les 10 meilleures alternatives à Martin IA pour une planification plus intelligente et une meilleure productivité personnelle

Des outils tels que Martin IA vous évitent les changements de planning de dernière minute. Cependant, certains utilisateurs trouvent ses suggestions de planification un peu trop rigides, les obligeant à modifier manuellement les évènements pour les adapter aux priorités réelles.

D'autres estiment que les intégrations sont limitées, ce qui rend difficile la connexion avec tous les outils qu'ils utilisent quotidiennement. Ils finissent donc par rechercher des informations et relier des tâches provenant de plusieurs autres outils, perdant ainsi un temps précieux à cause de la prolifération des tâches.

Il est temps de chercher une alternative et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous dans un outil de productivité. Que vous recherchiez une sécurité renforcée, des étapes de vérification intelligentes pour éviter les surprises de dernière minute ou une gestion intelligente des tâches, vous trouverez un outil adapté à votre cas d'utilisation.

Dans cet article, nous allons découvrir les meilleures alternatives à Martin IA qui s'adaptent à la manière dont vous travaillez. 🚀

Pourquoi choisir les alternatives à Martin IA ?

Bien que Martin IA soit apprécié pour sa simplicité, il ne répond pas aux besoins des utilisateurs avancés. Voici pourquoi vous pourriez envisager de passer à une alternative à Martin IA :

limite l'automatisation complexe : *Il fonctionne mieux avec des listes de tâches simples et des tâches faciles à réaliser, mais échoue souvent avec des flux de travail complexes ou nécessitant beaucoup de logique

semble être à une étape précoce : *Les utilisateurs décrivent l'expérience comme étant plus proche d'une version alpha ou bêta précoce que d'un outil prêt à être utilisé en production

Souffre de bugs : Les fonctionnalités principales peuvent se comporter de manière imprévisible, générer des erreurs et perturber l'utilisation courante

*problèmes de fiabilité : les fonctionnalités à fort potentiel telles que les appels IA ne fonctionnent souvent pas comme prévu, ce qui les rend peu fiables pour un usage professionnel

*s'appuie fortement sur les commentaires des utilisateurs : le développement continu dépend des premiers utilisateurs qui rapportent les problèmes et forment la direction du produit en temps réel

👀 Le saviez-vous ? Entre 1974 et 1980, le champ de l'IA a connu son premier revers majeur, connu sous le nom d'« hiver de l'IA ». Il a connu une baisse spectaculaire des financements, de l'intérêt du public et de l'assistance gouvernementale en raison d'attentes non satisfaites et de résultats décevants des premières recherches.

Aperçu des alternatives à Martin /IA

Avant de procéder à une analyse approfondie, comparons les meilleures alternatives à Martin IA.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion du travail avec automatisation et collaboration basées sur l'IA Taille de l'équipe : individus, petites et moyennes équipes, et grandes entreprises Rédaction IA, résumé des tâches, automatisations personnalisées, outils de collaboration IA tels que les documents et discuter, planification de projets, suivis personnels et visualisation de projets Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Jasper Marketing et création de contenu basés sur l'IATaille de l'équipe : équipes marketing, agences de contenu et stratèges de marque Génération de contenu, modèles IA pour les cas d'utilisation marketing, personnalisation du ton, mémoire vocale de la marque et assistance multilingue Les forfaits payants commencent à 69 $/mois par utilisateur Microsoft Copilot Studio Création de copilotes personnalisés au sein de l'écosystème MicrosoftTaille de l'équipe : utilisateurs en entreprise, utilisateurs de Microsoft 365 et équipes informatiques Création d'invites en langage naturel, intégration de Power Platform, contrôle des réponses en temps réel, cartes adaptatives, flux d'automatisation Option de paiement à l'utilisation ou facturation annuelle de 200 $ Notion IA Amélioration de la productivité et de la documentation dans NotionTaille de l'équipe : travailleurs du savoir, collaborateurs d'équipe et utilisateurs soucieux de leur productivité personnelle Résumer contextuel, nettoyage des notes, questions-réponses dans les pages, suggestions de tâches, informations sur les réunions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur NotebookLM Recherche assistée par l'IA et gestion des connaissancesTaille de l'équipe : chercheurs, analystes et équipes universitaires Questions-réponses basées sur des documents, citations basées sur des sources, synthèse de notes, liens entre sujets, résumés basés sur des requêtes Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée Celoxis Gestion de portefeuille de projets à l'échelle de l'entrepriseTaille de l'équipe : PMO, responsables des opérations et équipes d'entreprise Tableaux de bord personnalisés, suivi de l'état d'avancement des projets, gestion du temps et des ressources, visualisation de la charge de travail et prévisions financières Les forfaits payants commencent à 10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) STAN IA* Tableaux de bord exécutifs en temps réel et informations fournies par l'IATaille de l'équipe : décideurs, analystes d'entreprise et cadres supérieurs Diffusion de données en direct, suivi des indicateurs clés de performance, analyses prédictives, pipelines de données personnalisés, agrégation entre différents outils Tarification personnalisée Zendesk IA Automatisation du service client basée sur l'IATaille de l'équipe : équipes d'assistance et entreprises à forte intensité de services Triage des tickets par IA, détection des intentions, réponses automatiques, suggestions de réponses, prévision des escalades Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 69 $/mois par utilisateur Qodo Flux de travail et automatisation IA sans codeTaille de l'équipe : équipes produit, opérations internes et responsables de l'automatisation Interface glisser-déposer, générateur de chatbot, intégration d'outils GPT, déclencheurs conditionnels, téléchargements de base de connaissances Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 38 $/mois par utilisateur My AskAI Création d'assistants IA personnalisés à partir de documentsTaille de l'équipe : consultants, éducateurs et équipes en contact avec la clientèle Ingestion de documents, génération intelligente de questions-réponses, intégration de chatbots, personnalisation de la marque, tableau de bord analytique Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 149 $/mois

Les meilleures alternatives à Martin IA à utiliser

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Martin IA a suscité un intérêt considérable en raison de son potentiel. Cependant, si vous le trouvez trop basique, il existe de nombreuses alternatives fiables.

Voyons-en quelques-unes.

1. ClickUp (idéal pour la gestion du travail grâce à l'automatisation et à la collaboration basées sur l'IA)

Obtenez des informations sur les tâches, la progression de l'équipe et bien plus encore grâce à la gestion des connaissances par l'IA ClickUp AI

À une époque où les équipes jonglent avec plusieurs outils IA pour la rédaction, la prise de note, la planification et le brainstorming, ClickUp se distingue en empêchant la prolifération de l'IA , c'est-à-dire la fragmentation causée par l'utilisation d'un trop grand nombre d'applications IA déconnectées.

Au lieu de recourir à différents outils tels que Martin pour le brainstorming, Otter.ai pour les notes de réunion et Google Agenda pour la planification, ClickUp regroupe tout en un seul et même endroit.

clickUp est le *premier espace de travail convergent au monde qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Brain transforme votre espace de travail en un moteur entièrement assisté par l'IA. Il comprend le contexte de votre travail, les objectifs que vous poursuivez, les projets que vous gérez et les documents sur lesquels vous vous appuyez.

Invitez ClickUp Brain en langage naturel à recueillir des informations à partir de votre environnement de travail

La gestion des connaissances par l'IA de Brain extrait des informations à partir des tâches, des documents et des chats pour vous fournir des réponses instantanées, précises et complètes. Vous pouvez lui demander de générer des résumés, des historiques de décisions ou des nombres spécifiques, et obtenir des réponses en quelques secondes.

De plus, la gestion de projet par l'IA génère automatiquement des échéanciers, attribue des tâches, effectue la prévision des risques et résume les mises à jour du projet. Par exemple, si vous gérez le lancement d'un produit, vous pouvez lui inviter à créer un échéancier marketing, d'attribuer des tâches en fonction de la disponibilité de l'équipe et de signaler les échéances à risque.

Extrayez des informations et des résumés sur les tâches de votre environnement de travail ClickUp, définissez des flux de travail complexes et créez des forfaits de projet avec ClickUp Brain

Pour les postes axés sur le contenu et la communication, son AI Writer peut créer des premières ébauches d'articles de blog, de briefs ou de forfaits de campagne à partir de quelques notes. Cet assistant personnel IA s'adapte à votre rôle, de sorte que chaque réponse est personnalisée.

Réfléchissez à des idées, créez du contenu et peaufinez vos brouillons avec ClickUp Brain

Pour éliminer le travail répétitif, vous disposez des agents ClickUp Autopilot. Vous pouvez concevoir des assistants IA spécialement adaptés à votre équipe et à ses besoins. Contrairement aux agents prédéfinis, les agents personnalisés vous permettent de définir vos propres déclencheurs, conditions et actions dans ClickUp.

Par exemple, vous pouvez créer un déclencher qui, chaque fois qu'un développeur marque une fonctionnalité comme « Prête pour le test », permet à votre agent personnalisé de l'attribuer à un ingénieur QA et de mettre à jour le statut de la tâche.

Configurez les agents Autopilot de ClickUp pour surveiller l'activité et agir selon vos instructions, sans avoir besoin de code

Si votre équipe utilise également des outils autres que ClickUp, Brain MAX est l'application de bureau IA qui les relie tous.

Elle vous permet d'effectuer des recherches dans votre environnement de travail et vos outils intégrés, d'utiliser des modèles d'IA externes haut de gamme (tels que GPT, Gemini ou Claude) et, grâce à Talk to Tex, de poser des questions, de dicter et de commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez.

regardez cette vidéo pour en savoir plus : *

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs rencontrent des difficultés d'apprentissage en raison de ses nombreuses fonctionnalités et options personnalisées

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

ClickUp est sans conteste l'outil de gestion de projet le plus flexible et le plus puissant avec lequel j'ai travaillé. En tant que fondateur de WRKSTN, j'aide les agences et les équipes créatives à rationaliser leurs opérations, et ClickUp joue un rôle central dans ce domaine. La possibilité de tout personnaliser, des types de tâches aux automatisations, combinée à des outils tels que les tableaux de bord, les formulaires et désormais ClickUp Brain, me permet de créer des systèmes évolutifs et efficaces pour n'importe quel flux de travail. De plus, j'apprécie la rapidité avec laquelle la plateforme continue d'évoluer.

📮 ClickUp Insight : 29 % des managers affirment que les goulots d'étranglement sont détectés trop tard, mais seuls 12 % utilisent des rapports d'état automatisés pour les éviter. Ce retard a un coût. Lorsque une tâche est signalée, elle bloque souvent déjà la progression en aval. La vérité ? Les goulots d'étranglement ne commencent pas par être importants, ils commencent par être invisibles. ClickUp Brain peut vous aider à suivre de manière proactive les dépendances, à surveiller les mises à jour et à signaler les risques en temps réel. Utilisez-le pour générer des rapports d'état instantanés et des alertes intelligentes lorsque les tâches sont au ralenti, que les délais changent ou que la charge de travail augmente. 💫 Résultats concrets : Finastra a constaté une augmentation de 30 % de la collaboration et une croissance de 40 % de l'efficacité GTM grâce à l'environnement de travail unifié de ClickUp.

2. Jasper (idéal pour le marketing et la création de contenu basés sur l'IA)

via Jasper

Alors que Martin AI peut prendre en charge des fonctions plus générales de type assistant, Jasper AI se concentre sur l'aide à la rédaction et à la communication. Ses outils clés, tels que Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor et les modèles de rédaction de contenu IA, vous permettent de vous décharger des tâches dans lesquelles Martin AI n'est pas spécialisé.

Jasper Chat permet de réfléchir, de réviser ou de développer des idées, tandis que Brand Voice garantit la cohérence du ton et du style. De plus, les flux de travail permettent de faire passer les brouillons par différentes étapes définies sans avoir à réinventer les instructions à chaque fois, et l'éditeur de documents permet la rédaction collaborative, la co-édition ou le perfectionnement de textes dans différents formats.

Bien qu'il n'automatise pas les réunions, les suivis ou les dépendances entre tâches complexes, il répond à la plupart des besoins des rôles impliquant beaucoup de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Lancez des campagnes de cible avec Jasper Audiences , en affinant chaque message

Utilisez l'IA pour automatiser des tâches avec Jasper Studio et Canvas, notamment la génération de contenu long format et l'organisation visuelle d'idées

Optimisez votre référencement grâce à l'intégration native de Surfer SEO pour une meilleure visibilité

Limites de Jasper

Le créateur d'images est basique et, comme d'autres outils d'IA, il hallucine des faits et des données

Tarifs Jasper

Pro : 69 $/mois par place

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Un avis le formule ainsi :

Rédige des textes commerciaux à fort taux de conversion DANS MON STYLE. Le texte sonne vraiment comme moi. Je peux rédiger des e-mails, des publications sur les réseaux sociaux et des publicités en quelques minutes, alors qu'auparavant, je passais des jours à me torturer l'esprit et à procrastiner. Il fait tout le travail à ma place et je n'ai pas besoin d'engager un rédacteur.

👀 Le saviez-vous ? En 1956, Allen Newell, Herbert Simon et J. C. Shaw ont créé Logic Theorist, le premier programme d'IA. Cela a marqué la naissance de l'IA, puisqu'ils ont contribué à inventer le terme même.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Jasper IA

3. Microsoft Copilot Studio (idéal pour créer des copilotes personnalisés au sein de l'écosystème Microsoft)

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio est une plateforme low-code qui permet aux professionnels de créer et de déployer des agents alimentés par l'IA avec un minimum d'expertise technique. Alors que Martin AI se concentre sur l'exécution autonome des tâches et les intégrations, Copilot Studio ajoute les atouts de l'écosystème Microsoft.

Vous bénéficiez de plus de 1 500 connecteurs préconfigurés vers des outils internes, d'un ancrage direct des réponses grâce à Knowledge Sources et d'une gouvernance de niveau entreprise via Microsoft Purview.

Il fonctionne grâce à des invites en langage naturel et des flux de dialogue visuels avec l'assistance de composants tels que Topics, Slot Filling et Entities. Cela signifie que les non-développeurs peuvent créer des agents IA structurés et sensibles au contexte, capables d'automatiser les flux de travail, de récupérer des données et d'engager des discussions en plusieurs étapes.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot Studio

Créez des assistants autonomes pour gérer des tâches en plusieurs étapes à l'aide de modèles linguistiques, d'instructions, de connaissances, d'actions, d'entrées et de déclencheurs.

Utilisez la gestion avancée des invites et des plugins pour concevoir et tester des modèles d'invites d'IA générative.

Rationalisez vos flux de travail grâce à plus de 1 000 connecteurs préconfigurés pour des systèmes tels que SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow, etc.

Limites de Microsoft Copilot Studio

Il produit des résultats inexacts dans Excel, obligeant les utilisateurs à reformuler la même question dans plusieurs requêtes.

Tarifs de Microsoft Copilot Studio

Option de paiement à l'utilisation

Copilot Studio : 200,00 $ pour 25 000 crédits Copilot/mois, paiement annuel

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot Studio

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot Studio ?

Un bref témoignage d'un utilisateur réel :

Copilot me fait gagner des heures de travail et m'a permis d'être un fournisseur, prestataire de meilleure qualité pour mes clients qu'auparavant en m'aidant à accomplir des tâches et des analyses sophistiquées.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Copilot

4. Notion IA (idéal pour améliorer la productivité et la documentation dans Notion)

via Notion

Pour les équipes asynchrones très occupées qui travaillent sur un espace de travail Notion, Notion AI est pratique pour gérer les tâches quotidiennes. Cependant, il n'est pas conçu pour gérer votre calendrier ou automatiser les suivis par e-mail comme Martin IA. Toutefois, si votre plus grand défi est de rester organisé et de terminer plus rapidement vos travaux écrits, Notion AI peut vous aider.

Elle vous permet d'utiliser l'IA pour prendre des notes de réunion et transformer des sessions de brainstorming dispersées en résumés concis. Et lorsque vous êtes coincé dans un long document, vous pouvez simplement lui inviter à en extraire les points clés à l'aide de la commande /ask AI.

Elle fonctionne de manière transparente dans l'éditeur Notion, où vous pouvez affiner le ton, corriger la grammaire, traduire du contenu ou reformater des notes désordonnées sans changer d'application. L'IA est sensible au contexte de votre environnement de travail, elle s'inspire donc directement de vos pages existantes et des documents liés pour générer des résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Classez le contenu, créez des FAQ et constituez des bases de connaissances consultables.

Générez du contenu tel que des articles de blog, des e-mail ou des descriptions de projet grâce au générateur de texte de Notion IA.

Traduisez le texte entre différentes langues tout en conservant le contexte intact.

Limites de Notion IA

Certaines automatisations fonctionnent de manière imprévisible, comme la création récurrente de pages qui ne déclenche pas d'automatisations.

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion IA ?

Selon un critique:

Notion IA est incroyable ! Je n'ai plus besoin de passer d'une application à l'autre pour réfléchir ou résumer les notes de réunion, peaufiner mes textes ou modifier le ton de ce que j'écris, car l'IA le fait pour moi et tout est regroupé au même endroit.

👀 Le saviez-vous ? L'IA générative représente un changement d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Selon McKinsey, les applications de l'IA générative pourraient ajouter jusqu'à 4 400 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Notion IA

5. NotebookLM (idéal pour la recherche assistée par IA et la gestion des connaissances)

via NotebookLM

NotebookLM est l'outil de recherche et de synthèse de Google qui extrait rapidement des informations à partir de votre propre contenu. Il fonctionne entièrement à partir des documents que vous téléchargez, tels que des PDF, des documents stratégiques, des transcriptions d'entretiens ou des présentations, et vous aide à comprendre et à organiser les informations.

Une fois vos documents importés, vous pouvez lui poser des questions, demander des résumés ou générer du nouveau contenu basé sur ce qu'il « sait » déjà. De plus, il propose des citations en ligne qui sont liées au fichier source et à l'emplacement de toutes ses informations générées par l'IA.

Vous pouvez également regrouper les documents connexes dans des carnets de notes afin de gérer le contenu par équipe, projet, sprint ou objectif.

Alors que Martin AI se concentre sur l'automatisation des flux de travail, NotebookLM est spécialement conçu pour le travail intellectuel. Il convient donc parfaitement aux chercheurs, aux stratèges et aux équipes qui traitent beaucoup de contenu et qui ont besoin d'extraire du sens et des connexions à partir de leurs données.

Les meilleures fonctionnalités de NotebookLM

Naviguez parmi des sujets complexes et explorez les connexions au sein des carnets grâce à sa carte mentale

Générez des résultats dans plus de 50 langues, notamment des guides d'étude, des résumés et des réponses de discuter

Analysez des fichiers PDF et des images grâce à des suggestions automatiques de sources complémentaires pour élargir vos connaissances

Limites de NotebookLM

Parfois, les réponses peuvent sembler un peu trop génériques ou superficielles, en particulier lorsque votre contenu est technique

Tarifs de NotebookLM

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NotebookLM

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à NotebookLM pour la prise de notes

6. Celoxis (idéal pour la gestion de portefeuille de projets à l'échelle de l'entreprise)

via Celoxis

Celoxis est une plateforme de gestion de projet et de portefeuille destinée aux entreprises qui gèrent des initiatives en plusieurs phases. Grâce à des diagrammes de Gantt avec planification automatique, dépendances entre projets et analyse du chemin critique, vous pouvez gérer vos ressources à l'aide de la planification intégrée des capacités, du filtrage basé sur les compétences et de l'équilibrage de la charge de travail en temps réel.

Alors que Martin AI se concentre principalement sur l'automatisation, Celoxis propose Lex, un assistant IA pour les requêtes en langage naturel. Tout comme Martin AI, vous pouvez lui demander de mettre en évidence les risques, de rééquilibrer les ressources, de réaliser une prévision des échéanciers ou de créer des forfaits de dotation en personnel. La différence est que Lex est directement relié aux tableaux de bord Celoxis, vous fournissant ainsi des données contextuelles immédiates.

La plateforme offre également des fonctionnalités intégrées de budgétisation, de prévision des revenus, de suivi des marges et de rapports KPI personnalisés. Cette combinaison de forfaits avancés, de décisions basées sur l'IA et de contrôle financier en fait un excellent choix pour les projets à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Celoxis

Automatisez la prise en charge des projets grâce à des formulaires Web, des e-mails et des feuilles de calcul avec une logique de classement personnalisée pour hiérarchiser les demandes

Élaborez des forfaits de projet dynamiques grâce à une planification avancée qui s'adapte à la disponibilité des ressources, aux dépendances entre les tâches, aux retards et aux priorités

Gérez les risques à l'aide de tableaux de bord visuels qui évaluent la probabilité, l'impact et les paramètres de risque personnalisés

Limites de Celoxis

Bien qu'il existe une interface web optimisée pour les appareils mobiles, Celoxis ne propose pas d'application mobile native, ce qui peut être limite pour les utilisateurs qui ont besoin de gérer leurs tâches lors de leurs déplacements

Tarifs Celoxis

Core : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Essentiel : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 45 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Celoxis

G2 : 4,5/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 310 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Celoxis ?

Un utilisateur de G2 a partagé cet avis :

Celoxis offre un environnement complet de gestion de projet qui prend en charge tout, de la planification des tâches et l'allocation des ressources aux feuilles de temps et aux rapports personnalisés. Ses diagrammes de Gantt sont intuitifs, les tableaux de bord en temps réel sont un énorme avantage pour le suivi des indicateurs clés de performance, et les flux de travail personnalisés aident à aligner les processus du projet sur les opérations de l'entreprise.

🧠 Anecdote : En 1966, Joseph Weizenbaum, professeur au MIT, a créé Eliza, le premier chatbot au monde. Présentée comme une psychothérapeute, Eliza imitait une discussion en appliquant des règles simples aux entrées des utilisateurs. Nommé d'après Eliza Doolittle dans Pygmalion, ce bot a montré comment le langage seul pouvait simuler l'intelligence bien avant l'apparition des modèles d'IA modernes.

7. STAN IA (Idéal pour les tableaux de bord exécutifs en temps réel et les informations fournies par l'IA)

via STAN IA

Conçu spécialement pour les gestionnaires immobiliers et les associations de copropriétaires, STAN AI est une alternative de niche à Martin AI. Au lieu de l'automatisation générale des projets, il se concentre sur la communication avec les résidents et les demandes de services.

Disponible sous forme de suite d'outils IA, Textbot, e-mail, Web Chat et Voice, cet outil IA répond instantanément aux messages des résidents, réserve des équipements et traite les demandes d'entretien sans intervention humaine.

L'assistant virtuel IA s'intègre à votre logiciel de gestion immobilière existant, tel que Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS, etc. Les résidents peuvent consulter l'information relative à leur compte, planifier des réservations d'installations et soumettre directement des demandes de service, tandis que STAN les achemine vers votre PMS et tient les résidents informés de leur statut.

Les meilleures fonctionnalités de STAN IA

Configurez plus de 600 intégrations de flux de travail et automatisez les tâches répétitives telles que la réponse aux avis Google grâce au moteur d'IA de STAN Turbo.

Personnalisez l'apparence de son chatbot grâce à des options en marque blanche afin de l'adapter à l'image de marque de votre entreprise.

Accédez à des fonctionnalités telles que les personas IA, les emojis, l'interprétation contextuelle et les communications multicanales.

Limites de STAN IA

L'installation prend beaucoup de temps.

Tarifs de STAN IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur STAN IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de STAN IA ?

Voici un avis publié sur G2:

Une fois que vous aurez configuré STAN IA et que vous en aurez informé vos résidents, cet outil vous sera très utile pour réduire le nombre d'appels téléphoniques et d'e-mails reçus quotidiennement.

8. Zendesk AI (idéal pour l'automatisation du service client basée sur l'IA)

via Zendesk

Zendesk AI, souvent appelé AI Copilot, est intégré à la plateforme Zendesk Resolution. Tout comme Martin AI, il accélère les flux de travail grâce à des suggestions en temps réel et à l'automatisation. Mais alors que Martin est plus généraliste, Zendesk AI est spécialisé dans le service client.

Il analyse les tickets pour en déterminer le sentiment, le langage et l'intention, et suggère instantanément des réponses, des actions ou des articles de connaissance. La fonctionnalité de tri intelligent classe automatiquement les demandes et les achemine en fonction de leur urgence ou de leur sujet afin de réduire les temps de réponse.

Si vous optez pour des forfaits supérieurs, vous bénéficierez de fonctionnalités telles que la synthèse des tickets, la prédiction des sentiments et des suggestions de macros basées sur les tendances passées.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk IA

Donnez plus de moyens à vos agents grâce à des suggestions basées sur l'IA, notamment la rédaction de réponses, la reformulation des réponses et l'ajustement du ton.

Améliorez le libre-service personnalisé grâce à la recherche générative par IA et aux capacités de recherche sémantique.

Utilisez des analyses et des informations en temps réel pour surveiller les tendances des tickets et le sentiment des clients, et optimiser les flux de travail de service.

Limites de l'IA de Zendesk

Les paramètres d'administrateur peuvent sembler un peu complexes ou peu intuitifs, en particulier lors de la configuration de flux de travail avancés ou de règles d'automatisation.

Tarifs de Zendesk IA

Essai gratuit

Évaluations et avis sur Zendesk IA

G2 : 4,3/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 060 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zendesk IA ?

Un bref témoignage d'un utilisateur réel :

Zendesk est l'un des outils les plus faciles à utiliser pour la gestion des tickets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent. La navigation dans les options, le tableau de bord, l'appel des partenaires à l'aide d'extensions intégrées et l'utilisation de l'IA pour le résumé des tickets sont tous très faciles à comprendre et ne prennent qu'une minute. Dans un environnement de bureau, les performances sont excellentes et l'environnement est également assuré en termes de sécurité.

9. Qodo (idéal pour les flux de travail et l'automatisation IA sans code)

via Qodo

Tout comme Martin AI, Qodo AI utilise l'automatisation pour accélérer le travail, mais se concentre sur la qualité du code et les pipelines de livraison. Il propose Qodo Gen, Qodo Fusionner et Qodo Command pour la génération de code, la création de tests et les commentaires sur les demandes de tirage, directement dans votre IDE ou votre pipeline CI.

Son cadre d'agents vous permet de créer des agents multi-étapes pour le CI/CD, le triage des problèmes ou le suivi de la dette technique. Vous pouvez exécuter des agents à partir du terminal, via des webhooks ou dans une interface utilisateur web. Cela fait de Qodo IA une bonne option pour les équipes qui souhaitent intégrer l'IA dans leur processus de développement logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de Qodo

Collaborez en toute transparence grâce aux agents Qodo qui s'exécutent dans votre IDE, votre terminal ou votre plateforme Git

Personnalisez l'automatisation du flux de travail IA avec Qodo Command, qui vous permet de créer et d'adapter des agents pour l'automatisation de tâches uniques

Intégrez-les à votre pile existante grâce à leurs intégrations pour les IDE populaires (VSCode, JetBrains), les plateformes Git et d'autres outils

Limites de Qodo

Les utilisateurs se plaignent de devoir effectuer plusieurs tentatives pour que les cas de test fonctionnent

Tarifs Qodo

Développeur : Gratuit

Équipes : 38 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qodo

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qodo ?

Voici un avis publié sur G2:

Qodo comprend intelligemment le contexte de mon code et possède des nuances spécifiques au projet, ce qui peut faire une énorme différence. Il permet de réduire le temps passé à comprendre la syntaxe ou à se souvenir des noms de fonctions, améliorant ainsi la vitesse et la qualité du code.

10. My AskAI (idéal pour créer des assistants IA personnalisés à partir de documents)

via My AskAI

Mon AskAI automatise le service client via SMS, discuter, e-mail, WhatsApp et des outils tels que Intercom, Slack et Zendesk. Tout comme Martin AI, il peut être formé à partir de votre propre contenu, mais AskAI se concentre davantage sur la couverture omnicanale.

Il apprend à partir de votre base de connaissances, de vos articles d'aide et de votre site web, puis répond instantanément aux questions. Si nécessaire, l'outil d'automatisation IA assure une transition en douceur vers des agents humains, afin que vous ne sacrifiez pas la fiabilité.

Les analyses de discussion intégrées vous fournissent des informations sur les points faibles récurrents, les bugs ou les questions tendance.

Les meilleures fonctionnalités de My AskAI

Automatisez les réponses aux questions courantes en formant l'outil à l'aide de vos documents, FAQ ou bases de connaissances

Effectuez des recherches dans plusieurs sources de données telles que des fichiers PDF, des pages Web, des bases de données ou du stockage cloud pour obtenir des informations précises

Partagez vos réponses grâce à des contrôles d'accès personnalisables afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés aient accès aux informations sensibles

Limites de My AskAI

Les utilisateurs se plaignent de problèmes liés au téléchargement de documents internes

Tarifs My AskAI

Essai gratuit

Pro : 149 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Mes évaluations et avis sur AskAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de My AskAI ?

Découvrez ce qu'en dit cet utilisateur:

Je travaille avec un nombre de petites entreprises et c'est un moyen rapide et facile d'améliorer le processus d'intégration. Elles peuvent rapidement établir la connexion avec tous les documents d'intégration, ce qui permet aux nouveaux membres de l'équipe de poser des questions et de trouver les réponses sans avoir à fouiller dans les fichiers.

👀 Le saviez-vous ? En 1981, le Japon a lancé une initiative ambitieuse appelée « Projet informatique de cinquième génération », investissant 850 millions de dollars pour développer des ordinateurs capables de raisonner et de mener une discussion comme des humains.

Faites de ClickUp votre partenaire IA pour la productivité

Alors que d'autres alternatives à Martin IA se concentrent sur des aspects spécifiques, tels que la planification, la rédaction ou les rappels, ClickUp intègre tout dans une seule application.

La gestion de projet par l'IA met à jour les tâches, définit des rappels et effectue le suivi de la progression, tandis que le gestionnaire de connaissances répond instantanément aux questions.

De plus, l'AI Writer vous aide à rédiger, à effectuer la modification en cours et à résumer du contenu sur différents appareils. Associez cela à des agents personnalisés et à des outils tels que Docs, Calendar, Reminder et Views, et vous obtenez un environnement de travail achevé pour vous et votre équipe.

Inscrivez-vous sur ClickUp de manière gratuite dès aujourd'hui ! ✅