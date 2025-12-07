Airmeet ou ClickUp SyncUp : quel outil vous convient le mieux ?

Vos webinaires se déroulent sans accroc. Les diapos sont superbes, le chat est actif et les gens sont motivés. Mais une fois que c'est fini, cette énergie s'estompe souvent. L'enthousiasme de la session se transforme rarement en étapes claires et en suivi concret.

Les notes se perdent dans des documents aléatoires. Les idées restent enfouies dans les discussions. Ce qui semblait être une réunion décisive ne devient qu'une ligne de plus dans votre historique.

C'est ce manque de continuité qui alimente le débat entre Airmeet et ClickUp SyncUp.

Dans cet article, nous allons voir quelle plateforme aide votre équipe à rester synchronisée longtemps après la fin de la réunion.

ClickUp vs Airmeet : aperçu des principales différences

Avant d'approfondir le sujet, voici un aperçu rapide des fonctionnalités affichées par chaque plateforme.

Fonctionnalité/aspect ClickUp Airmeet Objectif principal Gestion de projet et de travail tout-en-un avec outils de conférence et de collaboration intégrés Événements virtuels, webinaires, sessions interactives Gestion des tâches et de la gestion de projet Suivi avancé des tâches, dépendances, suivi du temps, automatisations Non disponible Outils de collaboration Documents, chat, SyncUps, Tableaux blancs, cartes mentales, commentaires, calendriers partagés Chat évènementiel, questions-réponses, salons de réseautage Recherche d'entreprise et IA Recherchez des tâches, des documents, des chats, des fichiers et des applications intégrées ; résumés, réponses et automatisations basés sur l'IA. Pas de recherche inter-applications ; IA limitée IA Notetaker Participe aux réunions, transcrit, résume, crée des documents et des éléments à mener Non disponible Tableaux blancs et cartes mentales Collaboration visuelle, brainstorming, conversion des idées en tâches Non disponible Clips (messagerie vidéo) Enregistrez/partagez des mises à jour vidéo dans le chat/les tâches Non disponible SyncUps Appels audio/vidéo avec résumés IA, transcriptions et création de tâches Vidéo axée sur l'évènement, sans résumés IA ni intégration des tâches Intégrations Se connecte à plus de 1 000 outils, dont Google Agenda, Outlook et Microsoft Teams. S'intègre principalement aux outils liés aux évènements et CRM. Personnalisation Champs personnalisés, vues, flux de travail, tableaux de bord, autorisations granulaires Quelques options de personnalisation des évènements Automatisation Automatisations de processus intégrées, suggestions basées sur l'IA, agents IA personnalisés Automatisation des flux de travail pour la logistique des évènements Rapports et analyses Tableaux de bord robustes, objectifs et OKR, gestion de la charge de travail, informations basées sur l'IA Analyse des évènements : participation, engagement, prospects Évolutivité et sécurité Fonctionnalités d'entreprise, permissions, HIPAA, SSO, conformité au RGPD Sécurité de niveau entreprise pour les évènements Avantages uniques Prise de notes par IA, recherche d'entreprise, Tableaux blancs, Clips, pas de changement de contexte, accès API, formulaires personnalisables Réseautage rapide, salons sociaux, outils pour les sponsors

Qu'est-ce que ClickUp ?

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un pour le travail, qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Qu'est-ce que SyncUp ?

ClickUp SyncUp est l'outil d'appel audio et de visioconférence intégré à ClickUp, conçu pour une collaboration rapide et contextuelle entre les équipes. Vous pouvez lancer des appels directement depuis le chat, relier les discussions aux tâches, enregistrer les sessions et générer automatiquement des résumés, des transcriptions et des actions à mener avec ClickUp Brain. Il élimine les changements de contexte et maintient les résultats des réunions liés au travail.

Fonctionnalités de ClickUp

Découvrons comment ClickUp peut être la plateforme d'évènements virtuels qui vous aide à gérer vos communications.

