Zoho Meeting ou ClickUp SyncUp : quel est le meilleur outil de réunion vidéo ?

À 11 heures, vous avez déjà trois réunions derrière vous et vous avez déjà basculé six fois entre votre outil de vidéo, votre application de gestion de projet et votre logiciel de prise de notes. En moyenne, un employé active/désactive plus de 3 600 fois une application et une fenêtre chaque jour.

Voici le problème : les visioconférences ne devraient pas exister dans le vide. Lorsque votre outil d'appel est déconnecté du lieu où le travail est réellement effectué, les décisions se perdent et les suivis passent à la trappe.

La véritable question ne concerne pas seulement la qualité de la vidéo ou le partage d'écran. Elle porte sur ce qui se passe après la fin de l'appel. Ces éléments à faire deviennent-ils automatiquement des tâches ? Pouvez-vous afficher le contexte du projet en cours de réunion sans changer d'onglet ?

Zoho Meeting et SyncUp de ClickUp promettent tous deux une collaboration vidéo fluide, mais leurs approches sont très différentes. Comparons-les pour voir lequel tient réellement ses promesses.

ClickUp SyncUp vs Zoho Réunion : aperçu

Voici un aperçu rapide pour vous :

Fonctionnalité ClickUp SyncUp Zoho Réunion Disponible sur Environnement de travail ClickUp, application mobile, extension Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Nombre maximum de participants 200 250 pour les réunions, 5 000 pour les webinaires Nombre maximal de participants 24 à la fois Tous les participants à la réunion Conférence audio Possibilité d'enregistrer l'audio SyncUps Nombres d'appel sécurisés pour plus de 55 pays Forfait* Forfait gratuit, tarification personnalisée pour les équipes plus importantes 1 $/mois par hôte pour l'abonnement aux réunions et 8 $/mois par organisateur pour les abonnements aux webinaires. Gestion des flux de travail Tâches, documents et réunions, tous connectés dans un seul environnement de travail. Fonctionne comme une application autonome — nécessite des outils de gestion de projet distincts. Gestion du calendrier Calendrier unifié qui s'intègre à Google Agenda et Microsoft Outlook pour synchroniser instantanément les réunions et plus de 1 000 autres applications. Invitations via le Calendrier de Zoho et Zoho Mail uniquement Gestion des ressources Attribuez des charges de travail, suivez les capacités et harmonisez les calendriers depuis les tâches ClickUp. Limité à la planification de réunions Expertise technique Minimal : organisez des réunions et effectuez des automatisations sans codage. Modéré — nécessite une intégration avec les applications Zoho Stockage Enregistrements stockés dans Hub Clips avec transcriptions Stockage cloud sur les forfaits payants (jusqu'à 5 Go gratuits)

Qu'est-ce que ClickUp ?

Organisez des appels audio et des visioconférences dans votre environnement de travail ClickUp à l'aide de ClickUp SyncUp.

Il s'agit là d'un coût caché des outils de vidéo déconnectés. ClickUp a été conçu pour combler ce fossé qui nuit à la productivité et nous permet de faire notre meilleur travail.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Vos visioconférences ont lieu là où vous travaillez déjà, à côté des tâches en cours de discussion, des documents en cours de révision et des projets en cours de planification.

Finis les tâches dispersées, les suivis manuels et la recherche du contexte de la réunion de la semaine dernière. Pour les équipes à distance et les responsables des opérations qui ont besoin de réunions qui se traduisent réellement en actions, voici ce qui distingue ClickUp des outils vidéo autonomes.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp SyncUp s'intègre directement à votre environnement de travail. Vous n'avez pas besoin de changer d'application, de rechercher des liens de réunion ou de transférer des fichiers pour discuter avec votre équipe.

Cette installation intégrée à l'application, associée aux fonctionnalités suivantes, fait de SyncUp une alternative solide à Zoho:

Fonctionnalité n° 1 : ClickUp SyncUp

Ne perdez plus jamais le fil de vos réunions. ClickUp SyncUp est une fonctionnalité intégrée d'appel vidéo et audio directement intégrée à l'outil de gestion de projet ClickUp. Les utilisateurs peuvent lancer instantanément des appels vocaux et vidéo individuels ou de groupe à partir de n'importe quel canal de discussion, message direct ou discussion de tâche sans changer d'application.

Effectuez une connexion instantanée avec SyncUps, l'outil de réunions vidéo et de communication vocale intégré à ClickUp.

Au fur et à mesure que vous affinez les plans de projet complexes, reliez les discussions directement aux tâches ClickUp. Si vous souhaitez attribuer de nouvelles responsabilités, vous pouvez créer ou mettre à jour des tâches en temps réel. Chaque SyncUp enregistre automatiquement un résumé dans le fil de discussion, afin que les membres de l'équipe qui ont manqué l'appel puissent rapidement se mettre à jour.

Grâce à la fonctionnalité avancée Mobile SyncUp, communiquez en face à face où que vous soyez, même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau. Lancez ou rejoignez des SyncUps sur l'application mobile ClickUp à partir de n'importe quel canal ou message direct.

Lancez ou rejoignez des SyncUps sur mobile

🚀 Synchronisation intelligente : les intégrations ClickUp éliminent les changements de contexte avec votre pile d'outils actuelle. ClickUp se connecte aux outils que votre équipe utilise déjà, tels que Google Workspace, Microsoft Teams et Slack, afin de garantir qu'aucune discussion ou tâche ne reste isolée. Les intégrations Google Agenda + Microsoft Outlook synchronisent automatiquement vos réunions, vos échéances et les mises à jour de vos projets.

La gestion de calendrier intégrée à ClickUp vous aide à visualiser les échéanciers des projets, les plannings des tâches et les sessions SyncUp dans une vue unifiée. Ces intégrations vous font gagner du temps et améliorent la gestion du flux de travail en regroupant les fichiers, les réunions et les mises à jour en un seul endroit.

Fonctionnalité 2 : ClickUp Clips

Ne vous répétez plus pendant les réunions et ne tapez plus de longues explications.

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer des clips vidéo ou audio de votre écran et de les déposer directement dans Docs, Comments ou Chat, afin que votre équipe puisse immédiatement comprendre le contexte, quand elle le souhaite.

Enregistrez votre écran sans effort avec ClickUp Clips

De plus, tous vos clips enregistrés et vos SyncUps enregistrés sont stockés dans Hub Clips. Vous pouvez accéder à ces enregistrements à tout moment, ainsi qu'aux transcriptions, et ajouter des commentaires horodatés pour orienter une discussion très spécifique.

Accédez à toutes vos SyncUps enregistrées dans ClickUp hub.

En fait, toute personne de votre environnement de travail ayant accès au canal (où SyncUp a été enregistré) peut afficher la transcription et ajouter des commentaires à l'enregistrement.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez des tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Chat

Vos meilleures discussions ont lieu lorsqu'elles sont liées au travail dont vous discutez. Et vous pouvez démarrer un appel (c'est-à-dire lancer les SyncUps) directement depuis votre fenêtre de chat.

ClickUp Chat vous permet de communiquer et de collaborer avec votre équipe en regroupant toutes vos discussions et tâches sur une plateforme unique. Envoyez jusqu'à 1 000 messages par environnement de travail (forfait Free) et organisez-les clairement dans des fils de discussion et des canaux.

Dans Chat, vous pouvez trier les commentaires et les transformer en tâches exploitables et en listes de tâches à faire. Vous pouvez également partager des fichiers, publier des annonces, gérer des tâches et rechercher des messages spécifiques à l'aide de mots-clés (tout comme Slack).

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à ClickUp Chat.

Vous pouvez démarrer directement une session SyncUp depuis ClickUp Chat. Comme les membres de votre équipe ont déjà accès à ce fil de discussion, vous n'aurez pas à passer du temps à établir le contexte ou à partager des fichiers via plusieurs outils de collaboration.

⭐ Bonus : l'outil ClickUp AI Notetaker enregistre, transcrit et résume automatiquement les discussions en temps réel, transformant chaque discussion en informations exploitables. Une fois la réunion terminée, l'IA Notetaker génère des résumés concis, consigne les décisions prises et identifie même les prochaines étapes ou les propriétaires. Ces notes sont instantanément liées à vos tâches ou documents ClickUp, ce qui permet à toute votre équipe de rester alignée, même lorsqu'elle travaille sur plusieurs projets. Laissez l'assistant IA Notetaker de ClickUp prendre les notes pendant que vous vous concentrez sur vos réunions.

Fonctionnalité n° 4 : ClickUp Brain

Vous en avez assez de perdre du temps à rechercher les points clés après une visioconférence ? Avec ClickUp Brain, une puissante couche d'IA contextuelle intégrée à votre environnement de travail, vos tâches, vos documents, vos chats, vos réunions et vos tableaux de bord sont tous connectés. Cela signifie que Brain comprend vraiment votre contexte de travail.

Le plus intéressant, c'est que Brain extrait automatiquement les actions à mener des réunions et les convertit en tâches correctement mises en forme et attribuées dès la fin de l'appel. Vous n'avez donc plus besoin de fouiller dans les anciens agendas ou les fils de discussion Slack.

Obtenez une transcription consultable et des résumés avec ClickUp Brain.

De plus, il peut résumer les notes des réunions précédentes, mettre en évidence la progression et les obstacles liés aux tâches clés, générer des points de discussion et définir les prochaines étapes.

💡 Conseil de pro : utilisez les agents ClickUp dans les canaux de votre équipe pour répondre aux questions simples. Cet agent extrait les informations des canaux auxquels il a accès et répond à des questions telles que « Qui est le chef de projet ici ? » ou « À qui la tâche de test a-t-elle été attribuée lors de la réunion d'hier ? » Sans interrompre aucun membre de votre équipe. Automatisez les tâches répétitives de votre flux de travail en quelques minutes. Automatisez les réponses aux questions courantes grâce aux agents prédéfinis de ClickUp.

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Zoho Réunion ?

via Zoho

Zoho Meeting est une plateforme de réunion et de webinaire en ligne conçue pour faciliter la collaboration et la communication au travail, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Elle fait partie des nombreux composants de l'écosystème Zoho.

La plateforme prend en charge des salles de réunion virtuelles dédiées avec des contrôleurs attribués et s'intègre directement aux systèmes de calendrier et à la suite d'applications Zoho (y compris Zoho CRM). Elle offre une sécurité avancée grâce à son cryptage SSL/AES 128 bits, avec des fonctionnalités telles que des salles protégées par mot de passe et des contrôles de salle d'attente pour empêcher l'accès aux invités indésirables.

Fonctionnalités de Zoho Réunion

Zoho Meeting est une application autonome conçue pour organiser à la fois des réunions internes et des webinaires externes. Des réunions individuelles aux réunions de groupe de 250 personnes et aux webinaires pouvant accueillir jusqu'à 5 000 personnes, cette application est utilisée par les équipes à distance et les organisateurs de webinaires pour les fonctionnalités clés suivantes :

Fonctionnalité n° 1 : salles de réunion

Zoho Meeting Rooms transforme vos espaces de conférence physiques en une plateforme de réunion virtuelle où les équipes peuvent se réunir en ligne.

Les utilisateurs peuvent configurer une salle en associant un écran (tel qu'un téléviseur ou un moniteur) à une application de contrôle dédiée sur un appareil iOS (l'application Zoho Meeting Rooms Controller) pour une utilisation mains libres.

via Zoho Réunion

Vous pouvez créer et gérer plusieurs salles à partir de votre compte Zoho Meeting et les associer à des sessions spécifiques lors de la planification. Le contrôleur vous permet également de régler les préférences audio et vidéo, d'enregistrer les sessions et de suivre toutes les actions effectuées dans les salles grâce à un visualiseur de journal des actions.

Fonctionnalité n° 2 : salles de réunion

Les salles de réunion sont des espaces virtuels au sein d'une réunion où vous pouvez diviser les participants en petits groupes pour des discussions ciblées et des séances de brainstorming. Au cours d'une session en cours dans Zoho Meetings, les hôtes peuvent créer plusieurs salles (jusqu'à 20), attribuer manuellement ou automatiquement des participants et définir des chronomètres pour déterminer la durée pendant laquelle chaque groupe travaille de manière indépendante.

Chaque salle de réunion fonctionne comme une mini-réunion avec son propre partage d'écran et son accès au Tableau blanc. Pendant les ateliers et les réunions d'équipes interfonctionnelles, l'hôte peut suivre les discussions (dans les salles de réunion individuelles) avant de ramener tout le monde à la session principale.

👀 Le saviez-vous ? Près de 55 % des employés effectuent plusieurs tâches à la fois pendant les longues réunions. Ils risquent ainsi de passer à côté d'informations importantes et peuvent avoir besoin d'aide pour prendre des notes et rédiger des résumés afin de relier les points qui leur échappent. Partagez toujours le résumé de la réunion avec les participants afin qu'ils puissent s'y référer et établir des connexions.

Fonctionnalité n° 3 : Tableaux blancs virtuels

Virtual Tableau blanc est un outil collaboratif qui permet aux participants de réfléchir ensemble et de visualiser leurs idées en temps réel pendant les réunions en ligne.

via Zoho

Le tableau blanc propose des fonctionnalités de mise en forme du texte (polices de caractère, couleurs et alignement) et une reconnaissance avancée des formes, qui convertit vos croquis approximatifs en formes géométriques précises. Vous pouvez télécharger et annoter des images directement sur le canevas et télécharger le tableau blanc sous forme d'image pour référence future ou partage.

Tarifs de Zoho Réunion

Tarification personnalisée

⭐ Bonus : vous pouvez attribuer des tâches aux membres de votre équipe entre deux SyncUps simplement en mentionnant leur nom. Grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX, vous pouvez également transcrire vos pensées dans plus de 50 langues sans aucune étape supplémentaire. Découvrez les nombreuses fonctionnalités de Brain Max dans cette vidéo:

ClickUp SyncUp vs Zoho Réunion : comparaison des fonctionnalités

ClickUp SyncUp et Zoho Meeting aident les équipes à distance à rester connectées grâce à des visioconférences et des fonctionnalités de collaboration.

Alors que ClickUp SyncUp est conçu pour une coordination interne rapide (passer des discussions sur les tâches aux appels en direct sans changer d'onglet), Zoho Meeting se concentre sur les réunions structurées et l'organisation de webinaires.

Voyons en détail en quoi ils diffèrent (ClickUp SyncUp et Zoho Meeting) au niveau de leurs fonctionnalités principales.

Fonctionnalité n° 1 : transcription et résumés

Ces deux outils utilisent l'IA dans les visioconférences. Vous obtenez des transcriptions horodatées de vos SyncUps audio et vidéo avec ClickUp Notetaker (aucune intégration séparée n'est nécessaire). Il identifie les locuteurs et crée des transcriptions claires et consultables, ainsi que des résumés intelligents dans vos documents ClickUp. Brain extrait ensuite les éléments exploitables de la transcription pour créer et attribuer des tâches avec des dates d'échéance et des pièces jointes.

Zoho Meeting utilise Rev IA et Zia (optimisé par OpenAI) pour générer des résumés et des transcriptions en temps réel. De plus, dans Zoho Meetings, vous ne pouvez pas attribuer de tâches directement à partir des transcriptions. Vous devrez transférer manuellement les éléments à entreprendre dans votre logiciel de gestion de projet ou votre liste de tâches, ce qui rend l'outil moins pratique.

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte grâce à sa fonctionnalité d'intégration des tâches qui comble le fossé entre les notes et l'exécution.

Fonctionnalité n° 2 : personnalisation et image de marque

ClickUp SyncUp vous permet d'ajouter un arrière-plan vidéo si vous utilisez un Mac avec Apple silicon sous macOS Sequoia. Il n'est pas possible de télécharger des arrière-plans virtuels personnalisés avec le logo ou l'image de marque de votre entreprise.

Zoho Meeting vous permet toutefois de télécharger des arrière-plans personnalisés pour vos réunions virtuelles, notamment l’image de marque de votre entreprise et vos logos. Vous pouvez choisir parmi des modèles prédéfinis pour créer un arrière-plan qui minimise les distractions.

🏆 Gagnant : Zoho Réunion, car il permet une personnalisation sur tous les appareils et systèmes d'exploitation.

Fonctionnalité n° 3 : partage d'écran

Partagez et enregistrez vos écrans avec ClickUp Clip

ClickUp SyncUp permet le partage d'écran pendant les appels audio et les visioconférences. Vous pouvez partager l'intégralité de votre écran, une fenêtre d'application spécifique ou un onglet de navigateur. La fonctionnalité qui se démarque ici est celle des commentaires horodatés. Si vous avez des notes ou des questions pour un membre spécifique de l'équipe à 2 h 15, vous pouvez cliquer à cet endroit et ajouter un commentaire.

Zoho Meeting vous permet également de partager des écrans et des fenêtres d'applications individuelles. Il est interactif dans la mesure où les utilisateurs peuvent dessiner ou annoter tout en enregistrant leur écran, mais là encore, vous ne pouvez pas gérer les tâches.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte la victoire grâce à sa fonctionnalité de commentaires horodatés qui transforme les partages d'écran en discussions collaboratives consultables, même après la fin de la réunion.

Fonctionnalité n° 4 : discuter pendant les réunions

Partagez vos discussions et travaillez ensemble avec ClickUp Chat.

ClickUp SyncUp s'intègre à ClickUp Chat, ce qui signifie que le fil de discussion que vous utilisez déjà devient votre espace de réunion. Envoyez des messages, partagez des fichiers et créez des tâches à partir du chat sans ouvrir une fenêtre de chat de réunion séparée.

Zoho Meeting comprend une plateforme de chat intégrée qui permet aux participants d'échanger des messages texte et des liens pendant les réunions. Vous pouvez discuter publiquement avec tous les participants à la réunion ou envoyer des messages privés à certaines personnes en particulier.

Cependant, le chat est séparé de la communication globale de votre équipe. Il n'existe que dans la fenêtre de réunion et n'a pas de connexion avec vos systèmes de gestion de projet ou de tâches.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour sa capacité à regrouper les discussions et les réunions dans un fil continu et à tenir compte du contexte.

🧠 Fait intéressant : près de 70 % des employés estiment qu'une mauvaise collaboration limite leur productivité et leur fait perdre du temps. Vos employés surchargés et débordés ont besoin d'un système de communication qui ne les oblige pas à passer d'une application à l'autre.

Fonctionnalité n° 6 : analyse des réunions

Vous pouvez suivre l'activité globale de l'environnement de travail grâce aux tableaux de bord ClickUp, mais ClickUp ne propose pas d'analyses natives spécifiques aux réunions SyncUp. En d'autres termes, vous ne pouvez pas suivre les indicateurs spécifiques aux réunions tels que la durée de participation, l'engagement des participants ou la fréquence des appels dans ClickUp.

Zoho Meeting offre toutefois un suivi analytique détaillé du nombre de sessions, de leur durée et de leur historique. La plateforme suit l'engagement des participants, notamment leur niveau d'activité, leurs préférences en matière d'appareils et leur temps de connexion, fournissant ainsi aux organisateurs de webinaires des informations très précises.

🏆 Gagnant : Égalité. Zoho Meeting est idéal pour organiser des formations et des réunions à l'échelle d'un service. ClickUp SyncUp est plus adapté à la communication rapide entre équipes ou sur le lieu de travail.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 % . Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

Fonctionnalité n° 7 : rôles, permissions et tarifs

Outre les membres et les administrateurs, ClickUp donne la permission aux invités gratuits à vie (avec accès au canal) de lancer des SyncUps. Tout environnement de travail sur lequel l'application ClickApp Chat est activée peut accéder à SyncUps et l'utiliser (même pour les utilisateurs du forfait Free). Actuellement, jusqu'à 200 participants peuvent rejoindre un SyncUp, et les appels peuvent durer jusqu'à 10 heures par session. 24 intervenants peuvent parler en même temps.

Zoho permet à deux hôtes maximum d'organiser une réunion, et seuls les co-hôtes ont la permission de couper le son des participants, de verrouiller les réunions et de gérer le partage d'écran. Le forfait Free de Zoho Meeting prend en charge 100 participants pour des sessions de 60 minutes, et son forfait payant permet à 250 participants maximum de participer à des réunions régulières.

🏆 Gagnant : là encore, le gagnant dépend de vos besoins. ClickUp pour les équipes de gestion de projet qui ont besoin d'autorisations liées aux tâches et d'une tarification tout-en-un. Zoho Meeting pour les organisateurs de webinaires qui ont besoin de contrôles dédiés, peuvent accueillir des milliers de participants et bénéficient de coûts d'entrée réduits.

ClickUp SyncUp vs Zoho Réunion sur Reddit

Pour obtenir un avis impartial sur ces deux outils, nous avons consulté Reddit et G2.

Voici ce que les utilisateurs réels ont à dire sur ces deux outils de réunion basés sur l'IA.

Un utilisateur de ClickUp déclare :

Nous avons testé cette fonctionnalité lors de chacune de nos réunions ces derniers temps, et honnêtement, cela a changé la donne. Elle enregistre les appels Zoom, crée des résumés et des transcriptions complètes, et extrait même les actions à mener que nous pouvons automatiser en tâches. Elle signale également les problèmes potentiels et les solutions qui émergent au cours de la discussion. Très utile pour les suivis.

Nous avons testé cette fonctionnalité lors de chacune de nos réunions ces derniers temps, et honnêtement, cela a changé la donne. Elle enregistre les appels Zoom, crée des résumés et des transcriptions complètes, et extrait même les éléments à mener que nous pouvons automatiser en tâches. Elle signale également les problèmes potentiels et les solutions qui émergent au cours de la discussion. Très utile pour les suivis.

Un autre utilisateur qui a trouvé la fonctionnalité contextuelle de Brain MAX pratique pour trouver des documents utiles déclare:

Il peut accéder à vos autres applications. Par exemple, j'ai synchronisé mon disque dur et il est beaucoup plus rapide de trouver une feuille de calcul ou autre chose via Brain Max que d'ouvrir Drive, de la rechercher, etc.

Il peut accéder à vos autres applications. Par exemple, j'ai synchronisé mon disque dur et il est beaucoup plus rapide de trouver une feuille de calcul ou autre chose via Brain Max que d'ouvrir Drive, de la rechercher, etc.

Comme Zoho Réunion ne comptait pas beaucoup d'avis sur Reddit, nous les avons trouvés sur G2.

La plupart des utilisateurs se plaignent de la qualité audio et vidéo, comme vous pouvez le constater dans cette critique:

La qualité de la vidéo pourrait être meilleure : elle semble parfois un peu saccadée et floue, même avec une connexion Internet stable. Une optimisation et une clarté vidéo améliorées rendraient l'expérience globale beaucoup plus fluide.

La qualité de la vidéo pourrait être meilleure : elle semble parfois un peu saccadée et floue, même avec une connexion Internet stable. Une optimisation et une clarté vidéo améliorées rendraient l'expérience globale beaucoup plus fluide.

Un autre utilisateur se plaint des plantages fréquents de l'application:

Chaque fois que je partage mon écran, l'application plante. C'est pour le moins frustrant. Les autres personnes lors de mes réunions ont une vidéo saccadée. Ils se figent. Je ne sais pas si cela vient de leur connexion Internet ou de l'application.

Chaque fois que je partage mon écran, l'application plante. C'est pour le moins frustrant. Les autres personnes lors de mes réunions ont une vidéo saccadée. Ils se figent. Je ne sais pas si cela vient de leur connexion Internet ou de l'application.

Quel outil de réunion vidéo est le meilleur ?

Le verdict sur le meilleur outil de réunion vidéo est tombé. ClickUp remporte la palme.

Zoho Meeting est utile pour les webinaires. Il vous donne accès à des fonctionnalités clés telles que des salles de réunion, des tableaux blancs virtuels, des analyses détaillées et une personnalisation de la marque qui donnent un aspect professionnel aux présentations externes.

Mais sa fonctionnalité d'IA se limite à la résumation. Elle ne rédige pas de listes d'éléments à entreprendre et ne fait pas avancer le travail. Vous vous retrouvez avec des notes de tâches qui doivent être attribuées et suivies manuellement.

ClickUp Syncups va encore plus loin. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin d'agir rapidement sans changer de contexte. Vous discutez déjà d'une tâche dans Chat, quelqu'un a une question, vous cliquez sur SyncUp, vous en discutez et vous vous mettez au travail. Concentrez-vous sur l'exécution, ClickUp s'occupe du reste.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer !