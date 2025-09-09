Les 10 meilleures alternatives à TMetric pour un suivi du temps et une productivité plus intelligents

Vous terminez une journée de productivité en vous félicitant d'avoir coché toutes les tâches de votre liste. Mais ensuite, vous consultez votre durée enregistrée et vous vous rendez compte que la moitié de vos heures de travail n'ont pas été suivies.

Le chronomètre s'était à nouveau arrêté sans prévenir, car l'application de bureau s'était bloquée pendant une mise à jour du système. Vous vous retrouvez désormais avec des heures de travail réelles manquantes dans vos heures facturables.

Si vous utilisez TMetric et rencontrez ces difficultés, il est peut-être temps de changer de solution.

Voici quelques-unes des meilleures alternatives à TMetric qui offrent une plus grande fiabilité. 🧰

Limites de TMetric

TMetric offre d'excellentes fonctionnalités de suivi du temps, mais il n'est pas sans inconvénients. Si vous êtes un freelance travaillant avec plusieurs clients ou un chef d'équipe cherchant à rationaliser les flux de travail internes, voici quelques obstacles courants auxquels vous pourriez être confronté. 💁

Pas de fonctionnalité de suivi hors ligne sur les appareils mobiles : Vous aurez besoin d'un accès Internet pour Vous aurez besoin d'un accès Internet pour suivre le temps passé sur les tâches et les projets ou pour demander des congés ; ces fonctionnalités ne fonctionnent que sur l'application web

intégrations limitées : *Les intégrations avec certains outils, comme Notion, ne fonctionnent qu'avec la version web, et non avec l'application de bureau

fonctionnalités de gestion de projet de base : *L'outil ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration avancées ni d'options de personnalisation pour les tableaux de bord, et vous ne pouvez pas définir de date d'échéance, ce qui rend la hiérarchisation des tâches plus difficile

*les rapports doivent être nettoyés : vous devrez peut-être passer plus de temps à la modification en cours des rapports avant le partage avec vos clients

Plantages fréquents : La version bureau plante fréquemment, en particulier sous Windows, ce qui la rend peu fiable

🔍 Le saviez-vous ? Avant les cartes perforées et les applications, les premières civilisations en Égypte, à Babylone, en Grèce, en Chine et dans les sociétés islamiques médiévales utilisaient des cadrans solaires, des horloges à eau et même la position des étoiles pour suivre le temps dans le cadre de l'agriculture et de la vie quotidienne.

Les alternatives à TMetric en un coup d'œil

Voici un tableau présentant les meilleures alternatives à TMetric :

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion avancée des tâches, suivi du temps intégré, flux de travail personnalisables et intégrations robustes Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises qui souhaitent suivre le temps passé sur plusieurs projets et appareils grâce à des informations intelligentes fournies par l'IA Gratuit ; personnalisable pour les entreprises Toggl Track Suivi du temps en un clic, rapports détaillés et tableaux de bord de projet Particuliers, freelances et petites équipes qui ont besoin d'un outil de suivi du temps simple et flexible Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur Harvest Suivi simple du temps, facturation et suivi des dépenses Particuliers, petites entreprises et équipes qui ont besoin d'un suivi du temps avec facturation Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,75 $/mois par utilisateur Rescue Time Suivi automatique du temps, bloc des distractions et du temps, et rapports de productivité Particuliers et freelances souhaitant améliorer leur concentration Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Clockify Suivi du temps illimité, rapports et gestion d'équipe Particuliers, petites entreprises et équipes qui ont besoin d'un suivi illimité du temps et d'une planification des horaires de travail Gratuit ; forfaits payants à partir de 4,99 $/mois par utilisateur Time Doctor Suivi des employés, alertes de distraction, rapports détaillés sur la productivité et intégration de la paie Petites et moyennes entreprises et équipes à distance qui ont besoin de fonctionnalités détaillées de suivi des employés et de gestion de la paie Les forfaits payants commencent à 8 $ par mois et par utilisateur Everhour Suivi du temps en temps réel, budgétisation et rapports Les petites et moyennes entreprises de taille moyenne qui ont besoin d'un suivi du temps intégré à leurs outils de gestion de projet Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur Hubstaff Suivi des employés, suivi GPS et mesure de la productivité Les petites et moyennes entreprises ainsi que les équipes à distance et sur le terrain qui ont besoin d'un suivi de la productivité Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur Mes heures Projets illimités, gestion des clients, suivi des dépenses et rapports Particuliers, freelances et petites équipes jonglant avec plusieurs clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur TimeCamp Suivi automatique du temps, analyse de la productivité et facturation Petites et moyennes entreprises de taille petite à moyenne qui ont besoin d'outils automatiques de suivi, d'analyse et de gestion des présences Gratuit ; forfaits payants à partir de 1,99 $/mois par utilisateur

Les meilleures alternatives à TMetric

Si TMetric est idéal pour enregistrer les heures, il manque souvent de vue d'ensemble : comment ce temps établit-il la connexion avec les livrables, affecte-t-il la bande passante de l'équipe et influence-t-il les délais ?

Examinons les meilleurs logiciels de suivi du temps conçus pour répondre à ces problèmes. ⚒️

1. ClickUp (idéal pour la gestion tout-en-un des projets et du temps)

Commencez le suivi du temps dans ClickUp Suivez le temps passé en fonction des tâches, des projets ou des membres de l'équipe grâce au suivi du temps intégré à ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre bien plus que des outils de suivi du temps basiques. Il s'agit d'un centre de contrôle tout-en-un pour gérer le temps, les flux de travail, les échéances et les livrables.

L'un des défis courants du suivi du temps est la gestion de plusieurs appareils et environnements de travail. Que vous soyez à votre bureau, en déplacement ou en train de passer d'une tâche à l'autre, il est facile d'oublier d'enregistrer vos heures.

ClickUp Projet Suivi du temps résout ce problème instantanément. Vous pouvez démarrer et arrêter les chronomètres depuis votre bureau, votre mobile ou même une extension de navigateur. Vous préférez saisir le temps après coup ? Vous pouvez enregistrer le temps manuellement ou même antidater les entrées.

Suivez le temps en direct ou après avoir achevé vos tâches grâce au suivi du temps natif de ClickUp sur bureau, mobile et Internet

📌 Par exemple, un designer freelance peut suivre son temps en direct lorsqu'il travaille sur la refonte d'une page d'accueil, tandis qu'une équipe de développement à distance peut préférer enregistrer ses heures de sprint de manière rétroactive. Toutes les entrées de temps sont directement liées aux tâches, ce qui garantit que chaque minute est comptée et traçable.

Mais le suivi n'est que la moitié du chemin : il est tout aussi important de comprendre où passe ce temps. Les utilisateurs de TMetric ont recours à des feuilles de calcul séparées pour faire des rapports, ce qui ajoute de la friction et complique votre travail.

ClickUp élimine ce problème grâce à ClickUp Relevé de temps.

Les relevés de temps personnalisables vous permettent de regrouper et de filtrer les entrées par jour, tâche ou membre de l'équipe. Elles vous aident à avoir une vue d'ensemble ou à approfondir les détails.

Un chef de projet dirigeant une équipe dispersée peut utiliser le tableau de bord des feuilles de temps pour repérer les dépassements de budget ou les surcharges de travail. De même, un consultant indépendant peut générer des rapports à joindre à ses factures, avec une ventilation des heures facturables et non facturables.

Laissez ClickUp Relevé de temps générer des rapports précis sur le temps passé de manière productive

Les membres de l'équipe peuvent également soumettre leurs relevés de temps pour examen, et les administrateurs peuvent approuver ou demander des modifications, ce qui est idéal pour les entreprises qui ont besoin d'un suivi du temps pour des raisons de conformité ou de paie.

Grâce aux fonctionnalités de gestion du temps de ClickUp, vous pouvez définir des estimations de durée pour les tâches et les comparer aux heures réellement enregistrées. Supposons que vous estimiez à 8 heures le temps nécessaire pour rédiger une proposition client, mais que vous en enregistriez 12. C'est le signe que vous devez ajuster vos devis pour le travail futur ou affiner votre processus de rédaction. Au fil du temps, ce type d'informations aide les équipes à devenir plus efficaces et à éviter l'épuisement professionnel.

Si l'utilisation de ces fonctionnalités est le meilleur conseil en matière de gestion du temps, la planification et la visibilité de la charge de travail constituent également des obstacles importants. Cela est particulièrement vrai pour les équipes qui coordonnent leurs activités entre plusieurs fuseaux horaires ou qui jonglent avec des délais changeants.

Le calendrier ClickUp, alimenté par l'IA, est le meilleur moyen de gérer les délais pour tous vos clients. Il attribue un code couleur aux tâches pour plus de clarté et se synchronise avec Google ou Outlook pour tout harmoniser. Il vous permet de visualiser toutes les tâches par jour, semaine ou mois et offre une vue d'ensemble de la charge de travail et des délais, ce qui vous aide à éviter les retards.

Affichez et gérez l'ensemble de votre planning grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp, qui regroupe les tâches, les projets et les rendez-vous dans un espace intégré

Par exemple, un stratège de contenu freelance qui gère trois blogs clients peut définir des champs de date personnalisés tels que « Ébauche due », « Révision client » et « Date de publication » pour chaque article. Le calendrier affiche toutes les étapes importantes à venir, vous permet de glisser-déposer des tâches pour ajuster les cycles de publication et synchronise tout avec votre Google Agenda.

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment ClickUp Calendrier vous aide à hiérarchiser et planifier automatiquement votre travail le plus important :

💡 Conseil de pro : transformez le temps suivi en informations contextuelles grâce à ClickUp Brain, l'IA professionnelle la plus achevée au monde. Posez-vous la question « À quoi ai-je consacré ma journée/semaine ? » pour obtenir un calendrier organisé par l'IA et des informations qui relient vos efforts aux résultats réels. C'est plus intelligent que le suivi du temps : c'est le suivi du contexte. Utilisez ClickUp Brain pour analyser comment et où vous passez votre temps

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

connectez-vous à des outils externes : *Intégrez votre flux de travail à des outils tels que Toggl, Hubstaff et Google Agenda grâce aux intégrations ClickUp

visualisez tout en un seul endroit : *Suivez le temps, le flux de travail, l'état de statut des projets et les heures facturables dans une vue claire grâce à des cartes personnalisables dans les tableaux de bord ClickUp

collaborez et documentez sans effort : *Rédigez, effectuez des modifications en cours, partagez et enregistrez des rapports, des briefs de projet, des procédures opératoires normalisées ou des notes clients avec ClickUp Docs

créez un flux de travail intelligent : *gagnez du temps sur les mises à jour, les récapitulatifs ou la rédaction de tâches en utilisant l'IA pour une meilleure gestion du temps . ClickUp Brain, l'IA professionnelle la plus achevée au monde, résume automatiquement les réunions, génère des idées de contenu et rédige des e-mail pour vos clients directement dans ClickUp

Limites de ClickUp

La plateforme peut sembler un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs en raison de son large intervalle de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 résume bien la situation :

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication. La possibilité d'automatiser les processus, de passer d'un affichage à l'autre (liste, tableau, calendrier) et d'intégrer d'autres outils a considérablement amélioré ma productivité quotidienne. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui s'adapte parfaitement à notre flux de travail et rend la gestion d'équipe beaucoup plus efficace.

📖 À lire également : Modèles de relevés de temps

2. Toggl Track (idéal pour les freelances qui ont besoin d'un suivi du temps simple et flexible)

via Toggl Track

Toggl Track offre aux freelances, aux équipes à distance et aux chefs de projet tous les outils dont ils ont besoin pour transformer leur temps en argent. Vous pouvez utiliser l'application pour définir des tarifs horaires, suivre le temps facturable et non facturable et générer des rapports détaillés sur les relevés de temps qui reflètent exactement comment votre équipe passe chaque heure.

Grâce à l'outil de facturation intégré à Toggl, vous pouvez transformer vos entrées de temps en factures claires et professionnelles, sans tableurs ni copier-coller. Vous êtes ainsi payé plus rapidement et vos clients savent toujours ce pour quoi ils paient. Vous pouvez également analyser le temps suivi pour améliorer votre rentabilité, effectuer une prévision de vos revenus et mieux planifier vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Activez le suivi en arrière-plan pour enregistrer automatiquement l'activité des applications et des sites web, et les convertir ensuite en entrées de temps

Bénéficiez d'une sécurité robuste grâce à la conformité au RGPD, à la certification ISO 27001 et à une garantie de disponibilité de 99,99 %

Bénéficiez d'un suivi anti-surveillance, sans captures d'écran ni surveillance par caméra

Limites de Toggl Track

Parfois, le suivi du temps s'arrête en arrière-plan et les utilisateurs doivent s'assurer que l'horloge continue de fonctionner

Tarifs de Toggl Track

Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Toggl Track : évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Toggl Track ?

Extrait d'un avis publié sur Capterra:

J'apprécie le fait de pouvoir le personnaliser en fonction des différents projets sur lesquels je travaille. Il est très utile pour le travail indépendant.

📚 À lire également : Comment utiliser le time blocking pour booster votre productivité : conseils et modèles

3. Harvest (idéal pour les petites entreprises qui ont besoin d'un suivi du temps avec facturation)

via Harvest

Grâce aux outils de configuration de projets et d'équipe de Harvest, vous pouvez créer de nouveaux projets, attribuer des tâches et inviter des collaborateurs en quelques minutes. Une fois que tout est prêt, le suivi du temps est facile : utilisez des chronomètres en temps réel, la saisie manuelle ou même les intégrations Google Agenda pour enregistrer avec précision chaque heure facturable.

De plus, il offre une vue chronologique (échéancier) qui vous aide à voir exactement comment le temps de votre équipe est distribué entre les différents projets. Les rapports Aperçu de l'équipe et Avancement du projet vous permettent de voir qui est surchargé ou sous-utilisé et de repérer les projets qui déraillent. Vous pouvez également configurer des rappels automatiques et des e-mails de remerciement, afin de passer moins de temps à courir après les paiements.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Suivez les coûts internes afin de les comparer aux heures facturables et affichez les totaux quotidiens et hebdomadaires pour les individus et les équipes

Transformez le temps et les dépenses suivis en factures professionnelles et envoyez-les via le web, au format PDF ou en version imprimée

Intégrez plus de 50 outils tels qu'Asana, Trello, QuickBooks et Slack pour obtenir un aperçu de la rentabilité et des performances de votre équipe

Limites de Harvest

Il manque un tableau de bord permettant à l'administrateur de consulter les statistiques par équipe

Tarifs Harvest

Free

Pro : 13,75 $/mois par utilisateur

Premium : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Harvest

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Harvest ?

Découvrez ce qu'en dit cet utilisateur sur G2:

Il dispose d'une interface conviviale, d'une plateforme gratuite et d'une grande flexibilité dans la modification en cours du suivi du temps pour une tâche. Il peut être facilement mis en œuvre avec d'autres plateformes de gestion de projet telles qu'Asana.

🧠 Anecdote : Le Code de Hammurabi (vers 1772 avant J.-C.) comprenait des lois sur le suivi du travail et le paiement des salaires en fonction du temps travaillé. C'était près de 4 000 ans avant l'apparition des applications de gestion de projet.

4. Rescue Time (idéal pour les personnes qui souhaitent améliorer leur concentration et effectuer automatiquement le suivi de leurs habitudes numériques)

via Rescue Time

L'avantage principal de Rescue Time est qu'il fonctionne discrètement en arrière-plan, en effectuant automatiquement le suivi du temps des applications, des sites web et des fichiers que vous utilisez, ainsi que de la durée d'utilisation. Sa fonctionnalité de suivi automatique du temps classe également toutes vos activités par type et niveau de productivité. Ces informations sont intégrées dans des rapports détaillés et dans une pulsation de productivité qui vous donne un score quotidien basé sur la productivité de vos habitudes numériques.

Les freelances et les équipes en contact avec la clientèle apprécieront également les feuilles de temps visuelles, qui mapperont votre journée en détail afin que vous puissiez facilement enregistrer les heures facturables ou vérifier le temps consacré à un projet. À la fin, vous recevrez des rapports hebdomadaires qui vous aideront à planifier vos activités.

Les meilleures fonctionnalités de Rescue Time

Définissez des chronomètres pour vous concentrer pleinement sur votre travail et écoutez même de la musique en arrière-plan via Spotify ou YouTube grâce à Focus Sessions

Adoptez de meilleures habitudes grâce à RescueTime Assistant et ses rappels automatisés

Définissez des objectifs et des alertes personnalisés pour le suivi de votre progression grâce à des mises à jour en temps réel, un rapport hebdomadaire par e-mail et des analyses détaillées des objectifs sur un tableau de bord personnel

Limites de Rescue Time

Il ne vous permet pas d'étiqueter des périodes à des projets spécifiques

Tarifs de Rescue Time

Lite : Gratuit

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Rescue Time

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs de Rescue Time dans la vie réelle ?

Voici un point de vue de première main:

RescueTime fonctionne en arrière-plan et enregistre automatiquement le temps que je passe sur de nombreuses applications et sites web, ce qui me permet d'afficher une vision claire de mes comportements quotidiens.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation des priorités, ce qui peut nuire à une hiérarchisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à la manière dont vous travaillez réellement !

5. Clockify (idéal pour les équipes qui ont besoin d'un suivi illimité du temps et d'une planification des horaires)

via Clockify

Clockify est une plateforme de suivi du temps et de productivité qui enregistre les heures, suit les projets et responsabilise tout le monde avec une installation minimale. Vous avez oublié d'enregistrer quelque chose ? Pas de problème, elle vous permet de faire une modification en cours des entrées passées et de classer le temps par client, projet ou tâche.

Vous pouvez notamment tirer parti des outils de gestion des relevés de temps de la plateforme, notamment la modification groupée, les flux de travail d'approbation et les tableaux de bord de présence. Grâce aux fonctionnalités intégrées de planification des équipes et de planification des projets, vous pouvez mapper la charge de travail de votre équipe et comparer l'estimation de durée au temps réel passé.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Surveillez la présence et la productivité de votre équipe grâce à des tableaux de bord et des rapports d'activité détaillés

Installez des bornes sur site pour permettre aux employés de pointer leur arrivée et leur départ dans les emplacements physiques

Activez la détection d'inactivité pour identifier les périodes d'inactivité et décider d'inclure ou d'ignorer le temps d'inactivité

Limites de Clockify

L'application mobile ne dispose pas des mêmes fonctions que la version pour ordinateur

Tarifs Clockify

Free Forever

Basique : 4,99 $/mois par utilisateur

Standard : 6,99 $/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 14,99 $/mois par utilisateur

suite Productivité : *15,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clockify ?

Un utilisateur de G2 a partagé cet avis :

Cet outil est extrêmement utile. Que vous souhaitiez enregistrer vos heures de travail, vos projets personnels ou simplement suivre votre productivité, il est très facile à utiliser.

🔍 Le saviez-vous ? Les cartes perforées régnaient autrefois en maître dans les bureaux ! Inventé en 1894 par Daniel M. Cooper, le Rochester Recorder fut le premier système à cartes permettant aux entreprises d'enregistrer automatiquement les heures travaillées. Il s'agissait là d'un système d'automatisation analogique à son apogée.

6. Time Doctor (idéal pour les équipes à distance qui ont besoin de fonctionnalités détaillées de surveillance des employés et de gestion de la paie)

via Time Doctor

Time Doctor est une plateforme complète de gestion de la productivité destinée aux équipes à distance, hybrides et en bureau qui ont besoin de visibilité et de responsabilité. Vous pouvez l'utiliser pour configurer des horaires personnalisés et comparer les heures forfaitaires aux heures réellement travaillées, ce qui vous aide à optimiser la charge de travail et à réduire l'épuisement professionnel.

Pour les entreprises qui facturent un client à l'heure, Time Doctor se distingue par ses fonctionnalités automatisées de paie et de facturation. Générez des factures précises à partir des heures enregistrées et payez votre équipe en toute simplicité, sans travail administratif supplémentaire. Les équipes s'en servent également pour suivre le temps hors ligne, afin de s'assurer que le temps terminé loin de l'écran ou lorsque la connexion Internet est mauvaise soit tout de même pris en compte.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Capturez des captures d'écran et surveillez vos employés à intervalles réguliers pour vérifier leur travail et fournir des preuves de leur activité

Mesurez les niveaux d'activité en fonction de l'utilisation du clavier et de la souris, sans enregistrer les frappes réelles, afin d'évaluer la productivité

Recevez des alertes de distraction lorsque vous visitez des sites non liés au travail afin de rester concentré

Limites de Time Doctor

Il ne fournit pas de données d'exploration permettant de comprendre les causes et les schémas des heures d'inactivité ou d'improductivité

Tarifs de Time Doctor

Basique : 8 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Time Doctor

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Time Doctor ?

Un critique de G2 déclare :

J'apprécie particulièrement Time Doctor pour ses fonctionnalités de suivi robustes qui me donnent une image claire de la productivité de notre équipe. Il m'aide à garder un œil sur le nombre total d'heures de travail, ainsi que sur ce qui est considéré comme du temps productif ou improductif, et même du temps d'inactivité.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Time Doctor pour une meilleure gestion des tâches

via Everhour

Everhour est un outil intelligent et intuitif de gestion du temps, de suivi et de budgétisation des projets qui s'intègre directement aux outils que votre équipe utilise déjà, tels qu'Asana, Trello et ClickUp. Vous pouvez définir des budgets basés sur le temps ou les honoraires, créer des limites de temps récurrentes et comparer les heures réellement travaillées aux estimations.

La plateforme offre également aux responsables une visibilité sur la disponibilité des équipes, ce qui facilite l'équilibrage des charges de travail. Cela contribue grandement à rendre la planification plus efficace et à éviter l'épuisement professionnel des employés. Everhour simplifie également la facturation. Vous pouvez créer des factures professionnelles basées sur le temps et les dépenses suivis, et même les synchroniser avec des outils comptables tels que QuickBooks et Xero pour un flux de travail entièrement connecté.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Utilisez les paramètres budgétaires pour empêcher tout utilisateur de déclarer des rapports si le budget est dépassé

Remplacez le tarif de base d'un projet et attribuez un tarif spécifique à chaque tâche

Zoomez et dézoomez, recherchez, filtrez et triez pour afficher rapidement des membres d'équipe et des tâches spécifiques

Limites d'Everhour

Vous ne pouvez pas ajouter plus d'une étiquette à une tâche sans créer un nouvel élément dans les rapports

Tarifs Everhour

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Everhour

G2 : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Everhour ?

Voici un extrait d'un commentaire laissé par un utilisateur réel:

Nous utilisons Everhour avec une application linéaire pour le suivi non seulement des heures, mais aussi des budgets de nos projets en tant que consultants informatiques. Les différents tableaux, diagrammes et autres visuels analytiques permettent d'effectuer un suivi très facile de qui travaille sur quoi.

🧠 Anecdote : En 1888, Willard Bundy a inventé la première pointeuse mécanique, qui a permis d'améliorer le suivi de l'heure à laquelle les employés commençaient et terminaient leur journée de travail.

8. Hubstaff (idéal pour les équipes sur le terrain et les entreprises à distance qui ont besoin d'un suivi GPS et d'une supervision de la productivité)

via Hubstaff

Avec Hubstaff, les responsables bénéficient d'une visibilité totale sur la productivité grâce au suivi des applications et des URL, aux niveaux d'activité basés sur les mouvements du clavier/de la souris et aux captures d'écran optionnelles qui peuvent être floutées ou supprimées pour des raisons de confidentialité.

De plus, si vous gérez des budgets et des délais, Hubstaff vous permet de définir des budgets de projet, de recevoir des alertes lorsque vous approchez des limites et d'utiliser des rapports détaillés pour suivre le temps, la productivité et les coûts de toutes les équipes. La plateforme propose plus de 20 rapports personnalisables, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Des fonctionnalités supplémentaires telles que la suppression des temps d'inactivité, les badges de réussite et les contrôles axés sur la confidentialité (pas d'enregistrement des frappes clavier, pas de surveillance par webcam) garantissent un équilibre entre supervision et autonomie.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Surveillez l'emplacement de vos employés et suivez leur temps de travail grâce à son application GPS de pointage pour plusieurs sites de travail et ses fonctionnalités de géorepérage

Automatisez la paie grâce à des intégrations telles que PayPal, Wise et Gusto

Attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance et utilisez des tableaux Kanban pour la gestion de projet , y compris les sprints, les échéanciers et les flux de travail personnalisés

Limites de Hubstaff

Certains utilisateurs rapportent que le suivi des activités peut sembler trop intrusif, en particulier avec les captures d'écran fréquentes

Tarifs Hubstaff

Essai gratuit

Starter : 7 $/mois par utilisateur

Grow : 9 $/mois par utilisateur

Équipe : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hubstaff

G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hubstaff ?

Un avis le formule ainsi :

Cela me permet de surveiller la productivité sans être intrusif, de générer des rapports précis pour les clients et de maintenir une transparence totale sur le travail effectué. L'intégration avec d'autres outils de gestion de projet est également un énorme avantage.

📖 À lire également : Modèles gratuits de suivi du temps pour la gestion du temps

9. My Hours (idéal pour les freelances et les consultants qui gèrent plusieurs clients et projets)

via My Hours

Conçue comme une plateforme de suivi du temps basée sur le cloud, My Hours réduit les frais généraux liés à la gestion des feuilles de temps et à l'achevement des tâches administratives. Elle offre des fonctionnalités riches telles que l'attribution de tâches, la budgétisation de projets et des tarifs horaires personnalisables par projet, tâche ou utilisateur.

My Hours prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs grâce à des flux de travail d'approbation et des alertes intégrés qui garantissent l'exactitude des relevés de temps. Les équipes peuvent générer des rapports détaillés pour analyser la productivité et les heures facturables, programmer la livraison automatisée des rapports et même envoyer des factures directement depuis la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de My Hours

Programmez l'envoi automatique de rapports par e-mail pour tenir les parties prenantes informées

Verrouillez les journaux de durée enregistrée pour des périodes spécifiques et téléchargez les journaux d'audit pour garantir la conformité

Créez et envoyez des factures professionnelles directement à partir des heures enregistrées grâce à des intégrations avec des outils de facturation populaires

Limites de My Hours

Vous devez définir le champ « tâche » comme obligatoire au niveau du projet

Tarifs My Hours

Free

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur My Hours

G2 : 4,6/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 980 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de My Hours ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Nous apprécions particulièrement la possibilité de gérer les budgets des projets en fonction du temps qui y est consacré, afin que toute l'équipe sache clairement si nous sommes en avance ou en retard.

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché des logiciels de suivi du temps est projetée pour atteindre 11,48 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 16,5 % pendant la période de prévision.

via TimeCamp

TimeCamp est un puissant logiciel de suivi du temps conçu pour la gestion automatique et manuelle du temps. Il fonctionne sur le web, le bureau, les appareils mobiles et les extensions de navigateur, ce qui facilite l'enregistrement précis des heures.

Au-delà du suivi du temps, il fournit des informations sur la productivité de l'équipe. Il surveille l'utilisation des applications et des sites web, classe les activités par niveau de productivité et peut même capturer des captures d'écran pour une meilleure responsabilisation. Vous pouvez suivre les présences, gérer les demandes de congés et générer des rapports détaillés pour les évaluations de performances, la paie et la facturation.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Personnalisez les catégories de productivité, la détection des temps d'inactivité et le suivi de la confidentialité pour un suivi personnalisé

Analysez votre activité à l'écran grâce à l'outil de suivi du temps /IA pour éliminer l'entrée manuelle

Comprenez les modèles d'utilisation afin de minimiser les activités improductives de vos employés

Limites de TimeCamp

Le widget de l'outil de suivi du temps sur bureau n'est pas aussi fonction, vous devrez donc revenir régulièrement sur le site web

Tarifs TimeCamp

Free

Starter : 1,99 $/mois par utilisateur

Premium : 3,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 5,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 14,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur TimeCamp

G2 : 4,7/5 (plus de 340 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 590 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TimeCamp ?

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra avait à dire à propos de TimeCamp :

Il existe différentes façons de saisir votre temps suivi. Vous pouvez enregistrer vos tâches en temps réel ou les saisir par jour ou par semaine. Cela permet à tous nos employés de bénéficier d'une grande flexibilité pour effectuer le suivi de la manière qui leur convient le mieux.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de TimeCamp

Passez à ClickUp pour obtenir de meilleures informations sur le temps et une collaboration plus intelligente au sein de votre équipe

Avec autant d'excellents outils de suivi disponibles, il est clair que vous n'avez pas à vous contenter des fonctionnalités de base.

Avez-vous besoin d'aide pour respecter les délais, collaborer avec votre équipe et atteindre vos objectifs plus rapidement en quelques clics seulement ?

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine un suivi précis du temps, des feuilles de temps personnalisables, la gestion de la charge de travail et la synchronisation du calendrier, le tout sur une seule plateforme.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp de manière gratuite dès aujourd'hui ! ✅