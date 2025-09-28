Perplexity vs Google IA Mode : lequel est le plus adapté à la productivité et à la recherche ?

Le paysage de la recherche a aujourd'hui fondamentalement évolué, passant de listes de liens statiques à des expériences de discussion basées sur l'IA.

Le moteur de recherche de discussion Perplexity, lancé en août 2022, compte des millions d'utilisateurs à la recherche d'une recherche axée sur la recherche avec des citations transparentes et des réponses de style académique.

En mars 2025, Google a annoncé le lancement du mode IA en réponse à Perplexity. Bien qu'il soit encore en phase expérimentale, il recueille des avis positifs de la part des premiers utilisateurs.

Alors, entre ces deux options (Perplexity vs Google IA Mode), l'une conçue pour l'IA et l'autre équipée a posteriori, laquelle offre les meilleurs résultats pour vos requêtes de recherche ?

Comparons les deux outils en termes de fonctionnalités et voyons comment ils se comportent pour la même requête. Nous vous présenterons également un troisième outil que vous pourriez préférer à ces deux-là !

Qu'est-ce que Perplexity ?

Perplexity est un moteur de recherche et de réponse alimenté par l'IA qui agit en tant que fournisseur de réponses directes à vos requêtes avec des citations provenant des sources originales. Il combine plusieurs modèles linguistiques avancés (GPT-4, Claude et autres) avec des recherches Web en temps réel.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels qui renvoient une liste de liens vers des sites web, il fournit des réponses résumées, correctement attribuées, dans un style conversationnel

Avec Perplexity, vous pouvez effectuer des recherches dans le contenu Internet en direct ou dans des fichiers téléchargés. L'outil combine les capacités conversationnelles d'un chatbot IA avec les fonctions de recherche approfondie des moteurs de recherche LLM, vous permettant d'explorer des requêtes complexes et multicouches dans le cadre d'une discussion naturelle et interactive.

Fonctionnalités de Perplexity

La force de Perplexity IA réside dans sa capacité à faire le lien entre la curiosité occasionnelle et la recherche sérieuse. Il adopte une approche de recherche intelligente basée sur les connaissances afin de fournir aux utilisateurs des réponses contextuelles provenant de l'ensemble du Web.

Voici les fonctionnalités qui font de Perplexity un produit hors du commun :

Fonctionnalité n° 1 : mode Recherche approfondie

Le mode Deep Research de Perplexity est conçu pour une recherche avancée, de niveau expert, allant bien au-delà de son expérience habituelle de questions-réponses rapides. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous posez une question à Perplexity, celui-ci ne se contente pas d'afficher les résultats les mieux classés.

En exemple, lorsqu'on lui demande « Expliquez-moi la différence entre une invite contextuelle et une invite instructive », il lui faut 2 à 4 minutes, il effectue des dizaines de recherches, lit des centaines de sources, évalue leur crédibilité et les synthétise dans un rapport structuré

Cela le rend utile pour des sujets complexes tels que la finance, le marketing, la technologie, la santé ou l'actualité, des domaines où un résumé superficiel ne suffit pas.

Les utilisateurs disposant d'un compte Perplexity gratuit peuvent effectuer jusqu'à trois requêtes de ce type par jour, tandis que les utilisateurs Pro ont droit à 500 requêtes Deep Research par jour.

comment fonctionne le mode Deep Research ? Voici un bref aperçu :*

Étape Ce qu'il fait Recherche initiale et définition du périmètre Lance de nombreuses recherches indépendantes, identifie les documents et sources pertinents, puis affine ce qu'il doit approfondir Lecture/évaluation des sources Lit le contenu, évalue la crédibilité et la pertinence, et développe la compréhension — « raisonne » sur ce qu'il faut vérifier ensuite. Synthèse des rapports Crée un rapport structuré et cohérent avec des conclusions résumées, en comparant éventuellement différentes perspectives et en rassemblant des informations Exporter et partager Le rapport final peut être exporté (au format PDF ou document) ou converti en une page Perplexity afin de favoriser le partage avec d'autres personnes

Fonctionnalité n° 2 : Labs

Les utilisateurs de Perplexity Pro peuvent travailler avec Labs à partir du sélecteur de mode dans la barre de saisie.

S'appuyant sur des recherches et des analyses approfondies, Labs investit 10 minutes ou plus et utilise des outils supplémentaires tels que la génération avancée de fichiers et la création de mini-applications.

Vous donnez des instructions détaillées pour la même question, et il vous fournit des réponses approfondies.

Il peut créer un large intervalle de produits, notamment des rapports, des feuilles de calcul, des tableaux de bord interactifs, des présentations, des mini-applications et même des applications web simples utilisant HTML, CSS et JavaScript.

Fonctionnalité n° 3 : Comet

Comet est le navigateur intégré de Perplexity AI, alimenté par l'IA. Il combine la recherche et l'exécution de tâches directement dans votre expérience de navigation.

Grâce à l'IA agentique, Comet comprend le contexte de la page que vous affichez, qu'il s'agisse d'un fil Reddit, d'une vidéo YouTube ou d'un site de recettes, et vous permet d'effectuer des actions (sur place) sans avoir à changer d'onglet.

Comet s'intègre aux applications d'entreprise pour une plus grande efficacité du flux de travail. En exemple, son intégration à Gmail vous permet de résumer les fils de discussion par e-mail, tandis que la connexion avec Calendar vous aide à planifier des réunions et à coordonner les différents fuseaux horaires.

Vous pouvez demander à Comet d'achever des tâches par le biais d'une discussion naturelle. Par exemple, demandez-lui de créer une liste Instacart pour une recette de poulet rôti, et il ajoutera automatiquement tous les ingrédients nécessaires à votre panier.

Cette automatisation des flux de travail rend Comet fondamentalement différent des navigateurs traditionnels tels que Google.

Tarifs Perplexity

Perplexity : Gratuit

Perplexity Pro : 20 $/mois

Perplexity entreprise : 40 $/mois par place

Qu'est-ce que le mode IA de Google ?

Le mode IA de Google est une fonctionnalité expérimentale intégrée à la recherche Google. Avec cette fonctionnalité, Google vise à transformer la recherche en une expérience intelligente, similaire à discuter, où les utilisateurs peuvent obtenir des réponses approfondies à leurs questions mises en forme sous discussion, plutôt que sous liste traditionnelle.

Le mode Google IA exploite les modèles Gemini pour offrir une expérience de recherche IA de bout en bout tout en puisant des informations dans ses énormes bases de données internes et son contenu web en direct.

Cependant, cette fonctionnalité en est encore à ses débuts et n'est disponible que dans des pays de sélection. Elle peut parfois avoir des difficultés à synthétiser les informations et, dans ce cas, elle vous redirige directement vers les résultats de recherche Google standard.

Fonctionnalités du mode IA de Google

Voici comment le mode Google IA intègre les capacités de l'IA dans la recherche pour offrir une expérience de recherche cohérente.

Fonctionnalité n° 1 : raisonnement avancé

Le mode Google AI exploite la puissance de Gemini 2. 5 Pro pour traiter des requêtes complexes en plusieurs parties qui nécessitent une progression logique et une compréhension contextuelle. Pensez aux tâches de raisonnement, aux problèmes mathématiques, à l'analyse financière et aux requêtes de code qui vont bien au-delà des simples résultats de recherche.

Reprenons la même invite que nous avons utilisée avec Perplexity : « Expliquez-moi la différence entre une invite contextuelle et une invite instructive. »

AI Mode fournit un tableau comparatif accompagné d'exemple d'invites. Ensuite, si vous posez des questions plus approfondies, il vous fournit également un résumé accompagné de liens vers les sources de ces informations.

Les forums, où vous pouvez explorer des discussions techniques sur le sujet, constituent un autre aspect remarquable.

Fonctionnalité n° 2 : saisie multimodèle

Vos recherches peuvent commencer par du texte, de la voix ou une image. Vous pouvez même reprendre là où vous vous êtes arrêté grâce à l'historique du mode IA.

En exemple, si vous travaillez sur un projet de bricolage, vous pouvez pointer votre appareil photo vers un robinet cassé et demander : « Comment réparer cette fuite ? » L'IA analysera ce qu'elle voit et vous guidera étape par étape tout au long du processus de réparation pendant que vous travaillez.

Vous pouvez ensuite poser des questions complémentaires ou demander des éclaircissements sur ce que vous affichez. L'IA comprend à la fois le contexte visuel et l'historique de la discussion.

Vous y trouverez également des liens vers des sites web, des vidéos et des forums pertinents pour approfondir vos recherches.

Fonctionnalité n° 3 : IA agentique

La fonctionnalité d'IA agentielle de Google permet au système d'effectuer des tâches concrètes pour le compte des utilisateurs plutôt que de se contenter de fournir des informations.

Il peut automatiser des processus tels que l'achat de billets pour des évènements, la réservation de restaurants ou la prise de rendez-vous en recherchant des options et même en achevant des achats via Google Pay, tout en laissant le contrôle aux utilisateurs.

La nouvelle fonctionnalité, Business Calling, contacte les entreprises locales pour recueillir des informations et compiler les réponses dans un résumé concis généré par l'IA. Ainsi, les utilisateurs peuvent comparer les services sans avoir à passer plusieurs appels ou à consulter plusieurs sites web.

Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis, avec des limites d'utilisation plus élevées pour les abonnés AI Pro et AI Ultra.

Tarifs du mode IA de Google

Gratuit partout où il est actuellement disponible

Perplexity vs Google AI Mode : comparaison des fonctionnalités

Perplexity et Google AI Mode remplacent tous deux la recherche traditionnelle par leurs expériences de discussion basées sur l'IA.

Alors que Perplexity fonctionne comme une plateforme de recherche IA dédiée qui privilégie la profondeur de la recherche et la transparence des sources, Google AI Mode intègre des capacités IA avancées directement dans le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Comparons les fonctionnalités principales de Perplexity et du mode IA de Google.

Mais avant cela, voici un bref aperçu :

Aspect Perplexity Mode IA Google Objectif principal Plateforme de recherche IA axée sur la recherche Recherche traditionnelle améliorée par /IA Style de citation Références avec un nombre donné dans le texte Références au nombre dans le texte ; liens vers les sources affichés séparément Modes IA Plusieurs LLM (GPT, Claude, Gemini) Principalement Gemini 2. 5 Pro *sources de données Exploration du Web en temps réel, sources universitaires Base de données indexée de Google + Web en direct Vitesse Modéré (en raison de l'exploration en temps réel) Rapide (exploite des données pré-indexées) Étape de développement Mature, en constante évolution Influence commerciale/SEO

Fonctionnalité n° 1 : organisation de la recherche

Perplexity AI propose des hubs de collaboration dédiés appelés Espaces, où les équipes peuvent organiser leurs recherches, leurs fils de discussion (discussions de recherche individuelles) et leurs fichiers autour d'un projet ou d'un sujet spécifique.

Il s'agit de centres de connaissances personnalisés conçus pour améliorer la collaboration. Au sein de chaque espace, vous pouvez définir des instructions personnalisées ou des modèles d'IA préférés et inviter des collaborateurs en tant que spectateurs ou contributeurs.

Le mode Google AI vous permet d'organiser les informations sur plusieurs sessions grâce à Canvas. L'espace de travail dynamique de Canvas est utile pour enregistrer des notes, des brouillons et des extraits pendant vos recherches. Il fonctionne mieux pour les projets à session unique ou à court terme, mais manque d'une structuration plus approfondie des projets et d'une intégration avec les flux de travail de l'équipe.

*canva est disponible uniquement sur les navigateurs de bureau et dans une sélection de pays

🏆 Gagnant : Perplexity est plus performant en matière d'organisation de la recherche grâce à ses hubs collaboratifs et ses permission de partage flexibles.

Fonctionnalité n° 2 : gestion des citations et des sources

Lorsque l'on compare Perplexity AI et Google AI Mode en termes de citations, on constate qu'ils les proposent tous les deux, mais avec quelques différences.

Perplexity propose des citations intégrées au niveau des phrases. Chaque affirmation ou paragraphe d'une réponse Perplexity est étiqueté avec une note de bas de page liant à la page source exacte dont il est tiré.

En mode Deep Research, il puise dans des dizaines de sources et les vérifie de manière croisée, puis inclut tous les liens à la fin du rapport.

Si vous devez prouver la provenance des informations, Perplexity fait un travail très bien.

Le mode IA de Google affiche également les liens sources, mais ceux-ci se trouvent sous la réponse. Il ne propose pas d'attribution au niveau des phrases.

Il convient pour des aperçus rapides, mais n'est pas idéal pour les flux de travail qui nécessitent des traces de preuves directes ou une provenance documentée.

🏆 Gagnant : Perplexity occupe une position dominante grâce à la transparence de ses sources et à la clarté de ses citations.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations et écosystème

Perplexity propose des intégrations via son API et ses extensions de navigateur, mais fonctionne principalement comme une plateforme de recherche autonome.

Avec le lancement de Comet, Perplexity permet désormais aux utilisateurs d'effectuer des tâches directement dans les pages web qu'ils affichent, telles que résumer une discussion Reddit, extraire des données d'un article ou même créer des listes de courses sans quitter la page.

Le mode Google IA s'intègre toutefois à l'écosystème Google, notamment Gmail, Google Drive, Google Pay et YouTube. Cette intégration profonde crée une expérience unifiée où vos résultats de recherche s'insèrent directement dans votre environnement de travail Google existant en flux continu.

Ainsi, vous n'aurez pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre ni de perdre le fil de vos sessions de recherche complexes.

🏆Vainqueur : Google IA Mode prend la tête grâce à son intégration dans l'écosystème, tandis que Comet de Perplexity reste trop expérimental pour rivaliser à ce niveau pour l'instant.

Functionalité n° 4 : méthodologie de recherche

Perplexity IA interprète les nuances de votre requête à l'aide de grands modèles linguistiques (LLM), puis effectue des recherches en temps réel dans un ensemble diversifié de sources web.

Il explore Internet pendant que vous effectuez votre recherche, en récupérant des résultats récents au lieu de se fier uniquement à une base de données indexée. Perplexity élimine le spam SEO et le bruit publicitaire pour vous fournir des réponses plus claires et impartiales.

Le mode IA de Google travaille à partir de l'énorme base de données indexée de Google et du Knowledge Graph. Il utilise l'IA pour résumer les résultats et les lier à Maps, Images, Shopping et d'autres services Google. Bien qu'il soit rapide et extrêmement complet, vous constaterez tout de même une forte influence commerciale dans ses réponses.

🏆 Gagnant : pour les utilisateurs qui accordent de la valeur aux résultats de recherche impartiaux, Perplexity est un meilleur choix.

Perplexity vs Google IA Mode sur Reddit

Pour conclure le débat, nous nous sommes tournés vers Reddit. Bien qu'il n'y ait pas de fils de discussion spécifiques, voici quelques avis d'utilisateurs sur les deux outils.

La plupart des utilisateurs s'accordent à dire que Perplexity fournit des réponses pertinentes (fiables) sur l'actualité, les évènements et les recherches sur le Web en général. Cependant, lorsqu'il s'agit de recherches approfondies, l'enthousiasme est modéré:

Je suis utilisateur de Perplexity Pro. Je ne suis pas satisfait de la qualité des résultats de recherche approfondie : je dois toujours vérifier deux fois pour valider.

Je suis utilisateur de Perplexity Pro. Je ne suis pas satisfait de la qualité des résultats de recherche approfondie, je dois toujours vérifier leur validité.

Nous avons également analysé les avis des utilisateurs de Perplexity Pro afin de connaître l'opinion des clients payants. Selon un utilisateur:

Perplexity en vaut la peine, car vous avez accès à une multitude de modèles pour 20 dollars par mois. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro et Grok : pratiquement tous les modèles qui valent la peine d'être achetés coûtent environ 20 dollars par mois chacun. La plupart des gens ne semblent pas savoir qu'il est possible de changer le modèle de base du modèle Perplexities Sonar.

Perplexity en vaut la peine, car vous avez accès à une multitude de modèles pour 20 dollars par mois. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro et Grok : pratiquement tous les modèles qui valent la peine d'être achetés coûtent environ 20 dollars par mois chacun. La plupart des gens ne semblent pas savoir qu'il est possible de changer le modèle de base du modèle Perplexities Sonar.

Entre Perplexity et Google, les utilisateurs ont commencé à remplacer Google par Perplexity pour les recherches importantes et les requêtes complexes, et ne recourent à Google que pour collecter des données locales et des coordonnées.

Le mode IA de Google est toutefois encore récent et fait l'objet de peu d'avis. Un utilisateur ne comprenait pas bien en quoi il différait de Gemini et pourquoi quelqu'un passerait au mode IA alors que ChatGPT ou Perplexity font la même chose à faire.

Les sources de nombreuses requêtes étaient vraiment mauvaises. Il s'agit de blogs truffés de publicités, et je suppose que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à un sujet ou qui effectue des recherches plus approfondies trouvera son chemin vers une communauté Reddit.

Les sources de nombreuses requêtes étaient vraiment mauvaises. Il s'agit de blogs truffés de publicités, et je suppose que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à un sujet ou qui effectue des recherches plus approfondies trouvera son chemin vers une communauté Reddit.

Réunion ClickUp, la meilleure alternative à Perplexity vs Google IA Mode

Perplexity et Google AI Mode fournissent tous deux des réponses à vos requêtes grâce à leurs capacités de recherche complètes. Cependant, ces deux outils fonctionnent indépendamment de votre écosystème de travail plus large.

Ils ne peuvent pas collaborer avec votre équipe sur les résultats, intégrer la recherche dans les projets en cours ou maintenir le contexte organisationnel dans des flux de travail complexes.

ClickUp, l'application quotidienne pour le travail, change la donne. Elle regroupe tout, de la recherche et la collaboration sur des documents à la définition d'objectifs et l'automatisation, dans une seule plateforme personnalisable.

Voici comment ClickUp comble le fossé entre la recherche d'informations et leur mise en œuvre :

L'avantage n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

ClickUp Brain est ClickUp AI, l'IA native intégrée de ClickUp, capable de comprendre vos modèles de flux de travail spécifiques. Elle ajoute une intelligence contextuelle que les outils de recherche autonomes ne peuvent égaler.

Passez d'un LLM à l'autre à l'aide de ClickUp Brain et optimisez le modèle pour la tâche à accomplir

L'un des principaux avantages de Brain est son accès multimodèle. À partir d'une seule interface, vous pouvez exploiter les modèles linguistiques les plus performants, notamment ChatGPT, Claude et Gemini (la même IA qui alimente le mode IA de Google).

Vous n'avez plus besoin de passer d'un outil d'IA à un autre en fonction de la complexité de votre requête ou du type d'informations dont vous avez besoin.

Mais les capacités autonomes de ClickUp Brain vont bien au-delà de la simple réponse à des questions. Il passe sans difficulté de la recherche à l'exécution, en intégrant directement dans vos projets les informations générées par l'IA.

Posez à Brain des questions liées à vos projets, et il vous donnera des réponses contextuelles

Voici comment ClickUp Brain apporte de la valeur au-delà de la recherche :

*gestion contextuelle des documents : crée des rapports et des présentations détaillés à partir des données de votre environnement de travail et des résultats de vos recherches, puis les stocke dans ClickUp Docs

générateur de tâches* : transforme les résultats de recherche en tâches ClickUp détaillées et assignables avec des dépendances afin que chaque aspect entre la recherche et l'exécution reste traçable

création intelligente de projets* : transforme les sessions de brainstorming en plans de projet structurés avec des échéanciers et une allocation des ressources automatiquement mapper

Coordination intelligente des équipes : attribue les nouvelles tâches liées à la recherche aux personnes les plus compétentes en fonction de leur expertise et de leur charge de travail actuelle, afin de garantir un équilibre et une efficacité optimaux

création d'agents personnalisés* : vous permet de concevoir des assistants IA spécialisés pour les flux de travail récurrents, tels que l'analyse concurrentielle ou la rédaction de contenu, sans avoir à écrire du code

Prenons l'exemple d'un créateur de contenu qui effectue des recherches sur les tendances de la mode durable. Alors que Perplexity peut fournir d'excellentes citations de sources et que Google AI Mode offre des données de marché complètes, ClickUp Brain va plus loin en créant des calendriers de contenu, en attribuant des tâches de recherche aux membres de l'équipe et en générant des briefs éditoriaux (sans quitter la plateforme).

Pour en savoir plus sur la manière dont l'assistant IA de ClickUp multiplie votre productivité par 10, regardez cette vidéo.

Atout n° 2 de ClickUp : ClickUp entreprise Search

Obtenez une réponse contextuelle à vos requêtes avec ClickUp Enterprise Search

La recherche d'entreprise de ClickUp combine la recherche de connexion, approfondie et intranet pour vous offrir une expérience de recherche unique et puissante.

Il peut extraire des résultats du Web, de votre environnement de travail ClickUp (tâches, documents, commentaires, discuter, réunions) et d'applications tierces connectées (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, etc.).

Vous obtiendrez ainsi des résultats hautement contextuels et exploitables que ni Perplexity ni Google AI Mode ne peuvent égaler dans un environnement de travail.

Voici comment cet outil de recherche d'entreprise apporte une valeur à plusieurs niveaux :

Portée multiplateforme : trouve du contenu dans votre environnement de travail et dans des outils externes sans avoir à répéter la même recherche à différents endroits

Recherche contextuelle : affiche les résultats liés au projet sur lequel vous travaillez, afin que vous puissiez directement établir la connexion entre vos recherches et l'action

Récupération approfondie : retrouve des tâches anciennes, des fichiers archivés ou des discussions passées que les outils de recherche normal ne trouvent pas

résultats tenant compte des permissions* : assure la sécurité des informations sensibles en ne divulguant que les informations auxquelles vous avez accès

Informations exploitables : transforme les résultats de recherche en actions immédiates dans le flux de travail plutôt qu'en consommation passive d'informations

Les agents de réponse de ClickUp opèrent dans cet environnement de recherche unifié afin de combiner les recherches externes avec votre base de connaissances interne, effectuant automatiquement la connexion des découvertes aux flux de travail en direct.

voici un exemple d'utilisation de ClickUp Enterprise Search* : Envisagez d'étudier l'activité des concurrents pour mettre à jour un produit. Une recherche dans ClickUp vous permettra de découvrir : Tâches archivées de l'équipe relatives à l'analyse de la concurrence

Document stratégique original dans Google Drive

Fil de discussion pertinent sur Slack

Nouveaux articles sur le secteur publiés sur le Web À partir de là, vous pouvez intégrer ces conclusions à votre plan de lancement de produit actuel, attribuer des tâches de suivi aux membres appropriés de votre équipe et intégrer instantanément ces recherches à votre échéancier d'exécution.

🎺 Avantage ClickUp : les agents IA de ClickUp optimisent la recherche d'entreprise en transformant les informations en actions automatisées. Les agents Autopilot préconfigurés gèrent les flux de travail courants tels que la rédaction de notes, la mise à jour du statut des tâches ou le fait de résumer les résultats de recherche

les agents personnalisés sont des assistants IA spécifiques à un domaine que vous pouvez concevoir à l'aide de notre outil sans code. Ils comprennent vos données, votre vocabulaire et vos processus. Vous pouvez définir leur champ d'action (par exemple, uniquement les tâches de marketing de recherche), définir leur ton et leur demander de déclencher des actions telles que la création de tâches ou la mise à jour de documents Comme ces agents opèrent dans l'environnement de recherche connecté de ClickUp, ils peuvent agir sur ce qu'ils trouvent, en reliant les résultats à des tâches, en générant des suivis ou en attribuant automatiquement du travail.

ClickUp One Up n° 3 : Gestion des connaissances ClickUp

Obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions liées à votre travail grâce à ClickUp Knowledge Management

La gestion des connaissances de ClickUp crée des hubs de connaissances centralisés et consultables où coexistent les résultats de recherche et la documentation des projets. Tout ce dont votre équipe a besoin pour prendre des décisions éclairées est organisé en un seul endroit et relié au travail qu'il soutient.

Voici comment ClickUp Knowledge Management peut vous aider :

*génère automatiquement des connaissances : utilise ClickUp Brain et des assistants IA pour créer des wikis et des guides de processus directement à partir des données du projet et des résultats de recherche

Connecte la documentation au travail : lie directement les rapports de recherche et les documents stratégiques aux tâches qu'ils assistent

*automatisation du routage des informations : vous permet de configurer les automatisations ClickUp pour les actions pertinentes lorsque certains déclencheurs se produisent, par exemple, la mise à jour d'une procédure opératoire normalisée lorsqu'un processus change ou l'envoi d'un résumé de recherche nouvellement achevé aux parties prenantes

*assistance IA pour les flux de travail : vous permet de créer des agents IA personnalisés spécialisés dans des tâches telles que la rédaction de rapports, la compilation d'études de marché ou la génération de procédures opératoires normalisées sans codage

maintient l'exactitude des versions : *offre un contrôle des versions et un accès sécurisé aux fichiers

Voici un aperçu détaillé de l'intégration de Brain à ClickUp Knowledge Management

💡 Conseil de pro : si vous débutez, compiler toutes les connaissances de votre entreprise peut s'avérer fastidieux et chronophage. Utiliser un modèle de base de connaissances peut vous aider à organiser systématiquement les résultats de vos recherches sans vous perdre dans les détails

Connectez vos recherches à votre travail réel avec ClickUp

Perplexity et Google IA Mode redéfinissent l'expérience de recherche traditionnelle grâce à leur compréhension contextuelle et leurs capacités de suivi naturel. Ces deux outils excellent dans la recherche d'informations sur le Web avec des citations appropriées et des capacités de raisonnement. Mais trouver des informations pertinentes n'est que la moitié du chemin.

Vous devez également transformer ces informations en travail concret. ClickUp résout ce problème en vous permettant d'effectuer des recherches avec n'importe quel modèle LLM, de collaborer avec votre équipe sur les résultats et d'exécuter des projets dans le même environnement de travail.

Sa plateforme unifiée élimine la prolifération du travail et supprime les frictions entre la découverte et la livraison qui bloquent la plupart des recherches dans les documents.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et transformez vos projets de recherche en résultats concrets.