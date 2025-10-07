Les meilleurs modèles Miro de design thinking à essayer dès aujourd'hui

Les ateliers sont censés susciter des idées, pas du stress. Pourtant, tous ceux qui en ont déjà organisé un savent comment ça se passe : la veille, vous jonglez entre les appels des clients, les échéances des projets et, soudain, vous paniquez : « Où est le modèle de carte d'empathie ? », « Qui construit le tableau ? », « Avons-nous seulement un plan de sprint ? »

C'est pourquoi les modèles sont importants. Ils vous évitent de perdre du temps dans l'installation afin que vous puissiez vous concentrer sur la résolution des problèmes, et non sur la mise en forme des notes autocollantes.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de conception Miro pour démarrer vos ateliers de manière structurée, puis nous vous montrerons comment les modèles ClickUp vont encore plus loin en transformant les idées issues de ces ateliers en projets, échéanciers et livrables.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de conception Miro ?

Alors, qu'est-ce qui fait le modèle idéal de conception Miro ? Recherchez-en un qui :

Accompagnez vos équipes grâce à une structure claire et un flux fluide à travers toutes les étapes du design thinking

S'adapte à votre contexte grâce à des invites, des cadres et des sections personnalisables

Améliorez la lisibilité grâce à une hiérarchie visuelle utilisant une mise en forme, des couleurs, des tailles de police de caractère et des éléments visuels (icônes, images, emojis, etc.) cohérents

Tirez parti des outils collaboratifs de la plateforme, tels que les notes autocollantes, les votes et les chronomètres, pour stimuler la participation

Fournit un espace pour les comparaisons et les sondages de satisfaction sur les formations afin que les équipes puissent regrouper les idées plus efficacement

Ajoutez des références contextuelles, telles que des détails de projets réels, des profils d'utilisateurs et des résultats de recherche, pour fournir l'assistance au processus décisionnel

🎥 Une fois que vous avez capturé vos idées à l'aide d'un modèle de conception créative, l'étape suivante consiste à les mettre en œuvre. Voici une courte vidéo qui explique comment créer un tableau de bord de gestion de projet dans ClickUp afin de garantir le suivi des ateliers et des projets :

Aperçu des modèles de conception Miro

📮 ClickUp Insight : Dans les carrières diversifiées, 17 % des personnes sont motivées par un travail créatif ou varié, et 17 % souhaitent enseigner, coacher ou encadrer d'autres personnes. La créativité et le partage des connaissances semblent aller de pair ici. Vous pouvez transformer vos idées en actifs tangibles avec ClickUp, que vous élaboriez un cours, conceviez un atelier ou encadriez d'autres personnes. Utilisez Docs pour rédiger vos plans de cours, Tableaux blancs pour mapper visuellement vos concepts, et bien plus encore. Vous avez besoin d'un support visuel pour votre prochaine session ? Il vous suffit de le décrire et l'IA de ClickUp générera instantanément des images ou des diagrammes. Vous pouvez même enregistrer des cours vidéo avec Clips dans ClickUp!

Meilleurs modèles Miro gratuits pour le design thinking

Découvrons les modèles de conception Miro et leurs fonctionnalités clés.

1. Modèle de brief de conception Miro

via Miro

Ce modèle de brief de conception offre aux équipes un espace structuré pour s'aligner sur les projets créatifs avant de se lancer dans leur exécution.

Il organise les informations essentielles, telles que le profil du client, les directives de la marque, les objectifs et les concurrents, en sections claires auxquelles tout le monde peut contribuer. Cela permet de saisir plus facilement les exigences dès le départ, de réduire les malentendus ultérieurs et de garantir que le travail de conception correspond aux besoins de l'entreprise.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Clarifiez dès le départ la portée et les objets du projet

Met en avant les attentes du client et les principaux résultats clés

Conservez les OKR de conception , le public et la concurrence avec une visibilité optimale en un seul endroit

Réduisez les allers-retours en centralisant les commentaires et les contributions

Créez une source unique d'informations fiables pour les équipes créatives

📌 Idéal pour : Les agences, les freelances et les équipes de conception internes qui cherchent à rationaliser le lancement et à éviter les révisions coûteuses.

2. Modèle Miro Design Sprint Kit

via Miro

Ce modèle de conception fournit aux équipes un cadre prêt à l'emploi pour organiser des ateliers d'innovation rapides et structurés. Au lieu de partir de zéro, vous disposez d'un espace clair, étape par étape, pour mapper les défis, générer des idées, créer des prototypes de solutions et recueillir des commentaires sur la conception.

Cela permet d'obtenir facilement des informations visuelles, de suivre la progression réalisée au cours des sprints et de mettre tout le monde d'accord sur la meilleure marche à suivre.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fournisseur, prestataire d'une structure de sprint éprouvée sans installation fastidieuse

Accélère la résolution des problèmes grâce à des activités ciblées

Permet aux équipes interfonctionnelles de rester alignées en temps réel

Aide à visualiser des idées complexes grâce au mapping et au croquis

Permet d'obtenir l'assistance pour réaliser des tests rapides avant d'engager des investissements importants

📌 Idéal pour : les équipes produit, les startups et les responsables de l'innovation qui ont besoin de valider rapidement des idées pour la planification d'ateliers et de réduire les risques.

🧠 Anecdote : La Stanford d.school a contribué à introduire le design thinking dans l'éducation et les entreprises. Elle estimait que la résolution créative de problèmes devait être enseignée comme n'importe quelle autre compétence, plutôt que d'être considérée comme un talent réservé à quelques privilégiés.

3. Modèle Miro Remote Design Sprint

via Miro

Le modèle Miro est conçu pour aider les équipes dispersées à mener à bien des sprints complets sans perdre en collaboration ni en dynamisme. Contrairement aux kits de sprint standard, ce modèle est optimisé pour le télétravail.

Il combine des exercices structurés, des tableaux visuels et des boucles de rétroaction intégrées pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, quel que soit le fuseau horaire. Les équipes peuvent mapper les défis, esquisser des solutions, voter sur des idées et tester des prototypes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Comprend des espaces prêts à l'emploi pour l'esquisse, la cartographie et le storyboard

Intègre des flux de vote et de commentaires pour accélérer les décisions

Permet aux équipes à distance de rester engagées et alignées sur les objectifs du sprint

Éliminez le chaos lié à l'utilisation simultanée de plusieurs plateformes pendant un sprint

📌 Idéal pour : les équipes travaillant principalement à distance, les organisations hybrides et les groupes de produits internationaux qui doivent agir rapidement.

4. Modèle de présentation Miro pour la revue critique de conception

via Miro

Cet outil essentiel rationalise la manière dont les équipes présentent et évaluent les projets de conception complexes. Il fournit un flux structuré, depuis les introductions et les résumés exécutifs jusqu'aux exigences de conception, en passant par les étapes du processus et les résultats clés.

Son design épuré et minimaliste permet aux parties prenantes de se concentrer sur le contenu de la révision plutôt que sur la mise en forme des diapositives.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Propose des sections pour l'ordre du jour des réunions , les exigences et le résumé exécutif

Fournisseur d'une esthétique professionnelle et minimaliste pour des présentations claires et sans distraction

Aide les équipes à s'aligner rapidement sur les risques, les solutions et les étapes clés à suivre

Gagnez des heures de travail de préparation tout en conservant un aspect soigné et cohérent

📌 Idéal pour : les équipes produit, ingénierie et conception qui se préparent pour des revues avec les parties prenantes, des présentations clients ou des points de contrôle internes sur la conception.

5. Miro Design Thinking : modèle de carte d'empathie

via Miro

Le modèle de carte d'empathie de Miro est un outil de conception pratique qui permet de mieux comprendre les besoins, les émotions et les comportements des utilisateurs. Il guide les équipes à travers un cadre structuré, en posant des questions clés sur ce que les utilisateurs pensent, ressentent, entendent, voient, disent et font, ainsi que sur leurs difficultés et leurs gains.

Cette vision holistique permet de prendre des décisions de conception plus empathiques et centrées sur l'humain, et garantit que les équipes s'alignent autour d'une compréhension partagée et approfondie de l'utilisateur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fournisseur d'invites structurées qui révèlent les motivations, les frustrations et les opportunités cachées

Aide les équipes à dépasser les hypothèses et à valider les perspectives réelles des utilisateurs

Renforcez la collaboration en alignant les parties prenantes sur les besoins de l'utilisateur

Propose une activité de conception éprouvée pour les modèles mentaux conçus par Voltage Control

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les concepteurs, les équipes produit et les animateurs qui souhaitent fonder leurs décisions sur l'empathie et créer des solutions qui trouvent un écho auprès des utilisateurs.

