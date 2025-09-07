Modèles Project Canvas gratuits pour une planification claire des projets

Si vous ne faites pas de forfait, vous faites forfait pour l'échec !

C'est un dicton classique. Et si vous avez déjà géré un projet, vous savez exactement ce que cela signifie. Les idées fusent de toutes parts. Les tâches s'accumulent. Les délais Loom. Et d'une manière ou d'une autre, on attend de vous que vous donniez un sens à tout cela.

C'est là qu'un forfait de projet solide entre en jeu. Mais même les meilleurs forfaits peuvent échouer sans une structure claire.

Découvrez Project Canvas. Cet outil vous aide à mapper les acteurs, les objectifs, les raisons et les méthodes de votre projet, du lancement de produits aux sprints d'équipe, sans vous enliser dans la paperasse.

Grâce à un modèle prêt à l'emploi, vous n'aurez plus à faire face au syndrome de la page blanche lors de la création de votre Project Canvas. Dans cet article, nous partageons des modèles Project Canvas gratuits pour vous aider à forfait clairement, à avancer en toute confiance et à apprécier le processus.

Que sont les modèles Project Canvas ?

Un modèle Project Canvas est une disposition ou un cadre prêt à l'emploi que vous pouvez remplir pour créer rapidement votre propre Project Canvas sans partir de zéro. La plupart des modèles utilisent une disposition claire, ce qui les rend faciles à remplir, à partager et à mettre à jour lorsque les choses changent.

*un Project Canvas est un outil visuel d'une page qui vous aide à organiser les éléments clés d'un projet dans un format clair et structuré. Il décompose les forfaits complexes en blocs simples (objectifs, parties prenantes, échéancier, tâches, risques et indicateurs de réussite) sur une seule page.

Fini les longs documents et les notes éparpillées. Un projet Canvas vous offre un aperçu rapide des éléments suivants :

Objectifs à atteindre

Ce sont les personnes qui font avancer le travail

Objectif du projet

Les modèles Project Canvas sont parfaits pour les ateliers, les sessions de planification ou les réunions de lancement, car ils permettent de poser des bases solides avant le début du travail.

🧠 Anecdote amusante : Project Canvas s'inspire du Business Model Canvas d'Alex Osterwalder. Les chefs de projet ont apprécié la simplicité de ce modèle d'une seule page et l'ont adapté pour forfait leurs projets plus rapidement, avec moins de confusion et beaucoup moins d'ennui.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Project Canvas ?

Un bon modèle Project Canvas vous offre un aperçu clair et visuel de l'ensemble de votre projet sans le compliquer inutilement. Voici ce qu'il faut rechercher :

disposition simple* : facile à lire, facile à remplir

mettre en forme flexible* : convient à tout type de projet et à toute taille d'équipe

structure visuelle* : grilles ou blocs qui organisent l'information sans encombrer l'espace

Mise à jour rapide : les modifications ne doivent pas vous obliger à repartir de zéro

facilite la collaboration* : facile à partager et à discuter avec votre équipe

Champs et statuts personnalisables : adaptez-les à votre flux de travail, et non l'inverse

plusieurs affichages* : passez de l'afficher sous forme de liste, de vue Tableau ou de calendrier selon vos besoins

Si cela vous fait gagner du temps et efface votre esprit, c'est que cela remplit sa fonction.

Modèles Project Canvas

Les professionnels passent en moyenne 18 minutes à créer des documents à partir de zéro. Les modèles peuvent vous faire gagner jusqu'à 10 heures par mois, soit plus de 5 jours de travail par an !

Vous gagnerez ainsi beaucoup de temps chaque semaine et vous vous poserez beaucoup moins souvent la question « par où commencer ? ».

Si vous recherchez un outil unique pour tout forfait, rencontrez ClickUp. Cet outil de gestion de projet est l'application indispensable pour le travail. Il est conçu pour gérer les tâches, les documents, les tableaux blancs, les échéanciers et bien plus encore, le tout dans un seul onglet, afin que vous n'ayez plus à passer d'un outil à l'autre.

Nous avons sélectionné 15 modèles Project Canvas qui répondent à tous vos besoins : disposition claire, mises à jour faciles, champs personnalisables et mises en forme qui vous aident à réfléchir.

C'est parti !

1. Le modèle ClickUp Lean Canvas

Obtenir un modèle gratuit Créez des tâches instantanément en remplissant le formulaire Lean Canvas dans le modèle ClickUp Lean Canvas

Vous avez des millions d'idées qui vous trottent dans la tête ? Commencez par vous procurer le modèle ClickUp Lean Canvas. Idéal pour lancer un nouveau produit ou service, ce modèle vous aide à valider rapidement vos idées.

Il vous guide à travers un formulaire structuré qui capture l'essence de votre modèle d'entreprise, comme le problème, la solution, le segment de clientèle, etc. Il vous suffit de remplir le formulaire Lean Canvas, de cliquer sur « Soumettre » et hop, une tâche est créée automatiquement.

Vous disposez de deux affichages utiles :

vue Liste* : affichez tous vos défis actuels en un seul endroit, ainsi que de l'information clé telle que la solution que vous envisagez, votre cible et d'autres éléments essentiels

vue Tableau* : regroupez vos problèmes d'entreprise par statut dans une disposition visuelle de type glisser-déposer afin de savoir exactement où en sont les choses

Cet exemple de modèle Lean Canvas est clair, précis et conçu pour vous aider à clarifier vos idées, une par une.

📌 Idéal pour : organiser des idées d'entreprise, identifier les problèmes de clé et valider de nouveaux concepts de produits ou de services dans un format visuel structuré.

💡 Bonus : si vous le souhaitez.. Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web

Utilisez Talk to Texte pour poser des questions, dicter et donner des commandes à votre travail à la voix, en mode mains libres, où que vous soyez.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, indépendante du LLM et prête à l'emploi pour l'Enterprise Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes.

2. Le modèle Lean forfait Business de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez votre grande idée en un plan clair et réalisable grâce au modèle Lean forfait Business de ClickUp

Toute grande entreprise commence par un tableau blanc désordonné. Le modèle Lean du forfait Business de ClickUp vous aide à tout rassembler dans un format beaucoup plus organisé et partageable.

Que contient le modèle ?

La liste de résumé du forfait vous donne un aperçu complet de toutes les tâches de votre forfait Business. Vous verrez qui gère quoi, où en sont les choses et ce qui va suivre

La liste par priorité vous aide à vous concentrer sur l'essentiel en regroupant les tâches en fonction de leur urgence

Le Business Model Canvas décompose votre projet en blocs clés : problème, solution, canaux, segment de clientèle, etc

Le document Nom du projet résume votre forfait dans un petit dossier soigné, décrivant la situation dans son ensemble, le problème central et la manière dont vous comptez le résoudre

📌 Idéal pour : décomposer votre forfait Business en tâches claires et faciles à suivre tout en conservant tout, de la stratégie à l'exécution, au même endroit.

3. Le modèle ClickUp Business Model Canvas (modèle)

Obtenir un modèle gratuit Donnez vie à votre modèle d'entreprise grâce au modèle ClickUp Business Model Canvas, où chaque idée trouve sa place !

Planner votre modèle d'entreprise devrait être un plaisir. Le modèle ClickUp Business Model Canvas le décompose visuellement, afin que vous puissiez en saisir chaque élément sans perdre le suivi.

Pour commencer à utiliser cet outil visuel, cliquez sur l'icône Sticky Notes (Notes autocollantes) dans la barre d'outils (ou appuyez simplement sur Maj+N) pour obtenir une note autocollante. Chaque note s'insère dans une section codée par couleur, conçue pour organiser vos idées.

N'oubliez pas d'assortir la couleur de vos notes autocollantes à la section du tableau sur laquelle vous travaillez pour plus de clarté. Et si vous avez besoin d'un rappel rapide sur la signification de chaque partie, la légende située à gauche est là pour vous aider.

📌 Idéal pour : les penseurs visuels qui souhaitent créer et organiser leur modèle de Business de manière claire, en couleur et interactive.

4. Le modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas

Obtenir un modèle gratuit Lancez votre prochain grand projet avec le modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas, le premier véritable plan directeur de votre startup

Les grandes idées pour une petite start-up sont passionnantes, mais chaotiques. Le modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas vous aide à prendre du recul, à vous organiser et à esquisser l'ensemble de votre forfait de démarrage en un seul endroit.

Le tableau blanc interactif est le fournisseur d'un environnement de travail visuel pour présenter vos idées et assurer le suivi de la progression en temps réel.

Utilisez des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour suivre l'avancement des tâches.

Ajoutez des champs personnalisés pour trier, classer et contrôler chaque détail

Utilisez un affichage dédié du tableau blanc pour que tout reste bien en front, sans onglets ni encombrement

Vous avez besoin de plus de puissance ? Ce modèle est fait pour vous. Étiquetez vos coéquipiers, attribuez des priorités et divisez les tâches en sous-tâches pour ne rien oublier. C'est la planification de démarrage parfaite, sans le stress.

📌 Idéal pour : les fondateurs et les équipes de start-up qui ont besoin d'un forfait clair et visuel pour lancer, suivre et gérer leurs idées à une étape précoce.

🧠 Anecdote amusante : les modèles sont des outils anciens qui permettent de gagner du temps et qui ont fait peau neuve ! Le tout premier « modèle » était un pochoir en bois utilisé par les anciens scribes chinois pour copier la calligraphie ! Aujourd'hui, nous utilisons des modèles glisser-déposer pour forfaiter des fêtes, gérer des projets et même concevoir des mèmes en quelques minutes.

5. Le modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenir un modèle gratuit Donnez un coup de fouet à vos sessions d'équipe grâce au modèle ClickUp Squad Brainstorm, où chaque note est représentée par un post-it

Le brainstorming en équipe peut parfois être chaotique, mais ce modèle permet de conserver l'énergie tout en ajoutant juste ce qu'il faut de structure. Le modèle ClickUp Squad Brainstorm est conçu pour favoriser une réflexion ouverte et collaborative qui mène réellement à quelque chose.

Vous trouverez neuf thèmes de discussion pour vous aider à animer la session. Voici quelques-uns des sujets abordés :

Team Rhythm : améliorez la manière dont votre équipe travaille ensemble

Communication au sein de l'équipe : décidez comment et quoi partager

Rôles au sein de l'équipe : clarifiez qui fait quoi

Ressources de l'équipe : déterminez les outils ou l'assistance dont votre équipe a besoin

Choisissez un sujet sur lequel vous concentrer, ou allez-y à fond et couvrez-les un par un. Une fois que vous avez choisi une section, demandez à chaque membre de l'équipe de prendre un post-it, d'y noter son idée et de le placer sur le tableau.

Vous avez besoin de plus de thèmes ? Il vous suffit de dupliquer n'importe quel élément à l'aide des touches Ctrl/Cmd+D ou en cliquant sur le menu … et en sélectionnant Dupliquer. Et lorsque vous êtes prêt à partager votre création, cliquez sur le bouton Partager et envoyez-la à votre équipe.

📌 Idéal pour : les Teams qui souhaitent mener des séances de brainstorming claires, structurées et collaboratives.

6. Le modèle ClickUp Business Brainstorm

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos idées brutes en actions concrètes grâce au modèle ClickUp Business Brainstorm

Vous avez des idées qui fusent de toutes parts ? Ce modèle ClickUp Business Brainstorm leur offre un espace où se poser et un moyen de les transformer en actions concrètes.

La disposition du tableau blanc s'articule autour de quatre catégories :

Ce que nous aimons

Ce que nous savons

Ce dont nous avons besoin

Ce pour quoi les gens sont prêts à payer

Chaque ligne représente la contribution d'un membre de l'équipe, mais vous pouvez modifier la mise en forme pour l'adapter au mode de réflexion de votre équipe. Comme pour les modèles précédents, vous pouvez utiliser des notes autocollantes pour noter vos idées, les classer par couleur et les faire glisser dans la bonne catégorie. Ce modèle est rapide, flexible et conçu pour la collaboration en équipe.

Et quand est-il temps de passer à l'action ? Convertissez ces notes autocollantes en tâches réalisables en quelques clics.

📌 Idéal pour : les Teams qui explorent de nouvelles idées d'entreprise et sont prêtes à passer du brainstorming à la phase de construction

7. Le modèle de feuille de route de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait, suivez et réalisez votre prochain grand projet grâce au modèle de feuille de route ClickUp Project

Le prochain modèle de notre liste est parfait pour les chefs de produit, les planificateurs et les guerriers du jour du lancement : le modèle de feuille de route de projet ClickUp. Celui-ci est conçu pour vous permettre de contrôler vos échéanciers, vos étapes de production et la capacité de votre équipe.

Grâce à cinq affichages flexibles, vous pouvez gérer facilement chaque élément :

vue Liste :* organisez les tâches, les versions et les dépendances dans une liste intelligente

vue Charge de travail :* visualisez d'un seul coup d'œil la bande passante de votre équipe et réattribuez les tâches si nécessaire

*afficher le calendrier : marquez les dates clés pour toujours savoir ce qui vous attend

*vue Gantt : identifiez les dépendances et les jalons dans un échéancier visuel

*vue Tableau : utilisez le système Kanban par glisser-déposer pour le suivi de la progression à votre manière

Entièrement personnalisable et prêt à l'emploi, ce modèle vous permet de clarifier votre feuille de route produit, du lancement au déploiement.

📌 Idéal pour : mapper l'échéancier des produits, coordonner les Teams interfonctionnels et lancer les projets sans surprise de dernière minute

8. Le modèle de charte de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez à votre prochain projet une longueur d'avance grâce au modèle de document de charte de projet ClickUp

Avant de se lancer dans le travail proprement dit, il est utile de tenir toutes les parties prenantes informées, et c'est exactement ce que permet ce modèle. Le modèle de charte de projet ClickUp est un moyen simple d'organiser l'objectif, les personnes, les forfaits et les risques de votre projet dans un document évolutif.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez /IA pour accélérer les choses et attribuez des commentaires pendant les révisions

Ajoutez des tâches ou des dossiers liés directement à partir du document

Couvrez l'essentiel, de la définition de l'objectif de votre projet à l'attribution des propriétaires et au mapping des indicateurs de réussite

Espaces pour note les parties prenantes, les canaux de communication, les principaux livrables et les risques

📌 Idéal pour : définir les paramètres du projet, en déterminer la portée et documenter les détails, petits et grands, avant le lancement.

*conseil de pro : La réussite d'un projet ne se résume pas à terminer des tâches ; il s'agit également de respecter les délais, le budget et d'anticiper les risques. Commencez du bon pied en utilisant les modèles adaptés : Modèles de calendrier général : assurez le suivi de chaque tâche et jalon

Modèles de budget de projet : forfait, suivi et ajustez vos finances en toute simplicité

Modèles d'évaluation des risques : identifiez les problèmes potentiels avant qu'ils ne compromettent votre projet Abordez tous les aspects de la planification de projet en toute confiance, le tout dans ClickUp.

9. Le modèle de plan de travail ClickUp Projet

Obtenir un modèle gratuit Planifiez plus intelligemment, travaillez mieux et franchissez chaque jalon grâce au modèle de forfait de travail ClickUp Projet

Vous en avez assez des échéanciers de projet désordonnés et des responsabilités floues ? Le modèle de plan de travail ClickUp Project met de la commande dans le chaos grâce à une disposition prête à l'emploi qui vous permet d'organiser chaque étape de votre projet.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Fixez des objectifs clairs et des dates d'échéance pour harmoniser le travail de votre équipe

Attribuez des tâches et effectuez le suivi des jalons pour une meilleure responsabilisation

Utilisez des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour rationaliser les flux de travail

Tirez parti des diagrammes de Gantt et des formulaires de tâches pour suivre visuellement la progression des projets

📌 Idéal pour : les Teams qui souhaitent bénéficier d'une visibilité totale sur la progression du projet, les échéances et les responsabilités dès le premier jour.

10. Le modèle de calendrier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les approximations et planifiez comme un pro grâce au modèle de calendrier de projet ClickUp

Si jongler entre les délais, les équipes et les budgets vous semble être un travail à plein temps, cet outil est fait pour vous. Le modèle de calendrier de projet ClickUp vous aide à rester organisé du début à l'achevé grâce à une approche visuelle qui rend la planification beaucoup moins... chaotique.

Il comprend des vues flexibles pour afficher votre planning clair et votre équipe sur la bonne voie :

vue Liste* pour une ventilation claire de chaque projet

vue Tableau* pour le suivi des phases et de la progression, style Kanban

échéancier* pour une disposition linéaire, idéale pour la planification et l'allocation des ressources

Grâce aux champs personnalisés tels que Étapes du projet, Équipe chargée de la réalisation, Échéancier et Budget, vous pouvez suivre tout le projet, de la durée à l'équipe responsable, sans avoir à passer d'un onglet à l'autre

📌 Idéal pour : les responsables et les Teams qui ont besoin de mapper plusieurs projets et de suivre leur progression, leur échéancier et leur budget en un seul endroit.

11. Le modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la bonne progression de chaque projet grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Lorsque vous gérez plusieurs projets, il est indispensable de jongler entre plusieurs tâches. Le modèle de gestion de projet ClickUp vous garantit que rien ne va de travers. Il s'agit d'un centre de contrôle tout-en-un qui vous permet de gérer les échéanciers, les équipes, les tâches et tout ce qui se trouve entre les deux.

Ce modèle est extrêmement adaptable pour les chefs de projet, que vous soyez :

Lancer un nouveau produit avec des dizaines d'éléments mobiles

Coordonner une campagne marketing interfonctionnelle

Superviser les livrables des clients avec plusieurs parties prenantes

Gérer les opérations internes entre les différents services

Il est doté de vues intégrées pour suivre la progression par statut, priorité ou échéance, ainsi que de champs personnalisés pour étiqueter les membres de l'équipe, définir des objectifs et joindre des pièces jointes. Diagrammes de Gantt, documents, vues Charge de travail et bien plus encore : tout est intégré pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, et non sur sa configuration.

📌 Idéal pour : les Teams qui gèrent des projets complexes et qui souhaitent bénéficier d'une visibilité totale, d'une grande flexibilité et d'une collaboration efficace en un seul endroit.

12. Le modèle ClickUp Gestion de Projet One Pager

Obtenir un modèle gratuit Obtenez plus rapidement l'adhésion de vos collaborateurs grâce à un aperçu clair du projet à l'aide du modèle ClickUp gestion de projet One-Pager

Trop de détails peuvent ralentir les dirigeants et les parties prenantes. Lorsque vous avez uniquement besoin de connaître le quoi, le pourquoi et le qui, en particulier pour partager ces informations avec les cadres supérieurs, le modèle ClickUp Project Management One Pager Template vous fournit uniquement l'essentiel, sans encombrement ni chaos.

C'est parfait pour les situations où une installation complète de gestion de projet semble excessive :

Présenter une nouvelle idée de projet à la direction

Résumer les objectifs du projet et la propriété pour les clients

Aligner les petites équipes internes sur une initiative à mise en œuvre rapide

Créer un document de lancement que tout le monde peut réellement lire

À l'aide d'un seul document clair, vous pouvez définir le titre du projet, sa durée, ses objectifs, gérer les parties prenantes, sa portée et les indicateurs de réussite. Il s'agit d'un aperçu de haut niveau qui permet à tout le monde d'être sur la même page (littéralement).

📌 Idéal pour : communiquer des aperçus de projet lorsque la rapidité et la clarté sont plus importantes que le suivi au niveau des tâches.

📣 Témoignage client personnalisé : Savitree Cheaisang, vice-présidente adjointe chez Bubblely, déclare : Mon entreprise est désormais beaucoup mieux organisée et capable de contrôler l'échéancier de chaque projet, en assurant le suivi de toutes les activités qui s'y déroulent. J'adore la fonction de calcul qui permet de passer rapidement en revue les nombres au lieu de les exporter dans Excel et de les calculer manuellement. Mon entreprise est désormais beaucoup mieux organisée et capable de contrôler l'échéancier de chaque projet, en assurant le suivi de toutes les activités qui s'y déroulent. J'adore la fonction de calcul qui permet de passer rapidement en revue les nombres au lieu de les exporter dans Excel et de les calculer manuellement.

13. Le modèle de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez-vous rapidement, fournissez de meilleurs résultats et lancez n'importe quel projet client en toute clarté grâce au modèle ClickUp Scope of Work Template

Le modèle ClickUp Scope of Work Template pose l'étape d'un partenariat ou d'un projet client réussi. Pas de confusion, pas de malentendus, juste des attentes claires dès le premier jour. Des fournisseurs aux clients, tout le monde bénéficie d'une visibilité totale sur la portée du projet.

Le périmètre de travail que vous mapperez comprend :

Détails clés du projet tels que les objectifs, l'échéancier, le budget et les parties prenantes

Responsabilités du fournisseur et du client pour synchroniser tout le monde

Jalons et dates qui guident l'échéancier de livraison

Forfaits de communication et de gestion du changement pour faire face aux imprévus

Et lorsque tous les éléments sont en place ? Enregistrez les approbations finales directement dans le document pour conclure l'accord.

📌 Idéal pour : les agences, les consultants ou les équipes de projet travaillant avec des clients externes qui ont besoin d'un accord de projet formel et signé.

14. Le modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rendez votre présentation impossible à ignorer grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Project Proposal

Lorsque vient le moment de présenter un nouveau projet, il ne suffit pas de quelques points clés et d'une présentation qui endort votre auditoire.

C'est là que le modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp entre en jeu. Au lieu de jeter vos idées dans un document, vous disposez d'un espace visuel et interactif pour mapper votre proposition, des objectifs et stratégies aux échéanciers, activités clés et résultats souhaités.

Il est suffisamment flexible pour s'adapter à tout type de présentation de projet, mais suffisamment structuré pour que vos parties prenantes restent concentrées sur l'essentiel.

Ajoutez des notes autocollantes pour les objets

Utilisez des formes pour lier les stratégies

Ajoutez des visuels pour appuyer vos arguments

Tout est modifiable, déplaçable et conçu pour la collaboration en équipe. De plus, grâce aux outils Tableau blanc intégrés à ClickUp, vous ne vous contentez pas d'un partage d'idée, vous invitez les autres à donner leur avis, vous harmonisez Teams et vous préparez l'étape pour la mise en œuvre.

📌 Idéal pour : présenter une nouvelle initiative interne, élaborer des propositions pour les clients ou obtenir l'adhésion de tous avant le lancement de votre projet.

🎥 Regardez : donnez vie à vos idées de projet avec les tableaux blancs ClickUp ! Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment :

💡Conseil de pro : Vous voulez continuer sur votre lancée après la présentation ? Convertissez les notes autocollantes en tâches en un seul clic et commencez à les exécuter directement depuis votre tableau blanc ClickUp.

15. Le modèle ClickUp pour les exigences en matière de gestion de projet

Obtenir un modèle gratuit Capturez chaque détail et assurez-vous que les exigences de votre projet sont alignées grâce au modèle ClickUp Gestion de Projet Requirements Template

Il peut être difficile de jongler entre les besoins des clients, les livrables et les validations. Le modèle ClickUp Gestion de Projet Requirements Template vous aide à documenter les objectifs, la portée, les principales parties prenantes et les jalons d'un projet dans un environnement de travail clair et organisé.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Effectuez le suivi facilement de ce qui est inclus et exclu du périmètre

Attribuez les responsabilités afin que chacun connaisse clairement son rôle

Utilisez les champs personnalisés pour les budgets, les risques et les forfaits de communication

Ajoutez des sections de validation pour tenir les parties prenantes informées

📌 Idéal pour : les Teams et les professionnels de la gestion de projet qui souhaitent définir, communiquer et approuver clairement les exigences du projet avant le début des travaux, afin d'éviter tout dépassement de périmètre et toute confusion.

Trouvez le modèle Project Canvas idéal pour une planification claire

Si votre équipe jongle avec des notes éparpillées, des objectifs mal alignés ou des délais non respectés, il est temps de repenser votre processus de planification de projet.

Le bon Project Canvas doit apporter de la clarté à votre équipe, mapper vos objets, les risques, les livrables du projet et les critères de réussite, le tout en un seul endroit.

C'est exactement ce que vous offrent les modèles gratuits de Project Canvas de ClickUp.

Grâce à une disposition intuitive, des fonctionnalités collaboratives et tout ce dont vous avez besoin pour démarrer en toute confiance, il facilite la planification et permet à votre équipe d'avancer dans la même direction.

Prêt à mapper votre prochaine grande réussite ? Essayez ClickUp gratuitement.