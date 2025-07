Modèles Miro gratuits pour améliorer votre flux de travail

Ces dernières années, la technologie a connu diverses avancées qui ont permis aux entreprises d'améliorer leur efficacité. Pourtant, la productivité reste le domaine où les espoirs ne correspondent pas aux résultats.

Pour la plupart des entreprises, une mauvaise collaboration au sein des équipes est le principal obstacle à la productivité. La rationalisation de cette collaboration peut se traduire par une communication plus rapide, moins de retards et, à terme, une productivité accrue. Et si la technologie y contribue, les modèles peuvent être la clé du succès.

Voici quelques modèles Miro que vous pouvez utiliser pour rationaliser la collaboration au sein de votre équipe.

Mais avant de commencer, voici un petit tutoriel vidéo sur le mappage de processus.

Que sont les modèles Miro ?

Miro est un espace de collaboration en ligne très populaire utilisé pour le brainstorming, la planification et l'exécution de projets collectifs. Il est connu pour son interface visuelle et interactive.

Les modèles Miro sont une extension de la conception centrée sur la collaboration de Miro. Il s'agit de tableaux prêts à l'emploi et personnalisables qui vous permettent de créer des installations et des flux de travail personnalisés et visuels pour collaborer sur des projets. Ils couvrent plusieurs éléments, notamment le brainstorming, la recherche, la conception et la cartographie des processus.

🔍 Le saviez-vous ? Miro a été lancé à l'origine sous le nom de RealtimeBoard en Russie en 2011, puis rebaptisé Miro en 2019, en référence à l'esprit créatif du peintre surréaliste espagnol Joan Miró. 🎨

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Miro ?

Plusieurs éléments contribuent à l'efficacité d'un modèle Miro. Voici les cinq plus importants :

Collaboration : recherchez un modèle qui offre des fonctionnalités telles que les commentaires, la discussion et les notes autocollantes afin que vous et votre équipe puissiez afficher la progression et collaborer plus facilement

Personnalisation : choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser ses éléments de différentes manières. Cela vous aidera à créer des flux de travail adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe

Clarté : optez pour un modèle avec une disposition simple et une courbe d'apprentissage minimale afin de réduire la confusion et d'accélérer le processus d'installation du flux de travail

Évolutivité : sélectionnez un modèle qui répond aux besoins des petites et grandes équipes. Vous pourrez ainsi l'adapter plus facilement

Équilibre visuel : privilégiez un modèle visuellement équilibré qui utilise le nombre adéquat d'outils et d'éléments visuels. Cela permet d'éviter l'encombrement et garantit un flux d'informations fluide

⏩ En savoir plus : Les meilleurs outils d'amélioration des processus pour votre flux de travail

5 modèles à utiliser dans les tableaux Miro

Boostez la collaboration au sein de votre communauté de travail grâce à ces cinq modèles Miro sélectionnés :

1. Modèle de cadre Kanban

via Miro

Si vous souhaitez un modèle visuel pour améliorer votre flux de travail, pensez à ajouter le modèle Kanban Framework de Miro à votre collection. Il permet aux équipes de créer des cartes avec des échéanciers détaillés des tâches. Cela permet à tout le monde de suivre facilement le statut des tâches, d'identifier les goulots d'étranglement et de déterminer la progression globale du projet.

Une fois une tâche terminée, mettez à jour votre tableau et passez à la carte suivante dans le flux de travail. Vous rationalisez ainsi la gestion visuelle des projets de grande envergure comportant plusieurs étapes et un périmètre étendu.

Pourquoi vous allez l'aimer :

Déplacez des éléments d'une étape à l'autre par simple glisser-déposer pour des mises à jour en temps réel

Collaborez avec votre équipe de manière asynchrone en étiquetant les utilisateurs dans les commentaires

Dupliquez le tableau Miro par sprint ou par équipe pour des processus reproductibles

✅ Idéal pour : les équipes et les personnes qui recherchent un système visuel simple pour suivre la progression et gérer les tâches à différentes étapes.

2. Modèle de planification d'évènement

via Miro

L'un des moyens les plus efficaces pour garantir la réussite d'un évènement est de le planifier minutieusement dès le départ. C'est là que le modèle de planification d'évènement de Miro entre en jeu.

Conçu pour améliorer la collaboration au sein des équipes, ce modèle vous permet de créer une checklist visuelle de toutes les tâches liées à un évènement et de les attribuer aux membres de votre équipe, ce qui minimise la confusion et établit la responsabilité de chacun.

Vous pouvez également l'utiliser comme espace de brainstorming numérique. Invitez toutes les parties prenantes à libérer leur créativité et à suggérer des plans marketing, des agendas et d'autres idées. Une fois terminé, modifiez et copiez le modèle pour le réutiliser pour d'autres évènements.

Pourquoi vous allez l'aimer :

Personnalisez les sections pour gérer la logistique, le marketing, les fournisseurs et les invités

Suivez la progression grâce à des cartes de tâches qui incluent des étiquettes de statut et des niveaux de priorité

Partagez le tableau Miro avec des fournisseurs externes pour une collaboration centralisée

✅ Idéal pour : Les planificateurs qui coordonnent les échéanciers, les tâches et les fournisseurs afin d'organiser les évènements du début à la fin.

3. Modèle de carte mentale

via Miro

Le modèle de carte mentale de Miro est conçu pour les équipes qui ont besoin d'un cadre logique pour visualiser leurs idées et identifier les inefficacités dans le flux de travail avant de se lancer.

Personnalisables et prêts à l'emploi, ils vous permettent de réfléchir à des concepts et de sélectionner la meilleure voie pour les mettre en œuvre. Cela permet de combler le fossé entre une idée et son exécution.

Le modèle est également très facile à utiliser, grâce à un éditeur de type glisser-déposer qui vous permet de remplir le plan et de disposer les éléments.

Pourquoi vous allez l'aimer :

Faites glisser et repositionnez librement vos idées pour restructurer votre réflexion au fur et à mesure qu'elle évolue

Réfléchissez avec vos collègues en temps réel

Exportez votre mapper au format PDF ou image pour vos présentations ou pour une utilisation hors ligne

✅ Idéal pour : tous ceux qui souhaitent explorer de nouvelles idées, organiser leurs pensées ou planifier des concepts de manière créative et visuelle.

➡️ En savoir plus : Modèles de cartes mentales gratuits

4. Modèle de persona utilisateur

via Miro

Vous développez un nouveau produit ? Découvrez le modèle User Persona de Miro pour centraliser les informations sur votre utilisateur cible.

Il s'agit d'une ressource collaborative que vous et votre équipe pouvez utiliser pour définir le profil idéal de vos utilisateurs. Plongez-vous dans leurs données démographiques, leur personnalité, leurs objectifs, leur comportement, leurs points faibles, etc.

Le modèle fournit une base solide pour unifier toutes les informations recueillies et définir comment elles doivent être utilisées. Il est également visuellement attrayant, avec des fonctionnalités telles que des notes autocollantes et un code couleur pour simplifier la gestion des connaissances.

Pourquoi vous allez l'aimer :

Personnalisez chaque carte de persona avec des photos, des noms et des biographies fictives

Collaborez de manière transversale en invitant les équipes marketing, conception et développement

Conservez tous vos personnages dans un seul tableau Miro pour faciliter l'accès et la comparaison

✅ Idéal pour : les équipes marketing, UX ou produit qui cherchent à créer des profils utilisateur détaillés pour éclairer leurs décisions en matière de conception et de contenu.

🎁 Bonus : des exemples époustouflants de cartes mentales

5. Modèle de carte stratégique

via Miro

Le modèle de carte stratégique de Miro est un outil pratique et visuel que toutes les entreprises peuvent utiliser pour mapper leur stratégie et suivre leur progression. Des finances aux opérations, il rassemble tous les aspects fonctionnels d'une entreprise afin de mettre en évidence leur contribution aux objectifs. Cela favorise la collaboration entre les différents services et stimule la productivité.

Il permet également à tous les services de rester alignés sur l'objectif global de l'organisation, garantissant ainsi une efficacité et une efficience maximales du travail.

Pourquoi vous allez l'aimer :

Personnalisez vos objectifs stratégiques en fonction de la vision et des indicateurs clés de performance (KPI) de votre entreprise

Montrez les relations de cause à effet à l'aide de flèches et de connecteurs

Joignez des données, des liens ou des rapports à des objectifs stratégiques pour obtenir des informations plus approfondies

✅ Idéal pour : les équipes qui alignent les objectifs de l'entreprise sur les initiatives et les résultats afin de rester concentrées sur ce qui génère des résultats.

📚 À lire également : Comment créer un diagramme conceptuel (avec exemples)

Limites de l'utilisation d'un modèle de tableau Miro

Bien qu'innovants, les modèles Miro présentent divers aspects qui peuvent nuire à l'efficacité du flux de travail. Voici quelques-uns de leurs principaux inconvénients :

Personnalisation limitée : même si vous pouvez personnaliser votre tableau existant sur Miro, il n'est pas possible de l'adapter à des flux de travail très spécifiques ou de niche. Cela constitue un obstacle pour les équipes qui ont besoin même si vous pouvez personnaliser votre tableau existant sur Miro, il n'est pas possible de l'adapter à des flux de travail très spécifiques ou de niche. Cela constitue un obstacle pour les équipes qui ont besoin d'automatisations avancées des flux de travail ou d'intégrations d'outils

Problèmes de performances : si vous remplissez votre tableau Miro avec trop d'éléments, tels que des membres de l'équipe, il commence à ralentir et à planter. Il ne convient donc qu'aux petites équipes ayant des besoins limités en matière de gestion de projet

Courbe d'apprentissage abrupte : bien que les modèles Miro semblent simples, ils peuvent être difficiles à modifier et à utiliser pour les débutants. Pour une mise en œuvre fluide, les membres de votre équipe doivent apprendre à naviguer et à gérer la plateforme, ce qui ajoute à la complexité

Contrôle manuel des versions : bien que Miro soit basé sur le cloud, il ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée d'historique des versions pour ses modèles. Cela signifie que vous devez suivre toutes les modifications manuellement, ce qui peut s'avérer difficile, en particulier dans le cas de projets volumineux

💡 Astuce pro : transformez chaque section de votre modèle en cadre et présentez votre tableau comme une présentation PowerPoint. C'est un moyen astucieux de présenter vos idées sans ouvrir PowerPoint. 🧑🏻‍💻

📮 Insight ClickUp : Environ 43 % des employés envoient entre 0 et 10 messages par jour. Si cela suggère des discussions plus ciblées ou réfléchies, cela peut également indiquer un manque de collaboration fluide, les discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements inutiles de plateforme et de contexte, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et assistance en ligne en un seul endroit, le tout optimisé par une IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

Modèles de flux de travail alternatifs de ClickUp

L'application tout-en-un pour le travail, ClickUp, fournit des modèles qui remplacent parfaitement les modèles Miro. Avec un large intervalle de modèles prédéfinis et personnalisables, elle s'avère utile dans les situations où l'efficacité et la collaboration sont essentielles.

Explorons quelques-uns des meilleurs modèles ClickUp pour les équipes :

1. Modèle de carte mentale simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Reliez visuellement les objectifs, les thèmes, les flux de travail ou les responsabilités de l'équipe grâce au modèle de carte mentale simple ClickUp

La mise en forme des idées doit être fluide, et non une corvée. Le modèle ClickUp Simple Mind Map offre un environnement intuitif de glisser-déposer où les idées se ramifient naturellement en sous-thèmes, thèmes ou décisions.

Contrairement au canevas de Miro, qui nécessite souvent des liens manuels, ce modèle relie les idées à des tâches ou des documents ClickUp exploitables, ce qui facilite l'organisation et la concentration.

Que vous fassiez un brainstorming, planifiiez des campagnes ou structuriez du contenu, la vue Carte mentale permet de garder une vue d'ensemble fluide et dynamique tout en conservant la traçabilité dans votre environnement de travail.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Transformez vos idées en tâches ClickUp directement à partir des nœuds de la carte mentale

Ajoutez des commentaires, des échéances ou des fichiers à chaque branche

Utilisez la navigation zoom et les codes couleurs pour réduire l'encombrement visuel

Exportez des plans ou partagez des versions en direct avec vos collaborateurs

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent transformer leurs brainstormings en actions structurées et faciles à suivre.

Voici ce que Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, a à dire sur l'utilisation de ClickUp :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

2. Modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comprenez rapidement les flux de données pour identifier les inefficacités grâce au modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Il est naturel que des inefficacités s'immiscent dans les projets de grande envergure. Cependant, les identifier et les éliminer peut s'avérer difficile. C'est là que le modèle de diagramme de flux de données ClickUp peut vous aider.

Clair, simple et visuellement centré, ce modèle offre un aperçu complet du flux de données au sein d'une équipe. Il permet d'identifier et d'éliminer les obstacles au projet en établissant les responsabilités.

Le modèle est également très convivial, vous permettant de le copier et de le personnaliser facilement pour différentes équipes ou différents projets sans aucun problème.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Liez chaque nœud de données à des documents ClickUp ou à des tâches ClickUp pour une référence plus approfondie

Utilisez des flèches de couleurs différentes pour distinguer les flux en lecture/écriture ou en temps réel/statiques

Collaborez avec les développeurs, les chefs de projet et les designers dans le même environnement de travail

Personnalisez les sources de données, les processus et les points de stockage en fonction de vos flux de travail

✅ Idéal pour : les développeurs et les architectes système qui ont besoin de définir clairement comment les données circulent dans les systèmes logiciels.

📚 À lire également : Créer un diagramme et un graphique de flux de travail : guide étape par étape pour des processus rationalisés

3. Modèle de carte conceptuelle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de carte conceptuelle ClickUp pour générer des cartes conceptuelles simples mais puissantes

Semblable à une carte mentale, une carte conceptuelle est un outil visuel qui vous permet de définir la relation entre deux concepts afin d'expliquer plus clairement une idée. Le modèle de carte conceptuelle ClickUp vous aide à créer de tels outils en recherchant et en sélectionnant simplement une idée, puis en utilisant l'éditeur glisser-déposer du modèle pour générer une carte conceptuelle.

Les nœuds peuvent être attribués aux membres de l'équipe, annotés et étiquetés par type ou par priorité, ce qui nécessite des plugins pour les modèles Miro. Vous pouvez également inviter votre communauté professionnelle à contribuer à la création du plan.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les hiérarchies et les connexions latérales entre les concepts

Clarifiez les relations entre les idées grâce à des dispositions claires des nœuds et des connecteurs

Personnalisez les formes des nœuds pour indiquer des idées, des processus ou des parties prenantes

Utilisez un code couleur pour mettre en évidence les thèmes, les priorités ou les catégories

✅ Idéal pour : les stratèges et les éducateurs qui souhaitent connecter des idées complexes et visualiser les relations entre elles.

➡️ En savoir plus : Meilleurs outils logiciels de cartographie mentale

4. Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des diagrammes en arête de poisson professionnels sans aucune expertise à l'aide du modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp

Également connu sous le nom de diagramme d'Ishikawa ou diagramme de cause à effet, le diagramme en arête de poisson est un outil japonais très populaire qui aide à résoudre les problèmes et à analyser leurs causes profondes. Mais à moins d'être un expert, sa création peut nécessiter plusieurs essais et erreurs.

Heureusement, c'est là qu'intervient le modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp. Grâce à lui, créez sans effort des diagrammes en arête de poisson professionnels en quelques minutes.

Identifiez le problème auquel vous êtes confronté, et le modèle décomposera ses composants pour vous aider à trouver des solutions potentielles. De plus, vous pouvez affecter des membres de l'équipe à des branches spécifiques (par exemple, « Outils » ou « Formation »), joindre des données à l'appui et créer des éléments d'action corrective, en reliant de manière transparente l'analyse aux étapes suivantes.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Diagnostiquez les problèmes récurrents et analysez leurs causes systémiques de manière visuelle

Personnalisez les branches des diagrammes telles que Méthodes, Matériaux, Personnes et Machines

Joignez des données, des exemples ou des journaux de problèmes à des causes spécifiques pour plus de clarté

Liez les causes profondes à des éléments d'action ou à des outils de suivi des problèmes pour assurer le suivi

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles et qualité qui résolvent des problèmes en identifiant les causes potentielles dans différentes catégories.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

5. Modèle de diagramme de processus ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Standardisez les processus dans toute votre organisation grâce au modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Vous recherchez un outil pour vous aider à créer et à affiner vos procédures opératoires normalisées (SOP) ? Obtenez le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp. Il s'agit d'une ressource conviviale pour les débutants qui vous permet de normaliser vos documents de processus.

Contrairement aux autres modèles d'organigrammes, celui-ci vous permet de concevoir, gérer et visualiser vos processus en toute simplicité.

Vous pouvez créer des diagrammes visuels, collaborer avec votre équipe en temps réel et suivre la progression du projet. Cela s'avère utile pour améliorer l'efficacité des processus et établir une cohérence à l'échelle de l'entreprise.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez la logique conditionnelle pour simuler des chemins d'approbation ou des arbres de décision

Créez automatiquement des tâches à partir de n'importe quel nœud pour une exécution fluide des processus

Créez des flux de travail étape par étape à l'aide de symboles de diagramme de flux professionnels

Visualisez les points de décision afin d'identifier rapidement les inefficacités ou les goulots d'étranglement

✅ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de documenter, d'améliorer ou de communiquer des flux de travail étape par étape entre les différents services.

6. Modèle de mappage de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez et organisez vos projets de manière visuelle grâce au modèle de planification de projet ClickUp

Le modèle de planification de projet ClickUp offre une vue complète de l'ensemble de votre projet, y compris les livrables, les jalons et la propriété des équipes.

Il remplace les visuels de projet déconnectés de Miro par des tableaux intégrés qui se connectent à des tableaux de tâches en direct et à des diagrammes de Gantt.

Structurez votre projet par phases, départements ou exigences des clients, et synchronisez les livrables grâce au suivi de la progression. La vue Plan de projet de la carte mentale facilite l'organisation des tâches du projet en un seul endroit.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les initiatives interfonctionnelles à l'aide d'une disposition modulaire

Alignez les échéanciers, les dépendances et la propriété à l'aide de couloirs de couleurs différentes

Liez chaque nœud à des tâches, des fichiers ou des fils de commentaires des parties prenantes

Mettez à jour la progression en temps réel sans avoir à redessiner manuellement les diagrammes

✅ Idéal pour : les chefs de projet supervisant des initiatives complexes impliquant plusieurs équipes ou fournisseurs.

7. Modèle de brainstorming ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Créez une collection d'idées commerciales utiles sur un seul tableau grâce au modèle de brainstorming ClickUp Business

Le modèle de brainstorming ClickUp Business est une autre excellente ressource conçue pour améliorer votre flux de travail interne. Que vous ayez besoin de résoudre un problème d'entreprise ou de travailler sur une idée disruptive, il rassemble votre équipe afin que vous puissiez vous mettre au travail collectivement.

Avec ce modèle, vous pouvez faire bien plus que discuter des idées : vous pouvez les classer par ordre de priorité en fonction de leur créativité et de leur efficacité, aligner les équipes pour les mettre en œuvre et suivre de près leur progression.

La valeur principale du modèle réside dans son caractère collaboratif. Tout le monde peut ajouter, afficher et résoudre des commentaires pour une communication ouverte qui minimise les inefficacités.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des rappels et des dates d'échéance directement depuis le tableau blanc

Lancez des sessions d'idéation avec un canevas flexible et ouvert

Utilisez des notes autocollantes ou des nœuds de type carte mentale pour saisir rapidement les contributions de l'équipe

Partagez le tableau entre les équipes pour une collaboration interfonctionnelle

✅ Idéal pour : les start-ups et les équipes innovantes qui cherchent à générer, capturer et affiner des idées commerciales de manière collaborative.

8. Modèle de gestion agile Scrum ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion agile Scrum de ClickUp pour mener à bien vos projets cruciaux rapidement et efficacement

Vous avez du mal à mettre en œuvre la technique de gestion de projet Agile Scrum dans votre équipe ? Utilisez le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp, qui combine les philosophies Agile et les activités Scrum pour accélérer l'exécution des projets.

Il offre des fonctionnalités flexibles de suivi des tâches et de rapports, vous permet de visualiser les sprints et les plans de route, et de collaborer avec votre équipe en temps réel.

Vous pouvez également attribuer des priorités et définir des dépendances pour plus de clarté. Faites glisser les stories d'une colonne à l'autre, attribuez-les à des développeurs ou à des propriétaires QA, et automatisez les cadences des sprints. Contrairement à Miro, tout se synchronise avec les tâches, les diagrammes de vélocité et les flux de travail personnalisés.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez des récits et des épiques à l'aide de structures verticales/horizontales à couloirs

Affichez les limites du travail en cours (WIP), les dépendances et la progression du burndown dans leur contexte

Organisez vos sprints grâce à des tableaux préconfigurés pour le backlog, les sprints et les revues

Suivez la vitesse et la progression des sprints grâce à l'intégration de diagrammes burndown

✅ Idéal pour : les équipes agiles qui gèrent des cycles de sprints, des backlogs et des résumés rapides pour maintenir le développement des produits sur la bonne voie.

🧠 Anecdote : Le terme « Scrum » vient d'un article publié en 1986 dans la Harvard Business Review, qui comparait les équipes très performantes aux mêlées de rugby, où les joueurs travaillent en étroite collaboration pour faire avancer le ballon. 🏉

9. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez la meilleure expérience utilisateur pour votre public grâce au modèle de flux utilisateur ClickUp

Créer une bonne expérience utilisateur est essentiel pour augmenter les ventes, fidéliser les clients et améliorer l'image de marque. Le modèle de flux utilisateur ClickUp vous permet de visualiser le parcours de vos clients, ce qui vous permet d'identifier et d'éliminer leurs points faibles.

Chaque nœud est lié à des notes de recherche, des maquettes ou des données utilisateur. Vous pouvez attribuer des cycles de révision, recueillir des commentaires et les transmettre au développement ou à la conception, le tout sans perdre le contexte. De plus, cela permet de concevoir des parcours efficaces et de créer une interface conviviale, afin que les clients subissent le moins de perturbations possible lorsqu'ils utilisent votre produit ou service.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des expériences produit basées sur les parcours réels des utilisateurs et des cas d'utilisation concrets

Liez les écrans aux recherches des utilisateurs et aux ressources de conception, et attribuez les propriétaires UX et dev aux étapes du parcours

Personnalisez les points de contact, les écrans et les interactions en fonction de votre produit

Ajoutez des notes ou des conditions pour les moments décisionnels dans le flux

✅ Idéal pour : les concepteurs UX et les chefs de produit qui ont besoin de mapper les parcours des utilisateurs pour des sites web, des applications ou des plateformes numériques.

💡 Conseil de pro : Vous recherchez une solution de carte mentale qui vous permette de faire plus que simplement organiser vos pensées ? Découvrez les cartes mentales ClickUp! Claires, simples et faciles à utiliser, elles vous permettent de transformer vos idées en actions et de vous assurer que vos pensées sont mises en pratique. Voici comment cela peut vous aider : Personnalisez les branches en fonction des objectifs et des priorités afin que rien d'important ne soit perdu ⚒️

Transformez instantanément vos idées en tâches pour passer sans délai de la réflexion à l'action 🔁

Identifiez rapidement les obstacles en mappant les dépendances en un coup d'œil ✋🏻 Cartes mentales ClickUp

10. Modèle de cartographie d'impact ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez l'impact de vos actions sur votre projet et votre entreprise grâce au modèle ClickUp Impact Mapping

Le modèle ClickUp Impact Mapping aligne la stratégie produit sur les objectifs de l'entreprise. Contrairement aux tableaux blancs génériques, ce modèle structure l'impact autour de quatre piliers : les objectifs, les acteurs, les impacts et les résultats.

Ce modèle interactif et facile à utiliser permet aux utilisateurs de définir des plans d'action, de mapper les changements et de visualiser leur impact de manière claire et concise. Les équipes peuvent également comprendre comment les fonctionnalités du produit affectent le comportement des utilisateurs et s'aligner directement sur les objectifs stratégiques.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez les décisions produit aux résultats commerciaux à l'aide de la hiérarchie d'impact

Créez des livrables qui découlent de comportements clairement définis par les utilisateurs

Utilisez le plan pour définir les limites du périmètre et éliminer les idées à faible impact

Mettez en évidence les opportunités à fort effet de levier à l'aide de couleurs ou de libellés

✅ Idéal pour : les propriétaires de produits et les équipes stratégiques qui souhaitent relier les objectifs des utilisateurs aux résultats de l'entreprise afin de hiérarchiser efficacement le travail.

11. Modèle de cartographie des récits d'utilisateurs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez la clarté et comprenez les besoins des utilisateurs grâce au modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Le story mapping aide les équipes à décomposer les fonctionnalités importantes en valeur ajoutée progressive pour l'utilisateur. Le modèle ClickUp User Story Mapping présente les objectifs au niveau supérieur, avec les tâches regroupées horizontalement par fonctionnalité et verticalement par priorité.

Contrairement à la disposition statique de Miro, chaque carte est une tâche ClickUp avec des champs de statut, de sprint et de propriétaire. Ainsi, la progression est visible et mesurable d'une version à l'autre.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Élaborez des feuilles de route centrées sur les récits des utilisateurs plutôt que sur des checklists de fonctionnalités

Classez les fonctionnalités et les priorités par simple glisser-déposer

Suivez la progression des tâches sur plusieurs sprints et versions

Transférez des stories prêtes à être développées sans dupliquer la documentation

✅ Idéal pour : les équipes produit et développement qui créent des backlogs et des plans de lancement centrés sur le client.

12. Modèle de tableau blanc pour feuille de route de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de tableau blanc « Feuille de route du projet » de ClickUp pour planifier le développement de vos produits

Si vous jonglez entre plusieurs tâches et échéances, faites appel au modèle de tableau blanc ClickUp Project Roadmap.

Il s'agit d'un modèle de feuille de route innovant qui vous aide à obtenir une vue claire et organisée de l'ensemble de votre projet. Il présente les objectifs, les jalons et les livrables sous une forme visuelle, afin que votre équipe reste alignée et concentrée.

En cliquant simplement sur chaque phase, vous pouvez ajuster les échéanciers, attribuer les responsabilités et vous assurer que tout le monde est sur la bonne voie. Ce modèle de tableau blanc est idéal lorsque vous avez beaucoup à gérer, mais que vous souhaitez tout de même que les choses restent simples, structurées et axées sur les objectifs.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les objectifs, les jalons et les forfaits interdépartementaux en un seul endroit

Présentez des feuilles de route avec des indicateurs de statut et des prévisions en temps réel

Ajoutez des jalons pour mettre en évidence les échéances ou les lancements clés

Glissez-déposez les tâches pour ajuster la planification de manière dynamique à mesure que les échéanciers changent

✅ Idéal pour : les chefs de projet qui planifient des échéanciers, des livrables et des jalons sur plusieurs mois ou trimestres.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas d'un modèle de tableau blanc : avec ClickUp Whiteboards, intégrez cet outil de collaboration d'équipe à votre arsenal de travail. Utilisez-le pour discuter visuellement et en temps réel avec votre équipe des idées de projet, de la portée, des approches, des tâches, des dépendances, etc. Voici comment cela peut vous aider : Améliorez la coordination de votre équipe en visualisant les idées de chacun dans un espace clair et partagé ✨

Réduisez les malentendus afin que vos projets avancent sans retards coûteux ⬇️

Accélérez la prise de décision grâce à une collaboration instantanée et visuelle 🏃🏻 Tableaux blancs ClickUp

13. Modèle de diagramme à couloirs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les processus, alignez les équipes et garantissez l'efficacité de votre flux de travail avec le modèle de diagramme à couloirs ClickUp

Le modèle de diagramme à couloirs ClickUp offre une segmentation verticale et horizontale, permettant une organisation claire des processus. Utilisez-le pour séparer les responsabilités par rôle, échéancier, service ou phase de l'initiative.

En quelques clics, vous pouvez mapper les dépendances, réduire les goulots d'étranglement et aligner les efforts à tous les niveaux. Lorsque vous gérez une multitude d'éléments mobiles, ce modèle vous aide à rester synchronisé et à maintenir votre élan.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les goulots d'étranglement et les obstacles entre les équipes et filtrez les vues par propriétaire, date limite ou catégorie

Personnalisez chaque couloir avec des titres, des responsabilités et des actions

Collaborez en direct pour examiner ou repenser les processus avec les parties prenantes

Transformez les étapes en tâches ClickUp et attribuez-les directement depuis le tableau

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui gèrent les responsabilités basées sur les rôles dans des flux de travail dynamiques.

Simplifiez votre flux de travail avec la meilleure alternative aux modèles Miro : ClickUp

Que vous élaboriez une stratégie, planifiiez des évènements ou passiez par des cycles Agile, le bon modèle peut vous faire gagner des heures et clarifier les choses. Dans ce contexte, Miro offre sans aucun doute un intervalle de puissants outils visuels.

Toutefois, si vous recherchez une flexibilité, une collaboration et un contrôle encore plus poussés, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Explorez donc l'intervalle de modèles de flux de travail gratuits de ClickUp et transformez la façon dont votre équipe réfléchit, planifie et livre, le tout en un seul endroit. Prêt à découvrir l'alternative n° 1 aux modèles Miro ? Découvrez ClickUp dès aujourd'hui : inscrivez-vous ici pour un essai gratuit !