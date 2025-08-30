Comment gérer plusieurs projets marketing comme un pro

avez-vous déjà eu l'impression de jongler avec cinq campagnes tout en sprintant sur un tapis roulant ?*

C'est ça, le marketing moderne. Une minute, vous relisez le texte publicitaire, et la minute d'après, vous êtes submergé par les tableaux de bord, tandis que quelqu'un vous demande si cette série d'e-mails sera toujours envoyée demain. 😵‍💫

Gérer un projet est difficile. En gérer plusieurs ? C'est tout un art.

La bonne nouvelle : vous pouvez y arriver sans vous épuiser ni utiliser 14 calendriers avant votre deuxième café. Avec le bon processus (et les bons outils), vous ferez avancer vos projets, maintiendrez la concentration de vos Teams et respecterez vos délais.

Dans ce guide, vous apprendrez comment gérer plusieurs projets marketing avec moins de chaos et plus de clarté, et comment ClickUp vous aide à hiérarchiser, organiser et suivre tout cela. 🎯

Le modèle de rapport d'état de plusieurs projets ClickUp permet aux responsables de suivre facilement la progression de plusieurs projets à la fois, sans rien oublier ! Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les tâches achevées et en attente, et donnez aux parties prenantes les moyens d'agir grâce à des mises à jour fiables. Gardez le contrôle et éliminez les surprises grâce à ce modèle de rapport d'état dynamique.

La réalité de la gestion de plusieurs projets marketing

Le marketing ne consiste plus à mener « une seule grande campagne à la fois ». Il s'agit désormais d'e-mails, d'influenceurs, de référencement, de publicités, de lancements et d'évènements, qui se chevauchent tous. Même si votre liste à faire semble bien ordonnée, votre cerveau sait bien que tout est imbriqué. 😬

🧐 Le saviez-vous ? Il faut 23 minutes pour retrouver sa concentration après avoir changé de projet, ce qui peut vous faire perdre un temps et une énergie précieux.

Voici ce que cela donne :

Vous êtes en train de faire une modification en cours du script d'un webinaire lorsque Slack vous envoie une « petite » modification de conception.

Quelqu'un vous demande votre avis sur la version finale alors que vous êtes plongé dans la planification du forfait budgétaire.

Un intervenant souhaite obtenir des résultats sur une campagne qui n'est même pas encore terminée.

🎯 Le véritable défi ? Ce ne sont pas seulement les tâches à accomplir. C'est aussi la charge mentale que représente la gestion de tous ces éléments en mouvement.

C'est pourquoi jongler avec plusieurs campagnes nécessite plus que des post-it et de bonnes intentions. Vous avez besoin d'un système qui vous aide à :

Voyez tout d'un seul coup d'œil

Donnez la priorité à ce qui compte vraiment

Assurez la cohésion des Teams lorsque les projets évoluent

📖 Pour en savoir plus : Si vous vous demandez combien de projets sont trop nombreux à gérer, découvrez les signes et les solutions à la surcharge de projets.

📮ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans un affichage cohérent. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous finissez par passer plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des tâches administratives inutiles, des informations manquées et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : rassemblez 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp unifié, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

Comment gérer efficacement plusieurs projets marketing

🎥 E-mails, publicités, publications sur les réseaux sociaux, rapports... le marketing est une tâche sans fin. Découvrez comment l'IA vous aide à tout gérer sans rien laisser passer.

Mener une campagne est difficile. En mener cinq ? Cela nécessite un système. Les logiciels de gestion de projet permettent aux équipes d'atteindre leurs objectifs quatre fois plus facilement, mais 65 % des spécialistes du marketing n'en utilisent toujours pas. Cet écart se traduit par des délais non respectés, des priorités dispersées et des campagnes qui ne portent jamais pleinement leurs fruits.

