Comment suivre le processus de conception de produit étape par étape

Vous pensez que les meilleurs produits sont le fruit d'une inspiration soudaine ? Détrompez-vous.

Derrière chaque interface utilisateur fluide, chaque accessoire connecté élégant ou chaque appareil domestique intelligent que vous aimez se cache un processus de conception minutieux, fruit d'itérations, de recherches et d'heures de mise au point par des concepteurs obsédés par chaque détail, jusqu'au dernier pixel.

Mais trop souvent, les équipes passent directement de l'idée à l'exécution, en sautant les étapes préparatoires essentielles. Le résultat ?

Des produits qui semblent bons sur le papier, mais qui ne fonctionnent pas dans la réalité. Peut-être s'agit-il d'une fonctionnalité que personne n'utilise. Peut-être s'agit-il d'un flux qui déroute les utilisateurs. En réalité, la plupart de ces problèmes auraient pu être évités grâce à un processus de conception solide et à une réflexion critique sur la conception.

Ce guide vous accompagne à chaque étape du processus de conception d'un produit, depuis l'identification du problème à résoudre jusqu'à la recherche sur l'expérience utilisateur, la génération et le raffinement des idées, le prototypage, les tests et le transfert vers le développement.

Pas de fioritures. Juste les étapes essentielles et les bons outils (bonjour, ClickUp!) qui favorisent la réussite, tant pour les produits physiques que numériques.

Qu'est-ce que le processus de conception de produit ?

Pour les concepteurs de produits, le processus de conception de produits est une approche structurée visant à résoudre les problèmes des utilisateurs grâce à une conception fonctionnelle et visuellement attrayante. Il se concentre sur la création de produits utilisables, désirables et réalisables.

Tout au long du processus, les concepteurs de produits équilibrent l'expérience utilisateur (UX), la conception visuelle (UI) et les objectifs commerciaux, travaillant souvent de manière transversale avec les chefs de produit, les ingénieurs et les parties prenantes.

La conception de produits ne se limite pas à l'aspect esthétique du produit final. Il s'agit de s'assurer qu'il fonctionne bien, qu'il est accessible et fonctionnel, et qu'il évolue avec l'équipe de conception. Au fond, la conception de produits rassemble la recherche, la planification, la créativité et les tests pour créer quelque chose de valeur.

⭐️ Modèle présenté Le modèle de procédures opératoires normalisées pour la conception de produits ClickUp fournit un cadre étape par étape pour rationaliser et normaliser votre processus de conception de produits. Il aide les équipes à garantir la cohérence, la clarté et l'efficacité, de la conception à la mise sur le marché, et veille à ce que tous les éléments de conception soient conformes aux normes et directives de la marque. Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de procédures opératoires normalisées de conception de produit ClickUp pour clarifier, attribuer la propriété et garantir la cohérence tout au long de votre processus de conception de produit

Pourquoi le processus de conception des produits est-il important ? ✨

Le respect d'un processus de conception de produit bien défini offre un intervalle d'avantages qui contribuent à la création de produits réussis et centrés sur l'utilisateur :

Permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde

Un processus clair garantit que tous les membres de l'équipe, des concepteurs aux développeurs en passant par les parties prenantes, partagent une compréhension commune des objectifs. Cette harmonisation réduit la confusion, encourage la collaboration et rationalise la prise de décision tout au long du projet.

Aide à détecter les problèmes à un stade précoce

En validant les idées dès le début du processus grâce à la recherche, au prototypage et aux tests utilisateurs, les équipes peuvent identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent coûteux ou chronophages. La détection précoce des défauts ou des incohérences réduit le risque de révisions majeures ultérieurement. Garantit que le produit répond aux besoins réels des utilisateurs

Une approche centrée sur l'utilisateur fonde le processus de conception sur des connaissances du monde réel, garantissant ainsi que le produit final résout des problèmes significatifs pour son public cible. Cela augmente la satisfaction des utilisateurs, les taux d'adoption et la réussite globale du produit. Équilibre entre esthétique et fonctionnalité

Un bon design ne se résume pas à l'apparence d'un produit, mais aussi à son fonctionnement. Ce processus aide les concepteurs UX à créer des produits visuellement attrayants sans compromettre la convivialité, l'accessibilité ou les performances.

Économisez du temps et de l'argent à long terme

Bien que cela puisse sembler fastidieux au premier abord, suivre un processus de conception structuré minimise les efforts inutiles et réduit le risque de refontes coûteuses. En créant le bon produit dès le départ, les équipes évitent les retards et les dépenses inutiles.

👀 Le saviez-vous ? Le fait de ne pas avoir testé les utilisateurs dès le début d'un projet chez Vanguard a entraîné une refonte inattendue de la conception à mi-parcours du développement. Cela a non seulement retardé l'échéancier, mais aussi considérablement gonflé le budget. Investir tôt dans des revues de conception approfondies permet de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en erreurs coûteuses.

Étapes du processus de conception de produit

Le processus de conception d'un produit passe généralement par cinq étapes clés : la recherche, l'idéation, le prototypage, les tests et la mise en œuvre. Chaque étape s'appuie sur la précédente afin de garantir que le produit minimum viable est centré sur l'utilisateur, fonctionnel et efficace.

Voici une présentation simple de chaque étape du processus de conception d'un produit :

1. Comprendre le problème

Avant de commencer à concevoir quoi que ce soit, vous devez déterminer pourquoi le produit ou la fonctionnalité existe. Cette phase pose les bases en clarifiant les difficultés rencontrées par l'utilisateur, les objectifs de l'entreprise et les contraintes. Sans une définition claire du problème, même les meilleures conceptions seront insuffisantes.

🎯 Posez-vous les questions suivantes :

Quel problème cherchons-nous à résoudre et comment se manifeste-t-il actuellement ?

Qui est le plus souvent ou le plus gravement confronté à ce problème ?

Que se passera-t-il si nous ne résolvons pas ce problème ?

Sommes-nous en train de résoudre un symptôme ou la cause profonde ?

Quelles limitations internes (technologiques, humaines, temporelles) pourraient influencer la forme de la solution ?

✅ À faire :

Interrogez les parties prenantes pour comprendre les objectifs de l'entreprise. Discutez avec les chefs de produit des objectifs de chiffre d'affaires ou des problèmes de désabonnement liés à l' pour comprendre les objectifs de l'entreprise. Discutez avec les chefs de produit des objectifs de chiffre d'affaires ou des problèmes de désabonnement liés à l' expérience utilisateur*

Consultez les tickets d'assistance précédents et les commentaires des utilisateurs. Identifiez les schémas récurrents, tels que les utilisateurs finaux qui ont du mal à trouver une fonctionnalité clé ou qui comprennent mal les instructions

Analysez les produits concurrents. Comparez les flux d'intégration et identifiez les domaines dans lesquels vos concurrents guident mieux ou moins bien les utilisateurs finaux

Définissez les indicateurs de réussite pour résoudre ce problème. Réduire le délai de mise en valeur, augmenter le NPS ou réduire les taux d'échec des tâches

Créez un document de découverte partagé contenant les éléments contextuels clés. Résumez ce que vous avez appris jusqu'à présent et documentez les hypothèses qui doivent être testées

💜 Voici comment ClickUp peut vous aider à résoudre ce problème :

Centralisez les procédures opératoires normalisées, les recherches, les notes de réunion et les spécifications grâce à une mise en forme riche et à la collaboration en temps réel de l'équipe avec ClickUp Docs

Les documents ClickUp constituent votre source centrale d'informations fiables pendant la phase de découverte. Vous pouvez :

Créez un document « Énoncé du problème » décrivant les points faibles des utilisateurs, les personas concernés et les objectifs du projet

Créez un document en temps réel avec des pages imbriquées pour les entretiens, les citations, les points de données, etc.

Utilisez les commentaires et les @mentions pour impliquer les parties prenantes afin de clarifier les informations

Liez le document aux tâches et objectifs ClickUp pertinents pour assurer la traçabilité

Ajoutez une section définitions ou glossaire pour réduire les malentendus entre les équipes

2. Mener des recherches auprès des utilisateurs

Une fois que vous comprenez le problème en interne, il est temps de le valider auprès d'utilisateurs réels. Les études sur les utilisateurs vous aident à développer votre empathie, à découvrir les besoins non satisfaits des utilisateurs et à éviter les hypothèses erronées qui compromettent souvent la conception finale du produit.

🗣️ Posez-vous les questions suivantes :

Qu'est-ce qui cause des frictions dans la cartographie actuelle du parcours utilisateur ?

Entendons-nous des problèmes différents selon les segments ?

Quelles solutions de contournement les utilisateurs ont-ils inventées ? Résolvent-elles des problèmes dont nous n'avions même pas conscience ?

Les utilisateurs abandonnent-ils le produit à certaines étapes ?

Quels comportements des utilisateurs contredisent leurs déclarations ?

✅ À faire :

Réalisez des sondages pour recueillir des données quantitatives générales. Utilisez Utilisez les formulaires ClickUp pour demander : « Quelle est la partie la plus frustrante de l'utilisation de la fonctionnalité X ? »

Menez des entretiens individuels pour comprendre les besoins des utilisateurs. Soyez attentif aux hésitations ou à la terminologie confuse lorsque les utilisateurs décrivent leur flux de travail

Analysez le comportement grâce à l'enregistrement des sessions ou aux cartes thermiques. Identifiez si les utilisateurs sautent des étapes clés ou ont des difficultés à naviguer

Consultez les forums communautaires, les réseaux sociaux ou les avis sur les boutiques d'applications. Recherchez les thèmes récurrents dans les plaintes ou les éloges qui pourraient indiquer des opportunités de conception

Segmentez les informations par persona ou cas d'utilisation. Les freelancers et les équipes peuvent avoir besoin de flux ou de niveaux de personnalisation radicalement différents

💜 Voici comment ClickUp peut vous aider à résoudre ce problème :

Créez des formulaires structurés pour consigner les révisions des procédures opératoires normalisées, recueillir les commentaires ou enregistrer les demandes de conception directement dans votre flux de travail avec ClickUp Forms

Les formulaires ClickUp vous aident à collecter des données structurées et à convertir automatiquement les réponses en tâches exploitables.

Créez des formulaires avec des menus déroulants personnalisés, des étiquettes de priorité ou une logique conditionnelle pour regrouper les informations

Utilisez les automatisations ClickUp pour acheminer les envois vers des listes de tâches avec des libellés de statut tels que « À analyser » ou « Information critique »

Étiquete chaque réponse avec un profil utilisateur et une étape du parcours client pour une segmentation claire de la clientèle

Convertissez les problèmes hautement prioritaires en sous-tâches dans un document « Enseignements tirés de la recherche »

3. Trouvez des idées

Il est maintenant temps de transformer vos connaissances en idées. L'idéation repose sur la pensée divergente, qui consiste à imaginer de nombreuses solutions possibles, même si elles semblent irréalistes au premier abord.

💡 Posez-vous les questions suivantes :

Quelle est la solution la plus audacieuse que nous pourrions essayer ?

Quelles idées résolvent les problèmes les plus douloureux des utilisateurs ?

Pensons-nous aux cas limites ou seulement au scénario idéal ?

Quelles idées sont réalisables compte tenu de nos contraintes ?

✅ À faire :

Organisez des ateliers de brainstorming (Crazy 8s, How Might We, méthode SCAMPER) avec des rôles variés. Faites appel au marketing ou à l'assistance pour faire émerger des idées au-delà de l'équipe de conception et élaborer des scénarios utilisateurs efficaces

Utilisez les invites « Comment pourrions-nous » pour définir le défi. « Comment pourrions-nous réduire le taux d'abandon lors de l'intégration sans submerger les nouveaux utilisateurs ? »

Esquissez rapidement des flux ou des modèles d'interface utilisateur sur un tableau blanc. Visualisez une disposition révisée du tableau de bord avec des modules repliables

Regroupez les idées par thèmes à l'aide d'un mapping d'affinités. Regroupez les notes autocollantes d'une session de tableau blanc en clusters tels que « Confiance », « Rapidité » ou « Personnalisation »

💜 Voici comment ClickUp peut vous aider à résoudre ce problème :

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour visualiser vos idées et vos flux de travail en temps réel

Les tableaux blancs ClickUp fonctionnent comme des canevas visuels interactifs où les équipes peuvent réfléchir à des idées, mapper des flux de travail et collaborer en temps réel, le tout au même endroit.

Comment utiliser les tableaux blancs ClickUp :

Facilitez les sessions de brainstorming en temps réel avec les membres de l'équipe pendant les sprints d'idéation. Ajoutez des notes autocollantes, des emojis, du texte et des formes pour capturer rapidement un large intervalle d'idées

Regroupez les idées par thème à l'aide de codes de couleur ou de clusters (par exemple, « améliorations UX », « contraintes techniques »)

Dessinez des flèches et des connecteurs pour mapper visuellement les flux, les parcours des utilisateurs ou les arbres de décision

Transformez directement les notes autocollantes en tâches, réduisez les frictions lors des transferts et améliorez la traçabilité

Intégrez des liens vers des documents de recherche sur les utilisateurs et le marché, des prototypes ou des citations d'utilisateurs directement dans le tableau

Documentez rapidement les réussites, les défis et les prochaines étapes lors des rétrospectives

Invitez les parties prenantes à commenter de manière asynchrone les concepts ou les diagrammes de flux

Mappez les fonctionnalités du produit, les parcours des utilisateurs ou les flux de contenu à l'aide d'une structure claire en arborescence grâce aux cartes mentales ClickUp

Vous pouvez également essayer les cartes mentales ClickUp. Elles vous aident à organiser et à visualiser vos idées, fonctionnalités et flux de travail sous forme de diagrammes hiérarchiques et ramifiés qui évoluent au fur et à mesure que votre réflexion progresse.

Comment utiliser les cartes mentales ClickUp :

Structurez les grandes idées en hiérarchies logiques. Exemple : « Intégration de l'utilisateur » → « 5 premières minutes » → « Formulaire d'inscription », « Tutoriel », « État vide »

Créez des diagrammes d'architecture pour les flux d'utilisateurs, la navigation ou l'architecture de l'information

Mettez en évidence les dépendances ou les sous-fonctionnalités à l'aide de branches (par exemple, « Générateur de rapports » → « Filtres », « Exporter », « Enregistrement automatique »)

Glissez-déposez les branches pour réorganiser facilement vos idées à mesure que la portée évolue

Visualisez les options de versionnement ou les chemins A/B dans un arbre décisionnel

Connectez les nœuds de la carte mentale directement aux tâches ou aux documents ClickUp pour faciliter la mise en œuvre

Partagez votre mappe avec des équipes interfonctionnelles afin d'harmoniser la structure avant de commencer la conception

4. Créer des prototypes

Réalisez des versions préliminaires de votre produit, sous forme de croquis ou de maquettes numériques. Cela vous aidera à tester vos idées sans avoir à tout construire. Vous pouvez également utiliser des outils d'IA pour la conception graphique (tels que ClickUp Brain) afin de générer les visuels appropriés.

✏️ Posez-vous les questions suivantes :

Quelles hypothèses est-ce que je teste avec ce prototype ?

Un nouvel utilisateur peut-il comprendre et accomplir la tâche principale ?

À quel moment les utilisateurs pourraient-ils se retrouver bloqués sans demander d'aide ?

À cette étape, devons-nous nous concentrer sur la logique des flux ou sur le perfectionnement de l'interface utilisateur ?

✅ À faire :

Ébauches de wireframes et prototypes cliquables. Un prototype Figma montrant un flux de création de tâches repensé

Rédigez des textes UX réalistes à l'aide de ClickUp Brain. Générez des CTA alternatifs tels que « Commencer maintenant », « Essayer sans inscription », etc.

Exemples d'erreurs, d'états de chargement et de cas limites. Que se passe-t-il si aucun résultat n'est trouvé ou s'il n'y a pas de connexion Internet ?

Concevez pour l'accessibilité et l'adaptabilité mobile. Assurez-vous que les rapports de contraste et les cibles tactiles sont utilisables sur les appareils tactiles

Collaborez dès le début avec les équipes produit et contenu. Harmonisez la terminologie utilisée (par exemple, « projet » ou « campagne ») afin de réduire la charge cognitive

💜 Voici comment ClickUp peut vous aider à résoudre ce problème :

Générez des briefs créatifs, automatisez les tâches et obtenez des informations en quelques secondes pour le processus de développement de produits à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA le plus complet et le plus contextuel au monde, vous permet d'accélérer la création de prototypes en générant des idées de contenu utiles et des textes de remplacement. Vous pouvez :

Demandez à Brain de rédiger des messages d'état vide, des infobulles de fonctionnalités ou des écrans d'accueil

Utilisez l'IA pour réécrire de longues instructions dans un langage plus simple

Rédigez des textes UX adaptés à votre ton et à votre contexte

💡 Conseil de pro : avec ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, vous n'êtes pas limité au contenu de ClickUp : vous pouvez connecter les données de vos autres applications et laisser l'IA travailler avec une vue d'ensemble. Imaginez que vous concevez un prototype de nouvelle fonctionnalité : Brain MAX peut extraire les points faibles des clients à partir des tickets d'assistance dans Zendesk, faire ressortir les informations issues des commentaires sur les produits dans Slack ou Jira, puis générer du contenu UX contextuel, tel que des états vides, des info-bulles ou des messages d'intégration, qui reflètent les besoins réels des utilisateurs. Voici comment cela fonctionne :

5. Testez avec les utilisateurs

Laissez les utilisateurs essayer votre prototype. Observez comment ils l'utilisent et posez-leur des questions.

🔍 Posez-vous les questions suivantes :

Où les utilisateurs rencontrent-ils des difficultés et pourquoi ?

Les utilisateurs interprètent-ils les fonctionnalités comme nous le souhaitons ?

Quelles surprises ont émergé lors des tests ?

Quels sont les commentaires les plus importants à prendre en compte ?

Analysez les données d'envoi des formulaires en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp

✅ À faire :

Réalisez des tests modérés et non modérés. Donnez 5 tâches aux utilisateurs et observez leurs actions et leurs hésitations

Enregistrez les taux d'achèvement des tâches. Par exemple, 8 utilisateurs sur 10 ont-ils achevé leur commande ? Combien de temps cela leur a-t-il pris ?

Posez des questions après la tâche via les formulaires ClickUp , par exemple « Qu'est-ce qui vous a troublé dans cet écran ? » Vous pouvez également analyser et résumer les réponses aux formulaires grâce aux informations fournies par l'IA de ClickUp Brain

Classez les problèmes par gravité et périodicité. Par exemple, si 70 % des testeurs ne trouvent pas un bouton, c'est une priorité élevée

Transformez les commentaires en tâches pour l'itération de la conception. Créez des sous-tâches pour chaque problème d'utilisabilité majeur avec les liens Figma pertinents, manuellement ou en demandant simplement à ClickUp Brain de le faire automatiquement pour vous

🧠 Anecdote : diverses méthodes de test utilisateur peuvent révéler des points faibles cachés dans le processus de conception d'un produit avant son lancement, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Une simple modification d'un bouton a permis de réduire de 25 % les requêtes adressées au service client!

6. Finalisez la conception et transmettez-la

Une fois que la conception fonctionne bien, peaufinez-la et transmettez-la aux développeurs. Assurez-vous qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires.

🤝 Posez-vous les questions suivantes :

Tous les états d'interaction sont-ils couverts : par défaut, survol, erreur, chargement ?

Les développeurs comprennent-ils pourquoi chaque décision de conception a été prise ?

Les spécifications, les comportements et les textes sont-ils documentés à 100 % ?

Disposons-nous d'une boucle de rétroaction pour clarifier le développement ?

✅ À faire :

Finalisez les conceptions avec des notes et des cas limites. Comportement au survol des boutons, logique pour les états vides

Organisez une présentation avec les développeurs. Expliquez la logique derrière la hiérarchie de la disposition ou le placement des onglets

Utilisez le chat ClickUp pour résoudre les derniers doutes. Par exemple : « Cette info-bulle doit-elle s'afficher au survol ou après 2 secondes d'inactivité ? » Par exemple : « Cette info-bulle doit-elle s'afficher au survol ou après 2 secondes d'inactivité ? »

Liez tous les actifs (Figma, documents, spécifications) en un seul endroit. Centralisés dans une seule tâche ou un dossier Épique

Suivez en temps réel les questions des développeurs, les modifications de conception et les bugs de contrôle qualité

💜 Voici comment ClickUp peut vous aider à résoudre ce problème :

Conservez les commentaires et les discussions dans leur contexte (joints aux tâches, documents ou listes) sans changer d'outil grâce à la fonctionnalité Discuter de ClickUp

ClickUp Chat est une fonctionnalité de messagerie en temps réel intégrée aux tâches et aux documents. Elle rend la collaboration avec les développeurs, les rédacteurs ou l'assurance qualité plus fluide et plus contextuelle.

Comment utiliser ClickUp Chat :

Discutez des requêtes de transfert sans passer par Slack ou les e-mails

Partagez des liens Figma ou des présentations Loom dans les fils de tâches

Posez des questions clarificatrices (par exemple, « Faut-il faire défiler ou paginer ? ») lors du transfert du développement

Utilisez des fils pour séparer les discussions par sujet (par exemple, copie ou réactivité)

Conservez une trace documentée des décisions, des commentaires et des versions des fichiers

Utilisez les réactions, les étiquettes et les mentions pour gérer l'urgence et la propriété

7. Continuez à vous améliorer

Après le lancement, restez à l'écoute des commentaires. Observez comment les utilisateurs cibles interagissent avec le produit et trouvez des moyens de l'améliorer.

🚀 Posez-vous les questions suivantes :

Comment les utilisateurs cibles interagissent-ils actuellement avec notre produit ?

Quels sont les commentaires qui ressortent de l'assistance ou des avis ?

Que devons-nous optimiser dans notre prochain sprint ?

✅ À faire :

Surveillez les taux d'engagement et d'abandon

Suivez les tickets d'assistance et les points de friction

Effectuez régulièrement des audits UX et des sessions de feedback

💡 Conseil de pro : Au cours de l'étape de conceptualisation, limitez votre équipe à une session de 20 minutes consacrée uniquement aux « mauvaises idées » avant de passer aux concepts réels. Cela favorise la pensée créative, aide à faire émerger des directions inattendues et réduit la pression d'être parfait, ce qui conduit souvent à de meilleures idées finales.

Comment intégrer les commentaires et les itérations

Aucune conception n'est parfaite dès le départ. Les meilleurs produits font l'objet de nombreux cycles de commentaires et de modifications. Voici comment bien procéder :

Testez tôt et souvent : n'attendez pas la fin pour montrer votre conception aux utilisateurs cibles. Recueillez leur avis dès le début

Recueillez clairement les commentaires : posez des questions simples, prenez des notes et organisez vos conclusions

Soyez ouvert aux changements : les commentaires peuvent être difficiles à accepter, mais ils vous permettent de vous améliorer. Restez curieux, ne soyez pas sur la défensive

Apportez souvent de petites modifications : n'attendez pas pour faire de grands changements, améliorez les choses petit à petit au fur et à mesure

Les bons outils accélèrent le processus de conception, améliorent la collaboration, réduisent la confusion et vous aident à créer des produits plus intelligents et plus conviviaux.

De l'esquisse des idées à la collecte des commentaires des utilisateurs, voici quelques outils essentiels qui couvrent tous les aspects de la gestion du flux de travail créatif:

1. Figma (Idéal pour la conception collaborative en temps réel et le prototypage entre équipes distribuées)

via Figma

Figma est l'un des outils les plus populaires pour la conception UI/UX, et ce pour de bonnes raisons. Il est basé sur le cloud, ce qui signifie que toute votre équipe peut concevoir, réviser et donner son avis en temps réel.

Que vous créiez des flux de travail de conception Web, des wireframes, des prototypes haute fidélité ou que vous partagiez des systèmes de conception, Figma conserve tout au même endroit et accessible à toutes les équipes.

2. Sketch (idéal pour créer des designs d'interface utilisateur épurés et évolutifs grâce à un écosystème de plugins performant) (Mac uniquement)

via Sketch

Favori de longue date des utilisateurs Mac, Sketch est connu pour son interface épurée et l'accent mis sur la conception d'interfaces utilisateur. Il est idéal pour créer des écrans statiques, des systèmes de conception et des maquettes au pixel près.

Bien qu'il n'offre pas de collaboration en temps réel comme Figma, il s'intègre bien avec des outils tels que Zeplin pour le transfert aux développeurs et est pris en charge par une vaste bibliothèque de plugins.

3. Adobe XD (idéal pour le prototypage interactif et les animations dans Adobe Creative Suite)

via Adobe XD

Adobe XD combine la conception et le prototypage dans un seul outil. Vous pouvez créer des maquettes interactives avec des transitions, des animations et des interactions vocales, le tout dans un environnement Adobe familier. C'est un choix judicieux pour les équipes qui utilisent déjà d'autres produits Adobe tels que Photoshop ou Illustrator.

📮 Insight ClickUp : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

4. Miro (idéal pour le brainstorming en début de projet, le mind mapping et la collaboration visuelle)

via Miro

Tableau blanc numérique conçu pour la collaboration, Miro aide les équipes à réfléchir, à planifier et à visualiser leurs idées ensemble en temps réel.

Il est parfait pour les premières étapes du processus de conception d'un projet, comme les cartes du parcours utilisateur, les diagrammes d'affinités et les ateliers avec les parties prenantes. Grâce à des notes autocollantes, des modèles et des mises à jour en temps réel, il aide les équipes à saisir des idées désordonnées et à les organiser en plans concrets.

🧠 Anecdote : La valeur ajoutée d'une fonctionnalité à la conception d'un produit est une clé pour décider de la conserver ou non. Vous vous souvenez de Clippy, l'assistant en forme de trombone dans Microsoft Word ? Malgré son potentiel, Clippy est devenu plus une distraction qu'une aide, ne répondant pas aux besoins des utilisateurs. Sa mauvaise implémentation en a fait la cible de l'humour informatique de la génération Y !

5. Notion (idéal pour organiser la recherche, la documentation de conception et le partage des connaissances au sein de l'équipe)

via Notion

Notion est un environnement de travail flexible qui vous permet de mener des études de marché, de créer de la documentation, d'assurer le suivi des tâches et de partager des documents de conception logicielle avec votre équipe produit. Il est pratique pour stocker les résumés des entretiens avec les utilisateurs, les décisions de conception et les journaux de commentaires dans un emplacement centralisé.

💡 Conseil de pro : essayez plusieurs outils de conception de produits avec votre équipe avant de valider votre choix. Beaucoup proposent des forfaits gratuits ou des essais, ce qui vous permet de déterminer facilement ce qui fonctionne le mieux.

Ces outils sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont utilisés ensemble, chacun traitant une étape différente du processus de conception créative, de la planification et de l'idéation initiales aux tests d'utilisabilité et au transfert aux développeurs.

Vous pouvez également éviter de jongler entre plusieurs applications et utiliser une plateforme unique qui couvre tous ces aspects : ClickUp.

Intégration de ClickUp pour une conception de produit efficace

Gérez facilement l'ensemble de votre processus de conception de produits à l'aide de la plateforme de gestion de projet ClickUp Design

Pour donner vie à un produit grâce à une conception exceptionnelle, la créativité ne suffit pas. Vous devez allier coordination, clarté, gestion d'équipes créatives et communication interfonctionnelle.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp offre un hub central où les équipes de conception peuvent rester au fait de leurs tâches, s'aligner avec les parties prenantes et itérer plus rapidement, le tout sans perdre de vue les détails. Voici un aperçu rapide :

Pas étonnant que des organisations de premier plan telles que Powerflex utilisent ClickUp pour éviter le chaos au sein de leurs équipes de conception et les aligner sur les tendances du marché.

Au cœur de cette efficacité se trouve l'environnement de travail ClickUp Design Project Management, spécialement conçu pour les flux de travail de développement de produits créatifs. Il aide les équipes de conception à mapper les échéanciers des projets à l'aide d'outils visuels tels que des diagrammes de Gantt et des échéanciers afin que chacun sache ce qui doit être fait, quand et comment les tâches sont connectées.

Organisez toutes les tâches de conception, les boucles de rétroaction et les révisions en un seul endroit avec ClickUp

Vous pouvez attribuer la propriété en étiquetant des membres spécifiques de l'équipe à des tâches, garantissant ainsi une responsabilité claire pour les objectifs commerciaux à différentes étapes du processus de conception du produit, de la conceptualisation initiale et de la création de maquettes fonctionnelles aux commentaires, révisions et livraison finale.

Chaque tâche peut inclure des checklists détaillées, des pièces jointes, des commentaires et des champs personnalisés, ce qui facilite la gestion de chaque étape du cycle de conception en un seul endroit, avec une transparence et un contrôle complets.

Collaborez avec les parties prenantes grâce à la révision et aux commentaires en temps réel dans ClickUp

Les concepteurs peuvent lier des ressources, joindre des fichiers Figma directement aux tâches et commenter les visuels en temps réel, afin que les commentaires pertinents pour le développement du produit ne se perdent pas dans les fils Slack ou les chaînes d'e-mails.

ClickUp s'intègre également très bien à votre pile de conception. Les intégrations avec Adobe Creative Cloud, Figma, InVision et d'autres outils créatifs permettent aux concepteurs de mettre à jour leur travail, de recevoir des commentaires et de partager leur progression sans changer d'application.

Pour les équipes qui jonglent entre plusieurs clients ou campagnes, les designs personnalisés des tableaux de bord et les dossiers permettent de tout organiser tout en offrant des mises à jour rapides sur le statut du processus de développement du produit.

Jakub Grajacar, directeur marketing chez STX Next, résume très bien la situation :

Avant ClickUp, le travail avec notre département de conception de produits était assez chaotique : souvent, nous ne savions pas clairement si les tâches étaient encore en cours d'examen ou si elles nécessitaient davantage de travail. Nous avions absolument besoin d'un système qui permette au responsable de la conception des produits et à moi-même d'avoir une vue d'ensemble du processus et de nous faire une idée précise de tous les travaux en cours et des tâches à venir.

Avant ClickUp, le travail avec notre département de conception de produits était assez chaotique : souvent, nous ne savions pas clairement si les tâches étaient encore en cours d'examen ou si elles nécessitaient davantage de travail. Nous avions absolument besoin d'un système qui permette au responsable de la conception des produits et à moi-même d'avoir une vue d'ensemble du processus et de nous faire une idée précise de l'ensemble du travail en cours et des tâches à venir.

Au lieu de partir d'une page blanche, les concepteurs peuvent utiliser les nombreux modèles de ClickUp pour obtenir une première ébauche ou des instructions conceptuelles qui les aideront à lancer le processus de conception créative. Cela est particulièrement utile pendant les phases de brainstorming ou d'idéation précoce. En voici quelques-uns à essayer :

Modèle ClickUp Creative & Design

Obtenez un modèle gratuit Planifiez chaque phase du travail de conception, de la conception à la livraison, dans une seule vue grâce au modèle ClickUp Creative & Design

ClickUp propose des modèles dédiés pour aider les équipes de développement de produits à démarrer sur les chapeaux de roue. Le modèle ClickUp Creative & Design est parfait pour les agences ou les équipes internes qui gèrent plusieurs livrables.

Il comprend des statuts de tâches tels que « En cours de révision » et « Commentaires du client », des vues personnalisées pour le suivi des campagnes, l'approbation des ressources et la planification des sprints créatifs, ainsi que la possibilité d'automatiser les rappels et les cycles de révision afin de maintenir la production créative.

Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Attribuez des livrables et des échéanciers à votre équipe de conception en quelques clics grâce au modèle de conception graphique ClickUp

Conçu spécialement pour les concepteurs visuels, le modèle de conception graphique ClickUp comprend des listes pour le développement de concepts, la création d'actifs et l'image de marque. Il prend en charge le partage facile de fichiers, s'intègre à des outils de conception et comprend des espaces pour les fils de commentaires, ce qui facilite la collaboration entre les équipes à distance.

Les défis du processus de conception de produits et comment les surmonter

Le processus de conception d'un produit est rarement linéaire. Il s'agit d'un chemin sinueux façonné par les besoins des utilisateurs, les objectifs de l'entreprise et des contraintes en constante évolution.

Tout au long du processus, les équipes rencontrent des défis persistants qui peuvent entraver la progression ou diluer les résultats.

Ambiguïté des exigences : Les concepteurs commencent souvent avec des exigences incomplètes, floues ou en constante évolution. Cela crée une confusion quant à ce qui est construit et pourquoi, ce qui entraîne un gaspillage d'efforts et des attentes non satisfaites de la part des utilisateurs

Commentaires contradictoires des parties prenantes : Plusieurs parties prenantes fournissent souvent des commentaires avec des priorités différentes, ce qui tire la conception dans des directions opposées. Sans un processus décisionnel clair, cela entraîne des retards et compromet la vision

Accent excessif sur l'esthétique : Les équipes accordent parfois trop d'importance à l'aspect visuel dès le début, en se concentrant sur l'apparence plutôt que sur la fonction et l'impact sur la satisfaction des utilisateurs. Cela conduit à des itérations sans fin sans résoudre le problème fondamental des utilisateurs

Rupture dans la communication interfonctionnelle : Le manque d'alignement entre les équipes de conception, de produit et d'ingénierie entraîne souvent des retards, des retouches et des expériences utilisateur fragmentées. Sans compréhension commune, le contexte essentiel se perd

Boucles de rétroaction sans fin : L'absence d'étapes de révision définies piège les équipes dans des cycles de rétroaction continus sans fin claire, ce qui entraîne des retards et l'épuisement des concepteurs

👀 Le saviez-vous ? Certaines équipes chargées des opérations de conception ont constaté une augmentation de 20 % de la satisfaction après être passées à ClickUp.

Comment rester sur la bonne voie tout au long du processus de conception

Lorsque les échéanciers s'allongent ou que la conception perd son cap, ce n'est généralement pas parce que les gens ne travaillent pas assez, mais parce qu'ils s'attaquent au mauvais problème au mauvais moment.

Pour rester sur la bonne voie, les équipes ont besoin de plus que des échéanciers et des outils. Elles ont besoin de points de contrôle de conception qui mettent en œuvre les décisions et évitent les retouches inutiles.

Voici à quoi cela ressemble dans la pratique :

🧭 Ancrez chaque phase de conception à un énoncé du problème

Ne passez pas à l'étape suivante sans vous mettre d'accord sur le problème à résoudre. Reformulez le problème à chaque étape (maquette, prototype, conception visuelle) afin de centrer les discussions et d'éviter de vous perdre dans des « et si » sans fin

🧠 Fait amusant : en associant cette approche à un outil tout-en-un comme ClickUp, vous pouvez réduire de 33 % le temps nécessaire à la conception.

✅ Appliquez la règle « une série, une décision »

Au lieu de collecter des commentaires à l'infini, structurez vos revues avec des critères de décision clairs. Une série de commentaires = une décision prise. Tout ce qui n'est pas résolu est ajouté à un backlog, et non réintégré dans le sprint en cours.

🧊 Gel des exigences à mi-sprint

Les équipes produit et conception perdent souvent le cap lorsque de nouvelles fonctionnalités ou des « modifications rapides » surviennent en cours de route. Fixez une règle : après le lancement, aucune modification des exigences n'est autorisée pendant deux semaines, sauf en cas d'obstacle critique.

🚩 Utilisez une colonne « Drapeau rouge » dans votre tableau des tâches de conception

Ajoutez un espace dédié aux obstacles, aux commentaires non résolus des parties prenantes ou aux retours contradictoires. Cela permet de mettre en évidence les problèmes dès leur apparition et de signaler lorsqu'une tâche de conception nécessite une attention immédiate de la part de plusieurs services.

Les équipes perdent des jours à perfectionner des écrans qui ne seront jamais utilisés. Instaurez une règle : ne publiez pas de maquettes haute fidélité tant que la version basse fidélité du produit final n'a pas été validée par le public cible ou acceptée en interne. Concentrez-vous sur la clarté, pas sur les palettes de couleurs.

Concevez vos produits pour la réussite avec ClickUp

Le processus de conception d'un produit nécessite une orientation claire à chaque étape, de la recherche approfondie et de l'idéation au prototypage et à la mise en œuvre finale. Chaque étape s'appuie sur la précédente, et rester organisé tout au long du processus peut faire toute la différence dans la qualité de votre production.

ClickUp aide à éliminer les obstacles courants qui perturbent ce flux. Grâce à des fonctionnalités telles que des flux de travail personnalisables, des tableaux de gestion des tâches, une collaboration en temps réel et des intégrations faciles, ClickUp regroupe tout, des plans de recherche aux commentaires sur la conception, en un seul endroit.

Il garantit la cohésion et la productivité de votre équipe, quelle que soit la complexité de vos exigences en matière de gestion de projet créatif.

Si vous êtes prêt à simplifier votre processus de conception, ClickUp peut vous aider à rester organisé et concentré. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !