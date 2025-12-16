Les 10 meilleures alternatives au Calendrier Proton pour une planification sécurisée et efficace

Proton Calendar est un bon choix pour les utilisateurs qui accordent de l'importance à la confidentialité. Il est crypté de bout en bout, gratuit et ne suit pas les données. Il gère facilement les éléments essentiels tels que la planification d'évènements, les réunions récurrentes et l'accès mobile.

Cependant, ses fonctionnalités peuvent sembler un peu limitées si vous recherchez des intégrations plus poussées, des liens entre les tâches ou des outils de collaboration robustes. Si votre flux de travail exige plus de flexibilité et une coordination fluide, Proton Calendar pourrait ne pas répondre à tous vos besoins.

C'est là que les alternatives à Proton Calendar entrent en jeu. Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options qui offrent des fonctionnalités plus dynamiques, des intégrations plus solides et une meilleure assistance pour la collaboration en temps réel afin que vous puissiez trouver celle qui correspond le mieux à votre style de productivité.

Les meilleures alternatives au Calendrier Proton en un coup d'œil

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Planification des tâches par glisser-déposer, évènements récurrents, vues partagées par l'équipe Gestion de projet tout-en-un avec intégration d'un calendrier pour les équipes de toutes tailles Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Google Agenda Intégration à Google Meet, pièces jointes Drive, calendriers partagés Planification dans l'écosystème des environnements de travail Google pour les particuliers et les freelances Gratuit Les forfaits payants commencent à 8,40 $ par mois et par utilisateur. Calendrier Outlook Microsoft Planification centralisée des évènements, calendriers partagés pour les équipes, catégories codées par couleur Entreprises et professionnels utilisant Microsoft 365 GratuitLes forfaits payants commencent à 9,99 $/mois/utilisateur Fantastical Saisie en langage naturel, prévisions météo intégrées à l'application, ensembles de calendriers intelligents Les utilisateurs Apple qui préfèrent la saisie en langage naturel et les designs intelligents. Gratuit Les forfaits payants commencent à 4,75 $/mois/utilisateur, facturés annuellement. Apple Calendrier Synchronisation iCloud sur tous les appareils Apple, calendriers partagés, alertes basées sur l'emplacement Calendrier intégré avec intégration native Apple pour les particuliers et les entrepreneurs indépendants. Free Zoho Calendrier Partage public/privé, plusieurs vues de calendrier, intégration de Zoom/Zoho Réunion Gestion des évènements pour les utilisateurs de l'application Zoho dans les petites et moyennes entreprises Free Amie Calendrier et tâches côte à côte, habitudes récurrentes, planification des tâches par IA Planification minimaliste combinant tâches, e-mails et planification pour les petites équipes Les forfaits payants commencent à 20 $/mois/utilisateur, facturés annuellement. Any. à faire Planification des tâches par glisser-déposer, saisie vocale, suggestions de planning basées sur l'IA Planification quotidienne des tâches et synchronisation multiplateforme pour les particuliers et les petites équipes Personnel : les forfaits payants commencent à 7,99 $/mois/utilisateur. Teamup Calendrier 11 vues de calendrier, sous-calendriers avec code couleur, 9 niveaux de permission pour les utilisateurs, réservation de ressources intégrée Gestion des plannings et des ressources partagés pour les équipes de petite et moyenne taille GratuitLes forfaits payants commencent à 12 $/mois Calendrier d'entreprise 2 Affichage mensuel flexible, évènements récurrents avancés, pièces jointes (fichiers/photos) Personnalisation approfondie du calendrier et contrôle des tâches pour les particuliers et les petites équipes GratuitLes forfaits payants commencent à 4,99 $.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que rechercher dans les alternatives au Calendrier Proton ?

Il est essentiel d'examiner les fonctionnalités qui améliorent la planification personnelle et professionnelle lorsque l'on compare les alternatives au Calendrier Proton. Les facteurs clés à prendre en compte sont les suivants :

Capacités d'intégration : recherchez une bonne alternative à Proton Calendar qui puisse s'intégrer à d'autres produits et services, notamment les systèmes de e-mail, la gestion des tâches et les applications de conférence.

Fonctionnalités de collaboration : sélectionnez des calendriers qui offrent un accès partagé, permettant aux équipes de planifier rapidement les évènements à venir, d’afficher les disponibilités et de gérer les plannings de groupe.

Interface utilisateur et expérience : choisissez des alternatives à Proton Calendar qui offrent une interface intuitive et personnalisable, avec des évènements codés par couleur et des affichages flexibles pour améliorer considérablement la convivialité et l'organisation.

Accessibilité multiplateforme : assurez-vous que l'alternative à Proton Calendar permet la synchronisation entre plusieurs appareils et systèmes d'exploitation, afin de garantir un accès cohérent à votre calendrier.

Confidentialité et sécurité : recherchez un outil de calendrier qui offre une protection complète en matière de confidentialité et de sécurité. Bien que Proton Calendar mette l'accent sur le chiffrement de bout en bout, il est important d'évaluer les mesures de sécurité des autres solutions pour protéger les données sensibles.

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités aux calendriers, aux listes de tâches ou aux applications de e-mail. Avec ClickUp, la même IA alimente votre messagerie électronique ou d'autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. Ainsi, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

Les 10 meilleures alternatives au Calendrier Proton

Bien que Proton Calendar dispose de solides fonctionnalités de confidentialité, les utilisateurs à la recherche d'une efficacité et d'une intégration accrues peuvent envisager d'autres solutions. Les meilleures alternatives à Proton Calendar s'adaptent à divers outils de gestion de projet et besoins de planification.

1. ClickUp (le meilleur outil de gestion de projet tout-en-un avec intégration du Calendrier)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une plateforme complète de gestion de projet avec une intégration intuitive du calendrier. C'est une alternative parfaite pour les particuliers et les équipes qui cherchent à optimiser leur travail.

Effectuez rapidement les modifications des tâches dans le Calendrier ClickUp pour une gestion simplifiée

ClickUp Calendrier est un outil alimenté par l'IA qui simplifie la planification et la gestion des tâches.

Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp est plus qu'un simple outil de planification : c'est un environnement de travail intelligent et intégré qui combine des fonctionnalités avancées d'automatisation, de gestion des réunions et de productivité pour vous aider, vous et votre équipe, à rester organisés et efficaces.

Il combine les tâches et les évènements dans une seule vue et offre un blocage automatique du temps et des rappels de réunion. L'IA intégrée ClickUp AI planifie votre emploi du temps idéal en fonction de vos tâches, évènements et objectifs.

De la planification automatique des tâches à la création de nouveaux rendez-vous, ClickUp Calendrier facilite la hiérarchisation des priorités. Il se synchronise également avec des calendriers externes tels que Google Agenda et Outlook.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le Calendrier ClickUp :

La vue calendrier de ClickUp vous permet de visualiser facilement votre charge de travail, en intégrant de manière transparente les tâches, les rappels et les réunions récurrentes dans un hub centralisé.

Qu'il s'agisse d'organiser votre calendrier ou de réserver du temps pour vous concentrer pleinement sur votre travail, cette solution organise tout à merveille grâce à des options de codage couleur et une collaboration en temps réel, garantissant ainsi que l'ensemble de votre calendrier travaille pour vous, et non contre vous.

Suivez facilement les évènements et les échéances à l'aide de la vue du Calendrier ClickUp

Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp combinent planification et action. Tout ce dont vous avez besoin, des gains rapides aux projets à long terme, est regroupé dans une seule application.

Contrairement aux outils de calendrier traditionnels, ClickUp Tasks vous permet de lier directement des évènements à des tâches, d'attribuer des propriétaires, d'ajouter des sous-tâches, de définir des dépendances et de suivre la progression, le tout à partir de la même page. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre ni de manquer des échéances en raison d'outils disparates.

Associez directement vos tâches à votre calendrier grâce à ClickUp Tasks

Les modèles de planification prédéfinis de ClickUp vous aident à démarrer rapidement. Ces modèles de calendrier et de planification ont des formats standardisés qui vous font gagner du temps et réduisent l'incertitude. De plus, vous pouvez les personnaliser en fonction des processus spécifiques de votre équipe, ce qui facilite grandement la gestion des évènements récurrents.

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos plannings en toute simplicité grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp gratuit.

Par exemple, le modèle de planificateur de calendrier ClickUp aide les particuliers et les équipes à gérer et à suivre les évènements, les activités et les tâches sur une plateforme unifiée.

Il vous permet de personnaliser les statuts, les champs et les vues du Calendrier en fonction de vos besoins, améliorant ainsi votre organisation et votre productivité.

ClickUp Brain ajoute des fonctionnalités sophistiquées aux tâches quotidiennes. Il génère des descriptions de tâches, résume les notes de réunion, automatise les rappels et effectue des prévisions d’échéances en fonction de la charge de travail actuelle et de la complexité du projet.

Ses fonctions de calendrier IA sont particulièrement utiles pour les équipes au rythme effréné. Vous pouvez effectuer des recherches et poser des questions sur votre planning, envoyer des liens de planification et rejoindre des appels, le tout depuis le Calendrier.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour créer des plannings hebdomadaires en fonction de vos tâches. Voici un exemple : ClickUp Brain

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez visuellement vos tâches en les faisant glisser et en les déposant sur les jours, les semaines ou les mois.

Définissez des règles récurrentes flexibles pour automatiser la planification des tâches récurrentes.

Partagez vos calendriers avec votre équipe pour coordonner les plannings.

Connectez ClickUp à Google Agenda, Outlook et bien d'autres applications.

Utilisez l'IA pour générer automatiquement des agendas de réunion, résumer des notes, rédiger des suivis ou même vous aider à planifier votre semaine en fonction de votre charge de travail et de vos priorités.

Limitations de ClickUp

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour comprendre toutes les possibilités offertes par la plateforme.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ? Heath Hayden dit :

J'ai pu collaborer avec les autres membres de mon équipe en utilisant la fonction calendrier pour afficher le programme et planifier un évènement majeur. Nous avons tous pu glisser-déposer des évènements sur le calendrier en fonction des besoins de l'équipe de direction. Il est incroyablement facile à utiliser d'un membre de l'équipe à l'autre.

J'ai pu collaborer avec les autres membres de mon équipe en utilisant la fonction Calendrier pour afficher le programme et planifier un évènement majeur. Nous avons tous pu glisser-déposer des évènements sur le Calendrier en fonction des besoins de l'équipe de direction. Il est incroyablement facile à utiliser d'un membre de l'équipe à l'autre.

🌟 Bonus : automatisez la planification et la gestion de votre calendrier grâce aux agents IA de ClickUp. Ces assistants pratiques peuvent automatiser les mises à jour, les rappels et les rapports de routine, vous libérant ainsi du suivi manuel et des vérifications de statut. Voici comment vous pouvez tirer parti des agents prédéfinis et personnalisés : Rapports quotidiens ou hebdomadaires automatisés : configurez des agents prédéfinis pour publier des résumés quotidiens ou hebdomadaires des tâches, des échéances et de la progression dans l'espace, le dossier ou la liste de votre choix. Cela permet à tout le monde de rester informé des plannings sans effort manuel.

Rappels et mises à jour de statut : configurez des agents personnalisés pour déclencher des rappels ou des commentaires lorsque les dates d'échéance approchent, que les tâches sont en retard ou que les priorités changent, afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Actions de planification intelligentes : les agents peuvent être configurés pour créer, mettre à jour ou déplacer des tâches en fonction des modifications apportées à votre Calendrier ou à votre flux de travail, ce qui vous aide à vous adapter en temps réel à l'évolution des priorités.

Répondre aux questions relatives à la planification : déployez un agent Answers dans un canal de discussion pour répondre instantanément à des questions telles que « Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui ? » ou « Qui est disponible pour une réunion ? » en effectuant une recherche dans les données de votre environnement de travail. Apprenez dès aujourd'hui à créer votre premier agent :

2. Google Agenda (idéal pour la planification au sein de l'écosystème Google Workspace)

via Google

Google Agenda est un outil de planification largement adopté, réputé pour sa synchronisation facile avec les autres produits Google.

Les utilisateurs créent rapidement de nouveaux évènements dans Google Agenda, ce qui garantit que tous leurs calendriers restent à jour sur tous leurs appareils. L'affichage du calendrier est très flexible, ce qui permet aux utilisateurs de regrouper leurs évènements personnels et professionnels provenant de plusieurs calendriers intégrés, y compris ceux d'autres plateformes.

Au-delà de la planification de base, Google Agenda offre des fonctionnalités telles que l'ajout automatique d'évènements provenant de Gmail, comme les réservations de vols et d'hôtels, directement dans votre calendrier. C'est une solution logique et sans friction pour tous ceux qui utilisent les services de Google.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Intégrez Google Meet pour des réunions optimisées et joignez des pièces jointes depuis Google Drive à vos évènements.

Recevez des rappels automatiques pour vos évènements par e-mail ou notifications mobiles.

Proposez différents types d'évènements, notamment « Temps de concentration » et « Absent du bureau », pour mieux gérer votre temps.

Partagez vos calendriers avec les membres de votre famille ou vos collègues, ce qui facilite la coordination et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Accédez à votre agenda depuis tous vos appareils, y compris votre téléphone Android.

Limitations de Google Agenda

Il n'offre pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les dépendances entre tâches ou le suivi de la charge de travail.

La personnalisation est limitée par rapport aux outils axés sur les flux de travail de productivité.

Tarifs de Google Agenda

Free

Business Starter : 8,40 $ par mois et par utilisateur

Business Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

Business Plus : 26,40 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Agenda

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d' t Google Agenda ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Le code couleur de Google Agenda est génial ! En utilisant différentes couleurs pour les tâches, les rendez-vous et les évènements, je peux voir en un coup d'œil quelles sont mes priorités pour la journée. J'ai également des calendriers distincts pour mes besoins personnels et professionnels. Il est facile de les séparer lorsque j'ai besoin d'isoler certaines informations.

Le code couleur de Google Agenda est génial ! En utilisant différentes couleurs pour les tâches, les rendez-vous et les évènements, je peux voir en un coup d'œil quelles sont mes priorités pour la journée. J'ai également des calendriers distincts pour mes besoins personnels et professionnels. Il est facile de les séparer lorsque j'ai besoin d'isoler certaines informations.

3. Calendrier Outlook (idéal pour les professionnels utilisant Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Outlook Calendrier est un outil de planification fiable et adapté aux entreprises pour Microsoft Outlook et Microsoft 365. Il permet aux utilisateurs de planifier systématiquement des réunions, des rendez-vous et des activités tout en synchronisant l'ensemble des données sur tous les appareils.

Son intégration étroite avec Microsoft Teams, Word, Excel et OneDrive le rend extrêmement précieux pour les professionnels de l'écosystème Microsoft. Vous pouvez envoyer des invitations, vérifier la disponibilité de votre équipe et démarrer des réunions en ligne directement depuis votre calendrier.

Pour la gestion des tâches, il s'intègre à Microsoft To Do, permettant aux utilisateurs de créer, gérer et même faire glisser des tâches directement sur leur Calendrier afin de bloquer du temps pour les achever.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier d'Outlook de Microsoft

Planifiez des réunions, définissez des rappels et gérez des évènements à partir d'un calendrier centralisé.

Organisez vos réunions grâce aux fonctions intégrées de réservation de salles et de ressources.

Partagez vos calendriers avec vos collègues ou vos équipes pour coordonner les disponibilités et planifier vos projets.

Utilisez des catégories codées par couleur pour organiser et distinguer visuellement les évènements.

Accédez à l'intégralité de votre calendrier hors ligne, ce qui vous offre une grande flexibilité lorsque vous ne disposez pas d'une connexion Internet.

Limitations du calendrier Outlook de Microsoft

L'interface web et les applications mobiles peuvent parfois être moins intuitives pour une planification simple à usage personnel que les applications de calendrier autonomes.

Les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation ou les analyses approfondies sont réservées aux forfaits payants.

Tarifs de Microsoft Outlook Calendrier

Free

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur le Calendrier de Microsoft Outlook

G2 : 4,5/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 300 avis)

🔎 Le saviez-vous ? L'idée d'ajouter un jour supplémentaire tous les quatre ans remonte à environ 300 avant J.-C. Cette méthode synchronise notre calendrier avec l'orbite de la Terre autour du Soleil, ce qui compte 0,2422 jours supplémentaires dans chaque année solaire.

4. Fantastical (la meilleure application de calendrier axée sur Apple, avec saisie en langage naturel et conception intelligente)

via Fantastical

Intégré à l'écosystème Apple, Fantastical est connu pour son design intuitif et son traitement du langage naturel, qui permettent aux utilisateurs de créer des évènements sans effort et offrent une expérience cohérente sur tous les appareils. ​

Il prend en charge plusieurs comptes de calendrier, notamment iCloud, Google et Microsoft Exchange, et regroupe tous vos calendriers en un seul endroit. Des outils tels que « Openings » (Disponibilités) et « Meeting Proposals » (Propositions de réunion) facilitent la recherche d'horaires convenant à tous avec vos contacts externes.

L'application offre notamment la fonctionnalité d'afficher le calendrier mensuel de manière détaillée, la possibilité de joindre des pièces jointes aux évènements et l'intégration avec d'autres applications telles que Todoist pour la gestion des tâches.

Le plus intéressant, c'est que, alors qu'il n'était initialement disponible que pour Apple, il existe désormais également une version Windows pour ordinateur de bureau.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Créez de nouveaux évènements à l'aide de la saisie en langage naturel, ce qui simplifie le processus de planification.

Accédez aux prévisions météorologiques dans l'application pour planifier vos évènements en conséquence.

Regroupez les calendriers en ensembles qui changent automatiquement en fonction de l'emplacement ou de l'activité.

Proposez plusieurs horaires de réunion aux participants pour faciliter la prise de décision.

Affichez et gérez vos tâches depuis Google Tasks, Microsoft 365 et bien d'autres applications.

Limites de Fantastical

Il n'existe pas d'application Android, ce qui limite son utilisation pour les utilisateurs hors des écosystèmes Apple et Windows.

Les fonctionnalités premium nécessitent un abonnement payant, ce qui peut s'avérer coûteux pour les utilisateurs occasionnels.

Tarifs Fantastical

Free

Pour les particuliers : 6,99 $/mois

Pour les familles jusqu'à 5 personnes : 10,49 $/mois

Pour Teams : 6,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fantastical

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

5. Apple Calendar (le meilleur calendrier intégré pour une intégration native Apple)

via Apple

Le Calendrier d'Apple offre un moyen simple et efficace de gérer votre agenda, étroitement intégré aux appareils macOS et iOS. Sa simplicité et sa synchronisation transparente en font un choix fiable pour les adeptes d'Apple. ​

L'application permet aux utilisateurs de créer des calendriers distincts pour le travail, la vie personnelle et d'autres catégories, ce qui facilite l'organisation de leur emploi du temps. De plus, elle s'intègre à d'autres services tels que Siri pour la planification vocale et envoie des notifications pour les évènements à venir, vous permettant ainsi de rester informé des dates importantes.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier d'Apple

Synchronisez tous vos appareils Apple à l'aide d'iCloud pour vous assurer que votre Calendrier est toujours à jour.

Partagez vos calendriers avec d'autres personnes pour coordonner les emplois du temps de votre famille ou de votre équipe.

Créez des calendriers distincts pour le travail, la vie personnelle et d'autres catégories afin d'organiser efficacement vos évènements.

Intégrez les évènements et les échéances des tâches à faire à partir de l'application native Reminders.

Recevez des alertes basées sur votre emplacement avec des estimations de durée intégrées du temps de trajet.

Limitations du Calendrier d'Apple

Il manque de fonctionnalités avancées de productivité telles que la gestion des tâches ou l'automatisation du flux de travail.

Il n'est disponible que sur les appareils Apple.

Tarifs du Calendrier d'Apple

Free

Évaluations et avis sur le Calendrier d'Apple

G2 : 4,1/5 (plus de 190 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d' t Calendrier Apple ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il interagit nativement avec mon Mac lorsque je dois enregistrer des rendez-vous à partir d'e-mails ou de messages. Les notifications sur mon Mac avec des options permettant d'interagir sans ouvrir l'application sont également une fonctionnalité très pratique.

Il interagit nativement avec mon Mac lorsque je dois enregistrer des rendez-vous à partir d'e-mails ou de messages. Les notifications sur mon Mac avec des options permettant d'interagir sans ouvrir l'application sont également une fonctionnalité très pratique.

6. Zoho Calendar (le meilleur calendrier gratuit pour les utilisateurs de l'application Zoho)

via Zoho

Zoho Calendar est une application de planification simple et adaptée aux entreprises qui permet aux équipes d'organiser des évènements, de partager des calendriers et de collaborer entre les différents services. Faisant partie de l'écosystème de productivité Zoho, elle est particulièrement efficace pour les entreprises qui utilisent des outils tels que Zoho Mail, CRM ou Project.

De la gestion des calendriers d'équipe à la réservation de salles de réunion, Zoho Calendar offre une expérience de planification professionnelle gratuite. Il prend en charge la synchronisation bidirectionnelle avec des calendriers externes et offre des contrôles d'administrateur puissants pour gérer l'accès et les permissions des utilisateurs.

De plus, vous pouvez utiliser un domaine personnalisé et joindre des pièces jointes via Zoho WorkDrive, des fonctionnalités qui en font davantage une suite de productivité complète qu'un simple Calendrier.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier Zoho

Créez et gérez des calendriers de groupe pour gérer les réunions , les échéances et les évènements de l'équipe.

Ajoutez un délai entre deux évènements consécutifs à l'aide de la fonctionnalité Rapid Events.

Partagez vos calendriers en privé ou en public et intégrez-les à des sites web pour y accéder facilement.

Choisissez parmi plusieurs dispositions : jour, semaine, mois, agenda et même plusieurs mois.

Planifiez et participez à des réunions en ligne via Zoom, Zoho Meeting ou d'autres intégrations.

Limitations du Calendrier Zoho

La version mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles sur l'interface du bureau.

Synchroniser avec des plateformes autres que Zoho, telles que Outlook ou le Calendrier d'Apple, nécessite une installation manuelle.

Tarifs du Calendrier Zoho

Free

Évaluations et avis sur Zoho Calendrier

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : 70 % des adultes utilisent des calendriers numériques pour gérer leur vie quotidienne, ce qui démontre l'importance de ces outils dans la gestion moderne du temps.

7. Amie (le meilleur calendrier minimaliste combinant tâches, e-mails et planification)

via Amie

Amie adopte une approche différente de la productivité en combinant calendriers, tâches, musique et e-mails dans une seule application. Conçue pour ceux qui veulent plus qu'un simple calendrier, son interface minimaliste offre un espace épuré pour gérer votre emploi du temps sans distraction.

Gérez vos évènements personnels et professionnels dans une même vue, avec la prise en charge des calendriers partagés et privés. Amie vous permet également de joindre des pièces jointes, de bloquer automatiquement du temps et même d'ajouter des playlists Spotify à vos évènements pour une touche personnelle.

La gestion du temps d'Amie est également assurée par des outils intégrés tels qu'un chronomètre Pomodoro et la prise de notes de réunion assistée par IA, qui convertit immédiatement les points de discussion en tâches programmées.

Les meilleures fonctionnalités d'Amie

Gérez votre calendrier et vos listes de tâches côte à côte pour faciliter la gestion de votre temps.

Créez des habitudes ou des objectifs récurrents liés à votre calendrier.

Utilisez la planification basée sur l'IA pour placer automatiquement les tâches dans les créneaux horaires optimaux.

Collaborez à l'aide des commentaires et des mentions du Calendrier.

Fournissez des liens de planification pour faciliter le partage de vos disponibilités avec des tiers.

Limitations d'Amie

Il manque des outils avancés de gestion de projet tels que les dépendances ou les vues d’échéancier.

Les options de personnalisation sont limitées par rapport à des suites de productivité plus robustes.

La conception et les fonctionnalités sont principalement axées sur la productivité individuelle, ce qui peut offrir moins de profondeur pour la planification et la gestion des ressources à grande échelle dans les entreprises.

Tarifs Amie

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amie

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : la mise en œuvre d'astuces stratégiques pour améliorer votre productivité vous aide à vaincre la procrastination, à affiner votre concentration et à optimiser l'échéancier de vos projets. L'intégration de ces méthodes dans votre flux de travail quotidien vous permet d'améliorer votre planification et d'atteindre vos objectifs plus efficacement.

8. Any. do (le meilleur calendrier axé sur les tâches avec planification quotidienne et synchronisation multiplateforme)

Any. do est un programme de gestion des tâches polyvalent qui intègre des listes de tâches, un Calendrier et des fonctionnalités de collaboration dans une seule plateforme facile à utiliser.

Conçu pour un usage personnel et professionnel, il aide les individus et les équipes à organiser efficacement leurs activités, à définir des rappels et à gérer leurs projets. La fonctionnalité « Ma journée » encourage la revue quotidienne des évènements et des tâches, invitant les utilisateurs à hiérarchiser et à planifier leur journée de manière proactive.

Any.do est compatible avec diverses plateformes, notamment iOS, Android, macOS, Windows et les navigateurs Web, ce qui permet une synchronisation transparente des tâches et des évènements. Les rappels intégrés et les tâches récurrentes contribuent à transformer votre Calendrier en un puissant outil de planification.

Les meilleures fonctionnalités de Any.do

Organisez vos tâches, sous-tâches et rappels dans une interface claire, avec fonction glisser-déposer.

Utilisez les commandes vocales pour ajouter des tâches ou planifier des évènements, idéal pour les professionnels très occupés.

Activez les suggestions basées sur l'IA pour optimiser votre planning.

Définissez des rappels ponctuels, récurrents et basés sur l'emplacement pour vos évènements et vos tâches.

Synchronisez-vous en toute transparence avec plusieurs plateformes de calendrier externes telles que Google et Outlook.

Limitations d'Any.do

De nombreuses fonctionnalités utiles, telles que les tâches récurrentes et les rappels basés sur la localisation, sont payantes.

L'outil présente parfois des retards lors de la synchronisation avec les calendriers externes.

Tarifs Any. à faire

Personnel : Gratuit

Premium : 7 $/mois

Famille : 9,99 $/mois pour quatre utilisateurs

Teams : 7,99 $/mois par utilisateur

Any. à faire : évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Any.do?

Un avis publié sur Capterra indique :

« Any. Do a connu un grand succès, et au cours de cette période, ils ont ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rendre votre expérience de gestion des tâches plus facile et plus agréable. Ce que j'aime le plus dans ce logiciel, c'est sa disposition simple et son interface utilisateur. J'apprécie également les fonctionnalités premium telles que l'intégration de WhatsApp pour les rappels, l'intégration du Calendrier, le codage couleur, et bien plus encore. »

« Any. Do a connu un grand succès, et au cours de cette période, ils ont ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rendre votre expérience de gestion des tâches plus facile et plus agréable. Ce que j'aime le plus dans ce logiciel, c'est sa disposition simple et son interface utilisateur. J'apprécie également les fonctionnalités premium telles que l'intégration de WhatsApp pour les rappels, l'intégration du Calendrier, le codage couleur, et bien plus encore. »

9. Teamup Calendrier (idéal pour gérer les plannings et les ressources partagés d'une équipe)

via Teamup

Le calendrier Teamup a été développé pour organiser les plannings des équipes et des groupes sans nécessiter de connexion pour chaque utilisateur. Il propose des liens d'accès personnalisables afin que vous seul, ou toute votre équipe, puissiez afficher ou modifier des calendriers spécifiques.

Cet outil est idéal pour les clubs, les groupes de bénévoles ou les équipes travaillant sur des projets qui ont besoin de plusieurs calendriers sous une même plateforme. Intégrez les calendriers Teamup à vos sites web, configurez des sous-calendriers avec des codes de couleur et effectuez même l'automatisation de l'envoi de résumés par e-mail pour tenir les parties prenantes informées.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier Teamup

Affichez vos plannings dans 11 formats différents, notamment sous forme d’échéancier, de tableau et de vue sur plusieurs jours.

Créez des sous-calendriers avec des codes de couleur pour différentes équipes, ressources ou évènements.

Définissez 9 niveaux de permission d'accès différents pour un partage sécurisé du Calendrier.

Réservez des ressources telles que des salles de réunion ou du matériel directement dans le Calendrier.

Partagez vos calendriers en toute sécurité à l'aide de liens uniques et configurables, sans avoir besoin d'un compte d'utilisateur.

Bénéficiez d'une assistance sophistiquée pour la gestion des fuseaux horaires pour les équipes dispersées géographiquement.

Limitations du Calendrier Teamup

Fonctionnalités limitées de l'application mobile par rapport à l'application de bureau

Manque d'intégration native avec les services de stockage cloud

Tarifs du Calendrier Teamup

Free

Plus : 12 $/mois, facturé annuellement

Pro : 30 $/mois, facturé annuellement

Entreprise : 70 $/mois, facturé annuellement

Enterprise : 120 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur le Calendrier Teamup

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos du Calendrier Teamup ?

Un avis publié sur G2 indique :

Je l'utilise pour tout. Mes tâches quotidiennes personnelles, mon emploi du temps d'enseignement et la réservation de salles. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités de partage ainsi que les niveaux de permission pour chaque Calendrier. Et pour couronner le tout, il s'intègre également à mes pages Notion.

Je l'utilise pour tout. Mes tâches quotidiennes personnelles, mon emploi du temps d'enseignement et la réservation de salles. J'apprécie particulièrement les fonctionnalités de partage ainsi que les niveaux de permission pour chaque calendrier. Et pour couronner le tout, il s'intègre également à mes pages Notion.

10. Business Calendar 2 (idéal pour personnaliser en profondeur votre calendrier Android et contrôler vos tâches)

Business Calendar 2 est une application de calendrier et de gestion des tâches pour les utilisateurs Android. Elle offre de nombreuses possibilités de personnalisation, des fonctionnalités de planification intelligentes et une intégration fluide avec Google Agenda, Outlook et Exchange.

Sa principale force en matière de planification réside dans son large éventail de vues (mois, semaine, jour, année, agenda, tâches) et ses options de widgets flexibles, qui permettent d'accéder rapidement et d'un seul coup d'œil au planning d'un utilisateur. Pour la gestion du temps, l'application propose une « carte thermique » dans la vue annuelle afin d'identifier rapidement les jours chargés et les jours libres, ce qui facilite la planification à long terme.

Que ce soit pour gérer votre agenda ou jongler entre vos réunions professionnelles, Business Calendar 2 vous offre la flexibilité et le contrôle nécessaires pour planifier votre journée avec précision.

Les 2 meilleures fonctionnalités du Calendrier d'entreprise

Utilisez l'affichage du calendrier mensuel pour obtenir un aperçu complet de votre emploi du temps.

Définissez des évènements récurrents avec des règles flexibles, adaptées à des besoins de planification complexes.

Déplacez et copiez efficacement vos rendez-vous grâce à la fonction glisser-déposer.

Joignez des pièces jointes et des photos aux évènements du Calendrier afin de conserver toutes les informations pertinentes au même endroit.

Saisissez de nouveaux évènements à l'aide d'une puissante fonctionnalité de saisie vocale, qui réduit le temps d'entrée manuelle.

Choisissez parmi plusieurs widgets d'écran d'accueil et 14 thèmes d'interface utilisateur pour un accès personnalisé.

Limitations de Business Calendar 2

Il est disponible uniquement sur Android, sans version iOS ou bureau.

De nombreux utilisateurs trouvent que les publicités incluses dans la version gratuite sont assez gênantes.

Tarifs de Business Calendar 2

Free

Avantage : paiement unique de 4,99 $.

Évaluations et avis sur le Calendrier d'entreprise 2

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🎯 Autres alternatives au Calendrier Proton : Cal.com (Idéal pour une planification axée sur la confidentialité avec la flexibilité de l'open source) (Idéal pour une planification axée sur la confidentialité avec la flexibilité de l'open source)

Morgen (Idéal pour intégrer des tâches et des calendriers dans une application de bureau élégante) (Idéal pour intégrer des tâches et des calendriers dans une application de bureau élégante)

TimeHero (idéal pour la planification automatique en fonction de la charge de travail et des priorités)

SkedPal (idéal pour le blocage de temps et la reprogrammation dynamique)

Tweek Calendrier (idéal pour une planification hebdomadaire minimaliste et une concentration sans distraction)

Choisissez la meilleure alternative au Calendrier Proton avec ClickUp

Trouver une excellente alternative à Proton Calendar dépend de votre flux de travail, de vos préférences et des exigences de votre plateforme. Si la confidentialité est votre priorité, des outils tels que Fantastical et Apple Calendar vous garantissent sécurité et simplicité, mais vous souhaiterez peut-être explorer des options offrant davantage de fonctionnalités. Google Agenda, Outlook et Zoho Calendar disposent d'outils de planification robustes qui offrent une plus grande flexibilité, une meilleure collaboration et un accès multiplateforme.

Cependant, si vous recherchez une solution tout-en-un qui combine la gestion de calendrier, le suivi des tâches et la collaboration en équipe, ClickUp est clairement le choix qui s'impose. Grâce à son calendrier sophistiqué alimenté par l'IA, ses intégrations et sa gestion des tâches, ClickUp vous permet de gérer votre temps plus efficacement sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour transformer votre calendrier en un outil de productivité ultra-performant !