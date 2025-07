Les 10 meilleures alternatives à Word pour Mac sans Microsoft en 2025

Microsoft Word est peut-être synonyme de logiciel de traitement de documents, mais il ne convient pas à tout le monde.

Peut-être est-il trop volumineux. Peut-être que l'abonnement vous semble inutile. Ou peut-être recherchez-vous simplement un outil mieux adapté au flux de travail de votre Mac.

Bonne nouvelle : vous avez le choix.

Que vous rédigiez des rapports, preniez des notes, rédigiez des propositions pour vos clients ou travailliez sur des contenus longs, il existe des alternatives à MS Office compatibles avec Mac qui sont rapides, simples et même gratuites.

Et vous n'avez pas à renoncer à des fonctionnalités telles que la collaboration, la mise en forme ou le partage de fichiers. De nombreux outils offrent désormais les mêmes fonctions (voire meilleures) que MS Word pour vos besoins en traitement de texte, sans le prix ni l'encombrement.

Dans ce guide, nous vous montrerons ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Microsoft Word pour Mac et pourquoi ClickUp Docs pourrait devenir votre nouvel assistant préféré, alimenté par l'IA (ou... votre héros ?), pour rédiger, prendre des notes et documenter vos projets sur macOS.

Que rechercher dans une alternative à Word pour Mac ?

Choisir un équivalent Word pour Mac ne consiste pas seulement à trouver un logiciel qui ressemble à Microsoft Word. Il s'agit de trouver un outil qui correspond à votre façon d'écrire, de prendre des notes et de collaborer, sans vous ralentir.

Que vous rédigiez des articles de blog, prépariez des propositions commerciales ou organisiez des notes de réunion, voici ce qui compte vraiment.

Compatibilité des fichiers : Importez/exportez des documents . doc et . docx en toute transparence, bénéficiez d'une assistance pour les formats ouverts natifs (. odt, . rtf) et exportez des PDF sans erreur, ce qui vous évite les problèmes de disposition et de mise en forme frustrants

Simplicité et rapidité : Offrez une interface intuitive et sans distraction, incluez des outils de mise en forme courants (gras, titres, listes) et proposez une courbe d'apprentissage minimale pour que vous restiez concentré sur l'écriture

Accès au cloud et utilisation hors ligne : synchronisez vos documents en temps réel sur tous vos appareils, modifiez-les hors ligne et enregistrez-les automatiquement avec l'historique des versions, pour synchronisez vos documents en temps réel sur tous vos appareils, modifiez-les hors ligne et enregistrez-les automatiquement avec l'historique des versions, pour une productivité ininterrompue sur votre Mac , où que vous soyez

Collaboration : modifiez des documents en temps réel, laissez facilement des commentaires et des suggestions, et contrôlez les permissions de partage pour rationaliser le travail d'équipe et éviter toute confusion entre les versions

Personnalisation et flexibilité : accédez à accédez à des modèles de documentation prêts à l'emploi, appliquez des thèmes tels que le mode sombre et créez des raccourcis personnalisés afin de personnaliser votre flux de travail et de gagner en efficacité

Coût et compatibilité Mac : profitez de fonctionnalités essentielles à moindre coût ou gratuitement, d'une tarification transparente lors des mises à niveau et des performances natives de macOS pour une expérience fluide et fiable

👀 Le saviez-vous ? Selon un rapport Gartner, 60 % des acheteurs de logiciels regrettent leur achat dans les 12 à 18 mois qui suivent. Beaucoup envisagent même de changer de produit. Vous voulez faire de meilleurs choix ? Commencez par aligner vos outils sur vos besoins réels, et non sur des fonctionnalités tape-à-l'œil.

Les meilleures alternatives à Word pour Mac en un coup d'œil

Les 10 meilleures alternatives à Word pour Mac

Nous avons dressé une liste de dix alternatives performantes à Microsoft Word, chacune conçue pour vous aider à rédiger, collaborer et rester organisé, sans dépendre de Microsoft.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets et de documents avec collaboration)

Créez votre document ClickUp à votre façon. Commencez ici Créez des documents, modifiez-les en collaboration en temps réel, ajoutez des commentaires et étiquetez d'autres collaborateurs dans ClickUp Docs

ClickUp est plus qu'un outil d'écriture. C'est l'application tout-en-un pour le travail conçue pour les personnes qui ont besoin que leurs documents soient plus performants et plus polyvalents.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, mettre en forme et modifier des documents comme vous le feriez dans Microsoft Word. Mais ici, les documents ne sont pas de simples référentiels passifs d'informations. Ils sont aussi interactifs que vous le souhaitez.

Vous souhaitez convertir une sélection de texte de votre document en élément d'action ? C'est possible, grâce à la possibilité de créer des tâches ClickUp à partir de documents en un seul clic.

Vous souhaitez attirer l'attention d'un collègue ? Il vous suffit de le @mentionner n'importe où dans le document ou de laisser un commentaire assigné qu'il pourra valider et résoudre.

@Mentionnez vos collègues ou attribuez-leur des commentaires auxquels ils devront répondre lors de la collaboration sur les documents ClickUp

Et qu'en est-il de l'intégration de médias enrichis ou de widgets tels que des feuilles de route de produits ou des listes de tâches ? C'est possible ! Et bien sûr, vous pouvez mettre en forme chaque document comme vous le souhaitez, avec de multiples options pour les polices de caractères, les couleurs, les bannières, les listes stylisées et bien d'autres éléments encore.

Collaborez et modifiez vos notes, forfaits, propositions et rapports en direct avec votre équipe dans ClickUp Docs

Les documents dans ClickUp sont exploitables et restent toujours connectés à votre travail. Vous pouvez les lier à des tâches, les joindre à des dossiers et les utiliser dans le flux de travail de votre équipe, et pas seulement comme des fichiers autonomes. Vous pouvez modifier le même document avec votre équipe en temps réel, afin que tout le monde voie toujours la dernière version et reste sur la même page, au sens propre comme au figuré.

Si les documents semblent trop compliqués pour noter rapidement vos idées, vous n'aurez pas non plus besoin d'une application de notes séparée. Avec le bloc-notes ClickUp, vous disposez d'un espace simple pour noter rapidement vos pensées, vos notes de réunion ou vos tâches à faire. Les notes ne restent pas isolées non plus. Vous pouvez les convertir en documents ou en tâches dès que vous êtes prêt à passer à l'action.

Créez des listes de tâches et organisez-les dans le bloc-notes ClickUp

Si vous manquez de temps, ClickUp Brain intervient pour vous aider. Il s'agit d'un assistant IA intégré à Docs qui peut résumer de longs contenus, reformuler des paragraphes maladroits en textes soignés et professionnels, ou même vous aider à générer du contenu lorsque vous êtes bloqué. Que vous rédigiez un article de blog ou que vous nettoyiez un brouillon pour un rapport de direction, il réduit le temps passé sur les tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur le message.

Posez vos questions à ClickUp Brain et obtenez une réponse instantanée

Découvrez comment vous pouvez écrire avec l'IA, sans quitter votre environnement de travail, grâce à ClickUp Brain :

ClickUp fonctionne comme vous le souhaitez. Les documents Word ne sont pas stockés dans un système de dossiers désordonné. Ils sont organisés dans la hiérarchie claire des projets ClickUp: environnement de travail, espace, dossier, liste, tâche. Vous pouvez organiser vos documents par client, projet ou flux de travail. Tout est lié et facile à trouver. Plus besoin de chercher dans des fichiers éparpillés.

💡 Conseil de pro : vous voulez rester organisé à mesure que vous évoluez ? Utilisez le Hub Documents dans ClickUp pour retrouver tous vos documents (ceux que vous possédez, ceux que vous avez créés, ceux que vous avez partagés) en un seul endroit. Vous pouvez même demander à ClickUp AI de les trouver rapidement à l'aide de commandes en langage naturel ou utiliser la recherche connectée ClickUp si vous vous souvenez des mots-clés du document !

Tout se synchronise sur tous vos appareils. Vous pouvez télécharger ClickUp pour Mac pour une expérience de bureau fluide, rapide, réactive aux gestes et parfaitement intégrée à votre environnement macOS.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez tous vos documents organisés et faciles à trouver dans un emplacement centralisé grâce au Hub Documents de ClickUp

Maintenez facilement des wikis détaillés avec des pages imbriquées

Écrivez sans distraction en mettant en surbrillance uniquement la section sur laquelle vous travaillez à l'aide du mode Focus

Masquez les documents anciens ou inutilisés sans les supprimer, pour garder votre environnement de travail propre et facile à parcourir

Structurez vos documents avec des titres clairs, des sections repliables et un aperçu cliquable pour naviguer facilement dans les contenus longs

Suivez qui a créé et modifié un document en dernier , avec des horodatages pour un meilleur contrôle des versions

Démarrez rapidement vos projets ou vos documents grâce à des modèles prêts à l'emploi et personnalisables pour tout, des notes de réunion aux procédures opératoires normalisées

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez créer une base de connaissances facile à gérer, commencez par un modèle. Les modèles de base de connaissances de ClickUp offrent une structure solide pour organiser les guides internes, les documents d'intégration et les FAQ de l'équipe.

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent qu'il y a une courbe d'apprentissage, car ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp

Une critique de G2 loue la polyvalence de l'outil :

ClickUp centralise tout notre travail (tâches, documents, discussions et objectifs) en un seul endroit. Sa flexibilité est inégalée : des vues personnalisées, des automatisations et des intégrations permettent d'adapter facilement les flux de travail aux besoins de chaque équipe. J'apprécie particulièrement la façon dont ClickUp équilibre la profondeur (fonctionnalités puissantes telles que les dépendances et les tableaux de bord) et la facilité d'utilisation. Cela a rendu le suivi des projets, la collaboration entre les équipes et la communication plus fluides et beaucoup plus transparents.

ClickUp centralise tout notre travail (tâches, documents, discussions et objectifs) en un seul endroit. Sa flexibilité est inégalée : des vues personnalisées, des automatisations et des intégrations permettent d'adapter facilement les flux de travail aux besoins de chaque équipe. J'apprécie particulièrement la façon dont ClickUp équilibre la profondeur (fonctionnalités puissantes telles que les dépendances et les tableaux de bord) et la facilité d'utilisation. Cela a rendu le suivi des projets, la collaboration entre les équipes et la communication plus fluides et beaucoup plus transparents.

2. LibreOffice Writer (idéal pour un traitement de texte complet avec une large compatibilité de fichiers)

via LibreOffice Writer

LibreOffice Writer offre aux utilisateurs Mac tout ce dont ils ont besoin pour créer des documents Word professionnels, sans abonnement.

Le logiciel prend en charge un large intervalle de formats, notamment .doc, .docx, .odt, .rtf et .html, ce qui en fait une alternative solide à MS Word pour les utilisateurs qui recherchent une large compatibilité. Grâce à des outils de mise en forme avancés, des modèles intégrés et des options d'exportation, vous pouvez produire des documents de haute qualité à l'aide de LibreOffice Writer.

Meilleures fonctionnalités de LibreOffice Writer

Accédez à des options de mise en forme avancées : styles, tableaux, en-têtes, notes de bas de page

Exportez vers PDF, EPUB et d'autres formats courants

Améliorez votre écriture grâce au correcteur orthographique, au thésaurus et au compteur de mots intégrés

Tirez parti des modèles de documents pour une structure cohérente

Travaillez entièrement hors ligne : aucune connexion Internet n'est requise pour utiliser l'outil

Limites de LibreOffice Writer

L'interface semble dépassée par rapport aux applications Mac modernes

Courbe d'apprentissage plus raide en raison de l'intervalle des fonctionnalités

Pas de synchronisation cloud intégrée ni de collaboration en temps réel

Tarifs de LibreOffice Writer

Gratuit et open source

Évaluations et avis sur LibreOffice Writer

G2 : 4,1/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de LibreOffice Writer

Un utilisateur Capterra déclare :

J'apprécie LibreOffice pour être une suite open source puissante, dotée d'un ensemble de fonctionnalités performantes et compatible avec divers formats de documents. Son développement communautaire garantit des mises à jour et des améliorations régulières.

J'apprécie LibreOffice pour sa puissance, son open source, ses nombreuses fonctionnalités et sa compatibilité avec divers formats de documents. Son développement communautaire garantit des mises à jour et des améliorations régulières.

3. Apple Pages (idéal pour les utilisateurs Mac à la recherche d'un design élégant et d'une intégration transparente)

via Apple Pages

Apple Pages est intégré à la plupart des appareils Apple. Il est conçu pour les utilisateurs Mac qui accordent de l'importance au design, souhaitent collaborer en temps réel et préfèrent un outil qui s'intègre naturellement dans l'écosystème Apple.

Tout semble natif sur Mac, des transitions fluides à l'intégration profonde avec iCloud, Messages et FaceTime. Vous pouvez collaborer en direct avec vos collègues sur Mac, iPad, iPhone ou même un navigateur.

Si vous passez de Microsoft Word à Pages, vous pourrez ouvrir, modifier et exporter des fichiers MS Word sans aucun problème.

Meilleures fonctionnalités d'Apple Pages

Profitez d'une collaboration en temps réel sur tous les appareils Apple et sur le Web

Profitez de plus de 90 modèles conçus par Apple pour vos CV, rapports, livres et bien plus encore

Tirez parti des outils intégrés pour le suivi des modifications, les commentaires et les surlignages

Bénéficiez d'une assistance pour l'intégration d'images, de fichiers audio, de vidéos et d'éléments interactifs

Enregistrez automatiquement votre travail, synchronisez-le avec iCloud et modifiez facilement vos documents hors ligne

Limites d'Apple Pages

Manque d'outils avancés d'automatisation ou de flux de travail

Intégration limitée avec les plateformes non Apple

Ne convient pas aux mises en forme complexes telles que les citations académiques ou les macros

Tarifs Apple Pages

Apple Pages est gratuit à télécharger et à utiliser sur tous les appareils Apple

Évaluations et avis sur Apple Pages

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Avis non disponibles

4. Google Docs (idéal pour la collaboration en temps réel et les modifications en cours dans le cloud)

via Google Docs

Google Docs est un traitement de texte basé sur un navigateur qui facilite la rédaction, la modification et le partage de documents où que vous soyez. Conçu pour les équipes, il est tout aussi utile pour le travail en solo. Les utilisateurs Mac peuvent y accéder sans rien installer, et tout se synchronise en temps réel dans le cloud.

Les modifications sont enregistrées automatiquement. Vous pouvez voir qui est en train de modifier un document, ajouter des commentaires et revenir à n'importe quelle version précédente, sans jamais cliquer sur « Enregistrer ». C'est l'une des options les plus accessibles pour les utilisateurs Mac à la recherche d'une alternative à Microsoft Word, en particulier pour les équipes qui privilégient la rapidité et la flexibilité.

Principales fonctionnalités de Google Docs

Modifiez en temps réel avec plusieurs collaborateurs grâce au suivi du curseur en direct

Créez des documents à plusieurs à l'aide de commentaires, de suggestions et d'une fonctionnalité de discussion intégrée pour les équipes

Enregistrement automatique avec historique illimité des versions

Accédez à vos données depuis n'importe quel navigateur ou appareil

Découvrez des dizaines de modèles pour vos CV, rapports et bien plus encore

Limites de Google Docs

Nécessite une connexion Internet active pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

La mise en forme peut être altérée dans les fichiers Microsoft Word complexes

Modification hors ligne limitée et moins d'options de disposition avancées par rapport aux alternatives à Google Docs

Tarification de Google Docs

Gratuit avec un compte Google

Des forfaits payants pour les entreprises sont disponibles via Google Workspace

Évaluations et avis sur Google Docs

Capterra : 4,7/5 (plus de 28 000 avis)

G2 : Avis non disponibles

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Google Docs

Découvrez ce qu'un utilisateur de Capterra pense de cet outil :

J'adore Google Docs et je l'utilise pratiquement tous les jours, que ce soit pour relire rapidement les articles que j'ai écrits ou pour modifier des documents, ce que je peux faire aussi bien en ligne que hors ligne. J'apprécie vraiment de pouvoir modifier mes documents hors ligne et d'appliquer les modifications dès que je me reconnecte.

J'adore Google Docs et je l'utilise pratiquement tous les jours, que ce soit pour relire rapidement les articles que j'ai écrits ou pour modifier des documents, ce que je peux faire aussi bien en ligne que hors ligne. J'apprécie vraiment de pouvoir modifier mes documents hors ligne et d'appliquer les modifications dès que je me reconnecte.

📖 À lire également : Astuces indispensables pour booster la productivité de votre MacBook

5. Apache OpenOffice Writer (idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un traitement de texte gratuit et open source)

via Apache OpenOffice Writer

Apache OpenOffice Writer est un choix solide si vous recherchez un traitement de texte basique et hors ligne qui ne coûte pas un centime. Il est open source, multiplateforme et conçu pour les utilisateurs qui préfèrent une alternative à Microsoft Word sans fioritures.

Il couvre l'essentiel (écriture, modification et mise en forme) et prend en charge tous les types de formats de fichiers courants. L'interface semble dépassée, mais l'outil est fiable. Il est idéal pour les tâches simples telles que les rapports, les lettres et les formulaires lorsque vous n'avez pas besoin de synchronisation dans le cloud ou de collaboration.

Meilleures fonctionnalités d'Apache OpenOffice Writer

Travaillez avec des fichiers .doc, .docx, .odt, .rtf et .html

Peaufinez vos textes grâce à des fonctionnalités telles que la vérification orthographique, la correction automatique et le comptage de mots inclus

Exportez des fichiers au format PDF en un seul clic

Tirez parti de la vue de modification en cours pour les documents longs

Limites d'Apache OpenOffice Writer

L'interface semble obsolète et peut paraître peu pratique

Pas de fonctionnalités de stockage cloud ou de collaboration

Vous devez installer la suite complète pour utiliser Writer

Tarifs d'Apache OpenOffice Writer

Gratuit et open source

Évaluation et avis sur Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Apache OpenOffice

Voici un avis Capterra:

J'ai commencé à utiliser OpenOffice lorsque je travaillais pour une organisation à but non lucratif qui avait peu de moyens. Je l'ai recommandé comme alternative au logiciel sous licence. Je ne suis jamais revenu en arrière. La seule fois où j'utilise un logiciel sous licence (le grand M), c'est lorsque l'organisation pour laquelle je travaille a acheté une licence d'entreprise. J'utilise OpenOffice à titre professionnel depuis plus de 10 ans !

J'ai commencé à utiliser OpenOffice lorsque je travaillais pour une organisation à but non lucratif qui avait peu de moyens. Je l'ai recommandé comme alternative au logiciel sous licence. Je ne suis jamais revenu en arrière. La seule fois où j'utilise un logiciel sous licence (le grand M), c'est lorsque l'organisation pour laquelle je travaille a acheté une licence d'entreprise. J'utilise OpenOffice à titre professionnel depuis plus de 10 ans !

6. Scrivener (idéal pour les projets de rédaction longue, tels que les romans et les articles de recherche)

Scrivener est conçu pour les auteurs qui travaillent sur des documents volumineux et complexes. Si vous écrivez un roman, une thèse ou un article de recherche, il vous offre les outils nécessaires pour diviser votre travail en petites parties, l'organiser clairement et tout conserver au même endroit.

Vous pouvez passer d'une scène à l'autre, d'une note à l'autre, d'un plan à l'autre et d'un brouillon à l'autre sans changer d'application. L'interface est conçue pour favoriser la concentration, et la structure vous aide à gérer de grands volumes de contenu sans vous perdre.

Meilleures fonctionnalités de Scrivener

Utilisez l'affichage Classeur pour organiser vos brouillons, notes et chapitres

Faites confiance au tableau d'affichage et au plan pour une planification visuelle

Affichez vos recherches et vos brouillons côte à côte grâce au mode écran partagé

Réduisez les distractions pendant que vous écrivez grâce au mode Composition

Prenez une longueur d'avance sur vos projets grâce à des modèles personnalisés pour rédiger des livres, des articles et des scripts

Limites de Scrivener

Apprentissage long en raison de la complexité du logiciel

Pas de collaboration en temps réel ni de synchronisation dans le cloud

La synchronisation entre appareils nécessite un stockage tiers

Tarifs Scrivener

Licence standard pour macOS : 49,00 $ (frais uniques)

Licence éducative pour macOS : 41,65 $ (frais uniques)

Évaluation et avis sur Scrivener

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Scrivener

Découvrez ce qu'un utilisateur de Capterra pense de cet outil :

Achetez-le ou essayez-le au moins. Je l'utilise pour les livres longs, les articles et à peu près tout. Je l'adore. Je n'ai rien trouvé qui s'en approche. J'utilise la version 3.0 sur un Mac, mais la version Windows reçoit également de bonnes critiques.

Achetez-le ou essayez-le au moins. Je l'utilise pour les longs livres, les articles et à peu près tout. Je l'adore. Je n'ai rien trouvé qui s'en approche. J'utilise la version 3.0 sur un Mac, mais la version Windows reçoit également de bonnes critiques.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels d'automatisation de documents à utiliser

7. Mellel (idéal pour la rédaction académique et technique nécessitant des mises en forme avancées)

via Mellel

Mellel est conçu pour les rédacteurs qui ont besoin de structure et de précision. Il est particulièrement utile pour les universitaires, les chercheurs et les rédacteurs techniques qui travaillent avec des documents longs et détaillés et des mises en forme complexes.

Avec des outils pour les titres automatiques, les bibliographies en direct, la composition multilingue et les systèmes de notes avancés, Mellel vous donne un contrôle total sur l'organisation et la présentation de vos pages. Il est conçu pour l'écriture sérieuse, en particulier lorsque les citations, les références et les règles de mise en forme sont importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Mellel

Utilisez les titres automatiques et l'affichage plan pour gérer la structure des documents

Obtenez plusieurs flux de notes de bas de page et de fin de document

Accédez à une assistance en direct pour les citations et les bibliographies avec Bookends

Écrivez facilement dans différentes langues grâce à l'interface intégrée de droite à gauche et aux documents multilingues

Profitez de styles personnalisés pour une mise en forme cohérente sur de longues pages

Limites de Mellel

L'interface peut sembler peu familière aux utilisateurs de Word

Pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel ni de fonctionnalités cloud

Apprentissage long en raison de ses fonctionnalités spécialisées

Tarifs Mellel

Mellel pour Mac : 69 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Mellel

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Mellel

Un utilisateur sur G2 partage :

Voici quelques domaines dans lesquels je recommande/apprécie Mellel : 1. Le prix est justifié par l'utilisation. 2. Les titres automatiques et les notes sont une fonctionnalité très pratique. 3. L'option d'essai gratuit est également très intéressante, car ceux qui l'essaient ne peuvent plus s'en passer.

Voici quelques domaines dans lesquels je recommande/apprécie Mellel :

1. Le prix vaut largement l'utilisation. 2. Les titres automatiques et les aperçus sont une fonctionnalité très pratique. 3. L'option d'essai gratuit est également très intéressante, car une fois que vous l'avez essayée, vous ne pouvez plus vous en passer.

📮 Insight ClickUp : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

8. Nisus Writer Pro (Idéal pour la rédaction professionnelle avec de nombreuses options de personnalisation)

via Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro est conçu pour les rédacteurs qui veulent un contrôle total sur leurs outils. Rapide et flexible, il est spécialement conçu pour macOS. Du contenu long format à la rédaction technique, il offre la puissance d'un éditeur professionnel avec la simplicité d'une application Mac.

Vous pouvez personnaliser presque tout : barres d'outils, raccourcis, styles et macros. Que vous écriviez dans une ou cinq langues, que vous ayez besoin d'une fonction avancée de recherche et de remplacement ou que vous souhaitiez automatiser des tâches répétitives, Nisus Writer Pro vous aide à travailler à votre façon.

Meilleures fonctionnalités de Nisus Writer Pro

Écrivez comme vous le souhaitez grâce à des raccourcis clavier complets et à la personnalisation de la barre d'outils

Trouvez facilement tout ce que vous cherchez grâce à la recherche avancée avec PowerFind et les expressions régulières

Accédez à la prise en charge intégrée des langues s'écrivant de droite à gauche et à l'assistance multilingue

Suivez facilement les modifications, les commentaires et l'historique des versions

Intégrez Bookends pour la gestion des citations

Limites de Nisus Writer Pro

Compatibilité limitée en dehors de l'écosystème Apple

Pas de collaboration en temps réel

Tarifs de Nisus Writer Pro

Licence standard : 65 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Nisus Writer Pro

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Nisus Writer Pro

Un avis G2 dit :

Cet outil dispose de fonctionnalités puissantes telles que le générateur de table des matières, le mode sombre, l'affichage fractionné, etc.

Cet outil dispose de fonctionnalités puissantes telles qu'un générateur de table des matières, un mode sombre, un affichage fractionné, etc.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de collaboration documentaire

9. ONLYOFFICE DocSpace (Idéal pour la modification collaborative avec compatibilité entre les formats)

via ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Document Editor vous offre la même expérience que Microsoft Word, mais avec une collaboration plus solide et une prise en charge plus large des formats. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin de travailler ensemble sur des projets sans perdre le contrôle de la mise en forme ou de la structure.

Vous pouvez coéditer en temps réel, laisser des commentaires et suivre les modifications sur tous vos appareils. Il fonctionne bien avec les formats .docx, .odt, .pdf et des dizaines d'autres, ce qui facilite le partage de fichiers sans conversion ni problème de compatibilité.

Les meilleures fonctionnalités de ONLYOFFICE DocSpace

Profitez d'une collaboration en temps réel avec un contrôle d'accès basé sur les rôles

Tirez parti de plus de 50 formats de fichiers, notamment .docx, .odt, .pdf et .html

Collaborez et suivez facilement les modifications grâce à l'historique des versions, aux commentaires et à la fonctionnalité de discussion intégrée

Bénéficiez d'outils de mise en forme avancés pour créer des documents professionnels

Étendez les fonctionnalités grâce à des plugins (comme un thésaurus, un traducteur ou WordPress)

Limites de ONLYOFFICE DocSpace

Aucune application native pour Mac disponible sur le Mac App Store

Problèmes occasionnels de mise en forme avec des documents Word complexes

Tarifs ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : 20 $ par administrateur/mois

Enterprise sur site : 6 550 $ par serveur

Évaluations et avis sur ONLYOFFICE DocSpace

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de ONLYOFFICE DocSpace

Extrait d'un avis G2:

DocSpace dans ONLYOFFICE montre sa capacité à connecter des outils de collaboration tels qu'un éditeur de documents, une messagerie instantanée et des visioconférences sur une seule plateforme. Cela facilite le partage de documents et de fichiers avec mon équipe, ce qui simplifie le flux de travail de nos différents projets.

DocSpace dans ONLYOFFICE montre sa capacité à connecter des outils de collaboration tels qu'un éditeur de documents, une messagerie instantanée et des visioconférences sur une seule plateforme. Cela facilite le partage de documents et de fichiers avec mon équipe, ce qui simplifie le flux de travail de nos différents projets.

10. BBEDIT 15 (Idéal pour la modification en cours de texte et le codage avec de puissantes capacités de recherche)

via BBEDIT 15

BBEdit 15 est conçu pour les personnes qui travaillent avec du texte brut : développeurs, rédacteurs techniques et tous ceux qui ont besoin de précision. Ce n'est pas un traitement de texte classique. C'est un outil permettant de rédiger et de modifier en cours de travail des textes clairs et structurés, à grande échelle.

Vous pouvez effectuer des recherches dans des milliers de fichiers, manipuler le contenu à l'aide de modèles et écrire dans des dizaines de langages de programmation ou de balisage. Rapide et intuitif, il est conçu pour les utilisateurs Mac qui ont besoin d'un contrôle avancé sur leurs textes.

BBEDIT 15 meilleures fonctionnalités

Accédez à la recherche et au remplacement de plusieurs fichiers grâce à l'assistance pour les modèles grep

Bénéficiez d'une assistance pour la mise en surbrillance de la syntaxe et le pliage de code pour de nombreux langages

Intégrez Git et Subversion

Utilisez les protocoles FTP et SFTP intégrés pour les modifications en cours à distance

Obtenez des aperçus en direct pour les textes HTML et Markdown

Limitations de BBEDIT 15

Pas de collaboration ni de modification en cours

Non conçu pour les documents mis en forme ou les dispositions de page

Courbe d'apprentissage abrupte si vous êtes habitué aux traitements de texte traditionnels

Tarifs BBEDIT 15

Individuel : 59,99 $

Mise à niveau depuis la version 14. x : 29,99 $

Mise à niveau depuis la version 13. x ou antérieure : 39,99 $

Mise à niveau depuis le Mac App Store : 39,99 $

Tarification multi-utilisateurs : tarification personnalisée

BBEDIT 15 évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Meilleurs logiciels d'aide à la rédaction avec IA

Pourquoi ClickUp est plus qu'une simple alternative à Word

ClickUp est une alternative puissante à Microsoft Office Word pour les utilisateurs qui ont besoin de plus qu'une simple page blanche. C'est un espace pour écrire, planifier, suivre et partager, le tout relié entre eux. Si vous êtes prêt à aller au-delà des traitements de texte de base, ClickUp mérite que vous vous y intéressiez de plus près, non seulement comme substitut à Word, mais aussi comme remplacement de toute votre suite Office.

Il est conçu pour les équipes qui veulent que tout reste connecté. Les notes sont liées aux tâches. Les documents sont stockés là où le travail est effectué. Les commentaires se transforment en étapes suivantes. Pas besoin de changer d'onglet ni de fouiller dans les dossiers.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et regroupez vos documents et votre flux de travail en un seul endroit.