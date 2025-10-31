OKR SaaS : exemples et cadres pour une croissance axée sur les produits

À la fin du deuxième trimestre, l'équipe commerciale a manqué sa cible de 6 %. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est suffisamment douloureux. Et quand on y repense, ce n'était pas une question d'effort. Les gens travaillaient dur... mais pas sur ce qui comptait le plus.

Les OKR (objectifs et résultats clés) ont pour but de remédier à cela. Ils alignent le travail sur la stratégie, établissent la connexion entre les objectifs au sein des équipes et confèrent un caractère d'urgence à la progression. Mais lorsqu'ils sont vagues, déconnectés ou suivis à l'aide de cinq outils différents, ils ne deviennent qu'une tâche supplémentaire à cocher.

Dans cet article, nous explorerons tout ce que vous devez savoir sur les OKR et comment ClickUp vous aide au suivi. 🎯

Que sont les OKR et pourquoi sont-ils importants dans le domaine du SaaS ?

Un cadre simple de définition des objectifs conçu pour les équipes à haute vélocité. Les OKR (objectifs et résultats clés) vous aident à définir ce que vous voulez accomplir et comment vous saurez que vous y parvenez. Dans les organisations SaaS en constante évolution, ils vous aident à rester concentré sur vos objectifs, même lorsque les priorités changent chaque semaine. ✅ Object : résultat clair et motivant✅ Résultats clés : preuve mesurable que vous faites de la progression

Tout va très vite dans les entreprises SaaS : les marchés évoluent, les équipes s'agrandissent. Sans feuille de route claire, il est facile d'être très occupé sans pour autant être efficace.

Voici comment les OKR peuvent vous aider :

Clarifiez les priorités : concentrez les équipes sur ce qui compte vraiment au lieu de disperser leurs efforts.

Alignez les services : faites en sorte que les équipes produit, commerciales, marketing et réussite client travaillent ensemble vers des objectifs de partage.

Encouragez l'innovation : incitez les équipes à prendre des risques calculés, à tester des idées et à s'améliorer en permanence.

Simplifiez la responsabilisation : attribuez des propriétaires clairs à chaque objet afin que les responsabilités soient transparentes.

Suivez la progression : surveillez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et adaptez-vous rapidement si nécessaire.

Donnez la priorité à la valeur client : liez les objectifs à la satisfaction et à la fidélisation des utilisateurs afin d'obtenir des résultats significatifs.

Stimulez la croissance : veillez à ce que les équipes restent concentrées sur la croissance, que ce soit par l'acquisition de nouveaux clients, l'augmentation du chiffre d'affaires ou la conquête de nouveaux marchés

Encouragez la propriété : laissez les équipes définir leurs propres OKR afin de renforcer leur engagement et leur responsabilité.

Équilibrez stratégie et indicateurs : établissez la connexion entre les objectifs généraux et des indicateurs clés tels que le MRR, le CAC et le taux de désabonnement.

📕 Glossaire : Le revenu mensuel récurrent (MRR) désigne les revenus prévisibles que votre entreprise tire chaque mois des abonnements ou de la facturation récurrente, ce qui vous permet de mesurer une croissance régulière. Le coût d'acquisition client (CAC) désigne le montant dépensé pour acquérir chaque nouveau client, y compris les dépenses de marketing, d'équipe commerciale et d'intégration.

Vous recherchez un logiciel OKR qui vous aide réellement à définir, suivre et atteindre vos objectifs ? Cette vidéo présente les meilleurs outils de définition d'objectifs, notamment leurs points forts, les compromis à prendre en compte et ceux qui correspondent à la taille et à l'étape de développement de votre équipe.

Comment définir des OKR SaaS efficaces

Dans les organisations SaaS, les objectifs peuvent rapidement devenir des cibles mouvantes. Un cadre OKR bien structuré apporte de la cohérence à ce changement, permettant aux équipes de hiérarchiser les bonnes initiatives, de corriger le tir rapidement et de réfléchir à l'impact.

Voyons comment définir et mettre en œuvre les OKR. 💁

Étape n° 1 : reliez les OKR à la vision globale

💡 Ancrez chaque objet à la mission de votre entreprise afin de maintenir l'alignement des équipes.

Avant de vous lancer dans la définition d'objectifs, prenez une étape en arrière. Chaque objectif doit refléter la vision et les priorités stratégiques de votre entreprise. Si un OKR ne fournit pas directement l'assistance nécessaire à la raison d'être de votre entreprise, il n'a aucune valeur.

📌 Exemple : Votre mission est de « simplifier les outils SaaS pour les freelances ». Un objet ambitieux pourrait être « Lancer un tableau de bord intuitif adapté aux utilisateurs individuels ».

Étape n° 2 : définissez des objectifs clairs et motivants

💡 Formulez des objectifs courts, motivants et gratuits d'indicateurs.

Votre objet est la destination, pas le mapper. Il doit être court, motivant et gratuit d'indicateurs. Évitez d'y inclure des étapes pratiques ou des indicateurs clés de performance ; c'est à cela que servent les résultats clés.

Si votre objet ne motive pas l'équipe, réécrivez-le. Vous reviendrez sur cette ligne chaque semaine, vous devez donc vous assurer qu'elle ait un impact.

⚠️ Attention : « Améliorer les taux de conversion de 2 % en optimisant les pages d'accueil » n'est pas un objectif. Il s'agit d'un résultat clé présenté sous la forme d'une liste de tâches. Un meilleur objectif serait « Offrir une première expérience fluide aux utilisateurs ».

Étape n° 3 : définissez des résultats clés spécifiques

💡 Transformez vos intentions en résultats mesurables.

Les résultats clés sont le reflet de la responsabilité. Ils vous indiquent si vous faites de la progression. Chacun d'entre eux doit être un résultat quantifiable, et non une intention ou une activité vague.

📌 Exemple : Objet : « Améliorer la fidélisation des utilisateurs au cours des 30 premiers jours. » Résultats clés : Augmentez le taux de rétention à 30 jours de 45 % à 60 %.

Réduisez le délai jusqu'à la valeur de sept à trois jours.

Augmentez le taux de réussite des intégrations achevées à 80 %.

Étape n° 4 : concentrez votre effort

💡 Des objectifs moins nombreux et plus précis sont préférables à des priorités dispersées.

Plus n'est pas mieux ; mieux est mieux. Les équipes SaaS jonglent déjà entre les lancements de fonctionnalités, les changements de feuille de route, les commentaires des clients et les exercices d'évacuation incendie. Limitez-vous à 2-4 objets mesurables par équipe, chacun avec 3-5 résultats clés maximum.

De plus, assurez-vous que les objectifs de chaque équipe fournissent l'assistance aux objectifs généraux de l'entreprise et à ceux des autres équipes.

📌 Exemple : Objet de l'entreprise : « Augmenter les revenus liés à l'expansion » KR produit : « Lancer la tarification basée sur l'utilisation en version bêta ». KR marketing : « Générer 500 inscriptions au programme pilote de tarification ». CS KR : « Vendre 50 utilisateurs supplémentaires, passant de la version bêta à la version payante ».

Étape n° 5 : Évaluer, apprendre et s'adapter

💡 Les OKR évoluent avec vous : vérifiez, évaluez et affinez.

Les OKR ne sont pas des objectifs que l'on définit une fois pour toutes. Vérifiez-les chaque semaine ou toutes les deux semaines, non pas pour attribuer des responsabilités, mais pour corriger le tir. Utilisez un système de notation simple de 0,0 à 1,0 à la fin du cycle pour refléter avec précision la progression réalisée.

Un système de notation peut ressembler à ceci :

1. 0 : Entièrement atteint

0. 7 : Bonne progression, mais pas tout à fait

0. 3 : Hors piste

Une fois que vous comprenez le cadre OKR, l'étape suivante consiste à l'appliquer à vos équipes. Ci-dessous, nous allons explorer des exemples concrets d'OKR SaaS par service, du produit et de l'ingénierie au marketing et à la réussite client, afin de vous aider à définir des objectifs mesurables qui stimulent véritablement la croissance.

Exemples d'OKR SaaS par équipe

Les équipes SaaS les plus efficaces relient leur travail quotidien à des objectifs SMART plus larges. Ici, nous allons décomposer des exemples pratiques d'OKR par équipe afin que tout le monde puisse avancer en synchronisant. 👇

1. OKR de l'équipe produit

Vous livrez rapidement, mais le taux de désabonnement des clients reste élevé. Cela signifie souvent que l'équipe produit se concentre davantage sur la livraison que sur l'impact. Des OKR produit clairs, axés sur l'adoption, la fidélisation ou le délai de valeur, peuvent réorienter l'effort vers des résultats significatifs.

Voici quelques exemples d'OKR efficaces :

Améliorer l'expérience de l'utilisateur au cours du prochain trimestre.

Obtenez une évaluation moyenne de satisfaction client de neuf ou plus à partir des sondages menés auprès des utilisateurs.

Réduisez le temps de réponse moyen de l'assistance de 10 %.

Améliorez la fidélisation de vos clients de 20 % grâce aux mises à jour de vos produits.

Lancez avec réussite le nouveau produit du troisième trimestre

Discutez avec 30 clients pour connaître leurs besoins et recueillir leurs commentaires.

Regardez dix vidéos d'utilisateurs et partagez les clés avec votre équipe.

Organisez deux sessions de formation pour mettre à niveau les équipes marketing et commerciales.

Passez en revue 15 documents relatifs aux exigences des clients issus du marketing produit afin de vous assurer que nous développons les bons produits.

🔍 Le saviez-vous ? Andy Grove, ancien PDG d'Intel, a introduit le concept des OKR dans les années 1970. Il s'agissait d'une stratégie de gestion de la croissance et de l'innovation qui correspondait au modèle commercial de l'entreprise. Il s'est inspiré du théoricien du management Peter Drucker et du concept de gestion par objectifs (MBO).

2. OKR de l'équipe d'ingénierie

Les objectifs techniques peuvent facilement être noyés sous les tickets et la dette technique. Voici quelques exemples d'OKR qui peuvent vous aider si vous êtes dans cette situation.

Améliorez la qualité des lancements de produits

Réduisez le nombre moyen de nouveaux rapports de bug de 72 à 60 par mois.

Augmentez votre taux de stabilité gratuit de 96 % à 99 % dans la dernière version.

Augmenter la couverture des tests de 35 % à 50 % afin de détecter davantage de problèmes avant le lancement.

Accélérez le travail de l'équipe de développement

Augmentez la vitesse de sprint de 42 à 60 points pour être plus performant à chaque cycle.

Réduisez le temps moyen consacré à la révision du code de 30 % pour faire avancer le travail.

Assurez-vous que les conceptions manquantes constituent un bloc de moins de 2 % des fonctionnalités prévues.

3. OKR de l'équipe marketing

Vos campagnes génèrent des clics, mais l'équipe commerciale peine toujours à trouver des prospects de qualité. C'est là qu'un OKR efficace s'avère nécessaire. Voici quelques exemples d'OKR marketing pour vous inspirer :

Améliorez l'alignement entre le marketing et l'équipe commerciale sur les critères de qualité des prospects

Réduisez le pourcentage de prospects non qualifiés transmis à l'équipe commerciale de 40 % à 25 %.

Augmentez le taux de conversion des MQL en SQL de 12 % à 20 %.

Lancez une campagne de contenu ciblée qui fournit de l'assistance à la prise de décision en bas de l'entonnoir.

Renforcez la visibilité de votre marque et la croissance inbound

Augmentez le trafic organique de votre site web de 30 % d'un trimestre à l'autre.

Publiez trois études de cas à forte intention mettant en avant les réussites de vos clients.

Augmentez le taux d'ouverture de vos campagnes e-mail de 25 % à 35 %.

4. OKR de l'équipe commerciale

Les équipes commerciales prospèrent grâce aux cibles, mais les OKR commerciaux permettent d'équilibrer les objectifs de chiffre d'affaires immédiats et les leviers de croissance à long terme. Voici quelques exemples :

Améliorez l'efficacité de l'équipe commerciale et concluez davantage de contrats de grande qualité

Augmentez votre taux de réussite de 18 % à 25 %.

Réduisez la durée moyenne du cycle de vente de 42 à 30 jours.

Réalisez une analyse des gains et des pertes sur 100 % des opportunités fermées.

Construisez une équipe commerciale sortante reproductible et évolutif

Lancez une séquence sortante ciblant trois profils d'acheteurs clés.

Générer 50 nouveaux prospects qualifiés par le marketing à partir de canaux sortants.

Atteignez un taux de réponse de 10 % pour toutes vos campagnes sortantes.

📖 À lire également : Exemple de SaaS à connaître absolument

5. OKR de l'équipe chargée de la réussite client

Les clients sont bien accueillis avec succès, mais abandonnent après trois mois. Cela indique une faible réalisation de la valeur. Les OKR liés aux jalons d'adoption, aux scores de santé ou au NPS peuvent aider les équipes CS à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques exemples :

Augmentez la satisfaction et la fidélité de vos clients

Améliorez le taux de satisfaction client (CSAT) et atteignez 90 % ou plus.

Réduisez les plaintes des clients de 15 % par rapport au trimestre précédent.

Augmenter notre Net Promoter Score (NPS) à 65 ou plus.

Répondez plus rapidement aux questions des clients, en réduisant le temps de réponse moyen de 25 %.

Fidélisez davantage de clients et réduisez le taux de désabonnement

Augmenter de 10 % notre taux de fidélisation des clients à forte valeur.

Réduisez le taux de désabonnement de 15 % afin que moins de clients personnalisés nous quittent.

Organisez des revues d'entreprise trimestrielles avec au moins 80 % de vos meilleurs clients.

Lancez un programme de parrainage qui génère 30 % de nouvelles entreprises grâce à la satisfaction des clients.

OKR SaaS vs KPI : quelle est la différence ?

Les OKR et les KPI sont souvent confondus, mais ils ont des objectifs distincts. Alors que les KPI permettent le suivi de la santé de votre entreprise, les OKR la font progresser. Comprendre quand utiliser chacun d'entre eux et comment ils peuvent fonctionner ensemble est la clé pour constituer une équipe SaaS hautement performante.

Comprenons les différences entre les OKR et les KPI.

Critères OKR KPI Définition Une méthode d'objectifs avec des objectifs commerciaux clairs et des résultats mesurables. Indicateurs qui permettent le suivi des performances de l'entreprise dans certains domaines Objectif Aidez vos équipes à rester concentrées et alignées sur les objectifs généraux. Surveillez les performances et vérifiez si les cibles sont atteintes. Portée Vaste et ambitieux Spécifiques et axés sur les opérations quotidiennes Délai Généralement, les paramètres sont fixés pour un trimestre ou une année. Suivi régulier : quotidien, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel Structure Un objet avec 2 à 5 résultats clés mesurables Indicateurs individuels ou groupes d'indicateurs connexes Fréquence des changements Révisé et mis à jour chaque trimestre (ou selon les besoins) Restez globalement identique pour le suivi des tendances au fil du temps. Exemple dans le domaine du SaaS Objet : améliorer la fidélisation. KR : réduire le taux de désabonnement de 5 % à 3 % ce trimestre. MRR, taux de désabonnement, CAC, LTV client Focus Ce que vous souhaitez accomplir et comment savoir si vous êtes sur la bonne voie Comment vous vous portez dans les domaines clés de l'entreprise

🧠 Anecdote : bien qu'ils aient des objectifs différents, les OKR et les KPI trouvent tous deux leur origine dans le travail de Drucker ! Cependant, le concept des KPI remonte au début du XXe siècle, lorsque Frederick Taylor, pionnier de la gestion scientifique, a introduit l'utilisation des données et des mesures pour améliorer la productivité. Le terme « indicateur clé de performance » a été inventé plus tard, après la théorie du MBO.

Comment suivre le suivi des OKR dans une entreprise SaaS

Les OKR sont la boussole de votre entreprise. Terminés correctement, ils alignent les équipes, affinent les objectifs et maintiennent votre trajectoire de croissance sur la bonne voie.

Mais comment suivre les OKR? Ce n'est pas si simple. Voici comment faire étape par étape avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, afin de ne rien manquer.

Étape n° 1 : définissez des OKR stratégiques de manière descendante

Commencez par une vue d'ensemble. Quels sont les 2 ou 3 objectifs que votre entreprise souhaite atteindre ce trimestre ? Ceux-ci doivent refléter vos paris stratégiques. Il peut s'agir de doubler la mise sur le lancement d'un produit, de conquérir un nouveau marché ou de remédier à une hausse du taux de désabonnement.

Une fois que vous aurez déterminé cela, voici ce qui vous reste à faire :

Décomposez-les en OKR au niveau des services et des équipes.

Fixez des objets inspirants et qualitatifs, tels que « Devenir la plateforme de référence pour la collaboration à distance entre équipes ».

Rendez les résultats clés mesurables comme « Réduire la durée du processus d'intégration des clients de sept à trois jours pour les nouveaux utilisateurs ».

Une fois que vos objets généraux sont clairs, vous devez les traduire en OKR mesurables.

C'est quelque chose que ClickUp Objectifs rend remarquablement facile. Vous pouvez créer des OKR à l'échelle de l'entreprise et spécifiques à chaque équipe dans un espace de travail centralisé. Pour chaque résultat clé, créez un lien direct vers les tâches ClickUp, les documents ClickUp, les tableaux de bord et même les cycles de sprint correspondants.

Suivez vos objectifs dans ClickUp Donnez à vos équipes des cibles de tâches dans ClickUp Objectifs.

Supposons que votre équipe de direction fixe un objectif trimestriel tel que « Augmenter la croissance axée sur les produits dans les canaux en libre-service ». Dans ClickUp, vous décomposeriez cet objectif en KR mesurables et le relieriez à des flux de travail en direct, tels qu'un document de recherche sur les utilisateurs et un tableau de bord d'analyse des produits. Vous pouvez attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts et suivre le temps que les équipes consacrent à chaque tâche.

Voici comment Spekit, un client de ClickUp, utilise les OKR pour assurer la transparence et la coordination à l'aide de ClickUp:

La transparence organisationnelle est l'un des avantages les plus significatifs constatés depuis le déploiement de ClickUp au sein de l'équipe. Désormais, dans ClickUp, tous les membres de l'organisation peuvent consulter les OKR de chaque équipe, savoir qui en est responsable et suivre leur progression. Avec le recul, avant ClickUp, nous ne disposions pas d'un tel niveau de transparence, ce qui entraînait un manque de cohésion entre nos différents services.

La transparence organisationnelle est l'un des avantages les plus significatifs constatés depuis le déploiement de ClickUp au sein de l'équipe.

Désormais, dans ClickUp, tous les membres de l'organisation peuvent consulter les OKR de chaque équipe, savoir qui en est responsable et suivre leur progression. Avec le recul, avant ClickUp, nous ne disposions pas d'un tel niveau de transparence, ce qui entraînait un manque de coordination entre nos différents services.

Étape n° 2 : définissez un rythme et respectez-le

Il est maintenant temps de les transformer d'objectifs statiques en indicateurs de progression dynamiques. Cela n'est possible que si vous les intégrez au système d'exploitation de votre équipe.

Mettez en place un rythme hebdomadaire ou bihebdomadaire où les équipes :

Mettre à jour la progression

Partagez vos réussites et vos obstacles

Consultez les notes

Utilisez un système de notation de confiance pour identifier les problèmes à un stade précoce. Pour chaque résultat clé, demandez aux propriétaires d'effectuer une évaluation de leur niveau de confiance (par exemple, rouge, jaune ou vert, ou 1 à 5). Cela ajoute une couche prédictive qui va au-delà du simple suivi du pourcentage d'achevé.

Toutefois, si vous avez du mal à maintenir cette cadence régulière, tournez-vous vers ClickUp Automatisations.

Définissez des règles « si ceci, alors cela » avec ClickUp Automatisations

Supposons que votre équipe marketing examine les OKR tous les lundis à 10 heures. Vous pouvez définir une automatisation personnalisée qui se déclenche tous les lundis matins pour : Définissez un rappel pour tous les propriétaires OKR afin qu'ils mettent à jour la progression réalisée.

Modifiez le statut des tâches liées aux OKR en « En cours de révision ».

Postez un message sur les fils de discussion des tâches pour demander des notes de confiance.

Définissez des automatisations ClickUp personnalisées en invitant ClickUp Brain.

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme, vous permet de définir des automatisations à l'aide de commandes en langage naturel. Il vous suffit de dire : « Tous les vendredis à 16 h, envoyez un rappel à tous les propriétaires OKR pour qu'ils mettent à jour leurs scores de progression et de confiance. » Il créera une automatisation pour vous sans installation manuelle.

Étape n° 3 : garantir la transparence

Pour créer une cohésion à l'échelle de l'entreprise, vous devez permettre à chacun de tout voir. Créez des tableaux de bord OKR avec visibilité pour toutes les équipes, utilisez-les lors des réunions générales et attribuez des propriétaires clairs pour chaque objet et résultat clé.

Les tableaux de bord ClickUp sont des centres de contrôle interactifs en temps réel qui permettent à tout le monde de suivre la progression de l'entreprise vers ses objectifs.

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour visualiser les OKR et la progression de votre équipe

Chaque tableau de bord est composé de cartes qui récupèrent des données en temps réel depuis votre espace de travail, telles que les résultats clés à risque, les tâches en retard ou les taux d'achèvement moyens par équipe. Vous pouvez les filtrer par équipe, par heure ou par priorité pour les rendre plus exploitables.

Par exemple, l'OKR de votre équipe commerciale est d'augmenter la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de 20 %. Votre tableau de bord ClickUp peut inclure :

Diagramme à barres pour les revenus fermés par représentant commercial

Cartes de progression suivant les résultats clés tels que le nombre de démonstrations réservées ou les transactions passées au statut « Proposition ».

Carte de liste de tâches filtrée par tâches « liées aux KR » pour mettre en évidence les obstacles en temps réel

Carte de commentaires pour enregistrer les mises à jour hebdomadaires ou les scores de confiance

Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des mises à jour automatisées et réalistes sur la progression des projets directement à partir des données en temps réel de votre tableau de bord.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les mises à jour clés concernant vos objectifs

Vous n'avez pas besoin d'interpréter manuellement les diagrammes ou les indicateurs. La gestion de projet par l'IA résume instantanément votre tableau de bord, en mettant en évidence les tendances clés, les réussites et les goulots d'étranglement.

Cela signifie :

Les dirigeants obtiennent un aperçu rapide, généré par l'IA, des objectifs qui sont en bonne voie ou qui sont en retard.

Les chefs d'équipe peuvent mettre en évidence les obstacles sans avoir à examiner en détail chaque carte.

Tout membre de l'organisation peut poser des questions à ClickUp Brain, telles que « Pourquoi notre score NPS est-il en baisse ? » ou « Quel résultat clé est le plus en retard cette semaine ? ».

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code offrent une représentation visuelle claire de vos progrès, mettant en évidence vos réalisations et vous offrant plus de contrôle et de visibilité sur votre travail. Parce que « espérer le meilleur » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

Comment ClickUp Brain vous aide au suivi et à l'amélioration automatique de vos OKR Les mises à jour manuelles des objectifs empiètent sur le temps consacré à la stratégie. ClickUp Brain, le moteur d'IA derrière l'espace de travail convergé, automatise la maintenance des OKR, permettant aux équipes de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les vérifications. Résumés des progrès de l'IA : résumer chaque résultat clé en temps réel et identifiez les obstacles directement dans les objectifs ou les tableaux de bord.

Requêtes contextuelles : posez la question « Quel OKR est en retard cette semaine ? » et obtenez une réponse instantanée, liée à la source.

Récapitulatifs rédigés par l'IA : transformez les revues hebdomadaires des OKR en mises à jour générées automatiquement pour les réunions de direction ou les réunions générales.

Informations prédictives : ClickUp Brain signale les tendances dans les KR sous-performants et suggère aux propriétaires ou aux échéanciers d'apporter des ajustements. De plus, utilisez ClickUp Brain MAX avec la saisie vocale pour enregistrer instantanément les mises à jour ou les réflexions sur les OKR : il vous suffit de parler et vos paroles seront transformées en texte structuré. Lors des revues trimestrielles, vous pouvez dicter des notes sur la progression ou des informations clés, puis laisser ClickUp Brain MAX les résumer et les recouper entre les projets, les tableaux de bord et les documents.

Étape n° 4 : mesurez ce qui compte

Associez chaque résultat clé à un indicateur qui raconte une histoire :

Taux d'activation des utilisateurs

Adoption des fonctionnalités

Rétention du chiffre d'affaires net

Délai de résolution des tickets d'assistance

Recherchez ensuite les tendances : qu'est-ce qui fait bouger les choses ? Qu'est-ce qui est à la traîne ? Utilisez ces informations pour affiner vos OKR pour le prochain cycle.

Supposons que l'OKR de votre entreprise consiste à améliorer la fidélisation des utilisateurs de 25 %. Les résultats clés comprennent la réduction du taux de désabonnement de 15 %, l'augmentation du nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires de 20 % et le lancement de trois fonctionnalités demandées par les clients.

Utilisez la hiérarchie de projets de ClickUp pour organiser votre espace de travail

Voici comment la hiérarchie de projets ClickUp peut vous aider :

Environnement de travail : l'ensemble de l'espace opérationnel de votre organisation comprend les produits, le marketing, l'équipe commerciale et la réussite client.

Espaces : un espace de haut niveau dédié à toutes les initiatives stratégiques et aux objectifs trimestriels de tous les services, intitulé « OKR stratégiques du troisième trimestre ».

Dossier : se concentre sur l'objectif du troisième trimestre. Tout ce qui se trouve dans ce dossier est regroupé dans l'OKR « Améliorer la fidélisation des utilisateurs ».

Liste : une pour chaque résultat clé, par exemple : réduire le taux de désabonnement de 15 %. Les tâches seront les suivantes : mettre en place un sondage de sortie, améliorer le flux d'annulation, effectuer un suivi auprès des utilisateurs désabonnés pour obtenir leur avis.

Mettre en place un sondage de sortie

Améliorations du flux d'annulation de lancement

Assurez le suivi auprès des utilisateurs perdus pour obtenir leur avis.

Mettre en place un sondage de sortie

Améliorations du flux d'annulation de lancement

Assurez le suivi auprès des utilisateurs perdus pour obtenir leur avis.

Chaque tâche comprend les personnes assignées, les dates d'échéance, les dépendances et les sous-tâches si nécessaire. Vous pouvez les lier directement aux résultats clés à l'aide de champs personnalisés, d'objectifs ou même de relation. Créez des modèles d'OKR pour différents flux de travail afin de garantir la cohérence chaque trimestre.

Demandez à ClickUp Brain de vous fournir des mises à jour sur les tâches

Utilisez ClickUp Brain pour résumer la progression dans toutes les listes en quelques secondes. Demandez « Quel est le statut actuel de notre OKR de fidélisation de l'utilisateur pour le troisième trimestre ? »

Étape n° 5 : boucler la boucle à la fin du cycle

Avant d'entamer le prochain trimestre :

Évaluez chaque résultat clé en toute honnêteté : utilisez une grille d'évaluation claire et concentrez-vous sur la progression. Avez-vous atteint 80 % d'un objectif ambitieux ? C'est probablement une victoire.

Examinez ce qui a fonctionné : allez au-delà des résultats. Analysez les initiatives qui ont fonctionné et les raisons de leur réussite. Était-ce le timing, la stratégie ou une meilleure coordination entre les services ?

Capturez les enseignements et les causes profondes : ne vous contentez pas de célébrer ou de blâmer. Organisez une rétrospective légère pour identifier les obstacles systémiques ou les accélérateurs inattendus. Documentez ces informations afin que les objectifs du trimestre suivant soient plus précis.

Célébrez la progression : reconnaissez ce qui a été accompli, même si vous n'avez pas coché toutes les cases. Félicitez publiquement les équipes qui ont atteint des objectifs ambitieux ou surmonté des obstacles majeurs.

Obtenir un modèle gratuit Définissez un cadre pour les OKR afin de maintenir la cohérence avec le modèle OKR ClickUp.

Le modèle OKR ClickUp offre aux équipes une approche structurée pour aligner les objectifs sur les initiatives trimestrielles dans toute l'organisation. Au cours de chaque trimestre, les objectifs sont décomposés en résultats clés spécifiques et mesurables, avec des indicateurs de statut en temps réel tels que En bonne voie, À risque, Hors piste ou Achevé.

Chaque élément est également lié à une équipe principale, une initiative et une barre de progression, de sorte que chaque objectif est attribué et ancré contextuellement dans le modèle de définition des objectifs.

⚡ Archive de modèles : suivez les objectifs généraux, décomposez-les en KR mesurables et attribuez des propriétaires pour les partenariats stratégiques grâce au modèle OKR et objectifs d'entreprise de ClickUp.

Utilisez ClickUp pour obtenir des résultats impeccables.

Définir d'excellents OKR est une chose, mais le suivi et la progression en sont d'autres. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp vous permet de planifier, de suivre et de gérer facilement vos OKR, vous aidant ainsi à rester compétitif dans le secteur du SaaS. Utilisez les objectifs pour structurer vos buts, les tableaux de bord pour suivre la progression en temps réel et les résumés générés par l'IA pour comprendre instantanément ce qui fait bouger les choses. Vous pouvez créer des OKR, attribuer des propriétaires, suivre les résultats clés à l'aide de données en temps réel et effectuer des vérifications régulières.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