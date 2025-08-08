Modèles gratuits de feuilles d'inscription appréciés des utilisateurs de Google Docs

Vous avez du mal à créer un formulaire d'inscription clair et efficace qui suscite réellement des réponses ?

De nombreuses entreprises perdent des clients potentiels simplement parce que leurs formulaires d'inscription sont confus, encombrés ou trop longs, ou parce qu'elles ne parviennent pas à organiser efficacement les requêtes et les commentaires.

Que vous organisiez une petite campagne ou un événement de grande envergure, le bon modèle de formulaire d'inscription peut faire toute la différence. Au lieu de créer un formulaire à partir de zéro, les modèles vous permettent de gagner du temps, de garantir la cohérence et de saisir facilement les informations dont vous avez besoin.

Dans cet article, nous discuterons des caractéristiques d'un bon modèle de formulaire d'inscription, des raisons pour lesquelles des outils tels que Google Sheets ou Docs ne sont pas toujours les mieux adaptés, et des meilleurs modèles à explorer pour garantir un processus fluide.

Les meilleurs modèles de feuilles d'inscription en un coup d'œil

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille d'inscription ?

Un bon modèle de feuille d'inscription offre une disposition structurée qui garantit une collecte et un suivi fluides des informations.

Voici ce que vous devez rechercher lors de la sélection d'un modèle de feuille d'inscription :

Disposition claire : choisissez un modèle de feuille d'inscription avec un design minimaliste et épuré afin de réduire la confusion chez les utilisateurs. Cela garantit que les utilisateurs peuvent remplir toutes les informations et ne pas laisser le formulaire en cours de remplissage

Options de personnalisation : recherchez des modèles modifiables que vous pouvez adapter à votre image de marque, vos champs, vos modules complémentaires et vos objectifs. Cela vous aidera à renforcer l'identité de votre marque et à conserver un aspect professionnel

Organisation intelligente des champs : privilégiez les modèles de feuilles d'inscription qui regroupent les informations de manière logique afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Grâce au regroupement des informations, il devient très facile de répondre aux différentes requêtes des clients et d'assurer le suivi des réponses

Validation automatique : sélectionnez des modèles de feuilles d'inscription qui détectent les erreurs (telles que les champs manquants ou les e-mails non valides) en temps réel. La validation automatique garantit que les clients ou les participants ne manquent aucun champ important

Plusieurs types de saisie : choisissez un modèle de feuille d'inscription qui vous permet d'utiliser des menus déroulants, des cases à cocher, des dates et le téléchargement de fichiers. La combinaison de plusieurs formats garantit une collecte d'informations complète

Automatisation : optez pour un modèle qui envoie des mises à jour et des réponses automatiques. Cela vous fera gagner du temps et vous garantira que toutes les requêtes seront traitées

Modèles de feuilles d'inscription dans Google Docs pour différents cas d'utilisation

Les modèles de feuilles d'inscription vous permettent d'obtenir des informations complètes et des commentaires sur les évènements.

Voici les meilleurs modèles de feuilles d'inscription Google Docs que vous pouvez explorer :

1. Modèle de feuille d'inscription par Hubspot

via Hubspot

Vous avez du mal à conserver les informations relatives aux visiteurs, aux échanges et aux rencontres ? Le modèle de feuille d'inscription de Hubspot vous aide à organiser les informations relatives aux visiteurs. Sa conception complète permet de suivre facilement les dates, les heures, les noms, les coordonnées, les entreprises et le temps passé, dans un format facile à consulter.

Ajoutez des colonnes et des lignes supplémentaires en fonction des besoins spécifiques de l'évènement, afin de ne manquer aucun détail important concernant les visiteurs. Demandez également au client de signer le document afin d'en confirmer l'exactitude.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Conservez l'emplacement et la date de l'évènement pour vous assurer que tout est bien organisé

Demandez aux clients leurs préférences marketing pour obtenir des conseils, des recommandations de produits, des offres, etc

Suivez les visites et la participation aux ateliers afin d'analyser et de planifier vos futurs évènements et collaborations

Idéal pour : toute personne souhaitant organiser les détails relatifs aux participants à un événement.

💟 Bonus : Il manque des détails clés dans vos formulaires à cause de champs personnalisés compliqués ? Optez pour l'IA ! Au lieu de mettre à jour manuellement votre feuille d'inscription, les champs IA de ClickUp peuvent automatiquement saisir, classer et résumer les réponses pour vous. À mesure que de nouvelles entrées sont saisies, l'IA organise vos données et les met à jour. Vous pouvez même personnaliser les invites, les instructions et les détails à fournir. Il vous suffit d'ajouter un champ IA à votre feuille d'inscription et de laisser l'automatisation s'occuper du reste, pour une collecte de données plus rapide et plus efficace.

2. Modèle de feuille d'inscription pour bénévoles par Template.net

via Template. Net

L'organisation des bénévoles ne sera plus un casse-tête grâce au modèle de feuille d'inscription des bénévoles de Template.Net. Ce modèle de feuille d'inscription Google Docs rationalise le processus de gestion des membres, notamment le suivi des présences, la planification des horaires et la gestion des tâches.

De plus, grâce aux colonnes du tableau intitulées « nom », « âge », « profession/activité », « téléphone » et « signature », le formulaire Google facilite le suivi des informations relatives aux bénévoles. Vous pouvez même identifier les compétences des bénévoles afin de leur attribuer des tâches en fonction de leurs compétences et de leurs intérêts.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les heures d'entrée et de sortie pour suivre les heures de bénévolat et garantir la couverture des quarts de travail et la reconnaissance des efforts

Recueillez les préférences et les commentaires des bénévoles afin de renforcer leur sentiment d'appartenance et d'améliorer encore davantage votre événement

Conservez les registres de présence dans un document centralisé pour faciliter la communication et la coordination

Idéal pour : les bénévoles, les propriétaires de petites entreprises et les responsables communautaires qui souhaitent suivre les heures de bénévolat, les intérêts et la participation des bénévoles.

3. Modèle de feuille d'inscription à une réunion par Template.net

via Template. Net

Le modèle de feuille d'inscription à une réunion de Template.Net simplifie votre processus d'archivage.

Le modèle organise les participants à la réunion, leur heure d'arrivée, leur signature et leurs coordonnées. Grâce à une documentation précise des informations sur les participants, le modèle simplifie le suivi et réduit le temps administratif nécessaire à la création des feuilles.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Saisissez les choix de réunion auxquels les participants peuvent se joindre afin de simplifier la saisie des données dans le menu déroulant

Conservez une mise en forme professionnelle avec le logo de l'entreprise et les coordonnées, ainsi que des cellules colorées générées automatiquement

Conservez l'agenda, le nom de l'organisateur, la date et l'heure de la réunion pour pouvoir vous y référer rapidement

Idéal pour : les utilisateurs qui souhaitent enregistrer et organiser les coordonnées des participants à une réunion.

4. Modèle de feuille de présence pour salle de classe par Template. Net

via Template. Net

Le modèle de feuille de présence pour la classe de Template.Net permet de contrôler la présence et la participation des élèves. Les colonnes préremplies vous aident à enregistrer immédiatement la présence des élèves.

Personnalisez le modèle Google en fonction de la structure de la classe, en incluant des sections pour les noms des élèves, leurs identifiants et les détails du cours. En documentant correctement la présence des élèves, vous pouvez vous conformer aux politiques de l'établissement et aux exigences réglementaires.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Garantissez l'exactitude et la responsabilité grâce à l'horodatage automatique et à la présentation organisée des données avec l'heure et la date précises

Suivez les tendances et les pratiques en matière de participation afin de prendre des mesures pour optimiser la participation de manière proactive

Enregistrez les personnes qui ont autorisé les registres de présence, ainsi que leur signature, afin de garantir la responsabilité

Idéal pour : Les enseignants qui souhaitent organiser les détails de présence de leurs élèves et assurer un suivi simple et précis.

5. Modèle de feuille d'inscription pour un repas-partage de Thanksgiving par Template.net

via Template. Net

Le modèle de feuille d'inscription au repas-partage de Thanksgiving de Template.Net vous permet de suivre facilement tous les détails du repas-partage de Thanksgiving. Les sections personnalisables vous offrent suffisamment d'espace pour inclure tous les détails de la préparation du repas-partage de Thanksgiving.

Créez des sections pour les entrées, les accompagnements, les plats principaux et les desserts afin de savoir qui est chargé d'apporter tel ou tel plat. Le modèle, disponible dans plusieurs formats de fichier, est facile à modifier et à partager.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez le logo de votre communauté pour refléter l'organisation des détails du repas-partage et améliorer l'attrait visuel

Utilisez des images, des illustrations et des polices de caractères de haute qualité ; le modèle vous aide à conserver un aspect créatif

Incluez toutes les étapes ou informations pertinentes à ajouter en haut de la page afin que les bénévoles sachent quelles informations ajouter

Idéal pour : Les membres d'une communauté ou les organisateurs d'évènements qui ont besoin d'un processus solide pour organiser des repas-partage.

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les modèles de feuilles d'inscription

Bien que Google Docs soit adapté aux petites entreprises et aux événements, il ne propose pas un large éventail d'options pour personnaliser le formulaire en fonction de vos besoins.

Voici les limites de l'utilisation de Google Docs pour une feuille d'inscription :

Absence de validation en temps réel : Google Sheets/Docs ne prend pas en charge la vérification instantanée des saisies, ce qui peut entraîner des erreurs. Les clients ou les participants peuvent oublier de remplir des informations importantes dont vous pourriez avoir besoin pour votre analyse

Ne passez pas à côté de l'automatisation : contrairement : contrairement aux créateurs de formulaires dédiés, Sheets/Docs ne déclenche pas automatiquement l'envoi d'e-mails de suivi ou de confirmation. Lorsque vous envoyez des e-mails manuellement, vous risquez d'oublier de répondre à certains clients

Nécessite une gestion manuelle des données : le tri, le filtrage ou la segmentation des inscriptions doivent être effectués à la main, ce qui fait perdre du temps. Cela entraîne des inexactitudes et rend l'analyse difficile

Ne proposez pas de personnalisation : les options de mise en forme sont limitées, votre formulaire ne peut donc pas correspondre à l'identité de votre marque. Avec une personnalisation limitée, il devient difficile d'établir votre crédibilité

Ne convient pas à une utilisation à grande échelle : la gestion de centaines ou de milliers d'inscriptions devient chaotique et inefficace à mesure que votre liste s'allonge. Cela peut affecter l'expérience globale des participants, des clients, des bénévoles et des consommateurs

📮 Insight ClickUp : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations nécessaires dans leur travail. Alors que seulement 27 % d'entre eux trouvent cela facile, les autres rencontrent des difficultés, 23 % d'entre eux trouvant cela difficile. Lorsque les connaissances sont dispersées dans des e-mails, des discussions et différents outils, le temps passé à rechercher des informations s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer les e-mails en tâches suivibles, lier des discussions à des tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul environnement de travail. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Modèles alternatifs de feuilles d'inscription pour une organisation et un suivi efficaces

Pour garantir efficacité et précision, vous avez besoin d'un modèle personnalisable qui classe automatiquement les informations et facilite leur suivi.

Voici les meilleurs modèles d'inscription de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, qui cochent toutes les cases :

1. Modèle de formulaire d'inscription à un événement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Collectez des données, suivez les inscriptions et les présences, et organisez tout rapidement et efficacement grâce au modèle de formulaire d'inscription à un événement ClickUp

Les petits détails de l'organisation d'un événement peuvent causer de gros problèmes. Mais pas avec le modèle de formulaire d'inscription à un événement ClickUp. De la planification à l'exécution, ce modèle facilite la collecte d'informations précises sur les participants. Classez toutes les informations par évènement et atelier pour éviter toute confusion et garantir une organisation simple.

De plus, ce modèle de formulaire d'inscription vous permet de conserver les coordonnées de chaque participant à l'évènement, y compris son e-mail et son numéro de téléphone, afin que vous puissiez le contacter si nécessaire. Vous pouvez même suivre le statut d'approbation, y compris les nouveaux inscrits, en cours d'examen, refusés et approuvés, pour chaque inscrit.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Obtenez une vue Plan de l'emplacement de chaque participant avec des épingles de couleur

Créez un formulaire d'inscription en fonction des exigences de l'évènement afin de vous assurer que toutes les informations relatives aux participants sont conservées

Classez les participants par profession pour faciliter la planification et le suivi

Envoyez des e-mails de suivi automatisés pour garantir une participation maximale à l'évènement

Idéal pour : Les organisateurs d'évènements qui souhaitent conserver des informations précises et détaillées.

💡 Conseil de pro : rationalisez le travail des équipes logicielles grâce aux formulaires ClickUp. Qu'il s'agisse d'un rapport de bug ou d'un ticket d'assistance, vous pouvez les transformer instantanément en tâches suivibles.

2. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Personnalisez les formulaires, téléchargez des fichiers et stockez les données en toute sécurité grâce au modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Le modèle de formulaire d'inscription ClickUp offre la solution idéale pour tous les problèmes liés à la collecte de données. Grâce à son format personnalisable, ce modèle de formulaire d'inscription garantit que toutes les informations requises sur les invités sont collectées.

De plus, les e-mails automatisés facilitent le suivi une fois le formulaire d'inscription rempli. Indiquez les coordonnées requises de tous vos invités afin de pouvoir les contacter rapidement.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Calculez automatiquement le nombre d'invités et consultez la durée de leur séjour pour faciliter la planification et l'hébergement

Vérifiez combien de personnes ont besoin d'un transfert depuis l'aéroport vers leur lieu d'hébergement et vice versa

Classez les invités en fonction de leurs préférences en matière d'hébergement pour une planification efficace

Consultez le formulaire rempli pour chaque invité, ainsi que la catégorisation, pour obtenir toutes les informations nécessaires en un seul coup d'œil

Idéal pour tous ceux qui souhaitent organiser les détails relatifs aux invités et planifier efficacement leur séjour.

Voici ce que Shikha Chaturvedi , analyste commerciale chez Cedcoss Technologies Private Limited, pense de l'utilisation de ClickUp :

Nous conservons tous les problèmes de l'entreprise au même endroit et pouvons nous concentrer sur chaque problème simultanément grâce à ClickUp. Cela nous aide également à gérer nos tâches et à suivre le temps investi dans des tâches particulières.

3. Modèle de formulaire d'inscription à un événement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des formulaires, collectez des données et analysez les tendances d'inscription avec le modèle de formulaire d'inscription à un événement ClickUp

Le modèle de formulaire d'inscription à un événement ClickUp facilite l'organisation des événements grâce à un format structuré. Utilisez-le pour suivre la participation et les inscriptions à l'événement en un seul endroit.

Le formulaire d'inscription personnalisable vous aide à garantir l'exhaustivité des informations recueillies sur les participants. Suivez le statut des inscriptions, notamment les nouvelles inscriptions, les présences, les absences, etc.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Indiquez les préférences alimentaires de chaque participant afin d'éviter tout problème de dernière minute

Suivez la confirmation de l'après-soirée pour chaque invité afin d'assurer une gestion efficace de la fête

Promouvez le formulaire d'inscription à l'évènement grâce à des e-mails automatisés

Suivez les préférences en matière d'hébergement afin que tous les participants à l'évènement bénéficient des installations requises

Idéal pour : les organisateurs et planificateurs d'évènements qui souhaitent suivre les réponses et optimiser leurs évènements.

💡 Conseil de pro : Créer une expérience exceptionnelle pour les participants, c'est comme résoudre un puzzle, de la planification au choix du lieu. Mais les outils d'IA pour la gestion d'évènements comme ClickUp Brain facilitent le traitement rapide des données d'inscription, vous permettant ainsi de gagner du temps et de garantir l'exactitude des informations. Analysez les données d'envoi des formulaires en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp

4. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez les envois et évaluez les réponses grâce au modèle de formulaire d'inscription ClickUp

La création de formulaires d'inscription ne devrait jamais être complexe et fastidieuse, et le modèle de formulaire d'inscription ClickUp facilite ce processus. Vous pouvez suivre le statut des inscriptions, y compris les nouvelles inscriptions, celles en cours de vérification, refusées et achevées.

Enregistrez l'e-mail, la date de naissance, l'adresse de facturation et le numéro de téléphone du conférencier. De plus, grâce à un formulaire d'inscription personnalisable, assurez-vous que toutes les informations requises sur les participants et le conférencier sont bien collectées.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Classez les participants en plusieurs catégories (chômeurs, étudiants, travailleurs indépendants et professionnels) afin de les répartir efficacement et de planifier votre événement

Insérez la photo d'identité des invités avec les participants pour faciliter la vérification

Automatisez le processus de publication et de distribution de vos formulaires

Utilisez les rappels par e-mail et les commentaires pour améliorer le suivi

Idéal pour : les utilisateurs qui souhaitent créer des formulaires d'inscription personnalisables pour des évènements et des ateliers, et suivre les informations relatives aux participants.

🧠 Anecdote : dans une célèbre étude sur l'ergonomie, la suppression d'un seul champ (le nom de l'entreprise) dans un formulaire a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 12 millions de dollars par an.

5. Modèle de formulaire de candidature ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez les détails des candidatures et maintenez une liste de candidats grâce au modèle de formulaire de candidature ClickUp

Le modèle de formulaire de candidature ClickUp vous aide à garantir l'efficacité du processus de recrutement et à éviter la perte de documents importants.

Utilisez-le pour indiquer le statut de chaque candidat, notamment s'il s'agit d'un prospect, s'il est en cours de sélection, s'il a passé un entretien, s'il a fait l'objet d'une évaluation des compétences ou s'il a reçu une offre d'emploi. De plus, le modèle facilite le classement des candidats en fonction de leur titre, garantissant ainsi un processus de recrutement fluide.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mentionnez la raison pour laquelle vous avez quitté votre emploi précédent ou postulez dans votre entreprise

Dressez la liste des salaires de chaque candidat afin de garantir l'exactitude des lettres d'offre

Indiquez les valeurs fondamentales, le consentement à l'utilisation des données, les compétences en leadership, les compétences en gestion de projet, les compétences en matière de rapports et l'évaluation globale de l'entreprise

Ajoutez l'URL du profil de chaque candidat à côté de son nom pour faciliter l'évaluation

Idéal pour : les responsables RH et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent fluidifier le processus de recrutement et d'intégration des candidats.

Vous souhaitez optimiser le flux de travail de vos formulaires d'inscription ? Essayez Brain MAX, votre nouvelle super application IA !👇🏼

Obtenez un modèle gratuit Capturez les données clients et recueillez leurs commentaires grâce au modèle de formulaire de contact ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen rapide et efficace de recueillir les coordonnées de vos prospects et clients ? Le modèle de formulaire de contact ClickUp est la solution qu'il vous faut. Grâce à un formulaire de contact personnalisable, ce modèle vous permet de poser des questions pertinentes à vos clients et simplifie la gestion de votre clientèle.

Obtenez les coordonnées de vos clients afin de rester en contact avec eux et de leur envoyer des informations pertinentes. Le modèle vous permet même de définir un statut de priorité pour chaque requête client, ce qui vous permet de traiter en premier lieu les requêtes qui nécessitent une attention immédiate.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Consultez les messages des clients, le nom de l'entreprise et le lien vers le site en un seul endroit pour faciliter la consultation

Vérifiez les données créées et les derniers commentaires liés à la référence ou aux mises à jour de la requête

Configurez l'automatisation pour envoyer des mises à jour en temps réel au client, telles qu'une note de remerciement ou des informations pour le contacter

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe afin de garantir une réponse rapide aux requêtes des clients

Idéal pour : les organisations qui souhaitent organiser les commentaires de leurs clients et répondre à leurs requêtes.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les demandes des clients, collectez des données et organisez les coordonnées grâce au modèle de formulaire de contact client ClickUp

Une feuille d'inscription classique dans Google Spreadsheets permet de saisir les noms et les e-mails, mais son utilité s'arrête là. Le modèle de formulaire de contact client ClickUp transforme cette page basique en un formulaire structuré et automatisé, conçu pour passer à l'action.

Avec ce modèle, chaque nouvel envoi est immédiatement exploitable via les tâches ClickUp. Le modèle relie également la saisie des coordonnées aux rappels, aux tâches et au suivi des clients dans une boucle transparente.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recueillez les informations essentielles sur les clients afin de les acheminer directement vers votre flux de travail

Remplacez les feuilles d'inscription statiques par des formulaires interactifs liés à des automatisations pour gagner en efficacité

Gagnez du temps et de l'argent grâce à la création intégrée de tâches et au suivi des communications

Classez les requêtes des clients pour une analyse rapide et répondez à différentes personnes

Idéal pour Les entreprises qui souhaitent recueillir systématiquement les commentaires des utilisateurs et élaborer un plan de suivi.

Mettez vos données au travail avec peu ou pas d'intervention manuelle. Essayez les agents Autopilot de ClickUp. Voici comment. 👇🏼

8. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Recueillez des informations précises, organisez les demandes et attribuez-les sous forme de tâches grâce au modèle de formulaire de demande ClickUp

Le modèle de formulaire de demande ClickUp optimise le processus de collecte d'informations, du service client aux ressources humaines. Il vous aide à traiter les demandes des clients de manière rapide et organisée en définissant des statuts tels que « nouvelle demande », « en cours », « refusée » et « acceptée ».

Le formulaire de demande doit inclure toutes les informations dont vous avez besoin de la part du client, et toutes les demandes doivent être organisées et suivies au même endroit pour faciliter leur consultation.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collectez les demandes, attribuez des propriétaires, suivez les priorités et joignez automatiquement des fichiers à l'appui

Centralisez toutes les demandes entrantes sans créer un nouveau fichier pour chacune d'entre elles

Triez les utilisateurs en fonction de leur rôle et de leur service pour une planification et un suivi efficaces des demandes

Utilisez des jalons pour marquer le statut d'achèvement et envoyez un e-mail au demandeur

Idéal pour : Toute personne souhaitant assurer le suivi des demandes internes ou externes de manière organisée.

9. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Concevez un formulaire d'inscription et organisez les demandes en un seul endroit grâce au modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Les entreprises qui accueillent des clients, des étudiants ou des patients ont besoin de plus qu'une simple feuille d'inscription. Le modèle de formulaire d'inscription ClickUp offre une alternative professionnelle aux feuilles de calcul statiques ou aux exemples de formulaires en capturant des données contextuelles provenant de différentes personnes et en les intégrant directement dans votre système.

Plus besoin de télécharger un autre modèle d'échantillon ou de créer un nouveau document à chaque fois : ce formulaire s'adapte de manière dynamique. Utilisez-le pour recueillir des informations personnelles, des préférences, les documents requis et les informations de planification, puis déclenchez des étapes automatisées en fonction des réponses.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Segmentez les réponses par service, région ou besoin à des fins diverses

Indiquez le moyen de contact préféré, qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, d'une visioconférence, d'un e-mail ou d'une réunion en personne

Organisez les notes et requêtes supplémentaires des clients pour une référence transparente

Créez des cartes personnalisées pour chaque demande client afin de conserver toutes les pièces jointes et les checklists des formulaires au même endroit

Idéal pour : les organisateurs d'ateliers ou les planificateurs d'événements qui cherchent à recueillir des données sur les inscriptions à des événements ou à des cours spécifiques.

10. Modèle d'intégration client ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comprenez les besoins de vos clients, rationalisez vos processus et recueillez leurs commentaires grâce au modèle ClickUp pour l'intégration des clients

Le modèle ClickUp Customer Onboarding facilite la transition du client entre l'inscription et l'utilisation de vos services. Combinez des menus déroulants et des espaces de texte pour garantir une mise en forme professionnelle et faciliter la communication d'informations complètes.

Vous bénéficiez d'une intégration cohérente pour différentes personnes sans avoir à jongler entre plusieurs feuilles de calcul ou nouveaux documents. De plus, créez un processus d'intégration des clients et classez-les en fonction des étapes d'intégration, notamment les nouveaux clients, les cadeaux de bienvenue, l'affectation d'une équipe, le questionnaire d'intégration, l'appel d'intégration et l'achèvement.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Automatisez les tâches d'intégration déclenchées par l'envoi de formulaires ou les mises à jour CRM

Classez les clients en fonction du forfait et des services choisis

Classez vos clients par type (entreprise, B2B, B2C, Saas, direct, etc.) et par source (site Web, réseaux sociaux, recommandation, communauté, etc.)

Conservez les derniers commentaires pour référence ou mise à jour des requêtes des clients

Idéal pour : Les entreprises à la recherche d'une solution prête à l'emploi pour accueillir leurs clients.

Collectez et analysez les formulaires d'inscription en toute simplicité avec ClickUp

Les formulaires d'inscription vous aident à recueillir des informations sur vos clients afin de répondre à leurs requêtes ou de leur envoyer des offres ou des promotions pour vos évènements. Ils vous aident également à impliquer les participants, les bénévoles et les clients afin de renforcer l'identité de votre marque.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, facilite ce processus en proposant des formulaires organisés et intuitifs et en permettant un suivi simple. Que vous organisiez des évènements, intégriez de nouveaux clients ou recrutiez des candidats, ClickUp facilite le processus et permet un suivi efficace.

Fini les formulaires d'inscription perdus ou le manque d'informations pour analyser et améliorer vos services. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à collecter les bonnes données sans effort ! 🚀