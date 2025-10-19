Modèles gratuits de directives de marque Figma pour une image de marque cohérente

Si vous avez déjà travaillé sur un projet créatif, vous avez probablement ressenti cette tension silencieuse liée aux directives de marque. Peut-être aviez-vous une idée qui vous plaisait, mais les couleurs ne correspondaient pas. Ou la police de caractère ne convenait pas tout à fait. C'est un sentiment familier.

Mais les directives de marque ne sont pas là pour vous freiner. Elles sont là pour garantir que tout ce que vous publiez reste fidèle à votre image.

Un modèle de directives de marque Figma est un moyen utile de trouver cette connexion avec vos clients. Il vous offre une structure sans vous donner l'impression d'être enfermé dans un carcan. Vous pouvez rester cohérent tout en explorant différentes idées et orientations.

Dans cet article, nous vous présenterons certains des meilleurs modèles de directives de marque dans Figma et partagerons quelques ressources qui vous permettront de créer vos propres modèles de manière plus ludique.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de directives de marque Figma ?

En 2023 et 2024, Nvidia est devenue l'une des marques à la croissance la plus rapide au monde et s'est hissée au rang des entreprises valant plus d'un billion de dollars. Mais être l'une des marques à la croissance la plus rapide au monde ne se résume pas à des nombres d'équipe commerciale ou à des tableaux Excel. Il s'agit également de la connexion profonde que les gens entretiennent avec ce que représente la marque.

Lorsque vous concevez en gardant ce type de connexion à l'esprit, voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle de directives de marque Figma :

✅ Définissez l'objectif, les valeurs, la mission et l'histoire de la marque afin d'orienter l'ensemble du design et du message

✅ Incluez les règles relatives au logo, notamment l'espace, la taille et les choses à faire et à ne pas faire pour éviter toute distorsion ou utilisation abusive

✅ Définissez une palette de couleurs claire avec les valeurs HEX, RGB et CMYK pour obtenir des visuels cohérents sur toutes les plateformes

✅ Choisissez les polices de caractère pour les en-têtes, les sous-titres et le texte, et expliquez comment et quand utiliser chacune d'entre elles

✅ Ajoutez des règles de ton et de voix pour harmoniser vos messages, quel que soit l'auteur ou le concepteur

Aperçu des modèles de directives de marque

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de directives de marque Figma et ClickUp :

Modèles gratuits de directives de marque Figma

Tout le monde n'a pas le temps de créer un guide de marque à partir de zéro. Heureusement, il existe de superbes modèles Figma gratuits qui vous offrent un point de départ solide sans vous priver de votre liberté créative.

1. Modèle de directives de marque par Design18th

via Figma

Le modèle de directives de marque Figma offre un point de départ raffiné et collaboratif pour créer un guide de marque. Vous pouvez le modifier pour l'adapter à la voix, aux valeurs et à l'identité visuelle de votre marque. Parfait pour les contributions de groupe, Figma permet aux membres de l'équipe de commenter, dessiner et concevoir ensemble en temps réel, en intégrant de manière transparente les idées de votre environnement de travail dans le brouillon du modèle.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Couvre toutes les sections clés, y compris la voix, le logo, les couleurs, la typographie et l'application de la marque

Utilise une disposition sobre et minimaliste, facile à lire et à travailler

Comprend des exemples de taille, d'espace et d'utilisation du logo qui éliminent les approximations

Conçus pour être facilement mis à jour, vous pouvez les personnaliser sans effort

✨ Idéal pour : les petites équipes ou les freelances à la recherche d'une structure claire et facile à suivre qui couvre tous les éléments essentiels.

👀 Anecdote amusante : Tiffany & Co. utilise une nuance de bleu si particulière qu'elle possède son propre code Pantone. L'entreprise a même déposé cette couleur afin que personne d'autre ne puisse l'utiliser dans les emballages de bijoux.

2. Base de marque : modèle de directives de marque par Figma

via Figma

Ce modèle Brand Base permet de montrer plus facilement comment les choix de marque établissent une connexion avec les décisions de conception réelles. Au lieu de passer d'un fichier à l'autre pour les logos, les polices de caractère et les couleurs, tout se trouve au même endroit et est facile à mettre à jour.

Comme il est directement intégré à Figma, les équipes peuvent tester des idées et ajuster les ressources de la marque sans nuire à la cohérence, ce qui permet de gagner du temps lors du lancement de nouvelles campagnes.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créé par l'équipe Figma et conçu pour une utilisation dans le monde réel

Couvre les éléments fondamentaux de la marque tels que l'histoire, la couleur et la typographie

Conçus pour être modernes sans être trop stylisés

Facile à partager et à collaborer avec vos collègues ou vos clients

✨ Idéal pour : les responsables de la conception et les équipes marketing qui ont besoin d'un guide de marque évolutif, adaptable à l'impression, au web et aux réseaux sociaux.

3. Modèle simple de directives de marque par Figma

via Figma

L'homme d'affaires américain Scott Cook a dit un jour

Une marque n'est plus ce que nous disons aux consommateurs qu'elle est, mais ce que les consommateurs se disent entre eux qu'elle est.

Cette idée est particulièrement pertinente lorsque vous essayez de créer une marque à laquelle les gens font réellement confiance. Et cette confiance commence par la cohérence.

Ce modèle élimine les éléments superflus afin que vous puissiez vous concentrer sur la présentation claire des éléments essentiels. Il vous offre un moyen simple de documenter votre marque sans compliquer le processus, ce qui est particulièrement utile si vous travaillez seul et avez besoin d'un outil que vous pouvez mettre à jour rapidement.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conçu à partir d'un véritable guide de marque, il est pratique et facile à suivre

Se concentre uniquement sur l'essentiel, comme les couleurs, les logos et la typographie

Conçus pour des modifications en cours rapides, vous pouvez y ajouter votre propre contenu

✨ Idéal pour : les freelances et les marques personnelles qui recherchent des directives simples, faciles à modifier en cours et utilisables dans leur portfolio, leurs sites web et leurs réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Vous cherchez des idées originales pour développer l'image de marque de votre entreprise ? Demandez à ClickUp Brain de vous proposer des palettes de couleurs créatives, des concepts de logo et des stratégies non conventionnelles pour faire ressortir votre marque ! Utilisez ClickUp Brain pour réfléchir et imaginer différentes directives de marque pour vos projets

4. Modèle de guide de marque par Figma

via Figma

Parfois, l'essence même de votre marque est déjà là. Elle a juste besoin d'un endroit où s'épanouir, respirer et rester cohérente au fil du temps.

Ce modèle de directives de marque de Figma vous aide à rassembler ce que vous avez et à vous demander si cela correspond toujours à la marque que vous avez décidé de créer. En regroupant des ressources dispersées en une seule source fiable, vous pouvez plus facilement expliquer votre marque aux nouveaux employés, collaborateurs ou partenaires externes.

Cela vous donne également un cadre pour repérer les lacunes dans votre identité et les corriger progressivement au lieu de repartir de zéro.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vous permet d'intégrer vos logos, polices de caractère et couleurs existants sans trop de difficultés

Encouragez les petites améliorations afin que la marque évolue avec votre équipe

Assurez la cohérence de vos actions afin que chacun puisse prendre des décisions plus rapides et plus sûres

Travaille bien comme référence commune pour le design et le marketing

✨ Idéal pour : les marques en pleine croissance qui disposent déjà d'actifs et ont simplement besoin d'un accueil pour harmoniser leurs éléments.

5. Modèle de directives de marque gratuit par Figma

via Fi g ma

Toutes les marques ne démarrent pas avec une grande équipe ou un système de conception sophistiqué. Parfois, vous avez simplement besoin d'un point de départ clair. Ce modèle gratuit de directives de marque vous offre cet espace, avec une structure suffisamment solide pour être fiable et suffisamment flexible pour que vous puissiez vous l'approprier.

Il s'agit d'un cadre simple qui évolue avec vous, vous permettant de commencer modestement et d'ajouter des détails au fur et à mesure que votre marque se développe. Pour les nouveaux designers ou les fondateurs débutants, ce modèle de conception graphique élimine la pression de créer immédiatement un guide parfait tout en conservant la cohérence de votre travail.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Couvre toutes les bases, y compris l'utilisation du logo, la typographie et les directives relatives à la couleur

Accompagné d'instructions simples pour que rien ne soit confus ou technique

Vous vous sentirez comme à l'Accueil, que vous développiez un projet personnel ou une marque en pleine croissance

Conçu pour les personnes réelles qui recherchent la clarté, et non la complexité

✨ Idéal pour : les start-ups et les fondateurs novices qui ont besoin d'un guide de marque gratuit et adapté aux débutants, qu'ils peuvent enrichir au fur et à mesure que leur identité prend forme.

📮 ClickUp Insight : Lorsque les objectifs ne se réalisent pas comme prévu, la plupart des gens abandonnent ou continuent sans nouveau plan. Mais les objectifs manqués ne sont pas une fin en soi, ils sont une occasion d'apprendre.

Limites des modèles Figma

Si quelqu'un de chez Figma nous écoute : petit rappel amical, vous vous engagez sur une très mauvaise voie et vous serez remplacés en un rien de temps si vous continuez ainsi.

Voici comment un utilisateur frustré s'est adressé à l'équipe Figma sur Reddit.

On peut affirmer sans risque de se tromper que, bien qu'il aide d'innombrables designers à structurer leur travail créatif, Figma présente certains défis importants qu'il convient de garder à l'esprit avant de s'y plonger trop profondément.

Voici un bref aperçu :

Certains modèles sont trop rigides, ce qui rend difficile toute exploration au-delà de la structure d'origine

Le partage de travail avec des clients ou des collaborateurs s'accompagne souvent de limites liées aux places payantes

La modification en cours hors ligne n'est pas fiable, ce qui peut compliquer les choses pour les équipes à distance ou régionales

L'assistance semble parfois lointaine, surtout lorsque vous avez besoin d'aide dans l'urgence

Les modèles ne sont pas toujours conçus en tenant compte des besoins locaux, ce qui oblige les équipes à fournir un travail supplémentaire pour les adapter

Modèles alternatifs de directives de marque Figma

Comme on dit, « quand on veut, on peut ». Et parfois, la solution se trouve dans ClickUp, le logiciel de gestion de marque préféré des spécialistes du marketing.

Si les modèles présentés donnent à vos équipes de conception l'impression d'être bridées, voici quelques alternatives à Figma.

Vous trouverez ci-dessous les 10 meilleurs modèles de directives de marque ClickUp qui peuvent vous aider à combler les lacunes et donner à votre marque un espace pour se développer avec clarté et cohérence.

1. Modèle de directives de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez un tableau blanc visuel pour disposer les éléments de marque de manière claire et lisible grâce au modèle de directives de marque ClickUp

La plupart des gens ne choisissent pas une marque simplement parce qu'elle leur semble impressionnante. Ils la choisissent parce qu'elle leur semble familière, claire et digne de confiance. En fait, trois personnes sur quatre déclarent préférer acheter auprès d'une marque avec laquelle elles se sentent en connexion. Ce type de connexion commence par la cohérence.

Le modèle de directives de marque ClickUp vous offre un espace flexible pour rassembler tous les éléments de votre marque, côte à côte.

Comme il est intégré à un tableau blanc collaboratif, vous pouvez mapper les visuels, les valeurs et les messages en un seul endroit et les rendre accessibles à toute l'équipe.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Obtenez une vue d'ensemble grâce à une disposition de tableau blanc visuel qui

Profitez d'une collaboration en temps réel afin que chacun puisse contribuer et rester aligné

Faites prendre la forme au guide à la personnalité de votre marque grâce à des sections personnalisables

Stockez et mettez à jour tout, des logos aux directives rédactionnelles, dans un espace de partage

✨ Idéal pour : les équipes qui recherchent un espace visuel apaisant pour leur marque, facile à mettre à jour et à partager.

Voici comment vous pouvez mapper l'ensemble de votre plan visuellement à l'aide des tableaux blancs ClickUp dans un guide rapide :

2. Modèle de document de guide de style de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez un espace simple pour créer et stocker l'identité visuelle de votre marque à l'aide du modèle de document ClickUp Brand Style Guide

Choisir les couleurs et les polices de caractère de votre marque est une chose. S'assurer qu'elles s'affichent de la même manière partout en est une autre. Un guide de style permet de garantir la cohérence, de sorte que, quel que soit le concepteur ou le rédacteur, la marque reste fidèle à votre image.

Le modèle de guide de style de marque ClickUp Doc est un ClickUp Doc prêt à l'emploi conçu pour aider les équipes à centraliser et à maintenir leur identité de marque. Il comprend des sections dédiées aux logos, à la typographie, aux couleurs de la marque, au style et aux exemples d'utilisation. Que vous intégriez de nouveaux employés, informiez des freelances ou harmonisiez les parties prenantes, il fournit une source d'informations claire et exploitable pour vos actifs et messages de marque.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Conservez vos couleurs, logos et choix de polices dans un document facile à trouver

Facilitez la tâche à tous ceux qui doivent suivre la même direction visuelle

Aidez les nouveaux membres de l'équipe à se mettre à niveau sans hésitation

Offrez une assistance familière sur les sites Web, les e-mail et les supports imprimés

✨ Idéal pour : les équipes de marketing de marque, de marketing produit, de conception et de communication qui ont besoin d'un espace partagé pour harmoniser en temps réel les logos, les messages et l'identité visuelle.

3. Modèle de guide de style de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Aidez votre marque à paraître cohérente et plus fiable grâce au modèle de guide de style de marque ClickUp

Certaines entreprises dépensent plus de dix mille dollars par an en travail de conception. Ce nombre en dit long. Mais il montre également l'effort considérable déployé pour que l'image de marque soit parfaite.

Le modèle de guide de style de marque ClickUp vous offre un espace simple pour rassembler tous ces efforts et garantir la cohérence. Vous pouvez centraliser les règles de marque dans ClickUp afin que les rédacteurs, les designers et les spécialistes du marketing travaillent toujours à partir du même guide.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez vos couleurs, polices de caractère et images dans un guide facile à suivre.

Aidez tous les membres de votre équipe à rester sur la même longueur d'onde, qu'ils rédigent des textes ou conçoivent des publicités.

Donnez à votre marque une image claire et dépourvue de dépendance sur tous les canaux.

Gardez les choses bien organisées afin que vos visuels évoluent avec votre marque, et non contre elle.

✨ Idéal pour : les responsables de marque, les directeurs créatifs et les équipes marketing qui ont besoin d'un guide de style fiable pour harmoniser le design, les textes et l'exécution des campagnes sur tous les canaux.

👀 Anecdote amusante : le logo en forme de marguerite de Chupa Chups a été conçu par Salvador Dalí en moins d'une heure. Il a insisté pour qu'il soit placé sur le dessus de la sucette plutôt que sur le côté afin que les gens puissent toujours le voir clairement. C'est un exemple parfait qui montre qu'un bon emplacement peut être tout aussi important qu'un bon design.

4. Modèle de gestion de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Disposez d'un espace calme et clair pour tout mettre en évidence grâce au modèle de gestion de marque ClickUp.

Vous avez achevé avec réussite la présentation de lancement du produit. Puis quelqu'un vous contacte pour vous demander le dernier brief de campagne. Pendant ce temps, un autre collègue vient de partager une version du logo que vous avez cessé d'utiliser il y a deux mois.

Gérer une marque implique de contrôler de nombreux éléments, souvent simultanément. Le modèle de gestion de marque ClickUp rassemble tout sous un même toit afin que la planification des campagnes, les mises à jour des ressources et la communication entre les équipes restent connectées. Au lieu de clarifier quelle version est la plus récente, vous pouvez suivre les campagnes, harmoniser les messages et faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction pour raconter la même histoire de marque.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Forfait la gestion de vos campagnes marketing sans que tout devienne confus.

Assurez la connexion de votre équipe et veillez à ce que tous ses membres travaillent dans le même sens.

Découvrez ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré.

Restez fidèle à vous-même à mesure que votre marque se développe et évolue.

✨ Idéal pour : les responsables de marque, les équipes marketing et les responsables créatifs qui ont besoin d'un espace unique pour coordonner les campagnes, contrôler les ressources et maintenir la cohérence de la marque dans tous les services.

5. Modèle d'identité de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez la forme claire à votre marque grâce au modèle d'identité de marque ClickUp.

« Que faut-il pour créer une identité de marque ? Outre les éléments de base. » Telle était la question posée sur Reddit. Un utilisateur a répondu de manière simple mais pertinente : « Avant le logo, déterminez votre style, votre mission, votre vision et votre public cible. Ensuite, laissez le design suivre cette ligne directrice. »

C'est précisément ce que vous permet de faire le modèle d'identité de marque de ClickUp. Ce modèle vous offre l'espace nécessaire pour réfléchir à des aspects plus profonds avant de vous lancer dans le choix des couleurs et des polices.

Le plus intéressant, c'est qu'il va au-delà des aspects visuels pour vous aider à définir vos valeurs, votre ton et vos objectifs à long terme, afin que votre marque soit perçue comme authentique et non comme purement décorative.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez un langage visuel qui reflète votre identité.

Créez des messages qui vous ressemblent et qui trouvent un écho auprès de votre public.

Définissez des indicateurs clés de performance (KPI) et des objectifs marketing afin que votre équipe sache où va la marque.

Gardez tout connecté à mesure que vous vous développez sur différentes plateformes.

✨ Idéal pour : les équipes marketing et les responsables de la communication qui souhaitent former une identité cohérente à travers les campagnes, les canaux et les points de contact avec les clients.

6. Modèle de livre de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites la forme de votre identité et restez fidèle à celle-ci au fil du temps grâce au modèle de livre de marque ClickUp.

Vous connaissez cette sensation lorsque tout dans une marque semble parfaitement cohérent ? Le ton, la couleur, la façon dont elle se présente en ligne. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce type de clarté provient généralement d'une base solide sur laquelle s'appuyer. Un livre de marque vous aide à construire ce type de fondation.

Le modèle de livre de marque ClickUp transforme cette idée en un espace de travail pratique où stratégie, visuels et narration cohabitent. Au lieu de traiter le livre de marque comme un PDF statique, ce modèle de stratégie de marque devient un guide dynamique que vous pouvez mettre à jour, partager et développer à mesure que la marque se développe.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez vos idées et vos ressources à l'aide de listes de tâches ou de tableaux simples

Disposez vos logos, polices, couleurs et images de manière à ce qu'ils soient faciles à trouver et à suivre

Suivez votre progression tout en créant des campagnes ou en actualisant du contenu ancien

Donnez à tous les membres de votre équipe un partage de la compréhension de ce que représente réellement la marque

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les stratèges de contenu et les directeurs créatifs qui ont besoin d'un livre de marque centralisé et évolutif pour guider leurs messages, leurs campagnes et leurs décisions en matière de design.

7. Modèle de rebranding ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Attribuez clairement les tâches afin que chacun sache sur quoi il travaille grâce au modèle de rebranding ClickUp

Lorsque Dunkin' a supprimé « Donuts » de son nom, il ne s'agissait pas seulement d'un changement de logo. C'était un changement discret dans la façon dont ils voulaient se présenter. Dunkin' a maintenu les mêmes couleurs et la même ambiance tout en se concentrant plus clairement sur ce en quoi consistait la valeur la plus précieuse pour ses clients. Ce type de rebranding nécessite du soin, pas seulement une nouvelle police de caractères.

Le rebranding n'est pas chose facile. Vous essayez d'aller de l'avant sans perdre les éléments qui vous semblent encore pertinents. Le modèle de rebranding ClickUp vous permet d'y parvenir sans vous sentir pressé.

Ce modèle de branding permet de créer un plan structuré où la stratégie, le design et la communication restent synchronisés. Grâce aux échéanciers, à la propriété des tâches et à l'espace réservé aux commentaires, le processus semble intentionnel plutôt que chaotique.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez chaque étape afin de toujours savoir ce qui est terminé et ce qui reste à faire

Attribuez des rôles clairs afin que personne ne se demande qui fait quoi

Établissez un échéancier qui convient à votre équipe, et pas seulement à la date limite

Gardez tout le monde en connexion pendant que vous remodelez progressivement l'apparence et l'image de votre marque

✨ Idéal pour : les directeurs marketing, les responsables de marque et les équipes créatives chargées de la refonte de l'image de marque qui ont besoin d'une structure claire pour les échéanciers, les rôles et le déploiement des campagnes.

8. Modèle de guide stylistique du logo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Indiquez quand utiliser chaque version de votre logo et quand ne pas l'utiliser grâce au modèle de guide de style de logo de ClickUp

Les logos ont tendance à voyager sur le web. Ils apparaissent sur des sites web, dans des présentations, sur des tasses à café et parfois dans des endroits inattendus. Un guide de style pour les logos vous aide à vous assurer que votre logo reste fidèle à votre image, quel que soit l'endroit où il se trouve.

Le modèle de guide de style pour logo de ClickUp vous offre un espace clair où définir ces limites avec soin. C'est un bon point de départ pour apprendre à créer un guide de style pour votre marque. Pour commencer, vous pouvez définir des règles d'utilisation, documenter les variations et partager des instructions afin qu'aucun partenaire, fournisseur ou collègue n'utilise le logo de manière abusive.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez quand et comment utiliser chaque version de votre logo

Notez les détails importants tels que les valeurs de couleur, les limites de taille et l'espace

Partagez le guide avec vos partenaires afin que tout le monde soit sur la même page

Assurez la cohérence sans avoir à tout vérifier à chaque fois

✨ Idéal pour : les graphistes, les responsables de marque et les agences de création qui ont besoin de documenter l'utilisation du logo et de s'assurer que leurs partenaires, fournisseurs et équipes internes l'appliquent de manière cohérente.

👀 Anecdote amusante : le mot LEGO est un mélange de l'expression danoise « leg godt », qui signifie « bien jouer ». Ce qui rend cela amusant, c'est que les fondateurs n'ont réalisé que plus tard qu'en latin, « lego » signifie également « j'assemble ». C'est une joyeuse coïncidence qui correspond parfaitement à la mission de la marque.

9. Modèle de guide de style de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Disposez d'un emplacement unique où vos règles visuelles sont réellement appliquées grâce au modèle de guide de style de projet ClickUp

Vous mettez à jour l'en-tête du site web. Quelqu'un d'autre modifie la police de caractère dans une publication sur les réseaux sociaux. Puis une troisième personne partage une présentation qui utilise une couleur complètement différente. Avant même de vous en rendre compte, tout commence à sembler un peu décalé.

Le modèle de guide de style de projet de ClickUp offre un guide partagé que tout le monde peut consulter pour s'assurer que tout le monde travaille à partir de la même base.

Le modèle regroupe tous les éléments visuels clés tels que les polices de caractère, les couleurs et les dispositions dans une seule référence, afin que chaque livrable s'inscrive dans la même histoire. Au lieu de corriger les incohérences après coup, votre équipe peut concevoir avec clarté dès le départ.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez tous les visuels de votre marque dans un seul document de partage

Assurez la cohérence des polices de caractère, des couleurs et des dispositions, quelle que soit la plateforme

Communiquez clairement vos attentes en matière de conception afin de réduire les allers-retours

Fournissez l'assistance à votre équipe pour créer un travail cohérent et fidèle à votre marque

✨ Idéal pour : les créateurs de contenu, les équipes de conception de produits et les services marketing qui ont besoin d'une référence simple pour harmoniser les visuels entre les campagnes, les produits et les canaux.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité ClickUp Brand Assets comme source unique de référence pour les logos, les couleurs et la typographie. Vous pouvez facilement y être lié ou intégrer des éléments clés dans vos documents ou Tableaux blancs, afin que votre équipe n'ait jamais à se demander quelle version du logo utiliser ou quelle nuance de violet est la bonne.

10. Modèle de lancement de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit De la mapper des échéanciers au suivi des jalons clés, mettez tout le monde sur la même page grâce au modèle de lancement de marque ClickUp.

Un post Reddit fait le buzz : un conseiller en start-up partage son expérience en matière d'accompagnement de marques, depuis leurs premières idées jusqu'à leur sortie à plusieurs millions de dollars. Quelle est l'une de ses suggestions les plus pertinentes ? N'attendez pas la perfection. Lancez simplement votre produit, discutez avec vos clients et construisez à partir de la version 1.

Le modèle de lancement de marque de ClickUp vous aide à concrétiser vos idées et à les transformer en un plan que vous pouvez réellement suivre. Il vous permet de créer une liste des tâches à faire, de déterminer qui vous aidera et de guider en douceur votre équipe à travers chaque étape du lancement.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez un échéancier clair et facile à gérer pour votre lancement.

Suivez ce qui compte sans trop compliquer les choses.

Synchronisez votre équipe sans avoir à vérifier constamment

Donnez forme à votre marque, une petite étape à la fois.

✨ Idéal pour : les fondateurs et les créateurs de marque qui souhaitent démarrer en force sans se perdre dans les détails.

11. Modèle de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tout semble provenir de la même équipe grâce au modèle de marque ClickUp.

Le branding ne commence pas toujours par une vision grandiose élaborée il y a des années. Parfois, il commence par une simple question posée par un collègue : « Quelle version du logo dois-je utiliser ? »

C'est souvent à ce moment-là que vous réalisez que votre marque existe dans trop de dossiers et dans trop peu de discussions. Le modèle de marque ClickUp offre à votre équipe un espace de partage pour définir l'apparence, le ton et l'esprit de votre marque.

De la typographie au style, ces modèles vous aident à créer quelque chose que les personnes au sein et à l'extérieur de votre entreprise peuvent réellement comprendre et utiliser.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez le ton, les couleurs et les règles de conception de votre marque.

Stockez toutes vos ressources à un endroit où tout le monde peut les trouver.

Assurez la cohérence de votre image à mesure que votre équipe et votre message se développent.

✨ Idéal pour : les équipes marketing en étape initiale, les responsables de la conception et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un hub unique et accessible pour définir et gérer les actifs, la voix et les directives de la marque.

Assurez-vous que chacune de vos actions soit en accord avec votre marque grâce à ClickUp.

Au cœur de chaque marque forte se trouve quelque chose de familier : une couleur qui semble juste, une voix qui vous ressemble, un rythme auquel votre équipe peut s'adapter sans avoir à réfléchir à deux fois.

Figma vous offre un excellent point de départ. Mais lorsqu'il s'agit de maintenir la connexion entre les personnes, les projets et les plateformes, ClickUp intervient discrètement pour vous aider.

Il ne s'agit pas seulement de modèles. Il s'agit de donner à votre marque un Accueil où elle peut se développer et rester fidèle à elle-même.

Vous souhaitez créer une marque facile à utiliser et difficile à oublier ? Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!