Fonctionnalité n° 1 : appels audio et visioconférences

ClickUp SyncUp offre une solution transparente pour les équipes qui recherchent une collaboration efficace sur leur lieu de travail.

Collaborez en face à face avec vos collègues en quelques secondes grâce à ClickUp SyncUps.

Vous pouvez :

Lancez des appels individuels ou de groupe (vidéo ou audio) directement depuis ClickUp.

Partagez votre écran pendant les appels pour fournir un contexte visuel.

Discutez avec les réactions pendant les appels

Obtenez automatiquement des résumés, des transcriptions et des éléments à mener.

Connectez les tâches à SyncUps pour des mises à jour en temps réel.

Rejoignez ou lancez des appels à tout moment grâce à l'application mobile ClickUp.

Par exemple, une équipe à distance travaille sur le lancement d'un produit. Pendant une réunion SyncUp, les membres de l'équipe peuvent discuter des mises à jour, partager leurs écrans pour examiner les conceptions et attribuer des tâches directement dans ClickUp.

Après chaque SyncUp, ClickUp génère automatiquement des résumés, des transcriptions et des éléments à mener grâce à l'IA, afin que rien ne soit perdu et que chaque réunion débouche sur une réelle progression.

📱 Synchronisez n'importe où, n'importe quand

Lancez ou rejoignez ClickUp SyncUps directement depuis votre téléphone, sans avoir besoin d'un ordinateur portable. Que vous soyez en déplacement ou en télétravail, lancez des visioconférences, partagez votre écran et collaborez avec votre équipe en temps réel.

Chaque SyncUp mobile se connecte de manière transparente à ClickUp Tasks, ClickUp Chat et aux résumés générés par l'IA, afin que vous restiez synchronisé et ne manquiez jamais une mise à jour, où que vous soyez pour votre travail.

ClickUp Syncup sur mobile

💡 Conseil de pro : si vous ne pouvez pas assister à une réunion SyncUp en temps réel, enregistrez-la et accédez-y plus tard. C'est idéal pour les équipes qui travaillent dans plusieurs fuseaux horaires.

Fonctionnalité n° 2 : outil de collaboration tout-en-un

ClickUp Chat est une plateforme de communication unifiée qui permet à votre équipe de rester connectée et coordonnée au sein de l'écosystème ClickUp. Les canaux et les messages directs sont les espaces où votre équipe collabore, partage des mises à jour et coordonne toutes ses activités.

Utilisez les fils de discussion pour organiser les discussions au sein des canaux et épinglez les messages importants afin que les mises à jour ne soient pas noyées dans la masse.

Vous pouvez créer des canaux thématiques, tels que #EventPlanning, afin de centrer les discussions. Parallèlement, vous pouvez envoyer des messages individuels pour discuter rapidement avec une personne si vous ne souhaitez pas encombrer les canaux principaux.

Transformez n'importe quelle mise à jour en tâche ClickUp depuis ClickUp Chat

Passez la souris sur n'importe quel message pour créer instantanément des tâches ClickUp. La simple question « Quelqu'un peut-il finaliser l'agenda ? » devient un élément suivi avec des délais et des personnes assignées.

Les responsables d'équipes à distance peuvent assigner des suivis immédiatement après une synchronisation ou un évènement. Grâce aux notifications personnalisables, votre équipe ne reçoit que les alertes pertinentes pour elle.

Cela permet de remédier à l'une des principales causes de la prolifération des tâches. Au lieu d'être dispersées entre les évènements, les journaux de discussion et divers outils, toutes les décisions, tous les suivis et tous les messages sont regroupés dans un seul environnement de travail convergent basé sur l'IA.

Ajoutez une annonce à votre canal de discussion ClickUp pour informer votre équipe des dernières mises à jour.

Lorsqu'un message nécessite une attention particulière, utilisez les Posts pour le mettre en évidence. Choisissez parmi les options Annonce, Mise à jour, Demande, Décision ou Idée pour signaler clairement son importance. Pour les organisateurs d'évènements, cela garantit que les informations post-évènementielles, les commentaires des participants ou les comptes rendus internes parviennent rapidement aux bons membres de l'équipe.

Obtenez des informations avancées sur la plateforme de chat:

📮 ClickUp Insight : les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp rassemble vos flux de travail et vos discussions sur une seule plateforme. Vous pouvez lancer et gérer des tâches à partir du chat, des documents, des Tableaux blancs, etc. ClickUp Brain permet de tout connecter, de tout rechercher et de tout trouver facilement.

Fonctionnalité n° 3 : productivité optimisée par l'IA

ClickUp Brain est un assistant IA intégré à votre environnement de travail. Il aide votre équipe à collaborer plus rapidement et avec moins d’effort.

Intégré à Chat, il peut créer et attribuer des tâches, résumer les discussions et même afficher les tâches, documents ou canaux associés en quelques secondes. Vous pouvez poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses instantanées et contextuelles.

Invitez ClickUp Brain à envoyer des messages aux canaux ClickUp Chat

Par exemple, après un débriefing post-évènement, ClickUp Brain peut générer une liste complète des suivis issus de la réunion, attribuer des propriétaires et mettre à jour les tableaux de bord.

De plus, AI Catch Me Up est une véritable bouée de sauvetage pour les équipes dispersées. Si vous manquez un jour ou deux de discussions, demandez à ClickUp Brain de vous fournir un résumé. Cela garantit que les responsables des opérations et de la communication ont toujours une visibilité complète sur les décisions, les mises à jour et les prochaines étapes.

📌 Essayez ces suggestions :

Résumez la réunion SyncUp d'aujourd'hui et créez des tâches pour tous les éléments à mener.

Attribuez le message « Excellent travail ! » à @MyTeammate.

Créez un résumé de cette réunion avec les délais pour chaque tâche.

De plus, l'assistant de prise de notes IA de ClickUp peut se joindre aux appels Zoom, Google Meet ou Teams, transcrire les discussions, résumer les discussions et créer des documents exploitables contenant les points clés à retenir et les prochaines étapes.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Clips pour enregistrer et partager des mises à jour vidéo, des commentaires ou des présentations directement dans le chat ou les tâches, afin de maintenir l'alignement visuel et asynchrone de votre équipe hybride.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX rassemble votre écosystème de travail, y compris les tâches, les documents, les réunions, les chats et les outils d'IA. Votre équipe peut effectuer des recherches rapides dans votre environnement de travail ClickUp, vos applications intégrées et même sur le Web. Grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp, votre équipe peut dicter les tâches, les messages ou les notes issus des réunions et des SyncUps au lieu de les taper. Cela permet aux responsables et aux chefs d'exploitation à distance de saisir instantanément les idées.

🎥 Nous explorerons les fonctionnalités de réunion basées sur l'IA, comparerons les outils de collaboration en temps réel et asynchrone, et vous aiderons à trouver la plateforme qui augmentera la productivité de vos réunions et les rendra moins pénibles.

Qu'est-ce qu'Airmeet ?

via Airmeet

Airmeet est une plateforme d'évènements virtuels et hybrides. Elle aide les organisations à organiser des expériences interactives telles que des conférences, des webinaires, des ateliers et des rencontres.

La plateforme rend les réunions virtuelles plus attrayantes. Les participants peuvent rejoindre des sessions en direct, s'asseoir à des tables virtuelles, visiter des salons sociaux et discuter en temps réel avec des questions-réponses. Elle prend en charge à la fois les évènements en ligne uniquement et les évènements hybrides (en personne + virtuels).

🔍 Le saviez-vous ? En avril 1993, les entrepreneurs Alan Saperstein et Randy Selman ont créé ConventionView, le premier salon professionnel virtuel. Ils ont filmé des stands physiques, les ont transformés en cartes HTML cliquables et les ont hébergés en ligne depuis le Waldorf Astoria à New York.

Fonctionnalités d'Airmeet

Voici quelques fonctionnalités remarquables d'Airmeet que vous pouvez utiliser pour améliorer la communication directe:

Fonctionnalité n° 1 : tables de réseautage et engagement des participants

Permettez aux participants d'engager des discussions constructives grâce aux tables de réseautage d'Airmeet

Les tables de réseautage virtuelles d'Airmeet simulent le réseautage en personne avec de petites discussions axées sur des thèmes spécifiques. Cette installation favorise des discussions rapides et naturelles. Les participants peuvent se joindre aux discussions qui correspondent à leurs intérêts ou à leurs objectifs professionnels.

Elle propose également des outils en temps réel tels que des questions-réponses en direct, des sondages et la possibilité de discuter, qui encouragent les participants à s'impliquer pendant les sessions.

Airmeet propose également la traduction en direct des sous-titres et un chat multilingue, ce qui peut être utile pour les participants à des webinaires internationaux. Ces outils sont conçus pour favoriser l'engagement des participants plutôt que la communication continue au sein de l'équipe.

Airmeet propose également la traduction en direct des sous-titres et un chat multilingue, ce qui peut être utile pour les participants à des webinaires internationaux.

Ces outils sont conçus pour favoriser l'engagement des participants plutôt que la communication continue au sein de l'équipe.

Ces outils sont conçus pour favoriser l'engagement des participants plutôt que la communication continue au sein de l'équipe.

Fonctionnalité n° 2 : analyses et informations

Obtenez des informations en temps réel sur les statistiques des réunions avec Airmeet

Airmeet est un fournisseur d'analyses en temps réel sur la participation, l'engagement et les commentaires sur les sessions. Les organisateurs peuvent voir comment les participants se comportent pendant les sessions, quelles discussions sont les plus populaires et comment les participants interagissent.

Ces analyses sont essentielles pour évaluer la réussite d'un évènement et identifier les points à améliorer pour les évènements futurs.

💡 Conseil de pro : mesurez la charge cognitive par participant. Si les membres de l'équipe doivent apprendre à utiliser une nouvelle interface ou mémoriser plusieurs identifiants de connexion, l'outil devient une source de distraction. Choisissez l'interface la plus simple qui vous permette tout de même d'atteindre vos objectifs.

Organisez des réunions virtuelles pour toucher un public international avec Airmeet

Airmeet propose des halls d'exposition virtuels et des stands de sponsors, permettant aux exposants de présenter leurs produits ou services.

Les participants peuvent explorer ces stands, discuter avec des représentants et télécharger des documents, ce qui leur offre une expérience d'exposition virtuelle complète.

Tarifs Airmeet

Essai gratuit

Webinaire Premium : 199 $/mois

Événements : tarifs personnalisés

Événements gérés : tarification personnalisée

🧠 Anecdote amusante : En 1916, l'American Institute of Electrical Engineers a organisé ce qui est considéré comme la première conférence virtuelle. Celle-ci liait huit villes américaines par des lignes téléphoniques afin que les membres puissent écouter les présentations simultanément. Plus de 5 000 personnes ont participé à distance, certaines échangeant même des informations par télégramme.

ClickUp SyncUp vs Airmeet : comparaison des fonctionnalités pour les évènements virtuels

Ces deux outils proposent des fonctionnalités uniques.

ClickUp fonctionne comme un hub tout-en-un de messagerie et de travail. Airmeet se concentre sur les évènements virtuels interactifs.

Nous allons donc comparer leurs principales fonctionnalités afin de voir comment elles se positionnent l'une par rapport à l'autre.

Fonctionnalité n° 1 : collaboration en équipe

Voyons comment chaque plateforme aide votre équipe à établir des connexions et à travailler ensemble de manière fluide.

ClickUp

Les canaux, les messages directs et les outils d'IA intégrés tels que ClickUp Brain facilitent la communication au sein de l'équipe. Vous pouvez transformer les messages en tâches, partager des mises à jour et résumer les discussions sans quitter l'environnement de travail.

ClickUp AI Notetaker peut également participer à des réunions sur Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. Il transcrit les discussions, résume les discussions et extrait les éléments clés.

Après la réunion, il crée un document ClickUp contenant tous les détails. Le document comprend le nom de la réunion, la date, les participants, le résumé, les points clés à retenir, les prochaines étapes et la transcription complète.

Airmeet

Airmeet se concentre sur l'interaction avec le public lors d'évènements en ligne. Il propose un chat pour les participants et une session de questions-réponses.

Cependant, elle n'est pas conçue pour une collaboration continue entre les équipes.

🏆 Gagnant : ClickUp ! Ses fonctionnalités permettent une communication interne fluide au sein de l'équipe et un suivi efficace.

Fonctionnalité n° 2 : fonctionnalités vidéo et de réunion

Voyons ensuite comment ces deux outils gèrent les formats d'évènements et les expériences virtuelles pour garantir le caractère engageant des sessions.

ClickUp

ClickUp propose une suite complète d'outils pour rationaliser les réunions d'équipe et les visioconférences.

Avec ClicUp SyncUp, les équipes peuvent lancer des appels audio ou des visioconférences directement dans ClickUp. Cela permet de maintenir les discussions en lien avec les tâches et les projets concernés.

De plus, ClickUp Meetings permet aux équipes de créer des agendas de réunion, d'attribuer des tâches et de documenter les discussions, le tout en un seul endroit.

Airmeet

Airmeet excelle dans l'organisation de webinaires et d'évènements virtuels à grande échelle, avec des fonctionnalités de gestion de scène, de tables de discussion et d'interactivité avec le public. Cependant, ses outils sont axés sur les évènements plutôt que sur les réunions internes des équipes.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! Airmeet est idéal pour les évènements axés sur le public, tandis que ClickUp fonctionne mieux pour les communications internes utilisant des outils de réunion basés sur l'IA.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations et automatisation des flux de travail

Découvrons comment chaque plateforme effectue la connexion avec vos outils et utilise l'automatisation pour améliorer l'efficacité et l'engagement de votre audience.

ClickUp

ClickUp s'intègre parfaitement aux documents, chats, calendriers, CRM et plus de 1 000 outils pour réaliser l'automatisation maximale des flux de travail. Les équipes peuvent centraliser leur travail et réduire la fatigue liée à l'utilisation des outils.

De plus, ClickUp Automations permet aux équipes de rationaliser les tâches répétitives sans écrire une seule ligne de code. Vous pouvez attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour des statuts, envoyer des notifications ou déclencher des actions en fonction de règles simples de type « si ceci, alors cela ».

Airmeet

Airmeet offre des intégrations avec des CRM, des plateformes de marketing par e-mail et des applications de Calendrier, ce qui facilite la gestion des inscriptions, l'envoi de rappels pour les évènements et le suivi des informations sur les participants.

Cependant, ses capacités d'automatisation sont limitées aux tâches liées aux évènements. Par conséquent, il fonctionne bien uniquement pour gérer l'expérience des participants.

🏆 Vainqueur : ClickUp remporte la victoire pour sa capacité à connecter le travail de votre équipe, à réaliser l'automatisation des suivis et à créer une source unique d'informations fiables.

Les agents ClickUp agissent comme des coéquipiers qui ne se déconnectent jamais. Ils transforment les résultats des réunions en progression réelle. Ils surveillent les changements, effectuent le suivi des éléments, signalent les obstacles et déclenchent automatiquement les étapes suivantes, même après la fin de l'appel. Aucun élément n'est oublié. Aucune confusion quant à la responsabilité des tâches. Juste une dynamique constante et continue. ClickUp StandUp Agent vérifie, suit la progression et attribue des tâches instantanément, afin que votre équipe reste concentrée et alignée.