🔍 Le saviez-vous ? L'un des exemples les plus célèbres de design thinking vient d'Airbnb. À ses débuts, l'entreprise ne recevait aucune réservation. Ses fondateurs ont donc rendu visite aux hôtes, amélioré les photos et discuté directement avec les utilisateurs. Ce simple changement, passant d'une approche axée sur la technologie à une approche axée sur l'utilisateur, a contribué à redresser l'entreprise.

6. Modèle des composants du système de conception Miro

via Miro

Le modèle Miro sert de centre de commande visuel pour la gestion d'un système de conception. Il rassemble les concepteurs, les développeurs et les chefs de produit sur une même toile.

Cela facilite le suivi en temps réel de l'état des composants, de l'historique des versions et des détails de transfert. Vous pouvez conserver la documentation, les spécifications, les liens de conception et les références de code là où votre équipe en a besoin.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Combine des données structurées (via Miro Tables) avec un contexte visuel

Préchargez votre environnement de travail avec des champs clés tels que le nom du composant, la catégorie, le statut, le concepteur, le développeur et la version

Permet une collaboration en temps réel sur le même tableau, afin que les mises à jour soient reflétées instantanément

📌 Idéal pour : les responsables de la conception, les équipes UX/UI, les chefs de produit et les équipes d'ingénieurs qui cherchent à centraliser les références des composants, à rationaliser le contrôle des versions et à éliminer le chaos entre les différents outils.

7. Modèle de diagramme de processus de conception Miro

via Miro

Ce modèle décrit votre parcours de conception, de l'idéation à la livraison, dans un flux clair et logique. Il utilise des symboles de diagramme familiers, tels que des rectangles pour les actions et des losanges pour les décisions.

De plus, cela vous aide à mapper chaque étape du processus de conception, des méthodes de recherche utilisateur et du prototypage aux tests et à la finalisation. La disposition intuitive permet de garder la vue d'ensemble visible tout en laissant place aux nuances et aux itérations.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fournisseur, prestataire d'un plan visuel pour guider votre flux de travail de conception graphique du début à la fin

Effectuez une modification en cours sur les formes, la couleur et les connecteurs pour les adapter au style de votre projet

Intégrez des fichiers, des croquis ou des liens directement dans votre flux

📌 Idéal pour : les stratèges en conception, les équipes UX/UI, les chefs de produit et les consultants en innovation qui souhaitent transformer des méthodes abstraites en workflows avec visibilité.

8. Modèle de rétrospective Design Sprint

via Miro

Le modèle de conception créative crée un espace clair et accueillant pour conclure votre sprint, réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui peut être amélioré.

Conçu comme un tableau rétrospectif guidé, il facilite le partage d'idées grâce à des sections structurées et de couleur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accompagnez vos équipes dans une rétrospective ciblée d'une heure avec un accueil chaleureux, un bref récapitulatif et une réflexion en trois étapes : Points forts, Points faibles, Souhaits

Couvre des aspects essentiels tels que le format des sprints (à distance ou hors ligne), la dynamique de l'équipe et les résultats des sprints (objectifs, solutions, tests)

Comprend des notes intégrées pour l'animateur sur le tableau, idéales pour les premières rétrospectives, mais faciles à supprimer une fois que vous vous êtes familiarisé avec le système

📌 Idéal pour : les animateurs de sprints de conception ou toute personne clôturant un sprint et souhaitant favoriser l'amélioration continue.

💡 Conseil de pro : essayez le test « et si ce n'était pas le cas ». Prenez n'importe quelle hypothèse sur votre tableau, comme « les utilisateurs veulent l'option la moins chère », et inversez-la : « et si ce n'était pas le cas ? ». Cela oblige votre équipe à explorer de nouveaux angles et à découvrir des solutions que vous auriez autrement manquées.

Quelles sont les limites des modèles Miro ?

La flexibilité de Miro est un atout, mais elle s'accompagne également de compromis. Voici les limites que vous risquez de rencontrer dans vos flux de travail réels :

Impose des restrictions basées sur des crédits : Limite la collaboration grâce à un système de crédits qui limite l'utilisation des modèles et des fonctionnalités interactives

restriction de la personnalisation des modèles : *Bloc de l'accès à la création et à la modification avancées de modèles dans les forfaits gratuits ou d'entrée de gamme

Provoque des goulots d'étranglement au niveau des performances : ralentit la collaboration sur les tableaux complexes et riches en modèles en raison de retards et de performances médiocres

*limite des capacités d'automatisation : nécessite des interventions manuelles pour les tâches récurrentes et les étapes de conception, avec des options d'automatisation minimales

Dépend fortement de la connexion Internet : interrompt les sessions de conception avec peu ou pas de fonctionnalités hors ligne pour les équipes distribuées

Génère des frais administratifs : nécessite une surveillance constante de l'utilisation du crédit, des limites du tableau et des restrictions du forfait

💡 Conseil de pro : reformulez toujours les défis sous forme de questions « Comment pourrions-nous... ». En exemple, au lieu de dire « Le flux d'inscription est confus », demandez « Comment pourrions-nous rendre l'inscription plus simple ? ». Cela permet de garder le brainstorming ouvert et empêche les équipes de se limiter trop tôt à des solutions restreintes.

Alternatives ClickUp aux modèles Miro

Miro vous aide à démarrer rapidement vos ateliers, mais le véritable défi commence après les post-it.

Trop souvent, les bonnes idées se perdent dans des captures d'écran ou des tableaux dispersés sans propriétaire clair. C'est là que ClickUp for Design, l'application tout-en-un pour le travail, transforme les sessions de brainstorming en projets concrets.

Contrairement aux tableaux blancs autonomes, ClickUp établit la connexion directe entre les résultats de vos ateliers et des tâches, des documents, des échéanciers et des sprints. Vous ne vous contentez pas de réfléchir, vous construisez, attribuez et livrez, le tout dans le même espace.

*modèles Miro vs modèles ClickUp : quelle est la différence ?

Miro vous aide à lancer des ateliers avec des tableaux, des notes autocollantes et des cadres de travail. ClickUp va encore plus loin en assurant la connexion de ces idées à des tâches, des échéanciers, des automatisations et des livrables.

Fonctionnalité Modèles Miro Modèles ClickUp Objectif principal Brainstorming et idéation Exécution et livraison Idéal pour Mapper l'empathie, sprints de conception, rétrospectives Transformez vos idées en tâches, documents, projets et échéanciers Collaboration Note autocollantes, votes, commentaires Tâches, propriétaires, statuts et automatisations en temps réel *intégration avec flux de travail Fin au tableau La connexion directe aux projets et aux opérations Valeur Créativité visuelle Exécution de projet de bout en bout

🧠 Voyez les choses ainsi : Miro vous aide à imaginer ce que vous voulez créer. ClickUp vous aide à le créer.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles ClickUp pour le design thinking :

1. Modèle ClickUp pour la conception d'idées

Obtenir un modèle gratuit Créez un hub centralisé pour le brainstorming d'idées de conception avec le modèle ClickUp Design Ideation Template

Le modèle ClickUp Design Ideation sert de hub centralisé pour canaliser la pensée créative vers la concrétisation de projets. Il met l'accent sur les techniques d'idéation en offrant un espace pour réfléchir, classer les idées et suivre la progression.

De plus, comme il fait partie de ClickUp, vous bénéficiez de ses fonctionnalités d'automatisation, de son assistance IA, de ses attributions de tâches et de ses dépendances pour faire avancer vos meilleures idées.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ouvert et Terminé afin que les équipes sachent ce qui est en attente et ce qui doit être fait ensuite Divisez le travail en étapes à l'aide des statuts de tâche personnalisés ClickUp tels queetafin que les équipes sachent ce qui est en attente et ce qui doit être fait ensuite

Ajoutez des étiquettes telles que des thèmes pour mieux comprendre chaque idée grâce aux champs personnalisés ClickUp

Lancez plus rapidement vos séances de brainstorming grâce au guide de démarrage intégré

Ayez une vue d'ensemble claire grâce au diagramme de conception pour mapper la structure

✏️ ClickUp en actionLes équipes créatives utilisent souvent ce modèle pour capturer des idées brutes lors de séances de brainstorming, puis les affiner pour en faire des tâches réalisables. Par exemple, un chef de produit peut organiser une session de réflexion, attribuer une étiquette à chaque idée en fonction de l'effort et de l'impact requis, puis attribuer les idées les plus prometteuses directement aux concepteurs ou aux développeurs.

📌 Idéal pour : les équipes créatives, les chefs de produit, les professionnels de l'UX/UI et les consultants en innovation.

💡 Conseil de pro : Organiser un atelier n'est qu'un début. Vous devez également documenter clairement vos conclusions. Voici une brève démonstration de l'utilisation de l'IA dans ClickUp pour rationaliser la documentation :

📮 ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans un affichage cohérent. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous finissez par passer plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des tâches administratives inutiles, des informations manquées et un manque de coordination. Grâce à l'espace de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : Réunissez 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp unique, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

2. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos idées en tâches réalisables grâce au modèle ClickUp Squad Brainstorm

Le modèle ClickUp Squad Brainstorm est votre espace idéal pour transformer l'énergie collective de votre équipe en idées concrètes. Il vous aide à capturer rapidement les idées, à les organiser pour plus de clarté, et à vous aligner sur les priorités.

Vous bénéficiez également de deux façons d'afficher le travail dans diverses configurations, notamment le Team Work Canvas et le Getting Started Guide, pour commencer à faire du travail plus efficacement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos idées grâce à des statuts personnalisés tels que Proposé , En cours d'examen et Approuvé , afin que chacun sache où en est chaque idée

Utilisez les champs personnalisés pour le suivi des propriétaires des idées, de leur impact potentiel et de l'effort estimé

Accélérez vos sessions grâce aux invites intégrées et à la vue Squad Brainstorm Tableau pour une collaboration visuelle

✏️ ClickUp en actionUne équipe marketing pourrait utiliser ce modèle pour planifier une campagne : commencer par rassembler un grand nombre d'idées brutes, les étiqueter par propriétaire, puis les filtrer selon leur « impact élevé/effort faible » afin de choisir les campagnes qui méritent d'être poursuivies.

📌 Idéal pour : les équipes produit, les équipes marketing, les groupes d'innovation et les unités de projet interfonctionnelles.

3. Modèle de tableau blanc « Empathy Mapper » (Carte d'empathie) ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez les besoins de vos clients grâce au modèle de tableau blanc Empathy Map de ClickUp

Le modèle de tableau blanc Empathy Map de ClickUp aide les équipes à mieux comprendre leurs clients en mapper leurs pensées, leurs sentiments, leurs actions et leurs points faibles dans un espace collaboratif unique.

Il est conçu pour les ateliers, les sessions de brainstorming ou la collaboration à distance afin d'aligner les parties prenantes sur ce dont les clients ont vraiment besoin et sur ce à quoi ils attachent réellement une valeur. Le modèle de carte d'empathie vous permet également d'identifier les opportunités d'amélioration des produits, des services et des messages en liant les difficultés aux gains potentiels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Capturez les points de vue des clients à travers six sections claires : Penser et ressentir , Voir , Entendre , Dire et faire , Douleur et Gain

Utilisez les invites de guidage dans chaque section pour encourager des discussions plus approfondies et plus constructives pendant les ateliers

Concentrez votre équipe grâce à une section centrale consacrée au profil client afin de garder les détails relatifs aux personas au premier plan

✏️ ClickUp en actionUn chercheur en expérience utilisateur pourrait organiser un atelier à distance où les participants ajouteraient leurs idées dans chaque section, puis les étiquetteraient par thème. Plus tard, ces idées seraient converties en tâches prioritaires pour l'équipe de conception, le tout sans quitter le tableau.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les concepteurs UX/UI, les chefs de produit, les start-ups et les équipes de service.

💡 Comment organiser un atelier de design thinking à l'aide de modèles ? Organiser un atelier de design thinking ne doit pas nécessairement ressembler à un parcours du combattant. Les modèles vous fournissent une structure qui vous permet de vous concentrer sur la créativité plutôt que sur la logistique. voici le flux :* Passez du tableau à la réalisation → Dans ClickUp, attribuez des propriétaires, fixez des délais et associez les tâches à des échéanciers Choisissez votre cadre → Carte d'empathie, kit de sprint ou organigramme en fonction de votre objectif Préparez l'étape → Utilisez des invites pour guider les introductions, les défis et les règles de base Collaborez en temps réel → Les notes autocollantes, les votes et le regroupement permettent de rester parfaitement alignés Capturez les idées → Résumer les thèmes clés et transformez-les en éléments d'action

4. Modèle de persona utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des profils clients détaillés grâce au modèle ClickUp User Persona

Le modèle ClickUp User Persona vous permet de visualiser et d'organiser des profils clients détaillés afin d'orienter vos décisions en matière de produits, de marketing et de services.

Il offre un espace collaboratif clair pour identifier vos utilisateurs, ce qui les intéresse et comment votre équipe peut y répondre efficacement. Le modèle de conception est idéal pour la collaboration interfonctionnelle entre les équipes de conception, de marketing, de produit et d'assistance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez les caractéristiques des utilisateurs, leurs histoires personnelles, leurs motivations, leurs difficultés et leurs besoins dans une disposition unique et facile à naviguer

Utilisez des sections codées par couleur et une légende pour faciliter la consultation et la clarté lors du brainstorming de nouvelles idées

Assurez-vous que vos stratégies Notre réponse sont directement liées à chaque persona afin de pouvoir planifier immédiatement les actions à mener

Ajoutez un contexte visuel avec des photos et des biographies pour humaniser les données et aider les équipes à s'identifier aux utilisateurs réels

✏️ ClickUp en actionLes équipes produit créent souvent des personas ici, puis les lient directement à leur backlog. Par exemple, chaque demande de fonctionnalité peut être associée à une étiquette de persona afin que l'équipe sache exactement à quels besoins des clients elle répond.

📌 Idéal pour : Les chefs de produit, les spécialistes du marketing, les concepteurs UX/UI, les équipes commerciales et les start-ups qui souhaitent placer le client au centre de toutes leurs décisions.

🔍 Le saviez-vous ? IDEO, l'agence souvent créditée d'avoir popularisé le design thinking, a construit la première souris Apple en réalisant des prototypes à partir de matériaux courants, tels que des stylos à bille et des pots de beurre. Elle s'est moins concentrée sur l'aspect esthétique que sur la sensation d'utilisation.

5. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les points faibles potentiels du parcours utilisateur grâce au modèle ClickUp User Flow Template

Le modèle ClickUp User Flow vous offre une représentation claire et visuelle des étapes que vos utilisateurs suivent du début à la fin lorsqu'ils interagissent avec votre produit ou service.

Vous pouvez diviser le parcours en écrans, phases et points de décision. Cela signifie identifier les goulots d'étranglement, affiner l'expérience utilisateur et aligner votre équipe sur la voie optimale à suivre.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez chaque étape du parcours utilisateur grâce à des formes codées par couleur pour les tâches, les actions et les points de décision

Identifiez les points de friction et les possibilités d'amélioration avant d'investir dans le développement

Assurez la cohésion de toutes les parties prenantes grâce à un diagramme simple et partageable qui fait du travail entre les équipes

Ajoutez, déplacez ou mettez à jour les étapes en temps réel pendant les ateliers collaboratifs

✏️ ClickUp en action Les concepteurs UX utilisent cet outil pour mapper le processus d'intégration de l'utilisateur. Ils peuvent rapidement identifier les points faibles qui font abandonner les nouveaux utilisateurs, puis les étiqueter comme tâches à accomplir par les développeurs afin d'améliorer l'expérience.

📌 Idéal pour : Les concepteurs UX, les chefs de produit, les spécialistes du marketing et les développeurs qui souhaitent créer des parcours utilisateurs intuitifs, efficaces et favorables à la conversion.

6. Modèle de études utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des produits et services centrés sur l'utilisateur grâce au modèle d'études utilisateur ClickUp

Le modèle d'études utilisateur ClickUp vous aide à organiser, analyser et exploiter les commentaires des utilisateurs dans un espace unique et structuré.

Vous pouvez regrouper les réponses par catégories, telles que Interface utilisateur et Expérience utilisateur, et les étiqueter par données démographiques ou par source. De plus, vous pouvez suivre qui a collecté les données et à quel moment. Ainsi, vous pouvez rapidement repérer les tendances, hiérarchiser les améliorations et partager des informations exploitables avec votre équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Marquez les réponses par type d'utilisateur, tranche d'âge et source pour obtenir des informations plus approfondies

Identifiez les problèmes ou les schémas récurrents sans tri manuel

Conservez les noms, dates et adresses e-mail des chercheurs en visibilité pour faciliter le suivi

Convertissez les commentaires directement en tâches avec des propriétaires et des délais

✏️ ClickUp en action Une équipe de recherche peut enregistrer toutes les réponses à un sondage ici, puis les filtrer par données démographiques (telles que l'âge ou le rôle) afin d'identifier des tendances. Les informations obtenues peuvent être instantanément transformées en améliorations prioritaires pour les produits.

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit, les équipes d'assurance qualité et les spécialistes de l'expérience client.

Écoutez le témoignage d'un utilisateur réel:

Chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou une promotion, notre équipe de conception graphique soumet ses créations via ClickUp. Au lieu d'échanger des e-mails et d'organiser des réunions, je peux simplement ajouter des commentaires directement sur le document, ce qui rend l'ensemble du processus plus efficace et plus efficient. Je dirais que la fonctionnalité de commentaire et ClickUp me font gagner environ 50 % de mon temps.

Chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou une promotion, notre équipe de conception graphique soumet ses créations via ClickUp. Au lieu d'échanger des e-mails et d'organiser des réunions, je peux simplement ajouter des commentaires directement sur le document, ce qui rend l'ensemble du processus plus efficace et plus efficient. Je dirais que la fonctionnalité de commentaire et ClickUp me font gagner environ 50 % de mon temps.

7. Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez des tests sans vous soucier de votre flux de travail grâce au modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Le modèle de test d'utilisabilité ClickUp vous aide à planifier, mener et analyser des tests d'utilisabilité dans un espace de travail organisé.

Vous pouvez suivre les participants, documenter vos observations et enregistrer les commentaires pour chaque scénario de test. Cela vous permet d'identifier rapidement les tendances, de repérer les problèmes d'utilisabilité et de partager des informations exploitables avec votre équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez toutes les sessions de test, les participants et les notes en un seul endroit pour faciliter la consultation

Identifiez les points faibles récurrents en matière d'ergonomie grâce à une documentation claire et structurée

Partagez instantanément vos conclusions avec les autres parties prenantes afin d'accélérer les décisions en matière de conception

Assurez la cohérence de votre processus de test pour différents projets et produits

✏️ ClickUp en actionLes concepteurs joignent souvent des captures d'écran et des clips vidéo des sessions de test directement aux tâches, ce qui permet aux développeurs de voir plus facilement les difficultés rencontrées par les utilisateurs et comment les résoudre.

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit et les concepteurs qui souhaitent réaliser des tests d'utilisabilité structurés et basés sur des informations pertinentes.

🧠 Anecdote : Herbert Simon a introduit pour la première fois le concept de design thinking en 1969, suggérant qu'une réflexion structurée et itérative pouvait être appliquée pour résoudre toutes sortes de problèmes complexes, et pas seulement visuels.

8. Modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez avec précision la facilité d'utilisation d'un design grâce au modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Le modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp vous aide à rationaliser l'ensemble du processus de test.

Le modèle de test d'utilisabilité vous permet de documenter vos observations, de suivre la progression et de stocker tous les documents liés aux tests pour y accéder rapidement. Il est ainsi plus facile de détecter les problèmes d'utilisabilité, d'identifier les tendances et de fournir des recommandations concrètes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez et gérez toutes les étapes de test dans un seul emplacement organisé

Enregistrez les commentaires qualitatifs et quantitatifs de manière structurée

Identifiez plus rapidement les problèmes récurrents d'utilisabilité dans le logiciel de formation

Partagez instantanément vos rapports pour accélérer les améliorations de conception

✏️ ClickUp en actionAvant le lancement d'un produit, les équipes d'assurance qualité peuvent utiliser ce modèle pour planifier des sessions de test, désigner des animateurs et suivre les résultats, afin de s'assurer que tous les bugs liés à l'ergonomie sont détectés avant la mise sur le marché.

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit et les équipes de conception qui souhaitent disposer d'un flux de travail de test d'utilisabilité reproductible et efficace.

9. Modèle de description du problème ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez la cause profonde des problèmes rencontrés par vos clients grâce au modèle de description de problème ClickUp

Le modèle ClickUp « Problem Statement » vous aide à définir, comprendre et relever les défis les plus urgents de vos clients cibles de manière visuelle.

Il vous guide dans la saisie des informations essentielles sur le profil des clients, telles que les données démographiques, la profession et l'emplacement. Vous pouvez analyser leurs objectifs, les obstacles auxquels ils sont confrontés et les raisons qui expliquent ces obstacles. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur la résolution des bons problèmes avec des solutions qui répondent véritablement à leurs besoins.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez les informations clés sur les clients dans une section dédiée du profil afin que tout le monde dispose d'un contexte clair

Définissez clairement les objectifs des clients afin d'orienter le développement des produits ou services

Identifiez les obstacles et leurs causes profondes afin de cibler efficacement les améliorations

Créez une source unique et fiable d'informations sur les problèmes des clients, facile à partager entre les équipes

Utilisez-les dans le cadre d'ateliers de découverte, de sessions de recherche ou de forfaits stratégiques afin d'aligner les parties prenantes

✏️ ClickUp en action Une équipe de conception de services pourrait utiliser ce modèle pour cadrer les problèmes récurrents liés au service client. Au lieu de se contenter de plaintes vagues, elle identifie le « véritable problème » et réfléchit à des solutions liées à des objectifs mesurables.

📌 Idéal pour : Les chefs de produit, les chercheurs en expérience utilisateur, les équipes marketing, les fondateurs de start-ups et les équipes de conception de services.

10. Modèle ClickUp Design Sprint

Obtenir un modèle gratuit Définissez les objectifs et les attentes des parties prenantes grâce au modèle ClickUp Design Sprint

Le modèle ClickUp Design Sprint aide les équipes à mapper les problèmes, à hiérarchiser les fonctionnalités et à passer des idées aux solutions testées en quelques jours seulement.

Il organise les tâches par étapes de sprint, telles que mapper, esquisse, prototypage et tests, afin que tout le monde reste aligné et sur la bonne voie. Cela se traduit par une prise de décision plus rapide, une concentration plus précise et une collaboration plus efficace tout au long du processus de conception. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour les sprints en présentiel que pour les sprints à distance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez votre sprint en étapes claires avec des listes de tâches dédiées pour chaque jour

Suivez visuellement la progression grâce à des statuts personnalisés tels que À faire , En cours et Achevé

Attribuez des tâches, définissez des priorités et ajoutez des notes pour que tout le monde soit sur la même page

Centralisez les fichiers et les ressources de sprint afin que votre équipe puisse accéder à tout en un seul endroit

✏️ ClickUp en actionLes start-ups l'utilisent souvent pour tester de nouvelles idées de produits. En quelques jours seulement, elles peuvent passer de la définition du problème au test du prototype, toutes les notes, idées et décisions étant stockées au même endroit.

📌 Idéal pour : les équipes produit, les concepteurs UX/UI, les fondateurs de start-ups et les équipes agiles qui mènent des sprints de conception structurés.

🧠 Anecdote amusante : L'état d'esprit « échouer rapidement » du design thinking met l'accent sur l'apprentissage rapide. Le prototypage rapide aide les équipes à obtenir rapidement des retours, ce qui leur permet de changer de cap avant de perdre des mois sur une mauvaise voie.

Concevez le flux de travail idéal avec ClickUp

Les ateliers efficaces sont source d'énergie. Mais sans le bon système, ces post-it et ces croquis restent trop souvent collés au mur. ClickUp comble le fossé entre le brainstorming et l'exécution, en maintenant l'élan.

Avec ClickUp, votre équipe peut transformer les mapper d'empathie en véritables récits d'utilisateurs, convertir les idées de sprint en listes de tâches et rendre les échéanciers, la propriété et les résultats en visibilité pour tous.

Transformez votre inspiration en résultats concrets avec ClickUp. Commencez gratuitement dès aujourd'hui! ✅

Foire aux questions sur les modèles de conception créative Miro

Un modèle de conception créative offre aux équipes un cadre structuré pour réfléchir, mapper les idées et tester des solutions. Il réduit le temps de préparation et aide les ateliers à rester concentrés.

Oui, Miro propose des modèles de démarrage gratuits tels que des cartes d'empathie et des kits de sprint. Cependant, une personnalisation avancée peut nécessiter un forfait payant.

Les modèles Miro sont parfaits pour les ateliers, mais les modèles ClickUp sont directement connectés aux tâches, aux documents, aux échéanciers et aux sprints, ce qui vous permet de passer de l'idée à la réalisation sur une seule et même plateforme.