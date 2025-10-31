Les 12 meilleurs modèles Notion pour suivre vos candidatures et rester organisé

De nos jours, la recherche d'emploi s'apparente davantage à un marathon qu'à un sprint. Avec toutes les candidatures, les suivis et les tâches de préparation d'entretiens qui s'accumulent, il est facile de perdre le fil.

Saviez-vous qu'il faut en moyenne 21 candidatures soigneusement rédigées pour qu'un candidat décroche une seule offre d'emploi ? Ces données indiquent clairement une chose : le suivi de chaque étape de votre recherche d'emploi n'est pas seulement judicieux, c'est essentiel.

De l'enregistrement du statut des candidatures à la planification des suivis et à la préparation des entretiens à venir, les modèles de suivi des candidatures de Notion vous aident à structurer votre processus de candidature.

En bonus, nous partagerons également des modèles de ClickUp, ce qui vous permettra de sélectionner les meilleurs parmi ceux disponibles. C'est parti pour le suivi, d'accord ?

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des candidatures Notion ?

Choisir le bon modèle de suivi des candidatures peut faire la différence entre une recherche d'emploi organisée et un chaos total. Tous les modèles disponibles ne sont pas conçus pour gérer les aléas d'une recherche d'emploi moderne. Voici donc ce que vous devez rechercher avant de choisir un modèle de suivi des candidatures Notion : 👇

Suivi clair du statut : choisissez un modèle qui vous montre clairement où en est chaque candidature : postée, entretien prévu, offre reçue, ou même ignorée (nous sommes tous passés par là 😅).

Champs personnalisables : choisissez un modèle qui vous permet d'ajouter ou de modifier des champs en fonction de vos besoins, comme le suivi de la taille de l'entreprise, la source de référence ou les attentes salariales.

Rappels d'entretien et de suivi : assurez-vous que votre modèle comprend un espace pour les suivis des recruteurs, les dates d'entretien et les prochaines étapes afin de ne manquer aucune opportunité.

Détails sur l'entreprise et le rôle : choisissez-en un qui vous permette de stocker les descriptions de rôle, les notes sur l'entreprise et les liens tels que les offres d'emploi ou les profils LinkedIn.

Remarques et réflexions : assurez-vous que votre modèle de suivi vous permet de noter rapidement des notes telles que « j'ai adoré la culture de l'équipe » ou « je ne suis pas sûr de l'intervalle salarial ». Cela vous aidera à comparer les offres ultérieurement et à prendre des décisions plus éclairées.

Options d'exportation et de partage : recherchez un modèle qui vous permette de partager facilement votre suivi avec un mentor, un coach de carrière ou même un ami.

👀 Le saviez-vous ? En 2023, la durée médiane entre la première candidature et la première offre était d'environ 44 jours. De plus, la plupart des membres ont rapporté que leur recherche d'emploi avait duré entre 21 et 89 jours. Cela montre une augmentation constante du temps nécessaire pour obtenir une offre d'emploi par rapport aux années précédentes.

Aperçu des meilleurs modèles de suivi des candidatures

Voici un tableau de résumé des modèles de suivi des candidatures Notion et ClickUp :

12 modèles gratuits de suivi des candidatures Notion

Avant de passer à la liste, voici une petite attention : chaque modèle ci-dessous est une option Notion gratuite, idéale pour rester organisé pendant votre recherche d'emploi.

Nous avons divisé ces modèles Notion en descriptions de taille raisonnable accompagnées de leurs fonctionnalités clés afin de vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre parcours.

1. Modèle de suivi des emplois étudiants

via Notion

Le modèle de suivi des emplois étudiants est un tableau de bord de carrière basé sur Notion et adapté aux étudiants. Il vous aide à suivre vos candidatures à des emplois et à des stages, à stocker tous les documents essentiels en un seul endroit et à centraliser les ressources de carrière, ce qui rend votre recherche d'emploi plus organisée et plus facile à gérer.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez chaque étape de votre parcours de candidature grâce à un outil de suivi visuel (Candidature envoyée, Entretien, Offre, Refus).

Conservez votre CV, votre portfolio et vos publications LinkedIn au même endroit afin que tout soit prêt à l'emploi.

Consultez vos candidatures collées dans une zone d'archivage pour en tirer des enseignements et éviter de répéter les mêmes erreurs.

✅ Idéal pour : les étudiants qui concilient cours et candidatures à des emplois et qui souhaitent rester organisés de manière gratuite.

2. Modèle de suivi des candidatures (avec Notion IA)

via Notion

Conçu pour simplifier le processus de candidature, ce suivi de candidature Notion intégré à Notion IA rassemble toutes les étapes de votre recherche d'emploi dans un tableau de bord organisé. Vous pouvez enregistrer les rôles, surveiller les dates limites et prendre des notes sur chaque entreprise.

Tout cela grâce à l'IA qui vous aide à rédiger des e-mails de suivi, à peaufiner vos documents de candidature initiaux et à rester au top de vos tâches avec moins de tracas et moins de distractions.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Glissez-déposez les candidatures sur le tableau pour voir instantanément où en est chacune d'entre elles.

Téléchargez votre CV dans un emplacement facilement accessible afin de ne plus jamais avoir à fouiller dans vos dossiers.

Triez et filtrez à l'aide d'un calendrier pour le suivi des dates d'échéance et des échéanciers des entretiens.

✅ Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui souhaitent allier organisation et assistance basée sur l'IA afin d'accélérer le processus de candidature.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en assurant la connexion de vos possibilités de discuter, de vos tâches, de vos documents et de vos connaissances dans tout l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

3. Modèle de kit de démarrage pour la recherche d'emploi étudiant

via Notion

Le kit de démarrage pour la recherche d'emploi étudiant de Notion est une boîte à outils achevée destinée aux jeunes diplômés prêts à se lancer dans la vie active. Il regroupe tout ce dont vous avez besoin pour organiser votre recherche d'emploi, notamment la gestion de votre CV et de votre portfolio, le suivi de vos candidatures, la préparation des entretiens et les listes de tâches.

Grâce à sa disposition structurée, il vous aide à rester concentré, motivé et en compte pour chaque étape du processus de recherche d'emploi.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez vos progrès grâce à un outil de suivi clair qui affiche le statut de votre candidature auprès de chaque entreprise.

Préparez-vous de manière plus intelligente grâce à une checklist pour la préparation des entretiens, le réseautage et les suivis.

Notez les notes des recruteurs, mettez en avant vos compétences et consignez vos réflexions sur votre carrière dans des sections dédiées.

✅ Idéal pour : les étudiants et les jeunes diplômés qui souhaitent disposer d'un environnement de travail simplifié pour gérer l'ensemble de leur parcours professionnel, des candidatures aux entretiens.

4. Modèle de suivi des habitudes

via Notion

La recherche d'emploi est une question de cohérence, et le modèle Notion Habit Tracker vous aide à établir des routines quotidiennes autour de votre recherche d'emploi. Qu'il s'agisse de postuler à un nombre défini d'emplois, de mettre à jour votre profil LinkedIn ou de vous entraîner à répondre à des questions d'entretien, vous pouvez enregistrer et suivre chaque habitude dans un format simple, à remplir en quelques clics.

De plus, des cases à cocher et des compteurs de séries vous aident à rester responsable et à garder le cap pour décrocher votre prochain rôle.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez vos habitudes de recherche d'emploi quotidiennement et hebdomadairement, par exemple en postulant à deux offres d'emploi par jour ou en contactant un recruteur.

Personnalisez les catégories d'habitudes en fonction de vos objectifs, tels que le réseautage, la mise à jour de votre portfolio ou la préparation d'entretiens.

Identifiez facilement les progressions et les lacunes en affichant une vue hebdomadaire ou mensuelle.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent rester cohérents et disciplinés dans leur recherche sans perdre leur élan.

🎉 Anecdote amusante : certains candidats de la génération Z ne se contentent pas de compter sur leurs parents, ils les emmènent avec eux à l'entretien d'embauche. Dans une étude menée auprès de 831 demandeurs d'emploi de la génération Z (moins de 27 ans), 77 % ont déclaré qu'un parent avait assisté à un entretien, tandis que 48 % ont admis que leurs parents avaient achevé une tâche à leur place.

5. Modèle de CV professionnel

via Notion

La première impression est importante, et votre CV est souvent la première que vous donnez. Ce modèle de CV professionnel dans Notion est votre portfolio de carrière personnel, présenté de manière soignée pour les recruteurs.

Ce modèle gratuit organise votre expérience, votre formation, vos compétences et vos coordonnées dans une structure claire. Il est facile à parcourir tout en étant suffisamment efficace pour mettre en valeur vos réalisations clés. Son design minimaliste offre un équilibre parfait entre professionnalisme et personnalité, garantissant que votre parcours professionnel soit présenté avec clarté et impact.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Mettez en avant vos compétences, les formations pertinentes et vos expériences clés dans des sections dédiées.

Effectuez une modification en cours rapide pour adapter votre profil à chaque rôle auquel vous postulez.

Partagez un lien Notion pour des candidatures fluides et numériques.

✅ Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui souhaitent disposer d'un CV soigné, facile à mettre à jour et parfaitement compatible avec les mises en forme numériques et papier.

6. Modèle de site web pour portfolio en ligne

via Notion

Le modèle de site web portfolio en ligne dans Notion fait office de site web personnel, achevé avec un espace dédié à votre biographie, vos photos, vos galeries de projets et votre expérience professionnelle.

Ils vous permettent de créer une présence numérique soignée et facile à partager, tout en offrant aux recruteurs et à vos collaborateurs un moyen clair d'explorer vos points forts, de parcourir votre travail et de faire une connexion avec vous via un seul lien.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Rédigez une section « À propos de moi » concise qui semble plus personnelle qu'un CV.

Présentez vos meilleurs projets dans une galerie d'études de cas, de designs, de code ou d'échantillons d'écriture.

Partagez vos coordonnées dès le départ pour faciliter la prise de contact avec les recruteurs.

✅ Idéal pour : les professionnels créatifs, les développeurs, les designers et les étudiants qui souhaitent bénéficier d'une présence en ligne professionnelle pour fournir l'assistance à leurs candidatures.

💡 Conseil de pro : Au cours des cinq dernières années, la longueur moyenne des CV a presque doublé, passant d'environ une page à près de deux. Les employeurs attendent plus de détails, mais veillez à ce qu'ils soient pertinents et percutants, et non superflus.

7. Modèle de tableau d'affichage des offres d'emploi

via Notion

Publier des offres d'emploi ne signifie pas nécessairement créer un site carrière complet. Le modèle de tableau d'affichage des offres d'emploi dans Notion vous offre un moyen simple de partager les opportunités en temps réel. Vous pouvez liste les rôles, les étiqueter par équipe ou par statut, et ajouter des détails tels que les responsabilités et les dates limites, ce qui permet aux candidats de les consulter et de postuler facilement, sans tracas supplémentaires.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Publiez une page d'offres d'emploi accessible au public et facile à partager avec d'autres personnes.

Marquez les offres d'emploi par date de publication, service et statut pour les trier rapidement.

Effectuez des modifications en cours en temps réel pour que les postes vacants soient toujours à jour.

✅ Idéal pour : les petites entreprises, les start-ups ou les clubs étudiants qui recherchent un moyen simple de partager des offres d'emploi ou de stage sans avoir besoin d'un site de recrutement complet.

⭐ Conseil de pro : ClickUp Brain rend le suivi des offres d'emploi encore plus intelligent. Au-delà des modèles, ClickUp Brain fonctionne comme votre assistant IA dans votre espace de travail, vous aidant à générer du contenu, à faire apparaître instantanément le contexte et à réduire le temps consacré au « travail sur le travail ». Il s'agit de l'IA professionnelle la plus achevée au monde, qui établit la connexion entre vos tâches, vos documents, vos discussions et vos priorités en un seul endroit, afin que vous n'ayez jamais à rechercher des informations pendant votre recherche d'emploi. Obtenez des réponses instantanées depuis votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

8. Modèle de panel d'entretien de Notion

via Notion

Le modèle Interview Panel Template by Notion est conçu pour rationaliser le processus d'entretien en proposant une grille d'évaluation structurée des candidats. Il décompose les entretiens par étapes, par attributs et par membres du jury désignés, garantissant ainsi l'équité et la cohérence dans toutes les interactions avec les candidats.

Pour les demandeurs d'emploi, explorer ce type de rubrique offre des informations précieuses sur la manière dont les entreprises évaluent les candidats, ce qui vous aide à vous préparer avec clarté.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez les étapes prédéfinies telles que la présélection par le recruteur, les entretiens techniques approfondis et les entretiens finaux.

Utilisez des checklists pour les compétences, la motivation, la logistique et l'expérience afin de garantir la cohérence des évaluations.

Attribuez les questions à poser à chaque personne afin que les candidats ne se voient pas poser deux fois la même question.

✅ Idéal pour : les recruteurs, les responsables du recrutement et les candidats qui souhaitent avoir un aperçu des processus d'entretien structurés.

🎉 Anecdote amusante : lors d'un entretien, un candidat a partagé avec désinvolture qu'il avait apporté des beignets au bureau, sachant que le responsable du recrutement suivait un régime strict. Cette « douce sabotage » a été racontée comme une anecdote amusante, mais il va sans dire que le responsable du recrutement n'a pas été impressionné. Cela met en évidence une erreur classique lors d'un entretien : essayer d'être drôle ou « sympathique », mais révéler accidentellement un jugement discutable. N'oubliez jamais : ce que vous considérez comme une anecdote intelligente peut alerter les employeurs.

9. Modèle de suivi des candidatures sur les sites d'emploi

via Notion

Ce modèle de suivi des candidatures sur les sites d'emploi établit une connexion directe entre un site d'emploi public et un tableau de bord de suivi des candidatures, ce qui facilite le processus de recrutement du début à la fin.

Les entreprises peuvent list les rôles, recevoir des candidatures et suivre la progression des candidats en un seul endroit. Pour les demandeurs d'emploi, ce système garantit que les détails de votre candidature s'intègrent de manière transparente dans le flux de travail du recruteur, réduisant ainsi les risques de suivi manqué.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez en temps réel l'évolution du statut de vos candidatures : nouvelle candidature, en cours d'examen, entretien ou offre.

Personnalisez les formulaires de candidature pour recueillir rapidement et efficacement les informations sur les candidats.

Gérez les rôles, les CV et les entretiens à partir d'un environnement de travail centralisé pour les recruteurs.

✅ Idéal pour : les entreprises et les RH qui souhaitent gérer plusieurs rôles à la fois, et les demandeurs d'emploi qui accordent de la valeur à la transparence dans le suivi de leurs candidatures.

10. Modèle de rédacteur de CV IA

via Notion

Avec 25 % de la génération Z qui se tourne déjà vers les robots IA pour rédiger des CV et des lettres de motivation, il est clair que les demandeurs d'emploi recherchent des moyens plus intelligents de se démarquer. Le modèle de rédacteur de CV IA facilite ce processus.

Il vous suffit d'ajouter vos informations, notamment votre formation, votre expérience et vos compétences, et de laisser l'IA les transformer en un CV soigné et adapté au secteur d'activité, qui met en valeur vos points forts et adapte votre parcours au rôle que vous visez.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez les invitations guidées pour chaque section de votre CV, y compris vos objets, votre formation, votre expérience de travail et vos compétences.

Mettez vos informations en forme dans un format clair et professionnel que les responsables du recrutement pourront facilement parcourir.

Adaptez le modèle à différents secteurs et niveaux de carrière.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent un CV rapide mais professionnel, adapté à leurs candidatures, en particulier les étudiants, les personnes en reconversion professionnelle ou les professionnels qui souhaitent actualiser leur CV.

📌 Le saviez-vous ? Près de la moitié des demandeurs d'emploi de la génération Z admettent avoir menti dans leurs candidatures. Environ 23 % ont embelli leur expérience de travail et près de 18 % ont exagéré leur titre.

11. Modèle de rédacteur de description de poste IA

via Notion

Le modèle IA Job Description Writer aide les équipes de recrutement à générer en quelques minutes des descriptions de poste claires et spécifiques à chaque rôle. Il vous suffit de remplir un bref aperçu de l'entreprise et les détails du rôle, puis Notion IA rédige une description de poste soignée que vous pouvez peaufiner et publier. Il garantit la cohérence du langage entre les différents rôles et permet de gagner du temps lorsque plusieurs offres d'emploi sont publiées en même temps.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Générez des brouillons de CV ou de descriptions de poste en un seul clic grâce à l'IA, puis affinez-les en les réécrivant, en les développant ou en ajustant leur ton instantanément.

Coller facilement dans les pages carrières, les sites d'emploi ou les documents grâce à une sortie prête à l'emploi qui préserve la mise en forme.

Revenez en arrière ou comparez les modifications en cours à tout moment grâce à l'historique des versions intégré.

✅ Idéal pour : les start-ups et les équipes réduites qui ont besoin rapidement de descriptions de poste de haute qualité et qui souhaitent assurer la cohérence de leurs publications.

12. Modèle de galerie d'études de cas

via Notion

La manière dont vous présentez votre travail peut faire la différence entre perdre une opportunité et vous démarquer. Le modèle Notion Case Study Gallery vous offre un espace dédié pour organiser et présenter des études de cas avec clarté et impact. Vous pouvez mettre en avant les objectifs, les stratégies, les résultats et les enseignements clés d'un projet, étayés par des visuels et des données, afin que vos réalisations parlent d'elles-mêmes.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Faites forte impression en présentant clairement votre processus de résolution de problèmes.

Rendez votre portfolio interactif avec des images, des diagrammes et des données réelles.

Partagez facilement tout grâce à un lien unique pour un accès rapide pendant les candidatures ou les entretiens.

✅ Idéal pour : les professionnels qui souhaitent renforcer leurs candidatures en présentant une documentation détaillée sur leurs projets et leurs résultats.

👀 Le saviez-vous ? Une expérience à grande échelle menée dans le champ auprès de près d'un demi-million de demandeurs d'emploi a révélé que l'utilisation d'une aide à la rédaction de CV basée sur l'IA augmentait de 8 % les chances d'être embauché. Il est important de noter que l'étude a également montré que cet avantage était constant dans tous les secteurs et toutes les catégories démographiques. La conclusion ? L'utilisation de l'IA peut améliorer de manière significative vos chances d'obtenir des entretiens et des offres d'emploi.

Limites de Notion

Bien que Notion soit un outil flexible et puissant, les commentaires des utilisateurs soulignent quelques domaines dans lesquels il peut présenter des lacunes, notamment en fonction de votre charge de travail, de la taille de votre équipe ou de vos attentes.

Voici quelques-uns des problèmes courants, selon les rapports des utilisateurs :

Courbe d'apprentissage abrupte pour une installation DIY : son haut niveau de personnalisation signifie que la prise en main demande un effort important, en particulier lors de la conception de bases de données relationnelles ou de flux de travail d'équipe.

Les performances diminuent avec l'échelle : les environnements de travail contenant des médias lourds, de grandes bases de données ou de nombreux membres peuvent subir des ralentissements.

L'accès hors ligne est limité : la modification hors ligne n'est pas fluide ; les utilisateurs qui ne disposent pas d'une connexion Internet stable rencontrent des problèmes de synchroniser ou ne parviennent pas à charger les pages.

Les fonctionnalités d'IA ne sont pas entièrement autonomes : Notion IA aide à affiner, résumer ou assister le contenu, mais ne peut pas générer des documents complets à partir de zéro ; il améliore plutôt que de remplacer l'apport humain.

L'assistance et la gestion des versions peuvent être inégales : bien qu'ils soient généralement utiles, les outils d'assistance client et d'historique des versions (en particulier pour le suivi des retours en arrière ou pour éviter les documents doublons) ne sont pas toujours fiables.

Modèles Notion alternatifs

Pour gérer vos candidatures, les fonctionnalités de gestion de projet de Notion constituent une bonne option. Cependant, des plateformes telles que ClickUp offrent un moyen plus structuré, personnalisable et riche en fonctionnalités pour rester organisé pendant votre recherche d'emploi. Comment ?

Il s'agit du premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde , qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Avec plus de flexibilité, une automatisation intégrée et un partage sans effort, ClickUp propose des modèles puissants mais simples qui vous permettent d'organiser votre recherche d'emploi et de progresser sans stress. De plus, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte à 100 % et un lieu unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Voici les meilleurs modèles ClickUp de suivi des candidatures, qui constituent d'excellentes alternatives à Notion:

1. Modèle ClickUp pour la recherche d'emploi

Obtenir un modèle gratuit Suivez et gérez toutes vos candidatures à un seul endroit grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp.

Le modèle de recherche d'emploi ClickUp facilite la gestion de votre recherche d'emploi en regroupant les candidatures, les calendriers d'entretiens et les coordonnées des recruteurs sous un même toit. Du suivi des informations sur les employeurs et des attentes salariales à la préparation des ressources pour les entretiens, il structure les éléments essentiels de la recherche d'emploi afin que vous puissiez vous concentrer sur l'obtention du rôle qui vous convient.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez toutes vos candidatures en un seul endroit grâce à des colonnes consacrées à l'entreprise, au rôle, au salaire, aux avantages sociaux et aux notes, ce qui vous permet de comparer facilement les différentes opportunités.

Suivez chaque étape de l'entretien grâce à des balises de statut intégrées telles que « postulé », « entretien téléphonique », « entretien en personne » et « décision finale », afin de toujours savoir où vous en êtes.

Évaluez rapidement les employeurs potentiels en ajoutant les évaluations Glassdoor et les champs d'avantages sociaux, ce qui vous aidera à faire des choix de carrière plus éclairés.

Conservez vos lettres de motivation, les coordonnées des recruteurs et les fils de discussion par e-mail directement dans chaque entrée d'emploi, afin d'avoir toujours les informations importantes à portée de main.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui recherchent un système simple mais puissant pour gérer l'ensemble de leur processus de candidature en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : si vous vous demandez comment utiliser l'IA pour votre recherche d'emploi, voici quelques façons de la mettre au travail : Résumer les offres d'emploi en informations rapides et faciles à consulter afin d'éviter de lire de longues descriptions.

Générez automatiquement des e-mails de suivi personnalisés à l'intention des recruteurs en quelques secondes à l'aide de ClickUp Brain ou de modèles d'IA premium tels que ChatGPT, Gemini et Claude, qui sont intégrés à l'application de bureau Brain MAX.

Affichez instantanément toutes les candidatures de priorité élevée dont les dates limites approchent.

Créez des notes de préparation aux entretiens en rassemblant des questions, de l'information sur l'entreprise et vos propres ressources enregistrées.

Rédigez des points clés pour votre CV adaptés à chaque description de poste. ClickUp Brain MAX s'occupe de tout cela pour vous. Oubliez les allers-retours entre les sites d'emploi, Google Drive, vos e-mails enregistrés ou LinkedIn. Brain MAX vous permet de rechercher instantanément dans toutes vos applications connectées pour trouver des rôles pertinents, des descriptions de poste, des messages de recruteurs ou des notes de préparation d'entretien. Enregistrez vos simulations d'entretiens et laissez Brain MAX les transcrire, en extrayant les éléments clés et les actions à entreprendre. Utilisez la fonctionnalité Talk to Text pour prendre instantanément des notes ou créer des tâches pour les rappels de suivi.

2. Modèle de recherche d'emploi avancée ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez chaque étape de votre recherche d'emploi, de la prospection à l'acceptation, grâce au modèle de recherche d'emploi avancé ClickUp.

Vous recherchez un moyen plus intelligent de gérer votre recherche d'emploi ? Le modèle de recherche d'emploi avancée ClickUp simplifie le processus de gestion de plusieurs candidatures, en le rendant clair et étape par étape. Avec toutes les informations relatives à vos emplois au même endroit, comme les listes d'entreprises et les entretiens, vous pouvez cesser de vous soucier des notes éparpillées et vous concentrer sur l'amélioration de votre carrière.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Créez des tâches structurées avec ClickUp Tasks , achevées avec des dates d'échéance et des rappels pour ne jamais manquer un entretien ou un suivi.

Visualisez votre pipeline de recrutement dans la vue Tableau de ClickUp , en faisant glisser les cartes de « Prospect » à « Accepté » au fur et à mesure que vous avancez.

Saisissez des informations telles que le salaire, les sites web des entreprises ou les coordonnées des recruteurs à l'aide des champs personnalisés ClickUp tels que « Argent », « Site web » et « E-mail ».

Triez et hiérarchisez rapidement les rôles dans la vue Tableur ClickUp à l'aide de filtres et d'étiquettes pour les opportunités urgentes, à distance ou basées sur l'emplacement.

✅ Idéal pour : les professionnels qui gèrent plusieurs candidatures et qui recherchent un système clair, visuel et fiable pour le suivi de chaque étape de leur stratégie de recherche d'emploi.

3. Modèle de parcours professionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mapper vos opportunités d'évolution de carrière et visualisez votre progression de rôle grâce au modèle de parcours professionnel ClickUp.

Le modèle ClickUp Career Path Template élimine l'incertitude liée à la planification de votre évolution professionnelle en vous fournissant une feuille de route structurée pour chaque rôle. Si vous vous préparez à changer de carrière, vous pouvez mapper vos objectifs futurs étape par étape et les connecter à des jalons concrets.

Des feuilles de route dynamiques illustrent l'évolution des responsabilités et des attentes au fil du temps, rendant la progression de carrière transparente plutôt que confuse.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez les compétences et les aptitudes à l'aide des tableaux de bord ClickUp intégrés pour identifier les lacunes.

Définissez des plans d'action pour chaque rôle avec des objectifs mesurables et attribuez des OKR directement dans le modèle.

Utilisez des codes de couleur et des connecteurs pour créer des échelles de carrière personnalisées pour des fonctions différentes ou nouvelles.

Visualisez les échéanciers et les attentes liées au rôle dans la vue Tableau blanc pour plus de clarté et une meilleure planification.

✅ Idéal pour : les équipes RH, les managers et les personnes qui souhaitent disposer d'un outil visuel structuré pour mapper leur progression de carrière et aligner leur évolution sur les objectifs de l'entreprise.

📌 Le saviez-vous ? Une recherche d'emploi sérieuse peut coûter jusqu'à 10 000 dollars, en raison des dépenses liées aux rédacteurs de CV professionnels, aux abonnements premium LinkedIn, aux évènements de réseautage et aux coachs de carrière. Même si tout le monde n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros, cette tendance souligne à quel point le marché de l'emploi est devenu concurrentiel, les candidats affichant la recherche d'emploi comme un investissement à haut risque.

4. Modèle de proposition d'emploi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez vos compétences, vos expériences et vos objets dans une mise en forme professionnelle grâce au modèle de proposition d'emploi ClickUp.

Rédiger une proposition d'emploi ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse. Le modèle de proposition d'emploi ClickUp vous offre une structure toute prête pour présenter vos qualifications, votre expérience et votre proposition de manière professionnelle.

Il vous suffit de remplir les informations, de personnaliser les sections et de vous concentrer sur la mise en avant de vos atouts. Grâce aux fonctionnalités collaboratives de ClickUp, vous pouvez également effectuer une modification en cours de vos documents en temps réel et tout organiser de manière claire.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Saisissez vos informations personnelles, vos objets professionnels et vos réalisations dans des sections clairement définies.

Ajoutez vos résultats scolaires et vos expériences professionnelles à l'aide de tableaux simples et avec modification en cours.

Utilisez la collaboration en direct de ClickUp pour la modification en cours, le partage et la réception de commentaires instantanément.

Conservez vos propositions dans votre environnement de travail ClickUp afin de pouvoir y accéder facilement pour une utilisation future.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent se présenter de manière structurée et professionnelle et impressionner les employeurs potentiels sans perdre de temps à mettre en forme leurs documents.

🎥 Regardez cette vidéo pour apprendre à rédiger une proposition d'emploi gagnante :

5. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les tâches, les échéances et les mises à jour de l'équipe grâce au modèle de suivi de projet ClickUp.

Le modèle de suivi de projet ClickUp vous aide à transformer une recherche d'emploi stressante en un plan d'action clair et organisé. Au lieu de vous demander où vous avez postulé, quand faire le suivi ou quel entretien est le prochain, vous aurez tout sous les yeux au même endroit. Vous pouvez le considérer comme votre QG de recherche d'emploi, c'est-à-dire structuré, fiable et conçu pour vous aider à avancer plus rapidement vers votre prochaine offre.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez l'état d'avancement de vos candidatures grâce au champ de statut RAG (rouge = en attente, orange = en cours, vert = réussite).

Suivez votre progression globale grâce à une barre de pourcentage d'achèvement en temps réel qui se met à jour automatiquement.

Décomposez le processus en sous-tâches telles que « Postuler », « Envoyer un suivi » ou « Préparer l'entretien ».

Définissez des rappels et des dates d'échéance dans ClickUp afin de ne jamais manquer un entretien ou une réponse d'un recruteur.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent disposer d'un moyen plus intelligent et mieux organisé pour le suivi de leurs candidatures, leurs entretiens et leurs résultats dans un tableau de bord unique.

6. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les contacts des recruteurs, les suivis et les interactions avec les candidats de manière transparente grâce au modèle CRM ClickUp.

Le modèle CRM ClickUp peut être personnalisé pour le suivi des candidatures, avec des statuts tels que « Candidature envoyée », « Entretien en cours » et « Offre reçue » pour visualiser votre progression en un coup d'œil. Il comprend également des automatisations intégrées et des champs personnalisés pour enregistrer les noms des entreprises, les rôles, les contacts et les dates limites, ce qui en fait un outil puissant pour gérer chaque étape de la recherche d'emploi. Et grâce à des vues personnalisables telles que Calendrier, Tableau et Documents, vous saurez toujours exactement où en est chaque candidature.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Planifiez l'ensemble de votre processus de recherche d'emploi dans une vue Tableau afin de suivre les rôles depuis votre candidature jusqu'à votre embauche.

Conservez vos calendriers d'entretiens et vos dates limites avec visibilité dans la vue Calendrier de ClickUp

Utilisez l'afficher « Mes missions » pour gérer des tâches telles que la mise à jour de votre CV, le réseautage ou la préparation d'entretiens.

Accédez à un document de recherche d'emploi pour obtenir des stratégies sur les candidatures, les suivis et des conseils sur l'image de marque personnelle.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent disposer d'un système de type CRM pour le suivi de leurs candidatures, gérer leurs interactions avec les recruteurs et organiser toutes leurs opportunités de carrière.

7. Modèle de liste de tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos candidatures et vos tâches de suivi dans une liste claire et hiérarchisée grâce au modèle de liste de tâches ClickUp.

Si vous envoyez de nombreuses candidatures, passez des entretiens et effectuez un suivi, vous pouvez rapidement vous sentir dépassé. Le modèle de liste de tâches ClickUp vous aide à tout gérer plus facilement en vous permettant de décomposer chaque étape en tâches réalisables. Vous disposerez ainsi d'un moyen simple de mapper ce qui est en attente, ce qui est en cours et ce qui est déjà terminé.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Organisez vos candidatures grâce à la vue Liste de ClickUp pour voir d'un seul coup d'œil chaque rôle, chaque date limite et chaque étape suivante.

Joignez vos CV, lettres de motivation et notes directement dans les tâches pour y accéder rapidement lors des appels ou des entretiens.

Utilisez les champs personnalisés pour étiqueter chaque candidature par entreprise, rôle, ou niveau de priorité.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi et les étudiants qui souhaitent transformer leur recherche d'emploi en une simple checklist, afin que chaque candidature, entretien et suivi reste sur le suivi sans encombrement.

⚡ Archive de modèles : Vous avez du mal à rédiger rapidement des candidatures personnalisées ? Ces modèles de lettres de motivation structurent votre écriture, mettent en valeur vos points forts et vous aident à personnaliser vos messages afin qu'ils se démarquent auprès des recruteurs. Associez-les à ce guide sur la rédaction d'une lettre de motivation pour rendre chaque candidature soignée et percutante.

8. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence de votre recherche d'emploi en suivant vos habitudes et routines quotidiennes grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp.

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker ne concerne pas seulement les routines quotidiennes ; il peut également servir de suivi intelligent des candidatures. Grâce à sa structure flexible, vous pouvez liste toutes les candidatures que vous avez envoyées, suivre les réponses, fixer des délais pour les suivis et rester motivé pendant votre recherche d'emploi.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez les différentes étapes de votre candidature à l'aide de statuts personnalisés (par exemple, « Candidature envoyée », « Entretien prévu », « Offre reçue ») pour une clarté achevée.

Ajoutez des détails grâce à des champs personnalisés tels que le nom de l'entreprise, le rôle, la date de candidature et l'information du recruteur.

Visualisez votre progression à l'aide de barres de progression et d'afficher sous forme de liste/vue Tableur pour voir combien de candidatures se trouvent à chaque étape.

Automatisez les rappels avec ClickUp Automatisations pour assurer le suivi auprès des recruteurs et ne jamais manquer les dates limites.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui souhaitent structurer, responsabiliser et intégrer l'automatisation à leur processus de candidature tout en réduisant le stress lié au suivi de plusieurs opportunités.

💡 Bonus : ClickUp Brain peut également vous aider à vous préparer aux entretiens. En extrayant le contexte de vos tâches, documents et notes, vous obtenez des réponses instantanées, des questions d'entraînement et même des brouillons de réponses afin que vous puissiez vous présenter aux entretiens en toute confiance. Si vous cherchez des moyens d'utiliser l'IA pour préparer vos entretiens, cette solution va changer la donne. Réussissez votre prochain entretien grâce aux conseils de ClickUp Brain.

9. Modèle de suivi des jalons ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les étapes clés de votre recherche d'emploi et mesurez votre progression vers vos objectifs en matière de candidatures et d'entretiens grâce au modèle de suivi des jalons de ClickUp.

La recherche d'emploi peut rapidement devenir compliquée, avec un rôle en étape d'entretien, un autre en attente de la réponse des RH et un troisième nécessitant encore un e-mail de suivi. Le modèle de jalon ClickUp vous aide à définir des jalons clairs pour chaque étape, de la préparation de votre CV à l'achèvement des entretiens, tout en gérant l'échéancier et la progression.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Utilisez les indicateurs de progression de ClickUp pour voir exactement où vous en êtes à chaque étape de votre candidature, sans avoir à vous poser de questions.

Attribuez des champs de propriété pour suivre si une étape relève de votre responsabilité ou si vous attendez les commentaires du recruteur.

Ajoutez des jalons pour libellés les candidatures par entreprise, rôle ou étape du processus de recrutement afin de les filtrer et de les suivre rapidement.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui aiment voir leur progression en jalons, afin que chaque candidature, entretien et date limite leur donne l'impression d'atteindre une étape vers l'obtention du job.

10. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Envoyez des communications personnalisées et opportunes aux recruteurs grâce au modèle d'e-mail de suivi ClickUp.

Le modèle d'e-mail de suivi ClickUp est comme un assistant personnel pour votre recherche d'emploi. Il vous aide à rédiger des suivis personnalisés avec les nombreux recruteurs avec lesquels vous êtes en contact. Grâce à ClickUp qui se charge du travail fastidieux, vous pouvez consacrer toute votre énergie à réussir vos entretiens et décrocher l'emploi de vos rêves.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez le statut exact et la priorité de chaque suivi de candidature à l'aide des tâches et sous-tâches ClickUp.

Créez des checklist dans ClickUp Document pour vous assurer que chaque e-mail de suivi contient les informations et le ton appropriés.

Planifiez à l'avance vos e-mails de suivi pour une communication cohérente et professionnelle.

Automatisez les rappels dans ClickUp pour ne jamais oublier les réponses en attente ou les réponses en retard des recruteurs.

✅ Idéal pour : les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion professionnelle et les professionnels qui recherchent un système clair et gratuit pour gérer le suivi de leurs candidatures.

Facilitez votre recherche d'emploi avec ClickUp

Trouver le rôle idéal est difficile, mais avec les bons outils, vous pouvez garder le contrôle. Les modèles Notion constituent un bon point de départ, mais ClickUp vous permet d'aller encore plus loin dans le suivi des candidatures grâce à des vues avancées, des champs personnalisés et des flux de travail intégrés.

Avec ClickUp, vous pouvez tout conserver, y compris les candidatures, les entretiens, les CV et les suivis, dans un système clair et unique.

Les modèles ClickUp sont suffisamment flexibles pour les débutants et suffisamment puissants pour les chercheurs d'emploi expérimentés. Vous bénéficiez de la structure dont vous avez besoin pour rester organisé, ainsi que de la personnalisation nécessaire pour l'adapter à vos besoins.

Si vous recherchez un moyen simple et efficace de rester concentré et organisé, ClickUp est conçu pour vous guider à chaque étape de votre recherche de votre prochain rôle.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!