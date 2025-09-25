Twist ou Slack : quelle application de discuter d'équipe vous convient le mieux ?

Il n'est pas facile de garantir une communication claire et organisée au sein d'une équipe.

Les messages s'accumulent, les mises à jour sont noyées dans la masse et, avant même de vous en rendre compte, vous passez au crible des discussions interminables juste pour trouver ce qui vous intéresse.

Certaines équipes prospèrent grâce à un retour d'information instantané et une collaboration dynamique, tandis que d'autres privilégient une communication réfléchie et une collaboration asynchrone. La clé est de choisir un outil de communication en fonction du mode de travail optimal de votre équipe.

C'est là que commence le débat Twist vs Slack. Slack permet de maintenir le flux des discussions, ce qui est parfait pour les équipes qui évoluent rapidement. Twist, en revanche, se concentre sur des discussions approfondies et structurées, ce qui est idéal pour les équipes qui préfèrent le travail approfondi aux échanges constants.

Les deux répondent à des besoins différents, mais lequel est le travail pour votre équipe ? Voyons cela ensemble.

Twist et Slack en un coup d'œil

Voici un bref comparatif pour vous aider à démarrer :

Fonctionnalité Twist Slack clickUp (bonus)* Style de communication Approche axée sur les fils de discussion Approche par messagerie instantanée Combine la gestion de projet et de tâches avec discuter ; les fils de discussion peuvent être liés à des tâches et à des documents réunions et appels* Pas d'appels vocaux/visioconférences intégrés Collaboration améliorée grâce aux réunions quotidiennes et aux Clips ; offre l'assistance aux appels/partage Prend en charge les appels vidéo/vocaux et le partage d'écran ; s'intègre à Zoom, Google Meet et bien d'autres encore Capacités de l'IA Automatisation limitée via Zapier IA pour générer des résumés, prendre des notes de réunion, automatiser des tâches, optimiser la recherche IA intégrée pour créer des tâches, générer des résumés, aider à la rédaction, prendre des notes de réunion, automatiser des tâches et optimiser la recherche directement dans les tâches, les documents et les chats Automatisation Automatisation limitée via Zapier Automatisation des flux de travail, rappels, intégrations Automatisation native étendue (par exemple, mises à jour de statut, attribution de tâches, ajustements des dates d'échéance, flux de travail personnalisés, etc.) et agents AI Autopilot *partage de fichiers Partagez jusqu'à 100 Mo dans les fils de discussion/commentaires Partagez jusqu'à 1 Go dans les messages/canaux Joignez des pièces jointes jusqu'à 1 Go dans les tâches, les documents et les commentaires ; gestion avancée des fichiers avec contrôle des versions et intégration Interface Propre et minimaliste Clair et intuitif Interface hautement personnalisable avec des affichages flexibles (liste, tableau, calendrier, diagramme de Gantt, etc.) Sécurité Conforme au RGPD Conforme aux normes SOC2, SOC3 et ISO/IEC Conforme aux normes SOC2 Type II, RGPD, HIPAA et ISO/IEC ; sécurité de niveau entreprise Assistance Assistance standard et de priorité, base de connaissances Assistance standard/prioritaire ; assistance dédiée pour les entreprises assistance 24 h/24, 7 j/7 pour tous les forfaits Tarifs Forfaits économiques et limités Coûteux, nombreux niveaux de tarification Forfait gratuit, personnalisé pour les entreprises

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce que Twist ?

via Twist

Twist est un outil de communication d'équipe conçu pour la collaboration asynchrone. Vous pouvez répondre de manière réfléchie et à votre rythme, sans la pression des messages en temps réel.

Cet outil permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail sans être interrompus.

Il structure les discussions et sépare les discussions par thème. Cela garantit que les réponses sont contextuelles, vous n'avez donc pas besoin de faire défiler l'écran pour trouver les mises à jour importantes. Par défaut, Twist n'envoie pas de notifications constantes pour chaque nouveau message qui apparaît. Les utilisateurs sont avertis s'ils sont mentionnés ou s'ils sont abonnés à un fil de discussion spécifique.

Développé par Doist, Twist est idéal pour les équipes qui ont besoin d'une communication asynchrone de type forum. Il est particulièrement adapté aux équipes à distance réparties sur différents fuseaux horaires.

Fonctionnalités de Twist

Voici quelques-unes des clés fonctionnalités de Twist qui offrent une assistance à la collaboration structurée et ciblée pour les équipes qui préfèrent la communication asynchrone.

Fonctionnalité n° 1 : discussions en fil de discussion

Dans Twist, un canal sert d'espace dédié aux discussions spécifiques à un projet, un client ou un sujet. Au sein de ces canaux, les fils de discussion permettent de structurer les conversations en regroupant les messages connexes.

Il n'est pas possible d'envoyer des messages individuels dans un canal ; chaque message doit faire partie d'un fil de discussion existant, ou vous pouvez créer un nouveau fil de discussion dans le canal concerné.

De cette façon, la communication reste ciblée et les messages ne se perdent pas. La structure en fils de discussion facilite le suivi et la consultation des discussions sans perdre le contexte.

💡 Le saviez-vous ? Vous pouvez envoyer un e-mail à un fil de discussion Twist comme vous le feriez pour un message. Twist vous attribue une adresse e-mail spécifique pour chaque fil. Il vous suffit de transférer un e-mail à cette adresse pour qu'il apparaisse dans la discussion.

Fonctionnalité n° 2 : mise en forme claire des messages

Twist permet de conserver facilement tout le contexte au même endroit. Au lieu de répartir les mises à jour dans plusieurs messages courts, les utilisateurs peuvent rédiger des réponses détaillées dans un fil de discussion, comme s'ils rédigeaient un e-mail bien structuré.

Cela est particulièrement utile pour documenter la progression d'un projet, résumer des discussions ou partager les prochaines étapes. Vous pouvez relier des références, ajouter des fichiers et tout regrouper dans un seul fil de discussion, ce qui permet à tout le monde de suivre facilement. Les membres de l'équipe peuvent ainsi saisir les informations clés en un coup d'œil, sans avoir à échanger constamment des messages.

Fonctionnalité n° 3 : boîte de réception

La boîte de réception est votre espace personnel dans Twist. Elle rassemble tous les fils de discussion et les messages directs qui vous sont attribués afin qu'aucune mise à jour importante ne passe inaperçue. Vous pouvez ainsi hiérarchiser vos réponses sans vous sentir obligé de vérifier chaque discussion. Après avoir répondu au message, vous pouvez marquer le fil de discussion comme terminé pour le supprimer de votre boîte de réception.

Fonctionnalité n° 4 : archives consultables

L'outil enregistre automatiquement toutes les discussions, tous les fils de discussion et tous les messages pendant un mois maximum dans le cadre du forfait gratuit. Ses filtres de recherche avancés permettent de trouver facilement des messages, des discussions et des fichiers partagés sans avoir à parcourir tout l'historique de vos discussions. Il vous suffit de filtrer votre recherche à l'aide de mots-clés, de participants ou de fils de discussion spécifiques.

Les archives consultables de Twist permettent d'organiser les communications et d'y accéder rapidement.

Tarifs Twist

Twist propose deux forfaits d'abonnement mensuel, facturés par utilisateur :

forfait Free : *Gratuit

Illimité : 6 $ par utilisateur/mois

Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintenance en moyenne six connexions quotidiennes sur leur lieu de travail.

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack

Slack est un outil de messagerie et de collaboration en temps réel conçu pour permettre aux équipes de rester en connexion. Son interface et ses fonctionnalités sont conçues pour une communication synchrone et instantanée, ce qui le rend indispensable pour une prise de décision rapide.

Slack remplace les fils de discussion par e-mail peu pratiques et la communication désorganisée par des canaux structurés, des messages directs et des intégrations transparentes. Il fournit essentiellement un hub centralisé où les équipes peuvent discuter, partager des fichiers et collaborer efficacement.

