On les appelait autrefois des « livres de lieux communs » : des carnets dans lesquels les penseurs et les écrivains rassemblaient des citations, des idées et des réflexions dignes d'être retenues. Bien avant l'apparition des applications ou des systèmes cloud, ces livres faisaient office à la fois de bibliothèques personnelles, de fabriques à idées et d'extensions de la mémoire.

Cette même habitude perdure aujourd'hui sous la forme de la gestion des connaissances personnelles (PKM), l'art de capturer, de créer des connexions et d'utiliser ce que vous apprenez.

Dans cet article, nous passerons en revue les meilleurs modèles Notion pour la gestion des connaissances personnelles qui peuvent vous aider à organiser vos pensées et vos notes. 🎯

Aperçu des meilleurs modèles gratuits de gestion des connaissances personnelles

Voici les meilleurs modèles de gestion des connaissances personnelles disponibles ! 👇

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Notion pour la gestion des connaissances personnelles ?

Décortiquons les éléments clés qui rendent un modèle de gestion des connaissances personnelles (PKM) efficace et facile à utiliser. 👇

Acquisition efficace des données : Capturez des notes, des idées et des ressources sans perturber votre flux de travail

organisation structurée : *Utilisez des catégories, des étiquettes ou des bases de données pour classer systématiquement les informations afin de les retrouver facilement

*liaison transparente : connectez les notes, tâches et projets liés pour créer un réseau de connaissances

Informations exploitables : transformez les informations passives en tâches ou projets actifs afin de mettre en pratique vos connaissances

Mécanismes de révision réguliers : mettez en place des systèmes permettant de réfléchir pendant une période et de mettre à jour votre base de connaissances

*interface conviviale : assurez-vous que le modèle est intuitif et facile à naviguer, afin de réduire les frictions dans son utilisation quotidienne

🧠 Anecdote amusante : Au XVIIIe siècle, les femmes qui ne pouvaient pas aller à l'université se tournaient vers des carnets pour noter leurs lectures, leurs idées et leurs réflexions. Elles créaient ainsi des bibliothèques personnelles et des journaux d'apprentissage tout au long de la vie. Des écrivains célèbres, tels que Virginia Woolf, utilisaient ces carnets pour organiser leurs pensées.

9 modèles Notion gratuits pour la gestion des connaissances personnelles

Pourquoi commencer avec une page blanche alors que quelqu'un d'autre a déjà mis au point un bon système ? Voici quelques modèles Notion prêts à l'emploi conçus pour vous aider à saisir, harmoniser et appliquer efficacement vos connaissances. 🏁

1. Modèle Notion Personal Knowledge Hub

via Notion

Le modèle Notion Personal Knowledge Hub conserve vos idées fugaces, vos projets en cours, vos objectifs d'apprentissage et même les ressources que vous avez mises en signet pour plus tard.

La conception combine une saisie rapide pour les notes brutes avec des zones soigneusement divisées pour des connaissances plus approfondies. Ajoutez à cela un hub de projet pour les initiatives actives et une collection de ressources centrale pour obtenir un système qui favorise la croissance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Notez instantanément vos pensées sans filtre dans la section Brain Dump

Suivez les éléments d'apprentissage actifs, à venir et achevés dans la Bibliothèque d'apprentissage

Passez en revue vos objectifs mensuels grâce aux outils de suivi des progrès intégrés au modèle Notion Second Brain

📌 Idéal pour : les apprenants, les créateurs ou les professionnels qui souhaitent à la fois disposer d'un espace gratuit pour réfléchir et d'un cadre permettant de transformer des idées éparses en progression.

🔍 Le saviez-vous ? En 1605, Francis Bacon, dans son ouvrage The Advancement of Learning, proposait une taxonomie universelle des connaissances basée sur trois facultés mentales : la mémoire (l'histoire), l'imagination (la poésie) et la raison (la philosophie). Il a ensuite divisé ces grandes catégories en sujets et sous-titres détaillés.

2. Modèle Notion Eisenhower Matrix

Le modèle Notion Eisenhower Matrix apporte de la clarté à la hiérarchisation des tâches grâce à sa disposition claire en quatre quadrants.

En un seul coup d'œil, vous savez ce qui nécessite une attention immédiate et ce que vous devez planifier, déléguer ou abandonner complètement. Chaque quadrant fonctionne comme une liste Notion, vous permettant d'ajouter instantanément de nouvelles tâches, d'effectuer des recherches et d'appliquer des filtres.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez chaque tâche dans l'un des quatre quadrants avec des couleurs d'arrière-plan distinctes pour une reconnaissance instantanée

Utilisez le quadrant I (rouge) pour noter les priorités à faire immédiates qui nécessitent une action immédiate

Rationalisez vos objectifs à long terme dans le quadrant II (jaune) et planifiez-les de manière réfléchie

Placez les interruptions ou le travail moins important dans le quadrant III (bleu) afin de le déléguer ou de l'examiner

Faites le vide dans votre esprit en envoyant les distractions vers le quadrant IV (blanc), votre liste « à ne pas faire »

📌 Idéal pour : les décideurs, les managers et les passionnés de productivité qui recherchent un système visuel et pratique pour hiérarchiser leurs tâches.

3. Modèle Notion Knowledge Vaults

Le modèle Notion Knowledge Vaults stocke des ressources d'apprentissage tout en vous fournissant les outils nécessaires pour le suivi de votre progression.

Le tableau de bord s'articule autour d'une base de données principale où chaque entrée est accompagnée de ses propres métadonnées : type de contenu, catégorie, lien direct, objectifs et état d'avancement. Utilisez la barre de progression pour voir où vous en êtes, qu'il s'agisse d'un livre, d'un podcast ou d'un cours vidéo.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Filtrez instantanément votre liste de lecture par type, comme les livres, les articles, les cours, etc

Enregistrez votre progression à l'aide de cibles chiffrées, de comptes rendus d'achevé et de barres de pourcentage

Ouvrez des pages individuelles pour accéder à des métadonnées détaillées, des notes et des liens directs liés aux ressources

Utilisez le menu de navigation pour accéder directement à des collections spécifiques ou à des vues de progression

📌 Idéal pour : les lecteurs qui collectent des ressources, les chercheurs qui souhaitent disposer d'une bibliothèque de référence classée par catégories ou toute personne cherchant à transformer des signets éparpillés en un système traçable.

🧠 Anecdote : L'invention de l'imprimerie au XVe siècle par Johannes Gutenberg a entraîné une augmentation sans précédent de la production de livres, rendant la littérature plus accessible et plus abordable. Cette diffusion rapide des connaissances a suscité des inquiétudes parmi les universitaires quant à la surcharge d'informations.

4. Modèle Notion Ultimate Note

Le modèle Notion Ultimate Notes (par Thomas Frank) est un fournisseur, prestataire de hub de prise de notes complet où chaque information de votre base de connaissances a sa place attitrée.

Au cœur de ce modèle se trouve une base de données de notes principale avec plusieurs vues pour faciliter la navigation. Lorsque vous avez besoin d'une vue d'ensemble visuelle de toutes vos catégories, passez au tableau de notes de style Kanban, regroupé par étiquettes telles que IA, Applications ou Bien-être.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Notez instantanément vos pensées brutes dans la Boîte de réception , puis organisez-les plus tard sans perdre le contexte

Utilisez la page Favoris pour marquer d'une étoile les notes clés telles que les routines, les idées ou les recherches que vous devez consulter rapidement

Trouvez exactement ce dont vous avez besoin grâce à des filtres intelligents et triez par date, ordre alphabétique, notes vocales ou même source du site pour le contenu capturé

📌 Idéal pour : les écrivains, les créateurs de contenu et tous ceux qui recherchent un système unique et fiable pour leurs notes, capable de passer rapidement d'un enregistrement rapide à une organisation approfondie.

📮 ClickUp Insight: Le travail ne devrait pas être un jeu de devinettes, mais c'est trop souvent le cas. Notre sondage sur la gestion des connaissances a révélé que les employés perdent souvent du temps à rechercher des documents internes (31 %), des bases de connaissances de l'entreprise (26 %) ou même des notes personnelles et des captures d'écran (17 %) simplement pour trouver ce dont ils ont besoin. Grâce à la recherche connectée de ClickUp, tous les fichiers, documents et discussions sont instantanément accessibles depuis votre page d'accueil, ce qui vous permet de trouver des réponses en quelques secondes, et non en quelques minutes. 💫 Résultats concrets : les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

5. Modèle Notion Notes Manager

Le modèle Notion Notes Manager vous offre un flux de travail pour traiter, apposer des étiquettes et organiser des fichiers et des dossiers dans des contextes significatifs. Considérez-le comme un hybride entre une application de note et un système de gestion des tâches personnalisé pour un environnement de travail Notion.

Il présente même des systèmes astucieux, tels que The Chair (pour les idées à moitié abouties) et un environnement de travail DIY où vous pouvez créer vos propres structures.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez instantanément de nouvelles notes grâce aux boutons d'entrée rapide pour les notes classiques, de réunion ou intelligentes

Utilisez le panneau Boîte de réception pour voir les tâches à accomplir aujourd'hui, les rappels et les notes liées côte à côte

Triez vos supports d'apprentissage à l'aide de carnets visuels tels que Biology Lab ou Idea Bank , et regroupez tout le contenu dans des cartes de type galerie

Affinez les entrées désordonnées sur la page Processus, où les nouvelles notes du jour apparaissent pour être étiquetées, révisées et classées par catégorie

📌 Idéal pour : les étudiants qui doivent concilier cours et recherche, ou les travailleurs du savoir qui ont besoin à la fois de carnets bien rangés et d'espaces flexibles pour gérer des idées encore incomplètes.

🔍 Le saviez-vous ? La mémoire épisodique, notre capacité à nous souvenir de nos expériences personnelles, contribue à former notre identité. Une base de connaissances personnelles vous permet de stocker vos idées, vos décisions et vos réflexions afin de pouvoir les consulter et les développer au fil du temps.

6. Modèle Notion Notes, idées et recherche

Certaines idées surgissent au milieu d'une réunion. D'autres apparaissent à 2 heures du matin, alors que vous êtes censé dormir. Le modèle Notion Notes, Ideas & Research est conçu pour encadrer vos éclairs d'inspiration et vos stratégies à moitié formulées.

Contrairement aux modèles précédents, celui-ci est un coffre-fort créatif où cohabitent notes, idées, stratégies et recherches. Ajoutez des propriétés de métadonnées riches (Type, Zone, Étiquettes, Liens vers des projets) pour faciliter la recherche d'informations ultérieurement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez instantanément des notes, des idées, des recherches ou des stratégies grâce à des boutons de création rapide

Affichez tout de manière claire, séparé par catégorie, comme les notes, les idées, les stratégies ou les recherches, dans le tableau de bord Think Tank

Recueillez vos idées brutes dans le panneau Quick Note avant de décider comment (ou si) elles s'intègrent

Épingle les éléments importants dans une section dédiée pour y accéder facilement, comme un mur de notes autocollantes numériques

📌 Idéal pour : les créateurs, les chercheurs ou toute personne qui se débat avec des idées brutes, des recherches et des stratégies à moitié abouties, et qui souhaite disposer d'un espace pour les transformer en un travail abouti.

7. Modèle Notion CyberVault Password Manager

Égarer ses informations de connexion peut être très risqué. Le modèle CyberVault Password Manager transforme Notion en un coffre-fort numérique sécurisé, qui conserve vos identifiants les plus sensibles cryptés et accessibles uniquement lorsque vous en avez besoin.

Sa conception axée sur la sécurité comprend des boutons pour activer/désactiver la visibilité des mots de passe, le suivi des dates d'expiration, des options de récupération et des rappels pour les mises à jour régulières.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Stockez et classez vos comptes dans les catégories Travail , Réseaux sociaux , Finances , Services publics ou Famille

Vérifiez la force des mots de passe, leurs dates d'expiration et l'historique des dernières mises à jour

Marquez les comptes avec des exigences 2FA pour une sécurité renforcée

Liez les comptes liés et les e-mails de récupération pour un dépannage plus rapide

📌 Idéal pour : les familles, les petites équipes ou les particuliers qui souhaitent disposer d'un système contrôlé pour gérer certains aspects de leur identité numérique et de leurs mots de passe.

🧠 Anecdote amusante : En 1685, le philosophe John Locke a créé un système ingénieux pour organiser ses notes. Sa méthode consistait à utiliser un index de deux pages subdivisé en lettres et en voyelles, permettant aux érudits de stocker et de retrouver rapidement leurs idées.

8. Modèle de système de note Zettelkasten Notion

Développée par le sociologue Niklas Luhmann, la méthode Zettelkasten divise les connaissances en petites « notes atomiques » autonomes, puis les relie entre elles à l'aide de liens et de mots-clés. Au fil du temps, ces connexions forment un réseau d'idées qui vous aide à discerner des schémas, à susciter de nouvelles idées et à approfondir votre compréhension.

