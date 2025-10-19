les 13 meilleurs outils d'intégration continue pour les développeurs (2025)

Votre pipeline vient d'échouer pour la troisième fois aujourd'hui. Même erreur, même correction, même sentiment qu'il doit y avoir une meilleure façon de faire.
Les outils d'intégration continue figurant dans cette liste ont été conçus par des personnes qui comprennent qu'il vaut mieux consacrer votre temps à écrire du code plutôt qu'à vous battre avec les pipelines de déploiement.
Lequel mettra fin à vos cauchemars en matière d'intégration continue ? Découvrons-le ! 🤔
Aperçu des meilleurs outils d'intégration continue
Voici les meilleurs outils d'intégration continue pour relever les défis liés au développement logiciel. 💁
|Outil
|Idéal pour
|Meilleures fonctionnalités
|Tarifs
|ClickUp
|Gestion de projet logiciel tout-en-un et visibilité DevOpsTaille de l'équipe : Idéal pour les particuliers, les startups et les entreprises
|Suivi des sprints, synchroniser GitHub/GitLab, tâches liées à l'intégration continue, automatisation et notes de mise à jour générées par l'IA pour votre cycle de développement logiciel agile
|Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises
|GitLab
|Cycle de vie complet du développement logiciel, de la validation au déploiementTaille de l'équipe : idéal pour les équipes qui recherchent une livraison de bout en bout dans un seul outil
|Fusionner des demandes, registre de conteneurs, modèles de pipeline, déploiement Kubernetes, observabilité
|Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois
|Jenkins
|Pipelines CI/CD personnalisés avec une flexibilité basée sur des pluginsTaille de l'équipe : Idéal pour les grandes équipes avec des flux de travail complexes
|plus de 1 800 plugins, scripts Groovy, API REST, builds planifiés, architecture maître-agent
|Free
|Travis CI
|Constructions simples basées sur GitHub pour les projets open source et les petits projetsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de développement qui utilisent principalement GitHub
|Compilations multi-OS, installation YAML, mise en cache des compilations, détection de langage et déploiements de plateformes
|Basé sur l'utilisation : à partir de 15 $/mois
|CircleCI
|Builds natifs Docker avec des orbs réutilisables et des visuels de flux de travailTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de développement et d'exploitation basées sur des conteneurs et à évolutivité rapide
|Mise en cache Docker, orbs, builds de matrice, déclencheurs de flux de travail, informations détaillées sur les tâches
|Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois
|Azure DevOps
|CI/CD aligné sur Microsoft pour toutes les applications et tous les environnementsTaille de l'équipe : idéal pour les équipes de développement logiciel basées sur Visual Studio et Azure
|Tableaux + pipelines, déploiements en plusieurs étapes, rapports, intégration Azure
|Gratuit ; tarification personnalisée
|Bamboo
|Automatisation du déploiement pour les flux de travail centrés sur AtlassianTaille de l'équipe : Idéal pour les utilisateurs de Jira + Bitbucket avec des builds par étapes
|Problèmes Jira liés, projets de déploiement, agents distants, journaux d'audit
|Essai gratuit ; Data Center à partir de 1 200 $/an
|Buddy
|Installation du pipeline par glisser-déposer pour la configuration visuelleTaille de l'équipe : idéal pour les petites équipes et les non-codeurs
|plus de 100 actions, restauration, journaux en temps réel, exécutions parallèles, aperçus de déploiement
|Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois
|TeamCity
|Exécution complexe de la chaîne de compilation et intégration des outils JetBrainsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de développement d'entreprise utilisant l'écosystème IntelliJ
|Mise en cache intelligente, compilations parallèles, déclencheurs de compilation, informations sur les tests, configurations DSL
|Tarification personnalisée
|Bitbucket Pipelines
|CI pour les référentiels hébergés sur Bitbucket avec la simplicité de la configuration YAMLTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes Bitbucket + Jira
|Flux de travail YAML, builds Docker, filtres de branche, automatisation Jira
|Gratuit ; forfaits payants à partir de 3,30 $ par mois et par utilisateur
|AWS CodePipeline
|CI/CD natif sur l'infrastructure et les outils AWSTaille de l'équipe : idéal pour les équipes d'ingénieurs qui privilégient AWS
|Flux multi-étapes, déclencheurs Lambda, indicateurs CloudWatch, intégration CodeBuild/CodeDeploy
|Gratuit ; tarification personnalisée pour une utilisation avancée
|Semaphore
|Compilations rapides grâce à la mise en cache intelligente et au parallélismeTaille de l'équipe : idéal pour les équipes à haut débit qui ont besoin d'une exécution rapide
|Flux de travail optimisés, pipelines tenant compte du cache, concurrence intelligente, rapports
|Gratuit ; forfaits payants à partir de 49 $/mois
|Spinnaker
|Déploiements multicloud avec contrôles de niveau entrepriseTaille de l'équipe : Idéal pour les organisations cloud natives à grande échelle
|Versions Canary, rollback, assistance GCP/AWS/Azure, tableaux de bord indicateurs
|Free
Que rechercher dans les outils d'intégration continue ?
Choisir le bon outil d'intégration continue de code peut rationaliser le développement et réduire les risques liés aux versions. Voici les critères à privilégier dans votre outil de développement logiciel collaboratif. ⛏️
- Compatibilité avec les langages et les frameworks : Offre l'assistance à votre pile technologique sans solutions de contournement complexes
- Intégration VCS : se connecte à GitHub, GitLab, Bitbucket ou d'autres systèmes de contrôle de version
- Évolutivité des performances : offre des tests parallèles, la mise en cache des builds et l'autoscaling pour des pipelines DevOps plus rapides
- *assistance aux tests automatisés : s'intègre aux frameworks de test pour détecter les problèmes à un stade précoce
- Conteneurisation et préparation au déploiement : prend en charge Docker et d'autres outils de conteneurisation pour des déploiements fiables
- Notifications et intégrations : se connecte à des outils de e-mail ou de gestion de projet pour assurer la cohésion des équipes
- *journaux clairs et suivi des erreurs : simplifie l'identification, le débogage et la restauration des builds ayant échoué
Les meilleurs outils d'intégration continue
Il est temps de se plonger dans les meilleurs outils d'intégration continue pour faciliter la vie des développeurs de logiciels. C'est parti ! 💪🏼
1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet de logiciels tout-en-un et la collaboration de l'équipe)
ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.
Associé au logiciel de gestion de projet agile ClickUp, c'est l'outil idéal pour planifier des sprints, suivre la progression, gérer les retards et livrer des logiciels plus rapidement.
Suivez et résolvez les problèmes plus rapidement
Commencez par des tâches ClickUp.
Imaginons qu'une régression apparaisse dans l'étape liée à une récente mise à jour. Vous créez une tâche, attribuez l'étiquette au développeur qui a fusionné la modification, la liez au cas de test qui a échoué et ajoutez un commentaire pour que l'équipe d'assurance qualité refasse le test une fois la correction effectuée.
Tout reste dans un seul fil de discussion dans le logiciel ClickUp Software Team, de l'étape qui a échoué à la résolution finale.
Éliminez les obstacles avant qu'ils ne prennent de l'ampleur
Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser ClickUp Sprints afin d'identifier les obstacles avant qu'ils ne perturbent votre échéancier.
En milieu de semaine, vous remarquez que trois tâches backend n'ont pas avancé depuis Monday. Elles sont toutes en attente d'un conteneur de test qui n'a pas été reconstruit. Vous enregistrez une nouvelle tâche pour la correction, l'intégrez au sprint en cours et débloquez le reste avant la fin de la journée.
En cas de problème, ClickUp Automatisation s'en occupe avant même que quelqu'un ne le signale.
Un pipeline nocturne échoue après la validation d'une dépendance défectueuse. ClickUp crée instantanément une tâche de correction, lie le travail défaillant, appose l'étiquette au responsable de la validation et ajoute la tâche à la liste « À corriger ». Personne n'a besoin de trier manuellement ou de perdre du temps à attribuer les tâches ; tout est déjà en cours.
Générez des notes de mise à jour en quelques secondes
Pour réduire les rapports manuels, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme, aide votre équipe à générer des résumés et du contenu à partir des données de tâches existantes.
Si vous avez besoin de notes de mise à jour à la fin de la semaine, utilisez l'IA pour le développement logiciel afin de résumer les tickets achevés étiquetés « Release v2. 1 » (en langage naturel). Vous obtiendrez instantanément une liste claire des fonctionnalités et des corrections livrées, prête à être intégrée à votre journal des modifications.
Ne rédigez plus de « corrections de bugs ». Rédigez des notes de mise à jour que les gens liront réellement. Découvrez comment !
Faites avancer les tâches à chaque validation
Tout au long du cycle de développement, les intégrations ClickUp avec GitHub et GitLab synchronisent le nouveau code et le statut des tâches. Un développeur lie sa demande d'extraction à une tâche. Une fois fusionnée, la tâche passe automatiquement à « Prêt pour l'assurance qualité » et la demande d'extraction reste jointe, afin que les testeurs sachent exactement ce qui a changé et où valider.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Visualisez la progression : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour le suivi de la progression du déploiement, des bugs ouverts, la couverture des tests, les échéanciers de livraison et d'autres indicateurs clés de performance (KPI) liés au développement logiciel
- corrections de documents : *Rédigez et partage des notes de mise à jour, des résumés de tests et des étapes de restauration à l'aide de ClickUp Docs collaboratif
- Rationalisez la communication : ajoutez des commentaires, des décisions et des mises à jour rapides directement dans ClickUp Discuter, qui est lié au contexte lui-même
- Mettez en évidence ce qui prend du retard : filtrez les tâches par statut, étiquette ou priorité pour repérer rapidement ce qui doit être escaladé
- Standardisez votre flux entre les équipes : Créez et réutilisez des modèles de développement logiciel personnalisés pour le triage des bugs, les cycles de correctifs ou la réponse aux incidents
Limites de ClickUp
- Courbe d'apprentissage abrupte en raison de son vaste éventail de possibilités personnalisées
Tarifs ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?
Écoutez le témoignage de cet utilisateur satisfait sur G2:
ClickUp rassemble tout ce dont nous avons besoin en un seul endroit : gestion des tâches, documents, automatisations, suivi du temps et même suivi des objectifs. La possibilité de personnaliser les vues, d'utiliser des champs personnalisés et d'automatiser les actions répétitives nous a fait gagner des heures chaque semaine. Nous apprécions également sa flexibilité : il fonctionne bien pour les particuliers, mais devient encore plus puissant à mesure que l'équipe s'agrandit.
ClickUp rassemble tout ce dont nous avons besoin en un seul endroit : gestion des tâches, documents, automatisations, suivi du temps et même suivi des objectifs. La possibilité de personnaliser les vues, d'utiliser des champs personnalisés et d'automatiser les actions répétitives nous a fait gagner des heures chaque semaine. Nous apprécions également sa flexibilité : il fonctionne bien pour les particuliers, mais devient encore plus puissant à mesure que l'équipe s'agrandit.
📮ClickUp Insight : Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintiennent en moyenne 6 connexions quotidiennes sur leur lieu de travail. Cela implique, avec une probabilité, de multiples échanges par e-mail, discuter et outils de gestion de projet. Et si vous pouviez regrouper toutes ces discussions en un seul endroit ? Avec ClickUp, c'est possible ! Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par /IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment.
2. GitLab (idéal pour les workflows DevOps de bout en bout)
via GitLab
GitLab fournit un environnement de production cohérent pour la planification, le développement, le déploiement et la surveillance des applications. Son suivi intégré des problèmes, ses demandes de fusion et son registre de conteneurs créent un flux de travail transparent pour la gestion de projet.
L'outil d'intégration continue gère à la fois les tâches d'automatisation simples et les déploiements complexes de niveau entreprise, tout en maintenant la visibilité sur l'ensemble de votre pipeline de livraison logicielle.
Les meilleures fonctionnalités de GitLab
- Exécutez des tâches en parallèle sur plusieurs runners pour accélérer les temps de compilation
- Configurez des runners à mise à l'échelle automatique qui s'activent à la demande pour une meilleure rentabilité
- Déployez directement sur les clusters Kubernetes à partir de votre configuration de pipeline
- Surveillez les performances et les erreurs des applications grâce à des outils d'observabilité intégrés
Limites de GitLab
- Cela devient très gourmand en ressources pour les déploiements à grande échelle
- Les instances auto-hébergées nécessitent des frais de maintenance importants
Tarifs GitLab
- Free
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur GitLab
- G2 : 4,5/5 (plus de 830 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 1 195 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de GitLab ?
Un utilisateur de Reddit a déclaré :
Oui, c'est très bien. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que le registre des paquets, le registre des conteneurs et également créer des pipelines.
Oui, c'est très bien. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que le registre de paquets, le registre de conteneurs et également créer des pipelines.
💡 Conseil de pro : stockez vos configurations CI (comme les fichiers Jenkins ou les YAML GitHub Actions) dans un système de contrôle de version, tout comme le code de l'application. Utilisez les pull requests pour examiner les modifications et tester les mises à jour avant de les fusionner.
3. Jenkins (idéal pour les pipelines d'automatisation personnalisables)
via Jenkins
Jenkins mise sur la flexibilité, permettant aux équipes de créer pratiquement n'importe quel flux de travail d'automatisation DevOps imaginable grâce à son vaste écosystème de plugins. Cependant, cette flexibilité a un coût en termes de complexité ; vous devrez investir du temps dans la configuration et la maintenance de votre installation.
Cet outil gère tout, de la simple automatisation de la compilation aux déploiements complexes en plusieurs étapes dans des environnements cloud hybrides. Cela le rend particulièrement utile pour les organisations disposant de piles technologiques diversifiées.
Les meilleures fonctionnalités de Jenkins
- Installez des plugins parmi plus de 1 800 options disponibles pour étendre les fonctions
- Créez des scripts de pipeline personnalisés à l'aide de Groovy pour les logiques d'automatisation complexes
- Intégrez-les à pratiquement n'importe quel outil grâce aux API REST et aux webhooks
- Planifiez les compilations en fonction du temps, des modifications du code ou des déclencheurs externes
Limites de Jenkins
- Les problèmes de compatibilité des plugins peuvent entraîner une instabilité du système
- Les vulnérabilités de sécurité dans les plugins constituent un risque permanent
Tarifs Jenkins
- Free
Évaluations et avis sur Jenkins
- G2 : 4,4/5 (plus de 520 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 560 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Jenkins ?
Voici un avis G2 sur cet outil :
Jenkins est un excellent outil dans le domaine de l'intégration continue et de la livraison continue. Il est flexible et évolutif... Bien que Jenkins soit sans aucun doute un outil utile et adaptable, certains aspects me posent problème. Son niveau élevé de complexité en matière d'installation et de configuration est son principal inconvénient. Les débutants peuvent être déroutés par les nombreuses options et plug-ins disponibles dans Jenkins.
Jenkins est un excellent outil dans le domaine de l'intégration continue et de la livraison continue. Il est flexible et évolutif... Bien que Jenkins soit sans aucun doute un outil utile et adaptable, certains aspects me posent problème. Son niveau élevé de complexité en matière d'installation et de configuration est son principal inconvénient. Les débutants peuvent être déroutés par les nombreuses options et plug-ins disponibles dans Jenkins.
4. Travis CI (le meilleur pour la simplicité d'intégration GitHub)
via Travis CI
Travis CI s'est forgé une solide réputation en servant la communauté open source, en proposant des builds gratuits pour les référentiels publics sur GitHub. Il mise sur la simplicité : vous définissez votre processus de build dans un fichier YAML, et Travis CI s'occupe du reste. Cette approche simple le rend particulièrement attrayant pour les petites équipes ou les projets qui ne nécessitent pas de personnalisation poussée.
Travis CI détecte automatiquement les langages de programmation et suggère les environnements de compilation appropriés, réduisant ainsi la charge d'installation initiale pour les nouveaux projets.
Les meilleures fonctionnalités de Travis CI
- Testez simultanément votre code sur plusieurs systèmes d'exploitation et versions linguistiques.
- Déployez des applications sur diverses plateformes cloud grâce à des intégrations intégrées.
- Surveillez le statut de la compilation grâce à des journaux détaillés et des notifications.
- Mettez en cache les dépendances entre les builds afin de réduire le temps d'exécution.
Limites de Travis CI
- Options de personnalisation limitées par rapport à des plateformes plus flexibles
- Les temps de compilation peuvent être plus longs pendant les périodes de pointe.
Tarifs Travis CI
- Basé sur l'utilisation : 15 $/mois
- Forfait Unlimited : 78 $+/mois
- Serveur : 34 $/mois
Évaluations et avis sur Travis CI
- G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)
- Capterra : 4,1/5 (plus de 120 avis)
💡 Conseil de pro : Oui, automatisez les builds, les tests d'intégration et les déploiements, mais commencez par vos flux de travail à haute priorité. Exécutez des tests unitaires et des tests de fumée à chaque validation et réservez les suites de tests plus longues pour les builds nocturnes ou pré-release.
5. CircleCI (idéal pour les compilations rapides basées sur Docker)
via CircleCI
CircleCI a révolutionné les performances CI/CD grâce à son approche Docker-first, qui permet aux équipes de créer des environnements de build isolés en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes. Sa fonctionnalité « orbs » permet aux équipes de partager des extraits de configuration réutilisables, réduisant ainsi les doublons entre les projets.
De plus, la visualisation du flux de travail de la plateforme aide les équipes à comprendre d'un seul coup d'œil les processus de déploiement complexes. L'outil de déploiement continu est particulièrement utile pour les équipes qui utilisent déjà des applications conteneurisées en production.
Les meilleures fonctionnalités de CircleCI
- Utilisez des orbs pour mettre en œuvre des tâches courantes telles que les tests, le déploiement et les notifications.
- Visualisez des flux de travail complexes grâce à une interface graphique intuitive.
- Mettez en cache les images Docker, les dépendances et les artefacts de compilation de manière intelligente.
- Déclenchez des flux de travail en fonction de modifications spécifiques de fichiers ou de modèles de branches.
Limites de CircleCI
- Il existe une courbe d'apprentissage pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec les concepts Docker.
- Assistance Windows limitée par rapport aux environnements Linux
Tarifs CircleCI
Cloud
- Free
- Performances : à partir de 15 $/mois
- Échelle : à partir de 2 000 $/mois
Serveur
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur CircleCI
- G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)
📖 À lire également : Les meilleurs éditeurs de code pour les développeurs de logiciels
6. Azure DevOps (idéal pour l'intégration dans l'écosystème Microsoft)
via Azure DevOps
Azure DevOps, fournisseur d'outils de développement, fournit une suite complète d'outils de développement qui s'intègrent parfaitement à l'écosystème plus large de Microsoft.
Les équipes qui utilisent déjà Visual Studio, les services cloud Azure ou Office 365 apprécieront particulièrement l'authentification unifiée et les services partagés de la plateforme. Elle combine les capacités CI/CD traditionnelles avec des fonctionnalités qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie des tests logiciels.
Meilleures fonctionnalités d'Azure DevOps
- Gérez les référentiels de code, créez des pipelines et publiez des versions depuis son interface
- Déployez des applications sur les services Azure à l'aide de modèles préconfigurés
- Créez des pipelines en plusieurs étapes avec des portes d'approbation et des interventions manuelles
- Générez des rapports détaillés sur les performances de compilation et les taux de réussite des déploiements
Limites d'Azure DevOps
- Cela peut sembler insurmontable pour les équipes qui n'ont besoin que des fonctions CI/CD de base
- Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une connaissance approfondie des services de la plateforme Azure
Tarifs Azure DevOps
- Free
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Azure DevOps
- G2 : 4,3/5 (plus de 585 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 140 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos d'Azure DevOps ?
Un utilisateur de Reddit a partagé ceci :
Azure DevOps est l'une des meilleures suites d'outils disponibles sur le marché. La seule raison de ne pas l'utiliser serait si vous ne développez rien en rapport avec Microsoft ou si vous disposez d'un personnel compétent dans d'autres technologies et que vous souhaitez tirer parti de leur expérience et de leurs connaissances.
Azure DevOps est l'une des meilleures suites d'outils disponibles sur le marché. La seule raison de ne pas l'utiliser est si vous ne développez rien en rapport avec Microsoft ou si vous disposez d'un personnel compétent dans d'autres technologies et que vous souhaitez tirer parti de leur expérience et de leurs connaissances.
7. Bamboo (idéal pour l'intégration des outils Atlassian)
via Bamboo
Bamboo s'adresse aux équipes qui ont déjà investi dans l'écosystème Atlassian, offrant une intégration étroite avec Jira, Bitbucket et Confluence. Cette intégration crée un processus de développement logiciel connecté où les problèmes, les révisions de code et les déploiements sont automatiquement liés et suivis.
L'architecture basée sur des agents de l'outil permet une allocation flexible des ressources dans toute votre infrastructure. La force de Bamboo réside dans sa capacité à créer des pipelines de déploiement complexes qui nécessitent une validation humaine et des mécanismes de restauration sophistiqués.
Les meilleures fonctionnalités de Bamboo
- Les liens sont automatiquement créés vers les problèmes Jira et les validations Bitbucket
- Créez des projets de déploiement pour gérer les versions dans plusieurs environnements
- Utilisez des agents distants pour la distribution des builds à travers votre infrastructure
- Générez des rapports complets sur les indicateurs de compilation et de déploiement
Limites de Bamboo
- Cet outil nécessite une licence Atlassian, qui peut s'avérer coûteuse
- La complexité de la configuration augmente considérablement pour les cas d'utilisation avancés
Tarifs Bamboo
- Essai gratuit
- Centre de données : 1 200 $ (tâches illimitées, un agent distant)
Évaluations et avis sur Bamboo
- G2 : 4,1/5 (plus de 60 avis)
- Capterra : Pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de Bamboo ?
Une critique publiée sur G2 résume ainsi la situation :
Il s'agit d'un outil très utile pour automatiser les tâches et faire gagner du temps aux développeurs/testeurs. Vous pouvez l'intégrer à votre référentiel et ajouter les scripts ou les étapes à exécuter lors de la validation. Il vous aidera dans la conception de code comme flake8, black, à suivre certaines bonnes pratiques, à effectuer de nombreuses opérations en écrivant des scripts et à créer des builds à partir du code.
Il s'agit d'un outil très utile pour automatiser les tâches et faire gagner du temps aux développeurs/testeurs. Vous pouvez l'intégrer à votre référentiel et ajouter les scripts ou les étapes à exécuter lors de la validation. Il vous aidera dans la conception de code comme flake8, black, à suivre certaines bonnes pratiques, à effectuer de nombreuses opérations en écrivant des scripts et à créer des builds à partir du code.
8. Buddy (idéal pour la création visuelle de pipelines)
via Buddy
Buddy transforme la configuration CI/CD de scripts basés sur du code en flux de travail visuels que tout le monde peut comprendre et modifier. Son interface glisser-déposer le rend particulièrement attrayant pour les équipes ayant des niveaux techniques variés.
Mieux encore ? L'approche basée sur les actions de Buddy décompose les déploiements complexes en étapes gérables, chacune avec des entrées et des sorties claires.
Les meilleures fonctionnalités de Buddy
- Choisissez parmi plus de 100 actions prédéfinies pour les tâches de déploiement courantes
- Déployez dans plusieurs environnements grâce à la logique conditionnelle et aux portes d'approbation
- Surveillez les déploiements en temps réel grâce à des journaux d'exécution détaillés
- Annulez instantanément les déploiements lorsque des problèmes sont détectés
Limitations de Buddy
- Il offre moins d'intégrations avec des outils et services spécialisés
- L'approche de cet outil peut sembler restrictive pour les équipes qui préfèrent une configuration basée sur le code
Tarification Buddy
- Free
- Pro : 29 $/mois pour deux utilisateurs
- Hyper : 99 $/mois pour cinq utilisateurs
Évaluations et avis des utilisateurs
- G2 : 4,7/5 (plus de 205 avis)
- Capterra : 4,8/5 (plus de 175 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Buddy ?
Un avis publié sur G2 le formule ainsi :
L'interface utilisateur est excellente et facile à naviguer. Elle est rapide et fait ce qu'elle doit faire. Le passage à buddy.works est également très simple, cela a fonctionné immédiatement... Le changement de propriété du projet peut être un peu difficile
L'interface utilisateur est excellente et facile à naviguer. Elle est rapide et fait ce qu'elle doit faire. Le passage à buddy.works est également très simple, cela a fonctionné immédiatement... Le changement de propriété du projet peut être un peu difficile
9. TeamCity (idéal pour les builds d'entreprise complexes)
via TeamCity
TeamCity gère les scénarios de compilation les plus exigeants qui submergeraient des outils d'intégration continue plus simples. JetBrains a conçu cette plateforme pour gérer les bases de code volumineuses, les chaînes de dépendances complexes et les exigences de test sophistiquées que requièrent souvent les applications d'entreprise.
Son architecture en grille de construction répartit les charges de travail entre plusieurs agents tout en conservant un contrôle et une visibilité centralisés. L'intégration approfondie de TeamCity avec IntelliJ IDEA et d'autres outils JetBrains offre une expérience de développement fluide aux équipes qui utilisent déjà ces environnements de développement.
Les meilleures fonctionnalités de TeamCity
- Distribuez les builds entre plusieurs agents grâce à un équilibrage de charge intelligent
- Analysez les performances de compilation et identifiez les goulots d'étranglement grâce à des rapports détaillés
- Créez des chaînes de compilation qui déclenchent automatiquement les compilations de dépendance
Limites de TeamCity
- La documentation API est considérée comme insuffisante, en particulier pour les intégrations complexes et non basiques
- Le panneau d'administrateur est souvent décrit comme encombré et confus
Tarifs TeamCity
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur TeamCity
- G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 45 avis)
📖 À lire également : Les meilleurs outils et logiciels d'automatisation des tests d'assurance qualité
10. Bitbucket Pipelines (idéal pour les flux de travail Git hébergés par Atlassian)
Bitbucket Pipelines émerge directement de votre référentiel Git, éliminant ainsi le besoin de configurer des services CI/CD externes ou de gérer l'authentification entre les systèmes. Cette intégration étroite signifie que votre configuration de build coexiste avec votre code.
L'approche basée sur des conteneurs de l'outil garantit que les builds s'exécutent dans des environnements isolés tout en tirant parti de l'infrastructure cloud d'Atlassian pour la mise à l'échelle. Elle est particulièrement avantageuse pour les équipes qui utilisent déjà Bitbucket pour le contrôle des sources et qui souhaitent ajouter des capacités CI/CD.
Les meilleures fonctionnalités de Bitbucket Pipelines
- Configurez les builds à l'aide de fichiers YAML stockés directement dans votre référentiel
- Exécutez des builds dans des conteneurs Docker pour bénéficier d'environnements cohérents et reproductibles
- Créez des images de compilation personnalisées adaptées à votre pile technologique spécifique
- Surveillez le statut de la compilation et les journaux grâce à l'interface intégrée de Bitbucket
Limites de Bitbucket Pipelines
- Les minutes de compilation peuvent être rapidement consommées pour les projets gourmands en ressources
- Les capacités de débogage sont moins sophistiquées que celles des outils dédiés
Tarifs Bitbucket Pipelines
- Free
- Standard : 3,30 $/mois par utilisateur
- Premium : 6,60 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Bitbucket Pipelines
- G2 : 4,4/5 (plus de 945 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 1 350 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitbucket Pipelines ?
Extrait d'un avis publié sur G2:
Ce que j'ai trouvé très intéressant avec Bitbucket, c'est l'intégration avec Jira. Pour nous, il est indispensable de pouvoir mettre à jour automatiquement les tickets simplement en effectuant une validation sur le référentiel... J'ai également utilisé GitHub, et Bitbucket est clairement très en retard par rapport à GitHub Actions et Pipelines.
Ce que j'ai trouvé très intéressant avec Bitbucket, c'est l'intégration avec Jira. Pour nous, il est indispensable de pouvoir mettre à jour automatiquement les tickets simplement en effectuant la validation sur le référentiel... J'ai également utilisé GitHub, et Bitbucket est clairement très en retard par rapport à GitHub Actions et Pipelines.
11. AWS CodePipeline (idéal pour les déploiements natifs AWS)
via AWS CodePipeline
AWS CodePipeline orchestre l'ensemble du processus de publication de logiciels au sein de l'écosystème cloud d'Amazon, offrant une intégration transparente avec d'autres services AWS, tels que Lambda, ECS et S3.
Grâce à l'architecture sans serveur de la plateforme, vous ne payez que pour les pipelines actifs, sans avoir à effectuer la maintenance d'une infrastructure dédiée. Sa force réside dans sa capacité à créer des flux de travail de publication sophistiqués qui exploitent le vaste catalogue de services AWS, des tests automatisés avec CodeBuild aux déploiements bleu-vert avec CodeDeploy.
Les meilleures fonctionnalités d'AWS CodePipeline
- Déclenchez automatiquement des pipelines en fonction des validations de code ou d'évènements externes
- Surveillez l'exécution du pipeline grâce aux indicateurs et aux alarmes CloudWatch
- Accélérez les processus complexes de déploiement continu grâce à l'exécution parallèle
Limites d'AWS CodePipeline
- Nécessite une connaissance approfondie des services AWS pour les configurations avancées
- La dépendance vis-à-vis d'un fournisseur rend difficile la migration vers d'autres fournisseurs de cloud
Tarifs AWS CodePipeline
- Free
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur AWS CodePipeline
- G2 : 4,3/5 (plus de 65 avis)
- Capterra : Pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos d'AWS CodePipeline ?
Cet utilisateur de Reddit explique ce qui fait du travail (et ce qui ne fait pas du travail) :
J'apprécie beaucoup mon travail avec AWS CodePipeline et je le recommande pour les environnements qui utilisent CDK comme IaC. En particulier avec la nouvelle bibliothèque CDK Pipelines... Je comprends que certains se plaignent du verrouillage des fournisseurs, mais en même temps, vous ne pouvez pas profiter pleinement d'AWS si vous n'essayez pas d'utiliser autant que possible les outils natifs.
J'apprécie beaucoup mon travail avec AWS CodePipeline et je le recommande pour les environnements qui utilisent CDK comme IaC. En particulier avec la nouvelle bibliothèque CDK Pipelines... Je comprends que certains se plaignent du verrouillage des fournisseurs, mais en même temps, vous ne pouvez pas profiter pleinement d'AWS si vous n'essayez pas d'utiliser autant que possible les outils natifs.
12. Semaphore (idéal pour les CI/CD axés sur les performances)
via Semaphore
Semaphore privilégie avant tout la vitesse, en utilisant des stratégies de mise en cache avancées et une exécution parallèle pour réduire au minimum les temps de compilation. L'architecture de la plateforme optimise automatiquement l'allocation des ressources en fonction des exigences spécifiques de votre projet, garantissant que les compilations soient achevées le plus rapidement possible.
Son système de mise en cache des dépendances est particulièrement sophistiqué : il identifie et stocke les bibliothèques, les images Docker et les artefacts de compilation fréquemment utilisés afin d'éviter de télécharger de nouveau.
Les meilleures fonctionnalités de Semaphore
- Exécutez automatiquement des tests en parallèle sur plusieurs machines
- Augmentez ou réduisez la capacité de compilation en fonction des exigences actuelles en matière de charge de travail
- Créez des flux de travail complexes avec une logique conditionnelle et des contrôles manuels
Limites de Semaphore
- La configuration YAML semble compliquée malgré l'ajout d'un éditeur graphique
- Les utilisateurs signalent des rapports de pannes fréquentes
Tarifs Semaphore
- Free
- Pro : 49 $/mois
- Entreprise : 20 000 $/an (facturé annuellement)
Évaluations et avis Semaphore
- G2 : 4,7/5 (plus de 185 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de Semaphore ?
Un petit extrait d'un utilisateur réel :
L'accessibilité et la flexibilité de configuration de nos instances Semaphore nous ont permis de réduire nos pipelines CI/CD à moins de 10 minutes en moyenne... Il y a parfois des problèmes avec les agents qui répondent lentement et des pannes occasionnelles, mais ceux-ci sont généralement résolus très rapidement par l'équipe.
L'accessibilité et la flexibilité de configuration de nos instances Semaphore nous ont permis de réduire nos pipelines CI/CD à moins de 10 minutes en moyenne... Il y a parfois des problèmes avec les agents qui répondent lentement et des pannes occasionnelles, mais ceux-ci sont généralement résolus très rapidement par l'équipe.
💡Conseil de pro : avant que le code n'atteigne votre branche principale, utilisez des pipelines de pull request pour effectuer des vérifications lint, des tests unitaires et des analyses statiques. Bloquez les fusions en cas d'échec, afin de garantir la stabilité et la disponibilité de la branche principale à tout moment.
13. Spinnaker (idéal pour les déploiements multi-cloud)
via Spinnaker
Spinnaker gère la complexité du déploiement d'applications sur plusieurs fournisseurs de cloud et environnements. Netflix et Google ont initialement développé cette plateforme pour gérer des déploiements à grande échelle, et elle conserve aujourd'hui cette orientation d'entreprise.
L'outil d'intégration continue propose des versions canary, des déploiements bleu-vert et des mises à jour continues, chacun avec des capacités de restauration automatisées lorsque des problèmes sont détectés.
Les meilleures fonctionnalités de Spinnaker
- Déployez simultanément des applications sur AWS, Google Cloud, Azure et Kubernetes
- Mettez en œuvre des déploiements canary avec transfert de trafic et restauration automatisés
- Surveillez la santé du déploiement grâce à des indicateurs et des alertes intégrés
- Gérez de manière centralisée les configurations d'applications dans différents environnements
Limites de Spinnaker
- Son architecture modulaire et microservices (Clouddriver, Orca, Deck, etc.) entraîne des frais généraux élevés
- Documentation sur la conception logicielle et assistance communautaire limitées par rapport aux outils d'intégration continue plus simples
Tarifs Spinnaker
- Free
Évaluations et avis sur Spinnaker
- G2 : 3,9/5 (plus de 20 avis)
- Capterra : Pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de Spinnaker ?
Un critique de G2 a déclaré :
L'interface utilisateur est bonne et la fonctionnalité de déploiement Canary est la meilleure par rapport aux autres outils du marché. Eventho Jenkins est très compétitif, Spinnaker est tout aussi bon... La complexité de la structure du pipeline, l'utilisation minimale des ressources et l'interface utilisateur perfectible pourraient être améliorées. De plus, davantage d'extensions et de plugins en mode personnalisé constitueraient une amélioration appréciable
L'interface utilisateur est bonne et la fonctionnalité de déploiement Canary est la meilleure par rapport aux autres outils du marché. Eventho Jenkins est très compétitif, Spinnaker est tout aussi bon... La complexité de la structure du pipeline, l'utilisation minimale des ressources et l'interface utilisateur perfectible pourraient être améliorées. De plus, davantage d'extensions et de plugins en mode personnalisé constitueraient une amélioration appréciable
Réalisez votre réussite continue avec ClickUp
Les équipes de développement ont besoin d'outils d'intégration continue qui permettent d'avancer dans le travail sans friction. ClickUp rassemble votre code, vos tâches, vos versions et vos révisions afin que l'ensemble de votre processus d'intégration continue reste visible et exploitable.
Chaque échec devient une tâche. Chaque sprint respecte le calendrier prévu. Chaque version bénéficie de la clarté qu'elle mérite. Si votre installation actuelle vous semble dispersée ou lente, ClickUp offre à votre équipe un espace unique pour tout gérer sans perdre de temps, de contexte ou d'élan.
