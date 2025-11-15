Les 13 meilleurs outils logiciels de suivi client

Sam Walton, cofondateur de Walmart, a dit un jour: « Il n'y a qu'un seul patron, le client. »

Et honnêtement, c'est là le cœur de toute entreprise : établir des relations à long terme avec les clients.

Mais bien servir les clients n'est plus aussi simple qu'avant. En effet, 86 % des agents de service et 74 % des travailleurs mobiles affirment que les attentes des clients n'ont fait qu'augmenter 📈.

Pour garder une longueur d'avance, il est important d'observer attentivement le parcours des clients.

Lorsque vous comprenez leurs actions, leurs questions et leurs habitudes, vous avez la possibilité de mieux les comprendre et de résoudre les problèmes avant même qu'ils ne s'en aperçoivent. C'est le genre de service personnalisé dont les clients ont tendance à se souvenir.

Dans cet article, nous allons explorer certains des meilleurs logiciels de service client pour vous aider au suivi des interactions avec vos clients, améliorer leur satisfaction et établir des relations durables avec eux.

Les meilleurs logiciels de suivi client en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleures solutions de suivi client pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Acheminement des flux de travail et collaboration en équipe Tableaux de bord alimentés par l'IA, modèle CRM, formulaires et automatisations, alertes clients forfait Free Forever. Forfaits payants disponibles. Hotjar Suivi du comportement et des commentaires des clients Cartes thermiques, relectures de sessions, commentaires en temps réel, sondages, analyse d'entonnoir Les forfaits payants commencent à partir de 49 $/mois par utilisateur. Fullstory Données comportementales et informations sur les sessions Relecture automatique des sessions, analyse des chemins et des entonnoirs, résumés IA, segmentation des utilisateurs, collaboration dans l'application Tarification personnalisée Mixpanel Analyse des produits et tendances clients Suivi de l'utilisation en temps réel, cohortes de fidélisation, tableaux de bord en libre-service, lien de relecture, intégrations d'entrepôts de données Tarification personnalisée Crazy Egg Suivi visuel du comportement sur les sites web Cartes thermiques et cartes de défilement, enregistrements de sessions, tests A/B, segmentation du trafic, installation facile du gestionnaire de balises Les forfaits payants commencent à partir de 29 $/mois par utilisateur. ChurnZero Équipes de réussite client et de fidélisation Évaluation de la santé, guides d'automatisation, sondages intégrés, alertes en temps réel, intégrations CRM approfondies Tarification personnalisée Userpilot Engagement des utilisateurs et intégration dans l'application Procédures pas à pas contextuelles, analyse des produits, relecture des sessions, sondages et NPS intégrés dans l'application, intégrations pour synchroniser les données. Les forfaits payants commencent à partir de 299 $/mois par utilisateur. Intercom Assistance basée sur l'IA et messagerie proactive Agent Fin IA, discuter en direct et boîte de réception, workflows sans code, messages ciblés, rapports détaillés Les forfaits payants commencent à partir de 39 $/mois par utilisateur. Sprinklr Grandes entreprises ayant besoin d'une gestion unifiée de l'expérience client Service omnicanal et réseaux sociaux, surveillance de la qualité par IA, écoute sociale, automatisation des flux de travail, assistance de plus de 30 canaux Tarification personnalisée Zendesk Service client omnicanal avec automatisation Ticketing multicanal, agents IA, flux de travail personnalisé, analyses, plus de 1 000 intégrations Les forfaits payants commencent à partir de 25 $/mois par utilisateur. HubSpot CRM tout-en-un avec CMS et analyses Hébergement CMS, tableaux de bord personnalisés, chatbots et chat en direct, automatisation du marketing, outils de contenu IA Les forfaits payants commencent à partir de 45 $/mois par utilisateur. Richpanel Les marques de commerce électronique qui cherchent à réduire leurs coûts d'assistance Libre-service IA, boîte de réception unifiée, automatisation des flux de travail, rapports sur l'impact sur les revenus, centre d'aide personnalisé Les forfaits payants commencent à partir de 69 $/mois par utilisateur. Pipedrive Les équipes commerciales en suivi de chaque transaction Pipeline visuel, suivis automatisés, prévisions, plus de 500 intégrations d'application, modules complémentaires optionnels pour les prospects et les documents. Les forfaits payants commencent à partir de 19 $/mois par utilisateur. Churn360 Équipes SaaS axées sur les informations relatives à la fidélisation Scores de santé en temps réel, segments basés sur le comportement, tableaux de bord personnalisés, sondages, synchroniser les données CRM Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que rechercher dans un logiciel de suivi client ?

Grâce à des outils tels que l'IA, le big data et les systèmes CRM (gestion de la relation client), il est plus facile que jamais d'accéder à des informations sur le comportement et les préférences des clients.

Mais pour suivre les bons indicateurs CRM et tirer des informations exploitables de vos données clients, il est essentiel de savoir ce que vous souhaitez améliorer.

Comme le dit JD Rico, éditeur et partenaire chez Digitalist Hub, « mieux vous connaissez vos clients, mieux vous pouvez les servir ». Comprendre ce que vos clients apprécient (et ce qu'ils n'apprécient pas) vous aide à éviter d'envoyer les mêmes e-mail marketing ou d'appeler tout le monde de la même manière.

Voici ce que devrait faire l'outil de suivi client idéal :

✅ Gérez les prospects, les fiches de contact, suivez le suivi des interactions avec les clients et affichez l'historique des communications en un seul endroit.

✅ Utilisez un logiciel de suivi client personnalisé et un CRM pour surveiller la gestion de votre pipeline commercial, suivre les prospects et les transactions, et afficher une vue claire du processus de vente.

✅ Traitez les tickets d'assistance, automatisez les réponses et gérez les communications avec les clients.

✅ Centralisez la collecte d'informations sur les clients grâce à des rapports faciles à générer sur leur comportement et leur engagement.

✅ Accédez à des rapports en temps réel et intégrez-les facilement à votre outil CRM, à votre système d'automatisation du marketing ou à vos outils de flux de travail.

Les meilleurs logiciels de suivi client

Voici 13 des meilleurs logiciels de suivi client personnalisés disponibles sur le marché aujourd'hui. Passons en revue leurs forces et leurs faiblesses pour voir s'ils conviennent à votre équipe.

Hotjar (idéal pour le suivi du comportement et des commentaires des clients)

via Hotjar

Personne n'aime deviner pourquoi les visiteurs quittent son site web. Et avec 73 % des consommateurs prêts à se tourner vers un concurrent après seulement quelques mauvaises expériences, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le découvrir. C'est là que Hotjar vous aide.

Cet outil vous affiche une vision claire de la façon dont les gens naviguent sur votre site, où ils cliquent, où ils hésitent et où ils quittent le site.

Grâce à ses cartes thermiques, ses enregistrements de session et ses outils de feedback en temps réel, Hotjar aide votre équipe à détecter les problèmes à un stade précoce et à les résoudre avant même que vos clients n'envisagent de rafraîchir la page ou de quitter le site.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Permettez à vos équipes d'observer les interactions clients en temps réel grâce à des cartes thermiques et des enregistrements utilisateur.

Recueillez des commentaires directs à l'aide de sondages et de boutons de commentaires sans perturber l'expérience client.

Identifiez les abandons dans le pipeline de l'équipe commerciale grâce à l'analyse de l'entonnoir et au suivi des comportements.

Fournisseur, prestataire de suggestions et d'informations issues de sondages alimentés par l'IA afin d'améliorer vos campagnes marketing.

Intégrez-les à des outils tels que HubSpot, Slack et Zendesk pour simplifier l'automatisation des flux de travail.

Limites de Hotjar

Le processus d'installation peut s'avérer complexe pour les non-développeurs.

Certains utilisateurs font état de rapports de lenteur dans les réponses du service client.

Les scripts de suivi peuvent avoir un impact sur la vitesse de chargement du site web.

Tarifs Hotjar

Gratuit : Free Forever

Croissance : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Échelle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hotjar

G2 : 4,3/5 (plus de 310 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 530 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Hotjar

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Hotjar est le meilleur outil pour le suivi de l'expérience utilisateur sur un site web. Ce que j'apprécie le plus chez Hotjar, c'est la possibilité de visionner une vidéo de session d'un utilisateur réel.

Hotjar est le meilleur outil pour le suivi de l'expérience utilisateur sur un site web. Ce que j'apprécie le plus chez Hotjar, c'est la possibilité de visionner une vidéo de session d'un utilisateur réel.

📖 À lire également : Outils logiciels de fidélisation de la clientèle

2. Fullstory (idéal pour les données comportementales et les informations sur les sessions)

via Fullstory

Parfois, ce que font les utilisateurs sur votre site en dit plus long que n'importe quel sondage. Fullstory vous aide à saisir ces moments tacites en enregistrant exactement comment les gens se déplacent, cliquent, font défiler ou se bloquent.

Grâce à des données comportementales en temps réel, des rediffusions de sessions et des informations basées sur l'IA, ce logiciel de suivi de la gestion des clients fournit à votre équipe une vision claire du parcours client.

De l'identification des points de friction à la compréhension des raisons qui poussent les clients à revenir, Fullstory aide les équipes produit, conception et assistance à travailler en toute confiance. Il capture également automatiquement chaque interaction, ce qui vous permet d'analyser en profondeur les sessions des utilisateurs sans avoir à tout étiqueter à l'avance.

Les meilleures fonctionnalités de Fullstory

Capturez automatiquement chaque interaction utilisateur grâce à la relecture avancée des sessions.

Analysez les cartes de parcours et les entonnoirs pour comprendre l'ensemble du parcours client.

Utilisez des résumés générés par l'IA pour obtenir rapidement des informations sur le comportement des clients.

Segmentez les utilisateurs en fonction de leur comportement, de leur appareil ou de leurs signaux de frustration pour une analyse ciblée.

Collaborez entre équipes grâce à des notes, des surlignages et des fonctionnalités de partage direct.

Limites de Fullstory

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises.

Certains signaux comportementaux, tels que les clics rageurs, peuvent manquer de précision.

Temps de chargement des données parfois lents lors du traitement de grands ensembles de données

Tarifs Fullstory

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fullstory

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Fullstory

Cette critique de Capterra a été partagée :

Très utile pour déterminer le comportement spécifique de segmentation du marché, ce qui nous a aidés à identifier les lacunes de notre marché. Bon outil pour en savoir plus sur le comportement des utilisateurs, s'adapter à leurs besoins et améliorer considérablement leur expérience.

Très utile pour déterminer le comportement spécifique de segmentation du marché, ce qui nous a aidés à identifier les lacunes de notre marché. Bon outil pour en savoir plus sur le comportement des utilisateurs, s'adapter à leurs besoins et améliorer considérablement leur expérience.

👀 Anecdote : le concept de « cartographie du parcours client » provient en réalité de la conception de services dans les années 1990, et non des ventes ou du marketing. Il a d'abord été utilisé par les compagnies aériennes et les équipes hôtelières pour améliorer les expériences d'enregistrement et d'embarquement.

3. Mixpanel (idéal pour l'analyse des produits et les tendances clients)

via Mixpanel

C'est une chose d'entendre ce que les clients disent de votre produit. C'en est une autre de voir ce qu'ils en font réellement. Mixpanel vous aide à faire exactement cela.

Il vous montre comment les gens utilisent votre produit, quelles fonctionnalités ils apprécient, à quel moment ils abandonnent et comment leur comportement évolue au fil du temps. En regroupant les données clients, les analyses de produits et les rediffusions de sessions, Mixpanel aide les équipes à prendre des décisions plus éclairées sans attendre les rapports.

Meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Suivez les actions des clients, l'utilisation des produits et les tendances en temps réel.

Analysez la fidélisation grâce à des rapports de cohorte et au suivi des comportements.

Partagez facilement vos informations grâce à des tableaux de bord en libre-service pour toute l'équipe.

Connectez les rediffusions de sessions à l'analyse des produits pour afficher une vue d'ensemble du parcours client.

Intégrez-les à votre entrepôt de données, à votre logiciel CRM et à vos outils d'automatisation du marketing.

Limites de Mixpanel

Les coûts peuvent s'accumuler en cas de volume d'évènements élevé.

Peut prendre du temps à maîtriser pour les nouveaux utilisateurs.

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent l'assistance d'équipes spécialisées dans les données.

Tarifs Mixpanel

Free Forever

Croissance : Gratuit

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mixpanel

G2 : 4,6/5 (plus de 1 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Mixpanel

Cette critique de G2 note :

Mixpanel offre de solides capacités d'analyse, permettant aux entreprises de comprendre en profondeur le comportement de l'utilisateur et de prendre des décisions fondées sur des données. Sa capacité à suivre et à analyser les interactions de l'utilisateur en temps réel sur diverses plateformes numériques est particulièrement impressionnante.

Mixpanel offre de solides capacités d'analyse, permettant aux entreprises de comprendre en profondeur le comportement de l'utilisateur et de prendre des décisions fondées sur les données. Sa capacité à suivre et à analyser les interactions de l'utilisateur en temps réel sur diverses plateformes numériques est particulièrement impressionnante.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de bases de données personnalisées

4. Crazy Egg (le meilleur pour le suivi visuel du comportement sur les sites web)

via Crazy Egg

Plus de la moitié des consommateurs affirment qu'un excellent service est plus important que le prix qu'ils paient. Cela représente une pression considérable pour les équipes qui tentent de fidéliser leurs clients. Mais avec Crazy Egg, vous n'avez plus besoin de deviner ce qui fonctionne sur votre site web.

Crazy Egg vous montre exactement comment les visiteurs se déplacent, cliquent et font défiler vos pages. Grâce à des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B, il vous aide à repérer les frictions, à résoudre les problèmes et à créer une expérience plus fluide avant que de petits problèmes ne se transforment en perte de clients.

Les meilleures fonctionnalités de Crazy Egg

Visualisez les clics, les défilements et l'engagement des clients personnalisés grâce à des cartes thermiques et des cartes de défilement.

Observez les parcours réels des utilisateurs grâce à l'enregistrement des sessions afin d'identifier les points faibles.

Effectuez des tests A/B pour déterminer quels designs favorisent les meilleures interactions personnalisées.

Segmentez le trafic par appareil, source ou campagne pour obtenir des informations ciblées.

Intégrez-les à des plateformes telles que Google Tag Manager, Shopify et WordPress pour une installation facile.

Limites de Crazy Egg

Certains utilisateurs font état de rapports de profondeur d'analyse limite par rapport à la concurrence.

Les tarifs sont annuels uniquement et peuvent prêter à confusion pour les nouveaux utilisateurs.

Les temps de réponse du service client peuvent être lents.

Tarifs Crazy Egg

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Plus : 99 $/mois par utilisateur

Pro : 249 $/mois par utilisateur

Entreprise : 499 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Crazy Egg

G2 : 4,1/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Crazy Egg

Cette évaluation Capterra a mis en avant la fonctionnalité suivante :

J'obtiens des données spécifiques et mesurables sur la façon dont mon public utilise mon site web au quotidien. Je reçois des enregistrements en temps réel des visites des clients. Je bénéficie d'excellentes fonctions de test A/B avec des analyses approfondies que je peux utiliser pour adapter mon contenu à mes visiteurs.

J'obtiens des données spécifiques et mesurables sur la façon dont mon public utilise mon site web au quotidien. Je reçois des enregistrements des visites en temps réel personnalisées. Je bénéficie d'excellentes fonctions de test A/B avec des analyses approfondies que je peux utiliser pour adapter mon contenu à mes visiteurs.

📮 ClickUp Insight : environ 31 % des managers s'appuient sur des tableaux visuels, tandis que d'autres préfèrent les diagrammes de Gantt, les tableaux de bord ou les vues Charge de travail. Le défi ? La plupart des outils vous obligent à vous en tenir à un seul. Et lorsqu'une vue ne correspond pas à votre façon de travailler, cela ne fait que vous ralentir. ClickUp vous permet de passer à tout moment des diagrammes de Gantt alimentés par l'IA aux tableaux Kanban, aux tableaux de bord ClickUp ou aux vues Charge de travail. De plus, grâce à l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, vous pouvez générer des vues ou des résumés personnalisés qui s'adaptent à tous ceux qui en ont besoin. Grâce aux cartes et tableaux de bord alimentés par l'IA de ClickUp, les informations dont vous avez besoin sont toujours accessibles. 💫 Résultats concrets : CEMEX a réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes et a lancé ses produits 15 % plus rapidement grâce à ClickUp.

5. ChurnZero (idéal pour les équipes chargées de la réussite client et de la fidélisation)

via ChurnZero

Personne ne souhaite perdre un client à cause d'un imprévu.

Au lieu d'attendre que les problèmes apparaissent, vous saurez exactement quand intervenir à l'étape et renforcer vos relations grâce à ChurnZero.

ChurnZero vous aide à garder une longueur d'avance en fournissant aux équipes chargées de la réussite client des informations en temps réel sur la santé, l'engagement et la satisfaction des clients.

Cela aide les équipes à suivre les habitudes d'utilisation, à recueillir des commentaires et même à effectuer une prévision des renouvellements.

Les meilleures fonctionnalités de ChurnZero

Surveillez les interactions personnalisées avec les clients et leur santé grâce à un système de notation basé sur l'IA.

Automatisez les playbooks de réussite, le suivi des renouvellements et les flux de travail d'intégration.

Recueillez des commentaires en temps réel grâce à des outils de sondage intégrés (NPS, CSAT, CES).

Recevez des alertes instantanées pour les actions ou les risques clés des clients.

Intégrez-les à des outils tels que Slack, Salesforce et Snowflake pour une meilleure coordination de votre équipe.

Limites de ChurnZero

L'installation et la personnalisation peuvent prendre beaucoup de temps pour les nouveaux utilisateurs.

Certains utilisateurs signalent des rapports de courbe d'apprentissage avec les fonctionnalités avancées.

Les mises à jour de l'interface utilisateur ont parfois un impact sur la facilité d'utilisation.

Tarifs ChurnZero

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChurnZero

G2 : 4,7/5 (plus de 1 420 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ChurnZero

Cette évaluation G2 a permis de mettre en évidence les points suivants :

ChurnZero nous a fourni des outils pour suivre avec précision les sentiments de nos clients, tant sur le plan objectif que subjectif. En tant qu'administrateur, j'ai pu recueillir une multitude de données grâce à la création de tableaux de bord personnalisés, ce qui m'a permis de prendre des décisions éclairées qui ont un impact sur nos clients et les membres de notre équipe.

ChurnZero nous a fourni des outils pour suivre avec précision les sentiments de nos clients, tant sur le plan objectif que subjectif. En tant qu'administrateur, j'ai pu recueillir une multitude de données grâce à la création de tableaux de bord personnalisés, ce qui m'a permis de prendre des décisions éclairées qui ont un impact sur nos clients et les membres de notre équipe.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'analyse client pour comprendre vos clients

6. Userpilot (le meilleur pour l'engagement des utilisateurs dans l'application et l'intégration)

via Userpilot

Les entreprises qui accordent la priorité à leurs clients connaissent une croissance 41 % plus rapide que celles qui ne le font pas. Mais comment s'assurer que chaque client se sente pris en considération et valorisé ? Vous pouvez obtenir de tels résultats en offrant des expériences personnalisées à vos clients en tant que fournisseur, prestataire.

Userpilot vous aide à faire exactement cela.

Grâce à ses messages intégrés, ses flux d'intégration et ses outils de feedback, il vous permet d'assister et de guider vos utilisateurs directement depuis votre produit.

Les meilleures fonctionnalités de Userpilot

Guidez les utilisateurs grâce à une intégration contextuelle, des info-bulles et des visites guidées du produit.

Suivez le comportement des utilisateurs grâce à l'analyse des produits et des tendances d'utilisation.

Rejouez les sessions pour repérer les problèmes d'ergonomie et comprendre le parcours des utilisateurs.

Recueillez les commentaires des utilisateurs grâce à des sondages intégrés à l'application et à des outils NPS.

Intégrez-les à votre infrastructure technologique pour synchroniser et segmenter vos données.

Limites de Userpilot

Des fonctionnalités avancées telles que la relecture de session et l'engagement mobile sont des modules complémentaires.

Nécessite du temps pour configurer des flux et des analyses personnalisés.

Le prix d'entrée peut être élevé pour les petites équipes.

Tarifs Userpilot

Starter : 299 $/mois par utilisateur

Croissance : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Userpilot

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Userpilot

Cette critique de G2 note :

Cet outil nous a ouvert de multiples opportunités de croissance en nous permettant de réduire les délais et les coûts d'intégration, d'augmenter la conversion et la fidélisation, d'analyser l'activité de nos utilisateurs, de recueillir leurs commentaires et d'évaluer le NPS.

Cet outil nous a ouvert de multiples opportunités de croissance en nous permettant de réduire les délais et les coûts d'intégration, d'augmenter la conversion et la fidélisation, d'analyser l'activité de nos utilisateurs, de recueillir leurs commentaires et d'évaluer le NPS.

7. Intercom (idéal pour l'assistance basée sur l'IA et la messagerie proactive)

via Intercom

Lorsque les clients vous contactent, ils espèrent souvent deux choses simples : une aide rapide et une réponse humaine qui leur donne le sentiment d'être reconnus pour leur valeur.

Intercom rassemble tous ces éléments grâce à ses outils de service client basés sur l'IA, tels que Fin AI Agent.

Grâce à une automatisation intelligente, un chat en direct convivial et un espace unique pour gérer les discussions, Intercom aide les équipes en pleine croissance à rester personnelles, même lorsqu'elles s'agrandissent.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Offrez une assistance basée sur l'IA avec Fin AI Agent pour répondre automatiquement aux questions courantes.

Utilisez le chat en direct et les boîtes de réception partagées pour rester au fait des discussions avec les clients.

Créez des flux de travail personnalisés et automatisez les tâches routinières sans avoir besoin de coder.

Envoyez des messages proactifs, des visites de produits et des mises à jour ciblées en fonction du comportement des clients.

Accédez à des analyses détaillées et à des rapports personnalisés pour le suivi des performances et de l'engagement de l'assistance.

Limites d'Intercom

Peut sembler intimidant pour les utilisateurs occasionnels en raison de son large intervalle de fonctionnalités.

Les prix peuvent être élevés pour les petites entreprises, en particulier avec les résolutions IA facturées à l'utilisation.

Tarifs Intercom

Essai gratuit disponible

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Intercom

G2 : 4,5 sur 5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (plus de 1 120 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Intercom

Cette évaluation de Capterra a mis en évidence :

Dans l'ensemble, Intercom nous a offert une expérience fantastique. Il répond au besoin principal de notre entreprise, qui est de fournir une assistance continue et rapide à nos utilisateurs.

Dans l'ensemble, Intercom nous a offert une expérience fantastique. Il répond au besoin principal de notre entreprise, qui est de fournir une assistance continue et rapide à nos utilisateurs.

👀 Anecdote : les premières boucles de rétroaction utilisées pour améliorer l'expérience personnalisée ont vu le jour dans l'industrie manufacturière japonaise dans les années 1960, avec le concept « Kaizen » qui encourageait les employés en contact direct avec la clientèle à suggérer des moyens d'améliorer les résultats clients.

8. Sprinklr (idéal pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une gestion unifiée de l'expérience client)

via Sprinklr

Lorsque votre entreprise opère sur plusieurs canaux et touche des milliers de clients chaque jour, tout synchroniser n'est pas une mince tâche.

C'est là que Sprinklr entre en étape. Sprinklr réunit le service client, le marketing, les réseaux sociaux et les analyses dans une seule et même plateforme puissante. Vous pouvez gérer les discussions sur les réseaux sociaux, les requêtes des clients, les informations sur le marché et les campagnes sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Sprinklr

Gérez le service client personnalisé, l'engagement social et le marketing à partir d'une plateforme unifiée.

Utilisez la surveillance de la qualité et l'analyse de discussion basées sur l'IA pour améliorer l'expérience personnalisée.

Obtenez des informations sur le marché, les produits et les clients grâce à des outils avancés d'écoute et d'analyse des réseaux sociaux.

Automatisez les flux de travail et améliorez la productivité des agents grâce à des outils basés sur l'IA.

Prend en charge l'assistance aux interactions avec les clients sur plus de 30 canaux numériques et vocaux.

Limites de Sprinklr

La courbe d'apprentissage peut être raide en raison de la profondeur et de la complexité de la plateforme.

La tarification personnalisée peut rendre difficile l'évaluation préalable de l'accessibilité financière pour les petites équipes.

Tarifs Sprinklr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprinklr

G2 : 4,1/5 (plus de 1 120 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Sprinklr

Cet avis publié sur G2 partage :

Sprinklr a véritablement transformé la manière dont nous suivons et gérons nos efforts sur les réseaux sociaux. Dès le premier jour, sa conception conviviale a permis à notre équipe de se lancer très facilement, sans courbe d'apprentissage abrupte, mais avec une mise en œuvre fluide.

Sprinklr a véritablement transformé la manière dont nous suivons et gérons nos efforts sur les réseaux sociaux. Dès le premier jour, sa conception conviviale a permis à notre équipe de se lancer très facilement, sans courbe d'apprentissage abrupte, mais avec une mise en œuvre fluide.

📖 À lire également : Exemple des meilleurs logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité

9. Zendesk (idéal pour un service client omnicanal avec de solides fonctionnalités d'automatisation)

via Zendesk

Zendesk est depuis longtemps une référence pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un service client fiable sur tous les canaux. Il aide les équipes à gérer les tickets provenant des e-mails, du chat, des réseaux sociaux et des appels vocaux, le tout en un seul endroit.

Les agents alimentés par l'IA travaillent aux côtés d'équipes humaines pour résoudre instantanément les requêtes courantes, tandis que les fonctionnalités d'automatisation réduisent les tâches routinières et facilitent le bon fonctionnement des services d'assistance. Zendesk prend également en charge le service aux employés, afin que les équipes internes puissent gérer les demandes avec la même efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Centralisez le service client grâce à la gestion des tickets omnicanal et à la messagerie en temps réel.

Utilisez des agents IA et des outils d'automatisation pour réduire les délais de résolution et gagner en efficacité.

Personnalisez les flux de travail, les déclencheurs et les automatisations en fonction de vos besoins en matière d'assistance.

Obtenez des informations précieuses grâce à des tableaux de bord, des analyses et des outils de rapports prêts à l'emploi.

Intégrez-le à plus d'un millier d'applications, notamment Microsoft Teams et Salesforce.

Limites de Zendesk

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises.

La qualité du service client et les délais de réponse ont reçu des avis mitigés.

Tarifs Zendesk

Suite Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Suite Growth : 69 $/mois par utilisateur

Suite Professional : 149 $/mois par utilisateur

Suite entreprise : 219 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 6 220 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Zendesk

Cette analyse de Capterra a mis en évidence les points suivants :

Excellent dès le premier jour. Après avoir souffert de devoir répondre à chaque client individuellement via Gmail, sans pouvoir comparer les réponses ni retrouver facilement l'emplacement des interactions passées, tout est désormais regroupé en un seul endroit avec une fonction de recherche EXCELLENTE, c'est incroyable.

Excellent dès le premier jour. Après avoir souffert de devoir répondre à chaque client individuellement via Gmail, sans pouvoir comparer les réponses ni retrouver facilement les interactions passées à tout et à tous en un seul endroit avec une fonction de recherche EXCELLENTE, c'est incroyable.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de la communication personnalisée

10. HubSpot (idéal pour les entreprises qui recherchent un CRM tout-en-un avec CMS et analyses)

via HubSpot

Il est déjà assez difficile de gérer une entreprise sans avoir à jongler entre différents outils pour le contenu, le service client et les rapports. HubSpot rassemble tout cela en un seul endroit.

Cet outil offre à votre équipe un espace unique pour gérer le marketing, l'équipe commerciale, le service client et la gestion du site web.

Vous pouvez gérer vos contacts, créer des rapports, automatiser des tâches et même créer du contenu alimenté par l'IA sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Fournisseur d'hébergement de site web sécurisé grâce au CMS Hub intégré.

Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisables pour toute votre équipe.

Discutez avec vos clients grâce au chat en direct, au générateur de chatbot et au suivi des e-mails.

Automatisez la gestion des prospects et les flux de travail marketing

Utilisez des outils gratuits tels que des créateurs de pages, des planificateurs de réunions et des créateurs de contenu IA.

Limites de HubSpot

Les coûts peuvent augmenter si vous passez à des forfaits premium.

La configuration de rapports détaillés et de flux de travail peut demander un certain temps d'adaptation.

Tarifs HubSpot

Starter : 45 $/mois par utilisateur

Professionnel : 270 $/mois par utilisateur

Entreprise : 900 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 12 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 400 avis)

Ce que les utilisateurs disent de HubSpot

Cette évaluation G2 comporte la fonctionnalité :

J'apprécie la façon dont les modèles d'e-mails de HubSpot rationalisent les tâches répétitives et contribuent à garantir une image de marque cohérente dans toutes les communications. La possibilité de suivre les indicateurs d'engagement, tels que les ouvertures, les envois et les rebonds, s'est avérée particulièrement utile pour affiner la stratégie et comprendre le comportement du public.

J'apprécie la façon dont les modèles d'e-mails de HubSpot rationalisent les tâches répétitives et contribuent à garantir une image de marque cohérente dans toutes les communications. La possibilité de suivre les indicateurs d'engagement, tels que les ouvertures, les envois et les rebonds, s'est avérée particulièrement utile pour affiner la stratégie et comprendre le comportement du public.

Découvrez comment utiliser l'IA pour le service client :

11. Richpanel (idéal pour les marques de commerce électronique qui cherchent à réduire leurs coûts d'assistance)

via Richpanel

Lorsqu'une marque réussit à personnaliser son offre, les clients le remarquent. En effet, les entreprises qui excellent dans ce domaine ont 71 % plus de chances de fidéliser leur clientèle. Mais il est plus facile à dire qu'à faire de personnaliser le service, surtout lorsque les équipes d'assistance traitent chaque jour un volume important de demandes.

Richpanel vous facilite un peu la tâche.

En combinant des options en libre-service et une automatisation intelligente, il aide les marques de commerce électronique à traiter les requêtes courantes tout en laissant aux agents de l'espace pour établir des connexions plus significatives avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Richpanel

Fournisseur, prestataire d'un service client optimisé par l'IA grâce à l'automatisation et aux flux en libre-service.

Gérez les discussions par e-mail, discuter, réseaux sociaux, SMS et téléphone à partir d'une seule boîte de réception.

Automatisez les tâches répétitives grâce à des bots, des affectations et des réponses basées sur l'IA.

Bénéficiez de rapports avancés sur les discussions, l'activité de l'équipe et l'impact sur le chiffre d'affaires.

Personnalisez les flux de travail grâce à un générateur sans code et à un centre d'aide personnalisé.

Limites de Richpanel

Nécessite du temps et une assistance pour mettre en place des flux de libre-service complexes.

Les fonctionnalités destinées aux entreprises, telles que la gestion de plusieurs magasins et marques, ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers.

Les options de rapports sont nombreuses, mais peuvent sembler intimidantes au premier abord.

Tarifs Richpanel

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Pro Max : 99 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Richpanel

G2 : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Richpanel

Cet avis publié sur G2 partage :

Richpanel a achevé de révolutionner notre façon de comprendre et d'interagir avec nos clients. La manière dont il consolide les données clients provenant de diverses sources et canaux change la donne.

Richpanel a achevé de révolutionner notre façon de comprendre et d'interagir avec nos clients. La manière dont il consolide les données clients provenant de diverses sources et canaux change la donne.

📖 À lire également : Modèles gratuits de carte du parcours client

12. Pipedrive (idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent garder le contrôle sur chaque transaction)

via Pipedrive

Lorsque votre équipe commerciale jongle avec des dizaines de prospects, il est facile de passer à côté de certaines choses. Pipedrive vous aide en regroupant tout au même endroit.

Du suivi aux prévisions, il affiche à votre équipe une vue claire de chaque transaction et des points à surveiller. Grâce à un pipeline visuel simple et à des rappels IA conviviaux, Pipedrive rend le processus de vente gérable, même pendant les journées les plus chargées.

Ce qui le distingue, c'est son caractère ciblé. Pipedrive ne cherche pas à être un outil polyvalent. Il aide simplement les équipes commerciales à rester organisées, à automatiser leurs tâches et à conclure davantage de ventes sans tracas supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Organisez et suivez vos transactions grâce à une représentation visuelle des étapes du pipeline de l'équipe commerciale

Automatisez les suivis et les rappels pour les prospects et les tâches.

Accédez à des rapports clairs, des prévisions et des informations sur les performances.

Intégrez plus de 500 applications, y compris des outils de e-mail et de messagerie instantanée.

Utilisez des modules complémentaires tels que LeadBooster et Smart Docs pour plus de flexibilité.

Limites de Pipedrive

Les rapports et prévisions avancés ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

L'assistance téléphonique est disponible uniquement avec les abonnements premium.

Tarifs Pipedrive

Lite : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 34 $/mois par utilisateur

Premium : 64 $/mois par utilisateur

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 560 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Pipedrive

Cette évaluation de Capterra a mis en évidence :

Vous pouvez afficher un prospect et connaître la couleur de ses yeux, son plat préféré, l'endroit où vous l'avez rencontré, et même saisir une note détaillant un élément important de votre discussion avec lui que vous pourrez mentionner lors de votre prochaine discussion.

Vous pouvez afficher un prospect et connaître la couleur de ses yeux, son plat préféré, l'endroit où vous l'avez rencontré, et même saisir une note détaillant un élément important de votre discussion avec lui que vous pourrez mentionner lors de votre prochaine discussion.

13. Churn360 (Idéal pour les équipes SaaS axées sur la fidélisation et la connaissance des clients)

via Churn360

Le taux de désabonnement est une préoccupation silencieuse pour toutes les entreprises SaaS. Churn360 intervient à l'étape de sa mission claire : aider les équipes à repérer les signes avant-coureurs à un stade précoce et à établir des relations plus solides avec leurs clients.

Cet outil permet aux responsables de la réussite d'afficher une vue d'ensemble de chaque compte, de suivre les scores de santé et d'agir plus facilement avant qu'il ne soit trop tard.

La plateforme se distingue notamment par ses analyses approfondies et sa capacité à rassembler les données clients personnalisées provenant de différentes sources.

Les meilleures fonctionnalités de Churn360

Suivez en temps réel les scores de satisfaction et l'engagement des clients.

Segmentez vos personnalités en fonction de leurs comportements et de leurs tendances d'engagement.

Configurez des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les indicateurs clés de l'expérience client

Envoyez des campagnes personnalisées et des sondages clients.

Intégrez-les à vos CRM et regroupez les données clients dans un affichage unique.

Limites de Churn360

Automatisation limite par rapport à d'autres outils de réussite client

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface complexe au premier abord.

Les fonctionnalités de rapports peuvent sembler basiques pour les besoins avancés.

Tarifs Churn360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Churn360

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Churn360

Cette critique de Capterra note :

Churn360 vous aide à réduire le taux de désabonnement en vous indiquant quels clients sont à risque. Cela signifie que nous pouvons gérer plus de clients que nous ne le pourrions sans Churn360, ce qui augmente notre chiffre d'affaires.

Churn360 vous aide à réduire le taux de désabonnement en vous indiquant quels clients sont à risque. Cela signifie que nous pouvons gérer plus de clients que nous ne le pourrions sans Churn360, ce qui augmente notre chiffre d'affaires.

La plupart des outils de suivi client excellent dans un domaine particulier, qu'il s'agisse du suivi des sessions, de l'analyse des produits, de la collecte de commentaires ou des informations sur la réussite des clients.

Mais lorsque les équipes doivent jongler entre plusieurs applications pour obtenir une vue d'ensemble, le contexte se perd, les suivis sont négligés et l'histoire réelle du client reste fragmentée.

C'est là que ClickUp se distingue en tant que premier espace de travail IA convergent au monde ✅.

Au lieu de suivre plusieurs étapes du parcours client à l'aide de plusieurs outils disparates, ClickUp rassemble tout dans un environnement de travail adaptable. De l'enregistrement des commentaires des clients et du suivi des scores de santé à l'automatisation des suivis et au synchroniser des mises à jour CRM, ClickUp offre à votre équipe un moyen structuré mais flexible de surveiller et de gérer chaque interaction avec les clients.

Examinons les détails et voyons comment vous pouvez optimiser vos flux de travail personnalisés de suivi client :

Enregistrez les problèmes et les commentaires des clients à l'aide des formulaires et des tâches ClickUp

Les formulaires et les tâches vont de pair dans ClickUp.

Supposons que votre équipe d'assistance souhaite disposer d'un moyen simple pour les clients de signaler leurs problèmes. Vous pouvez configurer un formulaire ClickUp qui transforme chaque envoi en une tâche dans votre pipeline d'assistance.

Recueillez les commentaires sur l'expérience utilisateur et exploitez-les à l'aide des formulaires ClickUp.

tâche ClickUp facilite l'attribution de la propriété, le suivi de la progression et garantit que rien ne passe entre les mailles du filet. Si un client donne une mauvaise évaluation à son expérience dans un formulaire de commentaires, ClickUp peut le signaler comme une tâche de suivi pour le gestionnaire de compte.

Les équipes chargées de l'intégration peuvent faire de même, en transformant chaque étape en une tâche traçable, des appels de lancement aux réunions de transfert.

Ce lien simple entre les formulaires et les tâches permet de fluidifier vos workflows et garantit le suivi de chaque point de contact avec le client.

📖 À lire également : Modèles gratuits de sondages de satisfaction client

Assurez la clarté des discussions internes grâce à ClickUp Comments et ClickUp Chat

Enregistrez les mises à jour détaillées, les commentaires et les décisions personnalisées directement dans les commentaires des tâches à l'aide de ClickUp Assign Comments.

ClickUp vous offre deux moyens de communiquer en temps réel : les commentaires au niveau des tâches et de discuter avec l'équipe. Chacun a un objectif distinct dans les flux de travail de suivi client.

Utilisez ClickUp Assign Comments lorsque vous souhaitez enregistrer les discussions liées à une tâche client spécifique.

📌 Exemple : si un ticket d'assistance nécessite l'intervention d'un ingénieur, l'agent peut ajouter un commentaire directement sur la tâche, étiqueter le développeur concerné et documenter les étapes de résolution. Chaque mise à jour reste associée à la tâche. Ainsi, si le cas est escaladé ultérieurement, toutes les personnes impliquées peuvent afficher l'historique complet sans avoir à rechercher les e-mails.

ClickUp Chat, quant à lui, travaille comme un canal de partage pour les discussions en temps réel au sein de l'équipe.

Imaginez un scénario dans lequel les équipes de gestion des comptes et d'assistance ont besoin de synchroniser rapidement leurs données lorsqu'un compte clé signale un problème. Plutôt que de créer un fil ou un message séparé, elles peuvent interagir directement dans un environnement de travail, déterminer les prochaines étapes et attribuer immédiatement des tâches ou des suivis.

Créez des tableaux de bord sur la santé des clients avec ClickUp Dashboards

Regroupez tous vos indicateurs clés de performance client dans un affichage grâce aux tableaux de bord personnalisés ClickUp

Pour les équipes chargées de la réussite client, les chefs de produit et les responsables du support, anticiper les risques revient souvent à disposer des bonnes données, sans avoir à fouiller dans des rapports éparpillés.

Les tableaux de bord ClickUp vous affichent une vue claire et personnalisée des indicateurs clients qui font réellement la différence.

Vous pouvez facilement mettre en évidence des informations clés telles que les comptes à risque, les tendances en matière de satisfaction ou les délais de suivi, sans avoir besoin d'un analyste de données à votre disposition.

📌 Exemple : un responsable de la réussite SaaS peut créer un tableau de bord qui affiche en temps réel les scores de santé des clients inférieurs à un certain seuil, les commentaires NPS en direct et les tâches d'intégration en retard. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, il dispose d'une vue unique qui l'aide à intervenir avant que les problèmes ne s'aggravent.

Assurez le flux des alertes et des tâches clients grâce aux automatisations ClickUp et aux agents IA

Automatisez les suivis de routine et les alertes clients pour gagner du temps grâce à ClickUp Automatisations

ClickUp Automatisations aident les équipes à réagir rapidement sans travail administratif supplémentaire. Imaginez ceci : le score de santé d'un client passe en dessous d'un seuil défini, suivi via un champ personnalisé.

ClickUp peut automatiquement créer une tâche pour le gestionnaire de compte, avertir le responsable du support et même envoyer une mise à jour Slack. Vous pouvez également définir des rappels pour les renouvellements, les suivis de sondages ou signaler les tickets qui restent trop longtemps sans réponse.

ClickUp Brain et ClickUp Agents facilitent l'ensemble du processus pour votre équipe. Ils vous aident en rassemblant les mises à jour des clients, en suggérant les prochaines étapes à faire et même en répondant à des questions rapides sur vos comptes, directement dans ClickUp.

Ajoutez une couche d'intelligence à votre flux de travail avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui rend le suivi des clients plus intelligent et plus efficace. Grâce à une intégration approfondie dans votre CRM, vos e-mails, vos tickets d'assistance et vos outils de gestion de projet, Brain MAX effectue en permanence le suivi des interactions, des commentaires et de l'engagement des clients en temps réel. Il exploite plusieurs modèles d'IA de pointe pour analyser les discussions, signaler les changements de sentiment et mettre en évidence les tendances importantes, telles que les problèmes récurrents ou les opportunités à forte valeur, afin que vous puissiez réagir de manière proactive. Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale pour enregistrer rapidement les mises à jour des clients, dicter les actions de suivi ou demander à Brain MAX un résumé des activités récentes des clients. Il organise automatiquement ces informations, les lie aux bons comptes ou projets, et peut même déclencher des automatisations, telles que l'envoi de rappels pour les suivis ou la transmission des problèmes urgents. Grâce à des informations contextuelles et des notifications intelligentes, Brain MAX vous permet de ne jamais manquer un moment critique avec un client, vous aidant ainsi à offrir un meilleur service, à détecter les risques à un stade précoce et à établir des relations plus solides.

Connectez ClickUp à votre CRM et à votre pile d'assistance

Enfin, grâce à ses plus de 1 000 intégrations, ClickUp devient encore plus utile pour votre équipe et ses flux de travail existants.

Si votre équipe utilise Intercom, Zendesk ou HubSpot, vous pouvez synchroniser les données afin que les flux de discussion avec les clients, les mises à jour des transactions ou les tickets d'assistance soient directement transférés dans ClickUp.

Synchronisez les données clients de votre CRM ou de votre service d'assistance dans ClickUp pour obtenir une vue achevée et en temps réel de vos clients

📌 Exemple : lorsqu'un ticket est créé dans Zendesk, une tâche correspondante peut apparaître dans ClickUp à des fins de suivi et de collaboration entre les équipes. De cette façon, les équipes travaillent avec les mêmes informations.

Le modèle CRM de ClickUp prend cette étape encore plus loin en offrant aux équipes un espace de travail structuré et prêt à l'emploi pour gérer les relations clients, du premier contact au renouvellement.

Obtenir un modèle gratuit Évitez les suivis manqués, les prospects oubliés et les mises à jour manuelles du statut grâce au modèle CRM de ClickUp.

Sa véritable valeur ? Il élimine le bruit. Voici comment :

Centralisez les prospects, les contacts et les pipelines de transactions dans un environnement de travail organisé afin que les équipes disposent toujours d'une vue d'ensemble du contexte client.

Hiérarchisez les tâches en fonction de l'étape de l'équipe commerciale et des besoins des clients, afin de ne laisser passer aucune opportunité et d'assurer un suivi sans faille.

Associez les coordonnées, les discussions et les mises à jour directement aux tâches, pour une collaboration fluide entre les équipes commerciales, d'assistance et de gestion des comptes.

👀 Anecdote : des détaillants comme IKEA ont observé la façon dont les acheteurs se déplaçaient dans leurs dispositions et ont réalisé que les chemins longs et sinueux augmentaient la visibilité des produits. Il s'agit là d'un exemple hors ligne de suivi du parcours client qui a façonné la conception des magasins dans le monde entier.

Voici trois outils supplémentaires de suivi client qui facilitent le suivi comportemental et la réussite client :

Amplitude : aide les équipes à comprendre le comportement des utilisateurs, la fidélisation et la conversion grâce à une analyse avancée des cohortes.

Freshdesk : offre un système de tickets, une assistance omnicanale et une automatisation basée sur l'IA, parfait pour simplifier les flux de travail d'assistance.

Heap : capture automatiquement toutes les interactions des utilisateurs sur votre site web ou votre application sans avoir à apposer manuellement des étiquettes aux évènements.

Transformez les points de contact personnalisés avec les clients en points de contrôle ClickUp

Un service de qualité consiste davantage à anticiper les problèmes qu'à les résoudre.

C'est ce que vous permettent de faire les outils de suivi client. Ils vous permettent de repérer des tendances, de détecter les premiers signes de désengagement et de comprendre véritablement ce que vos clients attendent de vous.

Avec les bons outils, vous créez des connexions. C'est là que ClickUp se distingue discrètement. 🌟

ClickUp est un espace flexible où les équipes en contact avec la clientèle peuvent surveiller les commentaires, suivre les problèmes, automatiser les suivis et travailler ensemble sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

Si vous êtes prêt à centraliser le suivi et la surveillance de vos clients, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!

Foire aux questions

Parmi les meilleurs logiciels de gestion de la clientèle, on trouve Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly et Bitrix24. Ces plateformes offrent un intervalle de fonctionnalités telles que la gestion du pipeline commercial, la communication avec les clients, l'automatisation des flux de travail et les intégrations. Le choix approprié dépend de la taille de votre entreprise et de vos besoins spécifiques. Par exemple, Salesforce est connu pour ses fonctionnalités et ses intégrations robustes, tandis que HubSpot CRM et Zoho CRM sont appréciés pour leurs interfaces conviviales et leurs forfaits gratuits.

Le CRM (Customer Relationship Management) se concentre sur la gestion des interactions d'une entreprise avec ses clients actuels et potentiels, notamment en matière de ventes, de marketing et d'assistance. Le CSM (Customer Success Management), quant à lui, vise à garantir que les clients obtiennent les résultats escomptés avec votre produit ou service. Alors que le CRM consiste à organiser et à suivre les relations et les données, le CSM est proactif et se concentre sur l'intégration, la formation et la maximisation de la valeur et de la fidélisation des clients.

Parmi les meilleures applications de suivi des clients, on trouve ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM et Pipedrive. HubSpot CRM offre une plateforme centralisée pour gérer les contacts, les transactions et les tâches, avec des fonctionnalités telles que le suivi des e-mail et la planification de réunion. Zoho CRM permet l'automatisation des ventes et la communication multicanale, tandis que Pipedrive est connu pour sa gestion visuelle du pipeline de ventes. ClickUp rassemble tous vos outils dans un espace de travail centralisé afin que tout reste au même endroit.

Oui, il existe plusieurs options CRM gratuites. ClickUp propose un forfait gratuit à vie avec des fonctionnalités d'IA. HubSpot CRM offre une version gratuite robuste avec gestion des contacts, suivi des e-mails et chat en direct. Zoho CRM propose un forfait gratuit pour trois utilisateurs maximum, incluant la gestion des prospects et des transactions. Bitrix24 offre également un forfait gratuit avec CRM, gestion des tâches et outils de communication, mais son apprentissage peut s'avérer plus difficile.