Faisant partie de Salesforce, Slack est particulièrement adapté aux équipes travaillant dans un environnement dynamique, notamment celles qui ont besoin de réponses instantanées.

Fonctionnalités de Slack

Voyons maintenant les fonctionnalités clés qui font de Slack un outil idéal pour une communication fluide et en temps réel.

Fonctionnalité n° 1 : messagerie instantanée et canaux

La collaboration d'équipe dans Slack commence par un canal. Les canaux, qu'ils soient publics ou privés, servent d'espaces dédiés à des projets, des services ou des discussions spécifiques.

Les messages sont publiés directement dans les canaux, et les utilisateurs peuvent créer des fils de discussion dans les messages afin que les discussions restent ciblées, claires et faciles à suivre.

Slack prend également en charge les discussions individuelles via des messages directs. Ainsi, les membres de l'équipe peuvent partager les informations nécessaires de manière privée sans impliquer l'ensemble de l'équipe.

Fonctionnalité n° 2 : Réunions quotidiennes et clips

Slack vous permet d'organiser rapidement des sessions d'appel audio et de visioconférence avec votre équipe sans avoir à planifier de réunion. Avec Huddles, vous pouvez partager des documents, des modèles, des références et même votre écran en temps réel pour une discussion plus interactive et contextuelle.

Si un membre de l'équipe n'est pas disponible, vous pouvez même enregistrer et envoyer des vidéos, des messages vocaux ou des captures d'écran avec Clips. Cela lui permet de consulter les détails à sa convenance tout en s'assurant qu'aucune information ne se perde dans la traduction.

Fonctionnalité n° 3 : Slack IA

L'IA de Slack aide les utilisateurs à trouver des réponses instantanément. Qu'il s'agisse de « À qui dois-je m'adresser pour les problèmes de temps de chargement des pages ? » ou « Quels sont les points clés à retenir de la discussion d'hier ? », Slack recherche dans les discussions publiques et les fichiers partagés pour faire ressortir les informations les plus pertinentes.

Il fournit des résumés intelligents, des récapitulatifs de fils de discussion et des fonctionnalités de recherche avancées, permettant aux utilisateurs de se tenir au courant des longues discussions sans avoir à lire chaque message. Il peut également prendre des notes pendant les réunions quotidiennes et automatiser les tâches routinières grâce à son intégration avec Workflow Builder.

💡 Conseil de pro : utilisez la commande /remind de Slack pour définir des rappels personnels ou d'équipe dans n'importe quel canal ou message direct. En exemple, en tapant « /remind me to check the report at 3 PM » (rappelle-moi de vérifier le rapport à 15 h), Slackbot vous enverra un rappel à l'heure spécifiée.

Fonctionnalité n° 4 : modèles et canevas

Les modèles prêts à l'emploi de Slack permettent aux équipes de démarrer rapidement grâce à des canaux préconfigurés, des flux de travail rationalisés, des canevas et des listes. Ces modèles simplifient les tâches courantes telles que la gestion de projet, l'intégration et la gestion des réunions, aidant ainsi les équipes à se concentrer sur l'exécution plutôt que sur la configuration.

Slack Canvas sert d'espace de travail dédié à l'organisation et au partage d'informations importantes. Les équipes peuvent créer, effectuer la modification en cours et collaborer sur des documents directement dans Slack. Cette structure rend les ressources accessibles et pratiques sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Tarifs Slack

gratuit : *Gratuit

Avantage : 8,75 $ par utilisateur/mois

Business+ : 18 $ par utilisateur/mois

Enterprise Grid : tarification personnalisée

Twist et Slack : comparaison des fonctionnalités

Twist et Slack sont tous deux de puissants outils de communication d'équipe, mais ils adoptent des approches différentes en matière de collaboration. Alors que Twist privilégie les discussions asynchrones, Slack est conçu pour une collaboration rapide et en temps réel.

Aucun des deux n'est intrinsèquement meilleur que l'autre : tout dépend des besoins de votre équipe, notamment du flux de travail, des attentes en matière de communication et du niveau d'urgence requis par votre travail.

Examinons plus en détail les différences entre Slack et Twist.

Functionalité n° 1 : style de communication

La manière dont une équipe communique a un impact direct sur la productivité, la collaboration et l'efficacité du flux de travail. Bien que Slack et Twist soient tous deux conçus pour aider les équipes à collaborer efficacement, ils suivent des styles de communication distincts qui répondent à différents environnements de travail.

Twist

Twist est conçu pour la communication asynchrone. Il permet aux membres de l'équipe de répondre à leur propre rythme, sans pression pour répondre instantanément. Pour faciliter la collaboration asynchrone, Twist utilise des discussions en fil au sein des canaux.

Cette structure permet d'organiser les discussions, de réduire l'encombrement des messages et de garantir que les membres de l'équipe restent concentrés. Au lieu d'interruptions constantes, les équipes engagent des discussions constructives et réfléchies sans perdre le suivi des mises à jour importantes.

Slack

Slack, quant à lui, se concentre sur la communication synchrone et asynchrone ; il offre l'assistance à la prise de décision instantanée, la collaboration en temps réel et les discussions rapides grâce à des fonctionnalités avancées telles que Huddles, Clips, Canvases et Workflow Builder.

🏆 Vainqueur : C'est ex æquo ! Twist est idéal pour les équipes qui ont besoin de discussions structurées et gratuites, tandis que Slack l'emporte pour les équipes qui ont besoin d'une communication instantanée en temps réel.

Fonctionnalité n° 2 : conception et interface utilisateur

Que vous passiez la majeure partie de votre journée sur une application de communication ou que vous ne l'utilisiez que pour les mises à jour essentielles, vous avez besoin d'un outil clair, facile à utiliser et qui ne complique pas la communication.

Twist et Slack offrent tous deux des interfaces intuitives, mais ils ont été conçus avec des priorités différentes.

Twist

L'interface de Twist est construite autour d'une structure filaire qui ressemble à une boîte de réception d'e-mails. Le côté gauche de l'interface de Twist affiche les fils de discussion, la boîte de réception et les messages, tandis que le côté droit affiche le fil de sélection et l'intégralité de la discussion. Cette disposition divisée aide les utilisateurs à suivre les discussions sans perdre le contexte.

Vous pouvez également étiqueter les nouveaux employés dans le fil de discussion, ce qui leur permet de se mettre rapidement au courant des discussions passées sans avoir besoin de briefings séparés. Les utilisateurs peuvent également joindre des liens, des fichiers et des références dans les fils de discussion, ce qui permet de conserver toutes les informations pertinentes au même endroit.

Twist offre également un design minimaliste et apaisant qui favorise la concentration au travail. Il évite les indicateurs de discuter en temps réel tels que les indicateurs de saisie ou les statuts en ligne, que certaines équipes peuvent trouver gênants lorsqu'elles sont concentrées sur leur travail. De plus, les utilisateurs peuvent passer du mode sombre au mode clair pour une expérience plus confortable.

Slack

L'interface de Slack est vivante et interactive. Elle permet de garder toutes les discussions à portée de main en regroupant les canaux, les messages privés et les fils de discussion dans une seule barre latérale avec visibilité. Elle suit une approche axée sur les messages directs, reflétant son intérêt pour une communication fluide et en temps réel. Des fonctionnalités telles que Huddles, Clips, Canvases et Modèles aident les équipes à communiquer et à collaborer de manière transparente.

En plus de pouvoir basculer entre les modes sombre et clair, les utilisateurs peuvent même créer des thèmes personnalisés pour personnaliser leur environnement de travail.

🏆 Gagnant : bien que Slack et Twist offrent tous deux une interface claire et intuitive, Slack permet un meilleur contrôle sur le design grâce à ses thèmes personnalisés et ses ajustements de disposition.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations

Les intégrations avec d'autres applications permettent de gérer les tâches, de partager des fichiers, de synchroniser des données importantes et d'automatiser les flux de travail. Examinons de plus près comment Twist et Slack gèrent les intégrations.

Twist

Twist s'intègre à des outils clés tels que Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello et quelques autres (33 pour être précis) afin de fournir l'assistance à la communication asynchrone et au partage de fichiers en toute transparence. Ses intégrations minimales s'alignent sur son flux de travail structuré et sans distraction, sans ajouter de complexité inutile.

Slack

Slack s'intègre à plus de 2 400 outils dans des domaines tels que l'analyse, le service client, la gestion de fichiers, la sécurité et la conformité, etc. Ces intégrations Slack permettent aux équipes de gérer des projets, de suivre des tâches et de partager des mises à jour sans quitter la plateforme.

🏆 Vainqueur : Slack remporte la victoire grâce à sa bibliothèque d'intégration d'extension, qui permet aux équipes de rationaliser plus facilement leur travail.

Fonctionnalité n° 4 : notifications personnalisées

Un bon outil de communication doit fournir le contrôle des notifications afin que les utilisateurs ne manquent aucun message important tout en évitant les distractions constantes. Twist et Slack proposent tous deux une gestion des notifications, mais leurs approches sont très différentes.

Twist

Twist simplifie les notifications et évite les distractions en n'envoyant des alertes que pour les mentions, les tâches assignées et les fils de discussion suivis.

Les utilisateurs ont un contrôle total sur la manière dont ils reçoivent les alertes, en choisissant entre les notifications par e-mail, sur mobile ou sur ordinateur. Twist permet également aux utilisateurs de définir leurs congés, qui apparaissent sous leur nom afin que leurs collègues sachent quand ils sont en vacances, endormis ou concentrés sur leur travail.

De plus, il existe un mode « Ne pas déranger » (DND) et une option permettant de programmer le mode DND chaque semaine, ce qui aide les équipes à respecter les horaires de travail de chacun.

Slack

Slack, quant à lui, offre un meilleur contrôle sur la gestion des notifications. Les utilisateurs peuvent personnaliser les alertes au niveau du canal, des mots-clés ou des messages directs, ce qui leur garantit de ne recevoir que les mises à jour les plus pertinentes.

La plateforme permet également aux utilisateurs de définir leur profil sur « Absent » ou d'activer le mode « Ne pas déranger » (DND) lorsqu'ils souhaitent désactiver les notifications et se concentrer sans être dérangés.

🏆 Gagnant : Si Twist minimise les distractions, Slack prend l'avantage en offrant plus de flexibilité et de contrôle sur la gestion des notifications, garantissant ainsi aux utilisateurs de recevoir les mises à jour dont ils ont besoin sans bruit inutile.

Fonctionnalité n° 5 : recherche et historique des messages

Les utilisateurs ont besoin d'accéder instantanément aux messages, discussions et fichiers partagés passés sans perdre de temps à faire défiler des discussions encombrées. Twist et Slack permettent tous deux aux utilisateurs de récupérer les messages passés, mais ils gèrent l'historique des messages et la recherche de manière différente.

Twist

L'offre gratuite de Twist donne accès à un mois de commentaires et de messages, tandis que son forfait Unlimited débloque l'historique complet des discussions.

Sa fonction de recherche aide les utilisateurs à trouver des informations spécifiques enfouies dans les fils de discussion en permettant des recherches basées sur le fil et le message. Les utilisateurs peuvent filtrer davantage les résultats en spécifiant des critères tels que les noms des fils ou les participants. Ce critère de recherche avancé facilite l'emplacement des discussions pertinentes sans avoir à faire défiler indéfiniment.

Slack

Le forfait gratuit de Slack donne accès à plus de 10 000 messages passés, tandis que ses forfaits payants débloquent l'historique complet des discussions.

Il est fourni par un fournisseur, prestataire, qui offre une recherche rapide et flexible dans les canaux, les messages privés et les fichiers partagés. Grâce à des suggestions basées sur l'IA, des modificateurs de recherche et des filtres, les utilisateurs peuvent trouver rapidement des messages spécifiques sans avoir à parcourir de longs historiques de discuter.

Slack vous permet également de rechercher du contenu dans un canal spécifique ou même d'exclure certains canaux de votre recherche.

🏆 Gagnant : Slack prend la tête grâce à sa recherche alimentée par l'IA, ses filtres intelligents et l'accès à l'historique illimité des messages dans les forfaits payants, ce qui facilite la recherche de discussions, de fichiers ou de mises à jour passés en quelques secondes.

Twist et Slack sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir où en sont les gens dans le débat Twist vs Slack. Lorsque vous recherchez Twist vs Slack sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que l'approche structurée de Twist permet de garder les discussions gratuites et faciles à suivre.

Un utilisateur de Reddit a préféré Twist à Slack pour ses fonctionnalités de discuter

J'adore Twist et je le préfère. Et pourtant, j'utilise Slack depuis sa sortie, tant pour le travail que pour mes groupes privés. Ce que j'apprécie le plus chez Twist, c'est la structure des discussions de groupe, jusqu'à la ligne d'objet.

J'adore Twist et je le préfère. Et pourtant, j'utilise Slack depuis sa sortie, tant pour le travail que pour mes groupes privés. Ce que j'apprécie le plus chez Twist, c'est la structure des discussions de groupe, jusqu'à la ligne d'objet.

Un autre utilisateur de Reddit a salué cet outil pour sa capacité à maintenir les discussions de travail ciblées et organisées

Twist est très efficace pour les fils pertinents et ciblés. Sur Slack, les utilisateurs ont tendance à s'égarer rapidement et à s'éloigner du sujet. Cela est moins susceptible de se produire sur Twist, car cette plateforme est davantage structurée autour de sujets plutôt que de salons de discussion.

Twist est très efficace pour les fils pertinents et ciblés. Sur Slack, les utilisateurs ont tendance à digresser rapidement et à s'éloigner du sujet. Cela est moins susceptible de se produire sur Twist, car cette plateforme est davantage structurée autour de sujets que de salons de discussion.

D'autres utilisateurs de Reddit partagent en quoi les canaux Slack sont utiles pour les discussions spécifiques et les clarifications rapides.

Slack s'apparente davantage à discuter avec différentes salles consacrées à différents sujets. Et comme tout chat, il fonctionne en temps réel : ce qui s'est passé hier n'existe plus. Ce n'est pas un bon endroit pour conserver des idées. Mais c'est un bon outil pour discuter de quelque chose qui se passe actuellement, pour trouver qui est responsable de quelque chose, pour obtenir une réponse rapide à une question simple.

Slack s'apparente davantage à discuter avec différentes salles consacrées à différents sujets. Et comme tout chat, il fonctionne en temps réel : ce qui s'est passé hier n'existe plus. Ce n'est pas un bon endroit pour conserver des idées. Mais c'est un outil suffisant pour discuter de quelque chose qui se passe actuellement, pour trouver qui est responsable de quelque chose, pour obtenir une réponse rapide à une question simple.

Rencontre ClickUp, la meilleure alternative à Twist et Slack

Slack et Twist permettent aux équipes de communiquer. Vous pouvez discuter, organiser des discussions de groupe et même attribuer des tâches grâce à ces applications de communication d'équipe. Mais que se passe-t-il ensuite ?

Comment suivre la progression des tâches lorsqu'elles sont gérées dans un outil de gestion de projet, mais que les mises à jour restent enfouies dans les fils de discussion ? Les discussions avancent rapidement, mais l'exécution prend du retard.

Lorsque le travail et la communication ne sont pas connectés, des lacunes apparaissent, entraînant une prolifération des tâches. Les équipes perdent le contexte, courent après les mises à jour et perdent du temps à passer d'une application à l'autre. Les discussions suivent un flux, mais l'exécution semble dispersée.

C'est là qu'intervient l'application tout-en-un ClickUp à l'étape suivante. Elle regroupe le discuter, les tâches et les projets, en conservant tout au même endroit afin que vous puissiez dire adieu aux flux de travail disjoints et aux changements d'onglets inutiles.

Avant d'expliquer en quoi ClickUp est une meilleure alternative, voici une conclusion surprenante tirée de notre sondage :

ClickUp a une longueur d'avance n° 1 : ClickUp pour discuter

ClickUp Chat est plus qu'un simple outil de discuter : il permet de garder vos discussions en connexion avec votre travail.

Les équipes peuvent discuter, partager des mises à jour et prendre des mesures sans avoir à passer d'une application à l'autre. Au lieu d'avoir des messages dispersés sur différentes plateformes, tout reste dans ClickUp, ce qui permet de transformer les discussions en tâches suivies.

Voici ce qui distingue ClickUp pour discuter :

Transformez les messages en tâches exploitables : transformez n'importe quel message en tâche et liez-le aux documents, tâches et discuter pertinents en un seul clic

*discuter intégré : accédez à toutes les discussions, qu'elles concernent une tâche, un projet ou une discussion générale, à partir d'un emplacement centralisé

Messages intégrés : Discuter vous permet d'intégrer des vidéos, des documents, des pages web et des bases de données de feuilles de calcul dans vos messages pour une communication pleinement contextuelle

Asynchrone et synchrone : offre tout ce que vous attendez d'un outil de communication, c'est-à-dire des discuter et des canaux, des messages directs, des clips, des fils, un flux d'activité, des rappels et des intégrations

Appels vocaux et visio-conférences : organisez des appels vidéo et vocaux avec les membres de votre équipe pour discuter rapidement de vos projets

ClickUp a un avantage n° 2 : ClickUp Brain

Accédez à plusieurs LLM, effectuez des recherches sur le Web et bien plus encore à l'aide d'un seul outil d'IA

ClickUp AI transforme la façon dont les équipes travaillent en établissant la connexion entre les discussions, les tâches et les connaissances grâce à une automatisation intelligente et des réponses instantanées. Au lieu de passer du temps à rechercher des informations, à rattraper le retard pris dans les réunions ou à effectuer des tâches répétitives, votre équipe peut se concentrer sur ce qui compte le plus : accomplir ses tâches.

Grâce à l'IA intégrée à tous les niveaux de ClickUp, vous gagnerez en rapidité, resterez aligné et ne manquerez jamais rien. Voici ce qui distingue ClickUp AI :

*clickUp Brain : résumer les fils de discussion, les messages et les réunions en quelques secondes. Extrayez les points clés, rédigez des réponses et obtenez des réponses à partir de la base de connaissances, des tâches et des outils connectés de votre entreprise, le tout sans quitter ClickUp

Accès à plusieurs LLM et recherche sur le Web : exploitez plusieurs modèles linguistiques de grande taille (LLM) ou effectuez des recherches sur le Web pour bénéficier d'une assistance IA précise et actualisée, adaptée à vos besoins

Agents IA : Automatisez les processus et les flux de travail répétitifs. Laissez les agents IA mettre à jour les statuts, envoyer des rappels et gérer les étapes routinières afin que votre équipe puisse se concentrer sur le travail à fort impact.

AI Notetaker: Ne manquez plus aucun détail lors de vos réunions. AI Notetaker se joint à vos appels, transcrit les discussions et génère des notes claires et exploitables Ne manquez plus aucun détail lors de vos réunions. AI Notetaker se joint à vos appels, transcrit les discussions et génère des notes claires et exploitables

Demandez à l'IA où que vous soyez : Vous avez besoin d'aide ou de réponses ? Il vous suffit de « demander à l'IA » depuis n'importe quel chat, tâche, document ou projet. Obtenez instantanément des résumés, générez du contenu ou trouvez des informations

Formez des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp pour gérer les flux de travail asynchrones

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité « Catch Me Up » de ClickUp pour résumer rapidement les messages non lus dans n'importe quel canal, jusqu'à 14 jours en arrière. C'est le moyen le plus rapide de rester informé sans avoir à faire défiler toutes les discussions.

Pour mener à bien du travail, il est souvent nécessaire de faire appel à plusieurs membres de l'équipe. Mais lorsque les tâches impliquent des discussions incessantes, les demandes peuvent se perdre et les responsabilités devenir floues.

Voici comment ClickUp Assign Comments permet de garder le suivi des discussions :

Attribuer des commentaires : attribuez des commentaires aux membres de l'équipe concernés dans le cadre d'une tâche

Clarifiez les responsabilités : les commentaires assignés apparaissent dans la boîte de réception et la liste de tâches du destinataire, afin qu'il sache toujours ce qu'il doit faire

résoudre les commentaires* : une fois la tâche assignée terminée, marquez le commentaire comme résolu afin de garder les environnements de travail propres et les discussions ciblées

Discussions en fil de discussion : permet de garder la discussion claire et ciblée grâce à des réponses en fil de discussion

Commentaires sur les citations : surlignez le texte spécifique pour obtenir des commentaires ou des questions précis

💡 Conseil de pro : vos clients ou collaborateurs externes peuvent également recevoir des commentaires, à condition qu'ils aient accès à la tâche. C'est un excellent moyen de rationaliser les validations ou d'obtenir rapidement des commentaires sans avoir à passer par de longues chaînes d'e-mail.

ClickUp One Up n° 4 : tâches ClickUp

Centralisez les discussions sur les tâches entre les équipes avec ClickUp Tasks

Les tâches ClickUp sont au cœur de l'exécution, regroupant les missions, les échéances, les discussions et le suivi de la progression en un seul endroit. Au lieu de listes à faire éparpillées et de suivis interminables, les équipes peuvent planifier, collaborer et agir, le tout dans le cadre d'une seule et même tâche.

Voici comment les tâches ClickUp permettent aux équipes de rester alignées :

statuts des tâches personnalisés* : définissez des priorités, déterminez l'urgence des tâches et fixez des délais pour que les projets avancent comme prévu

*vues de dépendance : suivez l'impact des projets en liant les tâches et les dépendances

Collaboration au sein des tâches : discutez du travail, identifiez vos collègues avec des étiquettes et joignez des pièces jointes directement dans la tâche

structures de tâches personnalisées pour chaque flux de travail* : décomposez le travail en sous-tâches, checklist ou dépendances, et attribuez-les à plusieurs membres de l'équipe

essayez ceci : *Vous venez de publier une mise à jour dans un fil de discussion ? Créez une tâche directement à partir de votre message afin qu'elle soit suivie, attribuée et qu'elle ne se perde pas dans le chat.

remarque* : vous êtes pris dans la débâcle Slack vs ClickUp? Pendant que vous vous décidez, gardez à l'esprit que ClickUp s'intègre à Slack, ce qui permet aux équipes de créer des tâches, de définir des rappels et de mettre à jour les statuts directement à partir des discussions Slack.

Rationalisez vos flux de travail et votre communication avec ClickUp

Twist et Slack sont tous deux des outils de communication fiables pour les entreprises de toutes tailles.

Ces outils aident les équipes à rester en connexion, à partager des informations et à collaborer, que ce soit en temps réel ou de manière asynchrone. Mais la communication seule ne suffit pas pour que le travail soit terminé.

Les équipes ont besoin d'un système centralisé où les tâches, les projets et les discussions restent connectés. Sans cela, le travail est dispersé entre plusieurs outils, ce qui rend plus difficile le suivi de la progression et la conservation du contexte en un seul endroit.

Inscrivez-vous à ClickUp et regroupez vos discuter, tâches, projets et automatisations, le tout alimenté par l'IA. Découvrez une collaboration fluide qui transforme les discussions en actions.