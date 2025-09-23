ChatGPT Voice vs. Whisper IA : explication des différences clés

OpenAI, leader dans le domaine de l'innovation en matière d'IA, propose depuis toujours des outils qui transforment l'interaction entre l'homme et l'ordinateur.

ChatGPT Voice Mode et Whisper IA sont issus de la même entreprise, mais abordent le traitement vocal sous des angles opposés.

Alors que le premier facilite les discussions en temps réel, le second est un modèle de reconnaissance vocale automatique qui transcrit l'audio en texte.

Grâce à ce guide ChatGPT Voice vs Whisper IA, analysons leurs capacités distinctes et voyons comment chaque technologie s'intègre dans les flux de travail modernes basés sur la voix.

En bonus, nous vous recommandons un autre outil, le placer dans les favoris, qui convertit les transcriptions en actions.

Qu'est-ce que le mode vocal ChatGPT ?

via ChatGPT

Le mode vocal ChatGPT est une fonctionnalité de ChatGPT qui vous permet d'avoir des discussions vocales avec un chatbot IA en temps réel. Grâce à son interaction mains libres, vous pouvez poursuivre vos discussions vocales en arrière-plan tout en utilisant d'autres applications ou même lorsque l'écran de votre téléphone est verrouillé.

Utilisez-le pour obtenir des réponses rapides à vos questions, trouver des idées ou simplement vous informer sur un sujet grâce à des discussions naturelles.

Voice prend en charge plus d'une vingtaine de langues et propose neuf voix distinctes.

Fonctionnalités du mode vocal ChatGPT

Le mode vocal passe des chatbots de synthèse vocale traditionnels à des interactions de discussion et sensibles aux émotions. Voici quelques-unes des fonctionnalités qui le distinguent.

Fonctionnalité n° 1 : gestion des interruptions

Le mode vocal avancé de ChatGPT peut s'adapter en cours de discussion si vous l'interrompez pendant qu'il répond. Il est ainsi beaucoup plus facile d'ajouter de nouveaux détails ou de poser une question complémentaire sans avoir à attendre.

Au lieu de vous précipiter, la voix vous permet également de faire des pauses plus longues pour rassembler vos idées.

💡 Conseil de pro : respectez toujours la règle des 3 secondes lorsque vous utilisez une technologie vocale. Lorsque vous marquez une pause de 2 à 3 secondes après avoir posé une question complexe, cela donne à l'IA le temps de traiter le contexte et de fournir des réponses plus réfléchies.

Fonctionnalité n° 2 : conservation du contexte

La conservation du contexte de ChatGPT travaille aussi bien pour les interactions vocales que pour le texte. Lorsque vous passez du texte à la voix au sein d'un même fil, vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau les détails ; le système capte les nuances et comprend à quoi vous faites référence.

Contrairement à des outils tels que Siri et Alexa, qui ont des fenêtres de rétention plus petites, le mode vocal ChatGPT maintient le contexte tout au long de votre session (même si celle-ci dure plusieurs heures).

Fonctionnalité n° 3 : capacités d'interaction visuelle

via ChatGPT

Sur les applications mobiles ChatGPT, vous pouvez combiner des commandes vocales avec du contenu visuel. Ce paramètre avancé vous permet de partager votre écran, de télécharger des vidéos ou de pointer votre caméra directement vers des objets. Cette combinaison visuelle et vocale ouvre la voie à des scénarios pratiques de résolution de problèmes.

Par exemple,

Partagez une feuille de calcul via le partage d'écran et demandez à ChatGPT de vous guider à travers les erreurs de formule

Téléchargez un contrat au format PDF et discutez de clauses spécifiques grâce à l'interaction vocale

Pointez votre appareil photo vers un appareil défectueux et décrivez le problème verbalement (en plusieurs langues) pour obtenir des conseils de dépannage

Tarifs du mode vocal ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

(Ces fonctionnalités sont incluses dans les différents forfaits ChatGPT et ne font pas l'objet d'une tarification distincte)

Qu'est-ce que WhisperAI ?

via OpenAI

Whisper est un système de reconnaissance vocale automatique (ASR) qui convertit les fichiers audio ou enregistrés en texte. Entraîné sur 680 000 heures de données supervisées multilingues et multitâches, ce modèle open source se concentre uniquement sur la précision de la transcription.

Avec un tiers de ses données de pré-entraînement multilingues, Whisper peut reconnaître et transcrire plus de 99 langues avec une précision remarquable. Le système affiche des performances robustes, même avec des enregistrements audio de mauvaise qualité comportant plusieurs locuteurs et des bruits de fond.

Fonctionnalités de Whisper

Voici les clés des fonctionnalités de Whisper qui en font une technologie de transcription de texte hors pair.

Fonctionnalité n° 1 : open source

Whisper est un logiciel open source de transcription de la parole en texte, sans frais de licence. Comme il s'agit d'un logiciel open source, vous pouvez accéder à l'intégralité du code source et le modifier en fonction de vos besoins spécifiques pour le déploiement.

L'outil fournit également une documentation complète. Les développeurs peuvent examiner la manière dont le modèle traite l'audio, comprendre sa logique de prise de décision et résoudre les problèmes directement dans le code source.

❗Attention : Whisper a été rapporté pour inventer des conditions médicales ou des traitements, de faux effets secondaires, des déclarations raciales ou démographiques, parfois des contenus violents, et même des phrases aléatoires telles que « Merci d'avoir regardé ! » pour combler les silences dans la saisie.

Fonctionnalité n° 2 : hébergement local

Whisper peut être déployé localement et sur le cloud, ce qui permet aux utilisateurs de transcrire des fichiers audio sans connexion Internet. Il est utile pour les entreprises qui ont besoin d'une confidentialité achevée des données et d'une conformité avec le RGPD.

Cependant, le déploiement local de Whisper nécessite d'importantes ressources informatiques, en particulier un GPU haute performance pour des vitesses de traitement optimales.

Fonctionnalité n° 3 : réglage fin de Whisper

Whisper vous permet d'entraîner son modèle de conversion de la parole en texte pour des cas d'utilisation et des ensembles de données spécifiques. Cependant, ce processus nécessite beaucoup de ressources. Pour personnaliser le modèle, vous devez préparer un ensemble de données sonores sur lequel l'entraîner, accompagné d'une explication.

La fonctionnalité de réglage fin est utile pour les secteurs qui nécessitent un vocabulaire spécifique à leurs produits, comme la transcription dans le champ médical, la documentation juridique ou les appels au service client.

Comment le travail de Whisper fonctionne-t-il ?

🧠 Anecdote amusante : Whisper a été entraîné à partir de 680 000 heures de données audio, soit l'équivalent de 77 années d'écoute continue. Des podcasts aux conférences, en passant par les discussions et les interviews, Whisper a été entraîné à partir d'enregistrements audio multilingues et variés récupérés sur le web.

Tarifs de Whisper

Whisper vous permet de créer des expériences multimodales à faible latence. Son prix pour 1 million de jetons API comprend :

GPT-4o : 40,00 $ pour les jetons d'entrée, 2,50 $ pour les jetons d'entrée mis en cache et 80,00 $ pour les jetons de sortie

GPT-4o mini : 10 $ pour les jetons d'entrée, 0,30 $ pour les jetons d'entrée mis en cache et 20 $ pour les jetons de sortie

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA de discussion tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans un intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents alimentés par l'IA dans les canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

Mode vocal ChatGPT et WhisperAI : comparaison des fonctionnalités

Le mode vocal de ChatGPT permet des interactions naturelles sous forme de discussions orales. Whisper, quant à lui, est un système de transcription purement vocal-texte conçu pour convertir l'audio en texte écrit.

Alors que l'un est connu pour ses dialogues de discussion, l'autre effectue des transcriptions dans plusieurs langues.

Voici un aperçu rapide des principales différences entre les deux :

Fonctionnalités Mode vocal ChatGPT Whisper IA Modèle d'interaction Discussion bidirectionnelle avec réponses vocales Reconnaissance vocale unidirectionnelle pour la conversion de texte Assistance linguistique Prend en charge plus de 30 langues avec assistance de synthèse vocale native Reconnaît et transcrit avec précision plus de 99 langues Type de réponse Génère des réponses vocales et une transcription de la discussion Produit uniquement des textes écrits Intensité des ressources Traitement basé sur le cloud avec des exigences locales minimales Nécessite un GPU haute performance pour un traitement local optimal Formation Modèle de discussion pré-entraîné, non personnalisable Modèle ajustable pour la terminologie spécifique à un domaine Gestion des bruits de fond Bonnes performances dans les environnements de discussion Précis même avec une mauvaise qualité audio Complexité de l'intégration Intégration API simple avec tarification basée sur l'utilisation L'intégration de Whisper IA nécessite une installation complexe pour un déploiement local *assistance de plusieurs locuteurs Conçu pour une interaction avec un seul utilisateur Technologie avancée de reconnaissance vocale capable de distinguer et de transcrire plusieurs locuteurs Installation Solution prête à l'emploi ; peut également être utilisée directement dans ChatGPT Nécessite une installation manuelle sur le cloud ou les applications locales

Fonctionnalité n° 1 : fonctionnalité de reconnaissance vocale

Le mode vocal ChatGPT traite vos entrées vocales et répond par une sortie vocale. Il est multimodal, comprend votre langage naturel et peut gérer les interruptions et filtrer les bruits de fond.

Vous obtenez également la transcription de la discussion dans votre fil ChatGPT ; cependant, la précision de cette transcription varie.

Whisper, quant à lui, fonctionne comme un système de reconnaissance vocale unidirectionnel. Il convertit les fichiers audio ou la parole en direct en texte écrit précis.

🏆 Gagnant : le mode vocal ChatGPT se distingue par ses capacités de discussion en temps réel, tandis que Whisper limite son utilisation à la transcription.

Fonctionnalité n° 2 : compréhension contextuelle

Le mode vocal de ChatGPT peut établir des discussions à partir de discussions antérieures au sein du même fil de discussion. Il saisit les significations implicites et comprend les demandes nuancées en se référant aux informations de partage précédemment dans la conversation. Cette conscience contextuelle crée des expériences de dialogue fluides.

Whisper, cependant, ne comprend pas le contexte de discussion, car il fonctionne uniquement comme un outil de transcription. Il traite chaque segment audio indépendamment, sans conserver la mémoire des interactions précédentes.

Bien qu'il convertisse avec précision la parole en texte, il n'interprète pas le sens ni les relations entre les différents fichiers audio ou discussions.

🏆 Gagnant : ChatGPT Voice Mode l'emporte grâce à sa capacité à s'appuyer sur le contexte passé et à maintenir un dialogue significatif.

Fonctionnalité n° 3 : traitement en temps réel

Le mode vocal ChatGPT excelle dans le traitement de la discussion en temps réel. Il traite les entrées vocales et génère des réponses vocales avec une latence minimale.

Whisper, cependant, peut traiter des fichiers préenregistrés par lots. En d'autres termes, il ne traite le fichier qu'une fois l'enregistrement achevé. Comparé à d'autres alternatives, le temps de traitement de Whisper est relativement plus lent. Ce compromis privilégie la précision de la transcription plutôt que la vitesse.

🏆 Gagnant : le mode vocal ChatGPT est plus adapté aux interactions en temps réel, tandis que Whisper convient mieux à la documentation post-réunion.

Fonctionnalité n° 4 : spécificité des cas d'utilisation

Le mode ChatGPT Voice est idéal pour les tâches interactives et les discussions visant à résoudre des problèmes, où vous avez besoin d'un assistant IA capable de réfléchir et de répondre en temps réel. Il convient à ceux qui recherchent des réponses rapides mais fiables à leurs problèmes.

Cependant, Whisper est utile lorsque vous souhaitez créer des enregistrements écrits à partir de contenus audio et de textes dictés. Il est principalement utilisé pour transcrire des mémos vocaux et pour être un fournisseur de fonctionnalités d'accessibilité aux personnes malentendantes. Son point fort réside dans la documentation et l'archivage.

🏆 Gagnant : il n'y a pas de gagnant clair ; cela dépend de votre objectif. Choisissez le mode ChatGPT Voice pour les dialogues interactifs et Whisper pour la documentation et l'archivage.

Functionalité n° 5 : prix

Le mode ChatGPT Voice est disponible dans toutes les formules tarifaires ChatGPT, mais les utilisateurs gratuits bénéficient d'un accès avec une limite. Il dispose d'une API ouverte que les développeurs peuvent intégrer dans leurs applications, avec une tarification basée sur l'utilisation via la plateforme OpenAI.

Whisper propose une tarification plus flexible via l'API d'OpenAI et constitue l'un des outils les plus rentables pour les besoins de transcription, à 0,006 $ par minute d'audio. Cependant, le déploiement du modèle local est plus économique pour les organisations qui ont besoin d'un traitement fréquent.

🏆 Gagnant : cela dépend de l'utilisation que vous comptez en faire. Le mode vocal de ChatGPT convient à une utilisation de discussion et à la demande, tandis que Whisper est plus rentable pour les pipelines de transcription à grande échelle.

🌟 Bonus : Bien que ChatGPT Voice Mode et Whisper se concentrent sur la discussion et la transcription en temps réel, ils n'offrent pas d'automatisation intégrée des flux de travail. Les agents Autopilot (comme ceux de ClickUp) peuvent être préconfigurés ou personnalisés pour agir automatiquement en fonction de déclencheurs spécifiques, ce que ni ChatGPT Voice ni Whisper ne peuvent faire de manière native. Voici pourquoi cela est important : De la discussion à l'action : Les agents Autopilot préconfigurés analysent les chats, les tâches et les documents à leur emplacement et créent ou attribuent des tâches en conséquence. ChatGPT Voice peut capturer des entrées audio, mais il ne génère pas automatiquement de tâches et ne fait pas avancer le travail sans entrées spécifiques

logique personnalisée pour votre entreprise : *Vous pouvez créer des agents Autopilot personnalisés qui suivent vos règles exactes, comme le marquage des résumés de réunion, la mise à jour des enregistrements CRM ou le déclenchement d'e-mails de suivi. Whisper se contente de générer du texte, vous laissant effectuer tout le travail de suivi à faire manuellement

ChatGPT Voice Mode vs WhisperAI sur Reddit

Pour conclure le débat, nous avons fait appel à Reddit. Voici quelques avis d'utilisateurs sur ces deux outils.

Si le mode vocal de ChatGPT a initialement reçu un accueil extrêmement positif, les utilisateurs (dans leur ensemble) sont aujourd'hui frustrés par ses nouvelles mises à jour. Selon l'un des utilisateurs,

Avant, j'avais hâte de l'utiliser (le mode vocal de ChatGPT) pour décompresser à la fin d'une longue semaine de travail, approfondir un sujet technique ou simplement discuter. Les discussions étaient naturelles et agréables. Maintenant, c'est extrêmement agaçant. Les réponses sont courtes et laconiques. Peu importe le sujet dont je parle, cela oriente la discussion de telle manière qu'elle ne mène nulle part. La discussion tombe à plat. Comme une personne qui est agacée par vous, qui a autre chose à faire et qui essaie simplement de vous apaiser rapidement avant de devoir partir.

Avant, j'avais hâte de l'utiliser (le mode vocal de ChatGPT) pour décompresser à la fin d'une longue semaine de travail, approfondir un sujet technique ou simplement discuter gratuitement. Les discussions étaient naturelles et agréables. Maintenant, c'est extrêmement agaçant. Les réponses sont courtes et laconiques. Peu importe le sujet dont je parle, cela oriente la discussion de telle manière qu'elle ne mène nulle part. La discussion tombe à plat. Comme une personne qui est agacée par vous, qui a autre chose à faire et qui essaie simplement de vous apaiser rapidement avant de devoir partir.

Un autre utilisateur a également partagé un point de vue similaire sur l'évolution du mode vocal avancé. Selon le fil de discussion,

Advanced Voice est le seul modèle vocal qui régresse au fil du temps. Si l'on repense aux démos originales, il s'agissait d'un mode expressif COMPLET, extrêmement réaliste. Après la dernière mise à jour, en particulier, il ne peut plus murmurer ni reproduire d'accents. Il dispose d'un seul mode, légèrement ennuyeux, de service d'assistance d'entreprise.

Advanced Voice est le seul modèle vocal qui régresse au fil du temps. Si l'on repense aux démos originales, il s'agissait d'un mode expressif COMPLET, extrêmement réaliste. Après la dernière mise à jour, en particulier, il ne peut plus murmurer ni faire des accents. Il dispose d'un seul mode, légèrement ennuyeux, de service d'assistance d'entreprise.

Whisper nécessite une installation complexe, et même dans ce cas, des dysfonctionnements surviennent parfois lors du traitement de fichiers volumineux. Selon un utilisateur,

J'utilise le grand modèle de Whisper depuis environ un an et demi, et bien qu'il soit incroyable lorsqu'il fonctionne, il commence à présenter des hallucinations et ne se rétablit vraiment qu'après avoir été rechargé.

J'utilise le grand modèle de Whisper depuis environ un an et demi, et bien qu'il soit incroyable lorsqu'il fonctionne, il commence à présenter des hallucinations et ne se rétablit vraiment qu'après avoir été rechargé.

Limites de chaque outil

Ni le mode vocal de ChatGPT ni Whisper ne sont sans inconvénients. Il est préférable de comprendre leurs lacunes afin d'éviter toute surprise lors de leur utilisation dans des situations réelles.

Limites du mode vocal de ChatGPT

fonction hors ligne limite* : nécessite une connexion Internet constante pour le traitement, ce qui le rend inutilisable dans les zones où la connexion est mauvaise ou pour les discussions sensibles en matière de confidentialité

Focus sur un seul locuteur : conçu pour les discussions en tête-à-tête, il peine à gérer les discussions de groupe ou les interventions simultanées de plusieurs participants

Pas de traitement des fichiers audio : impossible de transcrire des réunions préenregistrées ou du contenu audio existant

Limites de Whisper

simple transcription : *Whisper n'est pas une IA destinée à la rédaction de notes de réunion . Elle fournit simplement une transcription brute de l'enregistrement audio, sans mise en forme

Pas d'interaction en temps réel : impossible d'engager une discussion ou de fournir des réponses intelligentes

Déploiement local gourmand en ressources : nécessite un matériel puissant avec des GPU hautes performances pour des vitesses de traitement optimales lors de l'exécution en local

identification avec limite des locuteurs* : bien qu'il puisse gérer plusieurs locuteurs, il n'identifie pas automatiquement qui parle et ne distingue pas les locuteurs par leur nom

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain MAX pour une conversion voix-texte qui va au-delà de la simple transcription. Alors que ChatGPT Voice Mode et Whisper traitent la voix de manière isolée, ClickUp Brain MAX transforme la parole en connaissances structurées et contextualisées au sein de la même plateforme dans laquelle votre équipe travaille déjà. Voici en quoi il surpasse les deux autres : De la voix à l'action : Brain MAX transcrit vos clips audio et vidéo pour extraire automatiquement les points clés, les décisions et les tâches de suivi. Vous n'avez pas besoin de réécrire ou de réorganiser quoi que ce soit manuellement

*une seule application pour tout votre contexte : toutes les transcriptions, notes et tâches créées par Brain MAX sont stockées dans ClickUp, aux côtés de vos projets, documents, tableaux blancs et chats. Obtenez le contexte sans changer d'application

travaille sur des vidéos en direct ou enregistrées : *Gère la capture de réunion en temps réel (comme ChatGPT Voice) avec ClickUp AI Notetaker , et transcrit les fichiers audio enregistrés (comme Whisper), fusionnant les deux cas d'utilisation en un seul outil

Respect de la vie privée : les données restent dans votre environnement de travail ClickUp, ce qui le rend adapté aux environnements sensibles à la confidentialité

Rencontre ClickUp : la meilleure alternative à ChatGPT Voice et WhisperAI

Ni ChatGPT Voice Mode ni Whisper IA ne bouclent complètement la boucle entre les discussions orales et les connaissances exploitables.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, comble le fossé. Elle vous permet de capturer, de traiter et d'agir sur les discussions. Passons en revue les fonctionnalités clés de ClickUp qui rendent cela possible.

ClickUp's One Up #1 : ClickUp AI Notetaker

Transformez les éléments d'action de vos réunions en tâches réalisables avec ClickUp Notetaker

Vous n'avez pas besoin de configurer des API externes ni de déployer des outils de transcription IA distincts pour transcrire des réunions d'une heure. Lorsque vous utilisez ClickUp, vous bénéficiez de cette fonction intégrée à ClickUp AI Notetaker.

Permettez-lui de participer à vos réunions, et il transcrira l'audio de la réunion en texte, identifiera les intervenants et ajoutera des horodatages, afin que vous puissiez suivre la discussion.

Avec ClickUp AI, vous bénéficiez d'une assistance à la transcription pour vos réunions, vos notes vocales et vos enregistrements d'écran. Il transforme l'audio de n'importe quel flux de travail en texte consultable et exploitable.

Transformez vos enregistrements en informations exploitables grâce à la transcription automatique de ClickUp

Les fonctionnalités supplémentaires qui vous donnent un avantage sur ChatGPT Voice ou Whisper IA comprennent :

crée des résumés intelligents* : cet outil de résumé de réunion basé sur l'IA résume automatiquement les points clés (de votre réunion) et les publie directement dans un canal ClickUp Discuter spécifique pour une visibilité instantanée par l'équipe

Identifie les actions à entreprendre : extrait les actions à entreprendre de vos appels et les convertit en : extrait les actions à entreprendre de vos appels et les convertit en tâches ClickUp assignées, par exemple « Emma doit finaliser les termes du contrat avant notre prochaine réunion » devient une tâche assignée à Emma avec une date d'échéance appropriée

Structures les transcriptions : met en forme les transcriptions dans : met en forme les transcriptions dans ClickUp Documents et les stocke sous forme de points de référence consultables pour un accès futur

Permet la recherche dans les réunions : recherche dans toutes vos transcriptions de réunions pour trouver des discussions spécifiques datant de plusieurs semaines et : recherche dans toutes vos transcriptions de réunions pour trouver des discussions spécifiques datant de plusieurs semaines et partage les notes avec les membres de l'équipe concernés

travaille partout* : s'intègre à n'importe quelle plateforme d'appel (Zoom, Teams, Meet) pour transcrire les réunions virtuelles sans installation supplémentaire

💡 Conseil de pro : ClickUp AI Notetaker étiquette les éléments à entreprendre, les échéances et les décisions prises pendant la réunion et les organise dans ClickUp Docs.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Brain

Alors que l'assistant IA Notetaker de ClickUp transcrit vos réunions, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, ajoute une puissante couche d'intelligence à vos notes.

Nous avons mentionné précédemment comment il peut résumer des transcriptions ou extraire des moments spécifiques sans avoir à rechercher manuellement le contenu. Il peut même lire la transcription et en extraire les points clés.

Posez des questions à Brain au sujet de la réunion, et il tirera des conclusions à partir de la transcription

ClickUp Brain peut faire bien plus à faire :

Rédigez des documents sans les mains : exprimez vos pensées à voix haute et Brain les transforme en notes structurées que vous pouvez utiliser dans vos tâches ou vos documents

Convertissez la parole en tâches exploitables : dictez les exigences du projet et regardez Brain créer des listes de tâches complètes avec des descriptions appropriées, des dates d'échéance et des recommandations d'assigné

Automatisation de la création de tâches : demandez à Brain de créer : demandez à Brain de créer des automatisations ClickUp et obtenez une automatisation personnalisée avec des déclencheurs et des actions qui peuvent subir une modification en cours selon vos besoins

*recherche au niveau de l'entreprise : posez des questions telles que « Donne-moi les mises à jour du projet issues des réunions clients du mois dernier », et la recherche d'entreprise de ClickUp extraira les données pertinentes de toutes vos applications en connexion pour fournir des réponses pleinement contextuelles

Regardez cette vidéo YouTube pour obtenir un aperçu plus détaillé de la manière dont ClickUp Brain transcrit la voix et la vidéo :

🌟 Bonus : les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment ChatGPT, Claude et Gemini, pour diverses tâches d'écriture, de raisonnement et de codage, directement depuis leur plateforme ClickUp ! Optimisez l'efficacité de vos projets grâce au modèle IA de votre choix avec ClickUp !

ClickUp One Up n° 3 : ClickUp document

Ajoutez des widgets personnalisables pour réduire les changements de contexte dans ClickUp Document

Nous avons déjà vu comment ClickUp Notetaker prend des notes à partir d'une vidéo et les stocke dans ClickUp Docs.

Docs offre des fonctionnalités complètes de gestion de documents que les outils de dictée autonomes ne peuvent tout simplement pas égaler. Votre travail reste organisé dans un Hub Documents consultable, ce qui vous permet de trouver rapidement toutes les informations dont vous avez besoin.

Voici les fonctionnalités clés de conversion de la voix en document offertes par ClickUp Docs :

Modification en cours collaborative en temps réel : plusieurs membres d'une équipe peuvent effectuer des modifications en cours simultanément sur des documents générés par la voix tout en ajoutant des commentaires et des suggestions

mise en forme intelligente à partir de la parole* : ClickUp Brain structure automatiquement le contenu dicté avec des en-têtes, des listes et des sections en fonction du contexte parlé

Conversion de tâches : transformez n'importe quelle section d'un document en tâches assignées avec des échéances et des connexions vers des projets

Intégration de widgets : intégrez des données de projet en temps réel, des listes de tâches et des widgets de rapports directement dans vos documents

Pièces jointes intégrées : ajoutez des captures d'écran, des fichiers PDF ou des fichiers de référence directement dans les documents pour un contexte achevé

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Assign Comments pour étiqueter directement certains collègues dans vos notes ou vos documents. Vous pouvez convertir les commentaires en tâches suivables, attribuer un propriétaire à chaque élément et éliminer toute confusion lors du suivi après la réunion.

Les capacités d'IA intégrées de ClickUp permettent une automatisation intelligente que les outils d'IA cloisonnés ne peuvent pas offrir. C'est pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'une meilleure alternative à Voice et Whisper.

Tirez parti de votre voix pour automatiser vos flux de travail dans ClickUp

Les capacités de synthèse vocale du mode ChatGPT Voice et la précision de transcription de Whisper ont ouvert de nouvelles possibilités en matière de productivité mains libres et de communication multilingue. Cependant, un écart important subsiste entre l'assistance IA et l'exécution réelle du travail.

ClickUp, avec son approche d'espace de travail universel, établit une connexion directe entre les capacités de conversion voix-texte alimentées par l'IA et ses flux de travail de projet. Ici, vos idées dictées deviennent des tâches assignées, tandis que les transcriptions de réunions se transforment en documents de projet collaboratifs.

Combinez cela avec toutes vos tâches, tous vos documents et tous vos chats en un seul endroit, et vous comprendrez pourquoi ClickUp est la solution d'IA tout-en-un dont vous avez besoin.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et transformez la manière dont votre équipe utilise la technologie vocale pour la réalisation concrète de projets.