Les meilleurs modèles de diagrammes Miro pour la planification visuelle en 2025

Vous en avez assez de fixer un tableau vierge en vous demandant comment mapper ce processus complexe ? Miro vous aide avec des modèles de diagrammes qui ne sont pas seulement esthétiques : ils vous aident à mapper des systèmes, à prendre des décisions et à partager des notes en quelques minutes. Des flux de travail de développement de produits à l'intégration des équipes en passant par les arbres de décision, ces modèles prêts à l'emploi éliminent les approximations de la planification visuelle. Chaque modèle est conçu pour un type de logique différent : certains constituent des diagrammes, d'autres alignent les services, et quelques-uns parcourent l'ensemble du cycle de vie d'un projet.

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de diagrammes Miro pour rationaliser vos projets et orienter vos idées dans la bonne direction. Nous vous montrerons comment les modèles de diagrammes ClickUp permettent de visualiser le travail et vous aident à accomplir vos tâches. ✅

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de diagramme Miro ?

Les modèles de diagrammes Miro efficaces aident les équipes à visualiser clairement les flux de travail et à s'adapter rapidement aux changements. Les meilleurs modèles offrent un équilibre entre structure, flexibilité et facilité d'utilisation.

Voici un aperçu des éléments clés à prendre en compte 👀

structure et flux clairs : *Commence par une entrée définie, présente une progression logique et se termine par une résolution

Visuels standardisés et lisibles : utilise des formes cohérentes (par exemple, des rectangles pour les tâches, des losanges pour les décisions), des libellés clairs et une disposition intuitive pour garantir une compréhension facile

conception personnalisable et évolutive : *prend en charge le code couleur, les changements de police de caractère et les modifications en cours tout en permettant au diagramme de s'étendre à mesure que le processus se développe

Fonctionnalités de collaboration intégrées : Permettez la modification en cours, les commentaires et les retours en temps réel directement sur l'organigramme

Intégration d'outils et de ressources : permet d'intégrer des liens, des documents ou des connexions à des applications afin de fournir un contexte supplémentaire et de rationaliser les processus complexes

Mise en évidence et validation : met en avant les points de décision critiques et fournit l'assistance d'une logique testable pour garantir la précision des processus

10 modèles de diagrammes Miro

Vous recherchez le diagramme adapté à votre flux de travail ? Que vous preniez des décisions ou que vous hiérarchisiez vos tâches entre différentes équipes, ces 10 modèles de diagrammes Miro offrent des structures spécialisées adaptées à différents cas d'utilisation.

C'est parti !

1. Modèle de diagramme simple Miro

via Miro

*le modèle de diagramme simple de Miro offre une structure glisser-déposer avec tous les éléments essentiels, les symboles de début/fin, les nœuds de décision et les connecteurs, ce qui facilite la visualisation de tout processus. Contrairement aux canevas vierges, ses éléments prêts à l'emploi vous permettent d'éviter l'installation et de vous concentrer sur le mapping des processus grâce à un flux logique, les étapes d'intégration ou les approbations internes.

Ce modèle de diagramme de base est idéal pour mapper rapidement et simplement les processus. Il permet de schématiser les flux d'intégration des clients, les étapes internes ou les approbations quotidiennes sans avoir à créer des formes à partir de zéro.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez rapidement les étapes sans avoir à concevoir chaque forme manuellement

Assurez la cohésion des parties prenantes grâce à des visuels simples illustrant les processus

Réutilisez la structure pour les tâches récurrentes ou la documentation

📌 Idéal pour : Structurer des flux de travail génériques ou documenter l'amélioration des processus au sein de n'importe quelle équipe.

2. Modèle de diagramme de flux Miro UI

via Miro

Conçu pour une itération rapide, ce modèle de diagramme UI vous aide à définir les flux utilisateur écran par écran à l'aide d'annotations visuelles, d'une logique d'interaction et de transitions.

Il s'agit d'un modèle de diagramme professionnel qui prend en charge des éléments dynamiques tels que des captures d'écran intégrées et des notes contextuelles, offrant ainsi une assistance à la communication des décisions relatives à l'interface utilisateur pendant les sprints de conception.

Conçu pour les équipes UX et de conception de produits, ce modèle spécifique à l'interface utilisateur permet de mapper et d'optimiser les flux d'utilisateurs écran par écran. Il est parfait pour les sprints de conception, la planification de maquettes fonctionnelles ou la présentation de la logique d'interaction.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des références visuelles pour accélérer les révisions et les validations

Capturez clairement la logique de branchement pour les flux d'intégration ou de paiement

Facilitez l'explication des itérations UX lors des sessions collaboratives

📌 Idéal pour : mapper les flux détaillés des utilisateurs et les comportements des interfaces sur plusieurs points d'interaction.

🧠 Anecdote : Les diagrammes de flux remontent en fait à 1921, lorsque les ingénieurs industriels Frank et Lillian Gilbreth ont présenté le « diagramme de flux de processus » à l'ASME.

3. Modèle Miro Salesforce Flow Builder

via Miro

Ce modèle spécifique à Salesforce est spécialement conçu pour documenter clairement les automatisations CRM, sans avoir besoin d'accéder à Salesforce. Les équipes peuvent annoter la logique, attribuer des propriétaires à chaque étape et suivre les révisions, ce qui le rend idéal pour les audits, les boucles de rétroaction ou l'alignement interfonctionnel.

Celui-ci excelle dans les scénarios de gestion du changement liés aux flux de travail backend, parmi d'autres modèles de diagrammes Miro.

Conçu pour les équipes CRM et opérationnelles, ce modèle vous permet de documenter les automatisations Salesforce avant de les intégrer à la plateforme. Utilisez-le pour les boucles de rétroaction, les audits et les transferts interfonctionnels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Partagez la logique d'automatisation sans accorder l'accès au CRM

Évitez toute confusion lors des retours d'information grâce à une attribution claire des rôles

À utiliser comme outil d'alignement pré-développement entre les équipes techniques et celles chargées des opérations de révision

📌 Idéal pour : Documenter, réviser et annoter les automatisations Salesforce avant de les exporter depuis Miro.

📖 À lire également : Comment créer un organigramme dans Microsoft Word

4. Modèle d'organigramme de gestion de projet Miro

via Miro

Ce modèle de diagramme de gestion de projet Miro simple transforme les initiatives en plusieurs phases en étapes visuelles exploitables.

Grâce à des fonctionnalités telles que les nœuds de tâches codés par couleur, les dépendances connectées et les documents liés, vous pouvez transformer des plans de haut niveau en flux de travail faciles à comprendre. Comparé aux modèles de diagrammes génériques, celui-ci est optimisé pour l'exécution de projets, la gestion des calendriers et les révisions des parties prenantes.

Il permet de convertir les étapes d'un projet en flux de travail visuels. Utilisez-le pour décomposer des projets complexes en phases réalisables et suivables par toutes les équipes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Comblez les lacunes en matière de planification en liant les étapes visuelles aux actions clés

Conservez les échéanciers généraux et les étapes détaillées dans la même vue pour afficher

Rendez les dépendances évidentes pour éviter les conflits de planification

Fournissez une vue plus attrayante pour les évaluations de la direction

📌 Idéal pour : Décomposer des forfaits de projet en plusieurs étapes en séquences de tâches suivibles.

💡 Conseil de pro : Ne forcez pas votre processus à s'adapter exactement au modèle. Si une étape manque ou s'il y en a d'autres qui ne s'appliquent pas, effectuez la modification en cours librement. Les modèles de diagrammes Miro sont destinés à servir de points de départ, et non de cadres rigides.

5. Modèle de diagramme fonctionnel croisé Miro

via Miro

Le modèle de diagramme fonctionnel de Miro permet de visualiser le transfert des tâches entre les services, les fournisseurs ou les parties prenantes à l'aide de la logique des couloirs. Il segmente clairement les responsabilités afin de mettre en évidence les points de friction et d'améliorer la coordination entre les silos.

Conçu avec des couloirs, ce modèle clarifie les transferts entre les équipes, les fournisseurs ou les services. Il est idéal pour mettre en évidence les goulots d'étranglement et rationaliser la collaboration.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Donnez à chaque équipe une vision claire de son rôle dans le cadre global

Identifiez les problèmes de coordination entre les différentes fonctions avant qu'ils ne retardent la livraison

Mettez en évidence les inefficacités cachées dans la manière dont le travail circule entre les silos

📌 Idéal pour : Visualiser les transferts, les dépendances et les responsabilités entre les équipes ou les services.

📣 ClickUp Spotlight : La création d'organigrammes n'est que la première étape. ClickUp Brain MAX, la super application d'IA contextuelle, vous aide à réfléchir, affiner et exécuter vos flux de travail en temps réel. Planifiez, exécutez et analysez 4 fois plus rapidement avec ClickUp Brain MAX Que vous mappez le parcours d'un utilisateur, le flux de travail d'un projet ou un arbre de décision, Brain MAX agit comme un analyste de processus intégré, répondant à des questions telles que : Quelle est la prochaine étape logique ici ?

Qui est généralement responsable de cette étape ?

Ce transfert constitue-t-il un goulot d'étranglement ? Vous pouvez même décrire votre flux à l'aide de la fonction Talk-to-Text et laisser Brain MAX créer la structure à votre place. Il extrait des informations de vos tâches, documents, objectifs et même d'outils tiers, afin que votre diagramme devienne un système entièrement exécutable.

📚 À lire également : Comment créer de superbes diagrammes en forme de sirène avec des exemples

6. Modèle de diagramme de développement de produit Miro

via Miro

Ce modèle de diagramme de développement de produit par étapes décompose le cycle de vie complet du produit en sections claires, de la conception à l'évaluation post-lancement.

Utilisez-le pour aligner les équipes interfonctionnelles à chaque phase, intégrer des documents sur les produits et suivre visuellement la progression. Il se distingue des autres modèles de diagrammes en reflétant fidèlement les étapes de développement réelles des produits physiques ou numériques.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Transfert facile entre les équipes produit, conception et développement pour une transition fluide

Permettez aux équipes de se concentrer sur leur étape sans perdre de vue le contexte du cycle de vie

Évitez les chevauchements de phases ou le travail redondant grâce à des limites claires

📌 Idéal pour : Harmoniser les efforts interfonctions à chaque étape du cycle de vie d'un produit.

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de diagrammes à couloirs pour terminer vos projets

7. Modèle de diagramme de flux Oui-Non Miro

via Miro

Ce modèle d'organigramme oui-non est conçu pour les arbres de décision binaires. Il simplifie les flux d'approbation complexes, les chaînes de dépannage ou les contrôles de conformité en branches claires et basées sur des règles.

Comparé aux modèles de diagrammes Miro plus généraux, celui-ci se concentre sur les bifurcations logiques, où chaque décision mène à un seul résultat. Il est idéal pour les contrôles de conformité, les flux de dépannage ou tout flux de travail où les résultats dépendent de choix clairs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez les décisions répétitives telles que les procédures d'escalade de l'assistance

Réduisez les allers-retours en créant des guides logiques en libre-service

Réduisez les taux d'erreur dans les examens basés sur des règles, tels que les audits de conformité

À utiliser pour concevoir des chaînes d'approbation où chaque réponse compte

📌 Idéal pour : Structurer les décisions binaires dans les flux de travail qui dépendent d'une logique claire et basée sur des règles.

🔍 Le saviez-vous ? En 1973, Nassi et Shneiderman ont présenté le diagramme Nassi-Shneiderman, une alternative structurée aux organigrammes (plus modulaire et plus facile à programmer).

8. Modèle de processus de conception Miro

via Miro

Conçu pour les équipes créatives, ce modèle de diagramme de processus de conception dans Miro présente les différentes étapes telles que la recherche, le prototypage et les tests utilisateurs dans un format visuel flexible.

Utilisez des éléments glisser-déposer, des commentaires contextuels et des annotations de phase pour faire évoluer vos idées sans perdre le fil. Ce modèle de carte de processus prend également en charge les flux de travail itératifs grâce à des outils de collaboration intégrés. Ce modèle prend en charge la conception itérative. De la recherche au prototypage, chaque étape est flexible, visuelle et facile à faire évoluer grâce aux commentaires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Donnez de la visibilité à la réflexion conceptuelle au-delà des maquettes fonctionnelles

Utilisez-le comme un outil de suivi des sprints qui évolue en fonction des commentaires

Facilitez la justification des décisions créatives lors des révisions

📌 Idéal pour : Décrire les itérations créatives avec un contexte et des commentaires intégrés.

📖 À lire également : Comment créer un organigramme dans Excel

9. Modèle de diagramme de flux de production Miro

via Miro

Ce modèle est spécialement conçu pour les opérations de production. Il mappe les dépendances entre les tâches, ajoute la portée du travail et intègre la documentation pour créer un flux de processus de bout en bout. Il mappe également les processus de production étape par étape. Le modèle de diagramme de production comprend des connecteurs automatisés, des types de tâches codés par couleur et des annotations pour les étapes de conformité, des fonctionnalités qui ne se trouvent pas toujours dans les modèles de diagrammes Miro généraux. Utilisez-le pour organiser les flux de travail de fabrication, de livraison ou d'exploitation avec des liens clairs entre les tâches.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Traduisez les étapes de production en quelque chose que même les personnes non initiées à la technologie peuvent comprendre

Suivez d'un seul coup d'œil les tâches en attente, bloquées ou achevées

Réduisez le temps de formation grâce à des procédures opératoires normalisées visuelles compréhensibles par tous

Modifiez facilement les flux lorsque le processus change en cours de cycle

📌 Idéal pour : Visualiser les pipelines de production étape par étape avec les dépendances des tâches et la documentation.

10. Modèle de diagramme de dépannage Miro

via Miro

Ce modèle de diagramme de dépannage aide les équipes à diagnostiquer les problèmes à l'aide d'un chemin logique étape par étape utilisant des symboles standard pour plus de clarté. Il s'adapte à mesure que les corrections évoluent et intègre la documentation pertinente directement sur le tableau.

Les équipes opérationnelles qui gèrent les pannes de système ou les problèmes récurrents trouvent cela particulièrement utile. Ce modèle est utile pour créer un guide étape par étape permettant d'identifier et de résoudre les problèmes. De plus, il travaille bien pour les problèmes informatiques, les erreurs de service ou les corrections opérationnelles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des arborescences de problèmes qui fournissent l'assistance aux équipes techniques et non techniques

Évitez les retards liés à l'escalade grâce à des chemins standardisés pour les erreurs courantes

Utilisez-le comme référence en direct pendant les pannes ou les appels d'assistance

📌 Idéal pour : Diagnostiquer les problèmes à l'aide d'une logique structurée afin de normaliser et d'adapter la résolution des problèmes.

💡 Conseil de pro : Renommez immédiatement les éléments. Remplacez les libellés vagues tels que « Étape 1 » ou « Décision A » par des noms de tâches concrets afin de ne pas oublier ce qu'ils représentent.

Limitations des modèles de diagrammes Miro

Si les modèles de diagrammes Miro offrent flexibilité et collaboration en temps réel, ils présentent toutefois quelques contraintes pratiques, en particulier lors de la création de diagrammes complexes ou à grande échelle.

Voici quelques limites de ces modèles :

*limites des formes : Miro impose une limite de 6 000 symboles par tableau, ce qui peut restreindre les organigrammes comportant de nombreuses branches ou de grands systèmes

Restrictions relatives aux types de formes : lorsque vous utilisez la fonctionnalité Quick Diagram, certaines formes peuvent être verrouillées ou limitees en fonction de leur connexion à des objets existants, ce qui rend plus difficile le changement de forme au milieu du flux

limites du tableau : *Les modèles de diagrammes Miro qui incluent des éléments de tableau peuvent restreindre le comportement des formes à l'intérieur de ceux-ci, réduisant ainsi la flexibilité de modification en cours

Utilisation excessive des couleurs : Bien que personnalisables, une utilisation excessive des couleurs peut nuire à la clarté. Miro recommande une palette de couleurs minimaliste pour une meilleure lisibilité

Modèles de diagrammes alternatifs Miro

Bien que Miro soit un outil de collaboration visuelle fiable, il n'est pas toujours suffisant lorsque vous essayez d'aller au-delà des diagrammes et d'exécuter réellement vos flux de travail. En comparant ClickUp et Miro, nous pensons que ClickUp se distingue comme une alternative puissante au logiciel de diagrammes.

*les modèles de diagrammes de ClickUp sont directement connectés à vos tâches, échéanciers, documents et objectifs, et constituent des schémas évolutifs qui s'adaptent à vos projets

Voici sept modèles de diagrammes ClickUp pour planifier, exécuter et gérer votre travail. 👇🏼

1. Modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane

Obtenir un modèle gratuit Déplacez et restructurez les blocs de flux avec le modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane

Le modèle de diagramme ClickUp Swimlane est conçu pour mapper les processus interfonctionnels en clarifiant les rôles. Utilisez-le pour décomposer les flux de travail complexes en voies horizontales, en attribuant chaque étape à la bonne équipe ou partie prenante.

La combinaison du tableau blanc et de la vue « Commencer ici » vous offre un espace de travail collaboratif avec un point d'entrée guidé. Les statuts de tâche ClickUp personnalisés, tels que Ouvert et Terminé, vous permettent de suivre la progression directement dans le flux.

Ce modèle permet de mapper les flux de travail entre plusieurs rôles ou équipes à l'aide de couloirs. Il est utile pour clarifier la propriété des tâches et éviter toute confusion dans les processus complexes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Clarifiez les responsabilités des tâches entre les équipes grâce à la structure en couloirs

Évitez les retards en attribuant clairement la propriété à chaque étape

La modification en cours des flux est facile à mesure que les structures ou les priorités de l'équipe évoluent

Accélérez les transferts en visualisant la coordination entre les équipes

📌 Idéal pour : Structurer des flux de travail spécifiques à chaque rôle où la propriété claire des tâches est essentielle.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

2. Modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez la circulation des informations dans vos systèmes à l'aide du modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Le modèle de diagramme de flux de données ClickUp aide les équipes techniques à mapper la manière dont les données circulent à travers les systèmes, les sources de données, les API, les couches logiques et les points finaux. Il utilise une structure de modèle de diagramme spécialisée avec des formes prédéfinies telles que des entités externes, des magasins de données et des processus. Déposez-les sur le Tableau blanc avec une couleur intégrée pour une clarté rapide au niveau du système.

Comparé aux modèles de diagrammes standard, celui-ci est optimisé pour l'architecture des données et le mapper technique. Utilisez ce modèle pour visualiser la manière dont les données circulent à travers les systèmes, les API et les services. Il convient particulièrement aux équipes chargées de gérer les intégrations ou l'architecture backend.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez le transfert des données entre les systèmes sans avoir à vous plonger dans le code

Harmonisez les équipes techniques et non techniques sur la logique des données

Identifiez les lacunes d'intégration avant le début de la mise en œuvre

📌 Idéal pour : Visualiser les mouvements de données, les intégrations et les chemins logiques entre les systèmes techniques.

3. Modèle d'organigramme de cartographie de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les étapes, les dépendances et les résultats d'un projet à l'aide du modèle de diagramme de flux ClickUp Project Mapping

Le modèle de cartographie de projet ClickUp structure visuellement les initiatives en plusieurs parties où les objectifs, les livrables, les échéanciers et les dépendances doivent être alignés dès le premier jour. Alimenté par la vue Plan du plan de projet, il lie les données du projet telles que les objectifs, les indicateurs, le public cible et la structure de l'équipe dans une arborescence unique et extensible.

Réorganiser les branches et les marquer à l'aide des champs personnalisés ClickUp tels que Équipe ou Phase rend le modèle de diagramme encore plus utile. Ce modèle relie visuellement les objectifs du projet, les équipes et les échéanciers dans une vue extensible.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Relié les objectifs, les livrables et les propriétaires dans une arborescence visuelle unique

Marquez les parties du projet par équipe, priorité ou phase pour faciliter le suivi

Mettez à jour les échéanciers et les objets sans perdre la structure

*idéal pour : créer des aperçus stratégiques qui relient les objectifs, les propriétaires et les tâches d'un projet dans une feuille de route visuelle.

💡 Conseil de pro : Utilisez la logique de branchement avec précaution. Plus vous ajoutez de bifurcations et de boucles, plus il devient difficile de suivre. Si votre diagramme commence à ressembler à un plat de spaghettis, divisez-le en plusieurs parties.

4. Modèle de diagramme de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez les flux de travail étape par étape grâce au modèle de diagramme de processus ClickUp

Spécialement conçu pour l'automatisation des flux de travail opérationnels, le modèle de diagramme de processus ClickUp permet de clarifier le propriétaire, la séquence et la fonction de chaque étape. Utilisez-le pour mapper des processus tels que le recrutement, l'assurance qualité ou l'approvisionnement, où les transferts en plusieurs étapes sont souvent source de dysfonctionnements.

Le modèle prédéfini Hiring Flowchart View (Vue du diagramme de flux de recrutement) fournit des blocs étiquetés et des connecteurs directionnels avec des divisions de rôles de type couloirs. Ce modèle peut être utilisé pour décrire des flux de travail détaillés avec une clarté et un ordre des rôles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez les processus en plusieurs étapes en blocs clairement attribués

Suivez les approbations et les transitions directement dans le flux de travail

Réduisez les malentendus lors des transferts opérationnels complexes

Standardisez les processus récurrents tels que le recrutement ou les achats

📌 Idéal pour : Décrire les processus basés sur les rôles qui impliquent des approbations, des transferts ou des transitions d'équipe.

🎥 Regardez : associez ce guide à des modèles de diagrammes pour une efficacité maximale ! Découvrez comment dans la vidéo ci-dessous :

5. Modèle de flux de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des séquences de tâches et rationalisez les opérations à l'aide du modèle de flux de processus ClickUp

Le modèle de flux de processus ClickUp fournit une vue du cycle de vie des flux de travail à travers cinq étapes définies : planification, développement, exécution, gestion et évaluation. Contrairement au modèle de diagramme de flux de processus précédent, cette version se concentre sur la cartographie du cycle complet plutôt que sur la propriété des tâches.

Il utilise des conteneurs repliables pour chaque étape, dans lesquels vous pouvez intégrer des documents ClickUp, des checklist, des liens ou des fichiers multimédias pour un contexte plus approfondi. Cette approche étend l'utilisation des modèles d'organigrammes au-delà du flux des tâches pour permettre une visualisation stratégique des flux de travail.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Regroupez les tâches en étapes distinctes pour une meilleure visibilité

Réduisez les étapes pour vous concentrer sur ce qui compte à un moment donné

Assistance à la planification et à la révision dans une mise en forme visuelle unique

📌 Idéal pour : Structurer des flux de travail complexes, de la conception à la livraison, à l'aide d'une segmentation basée sur le cycle de vie.

6. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des parcours utilisateurs intuitifs, de l'entrée à l'action, grâce au modèle de flux utilisateur ClickUp

Le modèle ClickUp User Flow est conçu pour mapper étape par étape les interactions des utilisateurs entre les écrans, les points d'entrée et les moments de décision. Il est idéal pour les équipes qui ont besoin de tester et d'affiner les expériences numériques avant de les soumettre au développement.

La disposition décompose clairement le parcours, de l'entrée initiale aux états finaux, en mettant en évidence chaque action et la logique de branchement (par exemple, « Le formulaire est-il entièrement achevé ? »). Ce qui le distingue, c'est la précision au niveau de l'écran et le contrôle du flux basé sur les décisions à l'aide des tableaux blancs ClickUp.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez chaque clic et chaque choix effectués par les utilisateurs dans votre produit

Identifiez les points de rupture ou les lacunes en matière d'expérience utilisateur avant le début du développement

Harmonisez la conception, le design et l'ingénierie grâce à un flux clair

Utilisez la logique de branchement pour comparer différents chemins d'interaction

📌 Idéal pour : mapper les parcours des utilisateurs et valider les points de décision dans les expériences liées aux produits numériques.

Écoutez le témoignage d'un utilisateur réel de ClickUp :

ClickUp est au cœur de notre entreprise : c'est notre plateforme de gestion d'entreprise incontournable. Nous avons réussi à regrouper notre collaboration et nos rapports dans un seul système, ce qui permet à notre équipe d'avoir une visibilité sur notre travail et à nos clients de voir ce que nous faisons pour leur entreprise.

ClickUp est au cœur de notre entreprise : c'est notre plateforme de gestion d'entreprise incontournable. Nous avons réussi à regrouper notre collaboration et nos rapports dans un seul système, ce qui permet à notre équipe d'avoir une visibilité sur notre travail et à nos clients de voir ce que nous faisons pour leur entreprise.

7. Modèle de diagramme conceptuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et établissez clairement des connexions entre vos grandes idées à l'aide du modèle de diagramme conceptuel ClickUp

Lorsque les processus linéaires ne fonctionnent pas, le modèle de carte conceptuelle ClickUp vous permet d'explorer visuellement des systèmes abstraits ou des stratégies produit. Le modèle utilise une hiérarchie de nœuds à quatre niveaux, Concept principal, Sous-concept, Idée et Résultat, chacun étant stylisé avec une couleur distincte et libellé avec des chemins de relation tels que peut être, est pour ou mène à.

Le bloc Légende intégré permet de clarifier les relations, ce qui est particulièrement utile lorsque plusieurs collaborateurs travaillent simultanément. Il s'agit donc de l'alternative parfaite à Miro.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez des idées abstraites sans les contraindre à une commande stricte

Clarifiez votre réflexion stratégique grâce à une cartographie basée sur les relations

Aidez les équipes à identifier les lacunes ou les chevauchements dès les premières étapes de la planification

Encouragez la collaboration asynchrone entre les équipes produit ou recherche

📌 Idéal pour : Visualiser des idées, des stratégies ou des cadres interconnectés qui ne suivent pas un flux linéaire.

Des flèches à l'action avec les modèles de diagrammes ClickUp

Les modèles de diagrammes Miro offrent aux équipes un canevas visuel flexible pour tout mapper, des décisions éclairées et des flux de données aux cycles de vie des produits et aux processus interfonctionnels.

Mais si Miro est excellent pour la planification et la réflexion visuelle, ClickUp prend l'étape suivante en transformant les organigrammes en actions.

Chaque modèle ClickUp est livré avec des tableaux blancs, des vues de tâches, des automatisations et des documents intégrés, afin que votre équipe puisse passer de la planification d'un processus à son exécution en un seul endroit.

Inscrivez-vous à ClickUp et commencez à créer des organigrammes qui font réellement avancer le travail.