci à votre invite, instructions.

Si vous comparez des logiciels d'aide à la rédaction, demandez une mise en forme de tableau : « Créez un tableau comparatif entre ClickUp Brain, Jasper et Textmetrics couvrant les prix, la taille de la base de données de mots-clés et les fonctionnalités uniques. »

Étape n° 4 : définissez le niveau de profondeur

Indiquez à Perplexity jusqu'où vous souhaitez aller.

Vous recherchez un aperçu général que vous pouvez lire en deux minutes, une explication moyennement détaillée avec quelques exemples, ou une analyse exhaustive couvrant l'histoire, l'état actuel, les controverses et les implications futures ?

Utilisez des indicateurs de longueur ou de détail spécifiques. Essayez « Fournisseur, prestataire d'une explication de 1 000 mots sur l'apprentissage supervisé et non supervisé avec trois exemples concrets pour chacun, destinés à une personne ayant des connaissances de base en Python. »

En étant explicite sur la profondeur, vous évitez d'avoir à parcourir 10 paragraphes alors que vous n'avez besoin que de deux phrases, ou d'obtenir un aperçu superficiel alors que vous avez besoin de substance.

🧠 Anecdote amusante : L'idée d'une intelligence humaine dans les machines remonte à Talos, le géant automate de bronze de la mythologie grecque conçu pour protéger la Crète. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une machine réelle, le mythe dépeint Talos comme ayant un objectif programmé. Voici à quoi ressemblait sa mort (apparemment) : Source

Étape n° 5 : ajoutez vos contraintes

Liste toutes les exigences ou limites spécifiques qui devraient filtrer les résultats cohérents. Cela inclut les contraintes de temps, la zone géographique, les types de sources ou les angles particuliers que vous souhaitez couvrir.

Exemples d'exemples de contraintes utiles ayant un impact réel :

« Concentrez-vous sur les études évaluées par des pairs publiées après janvier 2023 » vous évite de citer des recherches obsolètes

« N'incluez que les stratégies accompagnées d'études de cas documentées montrant une amélioration d'au moins 20 % » permet de filtrer les conseils théoriques et applicables

« Exclure toute tactique nécessitant un budget publicitaire payant » permet de garantir que les recommandations restent réalistes par rapport à vos contraintes

Ces contraintes permettent de concentrer les résultats sur ce qui importe pour votre projet.

📮 ClickUp Insight : Alors que 34 % des utilisateurs font entièrement confiance aux systèmes d'IA, un groupe légèrement plus important (38 %) adopte une approche « faire confiance, mais vérifier ». Un outil autonome qui ne connaît pas votre contexte de travail présente souvent un risque plus élevé de générer des réponses inexactes ou insatisfaisantes. C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain, l'IA qui établit la connexion entre la gestion de projet, la gestion des connaissances et la collaboration au sein de votre environnement de travail et intègre des outils tiers. Obtenez des réponses contextuelles sans avoir à activer/désactiver d'un outil à l'autre et bénéficiez d'une augmentation de 2 à 3 fois de votre efficacité au travail, tout comme nos clients chez Seequent.

Étape n° 6 : rédigez votre invite achevée

Combinez maintenant tout en une seule invite claire. Commencez par votre question principale, ajoutez votre contexte, précisez le format et le niveau de détail souhaités, puis incluez toutes les contraintes éventuelles.

Une invite faible ressemble à ceci : « Comment les entreprises utilisent-elles les commentaires des clients ? »

Voici à quoi ressemble une invite achevée : « Expliquez trois méthodes spécifiques utilisées par les entreprises SaaS comptant entre 1 000 et 10 000 utilisateurs pour recueillir les commentaires des clients et y donner suite. Concentrez-vous sur les méthodes pouvant être mises en œuvre avec une équipe de moins de cinq personnes. Présentez une liste numérotée avec un exemple concret d'entreprise pour chaque méthode, en précisant l'outil utilisé et les résultats obtenus. Incluez des sources provenant d'études de cas ou d'entretiens publiés au cours des 18 derniers mois. »

Vous voyez la différence ? La deuxième invite vous fournira des informations exploitables, notamment des exemples vérifiés qui correspondent à la taille de votre entreprise et à vos contraintes en matière de ressources.

🚀 Avantage ClickUp : Considérez ClickUp Docs comme votre bibliothèque personnelle de suggestions, un espace où toutes les suggestions Perplexity AI que vous avez créées (et perfectionnées) sont regroupées en un seul endroit. Transformez vos invites en une bibliothèque vivante et organisée à laquelle toute votre équipe peut accéder grâce à ClickUp Docs Vous pouvez les regrouper par thème, les étiqueter avec des cas d'utilisation et même suivre celles qui ont donné les meilleurs résultats. Par exemple, un stratège de contenu peut conserver des pages distinctes pour les invitations de recherche, les modèles de rédaction et les requêtes basées sur des données. C'est un moyen simple de rester organisé, de collaborer avec votre équipe et de constituer une banque réutilisable de suggestions d'écriture IA qui donnent des résultats.

Principales invites Perplexity IA pour différents cas d'utilisation

Voici notre liste sélectionnée des meilleures invites Perplexity AI pour les images, la recherche, l'écriture et divers autres cas d'utilisation afin d'obtenir des résultats exceptionnels à chaque fois.

