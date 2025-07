RACI vs RAID : différences clés dans la gestion de projet

Les chefs de projet s'appuient souvent sur des cadres structurés pour clarifier et contrôler l'exécution des projets. RACI et RAID sont deux des outils les plus couramment utilisés et les plus souvent confondus.

À première vue, ils semblent similaires : tous deux sont des modèles riches en acronymes conçus pour mettre de l'ordre dans des projets complexes.

Mais dans la pratique, elles résolvent des problèmes complètement différents.

RACI améliore la clarté des rôles et accélère le processus décisionnel, tandis que RAID aide les équipes à anticiper et à gérer les risques, les hypothèses, les problèmes et les dépendances.

Cet article présente les deux modèles, explique leurs différences et vous indique quand utiliser chacun d'eux pour mener à bien votre projet.

Qu'est-ce qu'un diagramme RACI ?

Un diagramme RACI ou une matrice d'attribution des responsabilités est un outil de gestion de projet puissant qui aide les équipes à savoir qui fait quoi en libellant chaque tâche avec l'un des quatre rôles suivants :

R – Responsable : qui achève la tâche

A – Responsable : qui est responsable en dernier ressort ?

C – Consulté : qui fournit des informations

I – Informé : qui doit être tenu au courant ?

Les chefs de projet et les professionnels du PMO utilisent le diagramme RACI pour éviter les doublons, les tâches oubliées ou la confusion autour de la propriété des décisions. Il permet également de rationaliser le processus décisionnel en définissant qui a l'autorité et qui doit être impliqué.

Utilisez un diagramme RACI lorsque : Plusieurs parties prenantes sont impliquées dans un projet

Vous intégrez de nouveaux membres dans votre équipe

Vous gérez des flux de travail interfonctionnels

Il existe une ambiguïté autour des rôles ou des approbations

Pour plus de contexte, voyons un exemple de diagramme RACI.

Projet : Lancement d'un site Web

Tâche Concepteur PM Développeur Marketing Approuver la conception finale R A C Approuver la conception finale A C Implémenter le code front-end I R/A Texte de l'annonce de lancement C R/A

Cependant, créer un diagramme à partir de zéro à chaque fois signifie qu'il n'y a pas de cohérence dans la définition et la révision des rôles. C'est là que les modèles de diagrammes RACI vous offrent la structure nécessaire pour intégrer les tâches et les rôles. Ils vous aident à réduire le temps de configuration, à standardiser le processus entre les projets et à garantir une supervision minimale des rôles courants.

👀 Le saviez-vous ? RACI n'est pas le seul cadre de travail pour votre équipe de projet. Le RACI peut sembler trop rigide si votre projet implique des équipes qui évoluent rapidement, des changements fréquents dans les décisions ou des responsabilités floues. C'est pourquoi de nombreuses équipes se tournent vers des alternatives au RACI telles que : RASCI (ajoute un rôle de soutien)

DACI (utilisé dans le développement de produits pour clarifier les facteurs décisionnels)

RAPID (pour une prise de décision rapide par les dirigeants)

📚 En savoir plus : Cadre RAPID ou RACI, quel cadre correspond aux besoins de votre projet ?

Qu'est-ce qu'un journal RAID ?

Un journal RAID est un outil de suivi de projet qui aide les gestionnaires à surveiller quatre catégories critiques : les risques, les hypothèses, les problèmes et les dépendances.

Risques : évènements futurs potentiels susceptibles d'affecter la réussite

Hypothèses : croyances acceptées comme vraies mais non vérifiées

Problèmes : problèmes actuels qui doivent être résolus

Dépendances : tâches ou livrables qui dépendent d'autres rôles pour la décision finale

En tant que chef d'équipe, vous devez être conscient des obstacles à votre projet avant qu'ils ne deviennent des risques pour la livraison. Le journal RAID agit comme un système d'avertissement précoce, vous donnant une image plus claire de la santé du projet au-delà de l'achèvement des tâches.

Cela garantit que toutes les décisions sont mûrement réfléchies, ce qui est essentiel pour mener à bien le projet de manière correcte et exhaustive.

🔑 Idée clé : contrairement au diagramme RACI, qui se concentre sur le « qui », le journal RAID se concentre sur le « quoi » qui pourrait avoir un impact sur le projet.

Utilisez un journal RAID lorsque : Lancer un nouveau projet pour documenter les incertitudes

Gérer des projets complexes et de longue durée

Effectuer des vérifications hebdomadaires pour suivre l'état d'avancement des projets

Travailler avec des fournisseurs tiers ou des dépendances

Contextualisons cela à l'aide d'un exemple d'analyse RAID pour le même projet que ci-dessus.

Projet : Lancement d'un site Web

Type Description Propriétaire Statut Plan d'action Risque Le client fournira les ressources de la marque dans les délais impartis Spécialiste SEO Ouvrir Réalisez des audits précoces Hypothèse Rédaction finale par l'équipe marketing Gestionnaire de compte Non vérifié Suivi hebdomadaire Problème Conception de la page d'accueil retardée en raison d'un retour tardif Chef de projet En cours Planifiez une révision de la conception dès que possible Dépendance Rédaction finale par l'équipe marketing Responsable du contenu En attente Fixer une date limite

Que vous gériez un lancement, une migration ou une initiative interfonctionnelle, un modèle RAID vous aide à garder le contrôle en mettant en avant les obstacles potentiels.

👀 Le saviez-vous ? Lors d'une session du Sommet mondial 2022 du Project Management Institute intitulée « Show Me Your RAID Log » (Montrez-moi votre journal RAID), un sondage rapide réalisé pendant l'évènement a révélé que : Plus de 70 % des participants avaient déjà utilisé un journal RAID

57 % utilisaient activement l'une de ces méthodes à l'époque

Et 93 % des utilisateurs actuels ont déclaré qu'un journal RAID « m'aide à rester organisé » – le principal avantage signalé

RACI et RAID : différences clés

Voici une comparaison rapide pour vous aider à comprendre les différences clés entre RACI et RAID :

Aspect RACI RAID Ce que cela couvre Attribue quatre rôles aux tâches d'un projet : responsable, redevable, consulté, informé Suivi de quatre domaines d'impact du projet : risques, hypothèses, problèmes, dépendances/décisions Point principal Clarifier qui fait quoi et qui a le pouvoir décisionnel pour le projet Repérez les problèmes potentiels, les problèmes en cours et les liens entre les tâches qui affectent le flux du projet Objectif Évitez toute confusion des rôles et les malentendus. Renforcez la responsabilité et la propriété Sensibilisez, contrôlez les problèmes et assurez-vous que les décisions/dépendances sont visibles et gérées Quand l'utiliser Lors de la planification et du lancement, en particulier dans le cadre de projets complexes impliquant plusieurs équipes. Utilisez-les pour toutes les tâches Planification, puis utilisation continue pendant l'exécution ; utilisation dans les résumés rapides, les revues et les audits. Idéal dans les environnements dynamiques ou risqués À qui cela profite-t-il le plus ? Chefs d'équipe, chefs de projet, parties prenantes, en particulier lorsque les tâches et les responsabilités se chevauchent Chefs de projet, gestionnaires des risques, responsables des opérations, toute personne chargée du suivi de la santé d'un projet et cherchant à éviter les surprises. Résultat/avantage Des rôles clairs = moins de chaos dans les e-mails, moins d'approbations manquées. Meilleurs transferts Visibilité totale sur ce qui pourrait mal tourner, ce qui ne fonctionne pas et ce qui freine le projet. Moins de gestion de crise Type d'outil Matrice de responsabilités statique (souvent sous forme de feuille de calcul/document) Journal vivant, fréquemment mis à jour avec de nouveaux éléments et décisions Fonctionne avec RAID. Une fois les rôles clairement définis, vous pouvez utiliser RAID pour surveiller la santé du projet RACI. Une fois les risques ou les problèmes identifiés, les rôles définis via RACI garantissent la propriété adéquate des corrections

💡 Conseil de pro : vous pouvez utiliser ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, pour vous aider à gérer et à mettre en œuvre ces deux cadres. Identifiez et atténuez les risques liés aux projets ou aux stratégies grâce à l'IA, en utilisant ClickUp Brain Il peut générer automatiquement des attributions de rôles, identifier les parties prenantes et mettre en évidence les risques potentiels ou les dépendances à partir des données de votre projet. Vous pouvez également lui demander de résumer les mises à jour ou de signaler les problèmes, afin que vos forfaits restent réalisables et alignés.

🧠 Pour RACI, avec Brain, vous pouvez créer et gérer des champs personnalisés dans vos tâches ou listes afin de suivre qui est responsable, redevable, consulté et informé pour chaque tâche.

🧠 Pour RAID, Brain peut générer des résumés ou des rapports sur tous les risques, problèmes, hypothèses ou dépendances actuels de vos projets.

Créez un modèle de journal RAID à l'aide de ClickUp Brain

Quand utiliser RACI ou RAID (ou les deux) ?

Savoir quand utiliser RACI ou RAID (ou les deux !) peut faire toute la différence dans la réussite de votre projet. Voici quand utiliser chacun d'eux :

Utilisez RACI pour définir la structure et les attentes de votre équipe

RACI est le cadre de référence avant de commencer le travail proprement dit. Il aide à poser les bases en répondant à une question simple mais cruciale : « Qui fait quoi ici ? »

Sans rôles clairement définis, les projets souffrent souvent d'une duplication des tâches, d'une confusion, voire pire, d'une perte d'informations importantes.

📌 Voici pourquoi et quand utiliser RACI : Au lancement du projet : RACI clarifie les responsabilités entre les services ou les équipes, afin que tout le monde parte sur la même page

Pour éliminer toute confusion des rôles : RACI évite les moments de confusion en attribuant les responsabilités et la prise de décision aux personnes concernées

Pour l'intégration de nouveaux membres dans l'équipe : Les diagrammes RACI constituent une référence rapide pour les nouveaux arrivants afin de comprendre la structure du projet, qui est responsable de quoi et comment les décisions sont prises

Lorsque les responsabilités sont floues : la matrice RACI rassemble des informations sur les personnes responsables lorsque les tâches sont bloquées, ce qui permet de maintenir la progression sur la bonne voie

Pour rationaliser les approbations : Avec RACI, une seule personne est désignée comme Responsable, les approbations sont plus rapides et le processus décisionnel de l'organisation est plus fluide

Avant de déléguer : RACI aide à distribuer efficacement les tâches en indiquant clairement qui est responsable, qui approuve et qui doit être mis en boucle pour obtenir les informations pertinentes

Utilisez RAID pour surveiller la santé des projets en cours

Contrairement au RACI, qui est principalement utilisé lors de la planification, le RAID reste actif tout au long du cycle de vie du projet. Il vous aide à anticiper les problèmes, plutôt que d'y réagir lorsqu'il est trop tard.

📌 Voici pourquoi et quand vous devriez utiliser RAID : Pendant l'exécution : au fur et à mesure de la progression du projet, RAID vous aide à surveiller activement les changements, les obstacles et les nouveaux risques en temps réel

Lors des vérifications régulières ou des résumés rapides , la révision du journal RAID garantit que tout est synchronisé et que l'équipe reste à jour

Pour détecter les premiers signes avant-coureurs : identifiez les risques potentiels avant qu'ils ne se transforment en problèmes majeurs, ce qui vous permettra d'économiser du temps et des ressources par la suite

Lorsque vous gérez plusieurs parties prenantes : assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde concernant les décisions prises, les hypothèses retenues et les responsabilités de chacun

Pour documenter les décisions et les changements : RAID conserve un journal indiquant qui a pris quelle décision et pourquoi, ce qui est idéal pour les pistes d'audit ou les rétrospectives

Lors des analyses rétrospectives : utilisez-le pour examiner ce qui n'a pas fonctionné (ou ce qui a fonctionné !) et mettre en place des processus pour les projets futurs

Utilisez RACI et RAID pour une clarté et un contrôle optimaux

RACI définit qui fait quoi, RAID montre ce qui se passe et ce qui pourrait mal tourner.

Combinées, elles vous aident à diriger comme un pro, avec moins de surprises, une meilleure collaboration et un projet livré dans les délais.

📌 Voici pourquoi et quand vous devriez utiliser RACI et RAID : Pour mapper les rôles et suivre les risques : utilisez RACI pour définir la propriété des tâches et RAID pour identifier les risques potentiels susceptibles de compromettre ces tâches

Pour aligner les personnes et les priorités : RACI attribue clairement les responsabilités, tandis que RAID montre quelles hypothèses ou dépendances pourraient affecter leur travail

Lors des réunions sur le statut et des revues : utilisez RAID pour orienter les discussions sur les problèmes et les risques, tandis que RACI aide à identifier rapidement qui est responsable de leur résolution

Pour réduire les malentendus : RACI évite toute confusion des rôles. RAID évite les lacunes d'information sur ce qui se passe en coulisses

Lors de la gestion de projets interfonctionnels : utilisez RACI pour coordonner les équipes et RAID pour consigner les décisions partagées, les obstacles et les changements de priorités

Pour instaurer la confiance avec les parties prenantes : RACI indique qui est responsable de quoi. RAID présente l'ensemble des décisions prises, des tâches en attente et des tâches en cours

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

Comment ClickUp prend-il en charge RACI et RAID ?

Sans les bons outils, les diagrammes RACI se retrouvent dans des feuilles de calcul disparates et les journaux RAID sont enfouis dans des documents que personne ne met à jour.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, vous permet de gérer à la fois qui fait quoi (RACI) et ce qui se passe (RAID) dans le même environnement de travail.

Qu'il s'agisse de planifier la structure de votre équipe ou de suivre les risques liés à un projet en temps réel, la plateforme de gestion de projet ClickUp offre des fonctionnalités flexibles, des modèles personnalisables et des automatisations qui facilitent la collaboration.

Voici comment ClickUp associe RACI et RAID pour rendre la planification et le suivi de vos projets plus efficaces que jamais :

Créez et intégrez facilement des diagrammes RACI avec ClickUp Docs

ClickUp Docs offre un moyen simple et personnalisable de créer votre matrice RACI directement dans l'environnement de travail de votre équipe. Vous pouvez créer un tableau simple qui liste vos tâches ou fonctions en haut et les membres de l'équipe sur le côté, comme un diagramme RACI standard.

Voici pourquoi cela fonctionne si bien :

*les permissions dynamiques vous permettent de contrôler qui peut afficher, commenter ou modifier le diagramme RACI, ce qui est idéal lorsque vous souhaitez que seuls les décideurs puissent modifier les responsabilités

La modification collaborative signifie que plusieurs membres de l'équipe peuvent mettre à jour le diagramme en temps réel

Vous pouvez intégrer le document RACI directement dans une tâche, un dossier ou un environnement de travail, afin qu'il soit visible et accessible là où vous en avez le plus besoin

Exemple de matrice RACI créé dans ClickUp Docs

De plus, comme le montre l'exemple de matrice RACI ci-dessus, elle est très facile à consulter : les entrées R, A, C et I, codées par couleur, vous indiquent instantanément qui est responsable, qui apporte son aide et qui doit simplement rester informé.

Attribuez des rôles RACI directement dans les tâches à l'aide des champs personnalisés ClickUp

ClickUp ne vous aide pas seulement à planifier, il intègre la responsabilité dans votre flux de travail. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin lorsque vous appliquez un cadre tel que RACI, où la clarté des rôles peut faire ou défaire un projet.

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez suivre, attribuer et gérer chaque élément d'un projet. Ajoutez des champs personnalisés ClickUp et vos tâches deviennent des centres de commande adaptés aux rôles et prêts à prendre des décisions.

Une fois mis en place, voici comment cela fonctionne :

Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des colonnes distinctes pour « Responsable », « Comptable », « Consulté » et « Informé ». Il peut s'agir de menus déroulants, de sélecteurs de personnes ou d'étiquettes colorées pour hiérarchiser les projets

Ajoutez et réutilisez n'importe quel champ personnalisé dans ClickUp pour saisir des informations détaillées spécifiques à un projet

Affectez directement les membres de l'équipe à chaque rôle au sein de la tâche. Cela permet de savoir clairement qui exécute la tâche, qui la valide, qui doit être consulté et qui doit rester informé

Gagnez encore en clarté grâce aux descriptions de tâches, aux sous-tâches et aux checklists qui permettent de déterminer qui fait quoi et quand

Utilisez les commentaires de tâche et les @mentions pour mettre en boucle les parties prenantes étiquetées comme « Consultées » ou « Informées ». Cela centralise la communication et réduit les allers-retours entre les outils

Ajoutez des champs pour les échéanciers, les priorités ou même les mises à jour de statut, afin que tout le monde dispose du contexte complet lors de l'affichage de la tâche

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour clarifier les rôles et les responsabilités de chaque tâche dans ClickUp

Cette installation au niveau des tâches est particulièrement utile pour les projets où les membres de l'équipe changent souvent de rôle ou lorsque le chevauchement des responsabilités crée de la confusion. Au lieu de vous fier uniquement à des documents externes, RACI vit à l'intérieur de votre tableau des tâches, là où l'action se déroule.

Suivez visuellement les journaux RAID à l'aide de la vue Liste ou Tableur dans ClickUp

En matière de gestion des risques, des hypothèses, des problèmes et des dépendances (RAID), ClickUp vous offre toute la flexibilité dont vous avez besoin, sans avoir à passer d'une feuille de calcul à un document ou à une discussion.

Avec la vue Liste et la vue Tableur de ClickUp, vous pouvez créer un journal RAID visuel, organisé et exploitable en temps réel.

Commencez par créer une liste dédiée à vos éléments RAID. Utilisez les champs personnalisés pour étiqueter chaque entrée comme Risque, Hypothèse, Problème ou Dépendance, et capturez les détails critiques tels que la priorité, l'impact, le propriétaire et le plan d'atténuation.

Visualisez votre journal RAID d'une manière qui convient à votre projet grâce aux listes ou aux tableurs dans ClickUp

La vue Liste vous permet de regrouper les entrées par catégorie ou statut afin que votre équipe puisse se concentrer sur les problèmes non résolus ou à haut risque. La vue Tableur ajoute une disposition de type feuille de calcul avec des colonnes et des filtres triables, parfaite pour parcourir et organiser rapidement les éléments par impact, propriétaire de l'équipe ou statut de résolution.

💡 Conseil de pro : les étiquettes de priorité par couleur, la modification en cours et les mises à jour en temps réel facilitent les révisions hebdomadaires. Il suffit d'afficher la vue pendant la synchronisation, d'apporter les modifications et de passer à la suite.

Et ce n'est pas tout ! Tout est mis à jour en temps réel, ce qui évite toute confusion entre les versions ou les notes éparpillées.

Le suivi manuel des éléments RAID peut rapidement devenir un travail à plein temps, en particulier dans les projets qui évoluent rapidement. C'est là que les automatisations ClickUp vous sauvent la mise. Elles vous aident à éliminer les actions répétitives, à réduire les erreurs humaines et à garder votre journal RAID précis et à jour.

Déclenchez des rappels et des notifications sans effort avec Déclenchez des rappels et des notifications sans effort avec les automatisations ClickUp

Voici comment vous pouvez apporter la magie de l'automatisation au suivi RAID :

Déclencher automatiquement les changements de statut : définissez des règles telles que « Lorsqu'un risque est marqué comme « Résolu », déplacez-le vers la liste « Archivé » ou « Lorsqu'un problème devient « Priorité élevée », alertez le chef de projet »

Attribution automatique des membres de l'équipe : dès qu'un élément RAID est ajouté (par exemple, un nouveau risque ou un nouveau problème), attribuez-le automatiquement au propriétaire concerné en fonction de règles prédéfinies

Envoyez des alertes ou des rappels instantanés : automatisez les messages Slack, les e-mails ou : automatisez les messages Slack, les e-mails ou les commentaires ClickUp lorsqu'une entrée RAID change de niveau de gravité, approche de sa date d'échéance ou nécessite une attention immédiate

Mettez à jour les champs personnalisés en temps réel : par exemple, si une « dépendance » est retardée, mettez automatiquement à jour le statut des tâches liées ou enregistrez les nouveaux problèmes associés

Planifiez des révisions RAID récurrentes : utilisez les automatisations pour rappeler à votre équipe chaque vendredi de réviser et de mettre à jour tous les éléments RAID ouverts, afin que votre journal reste actif et que rien ne soit oublié

Comme les automatisations ClickUp ne nécessitent aucun code et sont personnalisables, vous pouvez les configurer en quelques clics, en les adaptant exactement à votre processus RAID.

Les cadres RACI et RAID reposent sur une communication claire, et ClickUp rend cela possible grâce à ses fonctionnalités de collaboration en temps réel intégrées. Qu'il s'agisse d'attribuer des rôles ou de gérer les risques d'un projet, ClickUp permet à tout le monde de rester aligné et informé, sans le chaos des fils d'e-mails ou des mises à jour tardives.

Avec les @Mentions de ClickUp, vous pouvez instantanément mettre en boucle les bonnes personnes, par exemple en étiquetant le propriétaire responsable d'une tâche ou en informant une partie prenante consultée pour obtenir son avis.

Sur cette base, les commentaires assignés de ClickUp clarifient encore davantage les choses en transformant les commentaires ou les décisions en éléments exploitables avec une propriété claire. Cela est particulièrement utile dans les flux de travail RACI et RAID : les membres responsables de l'équipe peuvent être assignés à des commentaires spécifiques, ce qui garantit que les tâches ou les mesures d'atténuation des risques ne passent pas entre les mailles du filet.

Collaborez de manière asynchrone en attribuant des commentaires aux membres de votre équipe dans ClickUp

Une fois traitée, la résolution du commentaire fournit une piste d'audit claire, facilitant le suivi des décisions, des mesures prises et de la responsabilité tout au long du cycle de vie du projet, à l'instar d'un journal des décisions intégré.

Mieux encore, ces discussions ont lieu là où se trouve le travail, dans les Documents, les Tâches ou les Vues Liste, ce qui évite tout changement de contexte. Tout le monde, du marketing au développement en passant par le produit, voit les mêmes informations dans un seul environnement de travail.

Modèles ClickUp pour accélérer l'installation de RACI et RAID

ClickUp propose plusieurs modèles de gestion de projet prêts à l'emploi qui facilitent grandement la mise en œuvre des cadres RACI ou RAID, sans avoir à tout créer de zéro. Voici deux des modèles les plus utiles pour commencer :

Modèle de matrice RACI ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Évitez toute confusion dans les tâches en attribuant clairement les rôles grâce au modèle de matrice RACI de ClickUp

Le modèle de matrice RACI ClickUp offre une disposition claire et personnalisable pour mapper les personnes responsables, redevables, consultées et informées pour chaque tâche de votre projet. Il est conçu pour être simple à utiliser grâce à la fonctionnalité glisser-déposer, qui vous permet de mettre à jour les champs, d'ajouter de nouvelles tâches, d'attribuer des rôles et de collaborer en temps réel, le tout dans l'environnement de travail flexible de ClickUp.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Mettez tout le monde sur la même page en matière de rôles et de responsabilités

Attribue clairement la propriété afin que les tâches ne passent pas entre les mailles du filet

Tenez les membres de l'équipe informés et impliqués grâce aux @mentions et aux mises à jour en temps réel

Facilement personnalisable pour s'adapter à la taille de votre projet, à votre flux de travail et à la structure de votre équipe

Gagnez du temps en évitant les tâches répétitives d'installation ou la documentation externe

✅ Idéal pour : Les projets où une propriété claire des tâches et une responsabilité basée sur les rôles sont essentielles pour éviter la confusion et les retards

Modèle de journal RAID ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les risques, les hypothèses et la progression des projets grâce au modèle de journal RAID de ClickUp pour garder le contrôle à chaque étape

Le modèle de journal RAID de ClickUp facilite l'enregistrement, le suivi et la résolution de tous les risques, hypothèses, problèmes et dépendances de votre projet dans un espace centralisé. Il est entièrement personnalisable et vous aide à garder une longueur d'avance sur les obstacles en organisant et en rendant tout visible en temps réel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Catégorisez et hiérarchisez clairement chaque élément RAID afin que rien ne passe entre les mailles du filet

Attribuez la propriété de chaque élément afin que les équipes restent responsables et concentrées sur les actions à mener

Collaborez visuellement à l'aide à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Utilisez des étiquettes et des libellés pour filtrer facilement et accéder rapidement aux problèmes critiques

Effectuez des révisions régulières à l'aide de rappels de tâches récurrentes pour rester informé des menaces potentielles

✅ Idéal pour : Les projets qui nécessitent un suivi continu des risques et la résolution des problèmes afin de respecter le calendrier et d'éviter les surprises de dernière minute

Mettez en œuvre RACI et RAID plus facilement avec ClickUp

Qu'il s'agisse de définir des rôles ou d'assurer le suivi des risques, la clarté est essentielle dans la gestion de projet.

Le RACI vous aide à affecter les bonnes personnes aux bonnes tâches, tandis que le RAID vous aide à vous préparer aux obstacles.

Mais jongler entre les deux peut s'avérer compliqué, à moins de disposer du bon outil.

Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de documenter RACI et RAID, vous les intégrez à votre flux de travail. De l'attribution des tâches au suivi des risques, tout reste à jour, visible et synchronisé avec votre équipe.

Commencez à utiliser ClickUp pour simplifier vos processus et gérer vos projets en toute confiance.