Les 11 meilleures alternatives à Canva IA pour les designers en [année]

Vous avez passé toute la semaine à faire défiler les modèles Canva, et d'une manière ou d'une autre, tout commence à se ressembler. Les dispositions se confondent et les suggestions de l'IA ne correspondent pas tout à fait à votre style.

Mais un bon design ne doit pas paraître générique.

Les alternatives à Canva IA figurant dans cette liste apportent une nouvelle perspective, avec une automatisation plus intelligente, une meilleure personnalisation et une liberté créative qui vous correspond davantage.

Prêt à découvrir votre prochain outil favori ? C'est parti ! 👇

Les meilleures alternatives à Canva IA en un coup d'œil

Voici quelques-unes des meilleures alternatives à Canva à prendre en considération si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités d'IA plus puissantes et d'un meilleur contrôle sur vos créations.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Équipes créatives ayant besoin de flux de travail structurésTaille de l'équipe : Solo → Enterprise Briefings IA, conversion de Tableau blanc en tâche, intégrations Figma, automatisations, flux de révision créative. Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises. Snappa Graphiques rapides pour les réseaux sociauxTaille de l'équipe : petites équipes, entrepreneurs indépendants Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Social scheduling Free, payant à partir de 15 $/mois Fotor IA Amélioration des photos par IA + filtres artistiquesTaille de l'équipe : Toutes Retouche de portraits, colorisation de photos par IA, découpe par IA, générateur d'art Gratuit, Pro à partir de 10,99 $/mois Adobe Express Ressources cohérentes avec la marque grâce à l'écosystème AdobeTaille de l'équipe : professionnels de la création, équipes marketing Accès à Adobe Stock, actions rapides, outils vidéo, bibliothèques CC Gratuit, Premium 9,99 $/mois Visme Visuels et présentations basés sur les donnéesTaille de l'équipe : équipes de l'entreprise et éducatives Graphiques intelligents, cartes interactives, enregistrement d'écran, contrôles d'animation Free, Pro 59 $/mois Figma IA Conception collaborative UI/UXTaille de l'équipe : équipes produit, conception et développement Disposition automatique, Make Design IA, systèmes de conception, prototypes interactifs Gratuit, professionnel à partir de 20 $/mois Piktochart Infographies et rapportsTaille de l'équipe : Entreprises, organisations à but non lucratif, enseignants Visuels interactifs, éditeur de blocs, importation de données, modèles personnalisés Free, Pro 29 $/mois Designs. IA Kits de marque et visuels générés par l'IA Taille de l'équipe : petites équipes, créateurs Générateur de logos, créateur de vidéos, Designmaker, comparateur de couleurs Forfaits à partir de 29 $/mois Pixlr Modifications rapides des photos dans le navigateurTaille de l'équipe : Toutes Découpage IA, modification en cours par lots, double exposition, concepteur de modèles Gratuit, Premium 9,99 $/mois Design Wizard Modèles marketing et promotions rapidesTaille de l'équipe : petites entreprises, spécialistes du marketing Modèles basés sur des campagnes, planification sociale, animations graphiques Gratuit, Pro 9,99 $/mois PicMonkey Collages photo et retouche de portraitsTaille de l'équipe : PME, créateurs Dispositions de collages intelligentes, outils de retouche, bordures/cadres Essai gratuit, à partir de 7,99 $/mois

Pourquoi choisir une alternative à Canva IA ?

Canva IA est conçu pour une création de contenu rapide et accessible, mais il ne répond pas toujours à tous les besoins créatifs ou professionnels. Voici pourquoi vous pourriez vouloir explorer une alternative à Canva IA :

Flexibilité créative limitée : l'IA s'appuie souvent fortement sur l'IA s'appuie souvent fortement sur des modèles de conception graphique . Il peut donc être difficile de créer des designs vraiment uniques ou adaptés à votre marque.

Qualité de sortie générique : le texte et les visuels générés par l'IA peuvent sembler trop généraux ou basiques, en particulier pour les projets de niche ou de haute qualité.

Contrôle minimal sur les suggestions de l'IA : vous disposez d'un contrôle limité sur la manière dont l'IA génère ou affine le contenu. Cela peut être frustrant lorsque vous avez besoin de résultats très spécifiques.

Fonctionnalités payantes : de nombreux de nombreux outils d'IA destinés aux designers , tels que Magic Write, la génération d'images ou la suppression avancée d'arrière-plans, nécessitent des forfaits payants.

Ne convient pas aux flux de travail complexes : pour les collaborations en équipe ou les projets de contenu plus importants, les outils d'IA de Canva peuvent ne pas offrir la profondeur ou la structure dont vous avez besoin.

🔍 Le saviez-vous ? 74 % des artistes ont déjà utilisé des outils d'IA tels que ChatGPT pour créer ou améliorer leurs œuvres.

Les meilleures alternatives à Canva IA

Si vous avez atteint vos limites créatives, ces alternatives à Canva IA offrent plus de possibilités, un meilleur contrôle et des résultats plus intelligents sans compromettre la vitesse.

1. ClickUp (idéal pour les flux de travail de conception et la collaboration créative basée sur l'IA)

Optimisez votre flux de travail de conception dans ClickUp Utilisez ClickUp pour les équipes de conception afin de structurer les livrables créatifs.

ClickUp est une alternative puissante à Canva IA qui prend le relais là où les outils visuels rapides s'arrêtent. Il apporte une structure au travail créatif et des couches d'IA afin que les équipes puissent avancer plus rapidement sans perdre le contexte.

Prenez le contrôle de votre processus de conception

Vous pouvez être amené à gérer cinq tâches de conception différentes en une journée, des maquettes pour un dossier commercial aux bannières publicitaires de dernière minute. ClickUp for Design Teams vous aide à rester au top dans tous les domaines.

Imaginons que vous dirigiez une refonte de marque. Vous pouvez décomposer l'ensemble du projet en tâches ClickUp pour les concepts de logo, les couleurs de marque mises à jour, les visuels de la page d'accueil et les transferts d'actifs. Attribuez des propriétaires, fixez des délais et faites passer les tâches par les différentes étapes de révision, le tout à partir d'un seul endroit.

Votre équipe sait exactement ce qui l'attend et vous ne perdez pas de temps à rechercher les mises à jour.

Transformez vos idées initiales en plans d'exécution clairs.

Les tableaux blancs ClickUp facilitent la collecte d'informations, l'esquisse de concepts et la cartographie de dispositions sans perdre le lien entre l'idéation et la livraison. Alors que la toile créative de Canva AI ne se connecte pas aux flux de travail des tâches, ClickUp vous permet de transformer des notes autocollantes, des maquettes fonctionnelles et des sections en éléments de travail traçables.

Convertissez les éléments de disposition en travail traçable à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Supposons que votre équipe lance une campagne de lancement d'une application de voyage. Sur le Tableau blanc, vous planifiez une page d'accueil à défilement avec des visuels basés sur l'emplacement, des bannières promotionnelles et un curseur de témoignages. Une fois la direction claire, attribuez chaque composant visuel comme une tâche distincte aux designers et illustrateurs déjà connectés à l'échéancier du projet.

C'est également là que ClickUp Brain apporte une valeur ajoutée. Il s'agit d'un moteur d'IA intégré à ClickUp qui aide les équipes à rédiger, créer et organiser leur travail plus rapidement.

Générez des concepts visuels directement à partir d'instructions à l'aide de ClickUp Brain dans les Tableaux blancs

Pour votre brainstorming sur l'application de voyage, vous pouvez inviter ClickUp Brain à générer un visuel d'en-tête pour une campagne de voyage estivale avec des couleurs vives mettant en scène de jeunes voyageurs solitaires et des monuments célèbres.

ClickUp Brain vous proposera un concept d'image directement dans votre Tableau blanc. Cela permet de garder les premières idées rapides, ciblées et immédiatement exploitables.

Si vous êtes encore en train d'explorer les options de disposition, essayez le modèle de Tableau blanc Design Brief de ClickUp. Ce modèle de Tableau blanc vous aide à cartographier visuellement des sections telles que les bannières, les blocs CTA ou les témoignages.

Poursuivez votre planification créative grâce à l'IA

Le logiciel de collaboration en conception IA aide également votre équipe à travers les étapes du flux de travail de conception qui ralentissent généralement les choses.

Rédigez instantanément un brief créatif détaillé à l'aide de ClickUp Brain dans Docs

Au début du projet, vous pouvez l'utiliser pour générer un brief créatif détaillé à partir de quelques informations clés.

Par exemple, si votre équipe lance une campagne estivale pour une application de réservation de voyages, vous pouvez définir l'objectif (augmenter le nombre de téléchargements), le public (les voyageurs solitaires de la génération Y) et le ton (optimiste, léger). L'IA rédigera un brief créatif complet dans ClickUp Docs, incluant des suggestions de types d'actifs et d'angles de communication.

Une fois que votre équipe commence à créer des ressources, ClickUp Brain vous aide à simplifier la gestion des versions et les commentaires.

Si votre motion designer télécharge une story Instagram révisée et que le responsable marketing laisse des notes dans trois commentaires, demandez à l'IA d'intégrer les modifications clés dans la tâche. Elle mettra à jour la description et générera des sous-tâches afin que les éditeurs sachent ce qu'ils doivent corriger et que les réviseurs puissent approuver la version suivante sans confusion.

Pour aller encore plus vite, le modèle ClickUp Creative and Design vous offre une structure de tâches prête à l'emploi pour gérer les briefs, les révisions d'actifs, les échéances et les validations.

Vous pouvez également utiliser l'IA dans n'importe quelle tâche ou fil de commentaires pour rédiger rapidement des options de texte telles que des CTA alternatifs, du texte de bannière dans l'application ou même du texte alternatif.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Standardisez les demandes : utilisez le modèle prêt à l'emploi utilisez le modèle prêt à l'emploi ClickUp Design Request Template pour recueillir les objectifs, les échéanciers, les spécifications des fichiers et les points de contrôle afin que les designers disposent toujours d'un brief complet dès le début.

Gardez les fichiers de conception visibles : ajoutez des intégrations Figma en direct directement dans les tâches ClickUp, ce qui permet aux collaborateurs de visualiser, commenter et suivre les modifications plus facilement sans quitter ClickUp.

Centralisez les spécifications et les directives : stockez les références de marque, les dimensions et les notes de conception dans des documents, qui restent connectés à la tâche.

Collaborez entre équipes et rôles : rassemblez le marketing, les produits et la conception dans un seul espace pour laisser des commentaires, attribuer des mises à jour et faire avancer le travail sans retard.

Automatisez les cycles de révision : définissez des déclencheurs pour assigner des réviseurs, passer à l'étape suivante ou avertir vos collègues lorsque les ressources sont prêtes grâce à définissez des déclencheurs pour assigner des réviseurs, passer à l'étape suivante ou avertir vos collègues lorsque les ressources sont prêtes grâce à l'automatisation de ClickUp

Limitations de ClickUp

ClickUp ne dispose pas d'une bibliothèque d'actifs native ni d'une fonctionnalité de gestion des actifs numériques (DAM).

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qui ressort d'une récente évaluation G2:

ClickUp est l'un des outils les plus importants que nous utilisons en tant que studio de jeux vidéo. Je suis producteur et je travaille sur un jeu de tir à la première personne avec une équipe d'environ 100 personnes. ClickUp nous aide à tout gérer, notamment les tâches de conception, le travail d'ingénierie, les bugs d'assurance qualité et les commentaires artistiques. J'apprécie particulièrement sa personnalisation. Chaque service peut organiser son travail de la manière qui lui convient, mais tout est regroupé dans un seul système. La planification des sprints est plus facile, et les automatisations et intégrations nous font gagner beaucoup de temps.

ClickUp est l'un des outils les plus importants que nous utilisons en tant que studio de jeux vidéo. Je suis producteur et je travaille sur un jeu de tir à la première personne avec une équipe d'environ 100 personnes. ClickUp nous aide à tout gérer, notamment les tâches de conception, le travail d'ingénierie, les bugs d'assurance qualité et les commentaires artistiques. J'apprécie particulièrement sa personnalisation. Chaque service peut organiser son travail de la manière qui lui convient, mais tout est regroupé dans un seul système. La planification des sprints est plus facile, et les automatisations et intégrations d'automatisations nous font gagner beaucoup de temps.

🧠 Anecdote amusante : Ai-Da, la première artiste robot ultra-réaliste au monde, a présenté ses travaux dans de grandes galeries lors d'expositions individuelles, et ceux-ci ont suscité des débats sur ce que signifie être un créateur.

2. Snappa (idéal pour les graphiques destinés aux réseaux sociaux)

via Snappa

La plupart des outils de conception web vous obligent à deviner les dimensions pour différentes plateformes, mais Snappa élimine complètement ce problème. Cette alternative à Canva IA se concentre spécifiquement sur la création de contenu pour les réseaux sociaux, en proposant des tailles prédéfinies pour toutes les principales plateformes, des stories Instagram aux bannières LinkedIn.

Ce qui rend cet outil particulièrement pratique, c'est son intégration à Buffer, qui permet une planification directe sans avoir à passer d'une application à l'autre. Cependant, la sélection de modèles reste limitée par rapport à des plateformes de conception plus complètes.

Les meilleures fonctionnalités de Snappa

Adaptez instantanément vos designs à plus de 30 formats de réseaux sociaux grâce à la fonctionnalité Magic Resize .

Obtenez des suggestions d'amélioration de conception grâce à la fonction intégrée Graphics Autopilot .

Appliquez les couleurs de la marque de manière cohérente à l'aide du stockage de la palette de couleurs du kit de marque.

Limitations de Snappa

Les outils de dessin personnalisés limités rendent difficile la création de graphiques originaux à partir de zéro.

La bibliothèque de modèles est fortement axée sur les réseaux sociaux et manque d'options de conception pour l'impression.

Pas de fonctionnalités avancées de gestion des calques ou de modes de fusion.

La sélection des polices de caractère reste limitée par rapport à d'autres plateformes de conception.

Tarifs Snappa

Free

Pro : 15 $/mois

Équipe : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Snappa

G2 : 4,6/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Snappa ?

Une critique utile sur G2 l'explique bien :

La flexibilité pour travailler avec du texte (ajustement des styles, des couleurs et des proportions), la structure de stockage par projets et la facilité de gestion de la plateforme sont les aspects que j'apprécie le plus chez Snappa lorsque je dois effectuer des modifications en cours de mes documents dans des délais serrés et que je ne suis pas un expert en outils de conception.

La flexibilité pour travailler avec du texte (ajustement des styles, des couleurs et des proportions), la structure de stockage par projets et la facilité de gestion de la plateforme sont les aspects que j'apprécie le plus chez Snappa lorsque je dois effectuer des modifications en cours sur mes documents dans des délais serrés et que je ne suis pas un expert en outils de conception.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un Tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

3. Fotor IA (le meilleur pour l'amélioration des photos par IA)

via Fotor IA

La fonctionnalité AI Portrait de Fotor IA peut détecter les visages et appliquer des améliorations ciblées telles que le blanchiment des dents et le lissage de la peau. Au-delà de la modification en cours, cette alternative à Canva IA comprend un générateur artistique qui transforme les photos en styles artistiques à l'aide de suggestions de texte.

Néanmoins, le traitement IA peut être lent pendant les périodes de pointe. De plus, certaines fonctionnalités de modification en cours nécessitent des abonnements premium qui peuvent rapidement devenir coûteux.

Les meilleures fonctionnalités de Fotor IA

Ajustez automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation en fonction du contenu de l'image grâce à l' amélioration de scène par IA .

Restaurez les photos en noir et blanc en couleurs grâce à son IA Photo Colorizer .

Supprimez les arrière-plans complexes à l'aide d'outils de découpe alimentés par l'IA qui gèrent les détails fins.

Améliorez la qualité des portraits grâce à la retouche de peau et à l'amélioration des fonctionnalités du visage basées sur l'IA.

Limitations de Fotor IA

Assistance limitée pour les formats de fichiers par rapport aux logiciels professionnels de retouche photo.

Les capacités de traitement par lots sont limitées dans les forfaits inférieurs.

Tarifs de Fotor IA

Free

Fotor Pro : 10,99 $/mois

Fotor Pro+ : 23,99 $/mois

Évaluations et avis sur Fotor IA

G2 : 4,2/5 (plus de 320 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 035 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fotor IA ?

Un avis publié sur G2 le résume ainsi :

Fotor ajoute une interface conviviale pour faciliter l'utilisation et la sélection des Outils d'IA et des générateurs d'images. Les images peuvent être créées à partir de suggestions, ou vous pouvez télécharger vos propres images à partir de suggestions, puis sélectionner des filtres IA pour les manipuler ou les modifier, notamment en ajoutant des mouvements et des effets spéciaux. Vous pouvez également l'utiliser comme outil de conception pour créer des logos et d'autres illustrations. Je prends généralement ce que Fotor propose comme point de départ, puis je le modifie en profondeur à l'aide de techniques traditionnelles de conception et de modification en cours.

Fotor ajoute une interface conviviale pour faciliter l'utilisation et la sélection des Outils d'IA et des générateurs d'images. Les images peuvent être créées à partir de suggestions, ou vous pouvez télécharger vos propres images à partir de suggestions, puis sélectionner des filtres IA pour les manipuler ou les modifier, notamment en ajoutant des mouvements et des effets spéciaux. Vous pouvez également l'utiliser comme outil de conception pour créer des logos et d'autres illustrations. Je prends généralement ce que Fotor propose comme point de départ, puis je le modifie en profondeur à l'aide de techniques traditionnelles de conception et de modification en cours.

4. Adobe Express (idéal pour la cohérence de la marque)

via Adobe Express

Contrairement aux outils de collaboration autonomes destinés aux équipes de conception, Adobe Express s'intègre parfaitement à l'écosystème Creative Cloud. Cette connexion permet un accès instantané à la vaste bibliothèque Adobe Stock et aux bibliothèques Creative Cloud pour les ressources de marque.

La fonctionnalité Quick Actions de l'alternative à Canva IA permet d'effectuer des tâches courantes telles que la suppression d'arrière-plans ou le redimensionnement d'images en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Express

Accédez à la collection premium d'Adobe Stock, qui compte plus de 200 millions de ressources, directement dans l'éditeur.

Créez des graphiques animés et du contenu vidéo à l'aide d'outils de modification en cours basés sur un échéancier.

Générez des codes QR directement dans vos créations pour vos supports marketing imprimés et numériques.

Limitations d'Adobe Express

Un abonnement à Adobe Creative Cloud est nécessaire pour accéder aux modèles personnalisables premium et aux images d'archives.

Fonctionnalités hors ligne limitées par rapport aux applications Creative Suite pour ordinateur de bureau.

Certains utilisateurs signalent des temps de chargement plus longs lorsqu'ils travaillent avec des fichiers image volumineux.

Tarifs Adobe Express

Free

Adobe Express Premium : 9,99 $/mois.

Adobe Firefly Pro : 19,99 $/mois

Adobe Express Teams : 4,99 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Adobe Express

G2 : 4,5/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 210 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adobe Express ?

Avis sincère tiré d'une critique G2:

J'aime utiliser Adobe Express lorsque je dois concevoir quelque chose sans être graphiste. Il est très intuitif et facile à utiliser, et me permet de créer rapidement des éléments d'aspect professionnel. J'apprécie également beaucoup leur IA qui facilite la modification en cours. C'est une fonctionnalité très utile.

J'aime utiliser Adobe Express lorsque je dois concevoir quelque chose sans être graphiste. Il est très intuitif et facile à utiliser, et me permet de créer rapidement des éléments d'aspect professionnel. J'apprécie également beaucoup leur IA qui facilite les modifications en cours. C'est une fonctionnalité très utile.

💡 Conseil de pro : essayez le chaînage d'invites. Générez quelque chose de basique, puis décrivez ce que vous aimez à ce sujet et transformez cela en votre prochain prompt.

5. Visme (idéal pour la visualisation de données)

via Visme

Alors que d'autres outils de gestion de projet traitent les diagrammes comme des éléments secondaires, Visme les intègre au cœur de l'expérience. La plateforme effectue directement la connexion aux fichiers Google Sheets et Microsoft Excel, mettant automatiquement à jour les diagrammes lorsque les données changent.

Sa carte interactive permet de cliquer sur certaines régions pour présenter des données géographiques. Cependant, la courbe d'apprentissage peut être raide pour les utilisateurs qui s'attendent à une fonctionnalité simple de glisser-déposer.

Les meilleures fonctionnalités de Visme

Mettez en place des processus d'approbation fluides pour les flux de travail de conception graphique afin de faciliter la collaboration au sein de votre équipe.

Commencez à enregistrer votre écran directement dans vos présentations pour créer du contenu didactique.

Contrôlez les paramètres de l'échéancier d'animation pour créer des séquences de présentation complexes.

Limitations de Visme

La version gratuite inclut la marque Visme sur tous les contenus exportés.

Variété limitée de modèles en dehors des thèmes de l’entreprise et de l’éducation.

Les fonctionnalités de collaboration nécessitent des abonnements de niveau supérieur pour les équipes.

Tarifs Visme

Free

Starter : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,5/5 (plus de 445 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 715 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Visme ?

Selon un critique de G2:

Visme offre une interface incroyablement intuitive avec une grande variété de modèles qui facilitent la création de présentations, d'infographies et de rapports professionnels. La fonctionnalité glisser-déposer, les ressources personnalisables et les diagrammes et graphiques intégrés permettent de rationaliser les flux de travail de conception, en particulier pour les équipes ayant des niveaux d'expérience variables en matière de conception graphique.

Visme offre une interface incroyablement intuitive avec une grande variété de modèles qui facilitent la création de présentations, d'infographies et de rapports professionnels. La fonctionnalité glisser-déposer, les ressources personnalisables et les diagrammes et graphiques intégrés permettent de rationaliser les flux de travail de conception, en particulier pour les équipes ayant des niveaux d'expérience variables en matière de conception graphique.

🧠 Anecdote amusante : l'artiste britannique Harold Cohen a créé AARON, l'un des premiers programmes d'art basé sur l'IA, au début des années 70. Ce programme pouvait dessiner de manière autonome et Cohen l'a considéré comme son partenaire artistique pendant plus de 40 ans.

6. Figma IA (idéal pour la conception collaborative)

via Figma IA

La fonctionnalité Auto Layout de Figma IA ajuste automatiquement les designs lorsque le contenu change, en conservant un espace et un alignement cohérents. Son système de composants permet aux équipes de créer des éléments de design réutilisables qui se mettent à jour dans toutes les instances.

Cependant, l'interface basée sur un navigateur peut sembler lente lors du traitement de fichiers complexes comportant de nombreux plans de travail. De plus, les fonctionnalités d'IA sont encore en version bêta et produisent parfois des résultats incohérents.

Les meilleures fonctionnalités de Figma IA

Permettez une collaboration en temps réel où plusieurs designers peuvent effectuer des modifications en cours simultanément grâce à des curseurs en direct.

Créez des systèmes de conception avec des composants maîtres qui propagent les modifications à toutes les instances.

Générez des variantes de conception à l'aide de Make Design IA pour un prototypage rapide.

Développez des prototypes interactifs avec des transitions avancées et des micro-interactions.

Limitations de Figma IA

La fonctionnalité Make Code de Figma crée du code React qui est souvent désorganisé et désynchronisé par rapport aux conceptions sources.

Si votre système de conception comporte des composants non standard, Figma IA risque de ne pas les interpréter correctement.

Tarifs de Figma IA

Free

Évaluations et avis sur Figma IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 215 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 815 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Figma IA ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa grande facilité d'utilisation. Les personnes ayant des connaissances de base en conception s'y familiariseront rapidement. Il regroupe de nombreux outils, tels que la possibilité d'utiliser des vecteurs et des images pour la modification en cours et les masques d'écrêtage, ce qui est très appréciable. Il existe des outils légèrement plus complexes pour d'autres types de tâches, mais vous aurez besoin d'un tutoriel. Pour les bases, il est très intuitif.

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa grande facilité d'utilisation. Les personnes ayant des connaissances de base en conception s'y familiariseront rapidement. Il regroupe de nombreux outils, tels que la possibilité d'utiliser des vecteurs et des images pour la modification en cours et les masques d'écrêtage, ce qui est très appréciable. Il existe des outils légèrement plus complexes pour d'autres types de tâches, mais vous aurez besoin d'un tutoriel. Pour les bases, il est très intuitif.

💡 Conseil de pro : tenez un journal à jour dans ClickUp Docs. Sérieusement. Notez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et tout ce que l'IA a pu proposer de bizarre. Cela accélère considérablement votre processus, bien plus que d'improviser à chaque fois.

7. Piktochart (idéal pour la création d'infographies)

via Piktochart

Plutôt que de partir d'une page blanche, Piktochart fournit des modèles structurés spécialement conçus pour la conception d'informations. L'éditeur par blocs de cette alternative à Canva /IA vous permet d'échanger des sections de contenu sans avoir à redessiner l'ensemble de la disposition. Sa fonction de recherche d'icônes comprend plus d'un million d'icônes classées par catégorie et par style.

Le hic ? L'exportation de fichiers haute résolution nécessite un abonnement premium.

Les meilleures fonctionnalités de Piktochart

Remplissez des diagrammes à partir de données de feuilles de calcul grâce à des outils d'importation de données efficaces.

Concevez des infographies interactives avec des éléments cliquables et des effets de survol.

Personnalisez des modèles de marque qui utilisent vos couleurs et vos polices de caractère.

Limitations de Piktochart

Personnalisation limitée par rapport aux outils de conception polyvalents

Les fonctionnalités de collaboration sont en retard par rapport à d'autres alternatives à Canva IA telles que ClickUp et Figma.

Tarifs Piktochart

Particuliers et entreprises Gratuit Pro : 29 $/mois par utilisateur Business : 49 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Enseignants et étudiants Gratuit Éducation : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Campus : Tarification personnalisée

Free

Éducation : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Campus : tarification personnalisée

Organisations à but non lucratif Gratuit Organisations à but non lucratif : 60 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Free

À but non lucratif : 60 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Free

Éducation : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Campus : tarification personnalisée

Free

À but non lucratif : 60 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Piktochart

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 195 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Piktochart ?

Voici un avis de première main tiré d'une critique G2:

Cette application est facile et simple à utiliser. Elle permet de créer rapidement et sans effort des infographies et des présentations. Elle propose des dispositions modifiables, personnalisables au niveau du texte et de la police de caractère, et permet d'ajouter nos propres images ou celles fournies par l'application. Elle me permet personnellement d'organiser les informations de manière appropriée, simplement en glissant-déposant des éléments et en ajoutant du texte. Elle offre un nombre important d'options graphiques qui peuvent être adaptées à tout type de données.

Cette application est facile et simple à utiliser. Elle permet de créer rapidement et sans effort des infographies et des présentations. Elle propose des dispositions modifiables, personnalisables au niveau du texte et de la police de caractère, et permet d'ajouter nos propres images ou celles fournies par l'application. Elle me permet personnellement d'organiser les informations de manière appropriée, simplement en glissant-déposant des éléments et en ajoutant du texte. Elle offre un nombre important d'options graphiques qui peuvent être adaptées à tout type de données.

📖 À lire également : Canva vs Figma : quelle application est la meilleure pour les designers ?

8. Designs. ai (Idéal pour les designs générés par l'IA)

via Designs.ai

Designs. ai génère des packs complets pour les marques à partir de simples descriptions textuelles. Le Logomaker IA de la plateforme crée plusieurs variantes de logos en fonction de votre secteur d'activité et de vos préférences stylistiques.

Son outil de création vidéo permet de produire des vidéos marketing à l'aide de scripts et de visuels générés par l'IA. Cependant, ses options de personnalisation pour l'utilisation de l'IA dans la conception graphique restent limitées une fois les concepts initiaux générés.

Les meilleures fonctionnalités de Designs.ai

Créez des directives de marque , notamment des logos, des palettes de couleurs et des combinaisons de polices de caractère à partir de descriptions de texte.

Lancez Designmaker pour produire automatiquement des graphiques pour les réseaux sociaux, des bannières et des supports imprimés.

Extrayez et appliquez des palettes de couleurs à partir d'images de référence téléchargées grâce au comparateur de couleurs.

Créez des maquettes de sites web à l'aide de dispositions générées par l'IA en fonction de votre secteur d'activité et de vos préférences.

Limitations de Designs.ia

La variété des modèles reste plus réduite que celle des alternatives établies à Canva.

Le forfait Free impose des restrictions telles que l'impossibilité de télécharger des designs, d'exporter certains formats et l'absence de modèles premium.

La création de vidéos, même courtes, peut prendre beaucoup de temps, certains flux de travail nécessitant plusieurs minutes par Clip.

Tarifs de Designs.ai / IA

Basique : 29 $/mois

Pro : 69 $/mois

Enterprise : 199 $/mois

Designs. IA : évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Designs.ai ?

Découvrez ce qu'en dit cet utilisateur sur G2:

C'est un excellent outil pour des solutions de conception rapides et faciles. Vous pouvez facilement télécharger votre contenu et l'expérience utilisateur est bonne. Les débutants comme les experts peuvent tirer parti des outils qu'il propose.

C'est un excellent outil pour des solutions de conception rapides et faciles. Vous pouvez facilement télécharger votre contenu et l'expérience utilisateur est bonne. Les débutants comme les experts peuvent tirer parti des outils qu'il propose.

9. Pixlr (idéal pour la modification rapide de photos)

via Pixlr

Pixlr fonctionne entièrement dans les navigateurs web tout en conservant des capacités de modification en cours professionnelles. La plateforme propose à la fois des modes de modification Express (simple) et Advanced (complexe) dans la même interface.

Son outil AI Cutout gère automatiquement les sélections complexes telles que les cheveux et les objets transparents. Néanmoins, l'enregistrement des projets nécessite la création d'un compte, ce que certains utilisateurs trouvent peu pratique.

Les meilleures fonctionnalités de Pixlr

Traitez plusieurs images simultanément avec des ajustements identiques à l'aide de l'éditeur par lots.

Utilisez la fonctionnalité Double exposition pour créer des effets de fusion de photos créatifs.

Intégrez le concepteur de modèles pour créer des graphiques pour les réseaux sociaux à partir de vos photos soumises à des modifications en cours.

Limitations de Pixlr

La version gratuite comprend des publicités fréquentes qui perturbent le flux de travail de modification en cours.

Stockage cloud limité par rapport aux plateformes dédiées à la gestion de photos

Bien qu'elle soit adaptée aux débutants, l'interface peut être intimidante et incohérente, certains raccourcis clavier ne fonctionnant pas comme prévu.

Tarifs Pixlr

Essai gratuit

Plus : 2,49 $/mois

Premium : 9,99 $/mois

Équipe : 16,99 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pixlr

G2 : 4,4/5 (plus de 730 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 115 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pixlr ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

L'un des principaux atouts de Pixlr est qu'il enregistre automatiquement l'historique des modifications, à la fois dans le navigateur et dans un fichier à télécharger. Je souligne également la diversité des polices de caractère et la banque d'images gratuite qu'il propose, qui me permettent d'expérimenter différents styles et de créer à partir de zéro des éléments simples, comme un logo ou une bannière, ou même des projets plus complexes.

L'un des principaux atouts de Pixlr est qu'il enregistre automatiquement l'historique des modifications, à la fois dans le navigateur et dans un fichier à télécharger. Je souligne également la diversité des polices de caractère et la banque d'images gratuite qu'il propose, qui me permettent d'expérimenter différents styles et de créer à partir de zéro des éléments simples, comme un logo ou une bannière, ou même des projets plus complexes.

10. Design Wizard (idéal pour les modèles marketing)

via Design Wizard

Design Wizard adapte automatiquement les designs à plusieurs plateformes publicitaires. Ses modèles de vidéos comprennent des animations optimisées pour l'engagement sur les réseaux sociaux.

Cependant, le style des modèles tend vers une esthétique corporate qui peut ne pas convenir aux marques créatives. De plus, la bibliothèque de photos, bien que vaste, n'offre pas la qualité des services premium.

Les meilleures fonctionnalités de Design Wizard

Parcourez les modèles de campagne classés par objectifs marketing, tels que la génération de prospects et la notoriété de la marque.

Animez des graphiques animés à l'aide de modèles pré-animés pour le contenu de vidéos destiné aux réseaux sociaux.

Planifiez vos publications sur les réseaux sociaux directement depuis l'interface de conception vers plusieurs plateformes.

Limitations de Design Wizard

Les options de conception personnalisées sont limitées, ce qui rend difficile la création de visuels uniques ou hautement personnalisés.

Les designs gratuits peuvent comporter des filigranes, et il faut souvent payer des crédits pour télécharger un design, même pour des modifications en cours de designs créés précédemment.

Les options d'alignement et d'accrochage à la grille sont faibles ou inexistantes.

Tarifs de Design Wizard

Free

Pro : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Design Wizard

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Design Wizard ?

Une critique le formule ainsi :

Design Wizard est une application simple, rapide et facile à utiliser. N'ayant aucune compétence en conception, j'utilise Design Wizard pour créer des publications sur les réseaux sociaux pour différentes plateformes. Le plus intéressant, c'est qu'il existe des modèles à utiliser. Je dispose d'autres outils, mais je continue à utiliser Design Wizard, car ils mettent constamment à jour l'outil et ajoutent de nouvelles images et de nouveaux modèles.

Design Wizard est une application simple, rapide et facile à utiliser. N'ayant aucune compétence en conception, j'utilise Design Wizard pour créer des publications sur les réseaux sociaux pour différentes plateformes. Le plus intéressant, c'est qu'il existe des modèles à utiliser. Je dispose d'autres outils, mais je continue à utiliser Design Wizard, car ils mettent constamment à jour l'outil et ajoutent de nouvelles images et de nouveaux modèles.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans Canva pour les professionnels de la création

11. PicMonkey (idéal pour les collages photo)

via PicMonkey

Alors que la plupart des éditeurs traitent les collages comme un simple placement d'images, PicMonkey propose des algorithmes de disposition sophistiqués. Les outils de retouche de cette alternative à Canva IA comprennent des fonctions avancées de modification en cours de portraits, telles que le blanchiment des dents et l'éclaircissement des yeux.

Sa collection Cadres et bordures comprend des options artistiques qui complètent divers styles de photos.

Les meilleures fonctionnalités de PicMonkey

Créez des collages dynamiques à l'aide d'algorithmes de disposition intelligents qui organisent automatiquement les photos de manière attrayante.

Explorez la bibliothèque graphique, qui est régulièrement mise à jour avec des éléments de conception saisonniers et tendance.

Organisez et partagez vos projets de conception avec les membres de votre équipe grâce à la fonctionnalité Hub.

Limitations de PicMonkey

Capacités de modification vidéo limitées malgré l'accent mis par le marketing sur le contenu multimédia.

Moins d'outils avancés de manipulation de photos par rapport aux logiciels de modification en cours professionnels.

L'exportation d'images peut parfois donner des résultats flous ou pixélisés.

Ce n'est pas idéal pour travailler sur plusieurs images ou des conceptions en couches : vous devez souvent enregistrer une image et la réimporter pour effectuer une modification en cours sur une autre image.

Tarifs PicMonkey

Essai gratuit

Basique : 7,99 $/mois

Pro : 12,99 $/mois

Business : 23 $/mois

Évaluations et avis sur PicMonkey

G2 : 4,4/5 (plus de 405 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de PicMonkey ?

Voici ce que dit un avis G2 à propos de PicMonkey :

Avec PicMonkey, je peux facilement ajuster mes photos à la taille dont j'ai besoin. J'apprécie particulièrement la possibilité d'insérer des filigranes que j'ai moi-même conçus sur mes images modifiées afin de protéger l'identité de mes photos. Je peux accéder à PicMonkey à tout moment, car il s'agit d'un outil en ligne. De plus, mes créations peuvent être partagées directement sur mes réseaux sociaux.

Avec PicMonkey, je peux facilement ajuster mes photos à la taille dont j'ai besoin. J'apprécie particulièrement la possibilité d'insérer des filigranes que j'ai moi-même conçus sur mes images modifiées afin de protéger l'identité de mes photos. Je peux accéder à PicMonkey à tout moment, car il s'agit d'un outil en ligne. De plus, mes créations peuvent être partagées directement sur mes réseaux sociaux.

🔍 Le saviez-vous ? 20,7 % des artistes estiment que le maintien d'une véritable collaboration entre les humains et l'IA dans le processus créatif est essentiel pour produire des œuvres d'art qui restent novatrices et attrayantes.

Changez de vitesse et commencez à concevoir dans ClickUp

Le travail créatif ralentit lorsque les équipes doivent rechercher des fichiers, fouiller dans les messages ou deviner les derniers commentaires. Sans un système clair, les bonnes idées se perdent et les échéanciers ne sont pas respectés.

ClickUp apporte une structure à chaque étape du processus de conception. Les équipes peuvent gérer les briefs, suivre les modifications, fixer des délais et recueillir des commentaires en un seul endroit. Les modèles réduisent le temps d'installation. Les documents permettent de recueillir les contributions sans confusion. Les Tableaux blancs offrent à tous un espace partagé pour se mettre d'accord avant le début de l'exécution.

