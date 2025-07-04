les 11 meilleures alternatives à l'application Height pour la gestion de projet en 2025

Si vous êtes un utilisateur de l'application Height, vous connaissez sans doute cette situation : vous venez d'atteindre un pic de productivité, les tâches s'enchaînent, les délais sont (presque) respectés et, pour une fois, votre équipe n'est pas perdue dans une boucle sans fin du type « Attendez, qui s'occupe de ça ? »

Puis, sans crier gare, Height lâche une bombe : l'application ferme ses portes.

C'est comme lorsque votre épicerie préférée change soudainement tout l'agencement. Vous vous retrouvez alors au milieu de l'allée, à vous demander où est caché le beurre de cacahuète.

Mais ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour vous !

Mais ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour vous ! Que vous soyez une start-up jonglant avec un million de choses ou une équipe à distance naviguant entre différents fuseaux horaires, nous avons rassemblé 11 alternatives à l'application Height pour suivre la progression de vos projets en toute simplicité.

Qu'est-ce que l'application Height ?

Height App est un outil dynamique de gestion de projet conçu pour les équipes qui ont besoin d'une collaboration en temps réel, d'une automatisation et de flux de travail personnalisés. Il combine sans effort la gestion des tâches, le suivi des problèmes et la communication au sein d'une seule plateforme.

Grâce à des flux de travail personnalisables, des tableaux Kanban et des vues Liste, vos projets ne se transformeront plus en une jungle de notes autocollantes. Vous avez besoin d'automatiser la gestion de vos projets? L'application Height est faite pour vous. Des intégrations ? Elle se connecte à Slack, GitHub, Figma et bien plus encore. Elle vous permet même d'ajouter des attributs personnalisés afin que vos tâches soient aussi détaillées (ou aussi simples) que vous le souhaitez.

🧠 Fait amusant : Plus de 85 % des entreprises utilisent un logiciel de gestion de projet, et le marché devrait atteindre 7 milliards de dollars.

Pourquoi choisir des alternatives à l'application Height ?

Height dispose d'une interface élégante et d'une gestion des tâches solide, mais comme tout autre outil, il n'est pas parfait. Avec l'arrêt des services de gestion de projet de Height, c'est le moment idéal pour réévaluer vos besoins et trouver un outil qui correspond vraiment à votre flux de travail.

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix de votre prochaine plateforme.

Rapports et analyses : Height ne dispose pas de tableaux de bord personnalisables ni d'informations approfondies pour une prise de décision sérieuse basée sur les données, malgré des fonctionnalités de suivi de base

Allocation des ressources : les équipes travaillant sur des projets à grande échelle peuvent rencontrer des difficultés pour équilibrer la charge de travail et planifier les capacités par rapport à d'autres les équipes travaillant sur des projets à grande échelle peuvent rencontrer des difficultés pour équilibrer la charge de travail et planifier les capacités par rapport à d'autres logiciels de gestion des tâches

Gestion financière : D'autres outils sur le marché offrent de meilleures options pour le suivi budgétaire et la facturation

Modèles prédéfinis : Bien que Height propose une bibliothèque de modèles de planification de projet prêts à l'emploi, celle-ci n'est peut-être pas aussi complète que celle d'autres outils

Suivi du temps : Height ne dispose pas d'un système de suivi du temps intégré, vous devez donc vous fier à des intégrations tierces pour enregistrer vos heures de travail

Si l'un de ces critères est rédhibitoire pour votre équipe, ne vous inquiétez pas : nous avons une liste d'outils puissants prêts à prendre le relais !

👀 Le saviez-vous ? 46 % des employés sont plutôt ou très insatisfaits du niveau actuel de maturité de leur organisation en matière de gestion de projet.

11 alternatives à l'application Height en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide de tous les outils et de leurs principales fonctionnalités :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Freelances, startups, petites entreprises et grandes entreprises Tâches basées sur l'IA, automatisation et collaboration en temps réel Forfait Free ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Asana Petites et moyennes entreprises et grandes entreprises Listes de tâches, communication d'équipe et tableaux Kanban Forfait Free ; forfaits payants à partir de 10,99 $/utilisateur/mois Trello Équipes créatives, petites équipes et freelances Tableaux Kanban, automatisation et statuts des tâches Forfait Free ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois Notion Particuliers, petites équipes et équipes à distance Notes, bases de données, listes de tâches et partage de fichiers Forfait Free ; forfaits payants à partir de 8 $/utilisateur/mois Wrike Grandes entreprises et équipes marketing Flux de travail personnalisés, tableaux de bord de projet et mises à jour en temps réel Forfait Free ; forfaits payants à partir de 9,80 $/utilisateur/mois Basecamp Petites et moyennes entreprises et équipes créatives Tableaux d'affichage, partage de fichiers et applications de communication d'équipe 15 $/utilisateur/mois ou 299 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Jira Équipes de développement logiciel et d'ingénierie Suivi des problèmes, sprints et gestion du backlog Forfait Free ; forfaits payants à partir de 7,75 $/utilisateur/mois Monday.com Particuliers, petites et moyennes entreprises, et grandes entreprises Automatisez les flux de travail, les champs personnalisés et les diagrammes de Gantt Forfait Free ; forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois Zoho Projects Petites et moyennes entreprises soucieuses de leur budget Suivi du temps, planification de projets et allocation des ressources Forfait Free ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois MeisterTask Particuliers, petites et grandes équipes, et freelancers Tableaux Kanban, automatisation et productivité des équipes Forfait Free ; forfaits payants à partir de 6,50 $/utilisateur/mois Scoro Entreprises de services professionnels et équipes financières Gestion stratégique de projet, statut des projets et rapports Forfaits payants à partir de 26 $/utilisateur/mois

Les 11 meilleures alternatives à l'application Height à utiliser

Que vous soyez freelance, une start-up en pleine croissance ou membre d'une grande entreprise, voici les meilleurs outils de gestion de projet qui offrent les fonctionnalités, la flexibilité et l'efficacité dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets. C'est parti !

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet tout-en-un)

Unifiez l'ensemble de votre flux de travail dans un écosystème tout-en-un avec ClickUp

En matière de gestion des tâches, ClickUp ne se contente pas de remporter la palme, il prépare votre travail, le décore et vous le sert sur un plateau d'argent. C'est pourquoi c'est l'application qui fait tout pour le travail !

Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, ses tâches personnalisables et ses outils de collaboration, ClickUp transforme la gestion de projet en une seconde nature pour votre équipe.

Au cœur de ClickUp se trouvent les tâches ClickUp, les éléments constitutifs de tout projet. Mais il ne s'agit pas simplement d'une liste de tâches à faire : chaque tâche est hautement personnalisable et dispose de champs personnalisés et de statuts personnalisés qui vous permettent d'adapter les flux de travail aux besoins de votre équipe.

Personnalisez, attribuez, suivez et accomplissez vos tâches grâce à un système de gestion des tâches flexible avec ClickUp Tasks

Et au lieu d'être coincé avec une seule disposition, ClickUp vous permet de travailler à votre façon. Vous préférez une structure ? La vue Liste permet de garder les choses bien organisées. Vous avez besoin d'un échéancier ? La vue Diagramme de Gantt de ClickUp est votre meilleure alliée. Il existe également la vue Tableau ClickUp pour une planification visuelle de type Kanban.

Boostez votre flux de travail : demandez à ClickUp AI de rédiger, résumer ou brainstormer instantanément !

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est sa gestion des tâches alimentée par l'IA. Imaginez ne plus jamais avoir à fouiller dans des fils d'e-mails ou des messages Slack interminables : ClickUp Brain, l'assistant IA, génère automatiquement des résumés de tâches, des mises à jour de progression et même des éléments d'action à partir de vos discussions.

De plus, c'est aussi votre générateur de contenu et votre idéateur IA intégré. Demandez simplement ce dont vous avez besoin et obtenez des résultats personnalisables en quelques secondes. Vous avez besoin de travailler avec des LLM spécifiques ? Pas de problème. ClickUp Brain vous permet de passer à GPT ou Claude dans l'application, sans avoir à changer d'onglet !

Et lorsque vous devez communiquer avec votre équipe ? ClickUp Chat regroupe toutes vos discussions au même endroit, vous permettant ainsi de réfléchir, d'élaborer des stratégies et de prendre des décisions sans passer d'une application à l'autre. Le petit plus ? Vous pouvez transformer ces discussions en tâches exploitables en quelques secondes, d'un simple clic.

Vos notes de projet, comptes rendus de réunion et sessions de brainstorming pourraient-ils réellement faire quelque chose au lieu de rester là à accumuler de la poussière virtuelle ? Oui, ils le peuvent.

ClickUp Docs ne sert pas seulement à noter des idées, c'est un environnement de travail interactif où vous pouvez rédiger des rapports de projet, lier des documents à des tâches, attribuer des actions, transformer des notes en tâches suivibles et faciliter la collaboration au sein de l'équipe.

Mais ce n'est pas tout. Les automatisations ClickUp peuvent vous aider à automatiser les mises à jour des tâches, les changements de statut, les notifications et les attributions afin que vos projets avancent sans que vous ayez à lever le petit doigt. Grâce à des modèles prédéfinis et des règles personnalisées, vous pouvez tout configurer et vous n'avez plus à vous en soucier.

Automatisez les tâches répétitives et laissez vos projets fonctionner en pilote automatique avec les automatisations ClickUp

En bref, ClickUp pour les équipes de gestion de projet fait tout : il organise les tâches, prend des notes lors des réunions, assure le suivi du temps, automatise vos tâches à faire et a encore de l'énergie pour en faire plus.

Alors, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur en matière de flux de travail, ClickUp est là pour vous aider.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez la gestion des tâches, hiérarchisez le travail et générez des éléments d'action à partir des discussions

Utilisez la bibliothèque complète pour démarrer instantanément vos projets grâce à des modèles de gestion de projet ou de forfait de communication

Faites un brainstorming visuel avec les tableaux blancs ClickUp , mappez vos idées, connectez-les à des tâches et transformez vos plans en actions

Intégrez plus de 1 000 outils, dont Slack, Google Drive et Zoom, pour que tout votre environnement de travail reste connecté sans avoir à changer constamment d'onglet

Limites de ClickUp

Nécessite un temps d'apprentissage au début

Certaines fonctionnalités peuvent mieux fonctionner sur l'application de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Alessandro I, cofondateur et directeur artistique, déclare :

J'adore la façon dont ClickUp regroupe plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de visualiser les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner un temps considérable. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de visualiser les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner un temps considérable. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

2. Asana (Idéal pour la gestion de projet évolutive)

via Asana

Si vous accordez de la valeur à l'organisation ou si vous avez simplement besoin de gérer une semaine de travail chargée, Asana offre une solution de gestion de projet solide. Des flux de travail simples aux plus complexes, elle aide votre équipe à rester alignée et vos tâches structurées en un seul endroit.

Avec Asana, vous pouvez visualiser votre travail de multiples façons, utiliser l'IA pour améliorer votre productivité et vous assurer qu'aucune tâche ne se perd dans les limbes du « Je pensais que tu t'en occupais. »

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Personnalisez les vues de projet avec des diagrammes de type Liste, Kanban, Calendrier, Échéancier ou Gantt

Organisez les tâches en indiquant clairement les propriétaires, les dates d'échéance et les priorités

Automatisez les flux de travail et les tâches répétitives avec Asana IA

Intégrez plus de 270 applications, dont Slack et Google Drive

Limites d'Asana

Les tâches peuvent avoir un seul assigné, ce qui peut prêter à confusion lorsque plusieurs personnes sont impliquées

Les options de rapports limitées rendent difficile le suivi des données personnalisées des projets

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées, ce qui la rend moins adaptée aux besoins complexes

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour toujours

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un avis G2 dit :

Asana est formidable pour m'aider à rester organisé avec tous mes clients. J'adore pouvoir configurer des tâches récurrentes, aux intervalles dont j'ai besoin, pour m'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Au fur et à mesure que mon entreprise grandissait, je savais que je ne pouvais pas tout garder en tête. Il y a eu une légère courbe d'apprentissage, comme avec tous les logiciels que vous ne connaissez pas, mais une fois que vous l'avez appris, il est très convivial.

Asana est formidable pour m'aider à rester organisé avec tous mes clients. J'adore pouvoir configurer des tâches récurrentes, à la fréquence dont j'ai besoin, pour m'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Au fur et à mesure que mon entreprise grandissait, je savais que je ne pourrais pas tout garder en tête. Il y a eu une légère courbe d'apprentissage, comme avec tous les logiciels que vous ne connaissez pas, mais une fois que vous l'avez appris, il est très convivial.

3. Trello (Idéal pour la gestion visuelle des tâches)

via Trello

Trello offre une alternative plus simple si les feuilles de calcul et les outils complexes ralentissent votre équipe. Grâce à son interface intuitive par glisser-déposer, même les membres les moins technophiles de votre équipe peuvent rapidement se familiariser avec l'outil.

C'est un excellent choix pour les penseurs visuels, les petites équipes et tous ceux qui préfèrent une approche simple de la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Glissez-déposez les tâches dans les listes, de « À faire » à « Terminé »

Automatisez les actions répétitives avec Butler

Intégrez des outils tels que Slack et Jira pour que tout soit connecté au même endroit

Utilisez l'IA de Trello pour réfléchir, affiner le contenu et automatiser les tâches fastidieuses

Limites de Trello

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de rapports

Peut ne pas convenir aux projets complexes

Tarifs Trello

Gratuit pour toujours

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un critique G2 écrit :

Trello est incroyablement personnalisable et dispose de nombreuses fonctionnalités pour faciliter l'organisation. Je l'utilise pour la gestion de projet afin de suivre les processus de chaque projet, tout au long de son parcours dans chaque service de production.

Trello est incroyablement personnalisable et dispose de nombreuses fonctionnalités pour faciliter l'organisation. Je l'utilise pour la gestion de projet afin de suivre les processus de chaque projet, à mesure qu'il passe par chaque service de production.

4. Notion (Idéal pour les flux de travail flexibles et personnalisables)

via Notion

Notion est comme une toile vierge pour votre flux de travail. Que vous organisiez des projets, créiez un wiki d'équipe ou assuriez le suivi des tâches, il s'adapte à vos besoins.

C'est l'outil idéal pour les équipes qui souhaitent disposer d'un environnement de travail personnalisé, avec la possibilité de créer des tableaux de bord, des bases de données et des documents collaboratifs personnalisés, le tout en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Structurez votre travail avec plus de 100 types de contenu, notamment du texte, des tableaux, des images et des bases de données intégrées

Personnalisez les vues de vos projets avec des calendriers et des échéanciers

Boostez votre productivité avec Notion IA pour rédiger du contenu, écrire la documentation de vos projets , résumer vos notes et brainstormer des idées

Organisez vos projets avec des espaces dédiés à chaque équipe et à chaque service

Limites de Notion

Manque de fonctionnalités avancées pour les rapports

Options de personnalisation limitées pour les projets complexes

Tarifs de Notion

Gratuit pour toujours

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis Capterra indique :

Notion est l'outil incontournable jusqu'à présent. Il est pratique, se charge rapidement et permet de cloner les notions d'autres utilisateurs en un instant. Bien qu'il s'agisse d'un outil très puissant, il nécessite davantage de fonctionnalités d'optimisation et de personnalisation.

Notion est l'outil incontournable jusqu'à présent. Il est pratique, se charge rapidement et permet de cloner les notions d'autres utilisateurs en un instant. Bien qu'il s'agisse d'un outil très puissant, il nécessite davantage de fonctionnalités d'optimisation et de personnalisation.

💡 Conseil de pro : Dépassez les délais. Utilisez des systèmes d'étiquettes tels que « Effort élevé, impact faible » ou la logique de la matrice d'Eisenhower pour aider votre équipe à établir des priorités de manière stratégique, et pas seulement chronologique.

5. Wrike (Idéal pour la gestion de projets complexes)

via Wrike

Lorsque vos projets comportent de nombreux éléments mobiles, ils ressemblent à une réaction en chaîne de dominos. Wrike intervient pour vous aider.

Wrike met de l'ordre dans le chaos grâce à des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des tableaux de bord en temps réel et des flux de travail. Son argument clé de vente réside dans ses capacités de personnalisation. Que vous suiviez des campagnes marketing, des projets informatiques ou des lancements de produits, Wrike veille à ce que tout (et tout le monde) respecte le calendrier, à votre façon.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Gérez plusieurs projets grâce à des diagrammes de Gantt dynamiques et des tableaux Kanban

Gardez une longueur d'avance grâce à la recherche intelligente, aux modèles de gestion de projet prédéfinis et aux formulaires de demande personnalisés

Prenez des décisions basées sur des données grâce à des analyses approfondies et des rapports de progression en temps réel

Automatisez les tâches répétitives pour réduire la charge de travail et améliorer la productivité de votre équipe

Limites de Wrike

Ne dispose pas d'une fonctionnalité de discussion intégrée

Peut être coûteux pour les petites équipes

Tarifs de Wrike

Gratuit pour toujours

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Un critique Capterra dit :

J'adorais utiliser ce logiciel quand j'étais le seul à l'utiliser. La disposition visuelle et les différentes couleurs me permettaient de voir exactement où j'en étais dans chaque tâche. Cependant, à mesure que nous grandissions, cela devenait trop coûteux d'ajouter des utilisateurs.

J'adorais utiliser ce logiciel quand j'étais le seul à l'utiliser. La disposition visuelle et les différentes couleurs me permettaient de voir exactement où j'en étais dans chaque tâche. Cependant, à mesure que nous grandissions, cela devenait trop coûteux d'ajouter des utilisateurs.

6. Basecamp (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration simplifiées)

via Basecamp

Si vous trouvez les outils de gestion de projet plus compliqués qu'utiles, Basecamp offre une solution plus simple. Il organise les tâches, les discussions, les fichiers et les calendriers en un seul endroit, ce qui permet aux équipes de rester facilement sur la bonne voie.

Elle convient parfaitement aux petites et moyennes équipes, aux agences et aux consultants à la recherche d'une collaboration simple.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Organisez vos projets grâce à des tableaux de bord dotés de listes de tâches, de tableaux d'affichage, de calendriers et de fichiers

Restez informé grâce au menu Hey! pour les notifications et utilisez les Pings pour envoyer des messages directs

Suivez la progression visuellement grâce aux diagrammes en colline et au contrôle des missions pour obtenir un aperçu clair du projet

Collaborez avec vos clients en partageant les mises à jour sans discussions internes

Limites de Basecamp

Pas de suivi du temps intégré

Manque de dépendances entre les tâches et de sous-tâches

Tarifs Basecamp

Gratuit pour toujours

Plus : 15 $/mois par utilisateur

Pro Unlimited : 299 $/mois

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 4 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Un avis Capterra dit :

…Son interface conviviale et sa conception bien pensée facilitent la navigation et l'utilisation de ses outils robustes de gestion de projet. Bien que le logiciel excelle dans de nombreux domaines, il pourrait être amélioré en fournissant des indicateurs plus précis pour le suivi des échéanciers des projets…

…Son interface conviviale et sa conception bien pensée facilitent la navigation et l'utilisation de ses outils robustes de gestion de projet. Bien que le logiciel excelle dans de nombreux domaines, il pourrait être amélioré en fournissant des indicateurs plus précis pour le suivi des échéanciers des projets…

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, les fils Slack et des fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont récupéré plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

7. Jira (Idéal pour la gestion de projet d'équipes logicielles)

via Jira

Jira est un outil de gestion de projet adapté aux équipes utilisant des méthodologies Agile. Si votre équipe fonctionne grâce à des sprints, des backlogs et des flux de travail méticuleux, cet outil vous offre la structure et la flexibilité nécessaires pour que tout se passe bien.

Conçu pour les équipes de développement, mais suffisamment polyvalent pour les spécialistes du marketing et les chefs de produit, Jira vous aide à planifier, suivre et optimiser vos projets avec précision.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Gérez et hiérarchisez les tâches grâce à la gestion des retards

Suivez les dépendances et les échéances grâce à l'affichage de l'échéancier

Suivez la progression grâce à des tableaux de projet personnalisables

Intégrez plus de 3 000 outils tels que Microsoft Teams et Figma

Limites de Jira

Courbe d'apprentissage abrupte

Fonctionnalités de gestion des ressources limitées

Tarifs Jira

Gratuit pour toujours

Standard : 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : 17 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un avis Capterra indique :

Au début, il peut sembler intimidant en raison du grand nombre d'outils qu'il propose, mais une fois que vous les maîtrisez, il devient un outil très utile avec des tonnes d'options et la possibilité de personnaliser les éléments pour mieux s'adapter à votre équipe et automatiser le processus de gestion.

Au début, il peut sembler intimidant en raison du grand nombre d'outils qu'il propose, mais une fois que vous les maîtrisez, il devient un outil très utile avec des tonnes d'options et la possibilité de personnaliser les éléments pour mieux s'adapter à votre équipe et automatiser le processus de gestion.

8. Monday. com (Idéal pour la gestion visuelle de projets complexes)

Monday. com est une plateforme visuellement intuitive qui transforme le suivi des tâches en une expérience organisée et codée par couleur. Elle simplifie la gestion de projet, permettant aux équipes de rester alignées sans s'enliser dans les détails.

En tant que l'une des meilleures applications de communication d'équipe, elle fournit des mises à jour rapides sur l'état d'avancement des projets, aidant ainsi les équipes à gérer plus efficacement leurs tâches et leurs responsabilités.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Utilisez des diagrammes de Gantt pour mapper les échéanciers, les jalons et les dépendances

Personnalisez les tableaux de bord pour obtenir des informations en temps réel sur vos projets

Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps

Gérez l'allocation des ressources pour équilibrer les charges de travail

Limites de Monday.com

Le forfait Free manque de certaines fonctionnalités avancées

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Tarifs de Monday.com

Gratuit pour toujours

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un avis sur Reddit dit :

…Pour les petites équipes, la simplicité et l'évolutivité de Monday.com permettent de se lancer sans difficulté. D'autre part, il est suffisamment robuste pour gérer des projets complexes et la collaboration entre différents services. Le prix est compétitif pour la valeur offerte, mais le coût peut augmenter pour les grandes équipes. Il vaut vraiment la peine d'essayer la version gratuite pour voir si elle répond à vos besoins.

... Pour les petites équipes, la simplicité et l'évolutivité de Monday.com permettent de se lancer facilement sans être submergé. D'autre part, il est suffisamment robuste pour gérer des projets complexes et la collaboration entre différents services. Le prix est compétitif pour la valeur offerte, mais le coût peut augmenter pour les grandes équipes. Il vaut vraiment la peine d'essayer la version gratuite pour voir si elle répond à vos besoins.

9. Zoho Projects (Idéal pour la gestion de projet à petit budget)

via Zoho Projects

Zoho Projects offre une solution complète de gestion de projet qui allie fonctionnalité et prix abordable. Elle couvre tout, de la planification et du suivi des tâches à l'automatisation et aux rapports, offrant une expérience simplifiée pour les équipes.

Particulièrement utile pour les entreprises déjà présentes dans l'écosystème Zoho, il permet d'organiser les projets et d'optimiser les flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Utilisez des diagrammes de Gantt pour visualiser les échéanciers de projet et gérer les dépendances entre les tâches

Enregistrez les heures facturables et non facturables avec le module Relevé de temps pour une facturation sans faille

Automatisez les flux de travail grâce à une interface simple par glisser-déposer afin de réduire les efforts manuels

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce à la fonctionnalité de discussion intégrée, aux forums de discussion et au fil d'activité

Limites de Zoho Projects

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils

L'application mobile ne dispose pas non plus de toutes les fonctionnalités de la version bureau

Tarifs de Zoho Projects

Gratuit pour toujours

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 10 $/mois par utilisateur

Projets plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projects ?

Un critique Capterra écrit :

Zoho Projects est un outil de gestion de projet robuste offrant une automatisation des tâches, une collaboration et des intégrations exceptionnelles. Bien qu'il nécessite un certain temps d'apprentissage, il améliore considérablement l'efficacité du flux de travail.

Zoho Projects est un outil de gestion de projet robuste offrant une automatisation des tâches, une collaboration et des intégrations exceptionnelles. Bien qu'il nécessite un certain temps d'apprentissage, il améliore considérablement l'efficacité du flux de travail.

10. MeisterTask (Idéal pour la gestion simple des tâches et la collaboration)

via MeisterTask

MeisterTask rend la gestion de projet simple et sans effort grâce à ses tableaux Kanban faciles à utiliser. Il excelle dans l'intégration avec des outils tels que Slack et Google Drive, aidant les équipes à collaborer de manière transparente.

Une option pour ceux qui valorisent la simplicité, MeisterTask organise les tâches, automatise les travaux répétitifs et aide les équipes à rester sur la bonne voie et productives tout au long de leurs projets.

Meilleures fonctionnalités de MeisterTask

Utilisez des tableaux Kanban pour obtenir un aperçu clair et visuel de la progression des tâches

Automatisez les processus répétitifs pour gagner du temps et réduire le travail manuel

Lancez vos projets plus rapidement grâce à des modèles prêts à l'emploi basés sur les bonnes pratiques

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires, au partage de fichiers et aux invitations externes

Limites de MeisterTask

Le forfait Free est limité à trois projets

Pas d'accès hors ligne

Tarifs MeisterTask

Gratuit pour toujours

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Business : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MeisterTask

G2 : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MeisterTask ?

Un avis Capterra dit :

MeisterTask facilite la gestion des tâches, des projets et du travail grâce à des outils qui permettent de gagner du temps et d'éliminer les erreurs grâce à l'automatisation. Malheureusement, MeisterTask est basé sur le web et dépend fortement d'Internet en raison de l'absence de fonctionnalités hors ligne.

MeisterTask facilite la gestion des tâches, des projets et du travail grâce à des outils qui permettent de gagner du temps et d'éliminer les erreurs grâce à l'automatisation. Malheureusement, MeisterTask est basé sur le web et dépend fortement d'Internet en raison de l'absence de fonctionnalités hors ligne.

11. Scoro (Idéal pour la gestion intégrée de projets et des finances)

via Scoro

Pour les équipes travaillant dans le domaine du conseil, des agences et des services professionnels, Scoro offre bien plus qu'un simple suivi des tâches. Il combine la planification de projets, la gestion des ressources et la supervision financière au sein d'une seule plateforme, aidant ainsi les équipes à rester organisées et rentables.

Cette approche holistique permet une collaboration fluide tout en gardant les projets sur la bonne voie et les budgets sous contrôle.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Planifiez visuellement avec des diagrammes de Gantt qui mappent les échéanciers des projets et les dépendances des tâches

Suivez le temps avec précision grâce à l'enregistrement des heures facturables et non facturables

Optimisez les charges de travail à l'aide d'outils de planification des ressources pour éviter le surmenage et la sous-utilisation

Gérez vos finances grâce à la facturation, au suivi des coûts et aux informations sur la rentabilité

Limites de Scoro

Certaines intégrations peuvent être complexes à configurer

Cela peut être coûteux pour les petites équipes

Tarifs Scoro

Base : 23,90 $/mois par utilisateur

Croissance : 38,90 $/mois par utilisateur

Performances : 59,90 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scoro

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scoro ?

Un avis Capterra dit :

Scoro m'a constamment aidé et a amélioré la productivité de l'équipe. D'un autre côté, certaines fonctionnalités ont disparu et des difficultés de recherche occasionnelles l'ont empêché d'être parfait. Bien qu'il soit très puissant et offre d'énormes possibilités, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter.

Scoro m'a constamment aidé et a amélioré la productivité de l'équipe. D'un autre côté, certaines fonctionnalités ont disparu et des difficultés de recherche occasionnelles l'ont empêché d'être parfait. Bien qu'il soit très puissant et offre d'énormes possibilités, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter.

💡 Conseil de pro : identifiez les méthodologies de gestion de projet, les besoins d'intégration et le budget de votre équipe avant de valider un outil. La plupart des outils proposent des essais gratuits, alors testez-en plusieurs avant de prendre votre décision finale !

Toutes les tâches, sans tracas avec ClickUp

Gérer des projets sans l'outil adéquat conduit souvent au chaos, à la confusion et au non-respect des délais. Vous avez besoin de structure, de visibilité et d'automatisation pour garder le cap.

Au lieu de vous contenter de l'essentiel, visez l'exceptionnel. ClickUp est plus qu'un simple outil de gestion de projet, c'est une véritable centrale pour la gestion stratégique de projets.

Grâce à la gestion des tâches basée sur l'IA, l'automatisation, la collaboration fluide et les rapports pertinents, ClickUp fait passer la gestion de projet au niveau supérieur. Prêt à découvrir la différence ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !