La plupart des programmes de formation des employés sont assez unilatéraux. Vous fournissez le contenu, ils achevent les modules, et... c'est tout.

Vous vous demandez : Est-ce que cela a vraiment fonctionné ? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose d'utile ?

Les retours traditionnels sur la formation, tels que les sondages de fin de cours ou les quiz génériques, ne font guère plus que cocher une case. Ils ne vous indiquent pas qui rencontre des difficultés, pourquoi ni ce qu’il faut faire pour y remédier. Vous avancez à l'aveuglette alors que vous pourriez guider la croissance.

Un logiciel de feedback basé sur l'IA peut changer la donne pour vous.

Il ne se contente pas du suivi des progrès, mais écoute, s'adapte et réagit à la manière dont votre équipe apprend, transformant ainsi la formation en une discussion bidirectionnelle. Le résultat ? Les employés se sentent soutenus, acquièrent des compétences durables et la formation génère un retour sur investissement mesurable.

Il n'est pas étonnant que lorsque l'apprentissage est personnalisé par l'IA, les taux de rétention des connaissances augmentent de 42 % par rapport aux méthodes traditionnelles. Dans cet article, nous vous présentons le meilleur logiciel de feedback IA pour la formation des employés.

Aperçu des meilleurs logiciels de feedback IA pour la formation des employés

Commençons par une brève introduction aux logiciels de feedback basés sur l'IA avant d'explorer les outils disponibles.

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour *Tarifs ClickUp • Génération et résumés de commentaires basés sur l'IA • Demandes de commentaires automatisées • Tableaux de bord pour le retour sur investissement de la formation Unifiez les commentaires basés sur l'IA, les opérations de formation et les informations exploitables sur une seule plateforme. Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Leapsome • Copilote IA pour les évaluations et les objectifs • Analyse des sentiments dans les sondages • Suggestions OKR intelligentes Les entreprises qui alignent la performance sur la croissance Tarification personnalisée Effy IA • Formulaires et résumés d'évaluation basés sur l'IA • Capture des commentaires via Slack • Informations sur les sentiments PME ayant besoin d'évaluations rapides et légères Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 36 $. Lattice • Assistant IA pour le feedback • Agent IA pour les questions-réponses RH • Tableaux de bord d'analyse des ressources humaines Équipes axées sur la culture qui gèrent l'engagement et la croissance Les forfaits payants commencent à 11 $ par place et par mois. 15Five • Évaluations assistées par l'IA • Conseils de Kona AI Coach • Évaluation de l'engagement Performance continue axée sur les managers Les forfaits payants commencent à 4 $ par utilisateur et par mois. Culture Amp • Résumés de commentaires basés sur l'IA • Analyses prédictives • Micro-apprentissage Skills Coach Des équipes qui favorisent l'engagement et le développement Tarification personnalisée Workday Learning • IA Skills Cloud • Apprentissage par incitations • Manager Insights Hub Entreprises utilisant Workday HCM Tarification personnalisée Cornerstone OnDemand • IA en matière de compétences • Planification des effectifs • Mobilité professionnelle IA Entreprises ayant besoin d'une main-d'œuvre agile Tarification personnalisée Docebo • Créateur de cours IA • Coach virtuel IA • Recherche intelligente de contenu Entreprises développant du contenu d'apprentissage Tarification personnalisée BetterUp • Coach IA toujours disponible • Objectifs incitatifs et jeux de rôle • Tableaux de bord des talents Entreprises investissant dans le coaching et le bien-être Tarification personnalisée Betterworks • Objectifs et feedback basés sur l'IA • Notifications Slack/Teams • Outils d'étalonnage Entreprises axées sur les OKR et la performance Tarification personnalisée Qualtrics XM EX • Analyse des sentiments par IA • Informations Manager Assist • Écoute multicanale Entreprises axées sur l'expérience des employés Tarification personnalisée Engagedly • Assistant IA Marissa • Objectifs et plans de développement individuels basés sur l'IA • Reconnaissance ludique Des équipes alliant performance et engagement Tarification personnalisée

Qu'est-ce qu'un logiciel de feedback IA pour la formation des employés ?

Considérez le logiciel de feedback IA comme votre assistant de formation le plus intelligent et le plus attentif. Il s'agit d'une plateforme intelligente qui utilise l'IA pour observer, analyser et réagir à la manière dont les employés apprennent.

Contrairement aux méthodes de formation traditionnelles qui ne mesurent que l'achèvement, les outils de feedback basés sur l'IA se concentrent sur la compréhension, l'engagement et la croissance réelle.

Ils suivent la manière dont les apprenants interagissent avec les supports, les endroits où ils font une pause ou reviennent en arrière, les questions qui leur posent problème et la rapidité avec laquelle ils progressent. Ensuite, à partir de ces données, le logiciel fournit des conseils personnalisés, recommande les étapes suivantes et ajuste même le contenu de la formation en temps réel.

En bref, il transforme la formation statique en une discussion dynamique et bidirectionnelle entre l'employé et le programme.

🏆 Une victoire concrète de l'IA Passer au crible 1,8 million de candidatures par an était depuis longtemps un véritable test d'endurance pour les équipes de recrutement d'Unilever. Au lieu de se noyer sous les CV, l'entreprise s'est tournée vers des outils basés sur l'IA. Les candidats ont commencé leur parcours par des évaluations rapides, semblables à des jeux, conçues pour révéler des traits de caractère tels que le raisonnement et l'adaptabilité, suivies d'entretiens vidéo analysés par l'IA pour évaluer le ton, le choix des mots et les expressions. 📈L'impact a été transformateur : le temps de recrutement a diminué de plus de 50 000 heures, les coûts annuels ont baissé de 1 million de livres sterling et la diversité parmi les recrues a augmenté de 16 %. Mais le plus révélateur est peut-être que le taux de réussite des candidats est passé de 50 % à 96 %. Pour prolonger cette dynamique sur le lieu de travail, Unilever a lancé Unabot, un chatbot multilingue qui répondait aux questions quotidiennes sur le stationnement, la paie et bien d'autres sujets, afin que les nouveaux employés se sentent en situation d'assistance dès leur premier jour.

Principales fonctionnalités des logiciels de feedback IA pour la formation à faire :

Fournissez des suggestions en temps réel pendant une session de formation.

Identifiez les lacunes dans les connaissances avant qu'elles ne deviennent des problèmes de performance.

Personnalisez les parcours d'apprentissage en fonction du rythme et du style de chacun.

Générez des résumés automatisés pour les formateurs et les équipes de formation et de développement.

Utilisez le traitement du langage naturel pour donner un feedback de discussion.

Mais comment choisir le bon logiciel de feedback IA ? Découvrons-le !

🔎 Le saviez-vous ? Le concept de feedback instantané remonte aux années 1950, lorsque le psychologue B.F. Skinner a mis au point des machines d'enseignement qui donnaient aux élèves un retour immédiat sur la justesse de leurs réponses.

Que rechercher dans un logiciel de feedback IA pour la formation des employés ?

Choisir le bon outil signifie rechercher des fonctionnalités qui fournissent réellement de l'assistance pour l'apprentissage. Voici ce qui compte vraiment :

Feedback en temps réel : Peut-il donner des suggestions pendant la formation, et pas seulement après ?

Personnalisation : Le contenu et le rythme sont-ils adaptés aux besoins de chaque apprenant ?

Analyse des lacunes en matière de compétences : Permettra-t-il d'identifier précisément les domaines dans lesquels une personne a besoin d'aide ?

Facilité d'intégration : Fonctionne-t-il correctement avec vos outils LMS ou RH existants ?

Informations exploitables : Les rapports sont-ils clairs et utiles pour les formateurs et les responsables ?

Évitez les outils qui ne mesurent que l'achèvement des tâches. Optez pour des plateformes qui mesurent la progression.

📊 Une étude montre que les organisations pourraient augmenter leurs bénéfices de 18 % et leur productivité de 14 % en doublant la proportion d'employés qui estiment avoir des opportunités d'apprentissage et d'épanouissement au travail.

Meilleur logiciel de feedback IA pour la formation des employés

Nous vous présenterons en détail ce qui distingue chaque plateforme : ses principales fonctionnalités, ses cas d'utilisation idéaux et la manière dont elle exploite l'IA pour fournir des retours plus rapides, plus intelligents et plus humains.

1. ClickUp (le meilleur pour les commentaires sur les performances et les informations sur la formation basés sur l'IA)

Réinventez la formation des employés en regroupant tous les aspects de la formation et du feedback en un seul endroit avec ClickUp.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, redéfinit l'avenir du travail en regroupant les tâches, les documents, les objectifs et la communication au sein d'une plateforme unique et unifiée. Il permet aux équipes de gérer tous les aspects de la formation et du feedback en un seul endroit.

Grâce à ses fonctionnalités IA avancées et à son automatisation transparente, ClickUp vous offre des retours de performance inégalés et des informations exploitables sur la formation.

Voici comment ClickUp transforme l'expérience en matière de feedback et de formation :

L'IA pour générer et résumer les commentaires

Essayez ClickUp Brain dès maintenant Transformez vos formations grâce aux meilleurs outils d'IA de leur catégorie.

ClickUp Brain, le moteur IA intelligent de la plateforme, facilite la génération, la résumation et l'analyse des commentaires. Que vous évaluiez des sessions de formation ou recueilliez des avis de pairs, ClickUp Brain peut instantanément extraire les clés, mettre en évidence les éléments à prendre en compte et même suggérer les prochaines étapes.

Pour les organisations qui recherchent des informations plus approfondies, ClickUp BrainGPT, l'application de bureau autonome, débloque des fonctionnalités avancées telles que la synthèse de commentaires provenant de plusieurs sources et l'analyse des sentiments.

Avec ClickUp BrainGPT, vous pouvez automatiquement recueillir des commentaires provenant de plusieurs sources, telles que des sondages post-formation, des évaluations par les pairs et des évaluations par les responsables, et les synthétiser en un seul résumé exploitable. L'analyse des sentiments intégrée met en évidence les tendances positives, neutres et négatives des commentaires, ce qui permet de repérer facilement les points forts et les domaines à améliorer en un coup d'œil. Voici un échantillon de résultat généré par ClickUp BrainGPT👇

Avec ClickUp BrainGPT, vous pouvez automatiquement recueillir des commentaires provenant de plusieurs sources, telles que des sondages post-formation, des évaluations par les pairs et des évaluations par les responsables, et les synthétiser en un seul résumé exploitable. L'analyse des sentiments intégrée met en évidence les tendances positives, neutres et négatives des commentaires, ce qui permet de repérer facilement les points forts et les domaines à améliorer en un coup d'œil.

Voici un échantillon de résultat généré par ClickUp BrainGPT👇

Demandez à BrainGPT d'extraire instantanément des informations de votre environnement de travail et des applications connectées.

Cette super application IA se connecte à toutes vos applications favorites, apportant une automatisation, une recherche et une collaboration intelligentes à l'ensemble de votre flux de travail, et pas seulement à ClickUp. Elle est conçue pour être votre hub IA tout-en-un, vous aidant à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace sur toutes les plateformes que vous utilisez.

ClickUp AI apporte de l'intelligence à votre flux de travail de bout en bout, vous aidant même à générer facilement tout votre matériel de formation. Voyons comment.

Documents pour centraliser les supports de formation et faciliter la modification en cours

Connectez ClickUp Docs à vos flux de travail de formation des employés pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe.

ClickUp Docs sert de source unique de référence pour toutes les ressources de formation, les guides et les procédures opératoires normalisées. Les modifications en cours permettent à votre équipe de co-créer et de mettre à jour des documents en toute simplicité.

Les champs IA de ClickUp peuvent être intégrés pour extraire automatiquement les informations clés ou suivre l'avancement des tâches, rendant ainsi votre documentation à la fois dynamique et exploitable.

Gestion des tâches alimentée par l'IA pour la formation

Attribuez, suivez et automatisez tous les aspects de votre programme de formation avec les tâches ClickUp.

Assigner : déléguez facilement les tâches liées à la formation, telles que la préparation du matériel, la planification des sessions ou le suivi des commentaires, aux membres appropriés de l'équipe. Les suggestions de l'IA peuvent aider à attribuer les tâches aux personnes en fonction de leur charge de travail ou de leur expertise.

Suivi : surveillez la progression de chaque activité de formation en temps réel. Consultez les tâches achevées, en cours et en retard, le tout au même endroit. Les rappels automatisés et les mises à jour de statut permettent à chacun de rester sur la bonne voie sans suivi manuel.

Automatisez : configurez des automatisations dans ClickUp pour gérer les tâches répétitives, telles que l'envoi de rappels, le passage des tâches à l'étape suivante ou le déclenchement de demandes de commentaires après une session. Cela réduit le travail manuel et garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

L'IA rend votre travail plus intelligent. Regardez cette vidéo pour découvrir comment elle attribue et hiérarchise vos tâches 👇

Utilisez des flux de travail agences pour déclencher des demandes de feedback après la formation

Les automatisations ClickUp garantissent que le feedback n'est jamais une réflexion après coup. Amélioré par Super Agents et ClickUp Brain, il garantit que le feedback est recueilli au moment idéal.

Évaluez les lacunes en matière de compétences, planifiez des sessions de formation et bien plus encore avec ClickUp Super Agents.

Déclenchez automatiquement des demandes de feedback dès la fin d'une session de formation, identifiez la progression et les lacunes, envoyez des rappels aux participants et signalez même les réponses en retard. Cette approche sans intervention garantit un feedback structuré et opportun, sans suivi manuel.

Champs personnalisés et formulaires pour une collecte structurée des commentaires

La collecte de commentaires est un jeu d'enfant grâce aux formulaires ClickUp personnalisables et aux champs personnalisés ClickUp. Concevez des formulaires adaptés à vos objectifs de formation, collectez des données quantitatives et qualitatives, et standardisez les réponses pour faciliter l'analyse. Tous les commentaires sont instantanément organisés dans ClickUp, prêts à être examinés et à donner lieu à des actions.

Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour organiser les commentaires.

Tirez parti des champs IA pour collecter, classer et analyser les commentaires avec précision. Ces champs peuvent automatiquement attribuer des étiquettes de sentiment, extraire les thèmes clés et signaler les problèmes urgents, ce qui permet de transformer facilement les commentaires bruts en informations exploitables. Toutes les réponses sont instantanément organisées et prêtes à être examinées.

Tableaux de bord pour visualiser les commentaires et la progression de la formation

Transformez les données de feedback et de formation en informations exploitables grâce aux tableaux de bord ClickUp. Visualisez les taux de participation, les scores de satisfaction, les améliorations des compétences et bien plus encore, le tout en temps réel. Des cartes et des rapports personnalisables vous permettent d'identifier les tendances, de mesurer le retour sur investissement et de démontrer l'impact de vos programmes de formation.

Visualisez les taux de participation, les scores d'évaluation de la satisfaction, les améliorations des compétences et bien plus encore à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord ClickUp regroupent toutes vos données de feedback et de formation en un seul endroit. Utilisez les cartes IA dans ClickUp pour mettre en évidence les tendances, souligner les domaines à améliorer et visualiser les scores de participation ou de satisfaction en temps réel. Cela permet aux responsables et aux formateurs de mesurer facilement l'impact et d'améliorer continuellement leurs programmes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Générez, résumez et analysez instantanément les commentaires grâce aux cartes ClickUp AI .

Automatisez la collecte de commentaires, l'attribution des tâches et les suivis via les agents IA .

Extrayez sans effort les données clés et attribuez des étiquettes aux sentiments dans les formulaires et les documents grâce à AI Fields .

Recueillez des commentaires structurés et standardisés auprès des participants à l'aide de formulaires et champs personnalisés .

Assurez un retour d'information rapide grâce à des demandes et des rappels automatisés via Automatisations .

Centralisez et effectuez des modifications en cours collaboratives sur les supports de formation dans Docs .

Visualisez les tendances en matière de feedback, la participation et la progression de la formation en temps réel grâce aux tableaux de bord et aux cartes IA.

Limites de ClickUp

La suite robuste d'outils d'IA, d'automatisations et de tableaux de bord de ClickUp peut présenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie la possibilité de faire un build-up personnalisé avec ClickUp pour le recrutement, la formation des conseillers, la gestion de ma clientèle et les recommandations. C'est formidable de pouvoir l'utiliser pour différentes fonctions telles que le conseil en gestion de patrimoine, le recrutement, la comptabilité et la gestion administrative. J'apprécie également le fait que ClickUp me permette de communiquer efficacement avec mon personnel en lui permettant de saisir sa progression, ce qui me permet de rester informé sur les dossiers des clients. J'apprécie les capacités d'intégration de ClickUp, en particulier avec WhatsApp et Zoom, qui me tiennent informé par le biais de messages même lorsque je ne suis pas connecté à ClickUp sur mon ordinateur portable. Ainsi, je n'ai pas besoin d'être à mon bureau toute la journée pour rester informé.

J'apprécie la possibilité de faire un build-up personnalisé avec ClickUp pour le recrutement, la formation des conseillers, la gestion de ma clientèle et les recommandations. C'est formidable de pouvoir l'utiliser pour différentes fonctions telles que le conseil en gestion de patrimoine, le recrutement, la comptabilité et la gestion administrative. J'apprécie également le fait que ClickUp me permette de communiquer efficacement avec mon personnel en lui permettant de saisir sa progression, ce qui me permet de rester informé sur les dossiers des clients. J'apprécie les capacités d'intégration de ClickUp, en particulier avec WhatsApp et Zoom, qui me tiennent informé par le biais de messages même lorsque je ne suis pas connecté à ClickUp sur mon ordinateur portable. Ainsi, je n'ai pas besoin d'être à mon bureau toute la journée pour rester informé.

📮ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels utilisent principalement l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont limités à des applications spécifiques, telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de e-mail. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mails ou autres flux de travail, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. ClickUp regroupe ainsi plus de 5 applications au sein d'une seule et même super application !

2. Leapsome (idéal pour intégrer les évaluations de performance à des parcours d'apprentissage continus)

via Leapsome

Leapsome est une plateforme modulaire d'aide à l'épanouissement des employés, alimentée par l'IA, qui combine SIRH, évaluations de performance, feedback à 360 degrés, objectifs/OKR, sondages d'engagement, apprentissage et rémunération. Le copilote IA intégré, Leapy, améliore les ressources humaines en proposant des recommandations intelligentes, en rédigeant des commentaires, en générant des informations et en aidant chacun à passer des données à l'action.

Les sondages d'engagement ne prennent plus la poussière : Leapsome IA analyse les sentiments, identifie les thèmes et élabore des plans d'action en quelques secondes. Besoin d'aide avec les OKR ? L'IA suggère des objectifs significatifs et alignés, adaptés aux priorités de votre équipe. Même la création d'un cadre de compétences est rapide, l'IA structurant les parcours professionnels et les définitions de rôles en quelques minutes.

Tout est sécurisé selon les normes de niveau entreprise et offre des fonctionnalités flexibles, afin que les équipes adoptent exactement ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Leapsome

Système modulaire : SIRH, évaluations, objectifs, feedback, apprentissage, sondages, rémunération, entretiens individuels

Assistance à la révision basée sur l'IA : résume les données passées, suggère des formulations et met en évidence des thèmes.

Intelligence de sondage : analyse le sentiment de l'équipe, recommande les prochaines étapes, élabore des plans d'action

Assistance intelligente pour les OKR et les objectifs : génère des objectifs alignés et percutants grâce à des suggestions basées sur l'IA.

Hub de connaissances et outil de développement des compétences basé sur l'IA : transforme la documentation en assistance consultable et mappe intuitivement les parcours professionnels.

Limites de Leapsome

Le large éventail de fonctionnalités peut sembler intimidant pour les petites équipes.

Certaines intégrations avancées et personnalisations du flux de travail peuvent nécessiter une assistance à l’installation.

Tarifs Leapsome

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leapsome

G2 : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leapsome ?

Un utilisateur de G2 déclare :

L'utilisation de Leapsome m'a permis de travailler de manière plus stratégique dans mon rôle de responsable senior de la réussite client. Cela a clarifié la planification des scénarios, m'a permis de fournir des recommandations plus solides et fondées sur des données, et m'a aidé à offrir des conseils plus proactifs aux clients. Avec Leapsome, je peux anticiper les risques et les résultats potentiels, ce qui me permet de prendre des décisions en toute confiance. Cela me permet également d'engager des discussions plus crédibles et consultatives avec les parties prenantes, ce qui se traduit finalement par de meilleurs résultats pour les clients et des relations plus solides et durables.

L'utilisation de Leapsome m'a permis de travailler de manière plus stratégique dans mon rôle de responsable senior de la réussite client. Cela a clarifié la planification des scénarios, m'a permis de fournir des recommandations plus solides et fondées sur des données, et m'a aidé à offrir des conseils plus proactifs aux clients. Avec Leapsome, je peux anticiper les risques et les résultats potentiels, ce qui me permet de prendre des décisions en toute confiance. Cela me permet également d'engager des discussions plus crédibles et consultatives avec les parties prenantes, ce qui se traduit finalement par de meilleurs résultats pour les clients et des relations plus solides et durables.

📚 À lire également : Découvrez le meilleur logiciel d'engagement des employés pour maintenir la motivation et la connexion de votre personnel.

3. Effy IA (Idéal pour les PME qui souhaitent réaliser des évaluations de performances ultra-rapides et axées sur l'IA)

via Effy IA

Effy AI est un outil de gestion des performances conçu pour les équipes de petite et moyenne taille qui recherchent la simplicité sans sacrifier l'intelligence. Il rationalise les objectifs, les évaluations, les retours d'information et les entretiens individuels, grâce à des résumés instantanés générés par l'IA, la génération de formulaires en langage naturel et des informations intelligentes.

Cet outil utilise l'IA pour générer des formulaires d'évaluation personnalisés avec un minimum de saisie, des résumés de commentaires et analyser des commentaires provenant de plusieurs sources afin d'en dégager des thèmes exploitables. Des rappels automatiques, le suivi du statut des évaluations et un tableau de bord intuitif permettent de suivre les cycles sans avoir à courir après les informations.

En coulisses, l'apprentissage automatique aide à détecter les sentiments, à mettre en évidence les tendances en matière de contribution et à raccourcir les délais d'évaluation. L'interface est claire, intuitive et conçue pour ceux qui recherchent des outils RH qui réfléchissent plus qu'ils ne cliquent.

Les meilleures fonctionnalités d'Effy IA

Formulaires d'évaluation et résumés générés par l'IA en un clin d'œil

Feedback multi-sources (manager, collègues, soi-même) avec extraction de thèmes

Intégration Slack pour une capture fluide des commentaires

Feedback continu, félicitations, notes de réunion et suivi individuel

Consultez les tableaux de bord et le suivi des statuts pour une visibilité sur l'ensemble du cycle.

Limites de l'IA Effy

Non conçu pour le suivi complexe des OKR ou les analyses approfondies au-delà des évaluations.

Les utilisateurs signalent des difficultés lors de l'intégration d'Effy AI à des plateformes telles que Microsoft Teams.

Tarifs d'Effy IA

Essai gratuit

Prix à partir de 36 $ par an

Évaluations et avis sur Effy IA

G2 : 4,9/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Effy IA ?

Un critique de G2 partage son avis :

Les rapports et les analyses nous fournissent des informations claires sans nous submerger de complexité inutile.

Les rapports et les analyses nous fournissent des informations claires sans nous submerger de complexité inutile.

📚 À lire également : Découvrez les 360 meilleures questions d'évaluation pour rendre le feedback plus structuré et plus efficace.

4. Lattice (le meilleur pour une stratégie RH, de performance et de croissance optimisée par l'IA)

via Lattice

Lattice est une plateforme conçue pour permettre aux équipes RH d'aller au-delà de la paperasserie et de créer des cultures hautement performantes. Unifiant les SIRH, cet outil utilise l'IA pour les évaluations de performance, les sondages d'engagement, la rémunération, l'évolution de carrière et l'analyse.

Cet outil intègre l'IA à chaque étape afin d'améliorer la manière dont les organisations gèrent et développent les talents.

L'assistant IA de Lattice synthétise les commentaires et les réponses aux sondages, résume les dossiers d'évaluation des performances, aide les utilisateurs à rédiger des commentaires plus efficaces et équitables, et identifie les opportunités de développement en fonction des objectifs et des données individuels et organisationnels.

L'agent peut également apprendre à partir de la documentation de l'entreprise, comme les politiques, les manuels et les pages intranet, afin de répondre instantanément aux questions des employés et de fournir un accompagnement RH proactif. Il peut identifier les premiers signes de désengagement et préparer les managers à des discussions délicates, permettant ainsi aux organisations de passer d'une approche réactive à une approche stratégique des opérations liées au personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Plateforme unifiée regroupant des outils RHIS, de performance, d'engagement, d'objectifs, de rémunération et de carrière en un seul endroit.

Assistance à l'évaluation et au feedback basée sur l'IA avec des résumés, une aide à la formulation et des suggestions de développement.

Agent IA pour répondre aux questions des employés, suggérer les prochaines étapes et mettre en évidence les tendances inaperçues.

Des informations approfondies, notamment des tableaux de bord d'analyse des ressources humaines qui révèlent les risques, les facteurs d'engagement et les opportunités de fidélisation.

Intégration et flux de travail grâce à l'automatisation intelligente pour l'intégration, les cycles de performance et l'administration des ressources humaines.

Limites de Lattice

L'interface utilisateur riche en fonctionnalités peut nécessiter une formation initiale pour les utilisateurs non issus des ressources humaines.

Certains utilisateurs trouvent les options de personnalisation limitées.

Tarifs Lattice

Gestion des talents : À partir de 11 $/place/mois

Évaluations et avis sur Lattice

G2 : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lattice ?

Un critique de G2 partage son avis :

Nous travaillons avec de nombreux systèmes HRIS, dont beaucoup sont des systèmes de paie qui gèrent les ressources humaines ou des systèmes financiers qui gèrent la paie, et tous ont leurs points forts. Pour moi, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il s'agit avant tout d'un système RH. Il est très axé sur les personnes, et pour notre équipe, la possibilité de suivre leurs entretiens individuels, d'avoir un historique et des parcours professionnels clairement définis est formidable.

Nous travaillons avec de nombreux systèmes SIRH, dont beaucoup sont des systèmes de paie qui gèrent les ressources humaines ou des systèmes financiers qui gèrent la paie, et tous ont leurs points forts. Pour moi, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il s'agit avant tout d'un système RH. Il est très axé sur les personnes, et pour notre équipe, la possibilité de suivre leurs entretiens individuels, d'avoir un historique et des parcours professionnels clairement définis est formidable.

📚 Le saviez-vous ? Les outils de feedback basés sur l'IA peuvent aider à réduire les biais des évaluateurs ! En proposant des formulations neutres et en mettant en évidence des schémas invisibles, ils favorisent l'équité et la clarté dans les discussions de performance.

5. 15Five (le meilleur pour l'amélioration continue des performances, le feedback et l'autonomisation des managers grâce à l'IA)

via 15Five

15Five est une plateforme de gestion des performances qui combine feedback continu, OKR, sondages d'engagement et coaching dans une expérience unifiée et centrée sur le manager. À la base, l'IA alimente tout, de l'aide à l'évaluation pertinente aux conseils de coaching personnalisés, aidant les organisations à passer d'une gestion opérationnelle à une gestion stratégique des ressources humaines.

Grâce à 15Five /IA, les responsables RH peuvent identifier les tendances en matière de performance et d'engagement et cibler les domaines où l'impact sera maximal. Les managers bénéficient d'évaluations assistées par l'IA qui suggèrent des formulations, réduisent les biais et résument les commentaires.

Le Kona AI Coach, un module complémentaire optionnel, fournit des conseils personnalisés en temps réel dans le cadre du flux de travail, basés sur vos données et adaptés au contexte de votre équipe. Même les données de sondage sont plus intelligentes : les informations fournies par l'IA font ressortir des thèmes et suggèrent des actions ciblées à partir de commentaires ouverts.

Les 15 meilleures fonctionnalités de 15Five

Des évaluations assistées par l'IA qui permettent de rédiger des évaluations plus justes et plus efficaces.

Kona IA Coach fournit des conseils personnalisés à la demande, basés sur les données en temps réel de l'équipe.

Évaluation prédictive de l'engagement pour identifier les domaines nécessitant une attention particulière

Une expérience unifiée qui rassemble les évaluations, le coaching, l'apprentissage et les sondages.

Tableau de bord des résultats RH basé sur l'analyse pour la performance et la fidélisation

Limites de 15Five

L'interface et la densité des fonctionnalités peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs.

Certains utilisateurs ont noté leurs préoccupations concernant la personnalisation et l'assistance.

Tarifs 15Five

Engage : 4 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Perform : 11 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Plateforme complète : 16 $/utilisateur/mois (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur 15Five

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : les avis ne sont pas disponibles.

Que disent les utilisateurs réels à propos de 15Five ?

Un critique de G2 partage son avis :

Nous adorons utiliser 15Five pour nos bilans hebdomadaires. La plupart des équipes utilisent la fonctionnalité 1-on-1, et les HighFives sont super sympas ! Nous utilisons le sondage annuel sur l'engagement, la meilleure auto-évaluation et les OKR. Ces outils ont été très utiles pour recueillir des commentaires et soutenir les résultats de l'entreprise.

Nous adorons utiliser 15Five pour nos bilans hebdomadaires. La plupart des équipes utilisent la fonctionnalité 1-on-1, et les HighFives sont super sympas ! Nous utilisons le sondage annuel sur l'engagement, la meilleure auto-évaluation et les OKR. Ces outils ont été très utiles pour recueillir des commentaires et soutenir les résultats de l'entreprise.

💡 Conseil de pro : utilisez les résumés de documents générés par l'IA pour préparer vos entretiens individuels. Commencez vos réunions en ajoutant une touche humaine, par exemple en ajoutant une observation personnelle ou un encouragement afin de personnaliser les données de base fournies par l'IA.

6. Culture Amp (le meilleur pour l'analyse des ressources humaines basée sur l'IA et le développement continu)

via Culture Amp

Culture Amp est une plateforme dédiée à l'expérience employé qui exploite l'IA et les connaissances en sciences humaines pour stimuler l'engagement, la performance et le développement à grande échelle. Elle fusionne des sondages optimisés par l'IA, des cycles d'évaluation, des OKR, des outils de développement de carrière et des analyses RH en un seul hub.

Les résumés de commentaires générés par l'IA extraient les thèmes des commentaires ouverts, tandis que les informations prédictives indiquent les mesures à prendre. Le module complémentaire de tableaux de bord d'analyse des ressources humaines offre une planification de scénarios, une détection des anomalies et des recommandations prescriptives qui aident les responsables RH à transformer les données en résultats concrets.

Culture Amp favorise la croissance continue : des sondages réguliers révèlent les changements en matière d'engagement, des résumés générés par l'IA accélèrent la compréhension et le micro-apprentissage Skills Coach fournit des conseils quotidiens pour progresser. Les parcours professionnels et les plans de développement personnalisés sont enrichis par des modèles de compétences suggérés par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Résumés de commentaires et plans d'action basés sur l'IA à partir des données de sondage

Analyse prédictive des ressources humaines avec planification de scénarios, détection des valeurs aberrantes et informations sur les tendances

Développement continu des employés, notamment grâce à Skills Coach, à des incitations au micro-apprentissage et à des sondages sur l'opinion des employés.

Cadres de carrière intégrés avec compétences assistées par l'IA et planification personnalisée de la croissance

Prêt à l'emploi pour les entreprises, avec sécurité, assistance mondiale et intégrations Slack et HRIS.

Limites de Culture Amp

L'installation des rapports et de l'administration peut sembler complexe pour les équipes nouvellement intégrées.

Les forfaits d'entrée de gamme peuvent ne pas offrir d'assistance en direct.

Tarifs Culture Amp

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Culture Amp

G2 : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Culture Amp ?

Un critique de G2 partage son avis :

Je trouve que Culture Amp est un outil facile à utiliser pour définir et suivre les objectifs, ce qui est particulièrement utile pour les évaluations de fin d'année. La transparence de l'outil est formidable, car les employés et la direction peuvent suivre les performances en un seul clic. J'apprécie vraiment la sécurité des données, qui ne sont partagées qu'au sein de hiérarchies spécifiques, de sorte que mon responsable ne peut voir que mes données. Il est convivial, transparent et garantit la sécurité des données, et l'installation initiale s'est déroulée sans problème.

Je trouve que Culture Amp est un outil facile à utiliser pour définir et suivre les objectifs, ce qui est particulièrement utile pour les évaluations de fin d'année. La transparence de l'outil est formidable, car les employés et la direction peuvent suivre les performances en un seul clic. J'apprécie vraiment la sécurité des données, qui ne sont partagées qu'au sein de hiérarchies spécifiques, de sorte que mon responsable ne peut voir que mes données. Il est convivial, transparent et garantit la sécurité des données, et l'installation initiale s'est déroulée sans encombre.

📊 Une étude montre que les progrès technologiques et l'accélération de l'adoption de l'IA redéfinissent les besoins des organisations vis-à-vis de leurs employés. Le Forum économique mondial prévoit que 59 % de la main-d'œuvre mondiale devra se perfectionner d'ici 2030.

7. Workday Learning (le meilleur pour la formation en entreprise optimisée par l'IA au sein d'une plateforme RH unifiée)

via Workday Learning

Workday Learning est le système intégré de gestion de l'apprentissage de Workday, intégré à sa suite HCM plus large. Il améliore l'apprentissage en entreprise grâce à des informations et à une automatisation alimentées par l'IA, en fournissant du contenu contextuel, en mettant en évidence les lacunes en matière de compétences et en guidant la croissance de carrière avec précision.

Au cœur de la stratégie IA de Workday se trouvent des outils basés sur l'IA tels que Skills Cloud et ses nouvelles capacités d'IA générative. Ces fonctionnalités permettent de générer des recommandations de compétences basées sur l'IA, des plans de développement automatiques et un apprentissage contextuel adapté au rôle et au parcours de chaque employé.

Le Manager Insights Hub, alimenté par l'IA, résume rapidement les points forts et les domaines à améliorer, en recueillant des commentaires de manière transparente afin d'instaurer la confiance et la clarté.

S'appuyant sur une sécurité et une gouvernance de niveau entreprise, Workday Learning transforme les bibliothèques de contenu statique en écosystèmes de développement dynamiques au sein de votre infrastructure RH existante.

Les meilleures fonctionnalités de Workday Learning

Apprentissage intégré et continu dans le cadre de la suite Workday HCM plus large.

Informations sur les compétences et suggestions d'apprentissage basées sur l'IA via Skills Cloud et l'IA générative.

Résumés de plans de croissance générés par l'IA à partir de commentaires multidimensionnels

Apprentissage contextuel et suggestions de contenu à partir des données de l'entreprise

Limites de Workday Learning

L'expérience utilisateur spécifique à l'apprentissage peut sembler basique, et l'installation pour les administrateurs peut s'avérer complexe pour les petites équipes.

Les utilisateurs ont parfois recours à des outils de création externes pour les modules de formation complexes ou personnalisés.

Tarifs de Workday Learning

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workday Learning

G2 : 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workday Learning ?

Un critique de G2 partage son avis :

Interface utilisateur simple, invitations d'apprentissage guidées pour les programmes et les cours à plusieurs leçons, et outil de modification en cours de vidéo.

Interface utilisateur simple, invitations d'apprentissage guidées pour les programmes et les cours à plusieurs leçons, et outil de modification en cours de vidéo.

📚 À lire également : Utilisez des modèles de formulaires de feedback personnalisables pour recueillir des informations qui font réellement la différence.

8. Cornerstone OnDemand (le meilleur pour l'agilité de la main-d'œuvre grâce à l'IA et l'apprentissage en entreprise à grande échelle)

via Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand, avec sa suite Galaxy, est une plateforme complète de gestion des talents intégrant l'IA. Ses capacités d'IA, introduites via Cornerstone Galaxy, permettent une intelligence dynamique des compétences, des recommandations d'apprentissage personnalisées et une planification stratégique des effectifs.

Il peut analyser des téraoctets de données sur les talents afin d'identifier les lacunes internes en matière de compétences, de prévoir les besoins futurs et de suggérer des opportunités de développement ciblées. Associé à l'acquisition de SkyHive, il exploite également les informations sur le marché mondial du travail pour éclairer la mobilité interne et le déploiement des talents.

Cela fait de Cornerstone un puissant moteur pour développer une main-d'œuvre prête pour l'avenir, sans avoir à faire de conjectures.

Les meilleures fonctionnalités de Cornerstone OnDemand

IA pour l'analyse des lacunes et la personnalisation des parcours d'apprentissage

Recommandations génératives basées sur l'IA pour la mobilité professionnelle, la préparation aux rôles et le perfectionnement des compétences.

Planification des effectifs basée sur les données de l'entreprise et les tendances du marché du travail

Gestion de l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise intégrée aux flux de travail de développement des talents

Intégrations étendues, conformité, assistance multilingue et gouvernance

Limites de Cornerstone OnDemand

Peut sembler complexe et lourd pour les utilisateurs et les administrateurs qui ont besoin d'outils plus simples et plus agiles.

Certains utilisateurs font des rapports sur des expériences d'intégration médiocres et des conceptions incohérentes entre les modules.

Tarifs Cornerstone OnDemand

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cornerstone OnDemand

G2 : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cornerstone OnDemand ?

Un critique de G2 partage son avis :

Il garantit la sécurité des données. Il aide les utilisateurs à acquérir des compétences d'apprentissage.

Il garantit la sécurité des données. Il aide les utilisateurs à acquérir des compétences d'apprentissage.

9. Docebo (Idéal pour la création de contenu axé sur l'IA et les expériences d'apprentissage personnalisées et évolutives)

via Docebo

Docebo est une plateforme d'apprentissage native dans le cloud et alimentée par l'IA qui combine les fonctionnalités LMS et LXP, permettant aux entreprises d'évoluer intelligemment. Elle intègre l'IA tout au long du cycle d'apprentissage, de la création et de l'étiquetage du contenu à la diffusion personnalisée et à l'assistance des apprenants, réduisant ainsi la charge de travail manuelle tout en offrant des expériences hyper-pertinentes.

L'outil AI Creator automatise la production de leçons, générant des cours structurés, des évaluations, des traductions et même des présentateurs vidéo IA réalistes.

De plus, les capacités de recherche basées sur l'IA de Docebo, notamment Harmony Search, indexent le contenu via la reconnaissance vocale et les métadonnées pour une recherche plus précise et intuitive.

Son coach virtuel basé sur l'IA permet des simulations réalistes basées sur des scénarios, avec des commentaires personnalisés pour un apprentissage axé sur la pratique. Ensemble, ces fonctionnalités rationalisent la création de cours, améliorent la facilité de recherche et offrent un apprentissage immersif, le tout à l'échelle de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Docebo

AI Creator automatise la conception des cours, les traductions, les évaluations et les présentateurs vidéo IA.

Harmony Search indexe et récupère le contenu de manière intuitive grâce à l'indexation alimentée par l'IA.

IA Virtual Coach propose des simulations interactives avec un retour d'information instantané.

Automatisez le balisage des métadonnées et l'attribution des compétences pour améliorer l'organisation du contenu.

Recommandations d'apprentissage personnalisées et assistance multilingue à grande échelle

Limites de Docebo

L'application mobile Go. Learn a des exigences et des contraintes système spécifiques, ce qui peut limiter son accessibilité.

Il peut être difficile d'inscrire automatiquement les apprenants à des sessions spécifiques à une région, ce qui peut entraîner une certaine confusion au sein des équipes internationales.

Tarifs Docebo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docebo

G2 : 4,3/5 (plus de 660 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Docebo ?

Un critique de G2 partage son avis :

Une fois tout configuré, Docebo rend vraiment la formation interne organisée et facile à suivre. Je gère les flux de travail des réseaux sociaux et j'aide à l'intégration des nouveaux employés, donc le fait d'avoir un endroit centralisé pour tous nos cours m'a vraiment sauvé la vie. La disposition est simple à naviguer pour les apprenants, et je reçois beaucoup moins de questions du type « Où puis-je trouver ceci ? ». La plateforme fonctionne également sans problème, ce qui est important lorsque vous essayez de maintenir une formation cohérente.

Une fois tout configuré, Docebo rend vraiment la formation interne organisée et facile à suivre. Je gère les flux de travail des réseaux sociaux et j'aide à l'intégration des nouveaux employés, donc le fait d'avoir un endroit centralisé pour tous nos cours m'a vraiment sauvé la vie. La disposition est simple à naviguer pour les apprenants, et je reçois beaucoup moins de questions du type « Où puis-je trouver ceci ? ». La plateforme fonctionne également sans problème, ce qui est important lorsque vous essayez de maintenir une formation cohérente.

10. BetterUp (le meilleur pour un coaching amélioré par l'IA à grande échelle pour le bien-être en entreprise)

via BetterUp

BetterUp est une plateforme de coaching centrée sur l'humain, alimentée par l'IA et les sciences comportementales, qui favorise le développement à l'échelle des entreprises.

Son coach IA phare, BetterUp Grow, offre une assistance personnalisée en temps réel, toujours disponible, ancrée dans le contexte spécifique au rôle, les données comportementales et les valeurs de l'entreprise. Il fonctionne comme un guide contextuel formé à partir de millions de sessions de coaching, proposant des jeux de rôle pour les discussions difficiles, des incitations à atteindre des objectifs et une accessibilité inégalée dans le flux de travail.

Grâce à des informations issues de milliards de points de données, BetterUp fournit des renseignements sur les talents et le développement stratégique. Les organisations disposent de tableaux de bord qui mettent en évidence les domaines dans lesquels la confiance augmente ou doit être renforcée, tandis que les employés reçoivent des conseils personnalisés lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Les meilleures fonctionnalités de BetterUp

Un coaching IA toujours disponible, adapté au contexte et personnalisé en fonction de chaque rôle et de chaque individu.

Conseils en temps réel, y compris des jeux de rôle de discussion et des incitations à atteindre les objectifs.

Tableaux de bord évolutifs sur les talents à partir de données agrégées et anonymisées

Basé sur les sciences comportementales, il fournit des informations fiables et exploitables.

Conçu pour les entreprises, approuvé par des marques mondiales, adapté au travail hybride.

Limites de BetterUp

Le coaching par IA repose sur une adoption hybride : certains utilisateurs préfèrent encore les sessions exclusivement humaines.

Bien que prometteurs, les résultats du coaching doivent encore faire l'objet d'une évaluation plus rigoureuse et plus cohérente de leur impact.

Tarifs BetterUp

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BetterUp

G2 : pas assez d'avis

Capterra : aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de BetterUp ?

Un critique de G2 partage son avis :

J'apprécie particulièrement le professionnalisme des coachs. J'ai un coach personnel et j'ai également bénéficié d'un coaching ciblé en communication et en matière de feedback. Le temps consacré au travail sur le développement personnel avec un coach expérimenté est inestimable. J'ai été encouragé à prendre plus de temps pour l'introspection et à clarifier mes objectifs afin de pouvoir me concentrer et mieux hiérarchiser mes priorités. À la fin de chaque session, les coachs m'aident à élaborer un plan d'action. Ils partagent également les ressources disponibles sur le portail BetterUp qui sont liées aux sujets que nous avons abordés.

J'apprécie particulièrement le professionnalisme des coachs. J'ai un coach personnel et j'ai également bénéficié d'un coaching ciblé en communication et en matière de feedback. Le temps consacré au travail sur le développement personnel avec un coach expérimenté est inestimable. J'ai été encouragé à prendre plus de temps pour l'introspection et à clarifier mes objectifs afin de pouvoir me concentrer et mieux hiérarchiser mes priorités. À la fin de chaque session, les coachs m'aident à élaborer un plan d'action. Ils partagent également les ressources disponibles sur le portail BetterUp qui sont liées aux sujets que nous avons abordés.

11. Betterworks (le meilleur pour l'alignement des objectifs et la performance continue à l'échelle de l'entreprise grâce à l'IA)

via Betterworks

Betterworks est une plateforme de gestion des performances conçue pour moderniser les flux de travail des entreprises grâce à la définition d'objectifs, au feedback et à l'analyse basés sur l'IA, le tout en temps réel. Ses fonctionnalités d'IA comprennent une aide à la rédaction des objectifs, des rappels intelligents pour inciter à la mise à jour des objectifs et des informations intelligentes qui rendent les discussions sur les performances proactives et alignées sur la stratégie.

En s'intégrant à des outils quotidiens tels que Slack, Teams et Outlook, Betterworks garantit que les performances restent au premier plan plutôt que d'être reléguées au second plan. Son interface de calibrage offre flexibilité et clarté, aidant les responsables RH à standardiser les évaluations et à soutenir les managers grâce à du contenu de coaching intégré à la plateforme.

L'IA générative permet également d'obtenir des commentaires plus cohérents et exempts de préjugés, tout en garantissant la visibilité entre les équipes et les évaluations.

Les meilleures fonctionnalités de Betterworks

Rédaction d'objectifs assistée par l'IA et rappels intelligents pour les mises à jour

Boucles de feedback continues intégrées aux flux de travail et aux outils de messagerie

Outils de calibrage flexibles avec assistance guidée des responsables

Informations et analyses en temps réel pour l'alignement des performances

Sécurité de niveau entreprise, assistance multilingue et nombreuses intégrations.

Limites de Betterworks

Les fonctionnalités liées aux objectifs/buts peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage avant de pouvoir débloquer pleinement la valeur qu'elles offrent.

Tarifs Betterworks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Betterworks

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

📚 À lire également : Parcourez des exemples pratiques d'évaluation des performances pour vous inspirer et améliorer vos évaluations.

12. Qualtrics XM Employee Experience (Idéal pour l'écoute alimentée par l'IA et les actions intelligentes tout au long du parcours des employés)

via Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience est une plateforme basée sur l'IA conçue pour écouter chaque point de contact, de l'intégration à la sortie, et transformer les commentaires des employés en actions significatives. Elle permet une écoute continue, des informations prédictives et des interventions sur mesure en combinant des sondages ponctuels, l'écoute tout au long du cycle de vie, le bien-être, la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) et l'analyse du parcours.

Le moteur d'IA permet l'analyse automatisée de textes, la détection des sentiments et la génération d'informations narratives, tout en garantissant la confidentialité des données grâce à un traitement anonymisé et une gouvernance de niveau entreprise.

Manager Assist fournit des informations personnalisées au niveau de l'équipe et des tableaux d'action, tandis qu'Employee Experience Discover recueille les commentaires provenant de plusieurs canaux (réseaux sociaux, audio et numériques) afin d'offrir une vue d'ensemble du sentiment des employés. Cela transforme les commentaires passifs en solutions proactives et centrées sur l'humain qui améliorent l'engagement et les performances à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics XM Employee Experience

Écoute continue tout au long du cycle de vie, de l'intégration à la promotion, en passant par le départ

Assistant de gestion basé sur l'IA avec résumés narratifs et informations sur l'équipe

Écoute multicanale avec analyse des sentiments via EX Discover

Confidentialité et sécurité de niveau entreprise grâce à des bases IA anonymisées.

Limitations de Qualtrics XM pour l'expérience employé

Certains utilisateurs de longue date signalent des problèmes tels que des incohérences dans la cartographie des réponses et une assistance technique décevante.

Les outils de sondage en ligne, notamment Qualtrics, peuvent involontairement exclure certaines populations, ce qui affecte la représentativité des données.

Tarifs Qualtrics XM Employee Experience

Tarification personnalisée

Qualtrics XM Employee Experience : évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualtrics XM pour l'expérience employé ?

Un critique de G2 partage son avis :

Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est idéal pour collecter des données et les analyser afin d'obtenir un retour d'information efficace. L'accès en temps réel à l'analyse des sentiments est très utile pour prendre des décisions fondées sur des données. De plus, j'apprécie l'interface conviviale qui permet aux équipes de surveiller et de mettre en œuvre correctement le logiciel. En conclusion, je pense qu'il renforce l'engagement des employés.

Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est idéal pour collecter des données et les analyser afin d'obtenir un feedback efficace. L'accès en temps réel à l'analyse des sentiments est très utile pour prendre des décisions basées sur les données. De plus, j'apprécie l'interface conviviale qui permet aux équipes de surveiller et de mettre en œuvre correctement le logiciel. En conclusion, je pense qu'il améliore l'engagement des employés.

📚 À lire également : Comparez les principaux outils de sondage auprès des employés pour suivre leur engagement en temps réel.

13. Engagedly (le meilleur pour l'alignement des objectifs, l'engagement et le développement des talents grâce à l'IA)

via Engagedly

Engagedly est une plateforme de gestion des talents qui combine évaluations de performance, objectifs et OKR, feedback continu, apprentissage, reconnaissance et développement de carrière.

Au cœur de ce logiciel se trouve Marissa IA, un assistant IA agentique qui automatise et améliore les flux de travail liés aux talents : il rédige des commentaires pertinents, adapte les parcours de développement IG, résume les thèmes des sondages et aide les managers à maintenir des performances agiles et significatives.

Cette expérience combine reconnaissance en temps réel, engagement ludique et tableaux de bord intelligents. Les équipes bénéficient d'un calibrage des performances alimenté par l'IA, de suggestions d'apprentissage assistées par l'IA liées à la progression des objectifs et de rappels intelligents qui permettent à tout le monde de rester aligné.

S'appuyant sur l'analyse des talents, des flux de travail personnalisables et une stratégie axée sur le mobile, Engagedly transforme la gestion des talents en une expérience proactive.

Les meilleures fonctionnalités d'Engagedly

Marissa IA automatise le feedback, la création d'objectifs, le développement de plans de développement individuel (IDP) et les résumés de sondages.

Alignement des objectifs alimenté par l'IA avec gamification, reconnaissance et visibilité à plusieurs niveaux

Feedback continu et vérifications régulières grâce à l'analyse des sentiments et à des informations en temps réel.

Parcours d'apprentissage intégrés et mobilité des compétences recommandés par l'IA

Plateforme unifiée avec tableaux de bord, analyses, mentorat et engagement mobile.

Limites d'Engagedly

Certains utilisateurs mentionnent des contraintes lorsqu'ils tentent d'adapter le logiciel aux besoins spécifiques de leur organisation.

Tarifs Engagedly

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Engagedly

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Engagedly ?

Un critique de G2 partage son avis :

Le logiciel Engagedly est une solution robuste pour la gestion moderne des effectifs, qui combine la définition d'objectifs, le feedback, la gestion des performances et les évaluations à 360 degrés dans une plateforme conviviale. L'interface intuitive du logiciel permet aux employés et aux managers de créer et de suivre facilement des objectifs, de fournir un feedback continu et d'organiser des réunions individuelles. La fonctionnalité d'évaluation à 360 degrés affiche une vue d'ensemble des performances des employés, garantissant des évaluations équitables et précises.

Le logiciel Engagedly est une solution robuste pour la gestion moderne des effectifs, qui combine la définition d'objectifs, le feedback, la gestion des performances et les évaluations à 360 degrés dans une plateforme conviviale. L'interface intuitive du logiciel permet aux employés et aux managers de créer et de suivre facilement des objectifs, de fournir un feedback continu et d'organiser des réunions individuelles. La fonctionnalité d'évaluation à 360 degrés offre une vue d'ensemble des performances des employés, garantissant des évaluations équitables et précises.

🧭 Anecdote : le cadre OKR moderne a vu le jour dans les années 1970 chez Intel, sous l'impulsion d'Andy Grove, largement considéré comme le père des OKR. Grove s'est inspiré du cadre MBO de Peter Drucker, mais a introduit une approche plus agile et axée sur les objectifs, qui mettait l'accent sur la clarté et la responsabilité tout en permettant une plus grande flexibilité dans la définition des objectifs.

Principaux avantages des logiciels de feedback basés sur l'IA dans la formation des employés

Les logiciels de feedback basés sur l'IA transforment la formation des employés, qui passe d'un simple exercice consistant à cocher des cases à une expérience engageante et axée sur les résultats. Au lieu d'attendre la fin d'un cours pour voir si l'apprentissage a été assimilé, l'IA fournit des informations en temps réel, personnalise le parcours et donne aux formateurs des indications claires sur les points à améliorer.

1. Un feedback en temps réel qui favorise la fidélisation

L'IA n'attend pas les résultats du sondage post-formation, elle accompagne les apprenants en temps réel. Ceux-ci reçoivent instantanément des invitations, des instructions et des corrections, ce qui les aide à assimiler plus rapidement les concepts et à les mémoriser plus longtemps.

2. Parcours d'apprentissage personnalisés

Il n'y a pas deux employés qui apprennent de la même manière. L'IA analyse le comportement, le rythme et la compréhension de chacun afin de recommander la meilleure étape suivante pour chaque apprenant, créant ainsi un parcours sur mesure qui rend la formation pertinente et motivante.

3. Détection précoce des lacunes en matière de compétences

Au lieu de découvrir les lacunes en matière de performance plusieurs mois plus tard, l'IA met en évidence les difficultés rencontrées par les employés pendant la formation. Les formateurs peuvent alors intervenir avec une assistance ciblée, empêchant ainsi les petits problèmes de se transformer en obstacles majeurs.

4. Des informations exploitables pour les responsables et les RH

Les tableaux de bord alimentés par l'IA transforment les commentaires bruts en informations claires et visuelles. Les dirigeants peuvent ainsi identifier des tendances, suivre le retour sur investissement et établir un lien direct entre la formation et l'amélioration des performances.

5. Évolutif, amélioration continue

Que vous formiez 50 ou 5 000 employés, l'IA garantit cohérence et équité. Elle apprend également au fil du temps, améliorant les recommandations, affinant le contenu et rendant chaque cycle de formation plus intelligent que le précédent.

📚 À lire également : Obtenez gratuitement des modèles de plans de formation prêts à l'emploi pour faciliter l'intégration et le développement des compétences.

Il est temps de se former plus intelligemment, pas plus durement.

La formation des employés ne doit pas nécessairement être un processus statique et unidirectionnel.

Grâce au logiciel de feedback basé sur l'IA, vous pouvez transformer l'apprentissage en une expérience personnalisée et interactive qui s'adapte à chaque employé. Au lieu de s'appuyer sur des sondages obsolètes ou des évaluations génériques, l'IA apporte des informations en temps réel, une personnalisation évolutive et des conseils pratiques, transformant ainsi la formation en un véritable moteur de croissance pour votre organisation.

Des outils de feedback continu au coaching basé sur l'IA, ces plateformes prouvent que lorsque le feedback devient plus intelligent, la formation gagne en efficacité. Le résultat ? Des employés engagés, un développement plus rapide des compétences et un retour sur investissement mesurable pour chaque initiative d'apprentissage.

👉 Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui —gratuitement—et regroupez l'apprentissage, le feedback et les performances basés sur l'IA dans une plateforme unique et fluide.

Foire aux questions (FAQ)

L'IA fournit des informations personnalisées en temps réel au lieu d'évaluations standardisées. Elle met en évidence les lacunes en matière de connaissances, suggère des parcours d'apprentissage sur mesure et résume les commentaires en éléments clairs à prendre pour les employés et les responsables.

Non. L'IA accélère et adapte le processus de feedback, mais les formateurs humains apportent un contexte, une empathie et un accompagnement que l'IA ne peut reproduire. Les meilleurs résultats sont obtenus en combinant l'efficacité de l'IA et le coaching humain.

L'IA peut passer à côté de certaines nuances telles que le langage corporel, le contexte émotionnel ou les repères culturels. Elle nécessite également des données de haute qualité pour générer des informations pertinentes. C'est pourquoi de nombreuses entreprises utilisent l'IA pour compléter, et non remplacer, le jugement humain.

Au cours du suivi, les indicateurs tels que l'amélioration des compétences, les taux d'achèvement des formations, les performances des employés et leur engagement sont suivis. L'IA relie également les résultats d'apprentissage aux indicateurs clés de performance (KPI) de l'entreprise, ce qui permet de démontrer plus facilement la valeur des investissements dans la formation.

Les secteurs qui emploient une main-d'œuvre importante, en distribution ou en constante évolution sont ceux qui en tirent le plus grand bénéfice, comme les technologies, la santé, la finance, la vente au détail et l'industrie manufacturière. Partout où les employés ont besoin d'une mise à niveau constante de leurs compétences, le feedback basé sur l'IA apporte une valeur ajoutée.

Les coûts varient en fonction de la plateforme et de la taille de l'entreprise. Certains outils proposent des forfaits d'entrée de gamme abordables pour les petites équipes, tandis que les solutions destinées aux grandes entreprises nécessitent des devis personnalisés. De nombreux fournisseurs proposent également des essais gratuits, ce qui vous permet de tester le logiciel avant de vous engager.