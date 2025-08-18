Les 11 meilleurs outils de notoriété de marque pour accroître votre visibilité en 2025

Il est rare qu'un produit soit véritablement unique sur le marché. De nombreuses entreprises proposent des solutions et des produits similaires, mais seules quelques-unes parviennent à se hisser parmi les favoris des consommateurs. C'est là tout le pouvoir de l'image de marque.

En effet, 76,7 % des spécialistes du marketing s'accordent à dire que l'objectif principal du branding est de se démarquer de la concurrence.

C'est pourquoi le suivi des efforts de notoriété de la marque à l'aide d'un logiciel de suivi de marque devrait faire partie intégrante de votre stratégie marketing.

Mais vous n'avez pas besoin de passer au crible manuellement le volume de recherche lié à votre marque, le trafic sur votre site Web, les sondages sur la notoriété de votre marque et les données Google Trends. Des outils dédiés à la notoriété de la marque peuvent vous faciliter considérablement la tâche.

Dans cet article, nous allons explorer certains des meilleurs outils de mesure de la notoriété de marque pour vous aider à surveiller, analyser et développer efficacement la présence de votre marque.

Vous ne savez pas quel outil correspond le mieux à vos indicateurs clés de performance en matière de notoriété de marque? Voici une comparaison côte à côte des meilleurs outils de notoriété de marque pour vous aider à choisir en fonction des fonctionnalités, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* Évaluations ClickUp Gestion de campagnes de notoriété de marque de bout en bout pour des équipes de toutes tailles Planification de campagnes, tableaux de bord, assistant IA, gestion des tâches, documentation, collaboration en équipe Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises G2 : 4,7/5, Capterra : 4,6/5 Hootsuite Planification des publications sur les réseaux sociaux et suivi des mentions de la marque pour les grandes équipes internes Calendrier de contenu, gestion de la boîte de réception, écoute sociale, analyse, suivi des sentiments par IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/utilisateur/mois G2 : 4,2/5, Capterra : 4,4/5 Brand24 Surveillance de la marque et analyse des sentiments en temps réel pour les entreprises et les grandes agences Mentions, détection des sentiments, informations sur les influenceurs, alertes par mots-clés, assistant IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 199 $/utilisateur/mois G2 : 4,6/5, Capterra : 4,7/5 Sprout Social Écoute sociale avec des informations sur l'engagement de l'audience pour les grandes agences Boîte de réception intelligente, rapports d'audience, flux de travail de publication, suivi des sentiments, informations IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 199 $/utilisateur/mois G2 : 4,4/5, Capterra : 4,4/5 Semrush Visibilité SEO et benchmarking concurrentiel pour les grandes équipes internes ou les agences Suivi des mots-clés, audits de backlinks, recherche de marque, Market Explorer, optimisation de contenu par IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 139,95 $/utilisateur/mois G2 : 4,5/5, Capterra : 4,6/5 Mention Gestion de la réputation et suivi des influenceurs pour les agences et les entreprises de taille moyenne à grande Alertes en temps réel, analyse des sentiments, scores des influenceurs, tableaux de bord Essai gratuit disponible ; forfaits payants personnalisés à partir de 599 $ G2 : 4,3/5, Capterra : 4,7/5 Meltwater Couverture médiatique mondiale et perception de la marque pour les entreprises et les grandes agences de relations publiques Mentions mondiales, part de voix, impact médiatique, analyse des sentiments par IA Tarification personnalisée G2 : 4,1/5, Capterra : 4,2/5 SurveyMonkey Sondages sur la notoriété de la marque et analyse de la perception pour les petites et moyennes entreprises Logique de sondage, modèles, segmentation, analyse des tendances IA, intégration CRM/e-mail Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 30 $/utilisateur/mois G2 : 4,4/5, Capterra : 4,6/5 Google Analytics Suivi du trafic sur votre site web et du retour sur investissement de vos campagnes pour les équipes internes Suivi des évènements, rapports sur les entonnoirs de conversion, intégration Ads/Search Console Free G2 : 4,5/5, Capterra : 4,7/5 Ahrefs Visibilité de marque et stratégie de contenu axées sur le référencement naturel (SEO) pour les entreprises et les grandes agences Classement des mots-clés, suivi des backlinks, audit de site, informations sur les concurrents, suivi des recherches IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 129 $/utilisateur/mois G2 : 4,6/5, Capterra : 4,7/5 Upfluence Campagnes de marque axées sur les influenceurs pour les entreprises et les agences de marketing d'influence Recherche d'influenceurs, automatisation de la prospection, intégration Shopify, suivi des campagnes Tarification personnalisée G2 : 4,6/5, Capterra : 4,3/5

Si votre marque est soudainement mentionnée par un influenceur ou couverte par un média de niche, seriez-vous en mesure de le remarquer à temps pour réagir ou amplifier le message ? De bons outils de notoriété de marque vous permettent de rester visible, stratégique et informé.

Voici les critères à prendre en compte lorsque vous présélectionnez des outils pour votre entreprise :

Suivez les mentions de votre marque, votre présence en ligne et la perception de votre marque sur les réseaux sociaux et le Web, et recevez des alertes en temps réel

Mesure l'engagement sur les réseaux sociaux, comme le nombre d'abonnés, les commentaires et les partages liés à la marque

Surveille la manière dont votre public cible interagit avec votre contenu, y compris le contenu généré par les utilisateurs

Analyse les campagnes de notoriété de marque, le volume de recherche lié à la marque, le trafic sur le site Web et les indicateurs de notoriété de marque dans un seul tableau de bord

Compare les performances de vos concurrents afin d'évaluer votre stratégie de marque

Recueille les sentiments et les commentaires sur la marque à travers des sondages, des avis et des informations directes sur l'audience

S'intègre à vos autres outils, tels que Google Analytics, CRM ou votre outil de gestion des réseaux sociaux

Voici quelques options qui vous aideront à surveiller plus facilement la présence de votre marque, à améliorer sa reconnaissance et à obtenir des informations précieuses sur ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas).

1. ClickUp (Idéal pour gérer les campagnes de notoriété de la marque, de la planification à l'exécution)

Rassemblez vos objectifs, vos idées et votre progression en un seul endroit grâce aux mises à jour en temps réel de ClickUp

Mener une campagne de notoriété de marque implique de gérer plusieurs échéances, créations, validations de contenu et indicateurs de performance. ClickUp aide à rassembler tous ces éléments en un seul endroit, offrant aux équipes marketing un contrôle total, de la première brainstorming à l'évaluation finale des performances.

Commencez par planifier votre campagne. Avec les tâches ClickUp, vous pouvez organiser visuellement chaque campagne en tâches et sous-tâches faciles à gérer, chacune avec des propriétaires, des dates d'échéance et des priorités claires.

Assurez-vous que chaque collaborateur sait exactement ce que l'on attend de lui grâce aux tâches ClickUp

Par exemple, un responsable des réseaux sociaux qui planifie le lancement d'un nouveau produit peut attribuer la rédaction, la conception, les validations et la planification à des tâches distinctes, toutes liées à l'objectif principal de la campagne. Toute l'équipe peut voir ce qui est en cours et ce qui est bloqué, ce qui réduit les allers-retours.

Les équipes marketing qui utilisent ClickUp restent responsables, en particulier lorsqu'elles gèrent la présence de la marque sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux ou dans plusieurs fuseaux horaires.

Mesurez efficacement la notoriété de votre marque et adaptez votre stratégie de notoriété à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Pour le suivi des performances, les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des affichages en direct des indicateurs clés de notoriété de la marque (par exemple, le volume de recherche de la marque, le trafic de référence et l'engagement sur les réseaux sociaux). Il est ainsi plus facile de comprendre ce qui fonctionne et d'optimiser les campagnes en cours.

ClickUp est également compatible avec des outils tels que Google Analytics, HubSpot et les plateformes d'écoute sociale, ce qui vous offre plus de flexibilité pour connecter les sources de données qui comptent pour votre stratégie de notoriété de marque.

Obtenez ClickUp Brain pour faire émerger des informations et analyser les sentiments à l'égard de votre marque à partir des mentions en ligne

ClickUp Brain, la puissante IA intégrée à ClickUp, est votre assistant toujours vigilant dans tout ce que vous faites. Il fait tout, de la recherche sur le Web à l'analyse des mentions de la marque pour la semaine, en passant par l'analyse des tickets d'assistance pour générer des résumés de sentiments.

Vous avez lancé une campagne de feedback client à l'aide des formulaires ClickUp? Demandez à Brain d'analyser les réponses pour obtenir des indicateurs de notoriété ou identifier les thèmes récurrents.

Pour une exécution sans intervention, les agents Autopilot de ClickUp sont idéaux pour les équipes très occupées qui mènent simultanément plusieurs campagnes de notoriété de marque. Comme ces agents IA sont entièrement intégrés à votre environnement de travail, ils s'adaptent en temps réel.

Par exemple, lorsque des mises à jour sont ajoutées à la tâche de la campagne, un agent Autopilot peut instantanément générer un rapport de statut contextuel et le partager avec l'équipe de direction via votre canal interne.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'intervalle des fonctionnalités et des affichages

Une surcharge de notifications peut se produire sans une installation réfléchie des alertes et des observateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Ceci est ce qu'en dit un utilisateur G2:

Chaque campagne, escalade, amélioration de processus et tâche est regroupée au même endroit, connectée via des vues personnalisées, des automatisations, des documents et des tableaux de bord. Cela remplace les feuilles de calcul éparpillées, les fils Slack interminables et les outils cloisonnés.

Chaque campagne, escalade, amélioration de processus et tâche est regroupée au même endroit, connectée via des vues personnalisées, des automatisations, des documents et des tableaux de bord. Cela remplace les feuilles de calcul éparpillées, les fils Slack interminables et les outils cloisonnés.

👀 Anecdote : le mot « marque » vient du vieux norrois brandr, qui signifie « brûler ». À l'origine, il désignait le fait de brûler une marque sur le bétail pour en indiquer la propriété.

2. Hootsuite (Idéal pour gérer la notoriété de votre marque grâce à l'écoute et à l'analyse des réseaux sociaux)

via Hootsuite

Lorsque votre marque est présente sur les réseaux sociaux, chaque commentaire, mention et tendance compte.

Hootsuite aide les équipes à renforcer et à protéger la notoriété de leur marque en regroupant la planification du contenu, l'engagement et les analyses dans un seul tableau de bord.

De plus, ses fonctionnalités d'écoute sociale vous permettent de suivre en temps réel les mentions de votre marque, le sentiment et l'activité de vos concurrents, afin que vous puissiez réagir rapidement et rester pertinent. OwlyGPT suit le sentiment en temps réel afin de vous suggérer le contenu le plus pertinent.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Suivez les mentions de votre marque, les tendances de vos concurrents et le sentiment à l'aide d'outils de veille sociale basés sur l'IA

Planifiez, publiez et gérez votre contenu sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux

Évaluez vos performances sur les réseaux sociaux et obtenez des suggestions sur les meilleurs moments pour publier

Automatisez les réponses, attribuez des tâches à votre équipe et gérez l'engagement depuis une seule boîte de réception

Intégrez Canva, Google Drive et plus de 100 outils pour la création de contenu et la création de rapports

Limites de Hootsuite

Les forfaits haut de gamme sont chers par rapport à d'autres outils de notoriété de marque

Certaines fonctionnalités d'analyse et d'automatisation sont limitées aux forfaits Enterprise

Selon les avis des utilisateurs, les délais de réponse du service client peuvent être longs

Tarifs Hootsuite

Standard : 99 $/mois par utilisateur

Avancé : 249 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,3/5 (plus de 6 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 800 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Hootsuite

Cet utilisateur de Capterra a souligné :

Hootsuite est un excellent outil pour gérer le contenu et les campagnes, avec une assistance solide et des fonctionnalités utiles telles qu'Amplify.

Hootsuite est un excellent outil pour gérer le contenu et les campagnes, avec une assistance solide et des fonctionnalités utiles telles qu'Amplify.

3. Brand24 (Idéal pour le suivi en temps réel des mentions et du sentiment à l'égard d'une marque)

via Brand24

Brand24 se concentre sur une seule chose et la fait exceptionnellement bien : la surveillance de la marque en temps réel. Si votre équipe souhaite comprendre comment votre marque est perçue sur le web, Brand24 vous donne un accès instantané aux mentions de la marque, à l'analyse des sentiments et aux informations sur les influenceurs.

Ce logiciel de gestion de marque analyse les blogs, les forums, les sites d'actualités, les vidéos, les podcasts et les plateformes de réseaux sociaux afin de capturer les discussions qui passent souvent inaperçues.

Posez toutes vos questions sur votre marque à l'IA Brand Assistant pour obtenir des réponses actualisées issues de l'analyse des sentiments et de vos données marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Brand24

Surveillez les mentions de votre marque en temps réel sur un large intervalle de sources en ligne et de plateformes de réseaux sociaux

Bénéficiez d'une analyse des sentiments basée sur l'IA pour suivre l'évolution de la perception de votre marque

Identifiez les influenceurs les plus importants et leur portée dans votre secteur d'activité

Créez des rapports personnalisés pour visualiser les indicateurs de notoriété de votre marque au fil du temps

Configurez des alertes par mot-clé pour suivre vos concurrents, les hashtags et les noms de produits

Limites de Brand24

Les intégrations aux réseaux sociaux ne sont pas aussi poussées que les outils traditionnels de gestion de projet pour les réseaux sociaux

Les données historiques sont limitées en fonction de votre forfait

Certains utilisateurs notent parfois des faux positifs dans l'analyse des sentiments

Tarifs Brand24

Individuel : 199 $/mois par utilisateur

Équipe : 299 $/mois par utilisateur

Pro : 399 $/mois par utilisateur

Business : 599 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Brand24 par utilisateur

G2 : 4,6/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 230 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Brand24

Un utilisateur de Capterra a noté :

Nos clients cherchent toujours à rester informés de toutes les mentions les concernant, où qu'elles se trouvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur l'un des blogs de leurs clients, et Brand24 nous permet d'y parvenir !

Nos clients cherchent toujours à rester informés de toutes les mentions les concernant, où qu'elles se trouvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur l'un des blogs de leurs clients, et Brand24 nous permet d'y parvenir !

👀 Anecdote : des études montrent que l'utilisation d'une couleur de signature peut augmenter la reconnaissance d'une marque jusqu'à 80 %. C'est pourquoi vous associez instantanément le rouge à Coca-Cola ou le bleu à Facebook.

4. Sprout Social (Idéal pour combiner l'écoute sociale et les informations sur l'audience)

via Sprout Social

Sprout Social aide les marques à aller au-delà de la simple publication de contenu pour véritablement comprendre leur audience.

Une marque de soins de la peau en vente directe, par exemple, peut l'utiliser pour suivre la réaction des clients à la sortie d'un nouveau produit sur TikTok et Reddit. Une organisation à but non lucratif peut quant à elle surveiller les mentions de sa marque pendant une campagne de collecte de fonds afin d'évaluer le sentiment et d'ajuster son message en temps réel.

Grâce à sa fonctionnalité intégrée de écoute sociale et à ses informations approfondies sur l'audience, Sprout facilite la mesure de la notoriété de la marque et la forme de la perception de la marque.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Suivez les mentions de votre marque, l'activité de vos concurrents et le sentiment de vos clients à l'aide d'outils d'écoute sociale en temps réel

Gérez toutes les discussions de votre audience via une boîte de réception collaborative unique

Planifiez et publiez sur toutes les plateformes grâce à des flux de travail d'approbation intégrés

Mesurez l'engagement sur les réseaux sociaux et les indicateurs de notoriété de votre marque grâce à des rapports personnalisés

Utilisez des informations générées par l'IA pour affiner vos messages et entrer en contact avec le bon public cible

Limites de Sprout Social

Les tarifs peuvent ne pas être adaptés aux petites équipes qui se concentrent sur le suivi de base de la marque

Les fonctionnalités avancées telles que l'analyse des sentiments et l'écoute nécessitent des forfaits haut de gamme

Courbe d'apprentissage légèrement plus raide pour les utilisateurs novices en matière d'outils de mesure de la notoriété de la marque

Tarifs Sprout Social

Standard : 199 $/mois par utilisateur

Professionnel : 299 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 4 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Sprout Social

Un utilisateur de G2 a noté :

Grâce à la boîte de réception intelligente, il est incroyablement facile pour un gestionnaire de réseaux sociaux de surveiller et de répondre à tous les commentaires et mentions de votre marque/entreprise. C'est un élément clé qui permet à mon entreprise de maintenir l'engagement de ses clients et des professionnels du secteur.

Grâce à la boîte de réception intelligente, il est incroyablement facile pour un gestionnaire de réseaux sociaux de surveiller et de répondre à tous les commentaires et mentions de votre marque/entreprise. C'est un élément clé qui permet à mon entreprise de maintenir l'engagement de ses clients et des professionnels du secteur.

📮 ClickUp Insight : Près de la moitié (46 %) des travailleurs du savoir jonglent entre plusieurs outils (applications de discussion, notes, plateformes de gestion de projet et documentation dispersée) simplement pour rester à jour dans leurs tâches. Cette installation fragmentée crée de la confusion et ralentit la progression. ClickUp rassemble tout en un seul endroit. Grâce à des outils intégrés tels que la gestion de projet par e-mail, les notes, le chat et ClickUp Brain alimenté par l'IA, votre travail reste connecté, organisé et consultable. Plus besoin de passer d'une application à l'autre : vous bénéficiez d'une productivité optimisée, le tout dans un seul environnement de travail.

5. Semrush (Idéal pour mesurer la visibilité d'une marque grâce au référencement naturel et à l'analyse de la concurrence)

via Semrush

Pour mener à bien des campagnes de notoriété de marque, il ne suffit pas d'évaluer les données brutes. Vous avez besoin d'informations qui vous aident à comprendre les performances du contenu de votre marque.

Semrush apporte de la clarté à ces conjectures. Il aide les équipes marketing à voir exactement comment leur contenu fonctionne, quels mots-clés génèrent du trafic et comment leurs concurrents se positionnent.

Pour les stratèges de marque axés sur la visibilité dans les moteurs de recherche et l'engagement multicanal, Semrush est un moteur de décision. La vue à 360 degrés de l'empreinte en ligne de votre marque vous aide à relier directement vos efforts en matière de contenu aux résultats de croissance.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Suivez la visibilité de votre marque sur les canaux organiques, payants et sociaux à partir d'un seul tableau de bord

Identifiez les lacunes en matière de mots-clés et de contenu par rapport à vos principaux concurrents

Surveillez les performances des mots-clés liés à votre marque afin de mesurer la reconnaissance de celle-ci

Analysez la qualité des backlinks et les domaines référents qui façonnent l'autorité de votre marque

Utilisez Market Explorer pour comparer la part de marché en ligne de votre marque par rapport à celle de vos concurrents

Limites de Semrush

Courbe d'apprentissage élevée pour les équipes novices en matière de référencement ou d'outils d'analyse

Les tarifs peuvent être hors de portée des petites entreprises ayant des besoins basiques

Les fonctionnalités des réseaux sociaux ne sont pas aussi avancées que les outils SMM dédiés

Tarifs Semrush

Pro : 139,95 $/mois par utilisateur

Guru : 249,95 $/mois par utilisateur

Business : 499,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Semrush

G2 : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Semrush

Ceci est ce qu'en dit un utilisateur G2:

La fonctionnalité d'audit de site est facile à configurer et à rapporter, y compris les erreurs techniques. Le tableau de bord visuel est facile à lire et la fonctionnalité de rapports est très pratique. L'outil PPC est utile pour garder un œil sur les résultats globaux des campagnes.

La fonctionnalité d'audit de site est facile à configurer et à rapporter, y compris les erreurs techniques. Le tableau de bord visuel est facile à lire et la fonctionnalité de rapports est très pratique. L'outil PPC est utile pour garder un œil sur les résultats globaux des campagnes.

6. Mention (Idéal pour la surveillance des médias en temps réel et l'analyse du sentiment à l'égard de la marque)

via Mention

La plupart des marques pensent qu'elles seront informées d'une crise après qu'elle aura fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La réalité ? Les véritables dégâts commencent bien avant cela.

Mention permet aux équipes marketing de gérer de manière proactive la notoriété de leur marque, en leur permettant de repérer rapidement les risques pour leur réputation, de surveiller leurs concurrents et de suivre le sentiment en temps réel avant que les problèmes ne s'aggravent.

Avec 1 milliard de sources analysées en continu, transformez des discussions éparses en informations claires sur lesquelles vous pouvez agir.

Meilleures fonctionnalités de Mention

Suivez les mentions de votre marque sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums et les médias d'information en temps réel

Personnalisez les alertes par mot-clé, sentiment, source et zone géographique pour un suivi ciblé

Analysez le sentiment du public grâce à un système d'étiquettes positives, neutres ou négatives alimenté par l'IA

Identifiez les influenceurs et les voix les plus percutantes à l'aide de scores d'influence par source

Collaborez entre équipes grâce à l'attribution de tâches, à des notes et à des tableaux de bord partageables

Identifiez les tendances clés et suivez la part de voix de votre marque grâce à des analyses personnalisables et des rapports automatisés

Limites des mentions

L'interface peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs

La détection des sentiments peut parfois mal classer le ton

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que la version de bureau

Tarifs Mention

Tarification personnalisée à partir de 599 $

Évaluations et avis sur les mentions

G2 : 4,3/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 290 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Mention

Un utilisateur de G2 a noté :

Mention est pour moi un outil indispensable pour suivre l'utilisation de mon domaine sur Internet. Mention fournit un index à la minute près des liens, bons ou mauvais, ce qui me permet de prendre les mesures nécessaires pour protéger la réputation de mes sites web.

Mention est pour moi un outil indispensable pour suivre l'utilisation de mon domaine sur Internet. Mention indexe en temps réel tous les liens, bons ou mauvais, ce qui me permet de prendre les mesures nécessaires pour protéger la réputation de mes sites web.

7. Meltwater (Idéal pour la veille médiatique mondiale et le suivi de la perception de la marque)

via Meltwater

Imaginons que votre marque vient de lancer un produit dans trois pays différents. Pendant que votre équipe sociale assure le suivi de l'engagement sur Instagram, votre équipe RP tente de comprendre comment le lancement a été couvert dans les actualités, les blogs et les podcasts.

Meltwater vous aide à unifier ces efforts. Il surveille les mentions de votre marque sur les plateformes sociales et dans les médias internationaux afin de vous offrir une vue d'ensemble en temps réel de la façon dont votre marque est perçue.

Si vous lancez une campagne sur plusieurs marchés ou si vous avez besoin d'évaluer la mémorisation de votre marque lors d'une campagne de relations publiques, Meltwater vous offre à la fois la couverture et le contexte nécessaires pour mesurer l'impact.

Les meilleures fonctionnalités de Meltwater

Surveillez les mentions de votre marque dans les médias internationaux, les plateformes de réseaux sociaux, les podcasts et la presse écrite

Suivez le sentiment envers votre marque et votre exposition médiatique grâce à des analyses et des tableaux de bord basés sur l'IA

Comparez la présence de votre marque à celle de vos concurrents grâce à des indicateurs de part de voix et d'engagement

Contextualisez les informations et mesurez la visibilité sur les LLM tels que ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, etc. avec Meltwater IA

Identifiez les médias, les influenceurs et les journalistes qui façonnent le récit de votre marque

Corrélation entre la couverture médiatique et le volume de recherche lié à la marque, le trafic sur le site web et le buzz social

Limites de Meltwater

La personnalisation du tableau de bord et l'installation des rapports peuvent sembler complexes pour les nouveaux utilisateurs

Les tarifs peuvent ne pas convenir aux start-ups ou aux petites équipes marketing

Les fonctionnalités varient selon le forfait, les fonctionnalités avancées de veille médiatique étant réservées aux niveaux supérieurs

Tarifs Meltwater

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Meltwater

G2 : 4,0/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Meltwater

Cette analyse de Gartner note :

👀 Anecdote : le logo désormais emblématique de Nike a été conçu par un étudiant en graphisme en 1971. À l'époque, il n 'avait coûté que 35 dollars. Aujourd'hui, c'est l'un des logos les plus reconnaissables au monde.

8. SurveyMonkey (idéal pour réaliser des sondages sur la notoriété de la marque et suivre la perception des consommateurs)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey aide les équipes à réaliser des sondages structurés sur la notoriété de la marque afin de découvrir ce qui touche réellement leur public cible.

Que vous mesuriez la mémorisation spontanée de votre marque, testiez la clarté de vos messages ou évaluiez les changements dans la perception de votre marque après une campagne, SurveyMonkey vous permet de collecter et d'analyser facilement ces informations.

Une marque de produits de grande consommation, par exemple, pourrait mener un sondage avant et après une campagne afin de mesurer l'augmentation de la notoriété de la marque et de comparer les résultats selon les données démographiques.

Meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Réalisez des sondages personnalisés sur la notoriété de votre marque grâce à des outils de logique de saut, de branchement et de ciblage

Utilisez des modèles de suivi de marque prédéfinis pour mesurer la mémorisation, le sentiment et l'alignement de l'identité de marque

Analysez les réponses aux sondages grâce à des tableaux de bord en temps réel et à des analyses de tendances

Mettez en évidence les tendances et les modèles grâce à SurveyMonkey IA

Segmentez les résultats par emplacement, type d'audience ou campagne afin d'affiner vos stratégies de gestion de marque

Intégrez-les à des outils de marketing par e-mail et à des systèmes CRM pour assurer le suivi et le remarketing

Limites de SurveyMonkey

Il ne surveille pas les discussions organiques en temps réel ; il capture uniquement ce que les répondants rapportent dans un sondage

Personnalisation de la marque, analyses détaillées et logique avancée sont uniquement disponibles dans les forfaits supérieurs

La qualité des réponses peut varier si la distribution du sondage n'est pas bien ciblée

Tarifs SurveyMonkey

Free Forever

Avantage Teams : 30 $/mois par utilisateur

Team Premier : 92 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et avis SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 300 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de SurveyMonkey

Cet utilisateur G2 a souligné :

La référence en matière de sondages, d'enquêtes et de questionnaires. Cet outil est très utile et la visibilité de la marque en fait un choix sûr et fiable.

La référence en matière de sondages, de sondages d'opinion et de questionnaires. Cet outil est très utile et la visibilité de la marque en fait un choix sûr et fiable.

9. Google Analytics (idéal pour le suivi comportemental et l'analyse du retour sur investissement)

via Google Analytics

Si vous avez déjà lancé une campagne qui a attiré des milliers de visiteurs, mais que vous n'avez aucune idée d'où ils venaient ni de ce qu'ils ont fait, Google Analytics est fait pour vous.

GA4 offre une suite complète d'analyse comportementale et d'engagement pour les équipes marketing qui cherchent à comprendre le comportement des utilisateurs, les performances des campagnes et les parcours multi-plateformes. Au lieu de suivre les mentions externes de la marque, cet outil se concentre sur le comportement des utilisateurs.

Son véritable avantage réside dans son suivi basé sur les évènements, qui vous aide à relier les informations issues de sites web, d'applications et d'outils marketing Google tels que Ads et Search Console.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Suivez le comportement des utilisateurs sur le Web et dans les applications grâce à un suivi avancé basé sur les évènements

Visualisez l'engagement envers votre marque grâce aux données démographiques de votre audience, à la profondeur de défilement et au temps de visionnage des vidéos

Analysez le retour sur investissement marketing à l'aide de l'attribution en temps réel, du suivi des entonnoirs de conversion et des rapports cross-canal

Intégrez Google Ads, YouTube et Google Search Console pour optimiser la présence de votre marque

Personnalisez vos rapports et tableaux de bord pour surveiller les indicateurs de notoriété de votre marque en un seul endroit

Limites de Google Analytics

Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec la structure basée sur les évènements de GA4

La version gratuite ne comprend pas les rapports sur les entonnoirs de conversion, les données illimitées et l'assistance au niveau du compte

Il mesure uniquement l'activité sur vos propres propriétés numériques et ne fournit aucune information sur les discussions qui ont lieu ailleurs

Tarifs Google Analytics

Free

Évaluations et avis Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (plus de 6 400 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 8 100 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Google Analytics

Un utilisateur de G2 a noté :

Ce que j'apprécie le plus dans Google Analytics, c'est la profondeur des informations qu'il fournit sur le comportement des utilisateurs. Il offre une image claire des sources de trafic, des performances des pages, des données en temps réel et du suivi des conversions. Cela m'aide à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les tableaux de bord personnalisables et les options de segmentation détaillées me permettent de me concentrer sur les comportements spécifiques d'un public donné.

Ce que j'apprécie le plus dans Google Analytics, c'est la profondeur des informations qu'il fournit sur le comportement des utilisateurs. Il offre une image claire des sources de trafic, des performances des pages, des données en temps réel et du suivi des conversions. Cela m'aide à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les tableaux de bord personnalisables et les options de segmentation détaillées me permettent de me concentrer sur les comportements spécifiques d'un public donné.

10. Ahrefs (Idéal pour la visibilité des marques axées sur le référencement et la recherche concurrentielle)

via Ahrefs

Les spécialistes du marketing passent souvent des semaines à deviner quel contenu pourrait bien fonctionner.

Ahrefs élimine les conjectures en offrant des informations approfondies sur le référencement et les backlinks qui relient directement la stratégie de contenu à la visibilité mesurable de la marque.

De la surveillance des performances des mots-clés au suivi des liens vers vos concurrents, Ahrefs fournit aux équipes des données exploitables pour créer des campagnes de notoriété de marque qui s'intègrent directement à vos efforts marketing existants.

Les meilleures fonctionnalités d'Ahrefs

Suivez le classement des mots-clés selon les zones géographiques et les appareils afin de mesurer la présence de votre marque dans les résultats de recherche

Surveillez les backlinks et les domaines référents pour évaluer la reconnaissance et l'autorité de votre marque

Utilisez Site Explorer pour découvrir les lacunes en matière de contenu, les liens rompus et les pages les plus performantes

Analysez les performances de votre contenu grâce au trafic organique, à la difficulté des mots-clés et à leur valeur estimée

Surveillez les mentions de la marque de vos concurrents et leur part de recherche afin d'affiner votre stratégie de campagne

Analysez et comparez la visibilité de la recherche IA dans les LLM populaires tels que Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews, etc.

Limites d'Ahrefs

Pas de suivi des réseaux sociaux ni d'analyse directe du sentiment envers la marque

Données en temps réel limitées par rapport aux outils de veille sociale

Les forfaits d'entrée de gamme peuvent sembler coûteux pour les petites équipes

Tarifs Ahrefs

Lite : 129 $/mois par utilisateur

Standard : 249 $/mois par utilisateur

Avancé : 449 $/mois par utilisateur

Enterprise : 1 499 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

Évaluations et avis sur Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (plus de 560 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 570 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Ahrefs

Cet utilisateur de TrustPilot a déclaré :

J'adore Ahrefs car il offre une boîte à outils SEO complète avec des données pour l'analyse des backlinks, la recherche de mots-clés, l'analyse de la concurrence et les audits de sites. Il dispose d'une excellente expérience utilisateur et est facile à utiliser, tant pour les débutants que pour les professionnels, ce qui permet d'améliorer bien plus que la visibilité et le trafic organique d'un site web.

J'adore Ahrefs car il offre une boîte à outils SEO complète avec des données pour l'analyse des backlinks, la recherche de mots-clés, l'analyse de la concurrence et les audits de sites. Il dispose d'une excellente expérience utilisateur et d'une interface conviviale qui le rend facile à utiliser pour les débutants comme pour les professionnels, et qui permet bien plus que d'améliorer la visibilité d'un site web et son trafic organique.

11. Upfluence (Idéal pour les campagnes de notoriété de marque axées sur les influenceurs)

via Upfluence

Si votre stratégie de notoriété repose largement sur le marketing d'influence, Upfluence est la solution qu'il vous faut.

Cet outil de marketing d'influence est conçu pour aider les marques à identifier, sélectionner et collaborer avec des influenceurs tout en conservant une visibilité en temps réel sur les performances des campagnes. Vous pouvez suivre la portée, l'engagement et l'impact du contenu sur des plateformes telles qu'Instagram, TikTok et YouTube.

Upfluence vous offre également des filtres de recherche avancés pour trouver des influenceurs en fonction des données démographiques de leur audience, de leur taux d'engagement et du type de contenu qu'ils publient. Vous pouvez ainsi mener des campagnes d'influence très ciblées qui vous aideront à accroître la notoriété de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités d'Upfluence

Recherchez et filtrez plus de 3 millions d'influenceurs en fonction de leur niche, de leur emplacement et des statistiques de leur audience

Suivez les indicateurs de performance de vos campagnes, tels que la portée, l'engagement et les conversions

Automatisez la prospection des influenceurs grâce à des flux de travail personnalisables par e-mail

Intégrez des plateformes de commerce électronique telles que Shopify pour suivre les ventes générées par les influenceurs

Surveillez les mentions et le sentiment à l'égard de votre marque à l'aide d'outils de veille sociale intégrés

Limites d'Upfluence

Les tarifs ne sont pas transparents et peuvent s'avérer élevés pour les petites marques

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les équipes qui découvrent les plateformes d'influenceurs

Il se concentre exclusivement sur le marketing d'influence et ne fournit pas d'indicateurs plus larges de suivi de marque ou de visibilité SEO

Tarifs Upfluence

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,3/5,0 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Upfluence

Un utilisateur de G2 a noté :

J'ai pu trouver 150 influenceurs à contacter en quelques heures, puis lancer une campagne pour les contacter en masse. J'ai apprécié les e-mails de suivi automatisés envoyés lorsqu'un influenceur ne répondait pas.

J'ai pu trouver 150 influenceurs à contacter en quelques heures, puis lancer une campagne pour les contacter en masse. J'ai apprécié les e-mails de suivi automatisés envoyés lorsqu'un influenceur ne répondait pas.

Voici trois outils supplémentaires qui vous aideront à renforcer la notoriété de votre marque :

BuzzSumo : aide à identifier les contenus les plus performants et les influenceurs clés pour booster la visibilité de la marque

Mentionlytics : analyse le sentiment et suit les mentions des concurrents, avec une assistance multilingue, idéal pour la surveillance des marques mondiales

Brandwatch : fournit des informations approfondies sur les consommateurs, des analyses des tendances et un suivi des sentiments basé sur l'IA

ClickUp et laissez votre marque parler pour vous

On ne peut pas développer ce qu'on ne peut pas mesurer, et la notoriété de marque ne fait pas exception.

De nombreuses plateformes de mesure de la notoriété de la marque offrent une visibilité partielle : l'une suit les mentions, une autre affiche les pics de trafic et une autre compare les concurrents. Cependant, ClickUp excelle dans l'art de réunir tous ces éléments disparates.

De l'attribution des tâches aux calendriers de contenu en passant par les tableaux de bord en direct, ClickUp construit le système qui pilote les activités de votre marque. Vous n'avez pas besoin de passer d'un onglet à l'autre ou de jongler entre plusieurs outils.

Comme vos activités de campagne et les indicateurs de votre marque sont regroupés dans le même système, vous pouvez facilement relier le travail que vous faites aux résultats que vous obtenez.

Comme l'explique Dayana Mileva de Pontica Solutions :

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. J'ai tout de suite senti que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. J'ai tout de suite senti que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