🧠 Anecdote : En 1998, la première conférence mondiale entièrement en ligne, baptisée Avatars98, a réuni des milliers de personnes dans un monde virtuel en 3D utilisant les premières technologies d'avatars. Elle comprenait des stands, des galeries d'art et des espaces de réseautage, ainsi que des rencontres physiques « satellites » dans 30 villes.

ClickUp vs Airmeet sur Reddit

Nous avons également consulté Reddit pour voir ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp SyncUp et Airmeet. Il n'y avait pas de fils de discussion les comparant directement, mais nous avons trouvé quelques avis utiles sur chaque outil.

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de l'utilisation d'Airmeet pour les webinaires B2B :

…Airmeet – excellent pour les webinaires interactifs, les salons de réseautage et les intégrations transparentes avec les CRM…

Un autre utilisateur de Reddit a suggéré Airmeet :

Vous pouvez essayer Airmeet. Il s'agit d'un logiciel basé sur un navigateur qui offre de nombreuses fonctionnalités d'engagement.

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de l'utilisation de SyncUps :

J'utilise beaucoup les fonctionnalités de chat et de synchronisation. Je suis passé de Google Chat à ClickUp Chat et je ne suis pas vraiment revenu en arrière... Cela dit, c'est encore tout nouveau et ça ne cesse de s'améliorer. L'intégration avec le reste de ClickUp est pour moi une fonctionnalité incontournable.

Un autre utilisateur de ClickUp a commenté :

Nous avons utilisé ClickUp avec succès pour des entreprises de toutes tailles (des entrepreneurs individuels aux équipes nombreuses) et dans divers secteurs, dont beaucoup génèrent des revenus de plusieurs millions de dollars... ClickUp change vraiment la vie, et je l'utilise à la fois pour mon travail dans une agence et pour gérer ma vie personnelle. Je pense que le secret de la réussite avec ClickUp réside dans la manière dont vous le configurez.

🔍 Le saviez-vous ? La réunion à l'échelle de l'entreprise IBM, entièrement organisée dans Second Life, a marqué la première fois qu'une grande entreprise utilisait des avatars pour une conférence annuelle. Les employés pouvaient se promener dans des auditoriums virtuels, assister à des conférences et discuter sous la forme de versions 3D d'eux-mêmes.

Qui devrait choisir ClickUp plutôt qu'Airmeet ? Choisissez ClickUp si vous avez besoin : Un espace unique pour les réunions, discuter, les documents et les tâches

Résumés, suivis et prochaines étapes générés par l'IA

Une meilleure coordination après les réunions, et pas seulement pendant celles-ci

Un hub collaboratif où les discussions se transforment automatiquement en actions Choisissez Airmeet si vous avez besoin : Une plateforme axée sur les publics externes, et non sur le travail d'équipe en interne.

Pour organiser des webinaires ou des évènements virtuels ponctuels et soignés

Outils d'engagement temporaires tels que les sondages ou les questions-réponses pour les participants

Quel outil de réunion règne en maître ?

Les résultats sont là ! 👑

Airmeet est un excellent choix pour les webinaires interactifs, les conférences et les évènements virtuels. Il permet de maintenir l'intérêt des participants grâce à des sondages, des questions-réponses et des tables de réseautage. Cependant, lorsqu'il s'agit d'harmoniser les équipes en interne et de transformer les discussions en actions, il n'est pas à la hauteur.

ClickUp aide chaque réunion et chaque discussion à déboucher sur des actions concrètes. Grâce à SyncUps, AI Notetaker, Clips et Tasks, les équipes peuvent saisir les éléments à mener, attribuer des suivis et faire avancer les projets.

Elle comble le fossé entre ce qui a été discuté et ce qui est réellement terminé, ce qui est la partie que la plupart des équipes perdent après un évènement réussi.

Les équipes à distance ou hybrides peuvent rester synchronisées, garantir la responsabilité et conserver une vision claire des décisions clés.

