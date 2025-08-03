Modèles de feuille de route produit Miro pour aligner votre stratégie en 2025

Avez-vous déjà essayé d'assembler un meuble IKEA sans le manuel ? C'est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on crée un produit sans feuille de route : c'est déroutant, désorganisé et semé d'embûches inutiles. 😵‍💫

Une feuille de route produit bien conçue relie la vision à l'action, aligne vos équipes et permet à tout le monde de ramer dans la même direction.

Dans cet article de blog, nous allons explorer quelques modèles de feuille de route produit Miro qui vous aideront à faire tout cela.

P. S. Restez jusqu'à la fin, il y a une surprise ClickUp que vous ne voudrez pas manquer ! 🤩

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de route produit Miro ?

Un bon modèle de feuille de route produit Miro doit guider les décisions, stimuler la collaboration et s'adapter aux changements pendant le processus de développement. Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un exemple de feuille de route produit. ⚓

Visibilité stratégique : met en évidence les résultats, les objectifs stratégiques, l'allocation des ressources, les objectifs clés et les thèmes afin que chaque initiative soit reliée à l'impact sur l'entreprise

Logique de priorisation intégrée : comprend des matrices, des systèmes de notation ou des couloirs pour aider les équipes à classer les éléments les plus importants

Transparence interfonctionnelle : Permet à tous les services, des équipes d'ingénierie aux équipes marketing et développement, de voir comment leur travail s'intègre dans la Permet à tous les services, des équipes d'ingénierie aux équipes marketing et développement, de voir comment leur travail s'intègre dans la feuille de route globale de l'entreprise

Adaptabilité au changement : S'adapte aux changements de priorités grâce à des sections modifiables, des échéanciers flexibles et des ajustements faciles par glisser-déposer

Clarté visuelle : utilise l'espacement, les couleurs et le regroupement pour présenter les informations sans submerger les spectateurs

Fonctionnalités de collaboration interactive : encourage la participation des parties prenantes grâce à des notes autocollantes, des commentaires ou la gestion des versions pour une harmonisation continue

Interconnectivité contextuelle : Prend en charge les connexions vers des documents, des tâches ou des données d'assistance pour plus de clarté

10 modèles de feuille de route produit Miro

Choisir le bon modèle de feuille de route technologique permet de façonner la vision de votre équipe sur la voie à suivre.

Ces 10 modèles de feuille de route produit Miro offrent tous les éléments clés dont vous avez besoin pour aligner votre stratégie, suivre la progression et communiquer les priorités.

C'est parti ! 💪

1. Modèle de feuille de route produit Miro Basic

via Miro

Ce modèle utilise une disposition simple basée sur le temps (Maintenant, Ensuite, Plus tard) pour décomposer le développement d'un produit en phases claires. Son format de notes autocollantes imite une session de tableau blanc, ce qui le rend parfait pour les processus de brainstorming et de planification de sprints.

Chaque note peut être attribuée à une équipe, ce qui garantit la responsabilité et une visibilité partagée entre les différents flux de travail.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les priorités dans une structure classique « Maintenant – Ensuite – Plus tard »

Idéal pour le brainstorming et la planification au sein d'équipes dynamiques

Attribuez des notes autocollantes aux équipes pour plus de clarté et de propriété

Une disposition simple facilite la collaboration

📌 Idéal pour : Les chefs de produit qui souhaitent visualiser leur feuille de route afin d'aligner des équipes interfonctionnelles.

💡 Conseil de pro : Adoptez le « User Story Mapping » pour hiérarchiser les fonctionnalités en fonction du parcours des utilisateurs. Cela aide les équipes à visualiser comment les utilisateurs interagissent avec le produit, garantissant ainsi que le développement se concentre sur les points de contact qui génèrent de la valeur.

2. Modèle de canevas de feuille de route produit Miro

via Miro

Ce modèle aide les équipes à créer des feuilles de route axées sur les résultats et basées sur des thèmes. Il propose des catégories flexibles telles que « Probablement », « Peut-être » et « Jamais » afin de refléter l'incertitude et les itérations courantes dans la gestion agile de produits.

Convertissez vos initiatives en OKR et suivez-les tout au long des différentes phases, telles que Découverte, Livraison ou Rejet.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des catégories dynamiques pour une hiérarchisation flexible

Assistance à l'expérimentation agile grâce à l'alignement OKR

Encouragez la discussion autour des initiatives incertaines

Une disposition claire simplifie la complexité pour les équipes interfonctionnelles

📌 Idéal pour : Les équipes agiles qui expérimentent des cadres de hiérarchisation flexibles.

3. Modèle de feuille de route agile pour les produits Miro

via Miro

Ce modèle de canevas aligne les objectifs commerciaux, les besoins des utilisateurs et les initiatives techniques dans un échéancier visuel. Il sépare la planification en éléments visibles par l'entreprise, en feuilles de route technologiques, en boucles d'apprentissage et en jalons clés.

Cette approche par couches facilite l'équilibre entre stratégie et exécution.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Segmentez la feuille de route en pistes commerciales, techniques et d'apprentissage

Mettez en évidence la manière dont les initiatives s'alignent sur les objectifs de l'entreprise

Idéal pour les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une visibilité approfondie

Combinez vision et réalisation en un seul endroit

📌 Idéal pour : Les responsables produit qui doivent trouver le juste équilibre entre stratégie commerciale et exécution technique.

💡 Conseil de pro : Utilisez la planification thématique pour regrouper les initiatives autour de thèmes stratégiques (comme « Fidélisation des utilisateurs » pour les équipes marketing ou « Amélioration de l'infrastructure » à l'aide d'une feuille de route informatique). Cela vous aide à maintenir la clarté et vous assure d'investir de manière équilibrée dans plusieurs objectifs commerciaux.

4. Modèle de feuille de route produit agile SMART Miro

via Miro

Ce modèle de feuille de route Agile est conçu autour d'objectifs SMART : spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Il présente les fonctionnalités et les initiatives par trimestre et par couloir, souvent classées par équipe ou par thème.

La disposition garantit la clarté entre les objectifs à court terme des sprints et la stratégie à long terme.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ancrez chaque élément à des critères d'objectifs SMART

La structure en couloirs organise les tâches par équipe ou par thème

La disposition trimestrielle aligne la livraison sur les cadences de planification

Idéal pour les équipes axées sur la progression mesurable

📌 Idéal pour : Les équipes qui alignent les objectifs produit sur des résultats mesurables.

5. Modèle simple de feuille de route trimestrielle pour les produits Miro

via Miro

Ce modèle de stratégie produit simplifie la planification des OKR en une disposition trimestrielle facile à suivre. Mappez vos épiques par catégorie, telle que l'acquisition ou la conversion, avec des libellés codés par couleur pour plus de clarté visuelle.

Chaque élément peut être lié à une documentation d'assistance, offrant ainsi un contexte rapide sur ce qui est en cours et pourquoi.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Idéal pour le mappage trimestriel des OKR par domaine d'intervention

Utilisez des libellés de couleur pour visualiser clairement les priorités

Liens vers des documents pour plus de contexte

Gardez les priorités stratégiques au premier plan

📌 Idéal pour : Les équipes qui organisent leurs OKR trimestriels par catégorie et par impact.

6. Modèle de feuille de route produit x marketing Miro

via Miro

Ce modèle comble le fossé entre le développement produit et la mise sur le marché. Organisé par trimestre, il assure le suivi de sept flux de travail essentiels, des relations publiques au marketing communautaire en passant par les résultats des campagnes.

Les documents liés simplifient les mises à jour et la mise en forme favorise l'alignement entre les équipes.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Alignez les échéanciers des produits et du marketing dans une seule vue

Suivez plusieurs flux de lancement dans tous les services

Synchronisez les parties prenantes grâce à la documentation liée

Idéal pour les lancements de produits et les forfaits GMT

📌 Idéal pour : Les équipes qui coordonnent les lancements sur le marché (GMT) entre les produits et le marketing.

7. Modèle de feuille de route pour plusieurs produits Miro

via Miro

Ce modèle Miro est spécialement conçu pour suivre des gammes de produits ou des domaines thématiques parallèles sur une année civile complète. Contrairement aux feuilles de route à fil unique, il organise les initiatives verticalement selon un axe temporel tout en regroupant les éléments dans des colonnes distinctes et codées par couleur.

Grâce aux statuts de progression tels que « En cours », « Terminé » ou « Refusé », il est plus facile d'évaluer où en est tout le processus.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez plusieurs gammes de produits dans une seule vue

Utilisez des colonnes codées par couleur pour un regroupement intuitif

Suivez le statut à l'aide d'indicateurs visuels clairs

Idéal pour les portfolios de produits complexes

📌 Idéal pour : Les équipes qui gèrent plusieurs produits ou fonctionnalités en parallèle.

8. Modèle de feuille de route pour le développement de produits Miro

via Miro

Ce modèle de feuille de route est un tableau de planification dynamique qui relie la vision du produit et son exécution. Organisé par trimestres et par étapes fonctionnelles (comme la recherche, la conception et le développement), il aide les équipes à suivre la propriété, les dépendances et les échéances.

Ils sont également entièrement modifiables et exportables, ce qui vous permet de vous adapter rapidement aux changements de priorités.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Couvre l'ensemble du cycle de développement, de la découverte au lancement

Utilisez des étapes et des propriétaires pour clarifier les transferts de tâches

Assistance aux mises à jour agiles grâce aux modifications par glisser-déposer

Formats exportables pour le partage en dehors de Miro

📌 Idéal pour : Les équipes agiles qui passent rapidement de la découverte au lancement.

9. Modèle de feuille de route produit priorisée Miro

via Miro

Ce modèle de feuille de route produit commence dans la zone Nouveaux problèmes et idées, à l'aide de cartes Miro enrichies de la portée, des jalons et des estimations de taille. Une matrice de priorisation aide les équipes à trier par urgence et impact, tandis qu'un outil de suivi de type Kanban suit l'exécution.

Il s'agit d'un outil complet pour passer des idées à la livraison.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Combinez idéation, hiérarchisation et livraison dans un seul tableau

Aide à évaluer les initiatives à l'aide d'une matrice urgence/impact

Comprend un outil de suivi de l'exécution pour assurer le suivi

Idéal pour les chefs de projet qui gèrent des backlogs chargés

📌 Idéal pour : les chefs de projet qui hiérarchisent les fonctionnalités et assurent le suivi de l'exécution sur un seul tableau.

🔍 Le saviez-vous ? L'approche « fonctionnalité phare » dominait autrefois la planification des produits, avec une version entière centrée sur une seule fonctionnalité majeure. Cette approche était excellente pour créer le buzz marketing, mais désastreuse pour éviter la dérive des objectifs.

10. Modèle de planification de feuille de route épique et des fonctionnalités

via Miro

Ce modèle Miro vous guide en quatre étapes ciblées, depuis les idées brutes jusqu'à une feuille de route structurée et prête à être mise en œuvre. Commencez par une matrice Impact/Effort, regroupez les éléments en épopées, puis élaborez une feuille de route trimestrielle par thème.

C'est l'outil idéal pour transformer des idées éparpillées en versions cohérentes dotées de fonctionnalités spécifiques.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Traduisez les efforts et les scores d'impact en plans de lancement

Regroupez les fonctionnalités en épiques pour une meilleure structure

Une feuille de route visuelle par thème clarifie l'ordre des étapes

Idéal pour la planification de produits à long terme

📌 Idéal pour : Les équipes qui traduisent l'impact/l'effort en fonctionnalités.

Limites des modèles de feuille de route produit Miro

Bien que les modèles de feuille de route produit de Miro soient visuellement attrayants, ils présentent des limites qui peuvent entraver l'alignement à long terme et les stratégies de gestion des produits.

Voici quelques défis auxquels vous pourriez être confronté. 👀

Trop détaillées et axées sur les fonctionnalités : les feuilles de route peuvent devenir encombrées et être utilisées à mauvais escient comme des checklists de fonctionnalités, obscurcissant ainsi la stratégie globale

Statiques et difficiles à ajuster : les tableaux Miro peuvent avoir du mal à s'adapter rapidement à l'évolution des priorités, aux commentaires des clients ou aux changements du marché

Risques de mauvaise communication : Sans un contexte cohérent, les équipes peuvent mal interpréter les priorités ou exclure des parties prenantes clés des décisions relatives à la feuille de route

Basé sur des hypothèses : les modèles de feuille de route produit Miro peuvent s'appuyer sur des informations obsolètes ou inexactes concernant les besoins des utilisateurs, sans boucles de rétroaction en temps réel

Mises à jour incohérentes : Si elles ne sont pas maintenues, elles peuvent présenter des échéanciers irréalistes ou des objectifs obsolètes, ce qui entraîne un désalignement

Alternatives à Miro qui valent le détour : modèles ClickUp pour une exécution de bout en bout

Si Miro excelle dans le brainstorming, il montre souvent ses limites lorsque votre échéancier nécessite une structure, une responsabilisation et une harmonisation continue.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à passer à l'étape suivante en transformant des idées libres en initiatives notées, en flux de travail automatisés et en feuilles de route prêtes à être mises en œuvre.

En plus de ses outils complets de gestion de produits, il offre une vaste bibliothèque de modèles qui aide les équipes à avancer plus rapidement sans partir de zéro. Voici quelques-uns des meilleurs modèles de feuille de route produit ClickUp pour structurer chaque étape du cycle de vie de votre produit. ⚒️

1. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez et livrez vos produits avec le modèle de feuille de route produit ClickUp

Le modèle de feuille de route produit ClickUp est un système d'exploitation complet pour le développement de produits, hébergé dans un dossier prêt à l'emploi.

Commencez par le formulaire de demande de produit pour saisir vos idées, évaluez-les à l'aide de statuts personnalisés tels que « À l'étude », « Prioritaire » et « En cours de développement », puis notez-les à l'aide de champs personnalisés tels que « Confiance », « Effort » et « Demande de direction ». Plusieurs vues, notamment « Feuille de route trimestrielle », « Mes demandes de produit » et « Notes de mise à jour », vous aident à gérer le cycle de vie du produit, de la réception à la mise en service.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Couvre la réception, la hiérarchisation, la définition du périmètre et la publication dans un seul flux de travail

Utilisez les champs personnalisés pour noter les idées en fonction de leur niveau de confiance, de l'effort requis et de leur impact

Passez facilement d'une vue à l'autre, comme la feuille de route trimestrielle ou les notes de mise à jour

Idéal pour les chefs de projet qui gèrent la stratégie produit de bout en bout

📌 Idéal pour : les chefs de projet qui gèrent la stratégie produit, de la prise en charge à la mise en production, en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des managers utilisent une matrice de compétences pour attribuer le travail, mais 44 % déclarent essayer d'adapter les tâches aux points forts et aux objectifs. Sans les outils adéquats pour les aider, la plupart des managers sont contraints de prendre ces décisions en fonction du contexte immédiat, et non des données. C'est précisément là que vous avez besoin d'un assistant intelligent ! ClickUp Brain peut recommander des attributions de tâches en analysant le travail historique, en étiquetant les compétences et en apprenant les objectifs. Grâce à lui, vous pouvez découvrir des points forts cachés et trouver la personne la mieux adaptée à la tâche, et pas seulement celle qui est disponible. 💫 Résultats concrets : Atrato a constaté une accélération de 30 % du rythme de développement de ses produits et une réduction de 20 % de la surcharge de travail des développeurs grâce à la gestion de la charge de travail de ClickUp.

2. Modèle de tableau blanc pour la feuille de route de développement de produits ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez les obstacles et réalignez l'équipe à l'aide du modèle de tableau blanc « Feuille de route pour le développement de produits » de ClickUp

Garder les équipes alignées devient un travail à plein temps lorsque les échéanciers des produits s'étendent sur plusieurs trimestres. Le modèle de tableau blanc pour la feuille de route de développement de produits ClickUp facilite la tâche grâce à un tableau de planification visuel sous forme de grille.

Ils utilisent des statuts personnalisés, des sous-tâches imbriquées et des étiquettes de priorité pour suivre le cycle de vie de chaque initiative, gérer les transferts et mettre en évidence les obstacles entre les équipes.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

La disposition en grille trimestrielle dans les tableaux blancs ClickUp facilite la planification visuelle et la coordination

Suivez les transferts et les dépendances grâce aux sous-tâches imbriquées

Hiérarchisez les priorités entre les équipes à l'aide d'étiquettes et de statuts personnalisés

Idéal pour aligner les équipes d'ingénierie, de produit et d'exploitation

📌 Idéal pour : Les équipes qui s'alignent d'un trimestre à l'autre grâce à une feuille de route visuelle en direct.

💡 Conseil de pro : découvrez comment de vraies équipes utilisent les tableaux blancs pour donner vie à leurs forfaits de produits Les tableaux blancs ClickUp ne servent pas seulement au brainstorming : ils permettent à votre feuille de route produit de prendre forme. Cette vidéo montre comment les équipes esquissent des idées, connectent des flux de travail et transforment des notes autocollantes en tâches en temps réel (sans jamais changer d'outil). C'est rapide à regarder, et honnêtement ? Cela changera la donne si votre processus de planification se limite encore à des diapositives ou des feuilles de calcul. 🎥 Regarder : Améliorez votre processus de développement avec les tableaux blancs ClickUp

3. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenez un modèle gratuit Gérez les phases de développement de vos produits grâce au modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Le modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits vous permet d'organiser, d'attribuer et de suivre chaque tâche à travers les différentes phases du produit à l'aide d'une liste dynamique.

*les champs personnalisés tels que la complexité de la tâche, l'effort et le niveau d'impact simplifient la hiérarchisation. Les vues telles que le résumé du projet, le diagramme de Gantt et l'échéancier aident les équipes à identifier rapidement les obstacles et à rester sur la bonne voie dans ce modèle de développement de produit.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conçus pour gérer les phases de développement d'un produit, de la conception à la commercialisation

Visualisez facilement la progression grâce aux vues Gantt et Échéancier

Personnalisez les champs des tâches pour les aligner sur votre modèle de priorisation

Les mises à jour par glisser-déposer garantissent la flexibilité et la rapidité du flux de travail

📌 Idéal pour : Les équipes qui gèrent toutes les phases d'un produit, de la conception à la mise sur le marché.

🔍 Le saviez-vous ? Les premiers « chefs de produit » étaient appelés « Brand Men » chez Procter & Gamble dans les années 1930. Leur travail ? S'approprier un produit comme s'il s'agissait d'une entreprise. Cette idée a posé les étapes de la gestion de produit moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui.

4. Modèle de tableau blanc pour feuille de route produit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre équipe grâce au modèle de tableau blanc « Feuille de route produit » de ClickUp

Le modèle Tableau blanc pour feuille de route produit ClickUp offre un canevas de haut niveau, avec fonction glisser-déposer, pour esquisser, annoter et itérer votre stratégie en temps réel.

Elle est structurée par flux de travail (Opérations et produits, Personnes et processus, Marketing et engagement) et comprend une vue Échéancier en haut, afin que les équipes puissent visualiser la progression mensuelle et rester alignées à chaque étape.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Collaboration en temps réel sur une feuille de route visuelle

Tâches codées par couleur et organisées par service et thème

Échéancier mensuel pour un suivi facile des objectifs et des résultats

Idéal pour les sessions de planification préliminaire ou interfonctionnelle

📌 Idéal pour : Les équipes en phase de démarrage qui élaborent des feuilles de route collaboratives à partir de zéro.

Pour en savoir plus sur ClickUp, consultez Lulu Press:

ClickUp nous aide à organiser notre feuille de route produit et fonctionnalité afin que nous puissions facilement présenter de nouvelles fonctionnalités à nos clients et vérifier en permanence notre progression vers nos objectifs. En fin de compte, notre objectif numéro un est de créer de meilleurs produits pour nos clients, et ClickUp nous aide à y parvenir.

5. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez le bon déroulement des lancements de produits grâce au modèle de checklist de lancement de produit ClickUp

Une dépendance oubliée ou un statut peu clair peut faire échouer votre lancement dans la dernière ligne droite. Le modèle de checklist de lancement de produit ClickUp permet à tout le monde de s'aligner sur un planning de lancement centralisé à toutes les phases.

Utilisez des statuts tels que « À réviser », « En attente » ou « En suspens » pour signaler les obstacles, regrouper les tâches par catégorie ou par jalon, et attribuer des champs « Durée » pour établir des échéanciers précis.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Évitez le chaos de dernière minute grâce à une planification structurée des lancements

Utilisez des statuts personnalisés et le suivi de la durée pour respecter les délais

Affichez les tâches par catégorie, propriétaire ou échéancier pour une navigation rapide

Idéal pour les responsables de lancement qui jonglent avec des livrables complexes

📌 Idéal pour : Les responsables de lancement qui coordonnent les échéances, les obstacles et les livrables.

💡 Conseil de pro : Adaptez votre feuille de route aux différentes parties prenantes : Les équipes commerciales ou en contact avec la clientèle veulent savoir ce qui va se passer et quand

Les dirigeants ont besoin de thèmes généraux et d'informations sur l'impact sur l'entreprise

Les développeurs ont besoin d'une granularité au niveau des fonctionnalités

6. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Concentrez-vous sur la pertinence des fonctionnalités et le retour sur investissement grâce au modèle de matrice des fonctionnalités produit ClickUp

*lorsque votre backlog produit déborde de demandes de fonctionnalités, le modèle de matrice des fonctionnalités produit ClickUp vous aide à filtrer ce qui compte vraiment.

Au lieu de vous concentrer sur le moment de la création, ce modèle vous aide à décider ce qu'il faut créer en étiquetant les éléments (par exemple, Matériel, Logiciel, Nouveau modèle) et en les triant par valeur ou par adéquation stratégique. Cinq affichages prédéfinis permettent d'afficher rapidement les données pertinentes.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez les fonctionnalités par valeur client, pertinence ou effort

Étiquetez et triez par catégorie pour un processus de hiérarchisation plus clair

Passez rapidement d'un affichage à l'autre, comme les visuels, les fonctionnalités logicielles, etc

Aidez les équipes à faire le tri dans les feuilles de route surchargées

📌 Idéal pour : les chefs de projet qui filtrent les idées de fonctionnalités en fonction de leur impact, de leur pertinence et de leur public.

7. Modèle de document sur les exigences produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les attentes et réduisez les retouches grâce au modèle PRD ClickUp

*alors que la plupart des modèles de feuille de route se concentrent sur la livraison, le modèle de document des exigences produit (PRD) de ClickUp garantit que tout le monde s'accorde sur ce qui est en cours de développement avant que le travail ne commence.

Dans ClickUp Docs, il fournit une structure de six pages comprenant des personas, des conceptions et des critères de publication. Des invites, instructions et des définitions claires clarifient les attentes et définissent ce qui est « terminé », ce qui réduit les risques de retouches.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Alignez les produits, la conception et l'ingénierie autour d'une source unique de vérité

Clarifiez la portée et les attentes grâce à des sections structurées

Comprend des personas et des checklists de lancement pour plus de détails

Idéal pour réduire l'ambiguïté et le taux d'abandon des fonctionnalités

📌 Idéal pour : Les équipes interfonctionnelles qui s'alignent sur la portée, les objectifs et la logique des fonctionnalités.

💡 Conseil de pro : Pensez en termes d'horizons. Divisez votre stratégie en court terme (ce qu'il faut construire maintenant), moyen terme (la suite) et long terme (les grands paris ou les innovations). Cela vous aidera à gérer l'incertitude tout en conservant un forfait produit tourné vers l'avenir.

8. Modèle de stratégie produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Apportez de la clarté stratégique grâce au modèle de stratégie produit ClickUp

Le modèle de stratégie produit ClickUp aide à transformer une vision abstraite en initiatives structurées et traçables, parfait pour la planification stratégique trimestrielle.

Grâce à des vues telles que « Toutes les fonctionnalités », « Fonctionnalités actives » et « Envois de fonctionnalités », vous pouvez suivre la progression et faire ressortir les priorités. Un formulaire d'envoi intégré permet aux équipes internes d'ajouter directement leurs idées à votre pipeline de feuille de route.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez les fonctionnalités par étape pour clarifier ce qui est actif, prévu ou en cours d'examen

Permettez aux équipes de soumettre leurs idées de feuille de route à l'aide de formulaires structurés

Transformez des objectifs vagues en éléments d'action prioritaires

alternative intelligente à Miro pour les équipes qui ont besoin de plus qu'un simple brainstorming Combine le tableau blanc et l'exécution, faisant de ClickUp unepour les équipes qui ont besoin de plus qu'un simple brainstorming

📌 Idéal pour : Les chefs de projet qui souhaitent transformer une vision vague en initiatives prioritaires et faciles à suivre.

9. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Affinez le message de vos produits grâce au modèle de positionnement de produit ClickUp

*vous avez du mal à exprimer la valeur unique de votre produit ? Le modèle de positionnement de produit ClickUp vous aide à organiser vos informations sur les points faibles des clients, les facteurs de différenciation et les messages.

Commencez par un formulaire d'évaluation du positionnement, puis triez les informations dans une vue Liste des produits. Une carte visuelle vous aide à comparer votre produit à ceux de vos concurrents en termes de coût, de valeur et d'autres facteurs clés.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Aidez à affiner votre message en mappant les propositions de valeur et les facteurs de différenciation

Champs intégrés tels que Segment de marché, USP et Slogan pour une communication structurée

La carte de positionnement permet d'identifier facilement les lacunes et les opportunités

Idéal pour les phases de stratégie préalable au lancement ou de rebranding

📌 Idéal pour : Les équipes produit qui définissent une valeur unique et une stratégie de communication.

🤝 Rappel amical : Une bonne stratégie est réactive. Si vos efforts de validation révèlent que le problème ou l'opportunité a changé, mettez à jour votre stratégie produit en conséquence, même si cela implique de revoir l'approche initiale.

10. Modèle d'analyse des lacunes des produits ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Hiérarchisez les améliorations grâce au modèle d'analyse des lacunes des produits ClickUp

Le modèle d'analyse des lacunes des produits ClickUp vous aide à identifier ce qui manque, avant que vos clients ne le fassent.

Mappez votre état actuel, l'état souhaité et l'écart à l'aide de notes autocollantes, d'étiquettes et de mises à jour collaboratives. Des champs intégrés tels que Priorité, Statut et Dates d'échéance vous aident à transformer vos idées en actions, ce qui facilite l'amélioration des indicateurs clés de performance, le suivi des indicateurs et la réduction de l'écart entre la vision et la réalisation.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mappez visuellement les faiblesses des produits et les opportunités manquées

Espace collaboratif pour étiqueter, attribuer et hiérarchiser les lacunes

Convertissez vos conclusions directement en tâches ou fonctionnalités de la feuille de route

Idéal pour améliorer l'adéquation entre les produits et le marché et la satisfaction des clients

Assistance pour les indicateurs clés de performance (KPI) de gestion des produits et les indicateurs de suivi des écarts

📌 Idéal pour : Les équipes qui identifient les faiblesses des produits et comblent les lacunes critiques.

📖 À lire également : ClickUp vs Miro : lequel est le meilleur ?

Transformez votre feuille de route produit en progression réelle avec ClickUp

Les bonnes feuilles de route permettent de mettre toutes les idées sur la même page, mais pour transformer ces idées en actions, il faut plus que des visuels.

Les modèles de feuille de route produit Miro définissent les étapes, mais ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, intervient comme l'outil ultime, offrant des feuilles de route dynamiques, la gestion des tâches et la collaboration en temps réel, le tout dans une seule application. C'est comme passer d'une esquisse à un chef-d'œuvre entièrement animé sans changer d'application.