Recherche

Réalisez une analyse SWOT avec les suggestions de Perplexity AI invites

Quelle est la taille actuelle du marché et le TCAC projeté pour [secteur] entre 2024 et 2030 dans [région] ? Incluez les moteurs du marché, la répartition par segment selon [type personnalisé] et citez les rapports de Gartner/Forrester/IDC publiés après 2023. Présentez le tout sous forme de résumé structuré avec les sources. Comparez [Concurrent 1], [Concurrent 2], [Concurrent 3], [Concurrent 4] et [Concurrent 5] dans [Secteur d'activité]. Créez un tableau indiquant : les prix, les parts de marché avec leurs sources, les fonctionnalités uniques, les mises à jour des produits pour 2024 et les évaluations des utilisateurs sur G2/Capterra. Concentrez-vous sur les entreprises qui desservent [Taille de la clientèle cible]. Identifiez les 8 principales tendances émergentes dans [l'industrie] pour 2025 avec un financement d'au moins 10 millions de dollars ou plus de 100 000 utilisateurs. Pour chacune d'entre elles : expliquez en 100 mots, dressez la liste de trois entreprises qui l'utilisent avec des indicateurs spécifiques et citez les données d'adoption de CB Insights/TechCrunch à partir du troisième trimestre 2024. Classez-les en fonction de leur impact potentiel sur le marché. Réalisez une analyse SWOT pour [Entreprise] dans [Secteur] au quatrième trimestre 2024. Incluez cinq points spécifiques par quadrant avec des indicateurs quantifiables tirés des derniers rapports financiers, des citations d'analystes et des mesures stratégiques pour 2024. 800 à 1 000 mots. Cible : analystes financiers. Comment [la population cible] a-t-elle modifié son comportement d'achat pour [la catégorie de produits] entre 2022 et 2024 dans [le pays] ? Incluez : les changements dans les dépenses (%), les canaux préférés avec les données d'engagement, le classement des principaux facteurs d'achat et la sensibilité au prix. Citez au moins 5 pages web pertinentes, telles que les sondages McKinsey ou les rapports NRF. Résumé de 300 mots + sections détaillées. Quels seront les taux d'adoption de la [technologie] par les entreprises en 2023-2024 ? Incluez : le pourcentage d'adoption actuel, la répartition par service, les outils spécifiques utilisés, les indicateurs du retour sur investissement issus d'études de cas, les obstacles à l'adoption et les facteurs de réussite. Concentrez-vous sur les informations rendues publiques par les entreprises du classement Fortune 500. 1 200 à 1 500 mots pour un public de directeurs techniques. Résumer les [types de réglementations] actuelles et en attente qui affectent les [types d'entreprises] dans les [régions] à compter d'octobre 2024. Pour chaque réglementation : dates d'entrée en vigueur, exigences clés, sanctions et manière dont [exemple d'entreprise 1], [exemple d'entreprise 2], [exemple d'entreprise 3] se sont adaptées. Présentez sous forme de checklist de conformité. Citez les sources réglementaires officielles. Analysez le financement par capital-risque dans [secteur] pour 2024. Incluez : le capital total avec une comparaison trimestrielle, la répartition par étape, les 10 principales transactions avec les montants et les investisseurs, les sous-secteurs émergents avec des pourcentages spécifiques et trois nouveaux profils de licornes. Concentrez-vous sur les transactions aux États-Unis/dans l'UE supérieures à 5 millions de dollars. Utilisez les données de Crunchbase/PitchBook. Mettez en forme une note d'investissement de 1 000 mots. Quelles technologies de chaîne d'approvisionnement les fabricants de taille [taille de l'entreprise] adopteront-ils en 2023-2024 ? Concentrez-vous sur : l'IoT, les prévisions basées sur l'IA, la blockchain et l'automatisation des entrepôts. Pour chacune d'entre elles : pourcentage d'adoption, coût/échéancier de mise en œuvre, gains d'efficacité avec des indicateurs et 2 études de cas. Excluez les solutions nécessitant un investissement supérieur à 5 millions de dollars. Mettez en forme le tout sous la forme d'un guide d'évaluation. Comparez la satisfaction client pour [Produit 1], [Produit 2], [Produit 3], [Produit 4] et [Produit 5]. Incluez : les scores NPS, les évaluations G2/Capterra avec le nombre d'avis et l'analyse des sentiments des six derniers mois, en indiquant les trois principaux éloges et plaintes pour chacun. Filtrez les évaluateurs en fonction de la [taille de l'entreprise]. Présentez le résultat sous forme de tableau matriciel décisionnel accompagné d'un résumé de 200 mots. Créez une infographie illustrant la distribution des parts de marché de [Marché/Secteur] pour les années 2020-2024. Incluez : un diagramme circulaire pour les leaders actuels du marché ([Entreprise 1], [Entreprise 2], [Entreprise 3], [Entreprise 4]) avec les pourcentages, un graphique linéaire montrant les tendances de croissance des revenus, un diagramme à barres comparant les performances régionales ([Région 1], [Région 2], [Région 3]). Créez une matrice visuelle pour [Produit 1] vs [Produit 2] vs [Produit 3] vs [Produit 4]. Affichez-la sous forme de tableau comparatif des fonctionnalités avec : les logos des produits en haut, 10 à 12 fonctionnalités clés sur le côté gauche (prix, [Fonctionnalité 1], [Fonctionnalité 2], [Fonctionnalité 3]), des coches/croix ou des évaluations pour chacune d'entre elles. Utilisez un design épuré et moderne avec un code couleur pour les fonctionnalités meilleures/moins bonnes.

Créez des infographies et d'autres images avec les invites Perplexity IA instructions

🔍 Le saviez-vous ? Arthur Samuel a publié le premier article sur l'apprentissage automatique en 1959, avec pour titre « Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. » Il y décrivait son programme capable d'apprendre à jouer aux dames et de battre les humains. Cette recherche a popularisé le terme « apprentissage automatique ».

Développement de logiciels

Résolvez les erreurs de code avec Perplexity IA

Écrivez une fonction [Langage] qui [Tâche spécifique]. Exigences : gérer les [Cas limites], inclure la gestion des erreurs, suivre le [Modèle de conception] et ajouter des indications de type/documentation. Incluez également trois cas de test couvrant : la réussite, le cas limite, l'échec. J'obtiens le message d'erreur [Message d'erreur] lorsque j'effectue l'action [Action]. Contexte : utilisation de [Tech Stack]. Code : [Extrait]. Analysez les causes profondes spécifiques à cette pile, expliquez le problème le plus probable, fournissez des étapes de débogage à l'aide de [Outils] et fournissez le code corrigé avec des explications. Concevez une architecture pour [type d'application] assurant l'assistance : [exigence 1], [exigence 2], [exigence 3]. Incluez : une description du diagramme d'architecture, la pile technologique avec justifications, le schéma de base de données, la stratégie de mise à l'échelle et les coûts estimés sur [fournisseur de cloud]. Optimisez ce code [Langage] qui prend [Temps actuel] pour traiter [Taille des données] : [Extrait]. Objectifs : réduire à moins de [Temps cible], rester en dessous de [Limite de mémoire]. Fournisseur, prestataire : analyse détaillée, code optimisé, comparaison de complexité, résultats de référence et explication de chaque optimisation. Convertissez ce code [Source Tech] en [Target Tech] : [Snippet]. Conservez les fonctionnalités tout en suivant les bonnes pratiques [Target]. Expliquez comment chaque modèle [Source] mappe à [Target], incluez les définitions de type et fournissez une checklist de migration pour les conversions similaires. Créez un guide de mise en œuvre pour intégrer [Service API] dans l'application [Framework]. Couvrez les points suivants : installation, authentification avec gestion de l'environnement, [Fonctionnalité 1], [Fonctionnalité 2], gestion des erreurs, conformité à la limite de fréquence, approche de test et [Considérations de conformité]. Incluez des exemples de code achevés. Tutoriel étape par étape de 2500 mots. Créez une suite de tests pour ce service [Framework] : [Snippet]. À l'aide de [Testing Framework], fournissez : des tests unitaires avec des dépendances simulées, des tests d'intégration, des cas limites, y compris [Security Test 1], [Security Test 2], [Security Test 3]. Incluez l'installation/le démontage, visez une couverture de 90 %+, suivez le modèle AAA. Expliquez la stratégie de test. Audit de sécurité de ce code : [Extrait]. Vérifiez les éléments suivants : injection SQL, XSS, références non sécurisées, failles d'autorisation/authentification, exposition des données, limite de fréquence, CSRF, problèmes de téléchargement de fichiers, mots de passe faibles et fuites de messages d'erreur. Pour chacun d'entre eux, expliquez l'exploitation, évaluez la gravité à l'aide de l'échelle OWASP et fournissez un code sécurisé. Incluez une checklist des mesures correctives par ordre de priorité. 1500 mots

💡 Conseil de pro : les invites IA les plus performantes imitent souvent la curiosité humaine. Il est bien connu que les invites naturelles, basées sur des questions, donnent des réponses plus nuancées. C'est pourquoi la technique d'invite par chaîne de pensée est si populaire. Vous guidez l'IA à travers votre processus de raisonnement étape par étape. Instance, écrivez : « Réfléchissons étape par étape. Quels sont les facteurs qui influencent le référencement d'un nouveau blog, de la recherche de mots-clés au regroupement de contenu, et comment les classeriez-vous par ordre de priorité pour un plan sur trois mois ? » Vous enseignez essentiellement à l'IA comment réfléchir et pas seulement quoi répondre.

Marketing

Analysez les benchmarks avec les invites Perplexity IA instructions

Créez une stratégie SEO sur six mois pour [type d'entreprise] ciblant [public]. Incluez : 20 mots-clés avec plus de 1 000 recherches mensuelles, des scores de difficulté, une analyse de la concurrence ; trois groupes de contenu avec des articles phares et des articles d'assistance ; un calendrier de contenu avec les titres, l'intention de recherche et les estimations de trafic. Donnez la priorité aux mots-clés dont le contenu phare est obsolète (antérieur à 2023). Mettez en forme le tout sous forme de feuille de calcul exploitable. Créez trois profils d'acheteurs pour [Produit] ciblant [Taille de l'entreprise]. Chacun doit inclure : des données démographiques, psychographiques, le parcours d'achat avec les points de contact, les préférences en matière de contenu, les objets et le pouvoir de décision. Basé sur : les études B2B de Gartner/Forrester de 2024-2025, les données LinkedIn et les avis G2. Incluez une citation réelle par profil. 500 mots chacun + résumé Analysez la stratégie de contenu (blog, YouTube, podcast) de [Concurrent] au cours des 12 derniers mois. Incluez : la fréquence de publication, les 10 publications les plus consultées, la répartition des mises en forme, les changements de thèmes abordés, les indicateurs d'engagement, les mots-clés ciblés, la stratégie de promotion. Identifiez cinq lacunes dans le contenu avec un volume de recherche supérieur à 2 000. Par rapport à [Concurrent 2]. Note d'information de 1 500 mots. Quels sont les benchmarks B2B SaaS [Année] pour [Canal 1], [Canal 2], [Canal 3], [Canal 4] ciblant les entreprises ? Pour chacun : CTR, taux de conversion, CAC, cycle de transaction, ROAS. Ventilez par étape de développement de l'entreprise (> 5 millions de dollars de revenus annuels récurrents). Incluez le quartile supérieur/inférieur. Citez les rapports 2024 de HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute. Présentez sous forme de tableau de référence + analyse des meilleurs performers en 300 mots. Concevez une campagne de huit semaines pour [lancement de produit]. Objectif : [indicateur]. Incluez : une séquence d'e-mails (5 e-mails avec objets/CTA), un calendrier des réseaux sociaux, une stratégie publicitaire payante ([budget] $ sur [plateformes]), le ciblage, les ressources de contenu avec angles, les indicateurs par canal, les hypothèses de test A/B. Mettez en forme sous forme de brief avec un échéancier et une équipe de [taille]. 2000 mots Recherchez des tactiques de personnalisation auprès de marques [du secteur] dont le chiffre d'affaires dépassera 100 millions de dollars en 2024. Concentrez-vous sur : les moteurs de recommandation, les modifications dynamiques des sites web, la personnalisation des e-mail, les fonctionnalités des applications et l'après-achat. Pour chacun : 2 à 3 exemples de marques, les plateformes technologiques utilisées, l'impact sur la conversion/le panier moyen à partir d'études de cas et la complexité de la mise en œuvre. Excluez les tactiques de base. Donnez la priorité aux augmentations de 15 % ou plus documentées. Guide de 2 000 mots avec matrice effort/impact. Concevez une image d'en-tête d'e-mail pour [Nom de la campagne] promouvant [Offre]. Dimensions : 600 x 200 pixels. Incluez : un texte accrocheur « [Titre] », un sous-titre d'assistance, des images pertinentes ([Produit/Scène de vie]), un bouton CTA, les couleurs de la marque. Conception adaptée aux mobiles. Créez un calendrier de contenu visuel pour le premier trimestre 2025 indiquant le calendrier de publication [Blog/Réseaux sociaux/e-mail]. Mettre en forme avec des dates, des types de contenu codés par couleur, des thèmes pour chaque semaine et des lancements de campagnes majeures mis en évidence. Disposition claire et organisée.

🔍 Le saviez-vous ? L'abréviation ELI5 est une façon populaire de dire « Expliquez-moi comme si j'avais cinq ans ». Elle a vu le jour sur Reddit, où les utilisateurs demandaient à d'autres de simplifier des sujets complexes comme s'ils les expliquaient à un enfant de cinq ans. Aujourd'hui, c'est l'un des styles de suggestions les plus populaires dans les outils d'IA tels que Perplexity AI et ChatGPT. Qui aurait cru que la « requête sérieuse » de Michael Scott deviendrait une question à poser à l'IA? Source

Commerce électronique

Demandez à Perplexity IA de vous fournir de l'assistance dans vos efforts en matière de commerce électronique

Trouvez 10 produits dans la catégorie [Catégorie] sur Amazon avec : 5 000 à 30 000 recherches mensuelles, concurrence < 40, prix [Min]−[Min]- [Min]−[Max], top 10 avec < 500 avis, croissance de +20 % en glissement annuel. Pour chacun : mot-clé + volume, termes associés, 3 meilleurs produits avec estimations de revenus, plaintes courantes, marge bénéficiaire après FBA/COGS (hypothèse de 30 %), disponibilité des fournisseurs (3+ sur Alibaba, <500 MOQ). Classement par revenu x faisabilité d'entrée Analysez les prix du [type de produit] dans l'intervalle [min]−[min]- [min]−[max] sur Amazon, [détaillant], sites DTC au quatrième trimestre 2024. Incluez : points de regroupement des prix, tactiques psychologiques, corrélation entre prix et évaluation, variations du marché, fréquence/profondeur des promotions (6 mois), positionnement concurrentiel des [marques 1 à 5] par prix/fonctionnalités Analysez les avis sur les cinq meilleurs produits de la catégorie [Catégorie de produit] sur Amazon (plus de 1 000 avis, 2023-2024 uniquement). Extrayez : les avantages les plus souvent mentionnés par catégorie, les plaintes courantes avec leur pourcentage, les demandes de fonctionnalités, les problèmes de qualité au fil du temps, les comparaisons entre marques et les motivations d'achat. Fournissez trois citations par thème. Identifiez le besoin le plus important non satisfait dans plus de 15 % des avis Compilez 20 tactiques CRO pour les pages produits [Catégorie de produits] avec des résultats de tests A/B montrant une augmentation >10 %. Pour chacune d'entre elles : description de la mise en œuvre, principe psychologique, résultat documenté, meilleures catégories de produits et complexité. Excluez les investissements technologiques >10 000 $. Source : études de cas Baymard/CXL/VWO. Matrice de priorité par effort/impact Comparez Amazon FBA, 3PL ([Fournisseur 1], [Fournisseur 2]) et l'auto-exécution pour [Type de produit] avec : [X] commandes/mois, [Aov] $, [Poids] lb, [Dimensions], [% d'élément unique] commandes. Pour chacun : ventilation des coûts, coûts d'installation, volume de rentabilité, vitesse de livraison, traitement des retours, capacité internationale, évolutivité à [Volume 2] et [Volume 3]. Inclure les prix 2024 et les frais FBA d'octobre 2024. Matrice de décision avec coût par commande en fonction des volumes. Recommandation basée sur les priorités Comparez Google Shopping, Meta Ads et Amazon Sponsored Products pour les marques DTC [Catégorie] ($[Fourchette de prix]). Pour chacune d'entre elles : intervalle de CPC, benchmarks de conversion, ROAS (prospection/reciblage), ratio CAC:LTV, exigences créatives, options de ciblage, attribution, budget minimum et durée de la phase d'apprentissage. Laquelle privilégier avec un budget de $[Budget]/mois ? Générez une image de comparaison avant/après pour [avantage du produit]. Écran divisé affichant : à gauche, le problème avec [problème] ; à droite, la solution avec [produit utilisé]. Ajoutez des flèches et des libellés expliquant la transformation. À utiliser pour la page produit Créez une image présentant la taille du [produit]. Montrez le produit avec les mesures libellées, comparez-le à un objet courant pour donner une idée de son échelle et affichez plusieurs angles de vue si nécessaire. Indiquez les unités de mesure en [cm/pouces]. Style technique clair avec fond neutre

Apprentissage et autoformation

Découvrez des techniques d'étude efficaces avec les invites de Perplexity IA

Créez un forfait de 90 jours pour passer du niveau débutant au niveau [prêt à l'emploi] dans [compétence]. Divisez-le en modules hebdomadaires comprenant : les concepts clés de la semaine, le temps quotidien ([X] heures/semaine), les ressources (priorité gratuite, payantes < 50 $), huit projets de progression, des points de contrôle bihebdomadaires, les erreurs courantes et les dépendances conceptuelles. Cible : [contexte] avec une forte capacité d'auto-apprentissage Expliquez [Concept complexe] à trois niveaux : (1) ELI5 en 4-5 phrases en utilisant des analogies pour des enfants de 12 ans, sans jargon ; (2) 300 mots pour [Connaissances préalables] couvrant [Éléments clés] ; (3) 800 mots d'approfondissement technique pour [Public avancé] avec des explications mathématiques Générez 10 exercices pratiques [Compétence] axés sur [Sujet], avec une progression allant du niveau débutant à l'avancé. Structure : Exercices 1 à 3 (débutant), 4 à 6 (intermédiaire), 7 à 8 (avancé), 9 à 10 (expert). Chacun comprend : un scénario réaliste, une question spécifique, un échantillon de données/schémas, le résultat attendu, le niveau de difficulté, les concepts testés et les erreurs courantes Comparez les meilleures ressources pour [compétence] destinées à une personne ayant [expérience] et visant [objectif] : [ressource 1], [ressource 2], [ressource 3], [ressource 4]. Évaluez : l'approche pédagogique, la profondeur par rapport à l'étendue, le temps à consacrer, le coût, les prérequis, les composantes pratiques, l'assistance de la communauté, la valeur de la préparation à l'emploi Quelles sont les techniques d'étude les plus efficaces pour [type de sujet] ? Incluez : des programmes de répétition espacée, des méthodes de rappel actif et des stratégies d'application pratique spécifiques à ce domaine. Fournissez un forfait d'étude hebdomadaire de [X] heures/semaine et les outils à utiliser ([application Flashcard], [plateforme d'entraînement]). Fournissez un modèle hebdomadaire prêt à l'emploi Quelles sont les connaissances préalables nécessaires avant d'apprendre [le sujet avancé] ? Créez un arbre de dépendances montrant les concepts fondamentaux à maîtriser en premier. Pour chaque prérequis : explication, pourquoi c'est important pour le sujet avancé, séquence d'apprentissage recommandée, estimation de durée, ressources gratuites de qualité Fournissez cinq projets pratiques pour appliquer [la compétence] dans des scénarios réels. Pour chacun d'entre eux, indiquez : le niveau de difficulté, les connaissances requises, l'estimation de durée, les résultats d'apprentissage, les exigences étape par étape, les défis d'extension et la manière de les présenter dans un portfolio. Progression du débutant à l'avancé. Incluez une structure appropriée pour le code de démarrage et la grille d'évaluation

🔍 Le saviez-vous ? Le « test de Turing », proposé en 1950 par Alan Turing, a été conçu pour déterminer si une machine pouvait mener une discussion impossible à distinguer de celle d'un être humain.

Écriture créative et génération de contenu

Créez des profils de caractères uniques grâce aux invites de Perplexity IA

Générez 10 prémisses d'histoires uniques [Genre] combinant [Élément 1] et [Élément 2]. Pour chacune : esquisse du protagoniste, conflit central, rebondissement potentiel. 2 à 3 phrases par prémisse. Privilégiez l'originalité et les accroches émotionnelles Créez un profil détaillé pour [type de caractère] dans [genre]. Incluez : l'histoire, les motivations, les défauts, les forces, les schémas de langage, l'évolution du caractère, les relations. Rendez-le tridimensionnel et captivant. 800 mots Réfléchissez à 20 angles uniques pour écrire sur [Sujet] en ciblant [Public]. Incluez : des perspectives contraires, des angles personnels, des approches basées sur des données et des mises en forme innovantes. Évitez les angles trop utilisés. Regroupez-les par type de contenu (guide pratique, étude de cas, etc.) Générez 15 titres convaincants pour [Type de contenu] sur [Sujet] pour [Public]. Utilisez différentes formules : guide pratique, liste, question, curiosité, avantages. Indiquez le nombre de caractères pour chaque titre Plan [Durée de la vidéo] script vidéo sur [Sujet] pour [Plateforme]. Inclure : accroche (10 premières secondes), points principaux avec transitions, tactiques d'engagement et CTA. Mettre en forme pour lecture sur téléprompteur. Cible [Public]. Inclure des marqueurs de temps Réécrivez ce contenu dans un [ton/une voix spécifique] correspondant au style de [exemple de référence] : [contenu]. Conservez le message principal tout en ajustant le vocabulaire, la structure des phrases, le niveau d'humour et le degré de formalité. Expliquez les cinq choix stylistiques clés qui ont été faits et pourquoi ils correspondent au ton cible Rédigez cinq paragraphes d'introduction différents pour [Type de contenu] sur le thème [Sujet]. Utilisez les techniques suivantes : questions provocantes, statistiques surprenantes, anecdotes personnelles, déclarations audacieuses et controversées, descriptions sensorielles vivantes. Expliquez le déclencheur psychologique utilisé par chaque accroche Concevez une série de 10 contenus sur [le sujet] qui s'enrichit par progression pour [le public]. Incluez : les titres des épisodes, les clés à retenir, les mises en forme de contenu (vidéo, article complet, infographie, etc.), les connexions entre chaque élément et la cadence de publication optimale. Créez un arc narratif qui captive l'attention du public. Incluez une stratégie de promotion pour chaque élément Créez une couverture de livre pour un roman [Genre] intitulé « [Titre] ». Thème : [Ambiance/Thème]. Inclure : titre en caractères gras, nom de l'auteur, image d'arrière-plan évocatrice suggérant [Élément clé], palette de couleurs évoquant [Émotion]. Style : [Conventions commerciales/littéraires/thriller/romance] Créez une fiche de référence pour [Nom du caractère] affichant : vue complète du personnage dans une [pose caractéristique], gros plan du visage montrant les [fonctionnalités clés], détails de la tenue, palette de couleurs, éléments/accessoires notables. Incluez la liste des traits de personnalité brièvement décrits. Style : [réaliste/anime/dessin animé/bande dessinée]

Erreurs courantes à éviter avec les invites Perplexity IA

Voici quelques erreurs courantes à éviter lors du travail avec les invites Perplexity IA :

Erreur Solution Demander trop de choses à la fois Concentrez-vous sur une seule demande par invite, instructions pour obtenir des réponses claires et exploitables Ignorer les limites de mots Fixez des limites claires : « Expliquez en moins de 150 mots » pour éviter les réponses décousues Poser plusieurs questions sans rapport entre elles ou ne pas affiner les invites Testez différents angles, modifiez la formulation et affinez votre texte en fonction des réponses de l'IA Utilisation d'un langage trop familier qui perturbe l'IA Veillez à ce que vos invites, instructions soient claires et professionnelles ; évitez l'argot ou les abréviations, sauf si cela est intentionnel Combinaison incohérente d'instructions et de contenu de référence Utilisez des sections ou des étiquettes claires pour les instructions par rapport aux documents sources En supposant que /IA comprenne le jargon spécifique à un domaine Ajoutez de brèves définitions ou des explications contextuelles pour les termes techniques et les acronymes Ne pas indiquer quoi à faire si des informations pertinentes manquent Dirigez l'IA : « Si aucune information n'est trouvée, résumer le consensus actuel ou indiquez explicitement « aucune information trouvée » En supposant que l'IA « se souvienne » des fils de discussion ou des actions précédents Réitérez explicitement le contexte ou les résultats préalables nécessaires dans chaque nouvelle invite, instructions

🧠 Anecdote amusante : Au début des années 1980, un ordinateur du laboratoire d'IA du MIT a appris à jouer à Space Invaders grâce à l'apprentissage par renforcement. L'objectif était d'apprendre aux machines à « prendre plaisir » à s'améliorer grâce au retour d'information.

Limites de l'utilisation de Perplexity IA

De nombreux avis sur Perplexity IA soulignent que, bien que cet outil soit performant pour les recherches rapides, il présente plusieurs inconvénients. Voici quelques difficultés potentielles auxquelles vous pourriez être confronté :

Profondeur contextuelle ou nuance de discussion limite par rapport aux chatbots dédiés ; il a tendance à fournir des résumés concis plutôt que d'explorer des idées complexes en profondeur

La couverture et l'index des sources peuvent être plus limitées par rapport aux moteurs de recherche Web en temps réel achevés ; elles peuvent s'appuyer sur un nombre réduit de sources et donc passer à côté de certaines perspectives

les citations peuvent parfois être inexactes* ou être liées à des sources obsolètes ou non pertinentes, selon les invites Perplexity AI que vous utilisez

la version gratuite limite l'accès* à certaines fonctionnalités telles que la recherche Pro, le téléchargement de fichiers et les niveaux d'utilisation supérieurs

🔍 Le saviez-vous ? Le mot « algorithme » vient d'Al-Khwarizmi, un mathématicien persan du IXe siècle. Il a créé des règles systématiques pour résoudre des équations.

Alternatives à Perplexity /IA à explorer

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Perplexity IA! 💁

1. ClickUp (le meilleur pour l'assistance et la recherche IA contextuelles)

Utilisez ClickUp Brain pour créer des idées de contenu structurées et percutantes à partir de données existantes

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Alors que des outils tels que Perplexity répondent à des questions de manière isolée, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, ClickUp Brain, établit la connexion entre votre environnement de travail, vos documents et les informations fournies par l'IA, afin que votre équipe puisse imaginer, créer et exécuter du contenu en un seul endroit.

Générez des idées qui correspondent à vos objectifs

ClickUp Brain transforme la conception de contenu en un processus ciblé et étayé par des données.

Supposons que vous actualisiez votre calendrier de contenu pour le premier trimestre. Vous demandez à ClickUp Brain d'examiner les sujets existants, les indicateurs de trafic et les lacunes en matière de contenu afin de proposer de nouveaux thèmes qui correspondent à votre référencement et au ton de votre marque.

Il utilise le contexte de votre espace de travail pour suggérer des idées qui complètent ce qui fonctionne déjà. À partir de là, vous pouvez transformer chaque suggestion en une tâche ClickUp, étiqueter le propriétaire concerné et joindre des documents ClickUp de référence pour approfondir vos recherches.

📌 Essayez cette invite : Analysez notre calendrier de contenu actuel et générez cinq nouvelles idées d'articles liés à la collaboration à distance qui comblent les lacunes en matière de mots-clés et correspondent à nos catégories les plus performantes.

Effectuez des recherches approfondies sans quitter votre environnement de travail

Intégrez directement des informations externes à votre environnement de travail grâce à la recherche Web dans ClickUp Brain MAX

Si vous avez déjà utilisé Perplexity IA, vous savez à quelle vitesse il fournit des réponses. Mais ces réponses ne s'intègrent pas dans votre flux de travail. Vous devez toujours copier les informations clés dans un document, trouver le bon contexte et transformer manuellement vos recherches en actions.

ClickUp Brain MAX change la donne. Web Search vous permet d'extraire les dernières informations provenant de sources fiables directement dans ClickUp. Vous pouvez combiner ces résultats externes avec vos projets, documents et tâches existants, ce qui facilite la recherche, l'analyse et l'action.

Supposons que vous effectuiez un audit de contenu et que vous remarquiez que vos blogs sur le travail d'équipe hybride sont sous-performants.

Vous lui demandez : « Recherchez sur le Web les dernières données sur la productivité des équipes hybrides et dressez une liste de trois nouvelles informations que nous devrions mentionner lors de la mise à jour de nos blogs. »

En quelques secondes, vous obtenez des rapports récents provenant de sources fiables (par exemple, de nouvelles études montrant la fatigue hybride chez les employés travaillant à distance) ainsi que des suggestions concrètes pour votre prochaine réécriture. Vous pouvez étiqueter votre rédacteur, joindre les résultats en pièce jointe à la tâche concernée et programmer immédiatement la mise à jour.

ClickUp Brain vous aide également à faire avancer les projets de grande envergure.

Découvrez les obstacles cachés afin de les convertir en tâches réalisables avec ClickUp Brain

Imaginons maintenant que votre audit de contenu vous ait permis d'identifier des centaines de pages à corriger. Vous demandez à ClickUp Brain de regrouper les pages par type de problème (informations obsolètes ou liens rompus, par exemple), de les attribuer aux bons propriétaires et de fixer des délais.

En quelques minutes, vous disposez d'une liste de tâches classées par catégorie et mapper à votre flux de travail, achevée avec des checklist pour chaque correction.

📌 Essayez cette invite : Regroupez toutes les pages signalées lors de l'audit en catégories (contenu obsolète, liens manquants, faible engagement) et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés avec un délai de deux semaines.

Faites le lien entre l'idéation créative et l'exécution

Lorsque vous êtes prêt à passer de l'idée à la réalisation, ClickUp Brain vous offre une assistance de bout en bout. Générez des concepts d'images, créez des esquisses ou même des ressources visuelles à l'aide de la génération d'art par IA dans vos tableaux blancs ClickUp.

Créez des ressources créatives pour vos campagnes ou vos blogs à l'aide de la génération d'images par IA dans ClickUp Brain

En exemple, votre responsable marketing a besoin d'un en-tête graphique pour un blog sur le travail d'équipe à distance. Vous demandez à ClickUp Brain de générer un concept visuel en accord avec la palette de couleurs de votre marque. Une fois approuvée, vous joignez l'image sélectionnée directement à la tâche de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Ses nombreuses fonctionnalités de personnalisation peuvent intimider les débutants.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 585 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Un utilisateur de Reddit partage :

Oui. ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis plongé dans mon travail, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également une modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Un autre point qui m'aide beaucoup est Docs. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

Oui. ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire.

J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également une modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Un autre point qui m'aide beaucoup est Docs. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

2. Google Gemini (le meilleur pour l'intelligence multimodale)

via Gemini

Gemini de Google travaille simultanément avec du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et du code. Déposez une capture d'écran d'un message d'erreur, collez le code et décrivez le problème verbalement. L'IA traite ensuite les trois entrées ensemble.

De plus, Deep Research automatise la partie fastidieuse de la collecte d'informations, en parcourant des centaines de sites pour compiler des rapports pendant que vous vous occupez d'autres tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Créez des Gems personnalisés qui puisent dans vos fichiers Google Drive et font automatiquement référence à la dernière version lorsque vous mettez à jour ces documents.

Utilisez votre appareil photo pour poser des questions sur ce que vous voyez ; l'outil affichera les solutions directement sur votre écran.

Vids en décrivant des scènes en langage naturel pour fournir l'assistance à Créez de courts clips vidéo dansen décrivant des scènes en langage naturel pour fournir l'assistance à la production vidéo à distance

Limites de Google Gemini

Les utilisateurs gratuits ont droit à cinq invites par jour pour Gemini 2. 5 Pro, tandis que les abonnés Pro (20 $/mois) ont droit à un maximum de 100 invites.

La vitesse de réponse est nettement inférieure à celle de ses concurrents lors du traitement des mêmes requêtes, en particulier pour les tâches complexes en plusieurs étapes.

Tarifs de Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $/mois

Google IA Ultra: 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 275 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs générateurs de vidéos IA

3. ChatGPT (idéal pour la recherche basée sur le dialogue)

via ChatGPT

La recherche ChatGPT a transformé le cycle classique « taper des mots-clés, cliquer sur des liens, répéter » en quelque chose de plus fluide. Vous posez une question dans un langage simple, et l'outil effectue automatiquement une recherche sur le web, synthétisant les résultats clés en réponses de discussion.

La fonction d'historique de recherche vous permet de revoir d'anciennes discussions par mot-clé, afin que l'analyse de marché que vous avez effectuée il y a trois semaines ne disparaisse pas dans le néant. De plus, elle intègre DALL-E lorsque vous avez besoin de générer des images dans un contexte donné.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Activez le mode Deep Research pour gérer des tâches de recherche en plusieurs étapes qui consistent à lire et à synthétiser du contenu provenant de plusieurs sources en ligne.

Organisez les discussions à discuter, les fichiers et le contexte pertinent sous Projets afin de maintenir la continuité entre les flux de travail multi-session ou les sujets de recherche à long terme.

Configurez des tâches planifiées pour que ChatGPT effectue de manière proactive des actions récurrentes telles que l'envoi de rappels, l'exécution d'analyses ou la vérification des mises à jour sur le Web.

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs gratuits sont limités à 10-50 messages GPT-5 dans un délai de cinq heures avant que le système ne les bascule vers GPT-4.

Bien que l'outil ne partage pas les informations de votre compte, des fournisseurs de recherche tiers traitent vos requêtes même après que ChatGPT les ait réécrites, ce qui pose un problème de sécurité pour les informations sensibles.

Tarifs ChatGPT

Free

Go : 5 $/mois

Plus : 20 $/mois

Avantage : 200 $/mois

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 045 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 260 avis)

4. You. com (Idéal pour l'infrastructure des développeurs)

You. com a développé son API de recherche spécialement pour les développeurs qui ont besoin d'ancrer les applications LLM dans des données web en temps réel. La plateforme renvoie des extraits longs conçus pour être utilisés par l'IA plutôt que les étiquettes de métadonnées classiques fournies par les moteurs de recherche.

ARI (Advanced Research & Insights) analyse simultanément plus de 400 sources et génère des rapports achevés et soignés en moins de cinq minutes.

You. com : les meilleures fonctionnalités

Laissez-le effectuer la sélection automatique du modèle optimal (ChatGPT, Claude, Gemini) pour votre type de requête spécifique.

Créez des champs de recherche personnalisés qui incluent les données de votre organisation grâce aux intégrations Google Drive, OneDrive et SharePoint.

Créez des agents personnalisés qui exécutent des instructions spécifiques à plusieurs reprises, éliminant ainsi le besoin de retaper les mêmes invitations pour les tâches routinières.

Limites de You.com

Les limites de téléchargement de fichiers sont fixées à 25 Mo par requête pour la version Pro et à 50 Mo pour la version Max, ce qui bloque l'analyse d'ensembles de données ou de collections de documents plus volumineux.

Le forfait Max limite le nombre de collaborateurs à 25 utilisateurs, ce qui peut restreindre l'expansion de l'équipe à mesure que l'organisation se développe.

Tarifs You.com

Free

Avantage : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur You.com

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

5. Phind (idéal pour les recherches techniques)

via Phind

Phind effectue plusieurs cycles de recherche sur le Web au milieu de la réponse lorsqu'il a besoin de plus d'informations, fournissant ainsi des réponses complètes en temps réel au lieu de se limiter à une seule requête initiale. Les réponses sont présentées sous forme de diagrammes, de diagrammes, d'images intégrées, de cartes et de widgets interactifs, ce qui facilite la compréhension des sujets complexes.

La plateforme génère également des réponses IA avec des liens vers des sources en ligne telles que GitHub et Stack Overflow, vous permettant ainsi de vérifier rapidement les affirmations.

Les meilleures fonctionnalités de Phind

Exécutez du code dans un environnement Jupyter sandboxé pour tester la logique, générer des diagrammes matplotlib et joindre les résultats d'exécution directement aux réponses sous forme de pièce jointe.

Créez un profil de réponse qui définit vos préférences en matière de réponses créatives ou précises, ainsi qu'un profil d'utilisateur pour éviter d'ajouter des contextes répétitifs

Téléchargez des fichiers PDF pour les résumer, des fichiers CSV pour profil les données ou des images pour les décrire et les analyser dans le cadre des forfaits Pro et entreprise

Limites de Phind

Fenêtre contextuelle de limite comparée

La version gratuite limite les utilisateurs à 10 recherches par jour

Tarifs Phind

Free

Pro : 20 $/mois

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Phind

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🚀 Avantage ClickUp : la gestion des tâches répétitives peut consommer un temps et des ressources précieux. Les agents Autopilot de ClickUp allègent cette charge en automatisant les processus routiniers, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur des activités plus stratégiques. Créez des agents ClickUp Autopilot personnalisés dans votre espace de travail pour gérer les tâches répétitives Il s'agit de bots IA sans code que vous pouvez personnalisés à l'aide des déclencheurs suivants : intégration des commentaires des clients : *quand un client soumet un commentaire via le formulaire « Commentaires », créez une tâche dans la liste « Commentaires des clients », attribuez-la au membre de l'équipe approprié et fixez une date d'échéance

Alertes d'allocation des ressources : Lorsqu'une tâche est attribuée à un membre de l'équipe qui a atteint sa capacité maximale, envoyez une alerte au manager de projet afin qu'il réattribue la tâche

notifications de révision de documents : *Lorsqu'un document du dossier « Révision » est mis à jour, informez tous les membres de l'équipe assignés et demandez-leur de donner leur avis dans les 48 heures Pour en savoir plus, cliquez ici ! 👀

Ne restez pas « perplexe », pensez ClickUp !

Les invites de Perplexity AI stimulent les idées. Et ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, les transforme en actions.

Alors que Perplexity vous aide à explorer ce qui existe, ClickUp établit la connexion entre chaque découverte et votre travail réel, y compris les tâches, les documents et les données. Avec ClickUp Brain, vous pouvez poser des questions, analyser et agir dans un seul espace de travail. En même temps, ClickUp Brain MAX vous aide à effectuer des recherches sur le Web, à exploiter plusieurs modèles d'IA et à automatiser des flux de travail entiers sans changement de contexte.

Alors, qu'attendez-vous ? Accédez à des connaissances illimitées en vous inscrivant dès aujourd'hui à ClickUp! ✅