Top 3 des logiciels de gestion de projet basés sur les workflows OKR

Plus de 60 % des entreprises vérifient leurs OKR au moins deux fois par mois. Mais est-ce vraiment suffisant ? Vérifier les objectifs chaque jour ne ferait que nous ralentir, mais les laisser de côté pendant des semaines peut facilement nous faire dévier de notre trajectoire.

C'est pourquoi un logiciel de gestion de projet basé sur les workflows OKR est important. Il crée un pont entre les objectifs que nous nous fixons et le travail quotidien qui remplit nos agendas.

Dans cet article, nous examinerons comment la combinaison des OKR et de la gestion de projet peut aider les équipes à rester concentrées, à mesurer clairement les progrès et à obtenir des résultats significatifs.

Les objectifs peuvent dérailler, mais pas s'ils sont bien suivis. La beauté du modèle OKR Framework de ClickUp réside dans sa simplicité. Il crée un langage commun entre les différentes équipes, de sorte que, que vous lanciez un nouveau produit, planifiiez une campagne ou amélioriez l'expérience client, tout le monde sait comment ses efforts s'inscrivent dans une vision d'ensemble.

Les 3 meilleurs logiciels de gestion de projet basés sur les flux de travail OKR en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleurs outils de gestion de projet faciles à utiliser pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés, de fonctionnalités supplémentaires, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Voici votre tableau révisé, dont la dernière colonne a été supprimée et les avantages/inconvénients regroupés en une seule :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Avantages et inconvénients Tarifs* ClickUp Une gestion de projet basée sur l'IA qui relie les objectifs et les résultats clés au travail quotidien. Des objectifs liés aux tâches et une mise à jour automatique de la progression, des tableaux de bord personnalisés pour la visibilité des OKR, ClickUp Brain pour les suggestions d'OKR et les résumés automatisés. Avantages : espace de travail tout-en-un pour les documents, les tâches et les objectifs ; modèles solides et vues flexibles ; IA utile pour réduire les mises à jour manuelles. Inconvénients : pour obtenir les meilleurs résultats, une installation et une dénomination réfléchies sont nécessaires ; certaines options avancées demandent du temps pour être maîtrisées. Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. Weekdone OKR trimestriels avec des vérifications hebdomadaires simples et un suivi de la progression de l'équipe. Hiérarchie OKR visuelle et alignement à l'échelle de l'entreprise, des équipes et des individus, rapports de planification hebdomadaires et rappels automatisés, sondages ponctuels, entretiens individuels et outils de feedback pour favoriser l'engagement. Carte stratégique pour visualiser les objectifs stratégiques, tableaux KPI parallèlement aux OKR avec initiatives et vérifications, entretiens individuels, évaluations, sondages et félicitations pour le contexte de performance. Gratuit ; tarification personnalisée Perdoo Créer la connexion entre les OKR et la santé des KPI et un mapper stratégique évolutif Carte stratégique pour visualiser les objectifs stratégiques, tableaux KPI parallèlement aux OKR avec initiatives et vérifications, entretiens individuels, évaluations, sondages et félicitations pour le contexte de performance. Avantages : lien clair entre la stratégie, les KPI et les OKR, bonne structure pour l'alignement à l'échelle de l'entreprise, rappels utiles et rapports Inconvénients : courbe d'apprentissage lors de la modélisation des piliers, des KPI et des OKR, les grandes organisations peuvent passer du temps à ajuster les rôles et les permissions Gratuit ; à partir de 7,90 $/mois par utilisateur.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion de projet basé sur les flux de travail OKR ?

De nombreuses équipes se lancent avec les meilleures intentions lorsqu'elles adoptent un cadre OKR, mais il s'avère souvent difficile de s'y tenir au-delà du premier trimestre. La plupart des entreprises, tous secteurs et toutes tailles confondus, ont essayé de formaliser les OKR, mais ont eu du mal à les maintenir.

C'est là que le choix du bon logiciel de gestion de projet prend toute son importance. Le bon outil rend les OKR pratiques plutôt qu'ambitieux en assurant leur connexion directe aux projets, aux tâches et à la progression quotidienne. Recherchez les éléments suivants :

Permettez la création et la mise en relation claires des objectifs et des résultats clés.

Fournissez l'assistance pour l'alignement en cascade entre les dirigeants, les équipes et les individus.

Offrez un suivi en temps réel de la progression des tâches grâce à des tableaux de bord simples et des barres de progression visuelles.

Facilitez la collaboration grâce à des espaces de partage, des mises à jour et des boucles de rétroaction.

Intégrez-le de manière transparente à des outils tels que Microsoft Teams et fournissez-le en version personnalisée pour des flux de travail uniques.

Les 3 meilleurs logiciels de gestion de projet basés sur les flux de travail OKR

Si certains outils prétendent faciliter la gestion des OKR, leur efficacité est limitée. Les équipes se retrouvent alors coincées entre les feuilles de calcul, les outils de discuter et les tableaux de tâches, ce qui conduit à une prolifération des outils.

Les trois logiciels de gestion de projet et de tâches que nous allons explorer ici combinent véritablement la gestion de projet et les workflows OKR, afin que les objectifs restent connectés au travail quotidien qui les fait avancer.

ClickUp (idéal pour la gestion de projet et la collaboration basées sur l'IA)

Téléchargez un document stratégique et obtenez des OKR qui correspondent à vos priorités d'entreprise, suggérés par ClickUp Brain

Quand il s'agit de combler le fossé entre les grands OKR inspirants et le travail quotidien qui permet de les terminer, ClickUp se démarque discrètement.

Premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, il rassemble toutes les applications, données et flux de travail, éliminant ainsi toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte à 100 % et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Alors que d'autres outils se contentent de répertorier les objectifs ou de créer des tableaux de bord, ClickUp donne vie à ces objectifs en les reliant au travail que vous effectuez déjà. Pour les équipes qui ont eu du mal à faire durer les OKR au-delà d'un seul trimestre, cela peut donner l'impression d'avoir enfin trouvé un rythme qui a du sens.

Visibilité et responsabilité en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Une fois les OKR configurés, vous pouvez créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour des rapports internes et externes détaillés. Vous pouvez créer des tableaux de bord dédiés à des objectifs individuels ou à des OKR, ou un tableau de bord principal pour le suivi de tous les objectifs à l'échelle de l'entreprise.

Prenons l'exemple d'un directeur commercial. Son tableau de bord peut afficher les OKR trimestriels des ventes, la santé du pipeline et la gestion des performances individuelles. Au fur et à mesure que les transactions avancent, le tableau de bord se met automatiquement à jour. Plutôt que de remettre à plus tard jusqu'à la fin du trimestre, il identifie immédiatement les domaines nécessitant une assistance.

Vous pouvez également créer des cartes pour le suivi des tendances OKR. En voici quelques-unes qui vous aideront :

Carte texte : utilisez une carte texte pour note les tendances OKR, les mises à jour hebdomadaires et les obstacles.

Carte de calcul : suivez le nombre d'objectifs en cours, les résultats clés et les objectifs achevés. suivez le nombre d'objectifs en cours, les résultats clés et les objectifs achevés.

Carte de portefeuille : obtenez une vue d'ensemble de la progression globale des OKR. obtenez une vue d'ensemble de la progression globale des OKR.

Cartes à diagrammes circulaires/à barres : visualisez la progression des OKR par assigné, service ou autres catégories. visualisez la progression des OKR par assigné, service ou autres catégories.

Carte de liste de tâches : accédez rapidement à des affichages filtrés de vos tâches et listes OKR. accédez rapidement à des affichages filtrés de vos tâches et listes OKR.

De plus, vous pouvez facilement exporter les données des cartes (PDF, CSV, etc.) pour le partage des mises à jour OKR avec les parties prenantes en dehors de ClickUp.

Découvrez les OKR et les rapports basés sur l'IA avec ClickUp Brain.

Rédigez un résumé hebdomadaire de la progression, des risques et des points forts de votre équipe avec ClickUp Brain

Ce qui distingue ClickUp, c'est la façon dont il utilise l'IA via ClickUp Brain pour faciliter la forme et la gestion des OKR.

Suggérez des OKR en analysant vos documents stratégiques existants ou vos notes de réunion et en extrayant les thèmes qui correspondent à vos priorités.

Créez vous-même des rapports d'avancement, en mettant en évidence ce qui est en bonne voie et ce qui nécessite une attention particulière.

Recommandez les prochaines étapes et effectuez un rappel doux à l'équipe concernant les tâches en retard liées aux résultats clés.

Les équipes de gestion de projet qui utilisent ClickUp Brain gagnent souvent environ 1,1 jour par semaine et achevent leur travail trois fois plus rapidement. Vous pouvez ainsi consacrer ce temps à vous rapprocher de vos objectifs plutôt que de passer des heures en réunions de mise à jour interminables.

Récupérez instantanément toutes les informations dont vous avez besoin et obtenez des informations basées sur l'IA et étayées par les données de votre écosystème grâce à ClickUp Brain.

📌 Exemple : imaginez une équipe produit qui télécharge sa feuille de route annuelle. ClickUp Brain pourrait proposer des OKR tels que « Réduire le taux de désabonnement de 10 % » ou « Lancer l'application mobile v2 d'ici le troisième trimestre », avec des KR suggérés et des tâches liées. Au fur et à mesure que le trimestre avance, Brain crée de brefs résumés hebdomadaires pour l'équipe, indiquant précisément où elle en est et où elle doit concentrer ses efforts.

Bonus : comment organiser un flux de travail OKR dans ClickUp ? L'approche structurée de la hiérarchie de ClickUp facilite l'alignement de vos objectifs, le suivi de la progression et la responsabilisation de chacun. Créez un espace unique pour tous vos objectifs et OKR, offrant ainsi un lieu unifié pour la responsabilité et la transparence.

Nous vous recommandons de créer des dossiers pour les objectifs et les OKR à l'échelle de l'entreprise, des services, des trimestres ou des régions. En fonction de votre entreprise, une combinaison peut être la solution idéale.

Les listes que vous créez dépendront de l'organisation de vos dossiers. Par exemple, un dossier contenant les objectifs et les OKR par région pourrait contenir une liste pour chaque région. Ensuite, créez une tâche pour chaque objectif ou OKR. Cela simplifie le suivi et centralise toutes les discussions sur le projet, minimisant ainsi les retards et les pertes de contexte.

Pour un accès rapide, vous pouvez créer une vue Document dans votre espace OKR, vos dossiers ou vos listes, selon la manière dont vous avez organisé votre hiérarchie . Dans ce Doc, vous pouvez suivre les ordres du jour des réunions stratégiques et transformer les notes en tâches réalisables.

Collaboration et personnalisation pour des équipes diverses au sein de ClickUp

ClickUp est conçu pour être flexible. Vous pouvez laisser des commentaires sur les objectifs, partager des mises à jour en temps réel et le connecter à des outils tels que Microsoft Teams ou Slack. De plus, ClickUp propose son ClickUp Chat, intégré à vos flux de travail de gestion de projet.

Communiquez de manière asynchrone avec vos collègues et votre équipe directement depuis votre travail grâce à ClickUp Chat pour discuter.

Voici comment cette flexibilité se répercute dans tous les secteurs :

Startups : les fondateurs peuvent aligner les objectifs en matière de produits, d'équipe commerciale et de marketing dans un seul et même espace tout en montrant aux investisseurs la progression réelle accomplie.

Agences : les objectifs des clients sont directement connectés aux livrables, et les rapports d'avancement peuvent être partagés automatiquement.

Entreprises : les OKR à l'échelle de l'entreprise sont répercutés aux départements et aux individus, ce qui permet à tout le monde de rester aligné.

💡 Conseil de pro : essayez d'associer ClickUp à des outils tels que Google Workspace ou Zapier. En exemple, faites la connexion des inscriptions aux webinaires depuis Google Forms directement aux tâches ClickUp liées à un résultat clé. Le tableau de bord se mettra à jour instantanément sans que personne n'ait besoin de saisir les nombres à la main.

Facilitez la planification OKR grâce aux modèles ClickUp.

Clarifiez le travail que vous effectuez déjà grâce au modèle de cadre OKR de ClickUp.

Fixer des objectifs est une chose. S'assurer que tout le monde reste connecté à ces objectifs malgré le chaos du travail quotidien en est une autre. C'est là que le modèle OKR Framework Template de ClickUp prouve son utilité. Il offre aux équipes un espace partagé pour définir des objectifs et suivre la progression de manière motivante et simple.

Sa véritable valeur réside dans la manière dont il structure ce qui semble souvent flou. Que vous dirigiez une start-up en pleine expansion ou une grande équipe au sein d'une entreprise, ce modèle permet à chacun de savoir comment son travail s'inscrit dans une vision plus globale.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Permettez aux équipes de créer des objectifs clairs et des résultats clés mesurables qui restent en connexion avec le travail réel.

Fournissez un suivi en temps réel de l'avancement des tâches grâce à des tableaux de bord visuels et des vues personnalisées.

Facilitez la collaboration entre les services grâce à des objectifs et des mises à jour partagés.

Personnalisez-le à l'aide de champs, de statuts et de modèles qui s'adaptent à différents flux de travail.

Il fait également office d'application de suivi des objectifs qui s'intègre parfaitement à des outils tels que Microsoft Teams, Google Workspace et Slack.

ClickUp limitations

Au début, cela peut sembler intimidant en raison des nombreuses fonctionnalités.

Nécessite une installation régulière et des mises à jour pour en tirer la valeur maximale.

Les personnalisations avancées personnalisées peuvent nécessiter un temps d'apprentissage supplémentaire pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Pourquoi est-il idéal pour gérer plusieurs priorités ?

Vous pouvez ancrer votre travail à quelques OKR, puis suivre la progression en temps réel. Les tableaux de bord et les résumés Brain facilitent le rééquilibrage lorsque les priorités changent, sans perdre de vue les objectifs stratégiques.

Que disent les utilisateurs à propos de ClickUp ?

Cette évaluation G2 souligne :

ClickUp regroupe la gestion des tâches, la documentation et la collaboration en un seul endroit. En tant que développeur, j'apprécie particulièrement sa personnalisation : je peux facilement paramétrer des sprints, suivre les bugs et gérer les backlogs. L'intégration avec GitHub, Slack et d'autres outils de développement permet de tout garder connecté.

via Weekdone

Avez-vous déjà défini des OKR ambitieux pour vous rendre compte quelques semaines plus tard que personne ne s'y intéresse vraiment ? C'est parce qu'ils sont noyés dans des feuilles de calcul et que les mises à jour ne se font que lors des revues précipitées de fin de trimestre.

C'est cette déconnexion que Weekdone tente de corriger. En associant les OKR aux vérifications hebdomadaires et aux mises à jour sur la progression, il permet de garder la visibilité et la significativité des objectifs dans le cadre du travail quotidien.

La plateforme incite les équipes à réfléchir régulièrement, à favoriser le partage de leurs réussites ou de leurs obstacles, et à se réaligner lorsque les choses dévient. Elle est légère, cohérente et conçue pour garder la stratégie à l'esprit.

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

Fournissez une hiérarchie OKR visuelle qui montre comment les objectifs de l'entreprise, des équipes et des individus sont connectés.

Reliez directement les forfaits hebdomadaires et les mises à jour aux objectifs trimestriels pour garantir une progression régulière.

Automatisez les rapports de statut hebdomadaires grâce à des modèles intégrés et des rappels de progression.

Proposez des outils favorisant l'engagement des employés, tels que des sondages ponctuels, des entretiens individuels et la reconnaissance des commentaires.

Prise en charge des intégrations avec Slack, Microsoft Teams, Google Sheets et Jira pour des flux de travail fluides.

Limites de Weekdone

Le forfait Free ne prend en charge que 3 utilisateurs maximum, ce qui le rend restrictif pour les équipes plus importantes qui démarrent.

L'installation et la prise en main peuvent sembler complexes sans assistance, en particulier pour les nouveaux utilisateurs d'OKR.

Certaines intégrations, comme Microsoft Teams, nécessitent des reconnexions fréquentes pour rester synchronisées.

Tarifs Weekdone

Gratuit pour jusqu'à 3 utilisateurs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Weekdone

G2 : 4,1/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Pourquoi est-il idéal pour gérer plusieurs priorités ?

La cadence hebdomadaire vous aide à choisir ce qu'il faut faire maintenant tout en restant fidèle aux objectifs trimestriels. De simples vérifications réduisent le bruit lié au statut et permettent de maintenir plusieurs priorités axées sur les mêmes résultats.

Ce que les utilisateurs disent de Weekdone

Cette évaluation G2 a bénéficié de l'assistance :

Weekdone s'appuie sur les bonnes pratiques OKR et permet ainsi d'aligner nos objectifs sur ceux de l'entreprise. Lors de la création des objectifs, les utilisateurs sont encouragés à établir un mapper des objectifs afin de rationaliser l'effort.

Weekdone s'appuie sur les bonnes pratiques OKR et permet ainsi d'aligner nos objectifs sur ceux de l'entreprise. Lors de la création des objectifs, les utilisateurs sont encouragés à établir un mapper des objectifs afin de rationaliser les efforts.

3. Perdoo (idéal pour établir la connexion entre les OKR et les KPI et à un mapper stratégique évolutif)

via Perdoo

98 % des entreprises qui adoptent les OKR affirment que leurs objectifs et leurs performances sont désormais plus clairs. Si vous recherchez la clarté, Perdoo transforme cette promesse en pratique quotidienne.

Perdoo vous aide en regroupant la stratégie, les OKR et les KPI sur une seule et même plateforme. Vous bénéficiez ainsi d'un clear strategy mapper, de vérifications simples et d'un rythme serein qui permet à tout le monde de rester aligné.

Il comble le fossé entre la vision globale et l'exécution quotidienne, afin que les équipes puissent toujours voir comment leur travail contribue à la réalisation d'objectifs plus ambitieux.

Les meilleures fonctionnalités de Perdoo

Carte stratégique visuelle et tableaux KPI qui établissent la connexion entre les objectifs stratégiques, les OKR et les KPI mesurables, affichés en une seule vue.

Suivez les OKR et les KPI en parallèle, puis liez les initiatives entre elles afin que l'avancement du projet contribue à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Des réunions hebdomadaires, des entretiens individuels, des retours d'information et des félicitations pour maintenir la dynamique et l'engagement de l'équipe.

Des rapports et des rappels mettent en évidence les résultats clés en retard et aident les équipes à apporter des ajustements en temps opportun.

Intégrations pour Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Zapier, ainsi qu'une API pour les flux de données personnalisés.

Limites de Perdoo

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage lorsqu'ils décident de la manière de structurer les piliers stratégiques, les OKR et les KPI.

Certains flux de travail peuvent sembler rigides lors de la mise à jour des objectifs ou du développement d'initiatives complexes.

Les grandes organisations peuvent avoir besoin d'une attention particulière lors de la définition initiale des rôles et des permission.

Tarifs Perdoo

Free

Premium : 7,90 $/mois par utilisateur

Supreme : 9,68 $/mois par utilisateur

Pourquoi est-il idéal pour gérer plusieurs priorités ?

Le fait de voir les KPI à côté des OKR facilite les compromis lorsque les priorités sont en concurrence. La carte stratégique permet à chaque équipe de savoir comment les tâches du jour établissent la connexion avec les objectifs à long terme.

Évaluations et avis sur Perdoo

G2 : 4,4/5 (plus de 490 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 70 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Perdoo

Cet avis publié sur G2 résume bien la situation :

Perdoo est un fournisseur de plateforme claire et structurée pour définir, suivre et aligner les objectifs et les résultats clés entre les équipes. Son interface intuitive permet de visualiser facilement la progression, d'encourager la responsabilisation et de maintenir tout le monde concentré sur les objectifs de partage.

Perdoo fournit une plateforme claire et structurée pour définir, suivre et aligner les objectifs et les résultats clés entre les équipes. Son interface intuitive permet de visualiser facilement les progrès, d'encourager la responsabilisation et de maintenir tout le monde concentré sur les objectifs de partage.

📮 ClickUp Insight : 53 % des managers considèrent qu'un projet est une réussite en se référant à des exemples passés. Cela peut susciter des idées, mais cela comporte des risques en termes d'alignement et d'innovation. Ce qui a fonctionné la dernière fois peut ne pas correspondre aux nouveaux objectifs, à une équipe différente ou à un marché en mutation. Sans définition claire, les gens font des suppositions, la réussite devient subjective et les résultats varient. Avec ClickUp Objectifs, vous définissez ensemble ce qui constitue un bon résultat. Décomposez les objectifs en sous-tâches et en checklist, fixez des jalons et suivez la progression de manière à afficher clairement afin que tout le monde vise la même cible, et non le souvenir d'une victoire passée.

Voici trois logiciels qui se démarquent si vous souhaitez davantage d'options pour le suivi des OKR.

1. monday. com

Si vous recherchez un logiciel de gestion de projet basé sur les workflows OKR, capable de s'adapter à quelques tableaux ou à un hub de travail complet, monday.com vous offre des tableaux de bord flexibles, des automatisations faciles et des assistants IA afin que vos objectifs et résultats clés restent en connexion avec la gestion quotidienne de vos projets.

2. Hive

Si votre objectif est une exécution de projet sereine et claire, optimisée par l'IA, Hive vous permet de transformer facilement les OKR en tâches, d'acheminer le travail pour révision et de suivre l'avancement du projet en un seul endroit, afin que les équipes restent alignées sans bruit supplémentaire.

3. Wrike

Imaginez le lancement d'un produit où le marketing, le produit et l'équipe commerciale partagent un même échéancier. Les demandes sont traitées comme des tâches structurées, les épreuves sont soumises à des processus d'approbation clairs et les vues Charge de travail indiquent qui a de la capacité.

Grâce à des champs personnalisés pour les objectifs et les résultats clés, Wrike vous permet de lier les tâches associées aux objectifs stratégiques et de suivre en temps réel la progression réalisée par plusieurs équipes.

Comment gérer efficacement plusieurs priorités (conseils + bonnes pratiques)

Lorsque tout semble urgent, il est utile de revenir à l'essentiel. Voici comment vous pouvez gérer plusieurs projets et éléments à l'aide d'un bon outil de gestion de projet.

✅ Commencez votre semaine en vous fixant un objet, puis choisissez trois petites tâches qui vous permettront d'atteindre les résultats clés.

✅ Lorsque du nouveau travail apparaît, triez-le par ordre d'importance et d'urgence, planifiez ce qui peut attendre, déléguez ce qui peut être pris en charge par d'autres, et refusez poliment le reste afin de rester concentré sur vos objectifs stratégiques.

✅ Fixez une limite minimale pour le travail actif par personne, terminez avant de commencer quelque chose de nouveau et identifiez rapidement les obstacles ; moins il y a de tâches en cours, plus la progression du projet avance rapidement et sereinement.

✅ Rendez la progression visible grâce à une vue partagée et à des barres de progression simples ; la progression en temps réel facilite l'alignement de l'équipe et permet de maintenir les discussions axées sur les faits, et non sur les sentiments.

✅ Protégez votre temps de concentration en bloquant les heures calmes et en regroupant les messages ; privilégiez les vérifications rapides aux longues réunions de statut afin de rester concentré sur les objets et les résultats clés.

✅ Deux fois par semaine, évaluation et réinitialisation des performances : mettez à jour la progression des OKR, ajustez les priorités, conservez une liste des bonnes idées qui peuvent attendre et célébrez les petites victoires pour maintenir l'élan.

Atteignez vos OKR grâce à ClickUp

Si ce guide doit retenir une seule chose, c'est que les objectifs n'ont d'importance que lorsqu'ils correspondent au travail. Nous avons examiné les facteurs clés à prendre en compte dans le meilleur logiciel OKR et identifié les domaines dans lesquels divers outils de gestion de projet excellent.

Weekdone intègre les OKR dans les discussions hebdomadaires. Perdoo établit la connexion entre les OKR et la santé des KPI ainsi qu'un mapper stratégique clair. ClickUp adopte une approche légèrement différente.

Cette plateforme de gestion des performances comble le fossé entre la planification et l'exécution. Les objectifs côtoient les tâches, les tableaux de bord affichent les progrès en temps réel et ClickUp Brain peut suggérer des OKR à partir de vos documents stratégiques et rédiger des mises à jour afin que vous passiez plus de temps à faire avancer votre travail et moins de temps à suivre son statut d'avancement.

Pour les fondateurs et les gestionnaires, ClickUp semble être le moyen le plus achevé pour passer de l'objet à terminé. ✨

Dans le cadre de l'exécution et de la planification stratégiques, les meilleurs outils logiciels OKR assurent l'assistance pour le suivi OKR, la définition d'objectifs et le processus OKR grâce à des plateformes OKR modernes qui favorisent l'exécution des projets et permettent de rester concentré.

Ils garantissent l'alignement des objectifs, assurent la connexion entre les objectifs individuels et ceux de l'équipe, fournissent des mises à jour automatisées sur l'avancement des projets et aident à évaluer les performances pour assurer la réussite de l'entreprise. Grâce à de solides fonctionnalités OKR, au suivi des objectifs et à des modèles OKR prêts à l'emploi, les équipes agiles rationalisent le processus de définition des objectifs tout en restant alignées sur la croissance.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp si vous êtes prêt à l'essayer !