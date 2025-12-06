Comment automatiser les e-mails à froid avec ChatGPT pour une meilleure communication

Saviez-vous que seuls 8 % des e-mails à froid génèrent des réponses significatives ?

Lorsque l'IA rédige vos e-mails, la question importante est la suivante : comment vous assurer qu'ils ne ressemblent pas aux 121 autres e-mails dans la boîte de réception du destinataire?

Lorsque cela est terminé, vous pouvez élargir votre portée tout en donnant à chaque prospect l'impression que l'e-mail a été rédigé spécialement pour lui.

Alors, comment réaliser l'automatisation des e-mails à froid avec ChatGPT tout en conservant une touche humaine ?

Voici un cadre reproductible que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vos e-mails à froid ne soient pas ignorés ou ne finissent pas dans le dossier spam.

⭐ Modèle présenté Vous en avez assez de perdre la trace de vos campagnes d'e-mails à froid ? Utilisez le modèle de campagne d'e-mails de ClickUp pour centraliser l'ensemble de vos opérations de prospection en un seul endroit. Ce modèle offre un hub de campagne préconfiguré avec suivi intégré et rappels de suivi automatisés. Lancez-vous sans avoir à configurer de systèmes à partir de zéro. Obtenez un modèle gratuit Réalisez des campagnes d'e-mails réussies grâce au modèle de campagne d'e-mails ClickUp.

Pourquoi l'automatisation des e-mails à froid est-elle importante en 2025 ?

Les e-mails à froid existent depuis des décennies.

Au début, ils constituaient une nouveauté : un accès direct à la boîte de réception d'une personne, à une époque où la plupart des gens n'étaient pas encore submergés par le bruit numérique.

En 2025, tous les décideurs se réveilleront avec une boîte de réception remplie d'e-mails génériques.

L'automatisation des e-mails basée sur l'IA vous donne un avantage concurrentiel. Elle vous permet d'effectuer des recherches, de personnaliser et d'assurer le suivi à grande échelle.

L'automatisation des e-mails à froid présente les avantages suivants :

Personnalisation à grande échelle : il devient possible de personnaliser les e-mails à grande échelle grâce à l'IA, sans passer des heures à rechercher individuellement chaque prospect.

Séquences de suivi cohérentes : les outils d'automatisation peuvent créer des séquences d'e-mails personnalisées qui s'adaptent en fonction des réponses des prospects, c'est-à-dire que les prospects intéressés reçoivent du contenu pertinent, tandis que les contacts qui ne répondent pas font l'objet de tentatives de réengagement.

Optimisation de l'heure d'envoi : maximise l'impact de la campagne en envoyant les e-mails au moment où les prospects sont le plus susceptibles de les ouvrir et d'y répondre.

Gestion de la conformité : les systèmes d’automatisation peuvent protéger la réputation de votre domaine en surveillant les taux de rebond et les plaintes pour spam.

Capacité de prospection évolutive : les équipes peuvent atteindre des milliers de prospects chaque mois sans augmenter proportionnellement les efforts manuels ni embaucher de personnel supplémentaire.

Suivi et optimisation des performances : les plateformes d'automatisation fournissent des analyses détaillées sur les taux d'ouverture, les taux de clics et les modèles de réponse qui vous aident à affiner votre approche en continu sans avoir à collecter manuellement les données.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 78 % des représentants de l'équipe commerciale affirment que l'IA les aide à être plus efficaces dans leur rôle. Pensez à la prospection. Vous souhaitez contacter un client potentiel qui ne vous a jamais parlé auparavant. Les données publiques vous fournissent déjà son titre professionnel, ses publications récentes sur LinkedIn, les actualités de son entreprise et peut-être même une apparition dans un podcast. Intégrez ces informations dans un LLM et vous pourrez générer instantanément un e-mail qui fait référence à quelque chose qui les intéresse, met en avant votre valeur dans leur contexte et se termine par un appel à l'action.

Comment utiliser ChatGPT pour automatiser les e-mails à froid

Vous ne pouvez pas inviter un LLM « rédigez-moi un e-mail de prospection » et vous attendre à obtenir une réponse qui vous permettra d'obtenir un premier entretien avec votre prospect. Vous devez comprendre le fonctionnement de ChatGPT et le coacher pour qu'il fonctionne comme vous le souhaitez.

Voici comment rédiger un e-mail de prospection avec ChatGPT qui ne finira pas dans les spams ou ne sera pas ignoré après ouverture.

1. Définissez le cadre des 4W

Considérez cela comme une étape fondamentale. Ici, vous fournissez à ChatGPT des informations qui l'aideront à générer des e-mails pertinents et utiles.

Appelons cela le cadre des 4W. Il comprend :

Qui êtes-vous ?

Définissez votre rôle professionnel, car cette identité déterminera la forme du message de votre campagne d'e-mails à froid.

📍 Imaginons qu'un fondateur de start-up qui présente son projet à des entreprises clientes ait besoin d'un message différent de celui d'un consultant qui sollicite des contributions pour des articles invités.

Que souhaitez-vous accomplir ?

Souhaitez-vous que cet e-mail serve à réserver des démonstrations de produits ou à générer des prospects qualifiés ? Avoir un objectif clair aidera ChatGPT à rédiger des messages ciblés.

📍 Par exemple, un e-mail de prospection commerciale axé sur la réservation de démonstrations mettra l'accent sur les points faibles et les preuves sociales d'une manière différente de celle d'un e-mail visant à obtenir des collaborations avec des marques.

Quel rôle ChatGPT devrait-il jouer ?

Précisez exactement le rôle que ChatGPT doit assumer.

📍 Cela pourrait être « Vous êtes un consultant commercial B2B expérimenté qui aide les éditeurs de logiciels à développer leur portée. » La définition du rôle influencera l'approche de communication. Elle aide également ChatGPT à refléter le contexte et l'intention.

En définissant le rôle à l'avance, vous réduisez les résultats vagues et standardisés et vous vous assurez que les e-mails correspondent au ton de votre marque et aux attentes du prospect.

Quel est votre public cible ?

Définissez clairement votre profil client idéal (ICP), en soulignant ses points faibles, ses intérêts, son processus décisionnel et ses préférences en matière de communication. Ces informations aident ChatGPT à personnaliser les messages afin qu'ils ne semblent pas provenir d'un modèle prédéfini.

📍 Par exemple, si votre public cible est constitué de responsables RH dans des entreprises de taille moyenne, ChatGPT peut mettre l'accent sur les économies de coûts, l'engagement des employés et la conformité. Cependant, si votre public est constitué de directeurs techniques dans des startups SaaS, le même outil peut reformuler l'argumentaire autour de l'évolutivité, des intégrations et de la fiabilité technique.

Voici un échantillon d'invite utilisant le cadre 4Ws : « Vous êtes un consultant commercial B2B expérimenté qui aide les éditeurs de logiciels à développer leur audience. Agissez en tant qu'assistant pour rédiger des e-mails de prospection. Je suis le fondateur d'une start-up qui propose un outil de gestion de projet basé sur l'IA à des entreprises SaaS de taille moyenne. Mon objectif est d'organiser des démonstrations de produits avec les décideurs. Le public cible est constitué de directeurs techniques et de responsables de l'ingénierie qui sont confrontés à des flux de travail fragmentés, à la fatigue liée aux outils et à une collaboration inefficace. Ils se soucient de l'évolutivité technique, des intégrations et des économies de coûts. Rédigez-moi un e-mail de prospection qui semble personnel, qui évite de ressembler à un modèle et qui inclut un appel à l'action clair pour planifier une démonstration de 20 minutes. »

2. Définissez la structure de l'e-mail

Vous expliquez maintenant à ChatGPT le type exact de résultat que vous souhaitez obtenir. Cela inclut la spécification de la structure, du ton, de la façon de mettre en forme les messages et du langage que vous souhaitez utiliser dans vos e-mails.

Modèles d'e-mails

Il existe différents modèles d'e-mails que vous pouvez demander à ChatGPT de suivre. Chaque modèle répond à des objectifs et s'adresse à des types de public différents :

Cadre Idéal pour Exemple PAS (Problème-Agitation-Solution) Une approche axée sur les points faibles Utilisez cette fonctionnalité lorsque le prospect est déjà conscient du problème, comme des cycles de recrutement longs ou un taux de désabonnement élevé, et que vous souhaitez lui montrer comment votre produit peut y remédier. AIDA (Attention-Intérêt-Désir-Action) Démonstrations et essais de produits Utilisez cette fonctionnalité lorsque vous contactez de nouveaux prospects qui ne vous connaissent pas encore et que vous devez les mettre en confiance avant de leur proposer une démonstration. Avant-Après-Pont Messages axés sur la transformation Utilisez cette fonctionnalité lorsque vous souhaitez montrer à quoi ressemble la vie avant votre produit, après votre produit, puis expliquer comment vous avez apporté ce changement.

Consignes de mise en forme

Spécifiez des directives de mise en forme telles que :

Objet : Générez trois variantes d'objet qui mettent en évidence le point faible spécifique du prospect.

Accroche d'ouverture : commencez l'e-mail par des références spécifiques qui montrent que vous avez fait des recherches sur le destinataire et son entreprise.

$$$cta : ajoutez un appel à l'action discret qui incite le destinataire à agir.

Proposition de valeur : mettez en avant votre principal avantage dans le premier paragraphe.

Nombre de mots : limitez la longueur totale de l'e-mail à 120 mots.

Optimisation mobile : utilisez des paragraphes courts (1 à 2 phrases) et évitez les listes à puces excessives.

Espaces réservés : placez des variables spécifiques telles que [Nom de l'entreprise], [Réalisation récente] et [Défi du secteur] entre crochets pour rendre le message personnalisé.

Langage et ton

Définissez votre style de communication à l'aide d'exemples spécifiques que ChatGPT peut suivre :

Spécifiez vos préférences en matière de salutation, par exemple « Hey » pour les secteurs informels et « Hello » pour les secteurs formels.

Précisez si vous souhaitez éviter certains termes ou jargons spécifiques, par exemple « synergie », « revenir sur », « tirer parti ».

Spécifiez le ton que vous souhaitez adopter, c'est-à-dire de discussion, professionnel, informel.

Si la liste des directives est longue, créez un document et téléchargez-le directement dans ChatGPT.

Voici des instructions (accompagnées de la réponse de ChatGPT) que vous pouvez utiliser pour spécifier la structure de l'e-mail : Donnez-moi un e-mail de prospection de moins de 120 mots en utilisant le modèle AIDA. Incluez trois variantes d'objet qui mettent en évidence le point faible du prospect et terminez par un $$cta$$$. Utilisez des sauts de ligne pour faciliter la lecture sur mobile.

3. Personnalisez le contenu de l'e-mail

C'est là que vous ne pouvez pas compter (entièrement) sur ChatGPT pour faire vos recherches. Il hallucine et remplit des informations qui peuvent sembler très réelles, mais qui ne le sont pas.

Pour vous assurer que vos e-mails ne contiennent pas d'informations inventées, ajoutez des informations ou des détails spécifiques sur le destinataire.

Voici, par exemple, différents types d'informations que vous pouvez inclure dans vos notes de recherche :

Profil LinkedIn : leur titre actuel (celui du destinataire) et depuis combien de temps ils occupent le rôle, ainsi que les publications récentes dans lesquelles ils ont discuté des défis du secteur ou partagé des informations professionnelles.

Actualités de l'entreprise : développements récents, tels que des annonces de financement ou le lancement de nouveaux produits, que votre solution peut compléter.

Contexte sectoriel : tendances du marché affectant leur secteur spécifique et cycles économiques saisonniers influençant leur échéancier décisionnel.

Informations personnelles : Conférences ou articles publiés qui mettent en avant leurs domaines d'expertise et leurs intérêts professionnels.

Site web : entrez l'URL de leur site web et laissez-le analyser les pages pour comprendre le positionnement et les Messages de l'entreprise.

Pour personnaliser à grande échelle, créez un tableur avec des colonnes telles que « Titre du poste », « Actualités de l'entreprise », « Publication LinkedIn », « Tendance du secteur » et « Site web ». Remplissez au moins un ou deux champs par prospect. Collez ensuite une ligne dans ChatGPT et demandez-lui de rédiger un e-mail de prospection personnalisé à partir de ces informations.

Voici une invitation, des instructions que vous pouvez utiliser pour ajouter des notes de recherche individuellement : Voici mes notes de recherche concernant [Nom du prospect] chez [Nom de l'entreprise] : [Collez vos conclusions : actualités récentes de l'entreprise, activité LinkedIn, défis du secteur ou réalisations personnelles]. Réécrivez l'e-mail de prospection à l'aide de notre modèle afin d'intégrer naturellement un ou deux de ces points importants, sans que l'utilisation d'un modèle soit trop évidente.

👀 Le saviez-vous ? Selon le rapport sur les tendances commerciales de HubSpot, l'e-mail occupe la deuxième place parmi les canaux offrant le taux de réponse le plus élevé aux prises de contact à froid. Le premier est la prise de contact avec des prospects sur les réseaux sociaux.

4. Créez des séquences de suivi

La plupart des prospects ont besoin de 3 à 5 points de contact avant de répondre à vos demandes de démonstration ou à vos propositions d'appel. Si vous ne faites pas de suivi, vous passez à côté d'un revenu potentiel.

Pour mieux comprendre, voici à quoi ressemble une stratégie de suivi équilibrée et non intrusive :

Suivi Quand et que devez-vous faire ? Exemple 1er suivi Ajoutez une preuve sociale ou une étude de cas (3 à 5 jours plus tard). Bonjour [Nom], suite à mon précédent e-mail. Je viens d'aider [Entreprise similaire] à résoudre [même défi]. Ils ont obtenu [résultat spécifique] en 30 jours. Voici l'étude de cas : [lien] 2e suivi Partagez des ressources ou des informations précieuses (1 semaine plus tard) Bonjour [Nom], je suis tombé sur ce [rapport sectoriel/outil] concernant [tendance pertinente]. J'ai pensé que la section sur [sujet spécifique] pourrait vous intéresser compte tenu du [contexte de l'entreprise]. 3e suivi Dernière tentative avec une offre limitée ou urgente (10 à 14 jours plus tard) Bonjour [Nom], je n'ai pas encore reçu de réponse de votre part, ce sera donc mon dernier message. Si le moment n'est pas opportun, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'aide concernant [problème], vous savez comment me joindre.

Notez que ces échéanciers doivent être personnalisés en fonction du prospect et de l'urgence du problème que vous résolvez.

Par exemple, si vous contactez un client particulier pendant la période des fêtes, il sera probablement trop occupé pour vous répondre. Il est donc judicieux d'espacer vos relances.

Voici un exemple d’invite que vous pouvez essayer pour créer des séquences de suivi dans ChatGPT : Sur la base de mes recherches sur [Nom du prospect], rédigez trois e-mails de suivi pour notre discussion sur [Sujet initial]. Chaque e-mail doit adopter un angle différent : (1) preuve sociale utilisant [Entreprise similaire], (2) partage d'une ressource utile sur [Tendance du secteur] et (3) rappel final poli. Conservez le même ton conversationnel et faites naturellement référence à des détails spécifiques tirés de mes recherches.

5. Intégrez ChatGPT à un outil de gestion des e-mails

ChatGPT peut rédiger des e-mails de prospection personnalisés pour vous, mais vous ne pouvez pas les envoyer directement depuis la plateforme. Vous devrez copier-coller le contenu généré dans vos outils de messagerie électronique ou le télécharger dans des feuilles de calcul pour un envoi groupé.

Vous pouvez intégrer ChatGPT à vos plateformes de communication ou à votre CRM existants à l'aide d'outils tels que Zapier ou des connexions API directes. Vous pouvez ainsi profiter des fonctionnalités de rédaction d'e-mails de ChatGPT sans avoir à passer constamment d'une plateforme à l'autre ou à copier manuellement du contenu.

⭐ Bonus : les filtres anti-spam ne se contentent pas d'examiner le volume, ils recherchent également des schémas récurrents. Les objets contenant des mots tels que gratuit, offre à durée limitée, agissez maintenant ou garanti peuvent signaler votre e-mail de prospection avant même qu'il ne soit lu. La meilleure règle à suivre en matière d'e-mails est d'écrire dans un ton naturel et conversationnel qui semble authentique, et non promotionnel.

6. Testez et optimisez les e-mails automatisés

Surveillez vos e-mails de prospection et analysez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Vous devez suivre les indicateurs suivants : taux d'ouverture des e-mails, taux d'abandon, taux de réponse et autres indicateurs pertinents pour déterminer la réussite de vos e-mails à froid.

Pour déterminer quelle version est la plus performante, testez les aspects suivants et affinez vos invites en fonction des résultats :

Objet des e-mails : curiosité ou avantage direct, objet sous forme de question, d'affirmation ou axé sur les avantages

Accroches d'ouverture : références personnelles (publication LinkedIn, financement récent) vs. déclarations sur les points faibles

Proposition de valeur : mettre l'accent sur le retour sur investissement par rapport à la productivité et à la réduction des risques.

Longueur de l'e-mail : court et percutant (50 à 70 mots) ou légèrement plus long et narratif (120 à 150 mots)

CTA : « Planifier un appel rapide » vs « Souhaitez-vous que je vous envoie plus d'informations ? »

Et si un agent IA pouvait gérer ce flux de travail de bout en bout ? Les agents IA ClickUp AI peuvent être personnalisés à l'aide d'instructions pour créer des premières ébauches parfaites ! Découvrez comment.

Messages ChatGPT éprouvés pour la prospection à froid

Voici des instructions ChatGPT éprouvées que vous pouvez utiliser pour générer des campagnes de sensibilisation à fort taux de réponse.

Invite d'e-mail de prospection ChatGPT utilisant le cadre AIDA

Utilisez cette invitation lorsque vous souhaitez créer des e-mails accrocheurs qui suscitent l'intérêt des prospects avant de leur demander des démonstrations ou des réunions. La structure AIDA fonctionne particulièrement bien pour présenter votre solution à de nouveaux prospects qui ne connaissent pas encore votre entreprise.

Voici l’invite et la réponse de ChatGPT : Agissez comme un rédacteur B2B chevronné. Je suis [votre titre professionnel] chez [nom de l'entreprise] et je souhaite contacter [titre professionnel du prospect] chez [type d'entreprise cible]. Rédigez un e-mail de prospection à l'aide du modèle AIDA qui :

Commencez par un accroche convaincante sur [défi spécifique à votre secteur d'activité].

Mentions comment [entreprise similaire] a été confrontée au même défi.

Montre la transformation qu'ils ont réalisée : [Résultat/indicateur spécifique]

Terminez par un CTA peu contraignant pour [étape suivante spécifique]. Exigences supplémentaires : Référence à ce développement récent : [Actualités/Réalisations de l'entreprise]

Utilisez un ton de discussion qui semble naturel.

Restez sous la limite de 130 mots.

Générez trois variantes d'objet en mettant l'accent sur les points faibles du prospect.

Incluez des espaces réservés pour [Nom de l'entreprise] et [Nom du prospect].

Problèmes rencontrés par le public cible : [Faites une liste de 2 ou 3 défis spécifiques] Réponse

Invite ChatGPT pour les e-mails de prospection afin de réactiver les prospects inactifs

Ces instructions aident les membres de l'équipe commerciale à réengager les prospects qui se sont tus après avoir initialement manifesté leur intérêt. Elles fonctionnent pour les prospects qui ont montré leur engagement mais qui ont cessé de répondre aux suivis.

Voici les instructions et la réponse de ChatGPT : Vous êtes un spécialiste de la relance commerciale qui m'aide à réengager des prospects froids qui avaient précédemment manifesté leur intérêt. Rédigez un e-mail de relance qui : Reconnaissez le silence sans être insistant : « Je sais que le moment n'était pas opportun... »

Mentions d'un nouveau développement : [Mise à jour récente du produit/Changement dans le secteur]

Partage de nouvelles preuves sociales : [Nouvelle réussite client/étude de cas]

Offre quelque chose de précieux : [Ressource/Outil/Idée]

Utilise l'approche « dernière tentative » avec une aide sincère.

Comprend une clause de sortie facile : « Si vos priorités ont changé, pas d'inquiétude ».

Restez sous les 110 mots. Contexte concernant le prospect : Dernière interaction : [Brève description de la discussion précédente]

Leur principal défi : [Problème spécifique qu'ils ont mentionné]

Temps écoulé depuis le dernier contact : [Durée]

Secteur d'activité : [leur secteur] Réponse

Invite ChatGPT for cold email prospecting in the context of product demo follow-up

Utilisez cette fonctionnalité lorsque des prospects ont assisté à votre démonstration, mais n'ont pas franchi l'étape suivante. L'invite crée des e-mails de suivi qui répondent aux hésitations courantes après la démonstration tout en maintenant l'élan.

Voici une invite ChatGPT et sa réponse : Agissez en tant que professionnel de la vente consultatif. Je viens d'achever une démonstration de produit avec [Nom du prospect] de [Nom de l'entreprise] et je dois assurer un suivi efficace. Rédigez un e-mail de suivi de démonstration qui : Remerciez-les pour le temps qu'ils ont consacré à la discussion sur [sujet de la démonstration].

Répond à la préoccupation spécifique qu'ils ont soulevée : [Objection/question spécifique]

Valeur ajoutée : [Ressource pertinente/Étude de cas]

Propose une prochaine étape claire : [Échéancier de mise en œuvre/programme pilote]

Créez un sentiment d'urgence modéré autour [du facteur saisonnier/du besoin de l'entreprise].

Adoptez un ton consultatif, sans utiliser un langage commercial agressif.

Restez sous les 120 mots. Contexte de la démonstration : Fonctionnalités clés qui ont suscité le plus d'intérêt : [Fonctionnalités spécifiques]

Leur échéancier de mise en œuvre : [Échéancier mentionné]

Processus décisionnel : [Qui d'autre est impliqué]

Principal concurrent envisagé : [si mentionné] Réponse

Voici quelques exemples de messages courts que vous pouvez utiliser lorsque vous ne disposez pas de détails suffisants ou de temps pour établir un contexte :

Invite ChatGPT pour les e-mails de prospection à froid afin de générer des prospects

Rédigez un e-mail de prospection ciblant [le profil client idéal] chez [type d'entreprise]. Abordez leur principal défi avec [point faible spécifique], mentionnez [réussite récente de l'entreprise] et demandez un bref appel de découverte. Limitez-vous à 120 mots avec un CTA modéré.

Invite ChatGPT for a cold email for product demonstration

Rédigez un e-mail de demande de démonstration du produit à l'attention de [fonction du prospect], en soulignant comment [nom du produit] résout [problème spécifique de l'entreprise]. Incluez un résultat d'étude de cas pertinent et terminez en proposant une démonstration de 15 minutes. Utilisez un ton conversationnel et limitez-vous à 100 mots.

Invite ChatGPT pour un essai gratuit des e-mails de prospection

Créez un e-mail d'invitation à un essai gratuit destiné à [public cible] en mettant l'accent sur les principaux avantages de [fonctionnalité principale/solution]. Abordez leurs difficultés liées à [défi spécifique] et incluez un lien clair pour effectuer l'inscription à l'essai. Limitez-vous à 90 mots et insistez sur l'urgence.

Invite ChatGPT pour les e-mails de prospection visant à solliciter des contributions pour des articles d'invités

Rédigez un e-mail de prise de contact pour proposer un article invité à [nom du site web] en faisant référence à leur article récent sur [sujet]. Proposez trois idées de titres spécifiques liés à [votre domaine d'expertise] et mentionnez [vos qualifications/réalisations]. Ton professionnel, moins de 130 mots.

Invite ChatGPT pour e-mail de prospection visant à présenter un produit

Créez un e-mail de présentation du produit [nouveau produit/service] destiné à la cible [secteur spécifique]. Concentrez-vous sur le principal avantage [proposition de valeur clé], utilisez la preuve sociale de [client similaire] et incluez un CTA doux. Adoptez une approche conversationnelle.

Invite ChatGPT pour les e-mails de prospection dans le cadre d'accords de partenariat d'affiliation

Rédigez un e-mail de proposition de partenariat d'affiliation pour [nom de l'entreprise] expliquant en quoi la promotion de [votre produit/service] correspond à leur public cible [démographie cible]. Incluez la structure des commissions et les avantages mutuels. Adoptez un ton collaboratif, en moins de 110 mots.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour les e-mails de prospection

Lorsqu'il est utilisé correctement, ChatGPT fonctionne bien pour la création de contenu. Mais lorsqu'il s'agit d'automatiser entièrement la prospection à froid, il n'est pas à la hauteur.

Voici les limites de ChatGPT en matière d'automatisation des e-mails de prospection que vous devez connaître :

Manque de données en temps réel

ChatGPT n'a pas accès en direct aux données des prospects, sauf si vous l'intégrez à votre CRM ou à vos outils d'enrichissement. Il ne peut pas extraire les dernières activités LinkedIn d'un prospect, les financements récents de son entreprise ou un changement d'emploi sans que des systèmes supplémentaires ne lui fournissent le contexte nécessaire.

Qualité de sortie inégale

Lorsqu'ils utilisent ChatGPT, les membres de l'équipe travaillent de manière isolée. Chacun expérimente ses propres invites, et il n'existe aucun moyen unique de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cela empêche l'organisation de constituer une base de données de modèles d'e-mails commerciaux éprouvés, capables de générer des réponses de manière fiable.

De plus, ChatGPT produit des e-mails de qualité et de ton variables, même pour des instructions identiques. Sans boucles de rétroaction intégrées ni données de performance, il devient difficile d'améliorer systématiquement vos modèles.

Flux de travail copier-coller

ChatGPT génère les e-mails un par un, ce qui vous oblige à copier chaque e-mail dans vos outils de messagerie ou votre CRM. Cela devient très vite fastidieux lorsque vous devez envoyer des centaines d'e-mails de prospection personnalisés. Le passage constant d'une plateforme à l'autre entraîne des erreurs et des incohérences dans vos campagnes. En d'autres termes, chaque environnement de travail est confronté à une prolifération des tâches.

❗ Attention : votre équipe risque d'être prise au piège dans le circuit infernal des applications. Passer d'un outil à l'autre toutes les 47 secondes nuit à la concentration, crée une fatigue mentale cachée et fait disparaître les heures de productivité à la fin de la journée.

Pas de fonctionnalités de suivi des campagnes

La plateforme ne peut pas suivre les ouvertures d'e-mails, les taux de réponse ou mesurer l'efficacité des campagnes. Vous perdez la visibilité sur les messages qui génèrent les meilleures réponses ou les objets qui fonctionnent le mieux. Il est donc difficile d'optimiser votre stratégie d'e-mails à froid ou de prouver le retour sur investissement aux parties prenantes.

Absence de planification intégrée

ChatGPT peut rédiger vos e-mails de prospection, mais ne peut pas les envoyer automatiquement. Vous devez programmer manuellement chaque e-mail ou configurer des séquences dans des outils distincts. Cela signifie qu'il n'y a pas de rappels de suivi automatisés basés sur le comportement des prospects. Votre processus de maturation devient fragmenté et des prospects potentiels passent entre les mailles du filet.

📮 ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que les travailleurs du savoir pourraient passer près de 308 heures par semaine en réunions dans une organisation de 100 personnes ! Mais que se passerait-il si vous pouviez réduire le temps consacré à ces réunions ? L'environnement de travail unifié et la connexion chat de ClickUp réduisent considérablement les réunions inutiles ! 💫 Résultats concrets : des clients tels que Trinetix ont réduit de 50 % le nombre de réunions en centralisant la documentation des projets, en effectuant l'automatisation des flux de travail et en améliorant la visibilité entre les équipes grâce à notre application tout-en-un pour le travail. Imaginez gagner des centaines d'heures de productivité chaque semaine !

Comment utiliser ClickUp pour automatiser les e-mails à froid

ChatGPT est certes un outil utile pour rédiger des e-mails, mais il présente des lacunes sur le plan opérationnel. Sans fonctionnalité intégrée d'envoi, de suivi des réponses ou d'automatisation des relances, vous devez jongler entre plusieurs outils pour mener à bien vos campagnes par e-mail.

ClickUp est l'outil qu'il vous faut ici. Premier environnement de travail IA convergent au monde, il effectue l'automatisation de l'ensemble du processus, au-delà de la rédaction.

Tout en vous permettant de rédiger des e-mails avec ChatGPT directement dans votre environnement de travail, il facilite la gestion intégrée des campagnes en regroupant toutes vos connaissances, applications, discussions et documents en un seul endroit.

Voici comment utiliser ClickUp pour réaliser l'automatisation de l'envoi d'e-mails de prospection à froid :

Créez l'environnement de travail de la campagne à l'aide d'un modèle de campagne par e-mail.

Obtenez un modèle gratuit Réalisez des campagnes d'e-mails à froid réussies grâce au modèle de campagne d'e-mails ClickUp.

Le modèle de campagne par e-mail de ClickUp vous offre un cadre structuré pour organiser l'ensemble de vos opérations de prospection à froid. Considérez-le comme votre centre de commande où chaque prospect, e-mail, suivi et indicateur de campagne a sa place.

Avec ce modèle, vous disposez d'un hub de campagne préconfiguré. Vous n'avez donc pas besoin de créer des systèmes de suivi à partir de zéro ni de vous demander où vous en êtes avec chaque prospect.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Suivi spécialement conçu : le modèle vous permet de suivre et de gérer vos campagnes d'e-mails grâce à divers le modèle vous permet de suivre et de gérer vos campagnes d'e-mails grâce à divers champs personnalisés tels que le lien vers le texte de l'e-mail, le taux d'achèvement, le type d'e-mail, le thème et le lien vers la conception de l'e-mail.

Suivi clair des progrès : le statut personnalisé de ClickUp vous permet de suivre les progrès de chaque prospect en vous offrant une visibilité claire sur leur position dans votre séquence.

Plusieurs options d'affichage : visualisez vos campagnes d'e-mails et passez facilement visualisez vos campagnes d'e-mails et passez facilement d'un affichage ClickUp à l'autre, par exemple la vue Tableau pour voir les contacts par étape de séquence, la vue Liste pour voir les données des prospects dans des lignes organisées, ou la vue Calendrier pour visualiser vos dates d'envoi prévues et vos échéanciers de suivi.

Attribution et planification des tâches : attribuez des prospects spécifiques ou des tâches de campagne aux membres de l'équipe avec des délais clairs.

Notifications automatisées : configurez des alertes pour informer les membres de l'équipe lorsque les prospects passent d'une étape à l'autre ou qu'une échéance approche.

Gérez vos e-mails grâce à la gestion de projet

Suivez et gérez efficacement vos e-mails de prospection grâce à la gestion de projet par e-mail de ClickUp.

Avec ClickUp, vous n'avez plus besoin de passer constamment de votre e-mail à votre outil de gestion de projet pour suivre les réponses.

La gestion de projet par e-mail de ClickUp établit une connexion directe entre votre compte Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP et votre environnement de travail. Envoyez et recevez des e-mails directement dans ClickUp.

Voici tout ce que vous pouvez faire grâce à l'intégration des e-mails dans votre environnement de travail ClickUp :

Convertissez les réponses en tâches : transférez les e-mails des prospects vers l'adresse unique de votre campagne et transformez vos e-mails en tâches détaillées directement depuis votre boîte de réception.

Centralisez les discussions avec les prospects : importez l'intégralité des fils de discussion par e-mail dans des tâches de campagne spécifiques afin que votre équipe puisse consulter l'historique complet des discussions avant de rédiger des réponses ou de planifier des démonstrations de produits.

Planifiez des tâches de suivi : créez des tâches avec des dates de début et de date d'échéance, puis attribuez-les aux membres de l'équipe concernés directement depuis votre boîte de réception.

Envoyer des e-mails depuis l'environnement de travail ClickUp : rédigez et envoyez des e-mails sortants directement depuis rédigez et envoyez des e-mails sortants directement depuis ClickUp Tâches.

Rédigez et personnalisez vos e-mails grâce à l'IA

Personnalisez les séquences d'e-mails pour vos prospects avec ClickUp Brain.

ClickUp propose ClickUp Brain, une IA native qui s'intègre à l'ensemble de votre environnement ClickUp. Cette IA comprend le contexte de vos prospects et de vos campagnes.

Ainsi, lorsque vous demandez à ClickUp Brain de rédiger un e-mail pour un prospect, il peut extraire des informations pertinentes de sa fiche de tâches, de ses notes de réunion et de ses recherches enregistrées afin de rédiger des e-mails de prospection efficaces.

La compréhension contextuelle de Brain vous aide à :

Automatisation de la recherche : elle permet d'extraire les données et les points faibles de l'entreprise à partir de sources de connexion telles que les intégrations CRM et les bases de données de prospects, sans avoir à effectuer de recherches manuelles.

Optimisation des performances : il peut générer des variations d'objet en fonction des indicateurs de votre campagne et des taux d'ouverture enregistrés dans ClickUp.

Création de séquences : Brain peut créer des e-mails de suivi en référençant automatiquement les discussions et les fils de discussion précédents.

Modèles intelligents : Brain apprend à partir de vos e-mails les plus performants afin de suggérer des améliorations pour vos nouvelles campagnes.

Vous pouvez accélérer encore davantage la création de vos e-mails de prospection grâce à la fonctionnalité Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX. Dictez vos idées de prospects et d'e-mails, et laissez-le transformer vos notes vocales en e-mails de prospection structurés et personnalisés en utilisant le contexte de votre environnement de travail.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour créer une bibliothèque centralisée de vos modèles et messages d'e-mails les plus performants. Documentez les messages qui génèrent les meilleurs taux de réponse pour différents secteurs ou types de prospects, puis partagez cette base de connaissances avec l'ensemble de votre équipe commerciale afin d'obtenir des résultats cohérents.

Configurez des automatisations pour exécuter des séquences en mode automatique.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez créer des séquences d'e-mails automatisées qui se déclenchent en fonction des actions des prospects.

ClickUp propose un générateur d'automatisation par glisser-déposer qui permet de créer des séquences complexes sans avoir à coder. Expliquez les étapes d'automatisation en langage clair, et le tour est joué. Vous avez compris.

Voici un tableau qui vous indique ce qu'il faut automatiser dans vos séquences d'e-mails à froid :

Type d'automatisation Ce qu'il fait Déclencheurs basés sur le statut Envoyez différents e-mails lorsque les prospects passent d'une étape à l'autre du pipeline. Suivis différés Envoyez automatiquement des e-mails de suivi à intervalles réguliers sans avoir à les programmer manuellement. Réponses d'engagement Déclenchez différentes actions en fonction des ouvertures d'e-mails, des clics ou des réponses des prospects. Attribution des tâches Attribuez automatiquement les prospects aux membres de l'équipe lorsqu'ils manifestent leur intention d'acheter ou demandent des démonstrations.

💡 Conseil de pro : utilisez les agents autopilot personnalisés de ClickUp pour automatiser certaines tâches de suivi des e-mails à froid, comme la mise à jour automatique du statut d'un prospect lorsque l'engagement par e-mail passe en dessous d'un certain seuil, ou le déclenchement de séquences de réengagement personnalisées en fonction des modifications apportées aux champs personnalisés. Effectuez l'automatisation de certaines parties de vos séquences d'e-mails avec les agents ClickUp Autopilot.

Bonus : conseils pour améliorer les performances des e-mails de prospection grâce à l'IA

Si ChatGPT vous aide à rédiger de meilleurs e-mails de prospection, vos performances globales dépendent de la manière dont vous utilisez stratégiquement l'IA tout au long de votre processus de prospection.

Voici quelques conseils pour améliorer vos performances globales en matière d'e-mails à froid grâce à l'IA :

Créez des bibliothèques de messages par type de campagne : constituez une collection de messages testés pour différents scénarios, par exemple des démonstrations de produits, des partenariats, des e-mails de réactivation, et utilisez-les de manière cohérente.

Utilisez l'IA pour synthétiser vos recherches sur les prospects : fournissez à ChatGPT plusieurs points de données sur votre prospect (publications LinkedIn, actualités de l'entreprise, réalisations récentes) et demandez-lui d'identifier l'angle de personnalisation le plus pertinent.

Ajoutez une vérification humaine aux résultats de l'IA : mettez en place un processus de révision rapide dans lequel les membres de l'équipe examinent les e-mails générés par l'IA afin de repérer les détails inventés et les incohérences dans le ton de la marque.

Analysez les e-mails réussis de vos concurrents : saisissez dans ChatGPT les e-mails de prospection les plus performants de votre secteur et demandez-lui d'analyser leur structure, leur ton et leurs techniques de persuasion.

Configurez la génération d'e-mails basée sur des déclencheurs : créez des flux de travail d'e-mails automatisés qui génèrent de nouveaux e-mails de prospection en fonction d'actions spécifiques de prospects ou de modifications de données dans votre CRM.

Mettez en œuvre l'optimisation de l'heure d'envoi grâce à l'IA : utilisez des outils qui analysent les modèles d'engagement des prospects et planifient automatiquement vos e-mails de prospection au moment où chaque destinataire est le plus susceptible de les ouvrir et d'y répondre.

Créez un système d'automatisation de catégorisation et de routage des réponses : utilisez l'IA pour analyser et catégoriser automatiquement les réponses des prospects en fonction de leur niveau d'intérêt ou du type d'objection, puis acheminez-les vers les membres de l'équipe appropriés avec des suggestions d'étapes suivantes.

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour réaliser l’automatisation de vos flux de travail.

💡 Conseil de pro : selon Siege Media, le meilleur moment de la journée pour envoyer des e-mails à froid se situe entre 9 h et 12 h (heure de la côte Est des États-Unis). Parfois, le moyen le plus simple de faire en sorte que vos e-mails soient ouverts est de les envoyer au bon moment.

Automatisez vos campagnes d'e-mails à froid avec ClickUp

ChatGPT génère des e-mails de prospection efficaces lorsqu'on lui fournit un contexte et des invitations pertinentes. Cependant, pourquoi l'utiliser comme un outil autonome alors que ClickUp offre un accès au dernier modèle ChatGPT directement dans son environnement de travail ?

Avec ClickUp, vous pouvez gérer l'ensemble de votre séquence d'e-mails de prospection sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Cet environnement de travail convergent basé sur l'IA permet de rédiger des e-mails sans avoir à saisir manuellement les données des prospects, de planifier des séquences de suivi et de suivre les résultats des campagnes, le tout dans un seul et même environnement de travail.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et effectuez l'automatisation de vos campagnes d'e-mails à froid.