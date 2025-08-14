Slack ou GroupMe : quelle application de messagerie vous convient le mieux ?

Que vous dirigiez un projet, gériez une équipe ou essayiez simplement d'éviter que les discussions de groupe ne tournent au chaos, la bonne application de messagerie fait toute la différence.

Bonne nouvelle : les options ne manquent pas pour augmenter votre productivité et vous permettre de rester connecté, organisé et de travailler plus intelligemment (sans travailler plus dur).

Cela dit, tous les outils de messagerie ou de communication n'offrent pas la même combinaison de fonctionnalités, et honnêtement, vous n'avez peut-être même pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées.

Pourtant, deux noms reviennent sans cesse lorsque les équipes et les étudiants discutent de la manière de rester connectés : Slack et GroupMe.

Nous les comparons côte à côte pour vous aider à déterminer celle qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Comparaison entre Slack et GroupMe en un coup d'œil

Fonctionnalité Slack GroupMe Intégrations plus de 2 000 intégrations d'applications (Google Drive, Trello, etc.) Aucune intégration d'application majeure Gestion de projet Listes de tâches intégrées, documents collaboratifs (Canvas) Aucun outil de gestion des tâches Appels vocaux/vidéo Réunions quotidiennes, intégrations avec Zoom et Teams Visioconférences via Microsoft Teams uniquement Accéder Bureau, mobile, Web ; accès invité pris en charge Mobile, Web ; assistance par SMS (États-Unis uniquement) Limite d'utilisateurs Aucune limite stricte ; convient aux grandes organisations Jusqu'à 10 000 membres par groupe

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack

Slack est une application de messagerie pour les équipes. Elle permet aux utilisateurs de discuter en temps réel, en tête-à-tête ou en groupe. Vous pouvez créer des canaux pour différents sujets, projets ou services.

Elle vous permet également de partager des fichiers, d'étiqueter vos coéquipiers et de connecter des outils tels que Google Drive ou Zoom. Vous pouvez démarrer des visioconférences ou des appels vocaux sans quitter l'application.

Slack vise à regrouper toutes les discussions professionnelles au même endroit afin que vous n'ayez plus à compter sur de longs fils d'e-mails ou des messages éparpillés.

Fonctionnalités de Slack

Slack offre des fonctionnalités qui rendent la communication d'équipe claire, organisée et facile à gérer. Voici un aperçu de ce qu'il propose :

Fonctionnalité n° 1 : les canaux

Canaux dans Slack

Canalisez les discussions par équipe, projet ou sujet. Chaque canal est un espace dédié où sont regroupés les messages, fichiers et outils associés.

*les canaux publics permettent à tous les membres de l'entreprise d'accéder aux informations, tandis que les canaux privés en restreignent l'accès à certains membres. Cette installation permet aux équipes de rester sur la bonne voie et aux nouveaux membres de se mettre rapidement à niveau.

Fonctionnalité n° 2 : messages directs

via Slack

Les messages directs permettent des discussions privées entre deux personnes ou plus. Ils sont utiles pour les mises à jour rapides, les conversations parallèles ou les discussions sensibles.

Les utilisateurs peuvent créer des messages privés de groupe pour les petites équipes qui travaillent en étroite collaboration sans avoir besoin d'un canal entier. Tout reste organisé et facile d'accès par la suite.

Fonctionnalité n° 3 : partage de fichiers

Slack facilite le téléchargement et le partage de documents, de feuilles de calcul, d'images, de PDF et de vidéos directement dans une discussion. Les fichiers partagés dans un canal ou par message privé restent connectés à l'historique des messages.

Les utilisateurs peuvent rechercher des fichiers ultérieurement par mot-clé, type de fichier ou personne qui les a partagés, ce qui facilite la recherche de documents essentiels sans avoir à fouiller dans plusieurs applications.

Fonctionnalité n° 4 : intégrations

Slack se connecte à des milliers d'applications telles que Google Drive, Zoom, Trello, Asana et Salesforce. Ces intégrations transmettent directement les notifications, les mises à jour de projet et les nouvelles tâches dans Slack.

Les équipes peuvent effectuer de nombreuses tâches, telles que l'approbation d'un document ou la participation à une réunion, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Cela permet de gagner du temps et de maintenir la fluidité des flux de travail au sein d'un seul environnement de travail.

Fonctionnalité n° 5 : réunions quotidiennes

via Slack

Les réunions quotidiennes Slack offrent des discussions vocales et vidéo légères qui peuvent démarrer instantanément depuis n'importe quel canal ou message privé. Elles sont idéales pour faire le point rapidement, résoudre des problèmes plus vite ou réfléchir à des idées sans avoir à organiser une réunion formelle.

Les réunions quotidiennes prennent également en charge le partage d'écran, ce qui permet aux membres de l'équipe de montrer leur travail en temps réel et de collaborer immédiatement.

Fonctionnalité n° 6 : IA Slack

L'IA de Slack offre de puissantes fonctionnalités de recherche et de résumé dans les forfaits payants de Slack. Les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel et recevoir des réponses concises avec des citations tirées de l'historique des discussions de leur équipe, ce qui facilite la recherche d'informations et la mise à jour sur les projets.

La plateforme peut générer automatiquement des résumés des canaux et des fils longs, offrant ainsi un aperçu rapide des discussions sans avoir à lire tous les messages.

Tarifs Slack :

Free Forever

Unlimited : 8,75 $ par utilisateur et par mois pour un abonnement annuel

Business : 15 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Enterprise : tarification personnalisée

👀 Le saviez-vous ? Des études révèlent que la solitude devient un facteur majeur qui affecte l'engagement et les performances des employés, et elle est désormais reconnue comme un véritable risque pour les entreprises. Une grande partie du problème ? Les équipes qui s'appuient uniquement sur les e-mails et les applications de discussion, qui dispersent les discussions et limitent les interactions significatives. C'est pourquoi il est important de choisir le bon outil de communication. Plus votre équipe se sent connectée, mieux ses membres collaborent, s'entraident et restent engagés.

Qu'est-ce que GroupMe ?

via GroupMe

GroupMe est un outil de discussion appartenant à Microsoft destiné aux discussions de groupe informelles. Il permet aux utilisateurs d'envoyer des textes, des images, des vidéos et des GIF dans des groupes privés. Vous pouvez également envoyer des messages directs pour des discussions en tête-à-tête.

Elle fonctionne via Wi-Fi, données mobiles ou même SMS. Les personnes qui ne disposent pas de l'application peuvent toujours se connecter et discuter via des messages texte classiques.

GroupMe vise à simplifier la communication de groupe. Il est conçu pour les étudiants, les amis, les familles, les clubs et les petites équipes qui souhaitent rester en contact facilement, sans fonctionnalités supplémentaires.

Fonctionnalités de GroupMe

GroupMe simplifie la communication de groupe et facilite son utilisation. Voici un aperçu de ce qu'il offre :

Fonctionnalité n° 1 : discussions de groupe

Vous pouvez créer des groupes privés pour vos amis, votre famille, vos clubs ou vos équipes. Chaque groupe fonctionne comme une salle de discussion où les membres peuvent envoyer des textes, partager des médias et réagir aux messages.

Il n'y a aucune limite au nombre de groupes que vous pouvez créer, vous pouvez donc séparer les différentes parties de votre vie.

Fonctionnalité n° 2 : messages directs

GroupMe vous permet d'envoyer des messages privés à des individus. C'est utile lorsque vous avez besoin d'avoir une discussion rapide en privé ou de partager quelque chose que vous ne voulez pas que tout le groupe voie.

Les messages directs fonctionnent comme les discussions de groupe, mais restent entre vous et une seule autre personne.

Fonctionnalité n° 3. Assistance par SMS

GroupMe fonctionne même si quelqu'un ne dispose pas de l'application. Les utilisateurs peuvent rejoindre la discussion et discuter via des SMS classiques.

Il est ainsi plus facile d'inclure tout le monde, qu'ils aient un smartphone, un téléphone basique ou qu'ils préfèrent simplement utiliser les SMS.

Séparer les discussions dans GroupMe

Fonctionnalité n° 4 : partage de médias

Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos et des GIF directement dans n'importe quelle discussion ou créer des sondages pour connaître rapidement l'avis de tout le monde sur les forfaits. Les médias apparaissent dans la discussion, ce qui facilite le partage de moments, de mises à jour ou de détails sur les évènements.

Tout reste lié à l'historique des discussions, vous pouvez donc revenir en arrière et retrouver les fichiers partagés lorsque vous en avez besoin.

Fonctionnalité n° 5 : notifications personnalisées

GroupMe vous permet de contrôler vos notifications. Vous pouvez désactiver les notifications de groupes spécifiques, désactiver les alertes pendant les heures de pointe ou personnaliser les sons pour différentes discussions.

Elle vous aide à rester connecté sans vous sentir submergé par des notifications constantes.

Tarifs GroupMe

Gratuit pour toujours

groupMe est gratuit. Vous pouvez télécharger l'application sur iOS, Android ou l'utiliser sur le Web sans frais d'abonnement. Les tarifs standard de messagerie texte de votre opérateur peuvent s'appliquer si vous utilisez les SMS pour envoyer ou recevoir des messages

L'application propose également des achats intégrés facultatifs, tels que des packs d'émoticônes, dont les prix varient entre 0,99 $ et 1,99 $. Il n'y a pas de niveaux premium ni de mises à niveau payantes, seules les fonctionnalités de base sont disponibles pour tous les utilisateurs.

Slack vs GroupMe : comparaison des fonctionnalités

Comme nous l'avons vu, Slack et GroupMe sont toutes deux des applications de messagerie, mais à des fins différentes. Slack est conçue pour la communication au travail, avec davantage d'outils pour les projets et la collaboration. GroupMe se concentre sur les discussions de groupe simples pour une utilisation occasionnelle.

Fonctionnalité Slack GroupMe Bonus : ClickUp Messages Messagerie en temps réel dans les canaux et messages directs Discussions de groupe et messages directs Discutez en temps réel, commentez les tâches et les documents dans des fils de discussion pour des discussions contextuelles en équipe Visioconférences Réunions quotidiennes pour discuter rapidement par audio ou vidéo. Intégration avec Zoom et Teams Visioconférences individuelles et de groupe via Microsoft Teams Visioconférences instantanées dans les discussions ; intégration avec Zoom, Google Meet et d'autres plateformes vidéo Partage de fichiers Partagez des documents, des images et d'autres fichiers directement dans les discussions Partagez des photos, des vidéos et des GIF dans des discussions de groupe et des messages privés Ajoutez des fichiers et mentionnez des tâches ou des personnes directement dans les discussions ; partagez avec l'assistance de Google Drive, Dropbox et d'autres intégrations Fonctionnalités IA IA Slack pour la recherche dans les discussions, les résumés de fils et les récapitulatifs de canaux ; intégration Agentforce Microsoft Copilot pour les fonctionnalités de recherche de base ClickUp Brain entièrement intégré au chat, aux tâches, aux documents, aux tableaux blancs et plus encore ; agents IA pour des tâches et des flux de travail spécifiques Intégrations Se connecte à plus de 2 000 applications telles que Google Drive, Trello, Salesforce Limité aux fonctionnalités de base, sans intégration d'applications majeures plus de 1 000 intégrations, notamment Slack, Google Drive, GitHub, Zoom et bien d'autres encore Gestion de projet Outils intégrés tels que des listes pour les tâches et Canva pour les documents collaboratifs Planification d'évènements de base au sein de groupes, pas d'outils de gestion des tâches Gestion avancée des tâches, documents, tableaux blancs, objectifs, automatisation, et plus encore Personnalisation Notifications, flux de travail et thèmes personnalisables Notifications personnalisables et paramètres de groupe ; thèmes limités Flux de travail, statuts, affichages, automatisations et tableaux de bord hautement personnalisables Accéder Bureau, mobile et Web. Assistance pour l'accès des invités pour les utilisateurs externes Mobile et Web. Assistance par SMS pour les utilisateurs sans smartphone (États-Unis uniquement) Bureau, mobile et Web. Options de partage avec des invités et en public Limite d'utilisateurs Aucune limite stricte ; fonctionne pour les petites équipes comme pour les grandes entreprises Jusqu'à 10 000 membres par groupe Aucune limite stricte du nombre d'utilisateurs ; évolutif pour les équipes de toutes tailles Coût Forfait Free disponible ; les forfaits payants offrent davantage de fonctionnalités et d'intégrations d'applications Utilisation gratuite ; aucune version payante Forfait Free disponible ; les forfaits payants débloquent des fonctionnalités avancées et des intégrations

Comparons maintenant en détail les fonctionnalités standard mais essentielles de Slack et GroupMe et voyons comment elles fonctionnent.

Fonctionnalité n° 1 : Messagerie (messagerie de groupe et directe)

Slack est conçu pour le travail. Il utilise des canaux pour organiser les discussions par équipe, projet ou sujet. Il prend également en charge les réponses en fil de discussion, afin que les utilisateurs puissent répondre à des messages spécifiques sans encombrer le chat principal. Les messages directs sont disponibles pour les discussions privées entre individus ou petits groupes. Vous pouvez facilement rechercher tous les messages et fichiers.

GroupMe est conçu pour les discussions de groupe informelles. Vous créez un groupe, invitez des personnes et commencez à discuter. Les messages directs sont également disponibles pour les discussions privées. GroupMe prend en charge les SMS, ce qui permet aux utilisateurs de participer à des discussions sans même télécharger l'application.

🏆 Gagnant : Slack Les deux applications gèrent bien la messagerie, mais Slack offre davantage de moyens pour organiser les discussions et les rendre plus faciles à gérer, en particulier lorsque le nombre de messages augmente.

Fonctionnalité n° 2 : partage de fichiers et de médias

Le partage de fichiers dans Slack est comme une extension du travail. Vous pouvez déposer un document, lier un fichier depuis Google Drive ou partager une vidéo, tout cela au milieu d'une discussion.

Tout ce que vous envoyez est stocké dans la discussion et peut être retrouvé facilement grâce à la fonction de recherche. C'est important lorsque les équipes utilisent régulièrement les mêmes fichiers.

GroupMe s'en tient à l'essentiel. Vous pouvez envoyer une photo, une vidéo rapide ou un mème. C'est tout. Cela fonctionne bien pour les mises à jour informelles (photos de voyage, invitations à des évènements, liens musicaux), mais pas beaucoup plus.

🏆 Gagnant : Slack Si vous avez simplement une discussion informelle, GroupMe fera l'affaire. Si vous avez besoin de fichiers pour travailler, Slack est plus adapté.

Fonctionnalité n° 3 : appels vocaux et visioconférences

Slack propose des réunions quotidiennes, des appels rapides et informels qui peuvent être lancés à partir de n'importe quel canal ou message direct. Vous pouvez activer la vidéo, partager votre écran et inviter d'autres personnes à se joindre à vous.

Les réunions quotidiennes sont conçues pour les discussions spontanées sans avoir besoin de planifier une réunion. Dans les forfaits gratuits, les réunions quotidiennes sont limitées à deux participants ; les forfaits payants permettent d'accueillir jusqu'à 50 participants.

GroupMe s'intègre à Microsoft Teams pour sa fonctionnalité d'appel. Vous pouvez démarrer une visioconférence directement à partir d'une discussion de groupe ou en programmer une dans le cadre d'un évènement. Cette installation est utile pour les réunions planifiées de grande envergure. GroupMe prend en charge les appels avec jusqu'à 100 participants.

🏆 Gagnant : Égalité ! Les deux applications offrent des options d'appel, et vous devez choisir celle qui vous convient le mieux. Les réunions quotidiennes de Slack sont mieux adaptées aux discussions rapides et impromptues, tandis que l'intégration de GroupMe avec Teams est conçue pour les réunions de groupe planifiées avec un grand nombre de participants.

Slack contre GroupMe sur Reddit

Nous avons parcouru Reddit pour voir comment les gens comparent Slack et GroupMe. Dans plusieurs fils de discussion, les utilisateurs ont partagé des raisons claires pour lesquelles un outil pourrait mieux fonctionner qu'un autre, en particulier en matière de communication de groupe.

De nombreux utilisateurs ont déclaré que Slack gère plus efficacement les groupes plus importants ou mieux organisés.

Slack peut afficher 16 lignes de texte, une image et un gfycat dans le même espace que GroupMe, qui ne peut afficher que deux images et une ligne de texte.

Slack peut afficher 16 lignes de texte, une image et un gfycat dans le même espace que GroupMe, qui ne peut afficher que deux images et une ligne de texte.

Les utilisateurs ont également apprécié la façon dont Slack sépare les discussions :

Plusieurs canaux par groupe, ce qui nous permet d'avoir un canal pour tout ce dont nous avons besoin sans avoir à passer d'un canal à l'autre. GroupMe fusionne tous les canaux et toutes les discussions pour chaque groupe.

Plusieurs canaux par groupe, ce qui nous permet d'avoir un canal pour tout ce dont nous avons besoin sans avoir à passer d'un canal à l'autre. GroupMe fusionne tous les canaux et toutes les discussions pour chaque groupe.

Cela dit, GroupMe fonctionne toujours bien pour les communications simples.

GroupMe. Ça marche pour nous.

GroupMe. Ça marche pour nous.

Les utilisateurs de Reddit semblent d'accord : si votre groupe a besoin d'une structure et de fonctionnalités orientées entreprise, Slack est la solution la plus adaptée. Si vous souhaitez simplement rester en contact sans trop d'installation, GroupMe fera l'affaire.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Slack et GroupMe

Bien sûr, Slack et GroupMe font le travail, mais que faire si vous avez besoin de plus que de simples messages et médias ?

Vous en avez peut-être assez de passer d'une application à l'autre pour suivre vos tâches, partager des mises à jour ou organiser vos discussions. Vous recherchez peut-être un outil où les discussions, les documents et les échéances fonctionnent réellement ensemble. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail. Elle combine tâches, discussions, documents et objectifs en un seul endroit afin que votre équipe puisse rester concentrée sans changer d'outil. Quelle que soit l'utilisation que vous en faites, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin dans une seule vue.

Pas d'encombrement. Pas de silos. Un seul environnement de travail où tout est connecté : les messages mènent à des actions, les documents facilitent les tâches et les objectifs restent visibles. Si Slack et GroupMe vous semblent limités, ClickUp est la mise à niveau dont vous ne saviez pas avoir besoin.

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir dépendent des e-mails et des discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cela entraîne souvent la dispersion des informations importantes entre différents outils, ce qui rend plus difficile pour les équipes de rester alignées et de travailler efficacement. ClickUp rassemble tout au même endroit (discussions, messages, commentaires, tâches et documents) pour faciliter la collaboration au sein de votre équipe.

Examinons les fonctionnalités clés de ClickUp qui en font une meilleure option que Slack et GroupMe.

L'avantage n° 1 de ClickUp : regroupez toutes vos discussions au même endroit grâce à ClickUp Chat

Conservez tous vos projets et toutes vos discussions au même endroit grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat rassemble vos discussions et votre travail en un seul endroit.

Discutez d'un projet dans Chat et, d'un simple clic, transformez n'importe quel message en tâche. Plus besoin de copier des notes ou de perdre le contexte : tout reste lié et organisé.

Vous avez besoin de rattraper un long fil de discussion ? L'IA de ClickUp peut résumer les discussions, mettre en évidence les points clés et même suggérer des actions à entreprendre. C'est comme avoir un assistant qui vous tient informé sans encombrer votre espace de travail.

ClickUp Chat prend en charge les canaux pour les discussions à l'échelle de l'équipe et les messages directs pour les discussions privées. Vous pouvez également démarrer des visioconférences directement depuis le chat, pour une collaboration en temps réel fluide.

En intégrant le chat aux tâches, aux documents et aux objectifs, ClickUp garantit que votre communication est toujours connectée à votre travail. Il ne s'agit pas seulement de discuter, mais aussi d'accomplir des tâches.

Créez instantanément des éléments d'action et attribuez-les à d'autres personnes ou même à vous-même grâce aux commentaires attribués de ClickUp

Les commentaires assignés de ClickUp garantissent que rien ne se perd dans la confusion. Au lieu de laisser une note en espérant que quelqu'un y donne suite, vous pouvez assigner n'importe quel commentaire à un membre de l'équipe et le transformer en une tâche claire et traçable.

Le commentaire apparaît dans leur file d'attente de travail et y reste jusqu'à ce qu'il soit marqué comme résolu. Cela signifie qu'il n'y a pas de devinettes, pas de rappels et pas de détails manqués. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et quand.

Commentaires assignés fonctionnent dans toutes les tâches, tous les documents et toutes les discussions. Ainsi, que vous donniez votre avis sur un document ou que vous signaliez quelque chose dans un fil, vous pouvez être sûr que cela sera fait.

C'est un moyen simple de faire avancer le travail et de rendre les discussions productives, en particulier lorsque les équipes jonglent avec plusieurs priorités.

L'avantage n° 3 de ClickUp : accomplissez-en plus avec les tâches ClickUp

Automatisez, hiérarchisez et faites avancer le travail avec les tâches ClickUp

Les tâches ClickUp sont le point de départ de tout travail. Que vous assuriez le suivi d'une correction rapide ou gériez un projet de grande envergure, les tâches vous permettent d'attribuer des propriétaires, de définir des échéances, d'ajouter du contexte à l'aide de champs personnalisés et de décrire chaque étape du processus.

Vous pouvez diviser les grands projets en sous-tâches, ajouter des checklists et créer des dépendances pour indiquer ce qui doit être fait en premier. Tout reste connecté, afin que votre équipe sache toujours ce qu'elle doit faire ensuite.

Chaque tâche dispose d'un espace pour les commentaires, les fichiers, les liens et les mises à jour. Vous n'avez pas besoin de passer à d'autres outils ou de fouiller dans les discussions : tout se trouve au même endroit.

Les tâches ClickUp vous offrent un contrôle sans complexité supplémentaire. Elles constituent la base qui permet aux équipes de rester organisées, alignées et efficaces.

Atout n° 4 de ClickUp : travaillez plus intelligemment grâce à un environnement de travail optimisé par l'IA

ClickUp Brain est un assistant IA holistique qui imprègne tous les aspects de votre travail dans ClickUp. Il est conçu non seulement pour analyser le travail existant, mais aussi pour aider activement à le créer et à le gérer.

Demandez à ClickUp Brain et obtenez des mises à jour en temps réel, des documents et des actions sur les tâches

ClickUp Brain ne se contente pas de faciliter les discussions, il vous aide activement à accomplir votre travail. Vous pouvez poser des questions sur les projets, demander des résumés ou même créer des tâches directement depuis la discussion.

Vous avez besoin de trouver un document, de mettre à jour une tâche ou d'obtenir rapidement le statut d'un projet ? Il suffit de demander à ClickUp Brain dans votre discussion, et il vous fournira des réponses instantanées et exploitables provenant de l'ensemble de votre environnement de travail. Plus besoin de changer d'onglet ou de fouiller dans les fils.

La gestion des tâches est tout aussi fluide grâce aux fonctionnalités de niveau entreprise de ClickUp Brain. Vous pouvez créer, mettre à jour ou trouver des tâches en utilisant le langage naturel : il vous suffit de taper ce dont vous avez besoin.

Vous souhaitez attribuer une tâche, définir une date d'échéance ou vérifier la progression ? ClickUp Brain s'en charge en quelques secondes, permettant à votre équipe de rester alignée et à vos projets d'avancer. Il vous aide même à hiérarchiser le travail et à repérer les obstacles.

Vous participez à une réunion ? Laissez ClickUp AI Notetaker l'enregistrer et la transcrire pour vous, avec des points à retenir et des tâches suggérées à suivre.

De plus, vous pouvez même utiliser les agents Autopilot dans ClickUp pour trouver des réponses, créer du contenu ou automatiser les flux de travail répétitifs et chronophages.

Pour les équipes habituées à jongler entre plusieurs outils comme Slack, ClickUp Brain rassemble tout ce dont elles ont besoin, là où elles en ont besoin. Le résultat ? Des décisions plus rapides, moins d'erreurs et un flux de travail véritablement connecté.

Tapez/Cliquez sur « Nouveau » pour créer rapidement une nouvelle tâche, directement depuis votre flux Slack

Grâce à une fonctionnalité de discussion intégrée puissante, à une collaboration en temps réel et à des commentaires spécifiques aux tâches, ClickUp élimine le besoin d'une application distincte comme Slack. Au lieu de passer d'un outil spécialisé à l'autre, les équipes peuvent communiquer, gérer des projets et automatiser les flux de travail, le tout au même endroit.

Et si votre équipe utilise toujours Slack, ClickUp s'intègre parfaitement à Slack, ce qui vous permet de centraliser progressivement votre travail sans rien manquer. Considérez-le comme votre hub de travail tout-en-un, discussion incluse.

ClickUp : la meilleure façon de discuter, de collaborer et de travailler

Slack et GroupMe ont tous deux leurs points forts, mais si vous recherchez un outil unique doté de fonctionnalités robustes pour gérer les discussions en temps réel, la gestion des tâches, les documents et bien plus encore, ClickUp est la solution idéale.

C'est plus qu'une simple messagerie. C'est le point de départ de votre équipe pour un travail organisé, connecté et productif.

Inscrivez-vous au forfait Free Forever de ClickUp et regroupez vos discussions, vos projets et vos objectifs en un seul endroit.