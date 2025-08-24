les 10 meilleurs concurrents et alternatives à Wiz pour la sécurité cloud en 2025

Wiz vous offre une visibilité solide, mais n'est pas à la hauteur en matière de remédiation en temps réel, de télémétrie au niveau des hôtes ou d'analyse du trafic réseau ?

Vous n'êtes certainement pas le seul à avoir remarqué ces lacunes.

À mesure que les environnements cloud deviennent de plus en plus complexes, les Teams de sécurité ont besoin d'outils qui identifient les risques et aident à les atténuer.

Cet article de blog présente certains des meilleurs concurrents de Wiz qui comblent ces lacunes. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ClickUp (oui, la plateforme de productivité !) fournit une assistance pour une collaboration efficace en matière de sécurité cloud. 🔐

Que devez-vous rechercher chez les concurrents de Wiz ?

Lorsque vous explorez les meilleures alternatives à Wiz, commencez par identifier les lacunes spécifiques de votre gestion de projet en matière de sécurité. La solution adéquate comblera directement ces lacunes et renforcera votre stratégie globale de sécurité. Voici quelques fonctionnalités à prendre en compte :

Télémétrie hôte basée sur des agents : recherchez des concurrents de Wiz qui déploient des agents légers pour capturer l'activité des processus, des fichiers et du registre afin d'obtenir des analyses plus approfondies

Flux de travail de correction automatisé : privilégiez les plateformes qui s'intègrent aux systèmes de tickets et appliquent automatiquement les correctifs ou les mises à jour de politique

*analyse du trafic réseau : choisissez des outils qui intègrent une inspection continue du trafic et la détection des anomalies sur les clouds privés virtuels (VPC)

Déception et honeypots : Évaluez les solutions avec déploiement natif de honeypots pour piéger les attaquants et détecter les mouvements latéraux

SBOM avancé et analyse de la chaîne logistique : envisagez des fournisseurs qui mapper l'ensemble des composants logiciels (SBOM) et signalent les vulnérabilités en amont

*tableau de bord et rapports personnalisés : ciblez les alternatives à Wiz grâce à des widgets glisser-déposer, des indicateurs personnalisés et des rapports en marque blanche

assistance sur site et assistance héritée : *Choisissez un fournisseur proposant à la fois des agents cloud et sur site pour une couverture uniforme dans les environnements hybrides ou hérités

🧠 Anecdote : En 2013, AWS a signé un contrat de 600 millions de dollars avec la CIA, paramétrant l'adoption sécurisée du cloud dans le secteur public. Ce fut le début de l'écosystème GovCloud, aujourd'hui en plein essor.

Aperçu des concurrents de Wiz ($$$a)

Voici un tableur comparatif de tous les concurrents et alternatives de Wiz. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* Palo Alto Prisma Cloud Sécurité cloud de bout en bout et DevSecOps pour les moyennes et grandes entreprises Gestion de la posture de sécurité dans le cloud (CSPM), protection des charges de travail dans le cloud (CWPP), gestion des droits d'accès à l'infrastructure cloud (CIEM), hiérarchisation des risques basée sur l'IA Tarification personnalisée Lacework Détection des anomalies comportementales par polygraphe et visibilité complète pour les moyennes et grandes entreprises Détection des anomalies basée sur le comportement, hiérarchisation des risques, contrôles de conformité automatisés Tarification personnalisée Orca Sécurité Gestion des vulnérabilités sans agent pour les petites et moyennes entreprises de taille moyenne disposant d'environnements multicloud Priorisation contextuelle, visualisation des chemins d'attaque, technologie SideScanning Tarification personnalisée Tenable Gestion étendue des vulnérabilités dans les environnements cloud et sur site pour les entreprises CSPM, analyse unifiée des vulnérabilités, sécurité Infrastructure as Code (IaC) Tarification personnalisée Aqua Sécurité Software Sécurité native du cloud pour l'ensemble du cycle de vie, destinée aux équipes informatiques et DevOps de petite et moyenne taille ayant des besoins en matière de sécurité des conteneurs Protection des conteneurs et du runtime Kubernetes, charges de travail sans serveur, intégration de pipelines CI/CD Tarification personnalisée Microsoft Defender pour le cloud Gestion de la sécurité pour les entreprises de taille moyenne sur des environnements cloud Microsoft CSPM et CWP natifs avec alertes centralisées, normes réglementaires et rapports intégrés, intégration Azure Tarification personnalisée Qualys Analyse de sécurité avec ou sans agent pour les entreprises et les grandes équipes de développeurs Protection hybride des actifs (cloud + hérités), rapports centralisés, CSPM pour le multicloud Tarification personnalisée Check Point Sécurité intégrée et gestion de la posture pour les moyennes entreprises et les entreprises CSPM, prévention des menaces natives du cloud, sécurité sans serveur, assistance des API tierces Tarification personnalisée Sysdig Opérations DevSecOps intensives sur Kubernetes pour les petites et moyennes entreprises Analyse des incidents avec eBPF, détection des menaces en temps réel, hiérarchisation des vulnérabilités Tarification personnalisée Snyk Sécurité axée sur le développement pour le code, les conteneurs et l'IaC pour les grandes équipes de développeurs et les Enterprise Sécurité « shift left », flux de travail axé sur les développeurs, intégration CI/CD, Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois

Les 10 meilleurs concurrents et alternatives à Wiz

Maintenant, examinons de plus près les meilleurs concurrents de Wiz. 👇

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. Palo Alto Prisma Cloud (Idéal pour la sécurité cloud de bout en bout et l'intégration DevSecOps)

via Palo Alto Networks

Prisma Cloud de Palo Alto Networks est une plateforme complète de protection des applications cloud natives (CNAPP) conçue pour protéger les applications tout au long de leur cycle de vie, du code au cloud.

Grâce à une combinaison d'apprentissage automatique, d'analyses avancées et d'IA de précision, il analyse en permanence l'infrastructure, le code des applications et les charges de travail afin de détecter les erreurs de configuration, les violations de politiques et les menaces actives.

Il s'intègre également à l'écosystème de sécurité plus large de Palo Alto, notamment Cortex XDR et WildFire, ce qui facilite l'élaboration d'une stratégie de sécurité unifiée.

Meilleures fonctionnalités de Palo Alto Prisma Cloud

Sécurisez votre infrastructure auprès de tous vos fournisseurs grâce à la gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM) qui détecte les erreurs de configuration, les dérives et les violations de politiques

Protégez vos charges de travail et vos conteneurs grâce à la protection des charges de travail dans le cloud (CWP), qui inclut l'analyse sans agent pour les machines virtuelles, les environnements sans serveur et Kubernetes

Renforcez vos pipelines CI/CD grâce à la sécurité intégrée du code, à l'analyse IaC, à l'analyse de la composition logicielle et à la détection des secrets avant l'exécution

Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle approfondis sur vos actifs dans des environnements multi-cloud et hybrides

Limites de Palo Alto Prisma Cloud

L'installation initiale est complexe et fastidieuse, surtout si vous n'avez aucune expérience préalable des outils Palo Alto

Lacunes dans la documentation, en particulier pour les cas d'utilisation avancés et les exemples de déploiement dans le monde réel

Tarifs de Palo Alto Prisma Cloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Palo Alto Prisma Cloud

G2 : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Palo Alto Prisma Cloud ?

Voici ce qu'un avis G2 avait à dire à propos de ce concurrent de Wiz :

Ce que j'apprécie le plus chez Prisma Access, c'est sa capacité à fournir une sécurité cohérente dans le cloud à tous les utilisateurs, quel que soit leur emplacement. L'intégration avec d'autres outils Palo Alto Networks tels que Cortex et Panorama facilite la gestion et la surveillance de la posture de sécurité à partir d'un tableau de bord centralisé.

Ce que j'apprécie le plus chez Prisma Access, c'est sa capacité à fournir une sécurité cohérente dans le cloud en tant que fournisseur, prestataire à tous les utilisateurs, quel que soit leur emplacement. L'intégration avec d'autres outils Palo Alto Networks tels que Cortex et Panorama facilite la gestion et la surveillance de la posture de sécurité à partir d'un tableau de bord centralisé.

🔍 Le saviez-vous ? Au début des années 1990, les sites web étaient principalement en HTTP. Ce n'est qu'en 1994 que Netscape a introduit le protocole HTTPS pour crypter le trafic des navigateurs, ce qui a invité les premières discussions sur la sécurité web.

2. Lacework (idéal pour les environnements cloud soumis à des exigences de conformité)

via Lacework

Lacework FortiCNAPP aide les équipes à établir la connexion entre les signaux de risque dans le cloud et la détection des menaces en temps réel, qu'il s'agisse d'analyser les erreurs de configuration ou de déterminer comment stocker en toute sécurité les informations des clients. Il affiche une vue d'ensemble des vulnérabilités, des erreurs de configuration et des menaces actives dans l'ensemble de votre environnement cloud.

Avec une assistance native sur AWS, Azure et Google Cloud, la plateforme analyse en permanence l'activité afin de détecter les premiers signes de ransomware, de cryptojacking et d'identifiants compromis.

Meilleures fonctionnalités de Lacework

Détectez rapidement les attaques zero-day grâce à la plateforme de données Polygraph® qui révèle les anomalies comportementales et les modèles de menaces

Détectez les risques liés à l'identité grâce à CIEM, qui évalue les permissions et signale les rôles disposant de privilèges excessifs dans tous les clouds

Simplifiez la correction grâce à des informations automatisées sur les erreurs de configuration, les vulnérabilités et les violations de politiques

Passez à la sécurité intégrée avec IaC Security, SAST et l'analyse de la composition logicielle (SCA) pour détecter les problèmes avant le déploiement

Effectuez l'automatisation des contrôles de conformité et des rapports pour diverses normes industrielles

Limites de Lacework

Pas de suivi des corrections en temps réel ; les problèmes fermés mettent plus de 24 heures à disparaître

Les utilisateurs trouvent la configuration des alertes difficile et souhaitent une meilleure intégration avec Slack, Datadog, les outils SIEM et les plateformes de tickets

Tarifs de Lacework

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lacework

G2 : 4,4/5 (plus de 380 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 74 % des employés utilisent au moins deux outils pour trouver les informations dont ils ont besoin, passant sans cesse des e-mails aux chats, aux notes, aux outils de gestion de projet et à la documentation. Ces changements constants de contexte font perdre du temps et ralentissent la productivité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe toutes vos activités (e-mail, discuter, document, tâche et note) dans un environnement de travail unique et consultable, afin que tout soit exactement là où vous en avez besoin.

3. Orca Sécurité (Idéal pour un déploiement rapide dans des environnements multi-cloud)

via Orca Sécurité

Orca Security offre aux Teams une visibilité approfondie sur chaque couche de leur environnement cloud sans avoir à installer d'agents. Il corrèle automatiquement les risques, tels que les erreurs de configuration, les API exposées, les problèmes d'identité et les vulnérabilités, afin de mettre en évidence les menaces les plus critiques.

Cet outil combine la télémétrie en temps réel, la communication professionnelle, la hiérarchisation avancée des risques et une assistance étendue de la conformité dans une interface unique.

Son accent mis sur les « combinaisons toxiques » aide les Teams à hiérarchiser les 1 % d'alertes qui comptent vraiment, en éliminant le bruit souvent associé aux outils de sécurité cloud.

Les meilleures fonctionnalités de sécurité d'Orca

Déployez l'analyse sans agent avec SideScanning™ pour obtenir une visibilité instantanée sur les charges de travail, les risques et les configurations

Activez le capteur Orca pour bénéficier d'une protection en temps réel, qui permet la détection et l'analyse en temps réel grâce à une observabilité légère au niveau du noyau

Assurez la conformité à grande échelle grâce à plus de 100 cadres réglementaires prêts dans le Box, notamment CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA et SOC 2

Réduisez les frais généraux et l'impact sur les performances des environnements de production

Limites d'Orca Sécurité

L'analyse sans agent peut passer à côté d'informations plus approfondies sur l'exécution par rapport aux concurrents de Wiz basés sur des agents

Manque de capacités robustes de shift-left. Aucune intégration IDE/CLI connue pour le flux de travail des développeurs

Tarifs d'Orca Sécurité

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Orca Sécurité

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Orca Sécurité ?

Un utilisateur a partagé cet avis sur Capterra:

Orca est une approche sans agent du VMS. Cela signifie qu'il n'y a aucun impact sur les utilisateurs ni aucune dégradation des performances. Votre équipe opérationnelle n'a pas à gérer le déploiement des agents, ni les mises à niveau ou les temps d'arrêt. […] Le produit est relativement nouveau et de nombreuses améliorations sont en travail.

Orca est une approche sans agent du VMS. Cela signifie qu'il n'y a aucun impact sur les utilisateurs ni aucune dégradation des performances. Votre équipe opérationnelle n'a pas à gérer le déploiement des agents, ni les mises à niveau ou les temps d'arrêt. […] Le produit est relativement nouveau et de nombreuses améliorations sont en travail.

🧠 Anecdote : Le concept de « zero trust » (confiance zéro) a été inventé par John Kindervag, analyste chez Forrester, qui suggérait aux entreprises de ne jamais faire confiance à un réseau par défaut. Il a fallu plus d'une décennie (et quelques violations douloureuses) pour que cette idée se généralise.

4. Tenable (Idéal pour l'analyse unifiée des vulnérabilités)

via Tenable

Tenable propose une approche consolidée de la sécurisation des environnements hybrides et multicloud grâce à sa plateforme phare de gestion des expositions, Tenable One. Au lieu de traiter les vulnérabilités, les erreurs de configuration et les problèmes d'identité comme des problèmes isolés, Tenable établit la connexion pour fournir un fournisseur de vue hiérarchisée des risques sur l'ensemble de votre surface d'attaque.

Il prend en charge les solutions autorisées par FedRAMP, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements gouvernementaux et hautement réglementés. L'outil offre également des fonctionnalités telles que l'accès juste à temps (JIT), l'application autonome de correctifs et l'analyse par couches basée sur l'IA.

Meilleures fonctionnalités de Tenable

Fermé les lacunes en matière d'identifiant avec Tenable Identity Exposure , qui détecte les erreurs de configuration et les accès à risque dans Active Directory et Entra ID

Accélérez la correction grâce à Tenable Patch Management , qui associe automatiquement les vulnérabilités aux correctifs appropriés et exécute les correctifs de manière autonome

Appliquez le principe du moindre privilège à l'aide de Tenable CIEM et de l'accès JIT pour limiter les permissions cloud inutiles

Intégrez de manière transparente les contrôles de sécurité dans le cycle de vie DevOps

Limites de Tenable

Aucun moyen intégré de purger automatiquement l'historique des résultats d'analyse, ce qui occupe de l'espace disque

Bien que performant en matière de gestion des vulnérabilités et de la posture, ses fonctionnalités de protection en temps réel peuvent être moins abouties que celles des fournisseurs, prestataires CNAPP spécialisés

Il signale parfois des problèmes non critiques, ce qui augmente la charge de travail des Teams de sécurité

Tarification Tenable

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tenable

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de projet gratuits à associer aux concurrents de Wiz

5. Aqua Security Software (idéal pour les Teams DevOps ayant des besoins en matière de sécurité des conteneurs)

via Aqua Sécurité Software

Aqua Security aide à sécuriser les applications modernes tout au long de leur cycle de vie, du développement au déploiement, en passant par l'exécution. Ses contrôles en temps réel et son analyse « shift-left » permettent aux équipes de sécurité de détecter rapidement les vulnérabilités et de réagir rapidement aux menaces actives sans ralentir les pipelines de développement agiles.

Cette alternative à Wiz utilise une combinaison de méthodes sans agent et basées sur des agents pour fournir une flexibilité en matière de déploiement et de couverture. Elle permet d'unifier la sécurité du code, de l'infrastructure et de la charge de travail dans les environnements hybrides et multicloud.

Les meilleures fonctionnalités du logiciel de sécurité Aqua

Utilisez Universal Code Scanning pour détecter les vulnérabilités, les secrets, les erreurs de configuration IaC et les logiciels malveillants dans tous les codes sources et registres

Mettez en place des portes d'acceptation pour appliquer des politiques d'assurance adaptées à différents pipelines, afin de bloquer les charges de travail non conformes avant la production

Appliquez les politiques d'assurance Kubernetes pour mettre en œuvre des contrôles d'exécution à l'aide de l'agent de politique ouverte (OPA) et des règles Rego pour la gouvernance de la sécurité

Limites du logiciel Aqua Sécurité

Ne bénéficie pas de l'assistance pour l'analyse de certains types d'artefacts tels que les paquets Maven et npm

Capacités API limitées, en particulier pour la recherche d'images et les cas d'utilisation d'automatisation

Tarifs du logiciel Aqua Sécurité

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Aqua Sécurité Software

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos du logiciel de sécurité Aqua ?

Voici un bref témoignage d'un utilisateur réel :

Sa facilité de déploiement, son interface utilisateur agréable, ses options d'intégration CI/CD, son tableau de bord efficace et l'une de ses fonctionnalités clés pour nous, à savoir la sécurité Kubernetes, qui n'est pas disponible dans de nombreux autres outils commerciaux. Cependant, le modèle de licence correspond à la probabilité du forfait à long terme d'Aquasec, qui devrait également envisager des modèles de tarification à court terme/faible volume pour les clients qui souhaitent essayer la sécurité des conteneurs avant de s'engager dans une solution complète à long terme.

Sa facilité de déploiement, son interface utilisateur agréable, ses options d'intégration CI/CD, son tableau de bord performant et l'une de ses fonctionnalités clés pour nous, à savoir la sécurité Kubernetes, qui n'est pas disponible dans de nombreux autres outils commerciaux. Cependant, le modèle de licence correspond à la probabilité du forfait à long terme d'Aquasec, qui devrait également envisager des modèles de tarification à court terme/faible volume pour les clients qui souhaitent essayer la sécurité des conteneurs avant de s'engager dans une solution complète à long terme.

🧠 Anecdote : Bien que le concept existât déjà, c'est Eric Schmidt, PDG de Google, qui a utilisé l'expression « cloud computing » lors d'une conférence en 2006. C'est à partir de là que tout a décollé (tout comme les préoccupations en matière de sécurité).

6. Microsoft Defender pour le cloud (idéal pour les environnements cloud Microsoft)

via Microsoft Defender pour le cloud

Microsoft Defender pour le cloud combine la gestion de la posture de sécurité, la protection des charges de travail et les capacités DevSecOps.

Grâce à Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR), les entreprises peuvent établir une connexion entre les informations issues de l'infrastructure cloud et les alertes provenant des terminaux et des identités des utilisateurs, afin d'obtenir une vue d'ensemble plus complète des menaces.

Sa fonctionnalité Secure Score offre aux entreprises un indicateur clair pour le suivi et l'amélioration de leur posture de sécurité globale au fil du temps. Vous pouvez également modéliser les voies d'attaque potentielles avec Cloud Security Explorer et mettre en œuvre des règles de gouvernance dans toutes les unités commerciales.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Defender

Bénéficiez d'une intégration native et transparente avec la plateforme Microsoft Azure

Identifiez les chemins de déplacement latéral et les points faibles à l'aide de l' analyse des chemins d'attaque et de l'explorateur de sécurité cloud interactif

Protégez les charges de travail hybrides et multicloud en appliquant Defender pour les serveurs, les conteneurs et le stockage afin de sécuriser l'infrastructure, les données et les applications

Tirez parti de Microsoft Entra Permissions Management pour détecter et corriger les permissions excessives accordées aux utilisateurs, aux applications et aux services dans n'importe quel cloud

Corrélation et réaction rapide aux menaces grâce à des outils SIEM et d'orchestration de la sécurité, à l'automatisation des flux de travail par IA et à des outils de réponse (SOAR) pour réduire le temps de remédiation

Limites de Microsoft Defender

Les utilisateurs signalent fréquemment une fatigue liée aux alertes en raison d'un nombre excessif de notifications et de faux positifs

Ce concurrent de Wiz a du mal à détecter les attaques zero-day ou les logiciels malveillants avec des signatures cachées, ce qui limite la confiance dans les scénarios de menaces critiques

Le modèle de tarification et de licence peut être complexe à comprendre et à effectuer une prévision, en particulier dans le cas de déploiements multicloud

Tarification de Microsoft Defender

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Defender

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? L'une des premières réussites de DevSecOps est venue des outils open source de Netflix. Netflix a lancé Security Monkey et Stethoscope dans les années 2010, ouvrant la voie à l'intégration de la sécurité dans les pipelines CI/CD et influençant l'avenir des outils CSPM automatisés et des concurrents de Wiz.

7. Qualys (Idéal pour la protection des actifs hybrides)

via Qualys

Qualys propose une approche unifiée de la cybersécurité avec sa plateforme Enterprise TruRisk™, qui combine visibilité des actifs, gestion des vulnérabilités, conformité et remédiation dans un système homogène. Ce concurrent de Wiz offre une télémétrie à haut débit et une corrélation intelligente entre des milliards de points de données.

La plateforme utilise des agents cloud légers et des scanners sans agent pour fournir une visibilité complète et une évaluation de la sécurité des charges de travail, des conteneurs et de l'infrastructure cloud. Avec l'introduction de Qualys TotalCloud, son CNAPP et TotalAppSec pour les risques liés aux applications, Qualys étend sa protection à l'ensemble de la pile.

La plateforme offre l'assistance pour la sécurité IaC, la protection du runtime Kubernetes et même la sécurité LLM pour les déploiements GenAI.

Meilleures fonctionnalités de Qualys

Consolidez de nombreuses fonctions de sécurité et de conformité sur une seule plateforme

Utilisez TruRisk Eliminate™ pour corriger les vulnérabilités critiques telles que les CISA KEV et les expositions aux ransomwares grâce à des flux de travail de correction, d'isolation ou d'atténuation

Analysez en continu les modèles IaC à la recherche de configurations incorrectes et surveillez les applications SaaS pour détecter les abus de privilèges et les problèmes de conformité

Rationalisez vos réponses avec Qualys Flow et créez des flux de travail de correction automatisés à l'aide d'un moteur sans code/à faible code

Limites de Qualys

Le tableau de bord n'est pas intuitif, ce qui rend la navigation et l'exécution des tâches plus difficiles pour les nouveaux utilisateurs

Si la détection est performante, les fonctionnalités de déploiement de correctifs et de remédiation ne sont pas aussi fluides ni aussi efficaces que celles des autres concurrents de Wiz

La gestion de la suite complète d'applications intégrées peut nécessiter un investissement important en formation et en configuration

Tarifs Qualys

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualys

G2 : 4,3/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualys ?

Un avis publié sur Capterra le résume ainsi :

Dans l'ensemble, le produit est convivial pour les utilisateurs, offre une analyse robuste des vulnérabilités et dispose d'une vaste bibliothèque de mises à jour logicielles. Il est également accompagné de vidéos de formation et d'une assistance.

Dans l'ensemble, le produit est convivial pour les utilisateurs, offre une analyse robuste des vulnérabilités et dispose d'une vaste bibliothèque de mises à jour logicielles. Il est également accompagné de vidéos de formation et d'une assistance.

8. Check Point (Idéal pour la sécurité intégrée et la gestion de la posture)

via Check Point

Les solutions phares Quantum Security Gateways et CloudGuard de Check Point sont conçues pour fournir une protection approfondie des réseaux, des charges de travail et des points d'accès à distance.

Pour la protection des terminaux, Harmony Endpoint fournit des fonctionnalités EPP (Endpoint Protection Platform), EDR (Endpoint Detection and Response) et XDR (Extended Detection and Response) dans un seul client léger, offrant une visibilité et un contrôle complets, de la périphérie au cloud.

Il permet aux Teams d'appliquer des politiques de sécurité cohérentes et de se protéger contre les cyberattaques sophistiquées sur l'ensemble de leur footprint cloud, de l'infrastructure aux applications.

Meilleures fonctionnalités de Check Point

Mettez en œuvre plus de 60 moteurs d'apprentissage automatique et une intelligence mondiale sur les menaces pour détecter et bloquer les attaques avancées, y compris les exploits zero-day

Gérez les utilisateurs, les applications, les appareils et les réseaux cloud à partir d'une console centralisée unique avec application de règles granulaires

Protégez vos collaborateurs à distance avec Harmony SASE pour offrir un accès par application, des contrôles de l'état des appareils et des politiques Zero Trust avec une connexion maillée complète

Effectuez facilement la connexion à un logiciel SOC et effectuez l'automatisation de la mitigation des menaces grâce à une assistance étendue des API tierces

Limites de Check Point

La configuration peut prendre beaucoup de temps, en particulier pour les petites équipes qui ne disposent pas d'un personnel informatique dédié

Les analyses complètes et le sandboxing peuvent ralentir les performances, en particulier sur les machines peu puissantes

Tarifs Check Point

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Check Point

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

9. Sysdig (idéal pour les opérations DecSecOps intensives sur Kubernetes)

via Sysdig

Sysdig est une plateforme de protection des applications cloud native conçue pour les équipes qui privilégient la détection en temps réel, les informations contextuelles sur les risques et une visibilité approfondie sur l'exécution, tout en appliquant des mesures de sécurité des données robustes.

Sa prise en charge multi-cloud et sa surveillance Prometheus gérée lui permettent d'offrir une visibilité de bout en bout sur votre infrastructure sans changement de contexte.

En combinant sécurité, conformité et surveillance des performances, Sysdig aide les équipes à comprendre le contexte complet d'un incident. Sa clé réside dans sa capacité à hiérarchiser les vulnérabilités en fonction de l'utilisation réelle du package vulnérable au moment de l'exécution, ce qui permet aux équipes de concentrer leur effort de correction

Meilleures fonctionnalités de Sysdig

Concentrez-vous sur les risques activement exploités ou accessibles plutôt que sur les listes statiques de vulnérabilités et d'expositions courantes (CVE)

Détectez les comportements suspects grâce à une détection native dans le cloud qui exploite les données système en temps réel et le contexte comportemental

Réduisez les coûts liés aux indicateurs personnalisés et éliminez les ressources sous-utilisées grâce au suivi détaillé de l'utilisation de Sysdig Monitor

Accélérez la réponse aux incidents grâce à des analyses détaillées et des pistes d'audit

Limites de Sysdig

La détection des mouvements latéraux dans les scénarios CSPM, en particulier dans les environnements AWS, est limitée

Les déploiements sur site peuvent nécessiter d'importantes ressources de stockage

Son principal atout réside dans la sécurité d'exécution et les conteneurs ; d'autres aspects de son offre CNAPP peuvent être moins développés que ceux de ses concurrents

Tarifs Sysdig

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sysdig

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sysdig ?

Une critique de G2 résume ainsi la situation :

Sysdig a détecté et signalé le test en quelques instants, alors que notre concurrent a mis plusieurs heures. C'est à ce moment-là que nous avons su que Sysdig était la meilleure option pour nous. En plus de pouvoir détecter, signaler, trier et analyser rapidement les menaces sur le cloud et les hôtes, nous disposons d'une multitude de fonctionnalités supplémentaires qui améliorent notre posture de sécurité globale.

Sysdig a détecté et signalé le test en quelques instants, alors que notre concurrent a mis plusieurs heures. C'est à ce moment-là que nous avons su que Sysdig était la meilleure option pour nous. En plus de pouvoir détecter, signaler, trier et analyser rapidement les menaces sur le cloud et les hôtes, nous disposons d'une multitude de fonctionnalités supplémentaires qui améliorent notre posture de sécurité globale.

🧠 Fait intéressant : Selon le rapport « Cost of a Data Breach Report 2024 » d'IBM, les organisations qui ont largement mis en œuvre l'IA et l'automatisation en matière de sécurité ont économisé en moyenne 2,2 millions de dollars en coûts liés aux violations de données par rapport à celles qui ne l'ont pas fait.

10. Snyk (Idéal pour la sécurité « shift-left » et les flux de travail axés sur les développeurs)

via Snyk

Snyk est une plateforme de sécurité axée sur les développeurs qui adopte une approche moderne de la sécurité des applications et s'intègre parfaitement aux flux de travail de développement cloud natif et rapide.

Il se distingue par sa plateforme de sécurité alimentée par l'IA qui détecte et corrige les vulnérabilités tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Le moteur central de l'alternative à Wiz, DeepCode AI, permet une correction intelligente et explicable et aide Teams à garder une longueur d'avance sur les risques potentiels introduits par les outils GenAI et les bibliothèques open source.

Meilleures fonctionnalités de Snyk

Identifiez et corrigez les dérives de configuration dans les environnements cloud grâce à la sécurité IaC de Snyk, qui fournit des mesures correctives en ligne directement dans vos outils de développement

Automatisez la gestion des risques liés à l'open source grâce à des demandes de tirage en un clic, une surveillance en temps réel et des contrôles de conformité des licences

Intégrez la sécurité de manière transparente dans les outils de développement et les flux de travail existants

Corrélation des risques avec le contexte de l'entreprise à l'aide de Snyk AppRisk pour hiérarchiser les vulnérabilités à fort impact et assurer le suivi de la couverture AppSec

Limites de Snyk

Absence d'options de déploiement sur site, ce qui limite la flexibilité des organisations ayant des politiques strictes en matière d'infrastructure

L'outil génère des données SBOM incomplètes via l'interface CLI, obligeant les utilisateurs à recourir à des outils tiers ou à d'autres concurrents de Wiz

Tarifs Snyk

Free

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Snyk

G2 : 4,5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

🔍 Le saviez-vous ? En 2019, une erreur de configuration du pare-feu dans l'installation AWS de Capital One a permis à un ancien employé d'AWS d'accéder à plus de 100 millions de dossiers clients. La cause principale ? Une vulnérabilité liée à la falsification de requêtes côté serveur (SSRF), que les concurrents de Wiz signalent désormais spécifiquement.

Identifier les risques avec les concurrents de Wiz n'est que la première étape. Le plus grand défi réside dans ce qui vient après : organiser la réponse, attribuer les tâches aux bonnes Teams et suivre la progression.

C'est là qu'intervient ClickUp, non pas en tant que scanner de sécurité, mais en tant que centre de commande permettant d'orchestrer tout ce qui se passe après le scan. Au cœur de cette solution se trouve le logiciel de gestion de projet ClickUp, qui offre une plateforme centralisée pour planifier les mesures correctives, suivre la progression, gérer la documentation et communiquer en temps réel.

Pour les équipes informatiques et de sécurité opérant à grande échelle, la solution IT et PMO de ClickUp permet aux équipes PMO de standardiser la réception des demandes de service, d'automatiser les escalades basées sur les SLA et de fournir une visibilité sur l'utilisation des ressources dans l'ensemble des portfolios grâce à des contrôles de niveau entreprise.

Voyons comment ClickUp complète les concurrents de Wiz tout au long du cycle de vie opérationnel. 🔄

Transformez les alertes en tâches

Une fois les problèmes signalés, ils doivent être intégrés dans un flux de travail exploitable.

ClickUp Formulaire rend chaque vulnérabilité exploitable en la transformant en tâche dans ClickUp Tasks, avec des détails sur la gravité, les systèmes concernés et les dates cibles. Cela garantit une capture cohérente des métadonnées pour le suivi et la hiérarchisation.

Simplifiez la saisie à l'aide des formulaires ClickUp Rationalisez la prise en charge des services informatiques avec ClickUp Formulaire

Une fois les problèmes identifiés, ClickUp Multiple Assigned et ClickUp Champs Personnalisés facilitent l'attribution, l'organisation et le suivi des mesures correctives du début à la fin.

📌 Exemple : L'équipe de sécurité remplit un formulaire pour signaler un problème, ce qui crée automatiquement une tâche dans ClickUp avec des champs personnalisés prédéfinis tels que « Réseau » ou « Conformité ». Mieux encore ? Le responsable réseau et le responsable de la conformité peuvent être affectés simultanément à cette tâche.

Réduisez le travail manuel

ClickUp Automatisations ajoute un niveau d'efficacité supplémentaire. Les tâches peuvent être attribuées automatiquement en fonction de leur urgence, transmises à un supérieur si elles restent inactives ou déplacées dans les flux de travail sans transfert manuel grâce au générateur intuitif « si-alors » de ClickUp.

Voici quelques exemples d'automatisation des flux de travail:

Attribution automatique des tâches lorsqu'une vulnérabilité est ouverte

Déclencher des rappels avant les dates d'échéance

Escalade des incidents non résolus vers les parties prenantes

Accélérez la résolution des problèmes informatiques avec ClickUp Automatisations

📌 Exemple : lorsqu'une vulnérabilité critique est détectée, une automatisation peut instantanément attribuer la tâche au responsable de la sécurité en fonction de sa gravité, lui attribuer la priorité appropriée et fixer une date d'échéance. Si la tâche n'est toujours pas résolue après 48 heures, elle peut être automatiquement transmise au responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI).

Discutez là où vous travaillez

Lorsque la remédiation commence, les mises à jour peuvent affluer de toutes parts.

Gardez les discussions sur les mesures correctives ciblées et concrètes grâce à ClickUp Discuter

ClickUp Discuter permet de conserver les discussions là où le travail se fait, à côté des tâches, des documents et des échéanciers. Les discussions peuvent être converties en tâches en un clic, étiquetées de manière appropriée et maintenues dans leur contexte afin de préserver l'intégrité des journaux d'audit.

📌 Exemple : imaginons qu'une vulnérabilité à haut risque soit signalée et qu'une correction soit en cours. Le responsable de la sécurité publie une brève mise à jour dans le discuter du projet, applique l'étiquette à l'ingénieur et ajoute un lien vers la tâche directement dans le message. Si la correction nécessite un suivi, ce message peut être converti instantanément en une nouvelle tâche, en conservant l'assigné, la date limite et tous les fichiers partagés dans l'outil de collaboration sécurisé.

Laissez l'IA se charger des tâches fastidieuses

Obtenez des réponses à des questions importantes et générez automatiquement les prochaines étapes avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA, utilise l'activité des tâches en cours, les commentaires, les documents et l'historique des discussions pour fournir des informations exploitables. Il vous aide à :

Résumer les fils de discussion relatifs aux mesures correctives dans des statuts concis ou des rapports destinés aux parties prenantes

Génération automatique de tâches de suivi à partir de discuter dans le chat ou dans des documents

Rédigez des résumés de réunion et des listes d'actions sans prendre de notes manuellement

Répondez à des questions contextuelles telles que « Quelles corrections sont encore en attente pour les alertes de gravité élevée ? »

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette évaluation G2 résume parfaitement la situation :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail sur mesure pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter à nos besoins précis. Il permet de tout regrouper au même endroit, ce qui facilite la gestion de projet et la communication entre les Teams. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner beaucoup de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail sur mesure pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter à nos besoins précis. Il permet de tout regrouper au même endroit, ce qui facilite la gestion de projet et la communication entre les équipes. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner beaucoup de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

📮 ClickUp Insight : 30 % des employés estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait leur permettre de débloquer 3 à 5 heures pour se concentrer sur du travail plus approfondi. Même les petits gains de temps s'additionnent : deux heures récupérées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯 Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser vos flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout au sein de la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. résultats réels :* RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à faire évoluer.

Trouver la solution idéale au-delà de Wiz

Que vous recherchiez une protection plus efficace en temps réel, des informations plus exploitables sur les menaces ou une meilleure assistance de la conformité, les concurrents de Wiz que nous avons examinés offrent tous un avantage distinct.

Mais voici une vision plus globale : une sécurité cloud complète ne peut exister de manière isolée. Vous avez besoin d'une solution fiable pour assurer la cohésion de vos Teams, la visibilité de vos activités et l'accessibilité de vos données. C'est là que ClickUp se démarque.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle aide les équipes de sécurité à aligner les projets, les processus et les personnes en un seul endroit. De la gestion des flux de travail de remédiation et des audits à l'automatisation des tâches et à l'exploitation de l'IA via ClickUp Brain, elle est conçue pour apporter la commande même dans les environnements les plus complexes.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !