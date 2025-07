10 modèles Jira efficaces pour la gestion de projet et la réussite en 2025

La gestion de projet est la clé de voûte des équipes performantes, en particulier dans les domaines du développement logiciel, de l'informatique et des environnements Agile. Mais il suffit d'une mise à jour manquée ou d'un problème négligé pour que l'ensemble de votre flux de travail soit compromis.

Avec près de 88 millions de rôles en gestion de projet attendus dans le monde, les outils que nous utilisons pour gérer les projets sont plus importants que jamais. Jira reste une référence pour le suivi des problèmes et la gestion des flux de travail agiles, mais sa véritable puissance réside dans la manière dont vous l'utilisez.

Le modèle de gestion de projet Jira adapté peut rationaliser la collaboration, améliorer la visibilité et aider votre équipe à rester sur la même page. Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles que vous pouvez utiliser.

Nous vous présenterons également les modèles ClickUp afin que vous puissiez comparer ClickUp et Jira en temps réel et choisir celui qui convient le mieux à votre cas d'utilisation.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion de projet Jira ?

Un modèle de gestion de projet Jira performant aide les équipes à démarrer rapidement grâce à des flux de travail prêts à l'emploi, des types de problèmes et des statuts adaptés à Agile ou Scrum. Les champs et écrans personnalisés capturent uniquement les données pertinentes, pour plus de simplicité et de précision.

Ces modèles efficaces se connectent également en toute transparence à vos outils existants. Grâce à l'intégration transparente de Jira, vous pouvez intégrer les validations de code, les tickets d'assistance et les versions, et ainsi tenir tout le monde informé sans avoir à jongler entre plusieurs applications.

Ainsi, lorsque vous utilisez un modèle de gestion de projet Jira, vous pouvez :

Lancez de nouveaux projets avec des types de problèmes, des flux de travail et des permissions préconfigurés

Assurez la cohérence de la planification des sprints et du backlog au sein de l'équipe

Automatisez les transitions, les notifications et les rapports pour réduire le travail manuel

Intégrez des référentiels de code, des pipelines DevOps et des outils de discussion pour bénéficier de mises à jour en temps réel

Ajustez les champs, les écrans ou les statuts sans tout reconstruire à partir de zéro

Choisir le bon modèle est la clé pour gagner du temps et réduire les erreurs. De plus, si Jira ne répond pas à tous vos besoins, il existe de nombreuses alternatives Jira fiables à explorer.

10 modèles Jira pour les équipes agiles

Le logiciel Jira est particulièrement efficace lorsqu'il est associé à des modèles personnalisables qui s'adaptent au flux de travail de votre équipe et améliorent la visibilité. Le modèle de gestion de projet Jira adapté élimine les approximations et vous aide à suivre facilement la progression et à gérer les tâches.

Que vous soyez chef de projet, Scrum Master ou développeur, ces modèles permettent à votre équipe de rester alignée et à vos projets d'avancer.

1. Modèle de gestion de projet

via Jira

Le modèle de gestion de projet Jira fournit un tableau prêt à l'emploi qui assure le suivi des tâches, des échéances et des ressources, sans installation manuelle. Grâce aux types de problèmes, aux flux de travail et aux permissions préconfigurés, vous pouvez immédiatement lancer des sprints.

Les automatisations intégrées gèrent les mises à jour des priorités, attribuent les tâches aux membres de l'équipe et mettent en évidence les éléments en retard, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Il vous permet également de regrouper les mises à jour de progression des développeurs et des parties prenantes dans un rapport clair sur le statut du projet.

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes de développement logiciel qui ont besoin d'un modèle de gestion de projet Jira prêt à l'emploi pour rationaliser la planification et le suivi.

👀 Le saviez-vous ? Une étude montre que 26,5 % des projets informatiques sont responsables de la majeure partie des dépassements de coûts extrêmes, chacun coûtant plus du double de ses estimations initiales.

2. Modèle Scrum

via Jira

Conçu pour les équipes Scrum, le modèle Jira Scrum structure le tri des tâches en attente, la planification des sprints et les résumés rapides. Grâce à un tableau de sprint prédéfini, vous pouvez faire glisser les problèmes vers les sprints, estimer les points de story et surveiller votre diagramme de burndown sans configuration supplémentaire.

Les alertes automatisées permettent aux développeurs et aux Scrum Masters de rester informés de la progression des sprints et des obstacles rencontrés. Vous pouvez également l'utiliser pour documenter les exigences, les cas de test et les décisions grâce à la documentation de projet intégrée.

🎯 Idéal pour : les Scrum Masters et les équipes de développement logiciel qui s'appuient sur les cérémonies Scrum et ont besoin d'un modèle Jira Scrum prêt à l'emploi.

📮 ClickUp Insight : 15 % des travailleurs craignent que l'automatisation menace une partie de leur emploi, mais 45 % affirment qu'elle leur permettrait de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le discours évolue : l'automatisation ne remplace pas les rôles, elle les redéfinit pour leur donner plus d'impact. Par exemple, lors du lancement d'un produit, les agents IA de ClickUp peuvent automatiser l'attribution des tâches et les rappels de délais, et fournir des mises à jour de statut en temps réel afin que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie plutôt que de courir après les mises à jour. C'est ainsi que les gestionnaires de projet deviennent des chefs de projet ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

3. Modèle de suivi de projet

via Jira

Oubliez les feuilles de calcul et les fils Slack : le modèle de suivi de projet Jira vous offre un tableau unique pour suivre les tâches, les échéanciers et les obstacles dans leur contexte.

Grâce aux types de problèmes et aux priorités intégrés, vous pouvez repérer les problèmes (et les personnes surchargées) avant que la situation ne dégénère.

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes logicielles qui ont besoin d'une source unique d'informations pour suivre la progression des tâches, repérer les goulots d'étranglement et gérer les priorités.

4. Modèle de feuille de route de projet

via Jira

Lancement prévu au quatrième trimestre ? Recrutement au deuxième trimestre ? Le modèle de feuille de route de projet Jira mappe les jalons importants, les dépendances et les éléments mobiles sur un échéancier partagé, afin que chacun puisse voir comment sa contribution s'intègre dans le tableau d'ensemble, sans avoir à creuser ou à organiser des réunions pour faire le point sur le statut.

🎯 Idéal pour : les chefs de produit, les chefs de projet et les équipes de développement logiciel qui ont besoin d'une feuille de route stratégique et visuelle pour guider la planification et l'exécution à long terme.

👀 Le saviez-vous ? Près de 60 % des chefs de projet gèrent entre deux et cinq projets simultanément, tandis que 15 % supervisent plus de dix projets en même temps. Si votre gestion de projet n'est pas bien planifiée, vous courez à la catastrophe.

5. Modèle de planification de haut niveau

via Jira

Trop d'éléments en mouvement dans trop d'équipes ? Le modèle de planification de haut niveau Jira ajoute une couche d'initiative au-dessus des épiques, vous offrant une vue d'ensemble du travail qui s'étend sur plusieurs projets.

Liez les efforts connexes, suivez la progression entre les services et identifiez les blocages, le tout dans un forfait dynamique.

À mesure que les équipes mettent à jour les problèmes dans Jira, la vue d'ensemble se met à jour automatiquement, ce qui permet aux responsables d'obtenir des informations en temps réel sans avoir à solliciter cinq personnes pour obtenir une mise à jour.

🎯 Idéal pour : les chefs de programme, les PMO et les équipes d'entreprise qui ont besoin d'une vue centralisée pour aligner leur stratégie, suivre les dépendances et s'assurer que les initiatives apportent une valeur ajoutée à l'entreprise.

6. Modèle de calendrier de projet

via Jira

Le modèle de calendrier de projet Jira vous aide à garder le contrôle lorsque vous gérez des échéances qui se chevauchent et des priorités qui changent. Les tâches et les jalons apparaissent dans un échéancier, avec des champs préremplis pour les dates de début, les dates de fin et les assignés.

Tout est regroupé dans un planning de type diagramme de Gantt que vous pouvez modifier à mesure que les forfaits évoluent. Des alertes intégrées rappellent aux membres de l'équipe les prochaines échéances, afin que tout se déroule sans précipitation de dernière minute.

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes Agile et les responsables du développement logiciel qui ont besoin d'un outil précis et basé sur un échéancier pour planifier, ajuster et communiquer les calendriers des projets.

🧠 Anecdote : Le diagramme de Gantt, aujourd'hui omniprésent dans le suivi des calendriers de projet, a été conçu par Henry Gantt vers 1910-1915 et utilisé pour la première fois par les États-Unis sur l'insistance du général William Crozier, artilleur de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale.

7. Modèle de contrôle des processus

via Jira

Vous en avez assez de réinventer la roue à chaque projet ? Le modèle de contrôle des processus Jira rationalise vos flux de travail en centralisant la planification des tâches, la hiérarchisation et la gestion du pipeline en un seul endroit.

Grâce à des tableaux Kanban intégrés, des échéanciers de type diagramme de Gantt, des flux de travail personnalisables et des automatisations sans code, il aide les équipes, des RH à l'informatique, à gérer efficacement les processus récurrents.

Que vous gériez des approbations de documents, le déploiement de politiques ou des révisions créatives, ce modèle garantit la cohérence et réduit les tâches manuelles.

🎯 Idéal pour : les équipes des départements RH, informatique, financier et créatif qui cherchent à standardiser les flux de travail récurrents, simplifier les approbations et assurer le bon déroulement des processus.

8. Modèle de suivi des tâches

via Jira

Le modèle de suivi des tâches Jira transforme Jira en centre de commande de votre projet, où les tâches et les obstacles apparaissent en temps réel.

En capturant tous les détails (champs personnalisés, pièces jointes, priorités), vous vous assurez que tout le monde est sur la même page et que la progression du projet reste visible.

Considérez-les comme la boussole de votre projet, guidant votre équipe à travers la jungle des tâches sans perdre le cap.

🎯 Idéal pour : les équipes agiles, les chefs de projet et les équipes de gestion du service client qui ont besoin d'un moyen simple de suivre les tâches quotidiennes et d'éviter les retards.

9. Modèle de tableau de projet

via Jira

Le modèle de tableau de projet Jira offre à votre équipe un moyen clair et visuel de suivre le travail, avec des colonnes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé »

Tout le monde peut voir d'un seul coup d'œil où en sont les choses, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement et le changement de priorités à la volée.

Les échéanciers, tableaux de bord et rapports intégrés vous aident à allouer intelligemment les ressources et à assurer le bon déroulement du projet. Cette cohérence réduit les erreurs et permet à toute l'équipe de rester synchronisée.

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes de développement logiciel qui ont besoin d'une grande visibilité sur le flux des tâches, les dépendances et la santé globale du projet.

10. Modèle de rapport de projet

via Jira

Le modèle de rapport de projet Jira vous offre un format prêt à l'emploi pour fournir des mises à jour claires et fiables sur lesquelles vos parties prenantes peuvent compter.

Grâce à des sections consacrées au statut des projets, aux échéanciers, aux tableaux de bord et aux rapports détaillés, vous pouvez regrouper les résumés exécutifs, les objectifs et les risques dans un aperçu concis et facile à comprendre.

Vous réduisez ainsi les approximations et renforcez la responsabilité à tous les niveaux.

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les PMO et les parties prenantes qui ont besoin de rapports cohérents et basés sur des données pour prendre des décisions éclairées et assurer la cohérence des projets.

Limites de Jira

Bien que Jira soit puissant pour le suivi des problèmes et les flux de travail Agile, il présente certaines limites clés qui peuvent avoir un impact sur la gestion de projet à plus grande échelle :

Installation et configuration complexes : les paramètres étendus et les flux de travail personnalisés peuvent submerger les équipes et devenir difficiles à maintenir

Gestion des ressources et des capacités : aucune fonctionnalité intégrée pour allouer les capacités de l'équipe, suivre la disponibilité ou agréger les points d'histoire par rapport à la charge de travail, ce qui limite l'efficacité de la planification

Gestion de portfolios et de budgets : ne dispose pas d'outils natifs pour superviser plusieurs projets de manière stratégique et ne prend pas en charge le suivi des budgets ou des coûts, ce qui oblige à recourir à des outils externes

Lacunes en matière de visualisation : n'offre pas d'échéancier complet ni de vue de la feuille de route prête à l'emploi, ce qui rend plus difficile la visualisation de l'ensemble du projet et des phases du forfait

Agrégation des données et rapports : résumer les indicateurs au niveau du projet nécessite souvent des plugins, et les rapports intégrés peuvent sembler rigides

Limitations en matière de collaboration : les outils de communication sont limités, ce qui oblige les équipes à utiliser des applications distinctes

Défis liés à la dépendance : les configurations personnalisées peuvent créer des dépendances involontaires qui ont un impact sur les flux de travail

Modèles Jira alternatifs

Si la rigidité de Jira vous freine, ClickUp est un logiciel de gestion de projet solide à envisager. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Découvrons quelques modèles de gestion de projet exceptionnels proposés par ClickUp :

1. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tâches, les phases et les jalons dans un seul environnement de travail grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Le modèle de gestion de projet ClickUp vous offre un environnement de travail clair et centralisé pour votre plan de projet. Divisez les initiatives en phases : « Planification », « En cours » et « Achevé » pour voir le statut en temps réel.

Grâce à cinq vues intégrées (Liste, Tableau, Gantt, Échéancier, Calendrier), vous pouvez passer instantanément des détails des tâches aux feuilles de route d'ensemble. Les documents ClickUp intégrés permettent de conserver le contexte des exigences et des notes, tandis que les automatisations ClickUp déclenchent des rappels ou réattribuent les tâches en retard afin d'éviter les goulots d'étranglement.

Ce modèle vous permet de :

Définissez les phases du projet à l'aide de champs personnalisés préconfigurés pour la priorité, la date d'échéance et l'assigné

Attribuez des tâches et surveillez les statuts en temps réel dans plusieurs vues

Liez les exigences et les notes de réunion via les documents ClickUp intégrés pour plus de clarté contextuelle

Automatisez les rappels de tâches, les mises à jour de statut et les vérifications récurrentes pour rationaliser les flux de travail

Visualisez les dépendances et les échéanciers à l'aide des vues Gantt ou Échéancier pour repérer les risques liés au calendrier

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes de développement logiciel qui ont besoin d'un outil de gestion de projet adaptable pour organiser les phases, suivre les dépendances et maintenir la transparence vis-à-vis des parties prenantes.

2. Modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez des projets complexes grâce à des statuts, des champs et des vues personnalisables à l'aide du modèle de plan de gestion de projet de haut niveau ClickUp

La planification globale devient plus simple avec le modèle de plan de gestion de projet de haut niveau ClickUp. Il vous permet de définir vos objectifs trimestriels ou annuels, de les étiqueter avec des indicateurs clés de performance, puis de relier tous les éléments mobiles à ces cibles.

Que vous jongliez avec une petite initiative ou un lancement à l'échelle de l'entreprise, ce modèle vous aide à garder une visibilité totale et à rester sur la bonne voie, sans les maux de tête habituels liés à une installation compliquée. C'est comme avoir une vue d'ensemble du cycle de vie de votre projet.

Utilisez ce modèle pour :

Divisez vos projets en phases avec des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Déployé »

Capturez les informations essentielles à l'aide de cinq champs personnalisés (Copier l'étape, Approuvé par, Équipe du projet, Achèvement, Étape de conception)

Suivez tous les livrables en un seul endroit grâce à la vue Liste des livrables

Créez un échéancier détaillé avec les dates de début et de fin de chaque tâche dans la vue Échéancier

Définissez les livrables sous forme de tâches et surveillez la progression à l'aide d'une vue Tableau de type Kanban

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un moyen simplifié de planifier, visualiser et suivre chaque phase de projets complexes.

3. Modèle d'échéancier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tâches, les jalons et les dépendances sur un échéancier dynamique grâce au modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp

Créer un échéancier de projet à partir de zéro peut sembler fastidieux, surtout lorsque les délais approchent et que les tâches changent.

Le modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp simplifie cette tâche en affichant toutes les tâches et tous les jalons sur un seul tableau blanc interactif.

Vous bénéficierez d'une vue d'ensemble facile à comprendre qui vous aidera à suivre la progression, à repérer les goulots d'étranglement avant qu'ils ne perturbent votre planning et à communiquer clairement les mises à jour aux parties prenantes. Ajustez les durées et les dépendances à la volée pour maintenir votre projet sur la bonne voie.

Utilisez ce modèle pour :

Attribuez des tâches et définissez des dates d'échéance pour une responsabilité claire

Marquez les jalons clés sur votre échéancier pour mettre en évidence les évènements et les échéances critiques

Visualisez l'ensemble de votre projet sur un tableau blanc afin d'identifier les retards et les risques

Ajustez la durée et les dépendances des tâches en temps réel pour garantir la précision des échéanciers

Automatisez les révisions récurrentes pour vous assurer que votre planning reste aligné sur vos objectifs

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes Agile qui ont besoin d'un moyen simple pour créer, suivre et ajuster les échéanciers de projet.

4. Gestionnaire de projet ClickUp – Modèle de déclaration d'intention

Obtenez un modèle gratuit Définissez les objectifs du projet et les responsabilités de l'équipe avec le modèle de déclaration d'intention du gestionnaire de projet ClickUp

La déclaration d'intention d'un projet sert de plan directeur et permet aux parties prenantes de comprendre les objectifs et les rôles dès le premier jour. Le modèle de déclaration d'intention ClickUp Project Manager rassemble toutes ces informations dans un seul document, vous permettant ainsi de définir le nom du projet, les échéanciers et les livrables sans avoir à tout recommencer.

Les statuts personnalisés et les champs personnalisés vous aident à suivre la progression de chaque objectif, tandis que les vues intégrées (Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier) vous permettent de tout organiser.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez clairement les objectifs et la portée du projet afin d'assurer la cohésion de l'équipe

Définissez les rôles et les responsabilités afin que chacun connaisse ses livrables

Définissez des échéanciers et des jalons pour surveiller la progression et maintenir la responsabilité

Collaborez en temps réel grâce aux réactions aux commentaires, aux automatisations et aux informations fournies par l'IA

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les PMO qui ont besoin d'un outil concis et standardisé pour communiquer la vision du projet, attribuer les rôles et suivre efficacement les objectifs.

5. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les tâches, les jalons et les risques dans un seul échéancier grâce au modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp crée un échéancier clair pour chaque tâche, garantissant ainsi le respect des délais et l'allocation efficace des ressources.

Que vous gériez le déploiement d'un service financier ou un projet de gestion de services généraux, ce modèle permet à tout le monde de rester aligné et de respecter les délais.

Utilisez ce modèle pour :

Définissez les objectifs, les échéances et les livrables dans une liste structurée pour une supervision claire

Définissez des statuts personnalisés (Achevé, Retardé, En cours, En attente, À faire) pour suivre la progression des tâches

Suivez des indicateurs tels que les collaborateurs, les responsables, le niveau des problèmes, le taux de progression et la phase du projet à l'aide de champs personnalisés

Identifiez et gérez les risques liés aux projets grâce à la vue Problèmes liés aux risques, et suivez le statut des tâches grâce à la vue Tableau des statuts

Visualisez les échéanciers des projets grâce aux vues Gantt et Échéancier

Automatisez les notifications pour les échéances approchantes et les révisions de planning récurrentes afin d'éviter les retards

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui ont besoin d'un calendrier solide pour gérer les échéances dans tous les modèles de projet.

📚 À lire également : Modèles gratuits de calendrier de projet dans Excel et ClickUp

6. Modèle de charte de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez l'objectif, la portée et les rôles des parties prenantes du projet dans un document centralisé grâce au modèle de charte de projet ClickUp

Un modèle de charte de projet aide tout chef de projet à rester organisé et à garder le cap dès le départ. Le modèle de charte de projet ClickUp offre un aperçu concis des objectifs du projet et garantit que les parties prenantes et les membres de l'équipe restent alignés sur les objectifs.

Il garantit que les tâches sont déléguées et suivies efficacement, ce qui permet une communication et une collaboration plus transparentes grâce à un document ClickUp centralisé.

Ce modèle vous permet de :

Fournissez un aperçu concis des objectifs du projet pour une clarté immédiate

Alignez les membres de l'équipe et les parties prenantes sur les rôles, les livrables et les critères de réussite

Déléguez et suivez les tâches grâce à des statuts personnalisés pour une meilleure responsabilisation

Centralisez les documents, les notes et les ressources liés aux projets pour une collaboration fluide

Définissez des jalons et surveillez la progression à l'aide des vues intégrées Diagramme de Gantt et Calendrier

🎯 Idéal pour : les chefs de projet et les PMO qui ont besoin d'un document structuré et collaboratif pour lancer des projets avec une portée claire et une bonne coordination des parties prenantes.

📚 À lire également : Comment organiser votre travail à l'aide d'un calendrier de gestion de projet

7. Modèle de blocage de planning ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez visuellement les tâches en blocs de temps grâce au modèle de blocage de calendrier ClickUp

Un calendrier clair permet à votre équipe de rester concentrée et garantit que chaque tâche reçoit l'attention nécessaire. Le modèle de blocage de calendrier ClickUp vous aide à planifier votre journée ou votre semaine dans un environnement de travail centralisé : définissez les priorités, identifiez les dépendances et organisez les tâches en blocs de temps faciles à gérer.

Les statuts et champs personnalisés simplifient le suivi de la progression et de la disponibilité, ce qui vous évite les surcharges et permet à chacun de savoir qui travaille sur quoi et quand.

Utilisez ce modèle pour :

Planifiez rapidement vos calendriers en attribuant des tâches à des blocs de temps spécifiques

Comprenez les dépendances et l'enchaînement des tâches pour éviter les conflits

Organisez les blocs de tâches par catégorie, emplacement ou priorité pour plus de clarté

Créez une représentation visuelle de la façon dont vous passez votre temps pour booster votre productivité

Évitez les surcharges et prévoyez du temps pour les pauses et les imprévus

🎯 Idéal pour : les chefs d'équipe, les chefs de projet et les professionnels très occupés qui ont besoin d'un système fiable pour hiérarchiser les tâches et maintenir un planning quotidien équilibré.

📚 À lire également : Comment créer un calendrier principal pour la gestion de projet

8. Modèle de rapport sur le statut des projets pour cadres supérieurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des informations de haut niveau sur l'état d'avancement des projets, le budget et les risques grâce au modèle de rapport d'état de gestion de projet ClickUp

Pour rester sur la bonne voie, il est essentiel de tenir les parties prenantes informées et de signaler les risques dès leur apparition. Le modèle de rapport sur le statut des projets ClickUp Executive facilite le partage rapide des mises à jour, met en évidence les obstacles avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs et identifie les domaines à améliorer.

Vous bénéficiez également d'une visibilité claire sur les budgets et les échéanciers, le tout en un seul endroit. La centralisation des éléments essentiels aide les équipes à rester alignées et concentrées sur les objectifs qui comptent vraiment.

Utilisez ce modèle pour :

Créez des mises à jour concises qui tiennent les parties prenantes informées de la progression du projet

Identifiez rapidement les risques et les défis grâce à des indicateurs en temps réel

Identifiez les domaines à améliorer pour rationaliser les flux de travail

Offrez une visibilité transparente sur le budget et l'échéancier globaux du projet

Agrégez les statuts des tâches (Achevé, En cours, À venir, Abandonné) pour obtenir des aperçus rapides

🎯 Idéal pour : les cadres supérieurs, les PMO et les sponsors de projets qui ont besoin d'un rapport de statut rationalisé et basé sur les données pour maintenir le contrôle et l'alignement entre les initiatives.

9. Modèle de gestion de projet Agile Scrum ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression des sprints grâce à des statuts personnalisés, des tableaux Kanban visuels et des vues d'échéancier à l'aide du modèle de gestion de projet Agile Scrum de ClickUp

Le modèle de gestion de projet Agile Scrum ClickUp accélère vos cycles de développement logiciel en rationalisant la hiérarchisation des tâches et le suivi des sprints.

Les tableaux Kanban visuels et les vues Échéancier améliorent la collaboration et la transparence, garantissant ainsi que chaque sprint apporte de la valeur. Les automatisations gèrent les mises à jour de routine, permettant aux équipes de se concentrer sur le codage.

Ce modèle vous aide à livrer plus rapidement et avec moins d'erreurs en centralisant la planification des sprints et les indicateurs de progression.

Utilisez ce modèle pour :

Définissez et suivez les sprints à l'aide de statuts intégrés tels que « Ouvert », « En cours de révision » et « Prêt pour le déploiement »

Gérez les tâches à l'aide de champs personnalisés pour visualiser les priorités et les types d'éléments

Optimisez les flux de travail avec les vues Liste, Tableau, Processus et Tableur

Utilisez des échéanciers et des tableaux Kanban pour surveiller la progression des sprints et identifier les goulots d'étranglement

Automatisez les mises à jour des tâches et les notifications pour minimiser le suivi manuel

🎯 Idéal pour : les Scrum Masters, les équipes Agile et les équipes de développement logiciel à la recherche d'un outil complet de gestion de projet pour rationaliser la planification et l'exécution des sprints.

🧠 Anecdote : Le cadre Scrum utilisé dans le développement logiciel moderne s'inspire de l'article « The New New Product Development Game » publié en 1986 dans la Harvard Business Review par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka, qui comparait les équipes agiles à une mêlée de rugbyurs avançant ensemble avec le ballon.

10. Modèle de suivi des réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les agendas, les notes et les éléments d'action dans un seul tableau de bord grâce au modèle de suivi des réunions de gestion de projet ClickUp

Le suivi des réunions est plus efficace lorsque vous disposez d'un espace unique et organisé pour les agendas, les décisions et les suivis.

Le modèle ClickUp Meeting Tracker crée ce hub central en enregistrant tout en temps réel.

Ainsi, chaque participant comprend immédiatement ses responsabilités et les éléments d'action nécessaires sont enregistrés de manière fiable, ce qui permet à tout le monde de rester informé et aux projets d'avancer sans oubli.

Ce modèle vous permet de :

Préparez des agendas détaillés et listez les éléments à l'ordre du jour à l'avance

Suivez les éléments d'action et attribuez des tâches de suivi après chaque réunion

Consignez les notes de réunion, les participants et les décisions dans un dossier centralisé

Affichez les réunions dans les vues Tableau, Réunions ou Calendrier pour une consultation rapide

Automatisez les rappels et les dépendances entre les tâches pour garantir un suivi en temps opportun

🎯 Idéal pour : les chefs d'équipe, les chefs de projet et les équipes interfonctionnelles qui organisent des réunions récurrentes et ont besoin d'un moyen fiable pour documenter les décisions et les éléments d'action.

Choisissez ClickUp : la meilleure alternative aux modèles de gestion de projet Jira

Un modèle de gestion de projet Jira bien conçu peut structurer les sprints, les demandes de service et les projets complexes, aidant ainsi les équipes à rester alignées et à suivre la progression avec moins d'efforts manuels. De la planification des sprints aux rapports destinés aux parties prenantes, une installation adéquate favorise la visibilité et la collaboration.

Mais Jira a aussi ses limites. Sa configuration complexe, l'absence de planification des ressources intégrée et la dépendance à des plugins pour les rapports peuvent ralentir les équipes, en particulier en dehors de l'ingénierie.

ClickUp, quant à lui, propose des modèles flexibles, des tableaux de bord intuitifs et des outils natifs pour le suivi du temps, des objectifs et la gestion de la charge de travail. Il est conçu pour toute l'équipe, pas seulement pour les développeurs.

Vous recherchez une manière plus intelligente de gérer votre travail ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui et rationalisez l'ensemble du flux de travail de vos projets.