Le modèle Notion Zettelkasten Note System (Mind Palace) transpose cette méthode dans l'espace numérique. Grâce aux principes guidés intégrés à la disposition, vous apprendrez à identifier des pensées individuelles, à attribuer à chaque note un emplacement permanent, à lier des idées connexes et à croiser des mots-clés.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les guides et exemples intégrés qui vous enseignent la méthode Zettelkasten étape par étape

Construisez un réseau de connaissances en liant les notes entre elles

Utilisez des étiquettes de renvoi pour une navigation et une recherche rapides

📌 Idéal pour : les écrivains, les chercheurs et les apprenants permanents qui souhaitent disposer d'un système de gestion des connaissances personnelles évoluant avec eux.

9. Modèle de tableau de bord Notion PARA

La méthode PARA, créée par Tiago Forte, est un système éprouvé pour organiser votre vie numérique. L'acronyme signifie :

Projets : objectifs à court terme avec des résultats clairs (par exemple, lancer un site web, planifier un voyage)

Domaines : Responsabilités continues qui nécessitent un suivi (par exemple, santé, finances, carrière)

Ressources : Collections de connaissances et de références utiles (par exemple, articles, guides, recherches)

Archives : éléments inactifs que vous souhaitez conserver pour plus tard, mais dont vous n'avez pas besoin pour le moment

Le modèle de tableau de bord PARA de Notion transpose ce système dans un environnement de travail épuré et minimaliste. Il est conçu comme un hub pour vos actions quotidiennes et un catalogue à long terme pour tout le reste de votre vie.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Transcrivez vos tâches, vos idées et vos ressources grâce au panneau de capture rapide

Organisez votre travail dans Boîte de réception , Aujourd'hui , 7 prochains jours , À venir et Calendrier à l'aide du gestionnaire de tâches

Mapper vos responsabilités actuelles telles que votre carrière, votre santé, votre famille et votre apprentissage avec Domaines de responsabilité

📌 Idéal pour : Toute personne souhaitant intégrer à la fois la vue d'ensemble et les petits détails, y compris les professionnels gérant plusieurs projets et les étudiants conciliant études et objectifs personnels.

Limites de Notion

Bien que Notion soit un outil polyvalent pour l'organisation personnelle, il présente des limites notables en tant que système dédié à la gestion des connaissances:

absence de gouvernance avancée du contenu :* il manque des fonctionnalités intégrées pour les flux de travail de révision du contenu, le contrôle des versions et la gestion du cycle de vie des pages

fonction de recherche limite : *À mesure que le volume de contenu augmente, il devient plus difficile de trouver des informations spécifiques en raison des fonctions de recherche inadéquates

contrôles de permission de base : *Ses paramètres d'autorisation ne disposent pas de niveaux d'accès granulaires, ce qui peut entraîner une certaine confusion ou des problèmes de sécurité, en particulier lorsqu'il s'agit de pages imbriquées

*absence d'analyses et de rapports : aucun outil d'analyse intégré pour sonder l'engagement de l'utilisateur ou l'efficacité du contenu

problèmes d'évolutivité des modèles : *Les modèles peuvent devenir difficiles à adapter à des cartes conceptuelles volumineuses ou à des taxonomies complexes sans restructuration manuelle

Absence d'automatisation du contenu : vous devez effectuer des mises à jour manuelles lorsque les bases de données liées ou le contenu récurrent changent, ce qui limite leur utilité pour les bases de connaissances en constante évolution

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1970, des théoriciens du management tels que Peter Drucker et Paul Strassman ont reconnu la connaissance comme un atout précieux pour les organisations. Cela a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la gestion des connaissances.

Modèles Notion alternatifs

Notion propose des modèles flexibles, mais ceux-ci semblent souvent déconnectés des flux de travail exploitables.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

L'alternative Notion propose des modèles qui lient de manière transparente vos notes, vos projets et vos tâches. Découvrons quelques-uns des meilleurs ! 🤩

1. Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez votre hub de connaissances interne grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Le modèle de base de connaissances ClickUp fournit un hub centralisé pour stocker et partager toutes les informations dont votre équipe a besoin. Inspiré d'un centre d'aide, il facilite la navigation.

Par exemple, les listes à bascule dans la FAQ permettent de garder la page claire, tandis que les documents de projet stockés sous Ressources restent accessibles en un seul clic. La barre de navigation latérale à gauche permet de trier le contenu par catégorie, et la bannière d'accueil en haut de la page dirige les utilisateurs vers un formulaire de soumission de demandes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Illustrez vos connaissances à l'aide des sections Articles de connaissances , FAQ et Ressources afin d'éviter les doublons et les silos

Réduisez le temps d'intégration en utilisant des catégories prédéfinies telles que Intégration et Guides pratiques pour guider les nouvelles recrues étape par étape

Proposez un apprentissage multiformat grâce à des tutoriels de vidéo, des ressources communautaires et des articles de blog liés entre eux

idéal pour : *Les chefs de projet en maintenance d'une bibliothèque de données ou les formateurs qui organisent des tutoriels, des vidéos et des bonnes pratiques pour une formation rapide des employés.

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'obtenir rapidement de l'information pendant que vous travaillez sur une tâche ? Il vous suffit de taper @brain dans les commentaires de la tâche ou dans le chat, comme vous le feriez pour mentionner une autre personne. Brain vous répondra immédiatement, en utilisant les connaissances et le contexte de votre environnement de travail et tous les éléments privés que vous partagez avec lui. Vous pouvez mentionner Brain dans un commentaire de tâche ou un message de chat

2. Modèle de base de connaissances RH ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réexaminez et affinez vos politiques sans effort grâce au modèle de base de connaissances RH de ClickUp

Il est tout aussi important de mettre à jour les politiques, les processus et les réglementations que de les stocker. Le modèle de base de connaissances RH de ClickUp compile des informations précieuses qui évoluent au fil du temps.

Au lieu de laisser les documents importants s'éparpiller dans différents dossiers et fichiers, vous pouvez les gérer ici grâce au contrôle des versions, aux champs de recherche et aux vues classées par catégories.

Bien que conçue pour les équipes RH, cette base de connaissances IA est tout aussi utile pour toute personne qui a besoin de maintenance et de partage de connaissances à long terme. Si vous étudiez des champs dont les directives évoluent, si vous constituez une bibliothèque personnelle de normes professionnelles ou si vous gérez des documents de recherche en constante évolution, ce modèle pourrait être le choix idéal.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

📌 Idéal pour : Les étudiants qui travaillent sur une thèse ou des travaux universitaires exigeants en matière de conformité, et les professionnels qui doivent se tenir informés des dernières évolutions réglementaires dans leur champ. Il convient particulièrement aux travailleurs du savoir qui constituent des bibliothèques de politiques et de processus.

3. Modèle de documentation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez un enregistrement fiable des forfaits de projet, des responsabilités de l'équipe et des devoirs de classe grâce au modèle de documentation ClickUp

Le modèle de documentation ClickUp vous aide à enregistrer les objectifs, les rôles et la progression d'un projet dans un format accessible. Commencez par l'essentiel : le titre du projet, les dates d'envoi et les assignés.

Passez ensuite aux sections dédiées pour mapper les membres de l'équipe, leurs responsabilités et les détails connexes. De plus, il est intégré à ClickUp Document, vous pouvez donc l'associer au suivi des tâches, aux échéanciers et aux flux de travail.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les responsabilités de l'équipe dans la section Membres clés de l'équipe de projet , qui comprend un espace pour les noms, les positions et les descriptions de rôles, achevé

Assurez la cohérence des données importantes relatives à vos projets à l'aide de champs de métadonnées tels que Chef de projet , Date et Titre du projet

Configurez la documentation avec des tableaux, des en-têtes et des sections personnalisées pour plus de clarté visuelle

📌 Idéal pour : Les chercheurs universitaires et les professionnels à la recherche d'un logiciel de collaboration documentaire pour assurer la maintenance des dossiers clients, des flux de travail internes ou des initiatives interdépartementales.

🚀 Avantage ClickUp : la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp améliore vos données personnelles en transformant votre environnement de travail en une ressource intelligente et consultable. La fonction Enterprise Search de ClickUp Brain vous permet de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses riches en contexte et en temps réel provenant de l'ensemble de votre environnement de travail. Elle s'intègre de manière transparente à des outils tels que Gmail, Notion et Google Drive, garantissant ainsi que toutes vos données sont consultables à partir d'un emplacement central. Tirez des réponses de l'ensemble de votre base de connaissances avec ClickUp Brain Il suffit de demander à l'IA connectée de « résumer » et vous n'aurez plus besoin de relire des pages de notes ou d'articles de recherche. ✅ Essayez ces invites, instructions Où se trouve le dernier document sur la stratégie produit ?

Montrez-moi la version finale du rapport des équipes commerciales du troisième trimestre

Quelle est la date limite pour la proposition du client ZZ ?

Qu'avons-nous décidé concernant l'échéancier de lancement du produit lors de la dernière revue hebdomadaire ?

4. Modèle Wiki ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Développez la structure wiki avec des sous-pages évolutives à l'aide du modèle Wiki ClickUp

Le modèle ClickUp Wiki fournit un cadre logique pour la documentation de votre équipe. Vous pouvez classer les informations en sections telles que Politiques de l'entreprise, Spécifications des produits, Directives de conception ou Intégration des clients.

Chaque page est créée sous forme de tâche ou de document dans ClickUp, ce qui facilite l'attribution de la propriété et le suivi des mises à jour selon un calendrier défini. Lorsqu'un processus change ou qu'un nouvel employé rejoint l'équipe, la mise à jour du modèle de base de connaissances est aussi simple que la modification en cours d'une page.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez la mission, l'organigramme et les objets de votre équipe à l'aide de bannières et de visuels personnalisables.

Documentez les procédures opératoires normalisées (SOP) étape par étape à l'aide des sections Objectif , Rôles , Procédures et Historique des révisions .

Collaborez en temps réel grâce aux @mentions dans ClickUp et au suivi des versions des documents.

📌 Idéal pour : les étudiants qui mapper des projets de recherche, les travailleurs du savoir qui créent un wiki et les professionnels qui documentent des procédures opératoires normalisées ou des processus d'équipe et qui ont besoin d'un système de référence à plusieurs niveaux.

Obtenez des conseils rapides pour gérer votre base de connaissances IA grâce à cette vidéo :

5. Modèle ClickUp pour la gestion des idées innovantes

Obtenir un modèle gratuit Standardisez l'envoi et l'évaluation des idées pour une prise de décision plus objective grâce au modèle de gestion des idées innovantes de ClickUp.

Le modèle ClickUp Innovation Idea Management Archive chaque étincelle de créativité et les regroupe dans un flux de travail exploitable. Ici, vous pouvez organiser des projets d'innovation, des idées de recherche ou des expériences créatives personnelles, de la conception à la mise en œuvre.

Chaque carte d'idée contient des champs détaillés qui vous permettent d'assigner des réviseurs, d'estimer les coûts, de mesurer l'impact et d'effectuer une évaluation de la facilité de mise en œuvre.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez vos idées à chaque étape grâce à des statuts tels que Nouvelle idée , Recherche , Évaluation , En attente et Rejetée .

Évaluez et classez vos idées à l'aide de champs tels que Impact , Facilité de mise en œuvre , Coût , Type d'idée , Département et Réviseur .

Visualisez la progression dans la vue Tableau ClickUp , regroupée par statut, pour faciliter la gestion du flux de travail.

Filtrez et recherchez rapidement grâce aux options Recherche rapide et Filtre pour trouver des idées par assigné, mot-clé ou champ personnalisé.

📌 Idéal pour : les étudiants qui explorent des projets de recherche et les professionnels qui recherchent des solutions innovantes.

🚀 Avantage ClickUp : AI Writer for Work de ClickUp Brain facilite le processus de création de contenu. Vous pouvez rédiger des essais, des rapports ou des plans à partir de zéro, ou affiner votre écriture avec une meilleure formulation et une meilleure structure. Utilisez l'AI Writer for Work de ClickUp Brain pour rédiger du contenu ✅ Essayez ces invites, instructions : Rédigez un résumé de 500 mots sur les tendances en matière de productivité du télétravail.

Expliquez cet article de recherche en termes simples pour un débutant.

Réécrivez ce paragraphe pour le rendre plus concis et professionnel.

6. Modèle de note quotidienne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un référentiel de vos apprentissages, progression et idées créatives grâce au modèle de notes quotidiennes ClickUp.

Le modèle ClickUp Daily Notes est conçu pour les étudiants et toute personne ayant besoin de compiler des informations quotidiennes et d'enregistrer sa progression. Vous pouvez rapidement ajouter des tâches, noter de nouvelles idées ou enregistrer les leçons apprises.

Au-delà des notes personnelles, le modèle encourage également l'introspection et la hiérarchisation des priorités. Grâce à des repères visuels, au regroupement par type de note et aux options de filtrage, vous pouvez vous concentrer chaque jour sur ce qui compte le plus.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Rassemblez rapidement des notes et des éléments à entreprendre en temps réel à l'aide des espaces réservés Nouvelle tâche .

Classez vos entrées à l'aide de champs et de groupes, notamment Notes quotidiennes , Réflexion , Idée et Gratitude .

Suivez visuellement la progression grâce à des statuts tels que À faire , Révisé et Achevé .

Regrouper par type de note et les options de tri. Planifiez vos tâches et vos notes grâce aux fonctionnalités de la vue Liste de ClickUp , notammentet les options de tri.

Contrôlez la visibilité des détails à l'aide des boutons activateurs/désactivateurs Masquer la description et Afficher les éléments fermés.

📌 Idéal pour : Toute personne souhaitant structurer ses pensées quotidiennes, poursuivre de petits objectifs, réfléchir à des idées ou méditer sur ses apprentissages pour s'y référer ultérieurement.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez prendre des notes rapidement lors de vos déplacements ? Utilisez la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX pour avoir les mains libres . Votre discours est converti en texte et amélioré à l'aide de l'IA, puis collé dans la barre de recherche Brain MAX ou à tout autre endroit de votre ordinateur. Brain Max Talk to Texte

7. Modèle de document de forfait de gestion du changement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez et documentez toutes les étapes nécessaires à la mise en œuvre réussie du changement grâce au modèle de document de plan de gestion du changement de ClickUp

Le modèle de document de plan de gestion du changement ClickUp fournit un cadre permettant de documenter chaque étape d'une nouvelle transition, de mapper les jalons, d'enregistrer les changements et d'anticiper les risques potentiels.

Grâce à des bannières d'instructions intégrées et des liens d'accès rapide, vous pouvez guider votre équipe à chaque étape du processus de changement. De plus, les métadonnées intégrées au document permettent de vérifier la paternité et les mises à jour, tandis que les sections personnalisables vous permettent d'adapter le plan à différents domaines.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décrivez toutes les étapes pour une mise en œuvre avec réussite à l'aide des listes de jalons et des détails du journal des modifications

Anticipez et gérez les défis potentiels à l'aide de la section Risques et atténuation

Permettez aux membres de votre équipe de rester synchronisés grâce à des liens rapides et des cartes de résumé qui leur permettent de naviguer instantanément vers les sections clés

📌 Idéal pour : Les professionnels chargés de superviser les mises à jour des processus et les étudiants qui gèrent des projets de groupe ou des changements de cours.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX combine plusieurs outils d'IA en une seule plateforme unifiée. Vous obtenez en quelques secondes des réponses contextuelles, des automatisations et des informations adaptées à votre organisation, sans prolifération d'IA. Demandez à des outils d'IA tels que ChatGPT de rédiger pour vous du contenu contextuel à partir de ClickUp Brain MAX Contrairement aux chatbots génériques, Brain MAX comprend les tâches, les projets, les réunions et les applications connectées, vous fournissant ainsi des réponses pertinentes et exploitables. Vous pouvez déclencher des flux de travail sur Google Drive, Notion, GitHub et bien d'autres, et choisir le meilleur modèle d'IA pour chaque tâche.

Voici ce que Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp:

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir regrouper tout cela dans un seul produit, car les éléments peuvent être très facilement reliés entre eux.

🌟 Les agents IA de ClickUp facilitent plus que jamais la récupération des connaissances ! En exemple, spécifiez les données que votre agent de réponses prédéfinies peut rechercher, et il utilisera ces connaissances pour répondre aux questions des membres de l'équipe dans les canaux où vous l'avez activé.

Prenez la décision « éclairée » et choisissez ClickUp

Même si Notion vous permet d'enregistrer des notes et de créer des pages pour la gestion des connaissances personnelles, il se limite souvent à l'organisation. La plateforme ne fait pas automatiquement la connexion des idées, ne suit pas la progression et ne transforme pas les idées en actions.

Mais ClickUp raconte une autre histoire. Il rassemble tout, y compris vos projets, vos tâches et vos documents, dans un seul environnement de travail. Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des centres de connaissances structurés et consultables. D'autre part, ClickUp Brain lie vos notes, fait ressortir des idées et suggère des connexions que vous pourriez autrement manquer.

Ensemble, les tâches, les documents, les notes, les clips audio, les tableaux de bord et l'IA créent un environnement de travail convergent qui réduit la prolifération.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !