Comment élaborer des stratégies marketing pour une entreprise de construction

Avez-vous déjà eu l'impression qu'un nouveau concurrent pouvait vous priver d'un nouveau marché ? Ou vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher désespérément de nouveaux clients alors que vos demandes de devis commençaient à se tarir ?

Bien sûr, votre équipe pose des fondations irréprochables, mais qu'en est-il de celles de votre entreprise ?

54.8 % des constructeurs comptent sur le bouche-à-oreille pour plus de la moitié de leur équipe commerciale.

Dans le monde de la construction, le bouche-à-oreille peut valoir de l'or. Mais ce n'est pas exactement un forfait de croissance.

La réponse ? Une stratégie marketing pour le secteur de la construction qui travaille aussi dur que vous. Une stratégie qui met en avant ce que vous apportez à chaque projet.

Dans cet article de blog, nous détaillons des stratégies marketing éprouvées que les équipes des entreprises de construction peuvent utiliser pour accroître leur visibilité et remporter de meilleurs projets. Nous vous présenterons également ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, qui vous permet de planifier, d'exécuter et de suivre votre stratégie en un seul endroit.

Pourquoi le marketing est essentiel pour les entreprises de construction

Que vous soyez un entrepreneur général soumissionnant pour des projets commerciaux ou un rénovateur résidentiel, le marketing est le moteur qui vous permet d'être vu avant même la poignée de main. C'est comme un échafaudage numérique construit pour soutenir la marque de votre entreprise lorsque l'économie, les références ou les échéanciers deviennent instables.

Pour expliquer pourquoi c'est essentiel, voyons ce qu'un guide marketing peut apporter à votre entreprise de construction.

Renforcez votre réputation : Aidez votre travail de qualité à parler pour vous et à avoir plus d'impact. La réussite du marketing dans le secteur de la construction fait passer votre réputation de « connu dans le quartier » à « recherché dans toute la région »

Positionne clairement votre marque : Cible votre niche et montre aux clients exactement ce que vous faites le mieux, qu'il s'agisse d'entrepôts à parois inclinées, de constructions écologiques ou même de restaurations historiques. Cible votre niche et montre aux clients exactement ce que vous faites le mieux, qu'il s'agisse d'entrepôts à parois inclinées, de constructions écologiques ou même de restaurations historiques. Le marketing produit garantit que vos prospects se souviennent de votre nom et augmente la notoriété de votre marque

Vous aide à mieux planifier vos actions de prospection : Le secteur de la construction est saisonnier, et le marketing vous aide à faire parvenir vos appels d'offres dans les boîtes de réception avant que la guerre des enchères ne s'intensifie au printemps. Grâce à des campagnes préprogrammées, des publicités reciblées et des actions de prospection synchronisées avec les cycles de financement, vous vous présentez aux clients au moment où ils planifient leurs projets et avant qu'ils ne s'engagent auprès d'un autre prestataire

Améliore la qualité de vos offres : Donne confiance aux clients avant même qu'ils n'ouvrent votre devis. Des présentations personnalisées, des descriptions de compétences soignées et Donne confiance aux clients avant même qu'ils n'ouvrent votre devis. Des présentations personnalisées, des descriptions de compétences soignées et des stratégies de communication marketing intelligentes transforment votre proposition en une histoire, et non en un simple tableau Excel

Remplit votre carnet de commandes : Assure un calendrier chargé et prévisible, ce qui signifie un entonnoir marketing plein et moins de périodes creuses. Un marketing cohérent attire régulièrement des prospects plus qualifiés, de sorte que lorsqu'un projet se termine, vous êtes déjà en train d'établir un devis pour le suivant

💰 À méditer : les constructeurs qui investissent seulement 3 % de leur chiffre d'affaires dans le marketing obtiennent des marges bénéficiaires nettes plus élevées que ceux qui ne le font pas !

⭐ Modèle présenté Sans stratégie claire, les efforts marketing semblent dispersés : vous participez aux mauvais évènements, publiez du contenu qui ne trouve pas son public et poursuivez des prospects qui ne se convertissent jamais. La solution ? Utilisez le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp pour : Définissez le profil de votre client idéal ( promoteurs immobiliers, propriétaires de biens commerciaux ou entrepreneurs publics)

Identifiez les meilleurs canaux de communication (salons professionnels, LinkedIn, groupes de réseautage locaux ou plateformes d'entrepreneurs)

Alignez tous vos efforts marketing sur les objectifs de votre entreprise

Suivez les performances et adaptez-vous en mesurant les sources de prospects, les taux de conversion des propositions et les projets remportés Obtenez un modèle gratuit Créez des campagnes plus intelligentes : utilisez le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp pour aligner vos objectifs et cibler le bon public pour votre entreprise de construction

Les meilleures stratégies marketing pour les entreprises de construction

Fidéliser vos clients existants peut dépendre du choix des meilleurs canaux marketing.

Voici dix idées et stratégies marketing pour le secteur de la construction, conçues pour vous aider à développer votre clientèle et votre image de marque.

1. Créez un site web interactif et visuel qui servira de vitrine numérique

Les chantiers de construction ne disposent pas de salles d'exposition sophistiquées, ce qui signifie que le site web de votre entreprise doit parler pour vous. C'est votre chantier numérique, toujours ouvert, toujours en activité. C'est là que les clients potentiels viennent vous évaluer.

Tout, de votre page de contact aux galeries de projets et aux listes de services, doit être clair, visuellement attrayant et facile à naviguer. En bref : montrez à vos clients exactement ce que vous faites et comment vous travaillez. N'oubliez pas qu'un site bien conçu renforce la confiance et la crédibilité avant même que vous ne décrochiez le téléphone.

⚒️ Étapes pour le développer

Utilisez un système de gestion de contenu axé sur le référencement naturel (SEO) comme WordPress ou Webflow

Ajoutez des galeries de projets avec des curseurs avant/après, des prises de vue par drone et des clips en accéléré

Intégrez des témoignages de clients, d'architectes ou de sous-traitants

Utilisez des CTA forts tels que « Planifier une visite du site » ou « Obtenir une inspection gratuite » pour inciter à l'action immédiate

📌 Exemple : PCL Construction se classe parmi les meilleurs fournisseurs, prestataires de services de construction grâce à l'équilibre entre la présentation de ses projets et ses infographies éducatives. Il dispose également d'une disposition de page accessible et optimisée pour les moteurs de recherche.

💡 Conseil de pro : Ajoutez des outils interactifs tels que des estimateurs de coûts ou des générateurs de listes de matériaux à votre site web. Lorsque les visiteurs obtiennent des réponses rapides et utiles, ils sont beaucoup plus susceptibles de se transformer en prospects solides et qualifiés.

2. Élaborez une stratégie de contenu pour asseoir votre autorité dans le secteur et générer du trafic organique

👀 Le saviez-vous ? Près de 54 % des constructeurs qui ont des difficultés à générer des prospects ne produisent aucun contenu.

Avant de se renseigner sur votre entreprise, un client recherche probablement des informations telles que « Combien de temps durent les travaux de rénovation ? » ou « Quels types de carrelage résistent à la mousson ? ». C'est l'occasion pour vous d'apporter des réponses.

Les stratégies de marketing de contenu vous permettent de participer à la discussion dès le début, d'éduquer, d'établir la confiance et de positionner naturellement votre équipe comme le bon choix. Les blogs, les vidéos et les explications visuelles sont également très efficaces pour démontrer votre expertise. De plus, votre équipe commerciale peut les intégrer dans ses présentations, ses devis et ses suivis.

⚒️ Étapes pour le développer

Dressez une liste des questions fréquemment posées par vos anciens clients (par exemple, « Combien de temps cela prendra-t-il ? »)

Rédigez des articles de blog, tournez de courtes vidéos ou créez des explications visuelles

Concentrez-vous sur des sujets pertinents pour le référencement naturel (SEO) en rapport avec vos services de construction et votre emplacement

Liez le contenu de vos campagnes par e-mail, devis et brochures

Mettez régulièrement à jour le contenu en fonction des changements saisonniers ou réglementaires

📌 Exemple : Elevate Constructions publie régulièrement des blogs et des vidéos qui guident les utilisateurs dans la planification de projets de construction, les différentes phases, les protocoles de sécurité et les prévisions budgétaires. Cela leur permet de se démarquer en tant qu'experts du secteur, de générer des prospects organiques et de stimuler le trafic de recherche organique provenant des décideurs.

3. Marketing par e-mail personnalisé pour une pertinence maximale

De nombreux projets de construction ont des cycles de décision longs. Pensez à un promoteur immobilier qui rassemble des fonds et des permis pour un site commercial en plusieurs phases, à un gestionnaire immobilier qui planifie des rénovations dans un portefeuille de bâtiments vieillissants, ou à un propriétaire qui établit le budget et les plans d'une maison personnalisée de rêve dont la construction ne commencera que dans plusieurs mois.

Un prospect peut demander un devis, mais oublier de donner suite. C'est là que le marketing par e-mail entre en jeu.

En envoyant des mises à jour, des conseils et des projets phares directement dans leur boîte de réception, vous restez présent dans leur esprit. Même s'ils ne sont pas prêts maintenant, lorsque le moment sera venu de choisir un entrepreneur, c'est votre nom dont ils se souviendront.

⚒️ Étapes pour le développer

Segmentez votre audience en groupes tels que résidentiel vs commercial, nouveaux prospects vs anciens clients, ou par type de service

Créez des séquences d'e-mails en fonction de l'étape du cycle de décision à laquelle se trouvent vos clients (par exemple, devis demandé, visite du site terminée, aucune réponse)

Envoyez des e-mails via des campagnes de marketing goutte à goutte qui fournissent un contenu court, utile et cohérent

Personnalisez les objets et le contenu. Indiquez leur nom, le type de projet ou l'emplacement si possible

Utilisez des supports visuels tels que des photos de projets ou une mise à jour rapide du site à laquelle ils peuvent s'identifier

📌 Exemple : Une série de 4 e-mails envoyés à un propriétaire qui a demandé un devis mais n'a pas donné suite deviendrait chaleureuse et accueillante comme ceci : E-mail 1 : « Votre devis personnalisé, toujours intéressé ? »

E-mail 2 : Présentez un projet similaire avec de superbes photos et un avis positif d'un client satisfait

E-mail 3 : Partagez une astuce rapide, « 5 façons de préparer votre terrain pour les constructions pendant la mousson »

E-mail 4 : Offrez un appel gratuit de 15 minutes pour discuter des échéanciers

👀 Le saviez-vous ? Les e-mails personnalisés et segmentés obtiennent un taux d'ouverture 30 % plus élevé. Voilà qui semble être un bon moyen d'échapper à la boîte spam !

4. Diffusez des annonces pour services locaux (LSA) afin de renforcer la confiance et d'accroître votre visibilité

Lorsqu'un utilisateur recherche « entrepreneur près de chez moi », Google affiche en tête de liste les entreprises locales qui diffusent des annonces LSA. Après avoir été contrôlé, assuré et approuvé, vous obtenez le badge vert « Google Guaranteed » et pouvez diffuser des annonces LSA. Cela vous permet de gagner instantanément la confiance des clients potentiels et d'améliorer la visibilité en ligne de votre entreprise de construction.

Avec les LSA comme stratégie marketing, les nouveaux clients vous considèrent comme une entreprise vérifiée et fiable. Ajoutez à cela des avis positifs sur vos services, et vous devenez le choix évident. De plus, vous ne payez que lorsqu'un client potentiel vous appelle, et non lorsqu'il clique sur votre annonce.

💡 Conseil de pro : Associez la publicité payante à un contenu pertinent pour atteindre des clients potentiels au moment même où ils recherchent des services comme les vôtres. Outre Google Ads, Instagram, Facebook et LinkedIn sont également des plateformes de réseaux sociaux de premier plan que vous pouvez utiliser.

⚒️ Étapes pour le développer

Inscrivez-vous à Google Local Services Ads et passez la vérification Google Guarantee (vérification des antécédents, licence, assurance, etc.)

Listez clairement vos principaux services, votre zone d'intervention et vos heures d'ouverture

Recueillez et mettez en avant les avis positifs de vos clients directement sur votre profil Google

Définissez un budget marketing mensuel que vous paierez par prospect

Utilisez l'application Google Local Services pour suivre les prospects et réagir rapidement

📌 Exemple : Une entreprise régionale de restauration et de construction a obtenu sept prospects vérifiés en un seul mois en ajoutant des LSA.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels d'automatisation du marketing pour les entreprises

5. Le marketing basé sur les comptes (ABM) pour décrocher des clients importants

Toutes les ventes sont les bienvenues, mais toutes les pistes ne se valent pas. Si vous recherchez des contrats importants, comme ceux conclus avec des promoteurs immobiliers, des groupes immobiliers ou des appels d'offres publics, l'ABM doit être votre stratégie de prédilection. Au lieu de ratisser large, vous présélectionnez des clients à forte valeur ajoutée et vous leur proposez directement vos services de manière personnalisée.

Adaptez votre présentation, vos études de cas et même vos pages d'accueil à un client en particulier. Après tout, remporter un gros compte peut alimenter votre pipeline pendant des mois.

⚒️ Étapes pour le développer

Identifiez une liste de cibles à forte valeur ajoutée en fonction de la taille du projet, du secteur ou de la région

Affectez un propriétaire de compte ou une équipe dédiée à chaque client clé

Développez des études de cas ou des portfolios présentant des expériences similaires sur des projets

Parrainez des évènements liés à l'industrie ou adhérez à des associations auxquelles ils participent

Utilisez des outils tels que LinkedIn Sales Navigator pour interagir avec des parties prenantes spécifiques

📌 Exemple : LiveRamp a ciblé seulement 15 comptes Fortune 500 avec une campagne ABM multicanal, utilisant des publicités personnalisées, du contenu protégé, des e-mails de suivi, des actions de prospection SDR et des mailings personnalisés. Cette tactique a généré plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et un taux de conversion de 33 % en seulement quatre semaines.

Le marketing dans le secteur de la construction est également très pratique, donc certains de vos meilleurs prospects viendront de poignées de main et d'échanges de cartes. Le parrainage de salons professionnels et d'expositions permet de mettre votre marque en avant auprès du public adéquat : développeurs, chefs de projet, responsables des achats et urbanistes.

Avec votre public cible dans la même pièce, c'est une excellente stratégie de marketing de terrain qui permet de renforcer votre présence en ligne. Pour les entreprises B2B, cela peut déboucher sur des invitations à des présélections et des intérêts pour des coentreprises. Pour les constructeurs résidentiels et autres professionnels de la construction, cela se traduit par des prospects spontanés, des accords avec des fournisseurs et des opportunités de partenariat.

⚒️ Étapes pour le développer

Choisissez des salons auxquels participent vos clients cibles (et pas seulement vos pairs)

Concevez un stand avec des visuels de projets, des démonstrations et des cadeaux promotionnels

Préparez rapidement des dépliants présentant votre portfolio et vos services

Collectez les coordonnées des visiteurs et assurez le suivi dans les 3 à 5 jours

Partagez votre expérience en direct via des stories ou des résumés après l'évènement

📌 Exemple : La série de conférences Traditional Building met en relation plusieurs sponsors avec un public très ciblé d'architectes, d'entrepreneurs et d'experts en restauration. Ses sponsors apprécient cet évènement pour la qualité des prospects qu'il génère et son orientation sectorielle. L'un d'entre eux a même déclaré avoir pu passer 100 appels commerciaux en seulement deux jours.

📖 À lire également : Stratégies de marketing de croissance pour développer votre entreprise

7. Co-marketing avec des entreprises complémentaires

Les efforts de marketing dans le secteur de la construction ne sont pas toujours des campagnes individuelles. Quand on pense à la construction, les architectes, les designers d'intérieur, les entreprises de matériaux de construction et les agents immobiliers viennent aussi tout naturellement à l'esprit. Les campagnes de co-marketing avec ces partenaires vous permettent d'accéder à leurs réseaux et d'atteindre des clients qui planifient déjà un projet de construction.

Qu'il s'agisse de webinaires « de la conception à la livraison », de partages de vidéos Instagram ou d'un stand commercial commun, vous élargirez votre audience de manière constructive. Cette stratégie est également efficace et vous évite de dépasser votre budget.

⚒️ Étapes pour le développer

Identifiez les entreprises qui servent le même public (mais qui ne sont pas des concurrents directs)

Proposez un blog, une vidéo ou un webinaire commun mettant en avant des fonctionnalités marketing complémentaires

Publiez le contenu de vos partenaires ou faites leur promotion sur vos comptes de réseaux sociaux

Offrez des services groupés ou des incitations pour le partage de prospects

Participez ensemble à des salons professionnels pour doubler votre visibilité

📌 Exemple : Turner Construction s'est associé à Autodesk pour créer du contenu sur la réalisation de projets numériques. La campagne comprenait des articles co-brandés, des études de cas et le parrainage d'évènements, mettant en avant la manière dont l'adoption de la technologie par Turner leur a permis de gagner en efficacité, tout en faisant la promotion des logiciels Autodesk. Les deux marques ont tiré profit de cette collaboration en touchant leurs audiences respectives dans les domaines de la construction et de la technologie.

8. Influenceurs ou partenaires à l'honneur

Les projets de construction représentent des investissements importants, donc les personnes avec lesquelles vous avez travaillé peuvent vous apporter de futurs clients, des recommandations et des contrats très intéressants. Cela semble presque aussi intéressant qu'une apparition de célébrité, n'est-ce pas ?

Essayez des efforts rapides et créatifs tels que des questions-réponses sur site, une fonctionnalité « partenaire de projet du mois » ou une prise de contrôle d'Instagram. Mettre en avant des architectes, des designers ou des chefs de projet renommés permet de présenter subtilement votre travail à travers des voix de confiance et de tirer parti de leur base d'abonnés fidèles.

⚒️ Étapes pour le développer

Identifiez les noms locaux que vos clients suivent déjà (architectes, courtiers, blogueurs spécialisés)

Interviewez-les sur votre blog ou réalisez une courte vidéo de visite d'un projet commun

Étiquetez-les et mettez-les en avant sur les réseaux sociaux avec des légendes bien pensées

Transformez les témoignages en « choix des partenaires » ou en rubriques questions-réponses

Utilisez les stories Instagram ou LinkedIn pour présenter les coulisses de votre entreprise

📌 Exemple : Skanska USA s'est associé à l'architecte Michael Hsu pour mettre en avant « Understory », un espace public situé dans la Capitol Tower de Houston. Leurs visites des coulisses, leur contenu social et leurs fonctionnalités presse ont mis en avant la vision conceptuelle de Hsu. Ce partenariat a renforcé la visibilité de Skanska et de Hsu, positionnant le projet comme fonctionnel et emblématique sur le plan architectural.

9. Publiez des messages sur les réseaux sociaux et diffusez vos projets en direct pour personnifier votre marque

Si un site web de construction est votre vitrine, considérez le marketing sur les réseaux sociaux comme votre caméra qui filme votre quotidien. Pour attirer de futurs clients, partenaires ou même talents, partagez tout, des projets de construction achevés à la progression sur site. La clé est de le faire en direct et sans filtre.

Que vous souleviez de l'acier, posiez du carrelage ou organisiez une collecte alimentaire, partagez-le au fur et à mesure pour créer le buzz. Dans le secteur de la construction, où chaque détail est visuel, les publications en temps réel capturent votre personnalité, votre savoir-faire et vos valeurs en action.

⚒️ Étapes pour le développer

Réalisez une analyse de votre public cible et choisissez les plateformes de réseaux sociaux appropriées, telles qu'Instagram, Facebook ou LinkedIn

Planifiez de courtes sessions en direct depuis des zones sécurisées sur le chantier (pas besoin de casque de chantier !)

Présentez votre équipe, mettez en avant votre équipement ou vos jalons importants

Promouvez le livestream un jour à l'avance et enregistrez les rediffusions sur votre profil

Participez en direct : répondez aux questions des spectateurs ou organisez des mini-sondages pendant la diffusion

📌 Exemple : Suffolk Construction publie régulièrement sur LinkedIn des jalons clés, des cérémonies d'achèvement, des fonctionnalités de développement durable ou des flux de travail de construction assistés par la technologie. Ces sessions démystifient leur processus de construction pour les clients, attirent des partenaires et améliorent l'image de marque de l'employeur auprès des talents de haut niveau.

10. Programmes de parrainage et de fidélité

Dans le secteur de la construction, des clients satisfaits peuvent être vos meilleures publicités, alors donnez-leur une raison de vendre activement pour vous. Un programme structuré de recommandation et de fidélisation à la marque est une approche efficace pour transformer chaque projet terminé en une future opportunité commerciale. C'est également un excellent moyen de suivre les prospects issus du bouche-à-oreille.

De petites récompenses et des avantages exclusifs encouragent les clients à partager votre nom avec leurs amis, leurs voisins, les associations de quartier et même les gestionnaires immobiliers. Cette approche fonctionne parfaitement pour les entreprises qui offrent des services résidentiels et récurrents, tels que la rénovation, l'imperméabilisation ou l'installation de panneaux solaires.

⚒️ Étapes pour le développer

Créez un outil simple de suivi des recommandations

Offrez des cartes-cadeaux, des réductions ou des services supplémentaires à titre incitatif

Envoyez une note ou une vidéo de remerciement personnalisée lorsque quelqu'un vous recommande

Faites la promotion du programme par e-mail et sur vos factures

Suivez rapidement les prospects pour maintenir la dynamique

📌 Exemple : TraceAir propose un programme de parrainage offrant 250 $ par projet lorsque le client parrainé signe un contrat dans les six mois. Le programme est assorti de conditions claires, d'une éligibilité simple et d'un envoi facile, ce qui en fait l'un des favoris des constructeurs, des promoteurs et des ingénieurs.

📖 À lire également : Comment créer une entreprise de construction

Comment ClickUp améliore le marketing des entreprises de construction

Il est essentiel de mettre en œuvre toutes ces stratégies marketing pour en tirer pleinement parti. Mais c'est là que la réalité reprend le dessus.

Cette vidéo de témoignages ? Oubliez-la.

Calendrier des visites de sites ? Déjà pris.

Vous avez des idées de campagne ? Elles sont peut-être enfouies sous les révisions de plans et les factures des fournisseurs.

Le marketing génère à la fois des revenus et de la crédibilité. Il ne devrait pas être la première chose à négliger lorsque vous jonglez entre les retards dus à la pluie, les problèmes liés aux matériaux et les appels successifs des clients.

🧠 Fait intéressant : 45 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage réalisé par Gartner ont déclaré utiliser des méthodes manuelles, telles que le papier et le stylo ou des tableurs, pour suivre les activités quotidiennes de leur entreprise de construction.

Lorsque vos systèmes sont restés à l'âge de pierre, vos efforts marketing n'ont aucune chance d'aboutir.

C'est là que ClickUp entre en jeu. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui offre à votre équipe marketing un hub clair et centralisé. Suivez vos campagnes, planifiez vos publications, consignez les commentaires des clients et ne perdez plus jamais une bonne idée.

Avec des outils flexibles et plus de 1 000 intégrations, ClickUp s'adapte à vos projets de construction, que vous construisiez une marque, un appel d'offres ou une installation de plusieurs millions de dollars.

Comme le dit Kira Kieffer, responsable marketing chez Renewal By Andersen :

ClickUp offre une gestion des tâches personnalisable, une interface intuitive, un suivi du temps, des fonctionnalités collaboratives, une automatisation, des tableaux de bord personnalisables, un accès invité, un accès mobile et de nouvelles mises à jour régulières.

ClickUp offre une gestion des tâches personnalisable, une interface intuitive, un suivi du temps, des fonctionnalités collaboratives, une automatisation, des tableaux de bord personnalisables, un accès invité, un accès mobile et de nouvelles mises à jour régulières.

Laissez-nous vous montrer comment tirer le meilleur parti de cette puissance :

Utilisez l'IA contextuelle pour générer rapidement du contenu

Générez du contenu attrayant, analysez les commentaires des clients et développez même des stratégies marketing pour votre entreprise de construction avec ClickUp Brain

Vous négligez la création de contenu parce que vous êtes occupé à jongler entre les visites sur les chantiers, les appels aux fournisseurs et les mises à jour des clients ? ClickUp Brain, c'est comme avoir à votre disposition une équipe marketing et un assistant de recherche. Il génère du contenu à partir d'idées brutes et vous aide à réfléchir à des tactiques marketing à partir de zéro. Cela signifie que vous pouvez créer instantanément des articles de blog, des e-mails de présentation et même des scripts vidéo, sans avoir à y consacrer des heures.

Brain est l'IA de travail la plus complète au monde qui connecte les tâches, les documents, les personnes et vos applications externes afin de générer du contenu, d'analyser les commentaires et d'élaborer des stratégies marketing en tenant pleinement compte du contexte.

Brain peut même vous aider à préparer des suivis, à décomposer des fichiers de projet volumineux et à transformer de longues mises à jour en résumés rapides.

Générez du contenu basé sur des règles personnalisées, analysez les nouvelles données marketing dès leur arrivée et déclenchez automatiquement les étapes suivantes avec les agents ClickUp AI

En associant les capacités de Brain aux agents Autopilot de ClickUp, vous bénéficiez d'un centre de commande de marketing numérique entièrement équipé et alimenté par l'IA, intégré à votre flux de travail.

Considérez ces agents comme vos coéquipiers IA, capables d'exécuter des actions de manière autonome en fonction de déclencheurs et d'instructions.

📌 Imaginons que vous venez de terminer la première phase d'une rénovation pour votre client. Votre agent rédacteur de contenu personnalisé se met au travail et rédige une publication LinkedIn en accord avec les détails du projet et le ton de la marque. Un agent gestionnaire de campagne suit l'engagement, suggère des améliorations et signale les publications peu performantes, le tout automatiquement.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites, les instructions et les questions en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Gagnez du temps et réduisez les changements de contexte grâce à un environnement de travail marketing unifié

Documentez, élaborez des stratégies et exécutez des programmes marketing pour tout, des campagnes aux évènements, avec ClickUp pour les équipes marketing

Le marketing dans le secteur de la construction évolue rapidement, et les changements sont encore plus rapides. Il est facile pour les forfaits créatifs de passer inaperçus.

ClickUp pour les équipes marketing rassemble tous vos rapports de planification, de collaboration et de construction dans un seul espace. Vous devez modifier la communication en cours de projet ? Vous souhaitez rallier l'équipe autour d'un nouveau design de panneau publicitaire ? ClickUp permet à tout le monde de rester synchronisé en temps réel. Cela signifie une communication automatisée avec vos derniers e-mails, brochures et rappels de suivi.

Mappez les flux de campagne et les dispositions des salons professionnels avec les tableaux blancs ClickUp. Lancez des tâches ClickUp directement à partir de ces sessions de brainstorming. Et suivez chaque élément de travail jusqu'à son achèvement grâce à la gestion des tâches intégrée. C'est votre salle de guerre créative, sans le chaos.

Il existe également ClickUp Docs, l'outil de documentation intégré à ClickUp qui vous permet de rédiger des procédures opératoires normalisées et des contrats juridiques dans un format riche.

Mieux encore ? Vous pouvez recueillir instantanément des informations sur le terrain et les commentaires des clients grâce aux formulaires ClickUp, puis visualiser les résultats sur un tableau de bord connecté, afin de ne jamais manquer une occasion... ni une échéance.

Planifiez plus rapidement et plus intelligemment grâce à des modèles personnalisables

Vous souhaitez créer des forfaits marketing infaillibles sans repartir de zéro à chaque fois ?

Tirez parti de centaines de modèles de campagnes marketing avec des listes de tâches prédéfinies, des échéanciers, des statuts de progression, des jalons et même des automatisations. Les modèles vous permettent de démarrer rapidement, de mettre à jour vos forfaits en temps réel et de rester sur la bonne voie dans toutes vos équipes et sur tous vos chantiers.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez chaque présentation, campagne et action de sensibilisation auprès de vos clients avec clarté et en fonction de vos objectifs grâce au modèle de plan marketing stratégique de ClickUp

Le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp, par exemple, est un choix solide pour une entreprise de construction qui cherche à aligner ses efforts marketing sur ses objectifs trimestriels et ses OKR. Il comprend une liste de tâches prête à l'emploi qui permet de suivre chaque activité, de la prospection des clients au lancement des campagnes.

Tout est organisé en fonction des objectifs et des échéanciers de votre entreprise, afin que votre équipe sache exactement quelle tâche faire avancer et à quel moment. Vous obtenez également une liste OKR dédiée pour mapper les objectifs à long terme, les indicateurs clés de performance marketing et suivre la progression trimestrielle. Ainsi, chaque prospectus, chaque recommandation ou chaque plan d'exposition reste lié aux résultats de l'entreprise.

Obtenez un modèle gratuit Menez des campagnes fluides et par étapes, du budget au lancement de la marque, grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Si vous devez gérer chaque détail d'une campagne, le modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp est fait pour vous. Le modèle comporte des statuts pour une exécution par étapes et passe progressivement de la planification au lancement, puis à la fidélisation des clients.

Il comprend également huit vues personnalisées qui couvrent tout, des budgets aux calendriers de contenu. Il existe même un outil de suivi des réseaux sociaux dédié qui aide votre équipe à publier dans les délais et à rester alignée. De plus, vous pouvez stocker toutes vos propositions de projet, vos ressources de marque et vos directives marketing dans une section de référence facile d'accès.

🧠 Anecdote : Devinez quel est l'ingrédient secret qui explique la solidité durable de la Grande Muraille ? Le riz gluant! Les constructeurs de la dynastie Ming le mélangeaient à du mortier de chaux, créant ainsi le premier mortier composite au monde. Les scientifiques ont découvert que ce mélange « riz gluant-chaux » rendait les structures plus stables, plus durables et même résistantes aux tremblements de terre. Cela a permis aux murs, tombes et pagodes anciens de résister à l'épreuve du temps.

Défis marketing courants pour les entreprises de construction et leurs solutions

Si le fait d'avoir des stratégies solides est essentiel, être préparé à surmonter les obstacles vous aidera également à tirer le meilleur parti de votre forfait marketing. Voici quelques défis auxquels sont confrontées les entreprises de construction et quelques conseils pour les surmonter à l'aide de ClickUp.

Suivi irrégulier des prospects

Dans le secteur de la construction, les prospects peuvent provenir de partout : formulaires sur le site web, anciens clients, recommandations ou visites spontanées. Si les équipes se concentrent sur le travail sur site et ne disposent pas toujours de processus commerciaux dédiés, les suivis sont souvent retardés ou oubliés. Au final, les prospects chauds se refroidissent et des opportunités commerciales précieuses s'envolent.

🛠 Comment réparer cela

Communication interne déconnectée

Lorsque les designers, les rédacteurs et les chefs de projet s'appuient sur des solutions différentes, les équipes marketing du secteur de la construction finissent souvent par travailler en silos. Ce manque de coordination est particulièrement fréquent lorsque le marketing est assuré à la fois par des freelances et par des employés internes.

L'absence d'un système partagé entraîne des retards, des doublons et des délais non respectés.

🛠 Comment réparer cela

Centralisez le travail grâce à des outils partagés tels que les tableaux de bord ClickUp et les documents ClickUp

Attribuez clairement la propriété avec des dates d'échéance

Conservez vos commentaires, fichiers et mises à jour au même endroit dans votre environnement de travail ClickUp

Aucune visibilité sur le retour sur investissement des campagnes

Vous diffusez des publicités, imprimez des prospectus, voire installez un stand d'exposition tape-à-l'œil, mais savez-vous réellement ce qui fonctionne ? La plupart des entreprises de construction ne le savent pas, et ce n'est pas votre faute. Le suivi en temps réel n'est tout simplement pas intégré au flux de travail habituel.

Avant même de vous en rendre compte, les budgets sont dépensés, mais les résultats restent flous.

🛠 Comment réparer cela

Mappez les indicateurs marketing tels que la portée, les prospects et les coûts après avoir analysé vos canaux actuels

Reliez les tâches marketing aux objectifs commerciaux trimestriels à l'aide des objectifs et jalons ClickUp

Suivez vos budgets et vos résultats grâce aux champs personnalisés et aux calculs dynamiques de ClickUp

Manque de temps pour la création de contenu

Lorsque vous devez gérer simultanément des chantiers, les appels des clients et les pointages de vos équipes, le temps file à toute allure. La mise en œuvre de campagnes de marketing numérique efficaces ou même la publication d'un blog bien documenté finissent par passer au second plan.

Cela signifie que votre site web devient obsolète, que vos réseaux sociaux sont inactifs et que votre meilleur travail n'est jamais vu.

🛠 Comment réparer cela

Construisez une base marketing évolutive. Essayez ClickUp

Compte tenu de l'ampleur que prend le marketing multicanal pour les entreprises de construction, seul un outil marketing puissant vous aidera à vous démarquer. Si vous avez besoin d'IA, de gestion des tâches et d'automatisation sous un même toit, ClickUp est un excellent choix.

ClickUp propose également des documents, des flux de travail et des tableaux de bord intégrés pour mettre en œuvre une stratégie marketing efficace dans le secteur de la construction, sans ralentir le travail sur votre site. Tout, des campagnes au suivi des prospects, est géré sans cloisonnement, avec une visibilité totale.

Prêt à commercialiser plus intelligemment et à voir plus grand ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !