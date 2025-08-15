Top 10 des générateurs de portfolios IA pour créer des portfolios numériques impressionnants

Vous avez peut-être un dossier rempli de travaux créatifs primés, mais si personne ne les remarque, cela a-t-il vraiment de l'importance ?

Savoir comment créer un portfolio qui laisse une impression durable est aussi important que la création du portfolio lui-même. Vous pourriez être la prochaine grande révélation, mais si votre portfolio ressemble à un document Word rédigé à la va-vite, les personnes qui pourraient vous offrir le travail de vos rêves passeront leur chemin.

Et s'il existait un outil intelligent qui vous évitait toutes les tâches fastidieuses liées à la mise en forme et à la conception d'un portfolio ? Les générateurs de portfolios IA vous aident à compiler votre travail de manière à présenter vos compétences avec clarté et impact.

Nous avons rassemblé les meilleurs générateurs de portfolios IA qui vous aideront à créer des portfolios numériques personnalisés sans passer des heures à vous battre avec du code ou des modèles coûteux. Jetons-y un œil !

👀 Le saviez-vous ? Une présence en ligne bien conçue influence considérablement les décisions d'embauche. En fait, environ un employeur sur deux ne convoque pas en entretien les candidats qu'il ne trouve pas en ligne.

Les meilleurs générateurs de portfolios IA en un coup d'œil

Jetons un coup d'œil aux meilleurs générateurs de portfolios IA et à leurs fonctionnalités clés :

Que devez-vous rechercher dans les générateurs de portfolios IA ?

Créer un portfolio qui se démarque demande du temps et des compétences. Mais les outils de portfolio IA peuvent vous aider à créer une vitrine professionnelle en quelques minutes. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous choisissez un créateur de site web portfolio :

Création automatisée de portfolios : Mettez automatiquement en forme votre travail, vos compétences et vos réalisations dans des dispositions soignées à l'aide de l'IA

Grande variété de modèles : Choisissez parmi une large gamme de modèles adaptés à différents styles et secteurs d'activité

Personnalisation intelligente : personnalisez les polices de caractères, les couleurs et les dispositions pour refléter votre image de marque personnelle

Connexions à des plateformes : liez votre portfolio à LinkedIn, GitHub et d'autres plateformes professionnelles pour faciliter le partage

Flexibilité de publication : Partagez votre portfolio au format PDF, sur un domaine personnalisé ou via un lien intégré

Conception adaptée aux appareils mobiles : optimisez votre site pour une expérience d'affichage optimale sur les téléphones et les tablettes

Outils d'analyse et de référencement : suivez les performances grâce à des outils d'analyse intégrés et améliorez la visibilité grâce à des fonctionnalités de référencement

Sécurité des données : protégez vos informations grâce à un cryptage puissant et à des politiques de confidentialité transparentes

🧠 Anecdote : Le concept des portfolios numériques remonte à 1989, lorsque les enseignants ont commencé à compiler électroniquement les travaux de leurs élèves à des fins d'archivage à l'aide des premiers ordinateurs et scanners. Aujourd'hui, les outils basés sur l'IA peuvent transformer vos idées en portfolios élégants et interactifs en quelques minutes seulement.

📖 À lire également : Les meilleurs exemples de portfolios marketing pour vous inspirer

Les meilleurs générateurs de portfolios IA

Voici les meilleurs générateurs de portfolios IA qui mettent en valeur votre travail comme il le mérite et soulignent vos compétences créatives !

1. ClickUp (Idéal pour la présentation et la collaboration sur des portfolios basés sur des projets)

Essayez ClickUp gratuitement Surveillez tout votre travail sur vos portfolios en un seul endroit avec ClickUp Portfolios

Vous avez passé des heures à perfectionner votre travail, ne le laissez pas s'enfouir dans de vieux dossiers ou des liens éparpillés. Avec l'application tout-en-un ClickUp pour le travail, vous pouvez créer un portfolio élégant et consultable qui non seulement est esthétique, mais qui travaille aussi dur en coulisses pour que vos projets restent organisés, à jour et prêts à être présentés.

Commencez avec ClickUp Portfolios, qui vous permet de regrouper plusieurs projets, clients et flux créatifs dans un tableau de bord clair et visuel. Chaque portfolio comprend des détails sur les projets, tels que leur statut, leurs échéances et leur progression, afin que les clients potentiels puissent voir non seulement ce que vous avez fait, mais aussi comment vous travaillez. Vous pouvez suivre, modifier et présenter vos progrès comme un pro.

Ce qui en fait un puissant créateur de portfolios numériques, c'est qu'il vous fournit des mises à jour en temps réel. Vous pouvez personnaliser exactement ce qui s'affiche, comme les barres de progression, les échéances, les membres de l'équipe, etc., afin que votre vue fonctionne comme vous le souhaitez.

Utilisez les vues ClickUp pour visualiser les tâches dans différentes catégories et communiquer comme vous le souhaitez

Il est facile de filtrer et de trier par projet, statut ou priorité pour rester concentré sur ce qui compte le plus. Vous avez besoin de tenir les autres informés ? Il vous suffit de partager l'affichage de votre portfolio via un lien avec les parties prenantes afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Vous pouvez même ajouter du contexte avec des notes, des étiquettes et des pièces jointes, le tout à partir d'un tableau de bord de portfolio de projets unique et simplifié.

Si vous souhaitez une installation rapide, le modèle de gestion de portfolio ClickUp vous offre un moyen simple de suivre les projets actifs et achevés en un seul endroit. Il vous aide à centraliser les données de vos projets, ce qui facilite la mise à jour et le partage de votre portfolio numérique en ligne.

Obtenez un modèle gratuit Gérez votre travail, mais présentez-le aussi efficacement, ce qui facilite la mise à jour à tout moment des informations destinées aux employeurs potentiels, collaborateurs ou clients grâce au modèle de gestion de portfolio ClickUp

Vous pouvez organiser vos travaux passés par client, type de projet ou campagne. Cela est particulièrement utile lorsque vous souhaitez que votre portfolio soit prêt pour vos clients et que votre progression soit transparente.

Avons-nous mentionné que tous les modèles de portfolio ClickUp sont entièrement personnalisables ? Pour celui-ci, vous disposez de 16 statuts personnalisés pour vous aider à suivre chaque étape de votre travail. Vous pouvez ajouter plus de profondeur à vos projets grâce à six champs personnalisés, tels que les dépenses, la progression et le solde, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Vous pouvez également passer d'une vue à l'autre, notamment une liste principale des portfolios et une vue détaillée des procédures opératoires normalisées des projets, pour avoir une vision plus claire de l'ensemble. De plus, grâce au suivi du temps intégré à ClickUp, aux étiquettes pratiques et aux alertes de dépendance, il est beaucoup plus facile de rester organisé et de respecter les délais.

💡 Conseil de pro : Les designers peuvent aller encore plus loin avec le modèle de tâche Portfolio de design ClickUp, qui comprend des miniatures visuelles, des étiquettes de statut, des échéances et des notes clients, le tout au même endroit.

Vous avez besoin de centraliser le contenu de votre portfolio dans un environnement flexible et collaboratif ? Utilisez ClickUp Docs pour conserver tous vos designs, votre progression, vos études de cas et les témoignages de vos clients au même endroit.

Vous pouvez intégrer des médias enrichis (images, vidéos, voire des listes de tâches) pour présenter visuellement votre travail, rendant ainsi votre portfolio plus attrayant et informatif. La structuration du contenu est également simple, grâce à l'assistance pour les pages imbriquées et les sous-pages qui vous permettent d'organiser votre portfolio par projet, compétence ou catégorie, facilitant ainsi la recherche d'exemples pertinents pour les visiteurs. Vous pouvez donc ajouter des sections pour les témoignages, les indicateurs ou les flux de travail en coulisses afin de raconter toute l'histoire, et pas seulement de montrer le produit final.

Rendez votre portfolio nuancé et visuellement attrayant grâce à des bannières codées par couleur, des options de style avancées et une fonctionnalité de modification en cours dans ClickUp Docs

Les documents sont particulièrement utiles pour la collaboration. Les équipes peuvent coéditer des documents en temps réel, laisser des commentaires et suggérer des modifications, ce qui est idéal pour coécrire des descriptions de projets ou affiner le contenu avant publication. Les documents peuvent être partagés publiquement sans connexion, ce qui facilite l'envoi de votre portfolio pour attirer des clients ou des collaborateurs.

Vous pouvez lier des documents directement à des tâches ou des projets ClickUp spécifiques dans ClickUp, afin que tout reste connecté et facile d'accès. Les outils de feedback intégrés et le contrôle des versions garantissent que votre portfolio reste à jour et aligné sur le travail en cours.

📌 Par exemple, un designer pourrait utiliser ClickUp Docs pour rédiger un résumé de projet, intégrer des itérations de conception visuelle et créer des liens vers les livrables finaux. L'équipe pourrait ensuite réviser et commenter le document. Une fois finalisé, celui-ci pourrait être partagé dans le cadre d'un portfolio public ou intégré à un modèle de suivi de projet plus large.

Pour les professionnels qui souhaitent raconter l'histoire d'un projet, rédiger des aperçus de projet ou des biographies personnelles, essayez ClickUp Brain, l'IA de travail la plus complète et la plus contextuelle au monde. Intégrée à votre environnement de travail ClickUp, elle connaît votre travail et fait office d'assistant de rédaction IA. C'est le meilleur moyen de contextualiser, générer, affiner et localiser le contenu de votre portfolio.

Utilisez l'aide à la rédaction IA de ClickUp Brain pour générer, modifier, relire et résumer le contenu de votre portfolio

Il vous suffit d'entrer une invite, et le générateur vous aide à rédiger des sections de portfolio qui vous ressemblent, tout en conservant un contenu précis, confiant et sans fautes de frappe.

Le gestionnaire des connaissances par l'IA de ClickUp peut également répondre instantanément à des questions sur vos projets, vos documents et les connaissances de votre équipe. Pour les créateurs de portfolios, cela signifie que vous pouvez rapidement mettre en avant des études de cas pertinentes, les résultats de projets ou les commentaires des clients depuis votre environnement de travail, ce qui simplifie la présentation et la mise à jour du contenu de votre portfolio.

Posez des questions à ClickUp AI à partir des données de votre environnement de travail et obtenez instantanément des informations et des suggestions pour améliorer votre portfolio

📮ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seulement 27 % d'entre eux déclarent que c'est facile, les autres rencontrent des difficultés, 23 % d'entre eux trouvant cela très difficile. Lorsque les connaissances sont dispersées dans des e-mails, des discussions et différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer des e-mails en tâches suivibles, lier des discussions à des tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul environnement de travail. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Alors, que signifient ces fonctionnalités ClickUp pour vous ?

Vous obtenez plus qu'un simple endroit où afficher votre travail fini : ClickUp vous permet de mettre en avant votre processus, votre collaboration et votre stratégie grâce à une gestion intelligente de votre portfolio de produits. Partagez des mises à jour en temps réel, sollicitez des commentaires et organisez tout grâce à l'IA.

💡 Conseil de pro : Configurez un agent ClickUp Autopilot personnalisé qui analyse les tâches achevées marquées « Approuvé par le client » et utilise un système d'évaluation par champs personnalisés, tel que « Impact », « Créativité » ou « Satisfaction du client », pour évaluer chaque projet. Seules les tâches qui répondent à vos critères de qualité (par exemple, 4 étoiles ou plus) déclencheront la création automatique par l'agent d'un brouillon de document ClickUp pour votre portfolio, accompagné de résumés et de visuels générés par l'IA. Ainsi, votre portfolio reste organisé et ordonné.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez la progression de chaque projet en temps réel, ajoutez des jalons, fixez des délais et visualisez votre flux de travail pour démontrer vos compétences en gestion de projet à des clients potentiels

Enregistrez rapidement des vidéos explicatives avec ClickUp Clips pour présenter vos projets ou vos choix de conception

Créez des wikis à l'aide de ClickUp Docs pour documenter votre processus, vos inspirations ou vos études de cas dans un format partageable

Collaborez instantanément avec vos coéquipiers ou vos clients à l'aide de ClickUp Chat , sans changer d'outil

Automatisez les tâches de gestion de projet courantes, telles que la génération de résumés de tâches en temps réel, les mises à jour de progression et les éléments d'action à l'aide de la gestion de projet basée sur l'IA via ClickUp Brain

Prévoyez les délais des projets, identifiez les obstacles potentiels et suggérez des attributions de tâches optimales avec les agents ClickUp AI

Recueillez des commentaires ou de nouveaux briefs créatifs à l'aide de formulaires ClickUp personnalisables liés directement aux tâches

Limites de ClickUp

Les documents et modèles de portfolios plus lourds peuvent prendre plus de temps à charger

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis sur Reddit dit :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents sont également très utiles. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

💡 Conseil de pro : Créez un portfolio de design à l'aide des tableaux blancs ClickUp! De la génération d'images par IA à l'ajout de notes clients directement sur le tableau, les tableaux blancs peuvent être utilisés comme un site portfolio où vous affichez votre créativité avec un minimum d'efforts. Vous pouvez également partager votre Tableau blanc instantanément, l'intégrer dans des tâches, l'exporter au format PDF ou même discuter directement dessus. C'est comme un CV visuel en direct qui répond et tient tout le monde informé.

2. Durable (idéal pour la création instantanée de portfolios alimentés par l'IA)

via Durable

Durable est un créateur de sites web de portfolios qui utilise l'IA pour générer des portfolios en ligne personnalisés en quelques clics. Il intègre les éléments essentiels à une entreprise, tels que la facturation, la gestion de la relation client (CRM) et même l'automatisation marketing de base, le tout à partir d'un tableau de bord clair et intuitif.

La plateforme propose une variété de modèles de portfolios. Elle offre une assistance pour l'exportation et la publication dans plusieurs formats, ce qui la rend idéale pour les freelancers et les professionnels créatifs qui recherchent une solution rapide et flexible pour créer et mettre à jour leur portfolio en ligne.

Les meilleures fonctionnalités durables

Créez un site web portfolio en quelques clics : l'IA s'occupe du design, de la disposition et du contenu de départ

Optimisez votre référencement grâce à des outils SEO intégrés, sans installation manuelle

Protégez votre site avec SSL, la défense DDoS et la diffusion mondiale de contenu

Ajoutez des fonctionnalités personnalisées telles que des outils de planification et des témoignages pour renforcer l'engagement

Limitations durables

Les designs générés par IA offrent moins d'options de personnalisation que les créateurs de sites Web traditionnels. Cela peut limiter le contrôle créatif sur les dispositions

Tarification durable

Starter : 15 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis durables

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Durable ?

Un avis G2 dit :

Il crée un site web en seulement cinq minutes. Si vous souhaitez mettre à jour le site web, vous ne pouvez pas modifier la version existante, vous devez créer un nouveau projet et travailler à nouveau dessus.

Il crée un site web en seulement cinq minutes. Si vous souhaitez mettre à jour le site web, vous ne pouvez pas modifier la version existante, vous devez créer un nouveau projet, puis travailler à nouveau dessus.

📖 À lire également : Modèles de guides de style pour amplifier votre marque

3. WIX ADI (Idéal pour la conception guidée par l'IA pour créer facilement un portfolio)

via WIX ADI

Vous souhaitez créer un portfolio qui reflète votre style de travail créatif et professionnel, sans faire appel à un développeur ? Wix est un créateur de sites web de portfolios convivial qui permet de créer des portfolios numériques prêts à être publiés, alliant liberté de conception et automatisation intelligente.

Son créateur de site alimenté par l'IA commence par vous poser quelques questions (quel type de travail créatif vous faites et quelles sont vos préférences esthétiques), puis génère une disposition personnalisée pour votre site web. Vous n'êtes pas non plus limité à un thème : Wix vous donne un contrôle total pour modifier, tester et développer votre espace en ligne.

Il offre également des fonctionnalités avancées telles que des outils de réservation pour les clients, le commerce électronique, l'hébergement vidéo et la personnalisation du référencement.

Les meilleures fonctionnalités de WIX ADI

Choisissez parmi plus de 900 modèles prêts à l'emploi pour créer un portfolio adapté à votre marque

Personnalisez chaque élément de conception grâce à une interface intuitive qui vous donne le contrôle total

Appliquez de superbes styles de police et des combinaisons de couleurs pour rendre votre site visuellement attrayant

Ajoutez des animations d'entrée et des filtres d'image pour attirer l'attention des visiteurs

Limites de WIX ADI

Certaines intégrations d'applications tierces nécessitent des étapes d'installation supplémentaires

Tarifs WIX ADI

Light : 17 $/mois par utilisateur

Base : 29 $/mois par utilisateur

Business : 36 $/mois par utilisateur

Business Elite : 159 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur WIX ADI

G2 : 4,2/5 (plus de 1 690 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 10 360 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WIX ADI ?

Une critique de Capterra dit :

Dans l'ensemble, mon expérience avec Wix a été de 8/10. C'était parfait pour un site web débutant, facile à apprendre et à construire par moi-même.

Dans l'ensemble, mon expérience avec Wix a été de 8/10. C'était parfait pour un site web débutant, facile à apprendre et à construire par moi-même.

💡 Conseil de pro : Avoir votre propre site web peut considérablement augmenter votre visibilité en ligne et vous aider à attirer plus de clients. Contrairement aux réseaux sociaux, un site web personnalisé vous permet de présenter votre travail de manière structurée et professionnelle, facilitant ainsi la navigation et la compréhension de vos offres par les clients. Cette approche centralisée démontre non seulement votre engagement envers votre métier, mais offre également une expérience fluide aux visiteurs qui souhaitent en savoir plus sur vos services.

4. 10Web (Idéal pour la création de portfolios améliorés par l'IA pour WordPress)

via 10Web

10Web est le résultat de la rencontre entre WordPress et l'automatisation, qui ont décidé de gagner en efficacité. Il offre la flexibilité de WordPress avec un studio de conception sans code, vous permettant de décrire votre vision et de laisser l'IA faire le travail à votre place.

Une fois votre site web portfolio unique généré, vous pouvez le personnaliser entièrement à l'aide des outils WordPress. De plus, il est hébergé sur Google Cloud, ce qui signifie qu'il est rapide, sécurisé et fiable. Basé sur Elementor, l'éditeur glisser-déposer vous permet de personnaliser chaque aspect du thème choisi pour votre site.

les meilleures fonctionnalités de 10Web

Affinez le texte, les visuels et la disposition avec IA Co-Pilot

Profitez de designs réactifs optimisés pour les appareils mobiles et de fonctionnalités de sécurité avancées

Créez du contenu optimisé pour les moteurs de recherche qui se classe bien dans les résultats de recherche

Gérez votre site grâce à des mises à jour automatisées, un hébergement professionnel et une assistance fournie par Google Cloud

limites de 10Web

Les designs initiaux générés par l'IA peuvent nécessiter quelques ajustements supplémentaires pour correspondre exactement à votre vision

tarifs 10Web

AI Starter : 20 $/mois

IA Premium : 30 $/mois

AI Ultimate : 45 $/mois

évaluations et avis sur 10Web

G2 : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 3,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 10Web ?

Une évaluation G2 met en évidence les avantages et les inconvénients :

Tout est facile, aucun code n'est nécessaire et vous pouvez accomplir vos tâches sans problème, comme auparavant. La mise en œuvre est simple et les fonctionnalités exceptionnelles vous permettent d'ajuster votre site web comme vous le souhaitez […] Le tableau de bord est parfois difficile à ouvrir

Tout est facile, aucun code n'est nécessaire et vous pouvez accomplir vos tâches sans problème, comme auparavant. La mise en œuvre est simple et les fonctionnalités exceptionnelles vous permettent de personnaliser votre site web comme vous le souhaitez […] Le tableau de bord est parfois difficile à ouvrir

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de portefeuille de projets (outils PPM)

5. PortfolioBox (idéal pour les portfolios visuellement époustouflants, axés sur la galerie)

via Portfoliobox

Vous en avez assez des grilles de miniatures sans relief qui font office de portfolio ? Portfoliobox est spécialement conçu pour les créatifs (photographes, designers, illustrateurs et même maquilleurs) et place la narration visuelle au cœur de sa plateforme. Ses modèles sont conçus pour laisser respirer votre travail, avec des options de disposition qui ressemblent davantage à des galeries soigneusement organisées qu'à des sites web standardisés.

Le créateur de portfolio en ligne est un outil étonnamment complet : vous pouvez gérer les réservations de vos clients, vendre des tirages ou des produits, et même bloguer à partir du même tableau de bord. Les fonctionnalités de commerce électronique et de planification sont également intégrées, vous n'avez donc pas besoin de plug-ins ou d'outils supplémentaires pour gérer votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de PortfolioBox

Vendez des produits numériques ou physiques grâce à des fonctionnalités de boutique intégrées et à de multiples options de paiement

Gérez les réservations pour des évènements, des cours ou des services grâce au suivi de la disponibilité en temps réel

Choisissez parmi des modèles de portfolios de projets et ajoutez du contenu tel que des galeries, des CV ou de la musique, sans aucun codage nécessaire

Augmentez votre visibilité grâce au référencement automatique pour aider vos clients à trouver votre travail en ligne

Limites de PortfolioBox

Le créateur de site web portfolio fonctionne mieux pour les artistes solo et les petites entreprises, mais peut ne pas être adapté aux opérations à plus grande échelle

Tarifs de PortfolioBox

Free

Personnel : 10,9 $ par mois et par utilisateur

Professionnel : 19,9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur PortfolioBox

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de PortfolioBox ?

Un avis G2 dit :

J'adore le vaste choix de styles et de dispositions de galeries, qui permet de choisir non seulement ce qui convient le mieux à votre style artistique, mais aussi à chaque collection ou projet... La fonction d'enregistrement automatique peut être un peu capricieuse sur certains appareils, mais elle fonctionne parfaitement sur un navigateur de bureau.

J'adore le vaste choix de styles et de dispositions de galeries, qui permet de choisir non seulement ce qui convient le mieux à votre style artistique, mais aussi à chaque collection ou projet... La fonction d'enregistrement automatique peut être un peu capricieuse sur certains appareils, mais elle fonctionne parfaitement sur un navigateur de bureau.

6. Framer IA (Idéal pour générer des portfolios interactifs à partir d'invites de texte)

via Framer IA

Cet outil est destiné aux créatifs qui souhaitent s'internationaliser sans perdre leur identité. Framer permet de créer facilement des portfolios multilingues et interactifs à partir de simples invites de texte. L'IA génère des sections, des dispositions et des interactions complètes qui semblent avoir été codées à la main par un designer extrêmement productif.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est la façon dont il gère la localisation. Au lieu de traductions maladroites ou de formulations robotiques, Framer vous aide à créer des versions de votre site adaptées à chaque région tout en préservant le ton et les nuances de votre contenu original.

Meilleures fonctionnalités de Framer AI

Traduisez instantanément votre site grâce à l'IA qui préserve le ton de votre marque et les nuances régionales

Affinez votre texte grâce à des améliorations en un clic pour les contenus nouveaux ou existants

Personnalisez les résultats de l'IA en définissant le ton, le contexte et les préférences lexicales

Contrôlez la disposition, l'animation et l'interactivité dans les moindres détails

Limites de Framer IA

Les fonctionnalités avancées telles que les composants IA personnalisés nécessitent un certain temps pour être maîtrisées

Tarifs de Framer IA

Mini : 10 $/mois par site

Basique : 20 $/mois par site

Pro : 40 $/mois par site

Startup : 75 $/mois par site

Scaleup : 200 $/mois par site

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Framer IA

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Framer IA ?

Un avis G2 dit :

Framer m'offre le mélange parfait entre liberté de conception et puissance de développement. Je peux créer des sites web interactifs et entièrement réactifs sans toucher à une seule ligne de code backend.

Framer m'offre le mélange parfait entre liberté de conception et puissance de développement. Je peux créer des sites web interactifs et entièrement réactifs sans toucher à une seule ligne de code backend.

7. Webflow (Idéal pour un contrôle visuel puissant et sans code sur la conception de portfolios)

via Webflow

Webflow AI est basé sur le principe du développement visuel. Il offre aux créatifs un accès direct aux éléments de base du web (HTML, CSS et JavaScript), mais via une interface qui ressemble davantage à un logiciel de gestion de projet de conception qu'à un créateur de site web traditionnel.

Vous pouvez créer des structures de contenu personnalisées (par exemple, des études de cas avec des dispositions uniques, des galeries d'images dynamiques ou des bibliothèques de projets filtrables) sans écrire de code backend. Les animations sont basées sur un échéancier, ce qui donne aux concepteurs de mouvements et aux conteurs visuels les outils nécessaires pour créer des interactions fluides sans avoir à faire appel à une équipe de développement.

Meilleures fonctionnalités de Webflow

Générez automatiquement un code propre et sémantique et hébergez-le sur une infrastructure distribuée à l'échelle mondiale

Générez des titres, des CTA et des structures de blog avec l'IA qui correspondent à la voix de votre marque

Accélérez votre flux de travail grâce à un référencement automatisé et à une organisation intelligente du contenu

Analysez l'engagement des visiteurs grâce aux informations fournies par l'IA afin d'augmenter l'impact de votre site

Faites évoluer votre portfolio du plus simple au plus avancé tout en gardant un contrôle total sur le design et les fonctionnalités

Limites de Webflow

Vous aurez besoin d'un peu de temps pour vous familiariser avec les fonctionnalités de l'IA et apprendre à les utiliser efficacement

La qualité du résultat obtenu avec l'IA dépend fortement de la précision avec laquelle vous décrivez ce que vous souhaitez obtenir

Tarifs Webflow

Free

Basique : 18 $/mois par utilisateur

CMS : 29 $/mois par utilisateur

Business : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Webflow

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Webflow ?

Un avis sur Capterra indique :

Mon expérience avec Webflow a été globalement positive et formidable ! J'adore la diversité des capacités de Webflow, qui lui permet d'offrir des résultats à différents niveaux. Je suis très satisfait de Webflow et je pense que c'est une star dans son champ. Pour les débutants, ce n'est pas l'outil de conception le plus facile à apprendre s'ils n'ont aucune expérience dans ce domaine.

Mon expérience avec Webflow a été globalement positive et formidable ! J'adore la diversité des capacités de Webflow, qui lui permet de répondre à différents niveaux. Je suis très satisfait de Webflow et je pense que c'est une star dans son champ. Pour les débutants, ce n'est pas l'outil de conception le plus facile à apprendre s'ils n'ont aucune expérience dans ce domaine.

8. Canva (Idéal pour créer rapidement et facilement des portfolios visuels à l'aide de modèles)

via Canva

Le créateur de sites web de portfolios gratuit de Canva utilise des outils d'IA (Magic Studio™) pour faciliter la conception par glisser-déposer et propose des centaines de modèles de portfolios personnalisables. Vous pouvez rapidement assembler un portfolio numérique avec des photos, des vidéos et des graphiques intégrés, puis le publier en ligne avec un domaine Canva gratuit ou un domaine personnalisé.

Choisissez parmi plus de 50 000 modèles de conception graphique et personnalisez-les à l'aide de la vaste bibliothèque de ressources de Canva. Ce créateur de portfolio en ligne élimine les obstacles techniques tout en vous laissant le contrôle créatif.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Appliquez une image de marque personnalisée à l'aide d'outils pour les logos, les couleurs et les polices de caractères grâce au kit de marque

Modifiez instantanément vos photos grâce à des outils d'IA tels que Background Remover et Photo Enhancer

Collaborez en temps réel sur des portfolios partagés avec les membres de votre équipe, où qu'ils se trouvent

Accédez à des millions de photos, d'icônes et d'éléments de conception directement sur la plateforme

Limites de Canva

Les fonctionnalités avancées de modification vectorielle et de gestion des calques sont limitées par rapport aux logiciels de conception professionnels

Certains éléments des modèles ont des options de personnalisation limitées, même pour les forfaits payants

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par personne

Teams : 10 $/mois par personne (minimum 3 personnes)

Enterprise : tarification personnalisée

Formation : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 730 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva ?

Un avis G2 indique :

Le principal atout de Canva réside dans le nombre de modèles proposés et les nombreuses options de personnalisation. Il vous permet de créer et de personnaliser tous les designs sur lesquels vous souhaitez travailler, qu'il s'agisse d'un simple design à publier sur les réseaux sociaux ou d'un CV.

Le principal atout de Canva réside dans le nombre de modèles proposés et les nombreuses options de personnalisation. Il vous permet de créer et de personnaliser n'importe quel design sur lequel vous souhaitez travailler, qu'il s'agisse d'un simple design à publier sur les réseaux sociaux ou d'un CV que vous souhaitez créer.

9. Decktopus (Idéal pour les portfolios de type présentation alimentés par l'IA)

via Decktopus

Decktopus se distingue en plaçant l'IA au cœur de la conception de présentations. Alors que d'autres outils se concentrent sur les modèles, Decktopus utilise des algorithmes intelligents pour gérer les décisions de conception les plus complexes.

Vous pouvez ainsi concentrer votre énergie sur la création d'un contenu convaincant tandis que l'IA se charge des éléments visuels, de la disposition et de la mise en forme.

Cet outil est idéal pour les équipes commerciales et les organisateurs d'évènements qui ont besoin de créer rapidement des présentations attrayantes. Son système d'IA apprend de vos entrées et de vos préférences, et vous suggère des dispositions et des éléments de conception qui correspondent à votre marque et à votre style personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Decktopus

Créez des portfolios dynamiques grâce à plus de 100 exemples de portfolios professionnels pour vous inspirer

Choisissez des thèmes et des styles qui correspondent à votre marque, avec des suggestions intelligentes de polices de caractères et de couleurs

Recevez des commentaires en temps réel sur votre présentation, du rythme à votre langage corporel

Intégrez des formulaires interactifs dans vos diapositives pour recueillir des commentaires et capturer des prospects

Limites de Decktopus

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec toutes les options de personnalisation de l'IA

Tarifs Decktopus

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Business : 49,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Decktopus

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Decktopus ?

Un critique de Capterra déclare :

Il est très facile de personnaliser les modèles par rapport à PowerPoint. Une fois que vous avez sélectionné le style et la couleur, vous êtes prêt à commencer. Je passe moins de 10 minutes à personnaliser les modèles. La sélection d'images d'archives est limitée. Mais avec autant d'images et d'illustrations gratuites disponibles sur le net, ce n'est pas un gros problème.

Il est très facile de personnaliser les modèles par rapport à PowerPoint. Une fois que vous avez sélectionné le style et la couleur, vous êtes prêt à commencer. Je passe moins de 10 minutes à personnaliser les modèles. La sélection d'images d'archives est limitée. Mais avec autant d'images et d'illustrations gratuites disponibles sur le net, ce n'est pas un gros problème.

10. Hostinger (Idéal pour un hébergement tout-en-un abordable et la création de portfolios)

via Hostinger

Hostinger est une plateforme web simple qui offre aux créatifs exactement ce dont ils ont besoin pour créer un portfolio solide et professionnel, sans que cela devienne un travail à plein temps. Elle est rapide, abordable et agréablement simplifiée.

Il offre une structure réelle sans la charge habituelle pour les artistes, les freelancers et les designers qui préfèrent passer leur temps à créer plutôt que de se débattre avec le chaos du backend. Grâce à son installation tout-en-un, vous bénéficiez d'un hébergement, d'un créateur de site web propre et intuitif, d'outils SEO de base et de fonctionnalités de sécurité essentielles, dès le départ.

Meilleures fonctionnalités d'Hostinger

Gérez facilement votre site grâce à un panneau de contrôle hPanel personnalisé

Obtenez un domaine gratuit et bénéficiez d'une migration fluide de votre site web avec certains forfaits

Sécurisez votre site avec SSL, une protection DDoS et une surveillance 24 h/24, 7 j/7

Offrez des performances rapides à l'échelle mondiale grâce à une infrastructure de serveurs multi-continentale

Limites d'Hostinger

Il n'y a pas d'assistance téléphonique, et certaines ventes incitatives lors du paiement peuvent sembler un peu excessives

Tarifs Hostinger

Créateur de sites web premium : 11,99 $/mois

Créateur de sites web Business : 13,99 $/mois

Évaluations et avis sur Hostinger

G2 : 4,4/5 (plus de 708 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 302 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hostinger ?

Un avis sur Capterra indique :

Service complet à bas prix pour l'achat de domaines, l'hébergement, les e-mails et la création de sites web Transfert de domaine facile Bon service client Interface intuitive Analyse complexe des sites web. Le choix des modèles pourrait être amélioré La configuration des e-mails est compliquée Pourrait offrir davantage d'intégrations, en particulier pour le commerce électronique.

Service complet à bas prix pour l'achat de domaines, l'hébergement, la messagerie électronique et la création de sites web Transfert de domaine facile Bon service client Interface intuitive Analyses complexes du site web. Le choix de modèles pourrait être amélioré La configuration de la messagerie électronique est compliquée Pourrait offrir davantage d'intégrations, en particulier pour le commerce électronique.