Voici comment gérer vos projets avec moins de chaos et plus de clarté 👇

1. Créez une source unique d'informations fiables avant que les choses ne se compliquent

La plupart des retards ne sont pas dus à des tâches oubliées, mais à des détails négligés. Un objectif change, mais personne ne met à jour le brief. L'objet du message est modifié, mais le concepteur n'en est pas informé. C'est le chaos.

*réagissez rapidement : créez un hub de campagne unique où les objectifs, les briefs et les ressources sont regroupés et mis à jour en temps réel.

💡 Dans ClickUp, vous pouvez créer ce hub centralisé dans un espace marketing. Voici à quoi cela ressemble dans la pratique :

Collaborez avec votre équipe sur les tâches de gestion des ressources grâce à ClickUp Docs

Commencez par un document ClickUp Docs pour définir les objectifs de la campagne, les messages et les jalons clés

Utilisez des pages imbriquées pour organiser les briefs, les personas, le ton de la marque ou les références juridiques

Liez ce document directement au tableau de projet ou au tableau de sprint de la campagne afin que tout le monde dispose toujours des dernières informations, sans avoir à faire des allers-retours

📌 Bonus : ClickUp Documents est un outil collaboratif et en modification en cours, ce qui permet de centraliser les commentaires, les validations et les mises à jour en un seul endroit, plutôt que de les disperser dans sept outils différents.

2. Décomposez les projets en fonction de la manière dont votre équipe travaille réellement au travail

Un changement d'image de marque n'est pas la même chose qu'une newsletter. Les regrouper dans une liste unique crée des goulots d'étranglement, une propriété floue et des dépendances manquées.

Réparez-le rapidement : créez des hiérarchies qui reflètent votre flux de travail.

💡 Dans ClickUp :

Tâches et sous-tâches ClickUp

Utilisez des dossiers pour organiser vos projets par type (par exemple, référencement, marketing produit, évènement)

Utilisez des listes pour vos initiatives

Divisez le travail en tâches ou sous-tâches ClickUp avec des statuts tels que « En cours de rédaction », « En cours de conception » ou « Révision en cours »

Enregistrez tout cela sous forme de modèle afin de ne pas avoir à réinventer la roue

🧩 Le modèle de structure de répartition du travail de ClickUp vous permet de créer des modèles pour ces flux pour les projets récurrents, afin que vous n'ayez pas à tout recommencer à zéro à chaque fois.

3. Établissez des priorités entre les campagnes

Lorsque chacun poursuit ses propres échéances, on perd de vue la situation dans son ensemble. C'est ainsi que des publicités payantes sont lancées avant que la page du produit ne soit prête.

réagissez rapidement : utilisez les vues pour afficher le travail sur toutes* les campagnes, et pas seulement sur une seule.

💡 Conseil de pro : utilisez les vues de projet telles que Échéancier, diagramme de Gantt et Tableau de manière interchangeable. Tous les intervenants ne pensent pas de la même manière, et un changement rapide d'afficher peut débloquer la clarté.

💡 Dans ClickUp, vous pouvez :

Vue Tableau – Priorité des tâches

Étiquette les tâches avec des champs personnalisés tels que « Étape du funnel », « Niveau d'impact » ou « Propriétaire de l'équipe »

Réalisez du travail en vue Tableau ou en vue Tableau pour visualiser les initiatives de haute priorité

Créez des tableaux de bord ClickUp pour le suivi des dates d'échéance, du rythme des campagnes et de la charge de travail inter-projets en un seul endroit

ClickUp Objectifs . Qu'il s'agisse d'« augmenter le taux de clics des e-mails de 15 % » ou de « lancer cinq campagnes ce trimestre », la progression est automatiquement mise à jour à mesure que les tâches avancent, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et pas seulement la liste des tâches Reliez vos projets à des résultats mesurables grâce à. Qu'il s'agisse d'« augmenter le taux de clics des e-mails de 15 % » ou de « lancer cinq campagnes ce trimestre », la progression est automatiquement mise à jour à mesure que les tâches avancent, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et pas seulement la liste des tâches

💡 Conseil de pro : créez un tableau de bord « Priorités de la semaine » filtré par assigné + urgence. Il deviendra votre centre de commande matinal, sans avoir besoin de feuille de calcul.

4. Utilisez un échéancier qui évite les chevauchements et les dépendances manquées

Avez-vous déjà vu une publication teaser être mise en ligne avant la page produit ? Ce genre de confusion survient lorsque personne ne peut voir comment les projets se chevauchent.

*résolvez rapidement les problèmes : utilisez des échéanciers visuels pour mapper les dépendances et repérer les conflits avant qu'ils ne surviennent.

💡 ClickUp vous offre :

Calendrier ClickUp pour mapper les calendriers de publication quotidiens et hebdomadaires

Vue Gantt pour le suivi des dépendances, des durées et des chevauchements entre les campagnes à long terme

Jetez un œil aux jalons importants pour repérer les points critiques comme la « Remise finale des ressources » ou la « Date de lancement »

📌 Exemple : vous planifiez le lancement d'un produit ? Utilisez la vue Gantt pour lier la production créative, les campagnes d'e-mails goutte à goutte, les validations publicitaires et les articles de blog, afin de toujours savoir ce qui bloque quoi.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés de la progression des campagnes ou informer automatiquement les parties prenantes à l'aide d'un rapport rédigé dans un langage simple. L'IA est votre nouvel assistant. Générez des résumés exécutifs pour vos articles, rapports et documents volumineux avec ClickUp Brain

5. Automatisez les transferts et la logistique (pas seulement les rappels)

Déplacer des tâches, mettre à jour des statuts, envoyer des notifications « prêt pour révision »... tout cela représente des heures d'administrateur.

réglez rapidement les problèmes : *l'automatisation des tâches fastidieuses permet aux projets d'avancer sans que vous ayez à les surveiller.

💡 Avec ClickUp :

ClickUp Automatisation pour déclencher les étapes suivantes d'un flux de travail

Utilisez les automatisations ClickUp pour déclencher les étapes suivantes : attribuer un designer lorsqu'un rédacteur a terminé, ou informer le service d'assurance qualité lorsque les ressources sont prêtes

Créez des modèles de tâches pour les flux courants (tels que l'installation des publicités payantes ou les séries d'e-mails), avec des détails préremplis et des checklist

Définissez des règles telles que « Lorsque toutes les sous-tâches sont achevées → marquer la tâche parent comme Terminé » pour que les projets avancent automatiquement

🧠 Et avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des briefs de campagne, résumer automatiquement les fils de commentaires ou suggérer les prochaines étapes en fonction du contexte du projet.

💡 Conseil de pro : chaque fois que vous effectuez une automatisation d'une tâche récurrente, vous donnez un petit coup de pouce à votre futur vous. Les petites victoires s'accumulent pour former une grande dynamique. 🤜💥

6. Ancrez le feedback au travail

Approbations via Slack. Commentaires dans un document Google Doc. Questions par e-mail. Version finale quelque part entre les deux.

Lorsque les commentaires sont dispersés, les malentendus se multiplient. Vous passez plus de temps à rechercher le contexte qu'à agir en conséquence.

réparez-le rapidement : *Gardez les discussions directement liées à la tâche, au document ou au livrable, afin que rien ne soit perdu, retardé ou dupliqué.

💡 Dans ClickUp :

ClickUp Comments peut vous aider à collaborer en temps réel

Laissez des commentaires assignés dans les tâches pour demander des modifications ou des validations (et suivez automatiquement les suivis)

Collaborez en temps réel sur documents grâce aux commentaires, suggestions et tâches intégrées

Suivez les approbations en attente, les fils de discussion et les notifications à l'aide de l'affichage Boîte de réception, sans perdre votre concentration

Enregistrez des mises à jour vidéo rapides avec ClickUp Clips . Idéal pour donner un avis asynchrone sur les ébauches de conception ou pour présenter la progression de la campagne aux parties prenantes, sans ajouter de réunion supplémentaire au calendrier

Gardez les discussions liées au travail avec ClickUp Chat , afin que votre équipe puisse envoyer des messages à côté des tâches, des documents et des tableaux de bord, et que les décisions restent consultables

📖 En savoir plus : Vous souhaitez améliorer votre gestion des priorités ? Découvrez des modèles de hiérarchisation des priorités pour les projets marketing afin d'aider votre équipe à se concentrer sur l'essentiel.

🧐 Le saviez-vous ? La plupart des projets échouent non pas à cause d'une mauvaise exécution, mais parce que le statut n'était pas clair pour les bonnes personnes au bon moment. La visibilité favorise la rapidité.

📊 Modèle de rapport sur le statut de plusieurs projets

vous en avez assez de vous démener pour tenir informés les différents acteurs impliqués dans plusieurs campagnes ?*Le modèle de rapport d'état de plusieurs projets ClickUp vous aide à suivre, résumer et partager l'avancement de tous vos projets marketing dans une vue claire et automatisée. Vous passez ainsi moins de temps à établir des rapports et plus de temps à agir.

Ce que cela vous aide à faire :

*visualisez plusieurs projets à la fois : obtenez un aperçu clair de ce qui est en cours, de ce qui est terminé et de ce qui est bloqué

Standardisez vos rapports : partagez les mises à jour avec la direction ou les clients sans avoir à refaire votre rapport chaque semaine

*mettez en avant les priorités : signalez les indicateurs clés, les jalons et les propriétaires en un coup d'œil

*collaborez de manière asynchrone : permettez aux membres de l'équipe de mettre à jour la progression en temps réel, sans avoir besoin de réunions

gagnez du temps grâce à l'automatisation : *intégrez automatiquement les données relatives aux tâches dans votre rapport pour des mises à jour en temps réel de statut

💡 Conseil de pro : Séparez vos séances de brainstorming créatif de vos tableaux d'exécution. Ainsi, vos grandes idées resteront protégées et ne seront pas noyées sous les checklists quotidiennes.

7. Suivez la progression et établissez des rapports sans vous disperser

La plupart des équipes marketing prennent du retard dans leurs rapports, non pas parce qu'elles ne disposent pas des données, mais parce que leur collecte prend trop de temps, en particulier lorsque les mises à jour sont réparties entre différents outils ou fils de discussion Slack.

réagissez rapidement : *créez des systèmes de rapports en temps réel qui indiquent ce qui est terminé, ce qui est bloqué et ce qui reste à faire, sans que vous ayez à compiler ces informations manuellement.

💡 ClickUp vous permet de :

Utilisez le tableau de bord marketing de ClickUp pour consulter les indicateurs de performance en temps réel et analyser la réussite de vos campagnes

Créez des tableaux de bord qui permettent le suivi des indicateurs clés de performance, des étapes des campagnes, de la charge de travail de l'équipe et des obstacles

Créez des affichages personnalisés pour le partage avec les parties prenantes afin que chacun dispose des informations claires dont il a besoin, sans bruit parasite

💬 Bonus : laissez ClickUp Brain résumer l'état d'avancement du projet ou convertir les données du tableau de bord en résumés faciles à comprendre pour les clients en quelques secondes.

Modèle de forfait marketing

de la stratégie globale à l'exécution quotidienne, le modèle de plan marketing vous permet de structurer vos plans marketing sans stress. *Plannez les objectifs, les canaux, les échéanciers et les indicateurs clés de performance de votre campagne en un seul endroit afin que tout le monde travaille vers les mêmes objets.

Ce que cela vous aide à faire :

*définissez les objectifs de la campagne : fixez des objectifs SMART qui correspondent à votre stratégie marketing

Forfait sur tous les canaux : coordonnez le référencement naturel, les e-mails, les contenus payants et les contenus sociaux dans un seul et même flux de travail

*divisez le travail en tâches : attribuez des propriétaires, des dates d'échéance et des statuts pour faire avancer les choses

Visualisez votre échéancier : utilisez le calendrier ou la vue Gantt pour le suivi des échéances et des dépendances

*suivi des performances : surveillez les indicateurs clés de performance et réagissez plus rapidement en fonction de ce qui travaille

À quoi ressemble un environnement de travail marketing multiprojet dans ClickUp ?

Votre environnement de travail n'a pas besoin d'être sophistiqué, il doit simplement permettre de faire avancer les campagnes. Voici une installation simple et évolutive que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui dans ClickUp :

🗂️ Structurez votre hiérarchie

espaces :* Commencez par « Marketing » comme hub de premier niveau

dossiers :* regroupez par type de campagne (lancement de produit, contenu, publicité, évènement)

Listes : chaque initiative dispose de sa propre liste (par exemple, « Sprint SEO T4 », « Campagne de marque janvier »)

📅 Choisissez les bons affichages

Calendrier : consultez les dates de publication et de lancement côte à côte

Tableau : Suivez les tâches par statut ou par assigné

*tableau : Répartissez le travail par échéance, canal ou propriétaire

*diagramme de Gantt : mapper les dépendances et les lancements à long terme

*tableaux de bord : identifiez les obstacles et suivez la santé de vos campagnes en temps réel

🧰 Automatisez votre flux

Utilisez des modèles de tâches pour les campagnes répétitives (envois massifs d'e-mail, lancements publicitaires)

Configurez ClickUp Automatisations pour gérer les approbations, les changements de statut et les transferts

Laissez ClickUp Brain résumer les notes de réunion ou rédiger des briefs directement dans votre environnement de travail

Vous souhaitez vous lancer rapidement ? Parcourez les modèles marketing de ClickUp pour chaque type d'initiative marketing.

💡 Conseil de pro : attribuez un code couleur à vos campagnes à l'aide des étiquettes ou des champs personnalisés dans ClickUp. C'est un moyen simple de séparer visuellement les réseaux sociaux, les e-mail et les lancements de produits, ce qui est particulièrement utile lorsque vous jonglez avec plus de 5 initiatives.

Modèles de gestion de projet marketing pour vous faire gagner du temps

Pourquoi repartir de zéro alors que ces modèles font déjà le gros du travail à faire ?

Utilisez-les pour être opérationnel dès le premier jour :

Pour encore plus d'options, explorez les modèles de gestion de projet de ClickUp.

💡 Conseil de pro : utilisez le blocage de temps pour vous réserver des heures de concentration intense pour la planification de vos campagnes. Même deux sessions de 90 minutes par semaine peuvent considérablement stimuler votre créativité. Planifiez ces blocs dans votre Calendrier ClickUp et considérez-les comme des réunions non négociables, avec vous-même.

Erreurs courantes à éviter lors de la gestion de plusieurs projets marketing

Même les spécialistes du marketing les plus expérimentés tombent dans les pièges de la productivité, en particulier lorsque les campagnes commencent à se chevaucher ou que les priorités changent en cours de route. Si votre système actuel semble à peine tenir le coup, l'un de ces problèmes pourrait en être la cause :

❌ Erreur n° 1 : traiter chaque campagne comme une page blanche

Tout personnalisé à chaque fois peut sembler flexible, mais c'est le meilleur moyen d'épuiser votre équipe. Répéter le travail vous ralentit et augmente le risque d'erreur.

réagissez rapidement : *créez des modèles pour les briefs créatifs publicitaires, les flux de travail d'e-mail et les checklist de lancement dans ClickUp afin d'avancer plus vite sans oublier aucune étape.

Si votre brief se trouve dans Google Doc, vos tâches dans Trello et votre échéancier dans un tableur... pas étonnant que certaines choses vous échappent.

*réagissez rapidement : combinez la planification, la documentation et l'exécution des tâches dans ClickUp. Intégrez des documents dans les tâches, attribuez des validations dans les commentaires et suivez tout, du lancement à la fin de la campagne.

❌ Erreur n° 3 : oublier de mapper les dépendances

Publier un article de blog avant que le service SEO ne l'ait révisé ou lancer des publicités avant que les pages de destination n'aient été soumises à un contrôle qualité : ces petites erreurs ont un effet boule de neige.

*corrigez rapidement : utilisez la vue Gantt ou les dépendances de ClickUp pour connecter les tâches et éviter visuellement les transferts hors commande.

❌ Erreur n° 4 : établir des rapports manuellement

Compiler des mises à jour hebdomadaires à partir de cinq outils différents n'est pas seulement fastidieux, c'est aussi source d'erreurs.

réparez-le rapidement : *Automatisez la création de rapports dans ClickUp à l'aide des tableaux de bord ou du modèle de rapport sur l'état d'avancement de plusieurs projets.

📖 Pour en savoir plus : Vous souhaitez maîtriser l'art de la gestion de plusieurs projets ? Découvrez des stratégies éprouvées pour gérer plusieurs projets à la fois.

La gestion de plusieurs projets marketing ne se résume pas à la planification : il s'agit également de disposer des bons outils de gestion de projet pour les équipes marketing, qui réduisent les frictions, centralisent votre travail et permettent à votre équipe de rester alignée même en cas de chaos.

Voici quelques outils puissants qui vous aideront à rester organisé, à gagner du temps et à exécuter vos tâches en toute simplicité, à commencer par celui qui peut tout faire.

🧠 ClickUp : l'environnement de travail tout-en-un pour les Teams marketing

ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est un système d'exploitation marketing complet. Que vous prépariez le lancement d'un produit, coordonniez la création de contenu ou meniez une campagne multicanal, ClickUp vous aide à tout gérer en un seul endroit.

Pourquoi cela fonctionne en travail :

Flux de travail personnalisés : mappez tous les processus marketing, des briefs de campagne aux validations créatives

Document + tâches en un seul endroit : stockez les briefs, les textes, les ressources et les commentaires avec les tâches de campagne, sans avoir à fouiller dans les dossiers de votre disque dur

plusieurs vues* : passez de la vue Calendrier à la vue Liste, vue Tableau ou vue Gantt en fonction de l'utilisateur

automatisations* : déléguez les étapes répétitives telles que les validations, les changements de statut ou les transferts

Tableaux de bord : suivez les indicateurs clés de performance tels que le CTR, le ROAS et le rythme des campagnes, puis partagez les mises à jour avec vos clients ou vos dirigeants

iA intégrée : avec ClickUp Brain*, vous pouvez générer des textes de campagne, résumer les commentaires et obtenir des réponses instantanées en fonction du contexte de votre environnement de travail ClickUp

📌 Exemple : une agence de marketing gérant plus de 10 clients utilise ClickUp pour regrouper les échéanciers des campagnes, les validations des ressources et les rapports dans un seul tableau de bord, ce qui lui permet de gagner plusieurs heures par semaine en changements de contexte.

zapier – Automatisez les tâches répétitives dans l'ensemble de votre pile

Zapier connecte tous les outils que vous utilisez déjà, sans code. Vous pouvez vous assurer que les mises à jour de campagne s'effectuent en flux entre les applications grâce à des milliers d'intégrations.

Ce que cela vous apporte :

Synchronisez en temps réel les prospects provenant des publicités Facebook avec votre CRM

Mise à jour automatique d'une feuille Google Sheets lorsque les réponses au sondage arrivent

Envoi d'alertes Slack lorsque les dépenses de campagne atteignent un certain seuil

Ajouter de nouveaux abonnés Mailchimp en tant que tâches ClickUp pour les campagnes d'intégration

📌 exemple : une marque DTC connecte Shopify, Klaviyo et ClickUp via Zapier. Lorsqu'une commande de grande valeur est reçue, une nouvelle tâche de fidélisation est automatiquement créée dans ClickUp et attribuée au responsable du marketing du cycle de vie.

Loom vous permet de montrer, et pas seulement de raconter. Au lieu d'organiser une nouvelle réunion, vous enregistrez une brève vidéo explicative avec votre écran et votre voix, puis vous effectuez un partage instantané avec vos collègues ou vos clients.

Pourquoi les spécialistes du marketing l'adorent :

Réduit les réunions de statut d'avancement de 30 à 40 %

Idéal pour parcourir les rapports de campagne, les ébauches de conception ou les nouveaux flux de travail

Les spectateurs peuvent ajouter des commentaires ou des réactions horodatés

Les liens s'intègrent directement dans les tâches ClickUp ou Docs pour plus de contexte

📌 Exemple : un responsable de campagne examine une création publicitaire dans Loom, ajoute le lien dans une tâche ClickUp, et le concepteur obtient un retour visuel clair sans avoir à passer un appel en direct.

✍️ Grammarly – Gardez une voix de marque cohérente dans tous vos supports

Des articles de blog aux pages d'accueil, en passant par les légendes sur les réseaux sociaux et les campagnes par e-mail, Grammarly veille à ce que tout ce que vous publiez soit soigné, clair et conforme à l'image de marque.

pourquoi cela fonctionne pour les équipes marketing :*

Vérification grammaticale et orthographique (bien sûr !)

Suggestions sur le ton et la clarté : pour que vos e-mails de l'équipe commerciale ne ressemblent pas à des articles de blog

Guides de style qui appliquent les règles spécifiques à la marque (comme les majuscules ou les mots préférés)

Fonctionne avec Google Docs, les e-mail, les réseaux sociaux et ClickUp Docs

📌 Exemple : une équipe de contenu utilise Grammarly pour appliquer un guide de style de marque à 10 rédacteurs. Même lorsque des pigistes interviennent, tous les contenus restent cohérents avec le ton de l'entreprise.

que faire lorsque vous êtes débordé : un forfait de réinitialisation rapide* Parfois, il ne s'agit pas d'ajouter une autre stratégie, mais plutôt de faire une pause, d'effacer le mental clutter et de se concentrer sur une seule chose. Voici comment vous réorganiser lorsque le chaos atteint son paroxysme : Créez un tableau de bord « Quick Wins » pour reprendre le contrôle

Réservez un bloc d'une heure pour passer en revue toutes les campagnes en cours

Centralisez les notes relatives aux projets en cours dans un seul document ClickUp

Utilisez ClickUp Brain pour résumer les actions à entreprendre De plus, la plupart des spécialistes du marketing affirment qu'ils sont « trop occupés pour s'organiser », mais qu'après avoir consacré seulement 30 minutes à cette tâche, leur semaine entière s'améliore. Cette petite remise à zéro pourrait être la chose la plus efficace que vous ferez aujourd'hui.

En résumé : la structure l'emporte toujours sur le stress

Gérer plusieurs projets marketing ne doit pas nécessairement ressembler à un numéro de jonglage avec des épées enflammées tout en courant un marathon. Vous pouvez passer d'un chaos réactif à un contrôle confiant grâce à des systèmes, des outils et des flux de travail adaptés.

Que vous lanciez un produit, développiez un moteur de contenu ou essayiez simplement d'aligner cinq campagnes entre différentes équipes, la clé réside dans la cohérence, et non dans l'héroïsme.

✅ Décomposez les grands objectifs en étapes mesurables✅ Centralisez vos informations et vos commentaires✅ Établissez des priorités pour tous les projets, pas seulement les plus médiatisés✅ Automatisez les tâches fastidieuses afin de pouvoir vous concentrer sur la stratégie✅ Et tenez tout le monde informé, sans avoir à courir après les mises à jour

Avec ClickUp, c'est simple. Créez des calendriers de contenu, automatisez les transferts de tâches et suivez les performances des campagnes, le tout sans vous sentir dépassé.

